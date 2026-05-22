Da weiß ich: Das ist die schönste Stadt der Welt

Andreas Kleinau ist seit 2021 Chef der HafenCity Hamburg GmbH. Im großen MOPO-Fragebogen verrät er unter anderem, wo sein Lieblingsort in der Stadt liegt und welche Hamburger Spezialität für ihn unverzichtbar ist.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – Ihre erste Amtshandlung?

Allen Menschen danken, die unser wunderschönes Rathaus am Laufen halten.

3. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Wenn ich am frühen Morgen mit dem Fahrrad an der Außenalster entlangfahre und die Sonne über dem östlichen Ufer steht. Und das geht nicht nur mir so: Viele, die wie ich auf dem Weg zur Arbeit sind, halten an und machen ein Foto. Dann weiß ich, dass ich in der schönsten Stadt der Welt lebe.

2. Ihr liebstes Hamburg-Klischee?

Wer „Moin, Moin“ sagt, ist schon sabbelig.

4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar und welche völlig überschätzt?

Unverzichtbar: Franzbrötchen

Überschätzt: Birnen-Bohnen-Speck (nicht mein Ding)

Franzbrötchen, eine Hamburger Spezialität picture alliance / PublicAd | Stefan Hoyer Franzbrötchen, eine Hamburger Spezialität

5. Der schönste Stadtteil Hamburgs?

Gibt’s so nicht. Ich liebe persönlich alle Stadtteile mit Wasserbezug und Entwicklungspotenzial. Geheimtipp: der Grasbrook, wie er in den 40ern aussehen wird.

6. Drei Dinge, die Sie glücklich machen?

Meine Familie, Reisen, meine Arbeit.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Im Kino beim Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ nach dem Buch von Joachim Meyerhoff.

Das könnte Sie auch interessieren: Schon wieder Streit um Hamburgs marodes Wahrzeichen – „unwürdiges Schauspiel“

8. Welcher Charakterzug nervt Sie an Ihnen selbst?

Ich bin manchmal sehr direkt und unverblümt in meiner Ansprache.

9. Welche TV-Sendung schauen Sie gern und schämen sich (ein bisschen) dafür?

Ich habe mich schon vor Jahren vom klassischen Fernsehen verabschiedet.