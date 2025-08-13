Sportevent sorgt für Sperrungen in und um Hamburg: Staugefahr am Wochenende!

Am Sonntag, 17. August, rasen Profi- und Hobby-Radfahrer bei den Cyclassics durch die Hansestadt und die angrenzenden Kreise. Das sportliche Großereignis bringt jedoch auch eine Menge Sperrungen, Staus und Umleitungen mit sich.

Die 109 Kilometer lange Hobby-Strecke führt vom Alsterglacis vorbei an Schenefeld, Holm und Blankenese bis hin zur Mönckebergstraße. Die Strecke ist komplett für den Verkehr gesperrt. Auch die rund 56 Kilometer lange Hobby-Strecke durch Altenwerder, Buxtehude, Hollenstedt und Rosengarten ist nicht befahrbar. Wiederholungs-Cyclassics-Teilnehmer aufgepasst: Wegen aktueller Baustellen verläuft die Rennstrecke in diesem Jahr etwas anders als in den Vorjahren.

Cyclassics: Jede Menge Sperrungen in Hamburg und umzu

Die Strecke der Profis ist 206 Kilometer lang und führt von Buxtehude über Sieversen, Altenwerder, St. Pauli und Blankenese bis zur Mönckebergstraße. An vielen Stellen entlang der Strecke sind Querungen nicht möglich – Umwege sind unvermeidbar.

Bewohner in den Landkreisen Stade und Harburg müssen zwischen 8.00 Uhr und etwa 14.00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Landkreis Pinneberg bleiben die Straßen bis etwa 10.00 Uhr gesperrt. In der Hamburger Innenstadt und entlang der Elbchaussee dauern die Verkehrsbeschränkungen bis voraussichtlich 18.00 Uhr. Wer am Sonntag unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und flexibel bei der Auswahl der Route bleiben. Der Veranstalter hat alle Informationen zu Sperrungen und Rennstrecken auch auf seiner Webseite zusammengetragen.

Aufgrund des beeinträchtigten Verkehrs kann es auch zu Änderungen im Busfahrplan kommen. Detaillierte Informationen finden sich bei der Fahrplanauskunft des HVV. Die Polizei empfiehlt, wenn möglich auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

Mehr als 10.000 Amateur- und Profiradfahrer haben sich in diesem Jahr wieder für die Cyclassics angemeldet. Jedes Jahr zieht das Radsportevent Tausende Besucher in die Stadt. (mp)