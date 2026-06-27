In Marienthal kam es am frühen Samstagabend zu einem Dachstuhlbrand. Aufgrund der Hitze müssen die Feuerwehrkräfte stetig abgelöst werden.

Was den Brand an einem Dachstuhl in der Oktaviostraße auslöste, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr ist bereits seit mehreren Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Diese werden von der extremen Hitze, die derzeit in Hamburg herrscht, erschwert, wie ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr der MOPO am Abend erklärte. Deshalb werden die rund 45 Einsatzkräfte, die seit etwa 18.45 Uhr vor Ort sind, auch immer wieder von Kollegen abgelöst.





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Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Löscharbeiten werden noch andauern.