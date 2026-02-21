Dänen übernehmen Gastro-Hotspot mitten in der City

Ein Erfolgsrestaurant aus Kopenhagen kommt nach Hamburg: Das „Bouillon“ eröffnet Ende April am Rathausmarkt – mit französischer Bistroküche zu kleinen Preisen, schnellen Tischwechseln und Platz für hunderte Gäste am Tag.

Ein Konzept, das in Dänemark längst Kultstatus erreicht hat, wagt jetzt den Sprung nach Deutschland: Das Restaurant „Bouillon“ eröffnet seine erste Filiale mitten in Hamburg. Standort ist der Rathausmarkt – die Eröffnung ist für den 29. April 2026 geplant, Reservierungen sind bereits möglich.

Hinter dem Konzept steckt der dänische Gastronom Torben Klitbo, der sich bei längeren Aufenthalten in Paris von den klassischen „Bouillon“-Restaurants inspirieren ließ, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Er will die französische Bistroküche zu günstigen Preisen anbieten – und serviert in hohem Tempo.

Klassische Gerichte für den kleinen Geldbeutel

Auf der Karte stehen klassische Gerichte wie Zwiebelsuppe, Steak-Tatar oder Steak mit Pommes frites und Kräuterbutter – zu vergleichsweise niedrigen Preisen. Das Motto des Restaurants lautet: „großes Erlebnis, kleiner Preis“. Dass die Preise möglich sind, liegt laut Betreiber am Ablauf im Restaurant: Viele Sitzungen pro Tag sorgen dafür, dass mehrere hundert Gäste bedient werden können. In Kopenhagen kommen während der Öffnungszeiten von 11.30 bis 23 Uhr nach Angaben des Unternehmens rund 800 Gäste täglich.

Das Konzept setzt bewusst auf schnelle Abläufe. Gäste haben ihren Tisch für etwa anderthalb Stunden – genug Zeit für mehrere Gänge inklusive Aperitif und Kaffee. „Die gesamte Kultur eines „Bouillon“ ist auf Tempo ausgelegt, genau wie in Paris“, erklärt Gründer Torben Klitbo.

Dänen hatten Hamburg schon lange im Blick

Nach eigenen Angaben suchte das Unternehmen schon länger nach einem passenden Standort in Deutschland, besonders Hamburg stand im Fokus. „Wir freuen uns sehr über die Lage am schönen und zentralen Rathausmarkt, wo Gäste bequem an- und abreisen können“, sagt Klitbo.

Das „Bouillon“ zieht damit in Räume ein, die Hamburger Gäste bereits kennen: In dem Gebäude befand sich zuvor die „Brasserie Goldbach“, die lange als feste Adresse am Rathausmarkt galt. Mit dem Einzug der dänischen Betreiber bekommt der prominente Standort nun ein neues gastronomisches Konzept.

Hamburg erster Standort außerhalb Dänemarks

Im neuen Restaurant sollen gleichzeitig rund 150 Gäste Platz finden. Im Sommer ist zusätzlich typisch französische Außengastronomie vor dem Eingang geplant, wodurch die Kapazität noch steigen kann.

Das erste „Bouillon“ eröffnete im Herbst 2023 in Kopenhagen und war seitdem durchgehend stark nachgefragt. Hamburg wird deshalb die erste Stadt außerhalb Dänemarks, in der das Konzept startet.