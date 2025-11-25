Dana Diekmeier spricht über todkranke Tochter: „Ihr wurden 50 Metastasen rausgeholt“

Die 14-jährige Delani, Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier und seiner Frau Dana, kämpft seit Monaten gegen einen bösartigen Nierentumor, der inzwischen auch die Lunge befallen hat. Ärzte schätzen ihre Überlebenschancen nur noch auf fünf Prozent. Doch die Diekmeiers geben nicht auf.

Delani hat gerade eine zweite Operation hinter sich: Laut „Bild” entfernten Ärzte rund 50 Metastasen aus ihrer linken Lunge. Nun heißt es zwei Wochen warten bis zur nächsten CT-Kontrolle – erst dann zeigt sich, ob der Tumor wieder gewachsen ist. „Jeder Tag, an dem es Delani gut geht, ist für uns wie Weihnachten“, sagt Dana Diekmeier. Die Belastung ist für die Familie enorm: „Ich bin das ganze Jahr schon am Limit, habe kaum noch Tränenflüssigkeit, gehe auf dem Zahnfleisch.“

Dana Diekmeiers erster Hamburg-Besuch seit Langem

Trotz der enormen Belastung gönnt sich Dana Diekmeier erstmals in diesem Jahr einen kurzen Ausflug: Für ein Weihnachts-Event reiste sie von Sandhausen nach Hamburg. „Nur weil es Delani gerade gut geht, kann ich überhaupt kommen – und auch nur für einen Tag“, sagt sie. Währenddessen kümmert sich Vater Dennis um die schwerkranke Tochter. „Wäre er noch im Fußballgeschäft, wäre das nicht machbar.“ Delani selbst soll ihre Mutter zu dem kurzen Hamburg-Besuch ermutigt haben.

Ein fester Programmpunkt in Hamburg: Geschenke besorgen – für Weihnachten und für Delanis Geburtstag am 18. Dezember. Für die 14-Jährige plant die Familie eine große Feier. Ihr einziger Wunsch: eine Elektrofell-Decke für ihr geliebtes Pferd. „Delani ist sehr bescheiden, sie hat kaum Wünsche. Man sagt ja: Menschen, die krank sind, haben nur einen – gesund zu werden“, sagt Dana Diekmeier. Die Feiertage möchte die Familie mit Freunden in Österreich verbringen.

Im Januar wurde bei Delani die seltene Krebserkrankung diagnostiziert. Ihre Überlebenschancen gelten als gering. Doch trotz vieler Operationen und Chemotherapien kämpft die Familie unermüdlich weiter. (mp)