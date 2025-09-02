Cruise Days: Hamburg feiert dicke Pötte und blaues Licht

Bei der zehnten Ausgabe der Hamburg Cruise Days werden in der kommenden Woche acht Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen zu sehen sein. Fünf von ihnen werden an der großen Parade am Samstagabend teilnehmen, wie der Veranstalter in Hamburg mitteilte. Kreuzfahrtfans können sich vom 12. bis zum 14. September auf die Schiffe „AIDAperla“, „AIDAsol“ „Mein Schiff 4“ und „MSC Preziosa“, „Vasco da Gama“, „Europa“ und „Norwegian Dawn“ freuen. Mit der „MS Sans Souci“ ist auch ein Schiff für Flusskreuzfahrten dabei. Die Schiffe liegen zu verschiedenen Zeiten im Hafen.

Die Hamburg Cruise Days „verbinden maritime Kultur, Festivalatmosphäre und Kunst zu einem Event, das weit über die Stadt hinausstrahlt“ sagte Hamburg-Tourismus-Geschäftsführer Michael Otremba laut Mitteilung. Das dreitägige Festival findet in der Regel alle zwei Jahre statt. Das Festival gilt als führende und zweitgrößte Fachmesse der Welt für Kreuzfahrten.

Cruise Days: Viele verschiedene Programmpunkte

An Land gibt es zwischen der Elbphilharmonie und den Landungsbrücken ein Programm aus Kulinarik, Kultur und Entertainment. Am Abend verwandelt sich der Hafen in den „Blue Port“. Lichtkünstler Michael Batz taucht mit seinen Lichtinstallationen die Stadt rund um den Hafen wieder in ein magisches blaues Licht. Das tut Batz bereits seit 2008. Die blaue Kulisse kann noch bis zum 21. September jeden Abend bewundert werden.

Höhepunkte des Kreuzfahrtfestivals an der Hafenkante sind am Freitag die Show, bei der die „Vasco da Gama“ in Szene gesetzt wird. Die Hamburg Cruise Parade am Samstagabend startet gegen 21.00 Uhr. Sie wird von Musik begleitet und endet mit einem spektakulären Feuerwerk über der Elbe. Und am letzten Festivaltag laufen gleich zwei Kreuzfahrtschiffe zusammen aus: Die „MSC Preziosa“ legt in Hamburg-Steinwerder ab und trifft vor der Elbphilharmonie auf die „Norwegian Dawn“. (dpa)