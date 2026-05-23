Cyberangriff aufs UKE: Tausende Patientendaten erbeutet

Cyberangriff aufs UKE: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist offenbar Opfer einer Attacke von Online-Kriminellen geworden. Wie das Krankenhaus auf seiner Webseite bekannt gab, sind tausende Patienten-Daten eines externen Dienstleisters entwendet worden.

„Von einem Cyberangriff auf einen externen Dienstleister, der in Deutschland für über die Hälfte der größeren Krankenhäuser und nahezu alle Universitätsklinika privat- und wahlärztliche Abrechnungen übernommen hat, sind auch Patient:innen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) betroffen“, heißt es auf der Internetseite des UKE. Der Angriff habe ausschließlich den externen Dienstleister betroffen und nicht das UKE selbst. „Daher waren zu keinem Zeitpunkt die klinischen Systeme oder die Patient:innenversorgung betroffen.“

Das UKE betonte, dass bei dem Abrechnungsdienstleister nur solche Patientendaten verarbeitet würden, die für die Abrechnung der im UKE erbrachten Leistungen notwendig sind. Der Angriff habe Daten betroffen, bei denen es um Rechnungsbeanstandungen von Selbstzahlern oder Personen mit privater (Zusatz‑)Versicherung gegangen sei.

In den allermeisten Fällen ging es offenbar vor allem um Namen und Adressen: Hier gibt es 5244 Betroffene, die damit rechnen müssen, dass ihre Rechnungssummen nach außen gedrungen sind. In rund 1500 Fällen war der Zugriff allerdings gravierend: Hier wurden auch hochsensible Inhalte aus Patientenakten abgegriffen – etwa „Diagnosen und konkrete Angaben zu Erkrankungen, Behandlungen oder Gesundheitsverläufen, die eine unmittelbare inhaltliche Aussage über den Gesundheitszustand der betroffenen Person ermöglichen“. In vier Fällen wurden auch sensible Finanzdaten wie IBAN und Kontonummern gestohlen.

Betroffene sollen informiert werden

Betroffen von der Attacke sind offenbar nahezu alle Universitätskliniken und großen Krankenhäuser in Deutschland. Wie der NDR zuerst berichtete, gehört auch das UKSH in Kiel zu den Opfern. Dort wurden die Namen und Adressen von rund 9000 Patientinnen und Patienten gestohlen.

Das UKE beabsichtigt, alle betroffenen Patienten direkt anzuschreiben und zu informieren. Wer keinen Brief erhält, sei auch nicht betroffen. Außerdem erklärte das Universitätsklinikum, es habe die Datenübertragung an den Dienstleister bis auf Weiteres gestoppt.

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Der Dienstleister selbst erklärte, dass der Cyberangriff bereits Mitte April stattgefunden habe, und drückte sein Bedauern aus. Man nehme den Vorfall sehr ernst.