Zahlreiche Straßensperrungen und bis zu 11.500 Teilnehmer: Wegen der Cyclassics müssen sich Autofahrer am Sonntag in Hamburg auf erhebliche Behinderungen einstellen. Besonders die Neuen Elbbrücken sind stundenlang dicht.

Tausende Radfahrer, ein Profi-Rennen und zahlreiche Straßensperrungen: Am Sonntag rollen die ADAC Cyclassics wieder durch Hamburg und das Umland. Die Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen – einige wichtige Straßen sind stundenlang dicht.

Autofahrer brauchen am Sonntag (16. August) in Hamburg Geduld. Zu den ADAC Cyclassics erwartet der Veranstalter bis zu 11.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für das Jedermann- und Profi-Radrennen werden bereits ab dem frühen Morgen zahlreiche Straßen im Stadtgebiet sowie in Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein gesperrt.

Nach Angaben der Polizei Hamburg beginnen die ersten Sperrungen schon um 6 Uhr. Das Jedermannrennen startet eine Stunde später. Betroffen sind zunächst die Startbereiche am Alsterglacis und an der Kennedybrücke sowie an der Versmannstraße und Überseeallee.

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Neue Elbbrücken acht Stunden voll gesperrt

Besonders wichtig für Autofahrer: Die Neuen Elbbrücken sind stadtauswärts von 6 bis 14 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei rät dringend dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren.

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Auch entlang der weiteren Rennstrecke werden die Straßen nach und nach gesperrt. Das Eliterennen startet wie bereits im vergangenen Jahr in Buxtehude und führt anschließend unter anderem durch den Hamburger Süden und den Westen der Stadt bis nach Wedel in Schleswig-Holstein. Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen sollen von der Veranstaltung dagegen nicht betroffen sein.

Zieleinlauf auf der Mönckebergstraße

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Mit dem Zieleinlauf der Profis auf der Mönckebergstraße wird gegen 16.30 Uhr gerechnet. Insgesamt rechnet die Polizei bis etwa 18 Uhr mit Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Wer am Sonntag unterwegs sein muss, sollte möglichst auf S-Bahn, U-Bahn oder andere schienengebundene Verkehrsmittel ausweichen. Auch die Anreise mit dem Fahrrad oder zu Fuß wird empfohlen. Autofahrer sollen die Rennstrecke möglichst großräumig meiden.

Eine interaktive Karte und weitere Informationen zu den Sperrungen stellt der Veranstalter auf der Internetseite der Cyclassics bereit. Zusätzlich ist am Sonntag zwischen 7 und 16 Uhr das Verkehrs-Infotelefon der Polizei unter 040/4286-56565 erreichbar.

Parallel gilt derzeit in Hamburg wegen des Niedrigwassers auf deutschen Binnenschifffahrtsstraßen eine Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie vom Samstagsfahrverbot während der Ferienzeit. Die Sonderregelung gilt laut Polizei noch bis einschließlich 31. August. Damit könnten am Cyclassics-Sonntag zusätzlich Lastwagen auf Hamburgs Straßen unterwegs sein.