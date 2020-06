Crash in Hamburg: BMW kracht an Ampel gegen drei Fahrzeuge – Fahrer verletzt

Eidelstedt -

Ein möglicherweise betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Eidelstedt drei an einer Ampel wartende Fahrzeuge beschädigt. Laut ersten Angaben von Reportern vor Ort und dem Lagedienst der Polizei war ein scheinbar betrunkener Mann mit seinem BMW auf dem Binsbarg in Richtung Westen unterwegs.



Unter bisher ungeklärten Umständen kollidierte er gegen 20:12 Uhr an der Kreuzung zur Schnackenburgallee mit drei an der roten Ampel wartenden Fahrzeugen. Darunter ein Transporter und ein Taxi. Scheinbar wurde der Verursacher verletzt aus dem eigenen Auto geholt und von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.



Polizeibeamte sperrten die Straße komplett und befragten die Beteiligten und Zeugen. Keiner der anderen Fahrzeuginsassen war verletzt. Lediglich die Fahrzeuge wiesen teils starke Beschädigungen auf. Der Verkehrsunfalldienst nahm die Ermittlungen auf, während sich die Geschädigten um einen Abschleppdienst kümmerten. Weitere Hintergründe sind bisher unklar. (mp)