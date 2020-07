Coronavirus im Norden: Ausbruch beim LKA – mehrere Mitarbeiter positiv getestet

Das Coronavirus hat nach wie vor großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Sechs Corona-Infektionen im LKA Mecklenburg-Vorpommern

18.03 Uhr: Beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern sind sechs Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Bekanntwerden des ersten Falls am Dienstag seien die Kontaktpersonen des Betroffenen im LKA ermittelt und die Hygienepläne im Haus verschärft worden, teilte das Landeskriminalamt am Freitag an seinem Sitz in Rampe bei Schwerin mit. Bei weiteren Tests im näheren beruflichen Umfeld des Mannes seien dann fünf weitere Kolleginnen und Kollegen positiv getestet worden. Am Freitag seien weitere Tests vorgenommen worden, deren Ergebnisse noch ausstehen.

17 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.21 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 17 neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 843, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Davon gelten 786 Personen als zwischenzeitlich genesen. 20 Menschen sind im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Zehn der neuen Fälle betreffen Crew-Mitglieder der „Aida“-Kreuzfahrtflotte. Sie waren am Mittwoch mit Charter-Flugzeugen aus Asien in Laage eingetroffen.

Sieben neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

15.32 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem Coronavirus um sieben Fälle auf 3299 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Donnerstagabend berichtet, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 155. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt sieben an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Kostenlose Corona-Tests für alle Lehrer

14.17 Uhr Nach Schulbeginn können sich alle Hamburger Lehrkräfte und die weiteren Beschäftigten der Schulen außerhalb ihrer Dienstzeit kostenlos auf Corona testen lassen. Schulbehörde und Kassenärztliche Vereinigung (KV) haben jetzt einen entsprechenden Vertrag unterschrieben.

Darin heißt es, dass die Lehrkräfte und alle weiteren Beschäftigten der Schulen die Möglichkeit haben, sich „auch mehrfach auf das Coronavirus testen zu lassen, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegt beziehungsweise die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts erfüllt sind.“ Das Angebot ist für alle freiwillig und kann bei einem niedergelassenen Arzt durchgeführt werden.

16 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

13.13 Uhr: In Hamburg sind seit Donnerstag 16 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5290 Menschen in der Hansestadt mit dem Virus angesteckt, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Rund 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen aber als genesen angesehen werden. Am Donnerstag waren 24 neue Fälle für Hamburg gemeldet worden.

Zehn Crew-Mitglieder von „Aida“ positiv auf Corona getestet

13.00 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag stark zugenommen. Davon ist auch das Kreuzfahrt-Unternehmen „Aida“ betroffen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte, sind zehn der insgesamt 750 Besatzungsmitglieder, die am Mittwoch aus Asien in Laage angekommen waren, positiv auf das Virus getestet worden.

„Aida“ hatte vor der geplanten Betriebswiederaufnahme der „AIDAmar“ und „AIDAblu“ Crew-Mitglieder präventiv testen lassen. Der Passagierverkehr hat noch nicht begonnen. Die betroffenen Mitarbeiter befinden sich in strenger Einzelisolation an Bord, hieß es.

Experte fordert: Mehrwertsteuer dauerhaft auf 16 Prozent senken!

12.30 Uhr Der Landesvorsitzende der CDU Hamburg, .Roland Heintze, fordert, die bis Jahresende geltende Mehrwertsteuersenkung beim regulären Steuersatz von 19 auf 16 Prozent dauerhaft beizubehalten. Damit soll die Konjunktur nachhaltig gestärkt und die von Experten erwartete Insolvenzwelle verhindert werden, wenn ab Ende September die Insolvenzmeldepflicht wieder gilt.

Beschäftigte im Gesundheitswesen besonders oft von Corona-Krankschreibungen betroffen

11.50 Uhr Beschäftigte in Gesundheitsberufen waren in Hamburg in der Lockdown-Phase von März bis Mai 2020 stark von Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 betroffen. Das hat eine aktuelle Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten der AOK-Versicherten in Hamburg ergeben. Demnach fehlten in diesem Zeitraum vor allem Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege sehr häufig im Zusammenhang mit Covid-19 an ihrem Arbeitsplatz.

In der gesamten Betrachtung waren Frauen (0,57 Prozent) stärker betroffen als Männer (0,43 Prozent). Unter den jüngeren Beschäftigten von 20 bis 29 Jahren ist der prozentuale Anteil der Betroffenen mit Bezug zu Covid-19 am niedrigsten (0,41 Prozent), bei den Erwerbstätigen in der Altersgruppe „60 plus“ mit 0,75 Prozent am höchsten.

Hamburger Lehrern drohen hohe Bußgelder nach Urlaub in Corona-Risikogebieten

8.49 Uhr In einem Rundschreiben des Hamburger Personalamts, über das das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, heißt es, dass sich alle Beschäftigten der Stadt Hamburg nach einem Urlaub in einem Risikogebiet in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Vor allem für Lehrer könnte das schwere Folgen haben: Sie müssen „mit arbeits- und dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen“, sollten sie auf Grund einer Quarantäne nicht rechtzeitig ihren Dienst antreten können. Zudem würden hohe Bußgelder bis zu 10.000 Euro fällig, sollten sie nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet wieder direkt anfangen zu arbeiten. Wenn sie Besuch in ihrer Heimisolation empfangen würden, müssten sie laut Rundschreiben 5.000 Euro Strafe zahlen.

Das waren die News vom 23. Juli

Tönnies-Skandal: Forscher finden möglichen Corona-Superspreader

21.24 Uhr: Ein Mitarbeiter in der Rinderzerlegung bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) soll das Coronavirus in der Firma verteilt haben. Dies haben Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI), der Uniklinik Hamburg-Eppendorf und des Leibniz-Instituts für Experimentelle Virologie (HPI) herausgefunden. Dabei wurde das Virus nach dem Forschungsergebnis auf mehrere Menschen im Umkreis von mehr als acht Metern übertragen, wie das HZI am Donnerstag mitteilte. Dazu wurden die Standorte der Arbeiter bei der Arbeit und die Infektionsketten anhand von Virussequenzen analysiert.

Neue Studie: Hunde erschnüffeln Corona-Infektionen

19.34 Uhr: Hunde können Corona-Infektionen erschnüffeln. Das sagt zumindest eine neue Studie der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. „Die Hunde mussten lediglich eine Woche trainiert werden, um zwischen Proben von Sars-CoV-2-infizierten Patienten und nicht infizierten Kontrollen zu unterscheiden“, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. „Die Methode könnte in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, bei Sportveranstaltungen, an Grenzen oder anderen Massenveranstaltungen als Ergänzung zu Laboruntersuchungen eingesetzt werden, um eine weitere Verbreitung des Virus oder Ausbrüche zu verhindern“, hieß es weiter.

Das Team um Holger Andreas Volk von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, zu dem unter anderem Mitarbeiter der Medizinischen Hochschule Hannover und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zählten, testete acht spezialisierte Spürhunde der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr in Ulmen in Rheinland-Pfalz.

Mecklenburg-Vorpommern: Corona-Infektion steigen deutlich

17.47 Uhr: Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigen die Corona-Zahlen wieder verhältnismäßig stark. Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen betrug am Donnerstag elf. Einen so starken Anstieg hatte es zuletzt Ende April gegeben. Damit sind laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) seit Beginn der Pandemie Anfang März in Mecklenburg-Vorpommern 826 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. 20 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Hamburg erfasst Urlauber-Daten: Hohe Bußgelder bei Corona-Verstößen

16.11 Uhr: Das Hamburger Gesundheitsamt erfasst Daten von Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten. „Menschen, die mit dem Flugzeug aus einem Risiko-Gebiet hier ankommen, müssen auch damit rechnen, dass dem Gesundheitsamt alle Reisedaten übermittelt werden“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde der Nachrichtenagentur dpa. „Man muss also auch damit rechnen, Besuch vom Gesundheitsamt zu bekommen.“

Alle Hamburgerinnen und Hamburger, die aus einem vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuften Land zurückkehren und keinen negativen Corona-Test vorweisen können, müssen sich sofort beim zuständigen Gesundheitsamt melden und in eine zweiwöchige Isolation begeben. Wer sich nicht daran hält, kann mit hohen Bußgeldern rechnen. Zwischen 500 und 10.000 Euro würden fällig, wenn die Quarantäne nicht eingehalten werde, so Helfrich.

Auf der RKI-Liste der Risikogebiete befinden sich auch beliebte Urlaubsländer wie die Türkei, Ägypten oder die USA. Wer dorthin reise, müsse auch die Quarantänezeit in seine Planungen einbeziehen. Entsprechende Hinweise des Personalamts seien auch an die Beschäftigten der Stadt gegangen, sagte Helfrich. „Für eine zweiwöchige Reise in ein Risikogebiet sollten also vier Wochen Urlaub genommen werden.“

Hamburg: Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft: 277 Personen in Quarantäne

14.56 Uhr: In einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft in der Walddörferstraße müssen sich 277 Personen in Quarantäne begeben. Zuvor wurden sieben Bewohner positiv auf Corona getestet. Um die Ausbreitung zu vermeiden, verhängte das Gesundheitsamt für alle Bewohner eine zweiwöchige Quarantäne.

Besondere Abi-Choreo: Diese Schüler feierten ihr Abitur pandemie-gerecht. dpa Foto:

Derzeit werde geprüft, wie viele Personen über die bestätigten Fälle hinaus betroffen sind, teilte die Stadt mit. Sobald die Testergebnisse der weiteren Bewohner vorliegen, werde das weitere Verfahren entschieden, hieß es.

Wenn nötig, verfügt die Stadt über weitere Kapazitäten zur Unterbringung positiv getesteter Personen

Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen in Hamburg

11.35 Uhr: In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen so deutlich wie lange nicht mehr gestiegen. Seit Mittwoch seien 24 weitere bestätigte Fälle hinzugekommen, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Dies sei vor allem auf Reiserückkehrer zurückzuführen, teilte die Gesundheitsbehörde auf eine Nachfrage bei Twitter mit.

Damit liegt die Zahl der insgesamt seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen bei 5274. Rund 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen aber als genesen angesehen werden.

In der zurückliegenden Woche gab es demnach insgesamt 46 Neuinfektionen. Das sind 2,6 pro 100.000 Einwohner – mehr als doppelt so viel wie am Vortag. Dennoch liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg auch weiterhin weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In Hamburger Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 21 Menschen mit dem Coronavirus behandelt - drei mehr als noch am Vortag -, sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Bei der Zahl der Todesopfer gab es keine Veränderungen: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 230 Menschen an Covid-19 - einer weniger als bisher vom Institut genannt. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt unverändert auf 261.

Zuletzt gab es am 15. Mai 36 Neu-Infektionen. Danach wurden nie mehr als 11 Neuinfektionen (20. Mai) gemeldet. Am 4. und am 27. Juni wurden jeweils zehn Neuinfektionen gemeldet.

Pinneberger Pflegekraft in Türkei zwei Mal auf Corona getestet

11.05 Uhr: Eine türkischstämmige Pflegekraft aus dem Kreis Pinneberg ist bei einem Familienbesuch in der Türkei zwei Mal auf Corona getestet worden. Der erste Test sei positiv gewesen, der zweite negativ, sagte ein Sprecher des Kreises Pinneberg am Donnerstag.

Die Frau werde nach ihrer Rückkehr vorsorglich ein drittes Mal auf Corona getestet, bevor sie wieder als Pflegekraft arbeiten könne. Seit dem 1. Juli haben sich dem Sprecher zufolge beim Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg 234 Reiserückkehrer aus Risikogebieten gemeldet.

In Pinneberg wurde am Mittwoch zudem die Corona-Infektion eines Ehepaares bekannt. Hierbei handelt es sich nicht um Reiserückkehrer. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis stieg damit auf 624. In den vergangenen sieben Tagen sind somit 15 neue Infektionen aufgetreten, die kritische Grenze für den Kreis Pinneberg für mögliche neue Corona-Beschränkungen liegt bei 157 Erkrankungen.

Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland sollen künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Auf diese Linie verständigten sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern nach Angaben des Vorsitzlandes Berlin am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz, ohne zunächst einen formalen Beschluss zu fällen.

Am Freitag wollen sich die Minister erneut zusammenschalten, um weitere Details zum Umgang mit Reiserückkehrern zu besprechen und ein Gesamtpaket dann auch zu beschließen. Eine Rolle dabei dürften Finanzierungsfragen spielen. Die Tests sollen verpflichtend sein.

14 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

10.23 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 14 Fälle auf 3292 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Mittwochabend berichtet, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 155. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Tausende Hamburger Studenten stellen Antrag auf Corona-Hilfe

8.58 Uhr: Die Corona-Pandemie stellt auch Hamburgs Studierende vor große Probleme. Unter anderem wegen weggebrochener Studentenjobs haben sie inzwischen mehr als 4500 Anträge auf Nothilfe gestellt.

Hamburgs Studierende haben nach Angaben des Studierendenwerks wegen der Corona-Pandemie seit Mitte Juni mehr als 4500 Anträge auf Überbrückungshilfe gestellt. Davon sind bis zum 20. Juli insgesamt 1273 Anträge bewilligt und 730 abgelehnt worden, wie das Studierendenwerk Hamburg mitteilte. Mehr als die Hälfte der Anträge waren demnach noch in Bearbeitung, in 128 Fällen forderten die Sachbearbeiter weitere Informationen an.

Studenten, die wegen der Corona-Krise finanzielle Probleme haben, können die Nothilfe online beantragen. Betroffene, denen in der Krise beispielsweise der Studentenjob weggebrochen ist, können bis zu 500 Euro pro Monat bekommen. Gezahlt wird die Hilfe für maximal drei Monate (Juni, Juli, August). Der Antrag muss jeden Monat neu gestellt werden. Die Gelder müssen nicht zurückgezahlt werden.

Grund für die Ablehnung eines Antrags könne zum Beispiel sein, dass die Notlage des Studenten nicht pandemiebedingt, sondern eine dauerhafte Unterfinanzierung sei, hieß es. Abgelehnt werden kann der Antrag auch dann, wenn das Girokonto zwar fast leer ist, sich aber noch Geld auf dem Sparkonto befindet. „Die Gründe sind vielfältig und individuell zu betrachten“, erklärte das Studierendenwerk.

Der Geschäftsführer des Hamburger Studierendenwerks, Jürgen Allemeyer, befürchtet bereits, dass das vorhandene Budget zu knapp bemessen ist. „Wenn die jetzigen Antragsteller alle berechtigt sind, den Zuschuss zu erhalten, und weiterhin Anträge bei uns eingehen, ist zu befürchten, dass das vom Bundesministerium zur Verfügung gestellte Budget möglicherweise nicht ausreichen wird“, sagte er. Allemeyer erwarte deshalb vom Bund, dass dieser das Budget bei Bedarf aufstockt.

Das waren die News am 22. Juli:

Bremen: Corona-Ausbruch in Klinik

19.15 Uhr: Im Bremer Rotes Kreuz Krankenhaus sind 12 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Regionalmagazin „buten un binnen“ unter Berufung auf die örtliche Gesundheitsbehörde berichtet, soll es sich um acht Patienten und vier Mitarbeiter handeln. Die Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne, die Patienten auf einer eigens eingerichteten Quarantäne-Station. Die Chirurgie und die Innere Medizin des Krankenhauses sollen bis Ende Juli keine weiteren Patienten aufnehmen, so das Magazin weiter. Alle 700 Mitarbeiter der Klinik sollen nun auf Corona getestet werden.

Urlauberin kommt infiziert aus der Türkei zurück – Quarantäne

18.12 Uhr: Eine Frau aus dem Kreis Pinneberg ist von einer Türkeireise coronainfiziert zurückgekehrt. Ob es sich um eine Urlauberin oder einen Familienbesuch gehandelt habe, konnte ein Sprecher des Kreises Pinneberg am Mittwoch nicht sagen. Die Frau befinde sich in Quarantäne, wie dies für Rückkehrer aus Risikogebieten ohnehin vorgeschrieben sei, wenn sie keinen negativen Corona-Test gemacht haben. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich zudem beim örtlichen Gesundheitsamt melden. Seit dem 1. Juli haben sich dem Sprecher zufolge beim Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg 234 Reiserückkehrer aus Risikogebieten gemeldet.

In Pinneberg wurde am Mittwoch zudem die Corona-Infektion eines Ehepaares bekannt. Hierbei handelt es sich nicht um Reiserückkehrer. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis stieg damit auf 624. In den vergangenen sieben Tagen sind somit 15 neue Infektionen aufgetreten, die kritische Grenze für den Kreis Pinneberg für mögliche neue Corona-Beschränkungen liegt bei 157 Erkrankungen.

Vier neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

16.39 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch vier neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infektionen auf 815, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Davon gelten 785 Personen als zwischenzeitlich genesen. 20 Menschen sind im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die am Mittwoch bekannt gewordenen Fälle stammen aus Schwerin und dem Kreis Ludwigslust-Parchim.

Corona-Ausbruch in Kieler Bahnhofs-Imbiss: 400 Gäste kontaktiert

13.04 Uhr: Nach den sechs Corona-Fällen in der Belegschaft eines Kieler Imbisses (siehe Eintrag von gestern, 21.23 Uhr) sind auch die übrigen der 15 Beschäftigten auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse werden voraussichtlich am Donnerstag vorliegen, wie eine Sprecherin der Stadt Kiel am Mittwoch sagte. Das gesamte Personal befindet sich weiter in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt nimmt unterdessen Kontakt zu den mehr als 400 Kunden auf, die in der Woche vor Schließung des Ladens am Montag in dem Imbiss gegessen haben. Die Mitarbeiter erkundigen sich über den Gesundheitszustand der Betroffenen, sagte die Sprecherin. Sie hätten aber keinen näheren Kontakt zu den Mitarbeitern gehabt. Kunden würden in dem Laden im Hauptbahnhof nicht bedient, sondern holten sich das Essen am Tresen ab.

Nach Angaben der Stadt leben zwei der Infizierten in Kiel und zwei im Kreis Plön. Weitere Beschäftigte kommen aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg.

Acht neue Corona-Infektionen in Hamburg

11.29 Uhr: In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Dienstag vergleichsweise deutlich um acht Fälle gestiegen. Dennoch liegt die Zahl der insgesamt seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen nur bei 5250, da drei im März gemeldete Fälle nachträglich korrigiert wurden, wie die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte. Rund 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen aber als genesen angesehen werden.

In der zurückliegenden Woche gab es demnach insgesamt 22 Neuinfektionen – das sind 1,2 pro 100 000 Einwohner. Damit liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg auch weiterhin weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Auch bei der Zahl der Todesopfer gab es eine Korrektur: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 230 Menschen an Covid-19 – einer weniger als bisher vom Institut genannt. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt unverändert auf 261. Das letzte Todesopfer durch Corona gab es am 26. Juni.

In Hamburger Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 18 Menschen mit dem Coronavirus behandelt – zwei mehr als noch am Vortag –, sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Millionenschwerer Auftrag für Tochtergesellschaft von Hamburger Biotech-Unternehmen

10.15 Uhr: Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat über seine amerikanische Tochtergesellschaft Just Evotec Biologics einen Auftrag des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zur Entwicklung und Produktion von Antikörpern erhalten, die zur Behandlung und Prävention von COVID-19 eingesetzt werden sollen. Der Auftrag ist bis zu 18,2 Millionen Dollar schwer, teilte der M-Dax-Konzern mit. Ziel des Programms sei es, dem Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen.

Hamburg erfasst Urlauber-Daten: Hohe Bußgelder bei Corona-Verstößen

9.25 Uhr: Das Hamburger Gesundheitsamt erfasst Daten von Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten. „Menschen, die mit dem Flugzeug aus einem Risiko-Gebiet hier ankommen, müssen auch damit rechnen, dass dem Gesundheitsamt alle Reisedaten übermittelt werden“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sieben neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

9.01 Uhr: In Schleswig-Holstein gibt es derzeit 3278 bestätigte Corona-Fälle, das sind sieben mehr als am Vortag. Das vermeldet die Landesmeldestelle Schleswig-Holstein, das Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel.

Lehrern und Schülern drohen bei Corona-Verstößen drastische Konsequenzen

6.54 Uhr: Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Lehrer und Schüler auf mögliche Konsequenzen nach Reisen in Corona-Risikogebiete hingewiesen. Bei Lehrern, die nach der Rückkehr aus solchen schon vor Reiseantritt als Risikogebiete klassifizierten Regionen in eine vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne müssten und deswegen beim Schuljahresstart am 10. August fehlten, werde dies als unentschuldigtes Fernbleiben betrachtet, sagte Prien. „In der Folge werden die Dienstbezüge einbehalten beziehungsweise das Entgelt wird nicht fortgezahlt.“ Weiterhin könne dies disziplinarrechtlich geahndet werden. Für tariflich Beschäftigte könne eine Abmahnung die Folge sein.

Versetzten Schüler „sich vorsätzlich oder fahrlässig in eine Lage, in der sie ihrer Schulpflicht nicht nachkommen können, begehen sie hiermit unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann“, sagte Prien. Handle es sich um einen mit den Sorgeberechtigten verbrachten Urlaub, werde vermutlich eher auf die Eltern ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zukommen. Schülern werde dann unentschuldigtes Fehlen im Unterricht angelastet.

Das waren die News vom 21. Juli

Imbiss-Mitarbeiter in Kiel positiv auf Coronavirus getestet

21.23 Uhr: Mehrere Mitarbeiter eines Kieler Imbiss sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gesamte Personal befinde sich in Quarantäne und der Imbiss sei vom Betreiber sofort geschlossen worden, teilte die Stadt Kiel am Dienstag mit. Das Gesundheitsamt suche derzeit mögliche Kontaktpersonen und überprüfe die Gästelisten. Brisant: Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, liegt der betroffene Imbiss am Hauptbahnhof, der täglich von Tausenden Reisenden genutzt wird.

Nach Angaben der Stadt leben zwei der Infizierten in Kiel und zwei in Plön. Weitere Beschäftigte kommen aus Hamburg und Pinneberg. Die Gesamtzahl der Infizierten konnte eine Stadtsprecherin nicht nennen, da die Betroffenen nicht zentral in Kiel, sondern von den Gesundheitsämtern ihrer Heimatorte betreut würden.

Bewohner positiv getestet: Hamburger Pflegeheim in Quarantäne

19.13 Uhr: Ein Bewohner eines Hamburger Pflegeheims ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Gesundheitsbehörde gegenüber „NDR 90,3“ bestätigte, handelt es sich um einen Bewohner einer Einrichtung im Hamburger Stadtteil Bramfeld. Diese stehe ab sofort unter Quarantäne. Die anderen Bewohner seien bereits informiert worden. Auf sie wartet jetzt ebenfalls ein Corona-Test. Wie sich der Bewohner angesteckt hat, ist noch unklar.

Zwei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.51 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei neue Corona-Infektionen registriert worden. Seit Montag stieg die Zahl der festgestellten Fälle damit auf 811, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Rostock mitteilte. Davon gelten 784 Personen als genesen. 20 Menschen sind im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Tourismus in Schleswig-Holstein eingebrochen

11.55 Uhr: Der Tourismus in Schleswig-Holstein ist im Corona-Monat Mai deutlich eingebrochen. Die Übernachtungszahlen gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 54,2 Prozent auf 1,52 Millionen Nächte zurück, wie das Statistik-Amt Nord am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Zahl der Gäste brach um 54,7 Prozent auf 404 000 Touristen ein, die im Norden übernachteten.

In den ersten fünf Monaten des Jahres kamen 50,4 Prozent weniger Touristen nach Schleswig-Holstein. Die Zahl der Übernachtungen sank in diesem Zeitraum um 49,5 Prozent. Wegen der Corona-Krise war der Tourismus im nördlichsten Bundesland Mitte März praktisch auf Null runtergefahren worden. Mitte Mai durften die Hotels wieder öffnen.

Noch krasser sind die Zahlen für Hamburg. Dort brachen die Zahlen um weit über 80 Prozent ein.

Wieder neue Corona-Infektionen in Hamburg

11.01 Uhr: In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Montag um drei gestiegen. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt insgesamt 5243 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Unverändert blieb die Zahl der Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19, der letzte Todesfall datiert vom 26. Juni. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 261.

Mit 0,9 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In Hamburger Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 16 Menschen mit dem Coronavirus behandelt, sieben von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Zehn neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

9.55 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um zehn Fälle auf 3271 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Montagabend berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 155. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt drei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Brosda: „Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft den Schuss hören“

7.02 Uhr: Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hofft auf einen positiven gesellschaftlichen Wandel durch die Corona-Pandemie. „Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft den Schuss hören, den das bedeutet“, sagte Brosda der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Menschen seien schon verdammt hochmütig in den vergangenen Jahren durch die Gegend gerannt. „Es fängt an bei diesem Gefühl, quasi unverwundbar als Krone der Schöpfung durch die Welt zu stapfen und alle Natur und alles untertan zu machen und jetzt feststellen zu müssen: Ups, da taucht auf einem Markt in China ein neues Virus auf und auf einmal kippt die ganze Welt ins Chaos, wenn man es mal etwas überspitzt ausdrückt“, meinte der Senator.

Das waren die News vom 20. Juli

Drei Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

20.16 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen gering, obwohl es jetzt den höchsten Anstieg der landesweit registrierten Fälle seit drei Wochen gegeben hat. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock mitteilte, kamen drei weitere Infektionsfälle hinzu. Damit erhöhte sich in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl auf nunmehr insgesamt 809. Die große Mehrzahl der Patienten allerdings gilt inzwischen als genesen. 20 Menschen waren im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Seit Ende Juni war in Mecklenburg-Vorpommern täglich maximal eine Neuinfektion registriert worden, häufig aber auch gar keine mehr. Mit bislang etwa 50 Infizierten je 100.000 Einwohner weist der Nordosten die niedrigste Infektionsquote aller Bundesländer auf.

Lübecks Bürgermeister kündigt Maskenpflicht an einigen öffentlichen Orten an

17.07 Uhr: Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) will für einige Orte in Lübeck Zugangsbeschränkungen und eine Maskenpflicht anordnen. Das betreffe den Drehbrückenplatz und die Clemensstraße in der Innenstadt sowie den Carlebachpark im Hochschulstadtteil, sagte eine Stadtsprecherin.

Kontrollen am Wochenende hätten gezeigt, dass sich dort trotz aller Appelle vor allem abends viele Menschen versammelten und die coronabedingten Abstandsregeln nicht eingehalten würden. Die Situation in der Lübecker Fußgängerzone sowie in Travemünde habe sich dagegen am Wochenende als unproblematisch erwiesen, sagte die Sprecherin.

Lindenau hatte am Sonnabend auf der Internetseite der Stadt die Menschen ermahnt, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einzuhalten, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Das Virus sei nicht besiegt und jeder Einzelne trage die Verantwortung dafür, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown komme, sagte Lindenau.

In Lübeck gibt es derzeit nach Angaben der Stadtsprecherin zwei Corona-Infektionen.

Trotz Corona: Keine Sonntagsöffnung des Hamburger Einzelhandels im Advent geplant

13.49 Uhr: In Hamburg werden die Geschäfte des Einzelhandels an den Sonntagen im Advent nicht öffnen. Das teilte die Wirtschaftsbehörde am Montag mit und wies damit einen entsprechenden Vorstoß der Handelskammer zurück. „Das Hamburgische Ladenöffnungsgesetz lässt Sonntagsöffnungen aus Anlass von besonderen Ereignissen zu, jedoch nicht an den Adventssonntagen“, teilte ein Sprecher der Behörde mit. „Zu Abweichungen oder Änderungen der Rechtslage gibt es keine Planungen.“

Die Handelskammer hatte vorgeschlagen, einen coronabedingt ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember nachzuholen. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage sind bislang für den 27. September und den 8. November dieses Jahres geplant. Ob sie stattfinden werden, hängt auch davon ab, welche Corona-Regeln dann gelten.

Hamburg meldet eine neue Infektion

11.47 Uhr Das Ansteckungsgeschehen in der Stadt bleibt gering: Am Montag meldet Hamburg nur eine neue Corona-Infektion. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiterhin bei 231, der bislang letzte Covid-19-Tote war am 23. Juni zu beklagen. Insgesamt wurden seit Beginn der Zählung 5240 Infektionen in Hamburg bestätigt, davon gelten 4.900 Patienten als geheilt. Am Montag werden sechs Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt, neun weitere auf regulären Stationen.

Das waren die News vom 19. Juli

Landkreis im Norden: 13 neue Corona-Fälle

22.03 Uhr: Im Landkreis Uelzen ist es zu einem Corona-Ausbruch mit 13 Fällen in mehreren Familien gekommen. Die Familien lebten „in enger räumlicher Nähe zueinander“ in Uelzen, teilte der Landkreis am Sonntag mit. Betroffen seien auch schulpflichtige Kinder. Alle Infizierten seien in häuslicher Quarantäne. „Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen auf die betroffenen Familien eingegrenzt werden kann“, sagte Landrat Heiko Blume. Derzeit liefen die Untersuchungen zu möglichen Kontaktpersonen. Am Freitag war im Landkreis ein erster neuer bestätigter Corona-Fall aufgetreten.

Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen und weitere Infektionen ausschließen zu können, sollten am Montag in zwei Schulen Mitschüler sowie weitere mögliche Kontaktpersonen auf das Virus getestet werden, kündigte der Landkreis an. Die Apollonia Oberschule Uelzen und die Grundschule Holdenstedt seien vom Gesundheitsamt informiert worden.

Hähnchen-Schlachthof soll nach Corona-Ausbruch nicht geschlossen werden

16.03 Uhr: Nach einem größeren Corona-Ausbruch von Mitarbeitern einer Hähnchenschlachterei in Lohne sieht der Landkreis keine Veranlassung für eine Schließung des Betriebs. Es handele sich um eine Ermessensfrage, sagte der Landrat des Landkreises Vechta, Herbert Winkel (CDU), am Sonntag. „Wir konnten keinen bestimmten Infektionsherd feststellen“, sagte Winkel. Es gebe zwar ein größeres Ausbruchsgeschehen, das sich auf ein Kartonage-Lager zurückführen lasse, wo sich einige Mitarbeiter in den Pausen getroffen hatten. Das Hygienekonzept des Betriebs sei aber gut. Die Mehrheit der Betroffenen habe sich wohl in der Freizeit infiziert.

Bei einem Reihentest unter Mitarbeitern der Hähnchen-Schlachterei der Wiesenhof-Gruppe wurden von 1046 Mitarbeitern 66 positiv auf Covid-19 getestet. Alle Infizierten wurden unter Quarantäne gestellt. Auch 70 direkte Angehörige seien bereits unter Quarantäne, sagte Winkel. Weitere Kontaktpersonen sollen ab Montag ermittelt werden.

Meyer Werft macht sechs Wochen dicht

13.02 Uhr: Als Reaktion auf die coronabedingte Auftragsflaute schließt die für ihre Kreuzfahrtschiffe bekannte Meyer Werft von diesem Montag an für sechs Wochen ihre Tore. Das Unternehmen gehe bis zum 30. August in eine Art verlängerte Betriebsferien, sagte ein Unternehmenssprecher. Auch auf ihr Urlaubsgeld müssen die mehr als 3000 Beschäftigten noch warten - für die Werft ist das ein Batzen von 14 Millionen Euro, der erst später ausgezahlt werden soll.

Schleswig-Holstein meldet neue Zahlen

11.55 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus innerhalb eines Tages um 2 erhöht. Damit liegt die Zahl der bislang registrierten Corona-Infektionen bei 3253, wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Samstagabend berichtete. Am Tag zuvor hatte die Landesregierung 13 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt. Das sind zwei mehr als am Vortag.

Keine neuen Corona-Fälle in Hamburg

11.13 Uhr: In Hamburg ist seit Samstag keine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Am Samstag hatte die Hamburger Gesundheitsbehörde drei neue Fälle gemeldet. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen liegt damit bei 5239, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden.

Unverändert blieb die Zahl der Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19, die beiden letzten Todesopfer gab es am 26. Juni. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle bekannten mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 260.

Mit 0,7 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In Hamburger Krankenhäusern wurden zuletzt (Stand Freitag, 14.00 Uhr) 15 Menschen mit dem Coronavirus behandelt, sechs von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Lübeck erwägt Maskenpflicht im öffentlichen Raum

9.21 Uhr: In Lübeck sorgen sich Bürgermeister Jan Lindenau und Innensenator Ludger Hinsen um die Einhaltung des Mindestabstandsgebots in der Öffentlichkeit. Wie die Stadt in einer Mitteilung erklärt, behalte man sich vor,in naher Zukunft eine Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätze der Stadt einzuführen, wenn die Einhaltung des Mindestabstands nicht mehr gewährleistet ist. Mehr Infos lesen Sie hier.

Hamburger Kreditprogramm ist ein Rohrkrepierer

8.38 Uhr: Das in der Corona-Krise gestartete Kreditprogramm „Hamburg Kredit Liquidität“ (HKL) funktioniert nach Ansicht der CDU-Fraktion bislang nicht. Bei dem Ende Mai begonnenen Programm sollen zinsgünstige Darlehen der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) Kleinunternehmen helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Nur 0,5 Millionen Euro HKL-Kreditvolumen seien im ersten Monat – bei einem Gesamtzeitraum von insgesamt sieben Monaten – bewilligt worden, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Götz Wiese, zu einer Antwort des Senats auf seine Kleine Anfrage zu dem Thema. Nur 17 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro seien bis Ende Juni bei der IFB Hamburg eingegangen.

„Angesichts der überraschend niedrigen Zahl von nur 17 Anträgen ist es höchste Zeit nachzuforschen, weswegen das HKL-Programm so schlecht ankommt und wie man die veranschlagten Gelder in die Unternehmen bringt, die der Hilfe bedürfen“, forderte Wiese. Es sei zu vermuten, dass die bürokratischen Hürden zu hoch seien. „Zudem handelt es sich um Kredite, nicht um Zuschüsse.“

Das Programm HKL richtet sich nach früheren Angaben der Finanzbehörde an Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern, Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe, Existenzgründer sowie gemeinnützige oder Non-Profit-Organisationen und Vereine, die über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verfügen. Interessenten können den Kredit über ihre jeweilige Hausbank beantragen.

Der Zinssatz liegt bei einem Prozent mit einer maximalen Laufzeit von zehn Jahren und ist mit 90 bis 100 Prozent durch die Stadt besichert. Im Hamburger Haushalt ist ein Garantierahmen von 300 Millionen Euro vorgesehen. Die Darlehenshöhe liegt den Angaben zufolge bei mindestens 20.000 Euro und maximal 250.000 Euro. Das Kreditprogramm sollte sich nahtlos an die ausgelaufene Hamburger Corona Soforthilfe anschließen.

Das waren die News vom 18. Juli

Ampel schlug Alarm: Strand-Abschnitte in Lübecker Bucht gesperrt

19.38 Uhr Am Sonnabend sind bei schönstem Sonnenschein wieder viele Menschen an die Ostseestrände von Schleswig-Holstein gepilgert. Die Folge: Einige Orte wie Scharbeutz und Haffkrug in der Lübecker Bucht mussten gegen Mittag wegen Überfüllung erste Parkplätze und Strandabschnitte sperren.

Auf der Internetseite www.strandticker.de wurde Anfang Juli eine sogenannte virtuelle Ampel gegen überfüllte Strände in Betrieb genommen. So können sich Tagesgäste rechtzeitig über den Andrang an den Ostsee-Stränden zwischen Scharbeutz und Rettin informieren. Die Strandampel gibt Informationen über acht verschiedene Strände. Für drei von ihnen stand die Ampel noch am Nachmittag auf gelb. Das heißt, die Plätze waren knapp. Die Infos über den Andrang kommen zunächst von Strandkorbvermietern und den Angestellten, die die Kurtaxe kassieren. Mit der Strandampel sollen die Gäste an weniger ausgelastete Strandabschnitte geleitet werden.

Mecklenburg-Vorpommern: Keine Tagesgäste bis August

16.50 Uhr: Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern bleiben bis mindestens Anfang August weiterhin verboten, sagte ein Regierungssprecher am Samstag in Schwerin der Nachrichtenagentur dpa. Bislang sind Tagesausflüge in das Bundesland allein im Rahmen von Busreisen wieder gestattet. „Am 4. August wird entschieden, wie es mit dem Tagestourismus weiter geht“, so der Sprecher. Bis dahin soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeiten, mit denen der Tagestourismus möglichst sicher weiter geöffnet werden kann.

Hamburg: Kein verkaufsoffener Sonntag im Advent

15.19 Uhr: Einen verkaufsoffener Sonntag in Hamburg während der Adventszeit wird es offenbar nicht geben. Die Stadt habe nicht vor, das Ladenöffnungsgesetz zu ändern, berichtet NDR 90,3. Aufgrund der Corona-Krise war der verkaufsoffene Sonntag im April dieses Jahres ausgefallen.

Die Handelskammer hatte daraufhin vorgeschlagen, den 6. Dezember als Ersatztermin zu nehmen. Laut des Hamburgischen Ladenöffnungsgesetzes sind Sonntagsöffnungen an Feiertagen und in der Adventszeit jedoch nicht erlaubt. Die Nordkirche und die Gewerkschaft ver.di hätten sich zuvor gegen eine Änderung geäußert.

13 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

12.54 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Corona-Infektionen zuletzt innerhalb eines Tages um 13 erhöht. Damit liegt die Zahl der bislang registrierten Corona-Infektionen bei 3251, wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Freitagabend berichtet.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt drei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Neue Corona-Zahlen für Hamburg

11.26 Uhr: In Hamburg sind seit Freitag drei weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen stieg damit auf 5239, wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden.

Unverändert blieb die Zahl der Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen im Zusammenhang mit der Erkrankung Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 260.

Mit 0,7 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

In Hamburger Krankenhäusern wurden zuletzt (Stand Freitag, 14.00 Uhr) 15 Menschen mit dem Coronavirus behandelt, sechs von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Corona-Tests in Verden: Ergebnisse noch am Wochenende

10.20 Uhr: Nach der Verhängung einer Quarantäne für rund 100 Bewohner eines Häuserkomplexes im niedersächsischen Verden läuft die Auswertung der Coronavirus-Tests im Labor. „Wir rechnen am Wochenende mit Ergebnissen“, sagte ein Landkreissprecher am Samstag. Möglicherweise liege das Ergebnis schon am Samstagabend vor, vielleicht aber auch erst am Sonntag. „Wir müssen schauen, ob das Virus weiter gestreut hat und dann gegebenenfalls weitere Menschen unter Quarantäne stellen.“

Die Menschen in dem Häuserkomplex mit rund 300 Bewohnern seien kooperativ. „Die Lage ist ruhig“, sagte der Sprecher. Die Polizei helfe mit, die Hauseingänge zu beobachten.

Nach acht Corona-Infektionen in dem aus drei Häusern bestehenden Gebäudekomplex wurden am Freitag rund 100 weitere Menschen auf das Virus getestet. Sie müssen zunächst bis zur Vorlage des Testergebnisses in Quarantäne. Einer der acht Infizierten musste im Krankenhaus behandelt werden.

100 Menschen in Verden in Quarantäne

9.40 Uhr: Nach acht Corona-Infektionen in einem Gebäudekomplex in der Stadt Verden in Niedersachsen werden rund 100 weitere Menschen auf das Virus getestet. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner stehen bis zur Vorlage der Testergebnisse unter Quarantäne, wie der Sprecher des Landkreises am Freitag mitteilte. Demnach gibt es Anhaltspunkte, dass sich das Coronavirus im direkten Wohnumfeld der positiv getesteten Personen ausgebreitet hat. Die acht Infizierten wohnen demnach in einem Gebäudekomplex aus drei Häusern. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.

Hamburger Corona-Soforthilfe läuft aus

8.16 Uhr: Die sogenannte „Corona Soforthilfe“, die Finanzspritze für Solo-Selbstständige und Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind, geht in die letzte Runde: Wie der Senat am Freitag mitteilte, befänden sich derzeit noch etwa 4000 Anträge in der Klärung. Danach ist Schluss.

Seit Programmstart habe die die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) rund 65.000 Anträge erhalten. „Die Zahlen sprechen für sich: Mit der Corona-Soforthilfe haben wir viele tausend Hamburger Selbständige, Unternehmen und Institutionen schnell und unbürokratisch unterstützen können. Dieses Instrument hat sich voll und ganz bewährt“, erklärte dazu Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. So sieht es auch Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der IFB Hamburg: „Die Hamburger Corona Soforthilfe ist ein Erfolgsmodell. Bisher konnten der hamburgischen Wirtschaft über 520 Mio. Euro an Zuschüssen zur Verfügung gestellt werden. Nun möchten wir die letzten Fördergelder auszahlen, um das Programm beenden zu können. Dazu bitten wir die angeschriebenen Antragstellenden um kurzfristige Klärung der offenen Fragen.“

Bei den etwa 4.000 übriggebliebenen Anträgen habe die IFB Hamburg fehlerhafte oder unvollständige Angaben festgestellt. Dadurch war die finale Bewilligung der beantragten Fördersumme bisher nicht möglich. „Ich hoffe, dass sich auf den letzten Metern auch noch möglichst viele Fälle zugunsten der Betroffenen klären lassen – dazu ist aber die Mitwirkung der Antragsteller unverzichtbar“, so Dressel. In der abschließenden Phase des Programms widmet sich die IFB Hamburg nun noch einmal gezielt der Aufarbeitung dieser Fälle im sogenannten Anhörungsverfahren. Die angeschriebenen Antragstellenden haben bis zum 29.07.2020 Zeit, ihre Angaben zu ergänzen oder zu korrigieren. Die Rückmeldung ist Voraussetzung für eine erneute Antragsprüfung und damit die letzte Chance auf eine Bewilligung im Rahmen des Programms.

Das waren die Corona-News vom 17. Juli

St. Peter-Ording startet „digitale Besucherlenkung“ per Smartphone-Tracking

20.55 Uhr: St. Peter-Ording hat ein Projekt zur digitalen Besucherlenkung gestartet. Dabei geht es im Wesentlichen darum, über anonymisiertes WLAN-Tracking die Menschenmengen an Hotspots zu messen, wie die Tourismuszentrale am Freitag mitteilte. Dafür soll die Anzahl der vorhandenen Smartphones in einem begrenzten Umkreis gezählt werden ohne persönliche Daten abzufragen. Die Ergebnisse können dann als sichtbares Ampelsystem in die bestehende St-Peter-Ording-App mit Veranstaltungs-Übersichten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten integriert werden.

„Dazu werden in Kürze an unterschiedlichen Standorten in St. Peter-Ording kleine Minicomputer installiert. Diese erfassen über Antennen in Echtzeit die Anzahl der Signale, die Smartphones im WLAN-Modus aussenden“, sagte Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff.

„Im Laufe der letzten Juliwoche wollen wir ins erste Testing gehen, in der ersten Augustwoche hoffen wir dann auf den Start im Echtbetrieb“, so Höfinghoff. „Wir benötigen die Technik sowie die Daten schnell, um den Herausforderungen der Corona-Zeit noch deutlich besser begegnen zu können als bisher.“

„Uns ist bisher keine Destination bekannt, wo diese Technologien zur Besucherlenkung bisher zum Einsatz gekommen sind. Bei Festivals und in Stadien ist dies bereits durchaus üblich“, sagte Projektpartner Sebastian Blumenthal, Geschäftsfeldleiter bei der Lufthansa Industry Solutions. „Mit Scharbeutz an der Ostsee als zweitem Pilot-Standort und weiterem Projekt zeigt Schleswig-Holstein hier eine starke Innovationskraft.“

Gastgewerbe-Umsätze in Meck-Pomm wegen Corona eingebrochen

18.55 Uhr: Die Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen im Mai haben dem Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern wieder etwas Aufwind gegeben, trotzdem blieben die Umsätze sehr niedrig, wie aus den am Freitag vom Statistischen Amt in Schwerin veröffentlichten Monatsdaten hervorgeht. Die Umsätze der Branche lagen im Mai fast 56 Prozent unter Vorjahresniveau. Für die ersten fünf Monate beträgt der Rückstand 41,5 Prozent. Absolute Zahlen enthält die Statistik nicht.

Besonders gebeutelt waren erneut Hotel- und Pensionsbetreiber. Diese durften ihre Häuser nach der im März coronabedingt verfügten Zwangsschließung ab Mitte Mai zwar wieder für Gäste aus dem eigenen Bundesland öffnen, konnten damit aber längst nicht an die Vorjahresgeschäfte anknüpfen. Die Umsätze blieben um 70 Prozent unter Vorjahresniveau. Die Gaststätten im Land kamen etwas schneller ins Geschäft. Nach einem Umsatzminus von 76 Prozent im April betrug der Rückstand zum Vorjahr im Mai noch knapp 37 Prozent.

Eine Neuinfektion in Meck-Pomm: Hortkind positiv auf Corona getestet

17.18 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen neuen Corona-Fall: Ein Kind ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Freitag mitteilte, stammt das Kind aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und besuchte einen Hort. Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittele nun die Kontaktpersonen und veranlasse Umgebungsuntersuchungen, hieß es.

Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle stieg damit am Freitag um einen auf 806. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant. 784 der Infizierten gelten als genesen.

Keine Maskenpflicht mehr in Fußgängerzone von Norderney

15.27 Uhr: Auf der Nordsee-Insel Norderney ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der stark frequentierten Fußgängerzone ab Montag keine Pflicht mehr. Die Zahl von Corona-Neuinfektionen im Kreis Aurich sei auf einem stabilen niedrigen Niveau, auf Norderney selbst gebe es keinen einzigen Fall, teilte der Landkreis am Freitag mit. Außerdem sei die Zahl der Tagesgäste auf der Insel in den vergangenen Wochen deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Deswegen ende die Maskenpflicht mit Ablauf des Sonntags. Seit Ende Juni mussten Menschen in der Fußgängerzone auf der Insel wegen des starken Urlauberandrangs auch draußen eine Maske tragen. Für die Strandstraße werde dies weiterhin empfohlen, hieß es.

Neuinfektionen in Hamburg: Sechs neue Fälle

12.31 Uhr: In Hamburg sind seit Donnerstag sechs weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen stieg damit auf 5236, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden. Unverändert blieb die Zahl der Corona-Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 260.

Mit 0,6 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Drei Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

9.41 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 3 auf 3238 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Donnerstagabend berichtete, kamen vier neue Fälle hinzu, während einer aus der Liste gestrichen wurde. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt zwei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Rock-Festival Zappanale in Mecklenburg-Vorpommern findet online statt

7.19 Uhr: Das Rock-Festival Zappanale geht online. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Konzerte auf dem Festival-Gelände bei der Doberaner Rennbahn nicht möglich. Die 30-jährige Tradition soll aber auch in diesem Jahr nicht unterbrochen werden, also wird das Spektakel am heimischen Bildschirm verfolgt.

Weil es kein richtiges Festival wird, hat Veranstalter Wolfhard Kutz die diesjährige Ausgabe kurz „Zappanale #30,5“ genannt. Auf der „virtuellen Rennbahn“ können dann drei Tage lang bis spät in die Nacht viele neue Beiträge und Mitschnitte von Konzerten aus vorangegangenen Zappanalen gehört und betrachtet werden.

Selbst die früher auf dem Festivalgelände vertretenen Händler und die traditionelle Ausstellung, die sonst über Joe's Garage in Bad Doberan aufgebaut ist, sind online vertreten. Das dreitägige Event galt in den vergangenen Jahren als weltweit größtes Festival zu Ehren des Rockmusikers Zappa (1940-1993).

Kutz machte aber deutlich, dass selbst ein bereits fest eingeplanter Campingaufenthalt in Ostseenähe nicht möglich ist. „Wir haben in diesem Jahr keine Genehmigung zum Campen auf dem Gelände erhalten.“ Auf dem Suncamp sei zur Zeit ein Autokino.

Das waren die Corona-News vom 16. Juli:

Mitten in der City: Hamburg richtet kostenlose Freiluftbühne ein

20.11 Uhr: In Planten un Blomen soll in diesem Sommer ordentlich Musik gemacht werden. Der Bezirk Hamburg-Mitte bietet eine kostenlose Open-Air-Bühne an. „Planten un Blomen und Musik gehören einfach zusammen! Wir wollen die Musikerinnen und Musiker unterstützen und haben uns daher diesen Sommer dazu entschlossen, unseren Musikpavillon im Park kostenfrei zur Verfügung zu stellen“, sagte Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD).

Das Interesse sei bereits groß. „Unsere Eventmanagerin im Park hat bereits verschiedene Anfragen erhalten. Jetzt werden wir gemeinsam mit Interessierten über das Programm in den kommenden Monaten sprechen“, so Droßmann.

Voraussetzung für die Nutzung der Bühne ist natürlich eine Rücksprache mit der Parkleitung von Planten un Blomen und die Vorlage eines Sicherheits- und Hygienekonzepts.

Keine weitere Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

18.22 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag keine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb damit bei 805, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant. 784 der Infizierten gelten als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen.

„Wichtige Arbeit“: Hamburg zahlt Pflegekräften Corona-Bonus

16.59 Uhr: Die ohnehin schon anstrengende Arbeit der vielen Pflegekräfte wurde durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich erschwert. Das will die Stadt nun finanziell würdigen – und zahlt allen rund 25.300 Beschäftigten ambulanter und stationärer Pflegedienste einen steuerfreien Bonus.

„Im Pflegebereich wird jeden Tag eine wichtige Arbeit geleistet – unter Corona-Bedingungen gilt das erst recht“, heißt es von Seiten der Sozialbehörde. Beschäftigte mit einer Beschäftigungszeit von mindestens 35 Stunden in der Woche, die in Pflegeheimen, in Tagespflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten in der Pflege beschäftigt sind, erhalten dafür jetzt einen Bonus von 1.500 Euro. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mindestens 25 Prozent Arbeitszeit in der Pflege beträgt der Bonus 1.000 Euro, für Auszubildende 900 Euro und für sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Pflegeeinrichtung 500 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Corona-Prämie anteilig. Zwei Drittel der Summe zahlt die Pflegeversicherung, die Stadt Hamburg übernimmt ein Drittel. Insgesamt gibt Hamburg dafür fast 9 Millionen Euro aus.

Der städtische Anteil wurde bereits an die Pflegekassen übermittelt, so die Sozialbehörde. Diese übernehmen die Ausschüttung des vollen Betrags an die Arbeitgeber, die bis Ende Juni einen Antrag gestellt hatten. Berechtigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten den Bonus auf dem für die Gehaltszahlung üblichen Weg direkt vom Arbeitgeber.

Corona-Pilotprojekt: Hochbahn führt Pfeilsystem ein

14.57 Uhr: Die Hamburger Hochbahn startet wegen der Corona-Krise ein Pilotprojekt, um Fahrgastströme auf dem Weg zum Bahnsteig zu entzerren. Die Wegeleitung ist nun an der U1-Haltestelle Wandsbek Markt und an der U2-Haltestelle Hagenbecks Tierpark zu finden, wie die Hochbahn am Donnerstag mitteilte. Das Ziel sei, die Fahrgäste zum Rechtsgehen zu bewegen, damit sie sich nicht in die Quere kommen.

Mit gestrichelter Mittellinie und Pfeilen auf den Treppenstufen und Flächen der Schalterhallen soll das neue System die Fahrgäste ohne Gegenverkehr von der Oberfläche zu den Bahnsteigen und zurück leiten, hieß es. In einigen Wochen werde entschieden, ob das Projekt auf weitere U-Bahn-Haltstellen ausgerollt wird.

Wegen Corona: Hamburgs Wirtschaft leidet weiter

13.23 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie ist die konjunkturelle Lage der Hamburger Wirtschaft einer Umfrage der Handelskammer zufolge weiter schlecht. „Die Lage der Hamburger Wirtschaft ist trotz einiger Lockerungen und staatlicher Konjunkturmaßnahmen weiterhin sehr ernst“, sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust. „Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise werden uns noch lange begleiten. Wir müssen die Unternehmen jetzt wieder in die Lage versetzen, selbst Umsätze zu generieren.“

Fast die Hälfte der Unternehmen (47,7 Prozent) bewerte die aktuelle Geschäftslage als schlecht, hieß es. 42 Prozent rechnen erst im Verlauf des Jahres 2021 mit einer Rückkehr zur Normalität. In Hamburg nahmen nach Angaben der Handelskammer 685 Unternehmen an der Befragung teil.

Den Angaben zufolge gibt es bei den Unternehmen kaum Spielraum für Investitionen. Fast die Hälfte der Antwortenden (48,7 Prozent) plane geringere Investitionen, jedes dritte Unternehmen (33,9 Prozent) habe vor, seine Beschäftigtenzahl in den nächsten zwölf Monaten zu verringern.

Erste Lichtblicke gebe es bei den Hamburger Exporten in der zweiten Jahreshälfte. Die Unternehmen würden die Aussichten weniger ungünstig als noch vor drei Monaten bewerten. Dieses Ergebnis sei allerdings sehr unsicher, weil derzeit keine Prognosen über den weiteren Verlauf der Pandemie in einzelnen Regionen möglich seien.

Keine neue Corona-Infektion in Hamburg

11.27 Uhr: In Hamburg sind seit Mittwoch keine weiteren Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen verringerte sich nach einer Fehlerbereinigung um einen auf 5231, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte. Rund 4900 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen angesehen werden.

Insgesamt werden derzeit 15 Menschen stationär behandelt werden, sechs von ihnen intensivmedizinisch.

Unverändert blieb die Zahl der Corona-Toten: Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19.

Mit 0,3 Neuinfektionen pro 100 000 Menschen binnen sieben Tagen liegt das Infektionsgeschehen in Hamburg weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Besuchsverbot in Eutiner Klinik aufgehoben

11.19 Uhr: Nach der Infektion einer Ärztin mit dem Coronavirus kehrt die Eutiner Sana-Klinik wieder zum Regelbetrieb zurück. Etwa 200 Kontaktpersonen seien getestet worden, sagte ein Kliniksprecher am Donnerstag. „Der Großteil der Tests ist ausgewertet, und wir haben bislang nur negative Ergebnisse.“

Nach Bekanntwerden des Falls am Mittwoch hatte die Klinik zur Sicherheit ein Besuchsverbot verhängt und zunächst keine neuen Patienten mehr aufgenommen, sondern zwischenzeitlich nur noch Notfälle behandelt. Das Besuchsverbot ist mittlerweile auch aufgehoben worden.

Am Mittwoch hatte der Kreis Ostholstein bestätigt, dass eine Ärztin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Nach Angaben der Klinik war bei der Frau am Dienstag ein Abstrich vorgenommen worden, weil sie im Laufe des Tages erkältungsähnliche Symptome entwickelt hatte. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt habe sich die Ärztin nach Vorliegen des Ergebnisses unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Alle direkten und indirekten Kontaktpersonen im Klinikumfeld wurden den Angaben zufolge identifiziert und getestet. Sie befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Schleswig-Holstein: Zahl der Infizierten steigt

8.46 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem Coronavirus um 6 auf 3235 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Mittwochabend weiter berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Weniger Corona-Ansteckungen im Einzelhandel als befürchtet

6.51 Uhr: Die Corona-Ansteckungsrate bei Beschäftigten im Einzelhandel ist nach Recherchen der „Zeit“ geringer als zu Beginn der Pandemie befürchtet. Eine Umfrage bei großen Drogerie- und Supermarktketten habe ergeben, dass unter den Beschäftigten kein höheres Infektionsgeschehen zu verzeichnen sei als im Bundesdurchschnitt, berichtet die Wochenzeitung in ihrer aktuellen Ausgabe (Donnerstag). So habe die Drogeriemarktkette dm angegeben, dass von den 41.000 Mitarbeitern nur 0,1 Prozent positiv getestet worden seien, was etwa 40 Personen entspreche. Bei Konkurrent Rossmann seien es 36 Mitarbeiter von 33.400 gewesen.

Auch die Supermarktketten Rewe und Kaufland hätten für ihre Mitarbeiter eine Ansteckungsrate deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt gemeldet. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt diese derzeit bei 0,24 Prozent. Supermärkte und Drogerien hatten in Deutschland auch zum Höhepunkt der Pandemie geöffnet. Deshalb war eine erhöhte Infektionsrate unter den Beschäftigten befürchtet worden.

Das waren die Meldungen von Mittwoch, den 15. Juli:

Klinik-Ärztin aus Schleswig-Holstein mit Coronavirus infiziert

20.23 Uhr: Eine Ärztin eines Krankenhauses in Eutin ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Kreis Ostholstein am Mittwoch auf Anfrage. Bei der Frau sei am Dienstag ein Abstrich vorgenommen worden, weil sie im Laufe des Tages erkältungsähnliche Symptome entwickelt habe, teilte die Sana-Klinik schriftlich mit. Zuvor hatte der NDR über den Fall berichtet.

Da der Befund positiv ausgefallen sei, habe sich die Mitarbeiterin nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben, hieß es in der Mitteilung weiter. Alle direkten und indirekten Kontaktpersonen im Klinikumfeld wurden den Angaben zufolge identifiziert und getestet. Sie befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Zur Sicherheit hat die Klinik ein Besuchsverbot verhängt und nimmt vorerst keine neuen Patienten mehr auf. Notfälle würden aber weiterhin behandelt. Planbare Eingriffe würden dagegen verschoben.

Weitere Lockerungen in Schleswig-Holstein beschlossen

17.20 Uhr: An Veranstaltungen mit sitzendem Publikum dürfen in Schleswig-Holstein vom nächsten Montag an im Freien bis zu 500 Besucher teilnehmen und damit doppelt so viele wie bisher. Dies hat die Landesregierung angesichts anhaltend niedriger Zahlen von Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus beschlossen. Dabei geht es zum Beispiel um Konzerte. Darüber hinaus treten laut Mitteilung vom Mittwoch weitere Lockerungen für Veranstaltungen und Schwimmbäder in Kraft.

So sind sogenannte Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten ohne dauerhafte Sitzplätze künftig mit bis zu 150 Personen im Freien möglich. Innerhalb geschlossener Räume bleibt es bei 50 Teilnehmern. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind künftig mit bis zu 500 Personen außerhalb und 250 Personen innerhalb geschlossener Räume unter erhöhten Sicherheitsanforderungen zulässig. Bei Veranstaltungen in privaten Räumen dürfen weiterhin auch mehr als zehn Teilnehmer dabei sein, sofern die gleichen Voraussetzungen erfüllt werden, wie sie für Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Gruppenaktivitäten ohne dauerhafte Sitzplätze gelten. Drinnen dürfen maximal 50 Personen teilnehmen und draußen ab 20. Juli bis zu 150.

Einige Veränderungen gibt es auch bei Regeln für Schwimmbäder, mit besonderer Bedeutung für Spaßbäder. Dort dürfen künftig alle Bereiche und Becken genutzt werden, sofern ein Hygienekonzept vorliegt. Hier gelten besonderen Anforderungen an die Hygiene. Sofern es das Konzept ermöglicht, dass mehr als 250 Gäste gleichzeitig im Bad anwesend sein können, muss der Betreiber das Hygienekonzept vor Betriebsaufnahme dem örtlichen Gesundheitsamt melden.

Erster Infizierter in Meck-Pomm seit elf Tagen

16.42 Uhr: Nach elf Tagen ist in Mecklenburg-Vorpommern wieder eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle stieg damit auf 805 (Stand 15.47 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant.

784 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

In einer Kaserne in Vorpommern ist ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden (siehe 11.55 Uhr). Von seinen 13 Kameraden aus dem Bereich, die in der Folge sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden waren, seien alle Coronatests dagegen negativ gewesen, sagte ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 am Mittwoch. Alle sollen nun am kommenden Montag nochmals getestet werden. Der Mann zählt nicht mit in die Statistik Mecklenburg-Vorpommerns, da er nicht im Bundesland wohnt.

Schulen und Kitas in Meck-Pomm sollen bald wieder vollumfänglich öffnen

15.33 Uhr: Die AfD sieht sich durch die Einschätzung des Rostocker Mediziners Andreas Podbielski in ihrer Forderung bestätigt, punktuell Schulen und Kitas im Land schneller wieder vollumfänglich zu öffnen. „War es anfangs noch richtig, mit Vorsicht zu taktieren, wurde schnell klar, dass uns das geringe Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern größere Handlungsspielräume ermöglicht“, erklärte am Mittwoch in Schwerin der AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Kröger.

Einrichtungen etwa, in deren Einzugsbereichen keine Corona-Infektionen nachgewiesen worden seien, hätten bei sehr geringem Infektionsrisiko für Lehrer, Erzieher und Kinder schon länger wieder ohne Einschränkungen betrieben werden können, meinte Kröger.

Angesichts der anhaltend geringen Infektionszahlen im Nordosten hatte der Hygiene-Professor Podbielski die Landesregierung zu mutigeren Schritten bei der Öffnungen von Kitas und Schulen geraten. Er schlug vor, in ausgewählten Einrichtungen für wenige Wochen testweise einen Regelbetrieb unter Vor-Corona-Bedingungen laufen zu lassen. Bei positivem Verlauf könne dies dann nach und nach auf andere Einrichtungen ausgedehnt werden, schlug Podbielski vor. Unterstützung für diesen Vorstoß bekam er auch von der Linksfraktion im Landtag.

Hunderte deutsche Touristen auf dem Weg nach Norwegen

14.45 Uhr: Nach viermonatiger Pause sind am Mittwoch erstmals wieder rund 500 deutsche Norwegen-Touristen mit der Fähre von Kiel nach Oslo gefahren. Das skandinavische Land hatte in der vorigen Woche seine Reisebeschränkungen für Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten mit zufriedenstellenden Corona-Zahlen zum 15. Juli aufgehoben. Die Quarantäneanforderungen bei der Einreise wurden außer Kraft gesetzt.

„Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht“, sagte der Geschäftsführer der deutschen Color Line GmbH, Dirk Hundertmark, vor Abfahrt der gut 224 Meter langen „Color Magic“. Das Schiff war mit 1500 Passagieren ausgebucht, darf aber wegen der Corona-Restriktionen nur mit halber Kapazität fahren.

Die Fahrgäste mussten beim Einchecken noch Mund-Nasen-Schutz tragen - auf dem Schiff durften sie ihn abnehmen: „Wir haben keine Maskenpflicht an Bord, weil wir ausreichend Abstand gewährleisten können“, sagte Hundertmark. Auch die beliebten Buffets seien wieder erlaubt; Plexiglas-Abtrennungen sorgten für Schutz. Einschließlich der Wellnessbereiche - mit Hygienevorgaben - seien bis auf den Nachtclub alle Einrichtungen geöffnet. Auch das Showprogramm kann stattfinden, nur jeweils mit weniger Zuschauern. Dafür gibt es am Tag drei statt zwei Veranstaltungen.

Zwei neue Corona-Infektionen in Hamburg

13.00 Uhr: Nachdem es in den vergangenen Tagen keine neuen Corona-Fälle gab, meldet Hamburg am Mittwoch wieder Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Im Vergleich zum Vortag wurden in der Hansestadt zwei neue Fälle bestätigt, wie die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mitteilte. Das sind 0,4 Fälle pro 100.000 Menschen in Hamburg. Damit bleibt die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg weiter auf einem niedrigen Niveau.

Die Zahl der Infizierten mit dem Sars-CoV-2-Virus erhöhte sich damit in Hamburg auf 5232 Menschen. Rund 4900 sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder genesen. Unverändert 231 Menschen starben an Covid-19, wie das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf ermittelte. Das RKI zählte abweichend davon 261 Todesfälle. Zurzeit werden 16 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, 7 davon auf der Intensivstation.

Bundeswehrsoldat mit Corona infiziert – Kameraden in Quarantäne

11.55 Uhr: In einer Kaserne in Vorpommern ist ein Bundeswehrsoldat aus Schleswig-Holstein positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie ein Sprecher der Panzergrenadierbrigade 41 am Mittwoch sagte, handelt es sich um einen Angehörigen des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck (Vorpommern-Greifswald). Nach Angaben des Bundeswehrsprechers hatte der Soldat am Wochenende Symptome gezeigt und war am Montag getestet worden. Das Ergebnis sei am Dienstag bekannt geworden. Der Mann sei vor allem in der Verwaltung einer Sanitätseinheit tätig. Es seien 14 Kameraden aus dem Bereich sicherheitshalber in Quarantäne geschickt worden. Da in den Kasernen wegen der Corona-Krise auch das Personal reduziert wurde und Urlaubszeit sei, seien die Auswirkungen insgesamt sehr gering. „Die Kasernen sind derzeit wie leergefegt“, sagte der Sprecher.

Acht weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

9.22 Uhr: Schleswig-Holstein meldet am Mittwoch acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen innerhalb eines Tages 3229 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Dienstagabend weiter berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Meck-Pomm: Restaurants leiden unter geplatzten Reservierungen

8.03 Uhr: Die Gastronomie im Norden ächzt weiter unter den Corona-Auflagen. Beim Nachbarn Mecklenburg-Vorpommern leiden die Gastronomen besonders unter geplatzten Reservierungen. Daher appelliert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband: „Wer einen Tisch reserviert, sollte die Reservierung unbedingt einhalten oder so früh wie möglich absagen.“ Das gebiete die Fairness, sagte der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, der dpa.

Dies sei gerade in diesen Corona-Zeiten, in denen durch die Abstandsregelungen die vorhandene Kapazität teilweise nur zu 50 Prozent genutzt werden kann, besonders schlimm für die Wirte. Manche Wirte würden inzwischen sogar schon bei einer Reservierung Geld als Anzahlung verlangen, um die Verbindlichkeit der Buchung zu erhöhen.

Das Problem mit den geplatzten Reservierungen gibt es in Hamburg so nicht. Denn anders als in Mecklenburg-Vorpommern müssen Restaurant-Gäste nicht vorher reservieren, sondern können einfach beim Restaurant vorbeikommen und gucken, ob Platz ist. Beim nördlichen Nachbarn ist es sogar so scharf formuliert, dass bei geplatzten Reservierungen Tische nicht an andere vergeben werden dürfen. Weil „Direktannahme“ von Gästen nach deren Corona-Vorschriften nicht erlaubt ist. Eine Direktannahme von Gästen ohne Voranmeldung ist nur zulässig, wenn Warteschlangen offensichtlich vermieden werden.

Das waren die News vom 14. Juli:

Trotz Corona: Beliebtes Gartentheater gestartet

21.10 Uhr: Trotz Corona ist das beliebte „Kleine Fest im Großen Garten“ in die Saison gestartet - allerdings in abgespeckter Form. Das mehr als 300 Jahre alte Gartentheater in Hannovers Herrenhäuser Gärten wird bis zum 3. August zur Bühne für Kabarettisten, Bauchredner, Entertainer und Clowns. Zum Auftakt am Dienstag präsentierte unter anderem Comedian Sascha Korf sein Improvisationstalent. Pro Abend treten vier bis fünf Künstler auf. Es gibt sieben verschiedene Programme. Die insgesamt rund 8400 Karten für die Reihe „Best of Kleines Fest im Gartentheater“ waren den Organisatoren zufolge sofort ausverkauft.

Für das traditionsreiche „Kleine Fest im Großen Garten“ wurden bisher jeden Sommer mehr als 30 Bühnen zwischen den Hecken und Beeten des Barockgartens aufgebaut. Die Zuschauer flanieren sonst mit Picknickdecken, Klappstühlen und Getränken von Bühne zu Bühne. Diesmal müssen sie auf ihren Plätzen sitzenbleiben. Das kürzlich restaurierte Gartentheater ist nach Angaben der Stadt Hannover das älteste seiner Art in Deutschland. Auch die Staatsoper Hannover nutzt die Open-Air-Bühne derzeit. Im August sind dort zudem wieder „Sommernächte“ geplant, allerdings nur mit 250 statt wie in anderen Jahren 450 Sitzplätzen.

Keine Corona-Infektionen mehr in Meck-Pomm

16.28 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales aktuell keine akute Corona-Infektion mehr. Wie das Amt am Dienstag mitteilte, gelten einer Schätzung zufolge 784 von bislang 804 registrierten Infizierten als genesen. 20 Patienten waren im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Seit dem 3. Juli ist laut Landesamt bei Einwohnern Mecklenburg-Vorpommerns kein neuer Fall einer Corona-Infektion mehr bekannt geworden. Drei Menschen, die nicht im Nordosten beheimatet waren und bei denen seit dem 1. Juli das Virus festgestellt wurde, haben das Land einer Sprecherin zufolge verlassen.

Etwa 266.000 Corona-Tests im Norden

16.03 Uhr: Labore in Schleswig-Holstein haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie gut 266.000 Tests auf das neuartige Virus vorgenommen. Dies geht aus einer Übersicht des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach wurden allein in der vergangenen Woche 21.300 Tests erledigt, nach etwa 19.600 in der Woche zuvor. In der ersten „Corona-Woche“ Anfang März waren es nur gut 4100 Tests, in der zweiten Mai-Woche wurde mit 21.600 ein vorläufiger Höchstwert erreicht.

Danach ging die Kurve tendenziell nach unten. Zuletzt wurde aber wieder ein Anstieg verzeichnet. Dabei handelt es sich laut Ministerium allein um die sogenannten PCR-Tests auf akute Infektionen. Die Untersuchungen auf Antikörper würden zusätzlich vorgenommen, aber nicht gesondert erfasst.

Zurzeit sind nach Ministeriumsangaben rechnerisch täglich rund 9000 Tests möglich. In der vergangenen Woche gab es im Schnitt 3000. Corona-Tests übernehmen nicht nur große Krankenhäuser wie das Universitätsklinikum oder das Städtische Krankenhaus in Kiel, sondern auch private Labore.

Hamburger Unternehmen klagt: Fast 70 Millionen Euro weniger Umsatz

15.35 Uhr: Die Coronakrise hat das Modeschmuck-Unternehmen Bijou Brigitte schwer getroffen. Wie das Hamburger Unternehmen am Dienstag mitteilte, verzeichnete der Bijou-Brigitte-Konzern im ersten Halbjahr dieses Jahres nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 82,9 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 149,3 Millionen Euro gewesen. Das entspricht einem Rückgang von 44,5 Prozent.

„Aufgrund der getroffenen Maßnahmen der Regierungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erleidet Bijou Brigitte seit Mitte März starke Umsatzrückgänge gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, hieß es. Das Filialnetz habe sich im Vergleich zum Jahresende 2019 um 14 Filialen verkleinert. Der Konzern werde die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2020 im September veröffentlichen.

Erneut keine Neuinfektionen in Hamburg

11.17 Uhr: In Hamburg ist erneut keine Neuinfektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden. Damit ist seit Sonntag kein neuer Fall in der Hansestadt bestätigt worden.

Wie die Sozialbehörde am Dienstag im Internet mitteilte, infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 12 Menschen. Das sind 0,7 Fälle pro 100.000 Menschen in Hamburg. Damit liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

Seit Ende Februar infizierten sich in Hamburg 5230 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Rund 4900 sind nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder genesen. Unverändert 231 Menschen starben an Covid-19, wie das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf ermittelte. Das RKI zählte abweichend davon 261 Todesfälle.

Damit werden derzeit 17 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, 7 davon auf der Intensivstation. Damit sind diese Zahlen seit Freitag leicht gestiegen. Zu dem Zeitpunkt lagen 15 Infizierte in den Krankenhäusern und 4 von ihnen mussten intensivmedizinisch behandelt werden.

Ministerin aus Schleswig-Holstein: Corona kann mehr als zwei Milliarden Euro kosten

9.57 Uhr: Zur Bewältigung der Corona-Folgen wird Schleswig-Holstein nach Einschätzung von Finanzministerin Monika Heinold wahrscheinlich mehr als zwei Milliarden Euro aufbringen müssen. Bisher hatte das Land für coronabedingte Mehrausgaben Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro gemacht. „Ich gehe schon davon aus, dass aus der Milliarde zwei oder vielleicht auch zweieinhalb Milliarden werden“, sagte die Grünen-Politikerin dem NDR. Das habe vor allem mit den erwarteten Steuerausfällen zu tun.

Im Ländervergleich liegt das Land bei den Corona-Schulden bisher im Mittelfeld. Laut Mai-Steuerschätzung fehlen allein 2020 rund 1,2 Milliarden Euro Einnahmen. Heinold hatte bereits vor Wochen angekündigt, dass über die beschlossene eine Milliarde Euro weitere neue Schulden von mehreren hundert Millionen Euro zur Bewältigung der Krise nötig sein werden.

Allein 170 Millionen Euro will das Land einsetzen, um den Kommunen Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu erstatten. Darüber hinaus rechnet es mit weiteren Einnahmeausfällen. Weitere Aufschlüsse über die Ausmaße einer weiteren Neuverschuldung werden von einer Sonder-Steuerschätzung im September erwartet. Im Herbst will die Regierung im Landtag eine weitere Kreditaufnahme als Folge einer außergewöhnlichen Notsituation beantragen. Dafür braucht sie eine Zweidrittel-Mehrheit, also auch Zustimmung aus der Opposition.

Schleswig-Holstein: 14 neue Corona-Infektionen

9.50 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 14 auf 3221 erhöht. 7 Fälle davon wurden allein aus einer Familie im Kreis Segeberg gemeldet (siehe gestrigen Eintrag von 19.48 Uhr). Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Montagabend weiter berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt zwei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

In Hamburg haben die Lernferien begonnen

7.14 Uhr: Mit Beginn der sogenannten Lernferien haben am Montag in 144 Hamburger Schulen und Einrichtungen 381 Lerngruppen begonnen, coronabedingte Defizite bei Schülern und Schülerinnen auszugleichen. Hinzu kämen 31 Angebote an den 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren sowie weitere 20 speziell für Migrantinnen und Migranten, teilte die Schulbehörde mit. Mit allein 330 Lerngruppen findet das Gros der Kurse demnach an Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen statt. Dort werden die Lerngruppen zentral von der Volkshochschule organisiert.

In den sozial benachteiligten Stadtteilen hätten Schülern häufig Zugänge zum digitalen Lernen oder die Unterstützung durch erwachsene Bezugspersonen gefehlt, so dass dort die Nachteile durch den Fernunterricht zu Corona-Zeiten besonders groß seien. Den Kindern und Jugendlichen in diesen Stadtteilen werden in den letzten drei Wochen der Sommerferien jetzt Kurse im Umfang von drei Unterrichtsstunden pro Tag angeboten. Alle anderen Schulen gestalten ihre Lernferienangebote selbst.

Bisher haben sich laut Behörde insgesamt knapp 3200 Schüler angemeldet, das sei mehr als jeder dritte der zuvor Angesprochenen. Allerdings lägen bislang lediglich Zahlen zu den von der Volkshochschule organisierten Kursen vor, so dass die tatsächliche Teilnehmerzahl höher liegen dürfte.

Das waren die Corona-News vom 13. Juli:

Corona-Neuinfektionen im Kreis Segeberg – Familie in Quarantäne

19.48 Uhr: Sieben Mitglieder einer Familie aus dem Kreis Segeberg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Als enge Kontaktpersonen einer weiteren infizierten Person seien sie bereits seit dem 7. Juli alle in Quarantäne gewesen, teilte der Kreis am Montag mit. Alle Betroffenen hätten sich im häuslichen Umfeld angesteckt. Es handele sich um eine Familie, aber zwei Hausstände. Kreisweit waren dies alle sieben Neuinfektionen, die seit Freitag gemeldet wurden. Im Kreis Segeberg haben sich insgesamt 345 Personen infiziert. Davon gelten 331 aber bereits wieder als genesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 16 Personen.

So enorm belastet Corona den Hamburger Ausbildungsmarkt

18.08 Uhr: Die Corona-Pandemie belastet Hamburgs Ausbildungsmarkt erheblich. Die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse ist im Juni um 24,4 Prozent niedriger als im Vorjahr, so die Handelskammer. Insgesamt 4.406 neue Verträge wurden geschlossen, vor einem Jahr waren es noch 5.828.

„Die Folgen der Corona-Pandemie gehen auch am Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbei“, sagt Handelskammer-Vizepräses Astrid Nissen-Schmidt. „Die Krise erschwert den Bewerbungs- und Auswahlprozess erheblich. Viele Betriebe konnten ihre freien Ausbildungsplätze noch nicht besetzen oder die Verträge erst mit einer gewissen Verzögerung abschließen.“

Eine außergewöhnliche Kündigungswelle von bereits begonnenen oder für den Sommer abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gebe es allerdings bisher nicht. „Viele Betriebe halten auch in der Krise an der dualen Berufsausbildung fest. Das ist ein großartiges Signal“, so Nissen-Schmidt. In der Online-Lehrstellenbörse der Handelskammer gibt es aktuell noch mehr als 900 freie Ausbildungsplätze. Insbesondere Kaufleute für Büromanagement, Fachinformatiker, Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung werden noch gesucht.

„Schlag ins Gesicht“ – Aufregung um Sexarbeits-Verbot

14.12 Uhr: Das ausdrückliche Verbot von Prostitution durch die geänderte Corona-Verordnung in Mecklenburg-Vorpommern sorgt für Kritik. „Für die Sexarbeiterinnen ist das ein Schlag ins Gesicht“, sagte Sandra Kamitz von der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit, SeLA, am Montag.

Vor allem für Frauen aus dem europäischen Ausland, die in der Corona-Krise nun nicht auf staatliche Grundsicherung zurückgreifen könnten, verschärfe sich damit die finanzielle Notlage weiter. „Sie sind gezwungen, sich irgendwie Geld zu beschaffen“, erklärte Kamitz. Hilfen aus einem Spendenfonds von jeweils 500 bis 1200 Euro hätten nur die größte Not lindern können.

Kamitz sieht in der seit Freitag gültigen neuen Regelung eine direkte Reaktion der Landesregierung auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Schwerin. Nach dessen Auffassung durften nach der alten Verordnung Prostituierte auch in Corona-Zeiten ihrer Tätigkeit nachgehen, wenn sie ihre Kunden zuhause aufsuchen oder in Hotels treffen.

Nach Angaben von Kamitz haben im Land etwa 300 Prostituierte ihre Tätigkeit angemeldet. Doch sei von einer weit höheren Zahl auszugehen.

Eine neue Infektion in Niedersachsen

12.03 Uhr: Die Zahl der von den Behörden in Niedersachsen registrierten Corona-Infektionen ist am Montag auf 13.768 gestiegen – damit gab es seit Sonntag eine neue Infektion. Am Wochenende waren 13 neue Fälle bestätigt worden. 644 Menschen sind in Niedersachsen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Etwa 12.700 Patienten gelten laut Schätzungen des Berliner Robert Koch-Instituts bereits wieder als gesund.

Jeder Zweite durch Corona psychisch belastet

11.10 Uhr: Jeder Zweite fühlt sich einer Forsa-Umfrage zufolge durch die Corona-Krise psychisch belastet. 50 Prozent der Befragten gaben an, sich wegen der Pandemie häufig oder manchmal gestresst zu fühlen, wie die Techniker Krankenkasse am Montag mitteilte. Von ihnen belastet demnach 80 Prozent besonders der fehlende Kontakt zu Familie und Freunden. Am zweithäufigsten wurde mit 57 Prozent die Angst vor einer Corona-Erkrankung der Angehörigen als belastend genannt. Fast genau so viele nannten die Angst vor Schließungen von Kitas und Schulen als Belastungsfaktor.

Zudem äußerte sich jeder Zweite besorgt über einen möglichen Zusammenbruch der Wirtschaft. Fast vier von zehn Befragten gaben außerdem an, dass ihre Arbeit stressiger sei als vor der Pandemie. Mehr als jeder Fünfte leidet nach eigenen Angaben an Einsamkeit und Langeweile. Aus der Umfrage ging zudem hervor, dass Menschen unter 60 Jahren mehr unter der Krise leiden als die Senioren: 38 Prozent der 18- bis 39-Jährigen und 40 Prozent der 40- bis 59-Jährigen gaben an, starke Probleme mit der aktuellen Situation zu haben; unter den über 60-Jährigen waren es demnach nur 27 Prozent.

Einen deutlichen Unterschied gab es auch zwischen Eltern und Kinderlosen: Von den Eltern gaben mehr als zwei Drittel an, im Homeoffice gestresst zu sein – dasselbe gab nur knapp die Hälfte der Erwerbstätigen ohne Kinder an. Für die Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse befragte das Meinungsforschungsinstituts Forsa vom 13. bis zum 26. Mai 1000 repräsentativ ausgewählte Erwachsene in Deutschland zur Corona-Zeit.

Keine neuen Corona-Fälle in Hamburg

10.40 Uhr: Hamburg scheint das Coronavirus derzeit gut im Griff zu haben: Nachdem am Samstag und Sonntag je ein neuer Corona-Fall gemeldet wurde, kam nun binnen eines Tages kein weiterer dazu. Das meldete die Gesundheitsbehörde am Montag. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt damit bei 5.230, von denen nach Schätzungen etwa 4.900 als wieder gesund gelten.

Ab heute: Weitere Corona-Lockerungen in Niedersachsen

8.25 Uhr: Angesichts der sinkenden Infektionszahlen werden in Niedersachsen von Montag an die Corona-Regeln weiter gelockert. Kurz vor Beginn der Sommerferien sind nun Jugendreisen und -veranstaltungen wieder bis zu einer Gruppengröße von 50 Teilnehmern erlaubt. Außerdem dürfen Heimbewohner und Krankenhauspatienten künftig wieder von mehr als einer Person gleichzeitig Besuch erhalten, wenn es die örtlichen Hygienemaßnahmen zulassen.

Im Mannschaftssport dürfen wieder Teams zu Wettkämpfen gegeneinander antreten, Sport ist in einer Gruppe von bis zu 30 Personen erlaubt. Wenn es für jeden einen Sitzplatz gibt, sind bei Sportveranstaltungen bis zu 500 Zuschauer zulässig.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage lag am Sonntag in Niedersachsen landesweit nur noch bei 1,2. Im Vergleich aller Landkreise hatte Delmenhorst mit 11,2 den höchsten Wert. Ab dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen muss über Einschränkungen im öffentlichen Leben für einen Kreis nachgedacht werden.

5000 Masken in MV-Gefängnissen genäht

7.16 Uhr: Nach rund drei Monaten sind in den Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns rund 5000 Mund-Nasen-Bedeckungen von Häftlingen genäht worden. Am Mittwoch sollen 200 Masken an ein Pflegeheim in Bützow (Landkreis Rostock) übergeben werden, teilte das Justizministerium auf Anfrage mit. Zuvor habe bereits das Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit welche erhalten – Justizmitarbeiter und Gefangene wurden ebenfalls ausgestattet.

Die Masken werden laut Ministerium weiterhin in den vier Justizvollzugsanstalten des Landes produziert. Die Mund-Nasen-Bedeckungen sind den Angaben zufolge auch für Besucher in den Gefängnissen vorgesehen, diese werden ausgewaschen und wiederverwendet.

Das waren die News vom 12. Juli

Hamburger Studie: Bereitschaft zu Corona-Impfung sinkt

16.16 Uhr: Die Bereitschaft zu einer Corona-Impfung ist einer Studie zufolge in Deutschland zuletzt gesunken. So sei der Anteil der Befürworter in den vergangenen drei Monaten von 70 auf 61 Prozent zurückgegangen, berichtete die «Süddeutsche Zeitung» am Sonntag unter Berufung auf eine Umfrage. Die Universität Hamburg hatte in Kooperation mit Hochschulen anderer EU-Staaten Tausende Menschen in mehreren Ländern gefragt, wie sie zu einer Impfung gegen das Coronavirus stehen. Bislang gibt es eine solche Impfung nicht.

Besonders gering ist die Impfbereitschaft in Deutschland den Angaben zufolge mit 52 Prozent in Bayern, in Norddeutschland sei sie hingegen mit 67 Prozent deutlich höher. Ein Ost-West-Gefälle gebe es nicht.

Jonas Schreyögg, Leiter des Hamburg Center for Health Economics an der Uni Hamburg, sagte laut „Süddeutscher Zeitung“, dass es jedoch nur wenige Menschen gebe, die einen Impfstoff generell ablehnen. „Positiv gesprochen heißt das, wenn es uns gelingt, durch Transparenz bei der Prüfung und Zulassung der Impfstoffe sowie mit öffentlichen Aufklärungskampagnen diesen Personen mehr Sicherheit zu geben und sie zu überzeugen, könnte die Impfbereitschaft deutlich erhöht werden“, sagt er. Ein großer Anteil derjenigen, die sich derzeit nicht impfen lassen wollen oder unsicher sind, würden dies mit Angst vor Nebenwirkungen oder Unklarheit zur Sicherheit des Impfstoffes begründen.

Schreyögg sprach davon, dass bereits jetzt Aufklärungskampagnen sinnvoll seien. Besonders wichtig erscheint es ihm, Frauen zu überzeugen. Sie seien „über alle Altersgruppen hinweg unsicherer bezüglich der Impfentscheidung“.

Neue Corona-Zahlen für Hamburg

12.56 Uhr: Am Wochenende sind in Hamburg zwei weitere bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Damit liegt die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburger bei 5230, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mitteilte.

Etwa 4900 von ihnen werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg blieb laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 0,9 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

15 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland werden stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

Keine Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

11.50 Uhr: In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus weiterhin bei 3206. Das meldete die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand vom Samstagabend - damit kam im Vergleich zum Vortag kein weiterer Fall hinzu.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - gelten inzwischen als genesen.

In Krankenhäusern wurden zuletzt drei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Kreuzfahrten: Grünen mahnen Neustart mit Augenmaß

10.54 Uhr: Die Corona-Pandemie hat der jahrelang wachsenden Kreuzschifffahrt unvermittelt ein Stoppzeichen gesetzt. Doch schon bald sollen wieder die ersten Schiffe wieder von Hamburg aus ablegen. Die Grünen mahnen mit Blick auf Umwelt- und soziale Folgen einen Neustart „mit Augenmaß und Weitblick“ an.

Die Partei dringt beim bevorstehenden Neustart des Kreuzfahrt-Tourismus auf einen grundlegenden Kurswechsel der Branche. „Weniger und sauberer – das muss die Devise werden“, heißt es in einem Positionspapier, das Fachpolitiker der Grünen-Bundestagsfraktion jetzt veröffentlicht haben.

Darin prangern Claudia Müller, Markus Tressel und Stefan Schmidt als Sprecher für maritime Wirtschaft, Tourismus und Kommunalfinanzen das über Jahre hinweg ungebremste Wachstum mit immer größeren Schiffen, hohen Umweltbelastungen, schlechter Entlohnung des Personals und Steuerflucht in sogenannte Offshore-Paradiese an.

Die Corona-Pandemie hatte die weltweit boomenden Kreuzschifffahrt im Frühjahr zum erliegen gebracht. Nachdem auch auf Schiffen Infektionen aufgetreten waren, sperrten einige Länder ihre Häfen. Wenig später wurden die Reisen gänzlich eingestellt.

In Deutschland wollen die Reedereien nun das Geschäft wieder aufnehmen, zunächst mit Seereisen ohne Landgänge. So wird Tui Cruises am 24. Juli von Hamburg aus zur ersten Kurzkreuzfahrt in Richtung Norwegen starten. Hapag-Lloyd Cruises legt am 31. Juli von Hamburg in Richtung Dänische Südsee ab. Das in Rostock ansässige Kreuzfahrtunternehmen Aida wird am 5. August von Hamburg aus in der Nordsee unterwegs sein.

Das waren die News vom 11. Juli:

Keine Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern – seit acht Tagen

22.01 Uhr: Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist schon am achten Tag in Folge keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb damit bei 804 (Stand 14.50 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant.

781 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind zwei mehr als noch am Vortag. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Mecklenburg-Vorpommern: Jugendherbergen kämpfen um ihre Existenz

21.41 Uhr: Jugend- und Gruppenreisen sind wegen der Kontaktbeschränkungen bislang verboten. Damit ist auch das Kerngeschäft des Deutschen Jugendherbergswerks weggebrochen.

Die wirtschaftliche Lage der Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern gestaltet sich weiterhin äußerst schwierig. Nach der ersten Öffnung an Pfingsten seien inzwischen sieben der 14 Herbergen geöffnet, sagte der Vorstand des DJH-Landesverbands Kai-Michael Stybel der Deutschen Presse-Agentur. Die Auslastung reiche nicht aus, um alle Häuser zu öffnen.

„Deshalb gehen wir mit begrenzter Kapazität an den Markt.“ Es sei allerdings gelungen, zwei Drittel der Buchungen von den noch geschlossenen in die geöffneten Herbergen umzuleiten. Schon vor den Sommerferien seien viele Buchungen gecancelt worden.

Ein Grund für die Nicht-Öffnung sei auch, dass in manchen Häusern die strengen Pandemie-Auflagen für Gruppenunterkünfte nicht oder nur schwer eingehalten werden können.

Diese betreffen insbesondere die Sanitär- und Verpflegungsbereiche. „Das sind natürlich haftungsrelevante Auflagen“, betonte Stybel. Gleichzeitig herrsche auf dem Markt der Jugendgruppereise weiter große Verunsicherung. „Es gibt bis heute keine Buchung aus einem Bundesland, damit im neuen Schuljahr die von uns so benötigten Klassenfahrten kommen können“, bedauerte Stybel.

Dabei sei üblicherweise jetzt die Zeit, in der die Schulen die letzten Reisevorbereitungen für das kommende Jahr treffen. „So bestehe nun die Gefahr, das wir 2021 ins nächste Krisenjahr reinschlittern.“

Jeder dritte Hamburger bleibt wegen Corona zu Hause – Frauen besonders vorsichtig

17.39 Uhr: Jeder dritte Hamburger bleibt wegen der Corona-Pandemie außerplanmäßig zu Hause. Zehn Prozent haben das ursprüngliche Ziel verworfen und verbringen ihren Urlaub jetzt woanders.

Immerhin 32 Prozent der Hamburger werden ihre Reise wie geplant antreten. Zum Vergleich: Von den Befragten aus Berlin machen nur 24 Prozent planmäßig Urlaub. Insgesamt bleibt es in Hamburg jedenfalls in diesem Sommer voller. Denn 60 Prozent aller Hamburger bleiben zu Hause.

Im eigenen Land wollen demnach 17 Prozent der Hamburger Urlaub machen. Bei den Befragten aus Thüringen verreisen dagegen vergleichsweise viele Menschen innerhalb Deutschlands (42 Prozent).

Aber nicht alle Hamburger schreckt die Reise in ferne Länder: Sechs Prozent aller Befragten fährt zu Reisezielen außerhalb Europas. Vor allem Jüngere sind dazu bereit.

Die ältere Generation ab 45 Jahre geht dagegen kein Risiko ein und bleibt lieber zu Hause. Bei den über 55-Jährigen geben das 56 Prozent der Deutschen an. Auch Frauen sind vorsichtiger und bleiben in Deutschland (22 Prozent) oder ganz zu Hause (56 Prozent). Bei den Männern sind es nur 45 Prozent, die den Sommer zu Hause verbringen.

Bei der YouGov-Studie im Auftrag der DEVK Versicherungen wurden 2.000 Menschen in ganz Deutschland befragt.

Vier Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

14.52 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus um vier auf 3206 erhöht. Das meldete die Landesregierung auf ihrer Homepage unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand vom Freitagabend. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 154. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt drei an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Eine Neuinfektion für Hamburg gemeldet

11.50 Uhr: In Hamburg hat es eine weitere bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Damit liegt die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburger bei 5229, wie die Gesundheitsbehörde am Samstag auf ihrer Homepage mitteilte.

4900 von ihnen – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg blieb laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 0,9 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

15 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland werden stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, vier davon auf der Intensivstation.

Hamburger Fundbüro will vermehrt online versteigern

8.55 Uhr: In der Corona-Krise musste auch das Hamburger Fundbüro erfinderisch werden. Weil von einem Tag auf den anderen Auktionen in den Räumen des Fundbüros nicht mehr möglich waren, stapelten sich vor allem Fahrräder in den Lagerhallen. „Die Polizei liefert monatlich rund 150 Räder an. Etwa 130 davon werden normalerweise in den monatlichen Auktionen wieder ersteigert. In der Corona-Zeit sind wir auf einmal die Lager-Kapazitätsgrenzen gekommen“, sagte Abteilungsleiter Peter Jander der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Seit Ende Mai wird deshalb online versteigert – und zwar mit wachsendem Erfolg.

„Seit dem 28. Mai haben wir bereits 235 Fahrräder versteigern können. Das sind mehr als sonst mit den normalen monatlichen Auktionen“, zieht Jander eine erste Bilanz. Zudem habe sich seit dem Schritt ins Internet auch die Kundschaft geändert. „Wir erreichen nun sogar Käufer aus dem europäischen Ausland.“ Teurer sind die Räder deshalb übrigens nicht geworden. Durchschnittlich geht ein Fahrrad für 148 Euro an den Höchstbietenden. „Es sind aber auch Räder dabei, die für zehn Euro versteigert werden. Da ist für jeden was dabei“, so der Fundbüro-Chef weiter. Zu den bisherigen Highlights bei den Online-Versteigerungen gehört ein Lastenrad, das für 815 Euro verkauft werden konnte.

Die zu versteigernden Objekte werden über die Internetseite des Zolls online gestellt. Auf dieser Plattform versteigern nur Behörden von Stadt, Land und Bund.

Das Hamburger Fundbüro will seine Aktivitäten dort – trotz des Mehraufwands für die 16 Mitarbeiter – nun noch ausbauen. Erste Freizeitsportgeräte wie ein Kajak (110 Euro) und ein Stand-Up-Paddle-Board (455 Euro) konnten bereits erfolgreich an den Mann oder die Frau gebracht werden. „Wir werden jetzt auch anfangen, Boote in die Versteigerung zu geben. Auch Schmuck, Handys, Werkzeuge und Kleidung sind geplant. Alle News geben wir auf dem Twitter-Account des Fundbüros bekannt.“

Auktionen in den Räumen des Fundbüros in der Bahrenfelder Straße (Ottensen) wird es bis auf Weiteres weiterhin nicht geben, weil der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Nach der Corona-Zeit, sagte Jander weiter, werde es voraussichtlich eine Mischung aus Online- und Präsenz-Auktionen geben.

Das waren die Corona-News vom 10. Juli:

Corona-Sperre aufgehoben: Norwegen-Fähren nehmen wieder Deutsche mit

21.28 Uhr: Nach rund viermonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie will die norwegische Reederei „Color Line“ ab Mittwoch auch wieder deutsche Passagiere für ihre Fahrten zwischen Oslo und Kiel an Bord nehmen - passend zur Aufhebung der Reisebeschränkungen für Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten. Reisende aus Ländern, die zufriedenstellende Corona-Zahlen haben, dürfen ab Mittwoch wieder in Norwegen Urlaub machen, darunter auch Touristen aus Deutschland.

Bereits seit Mitte Juni fahren die beiden Schiffe „Color Fantasy“ und „Color Magic“ wieder im täglichen Wechsel auf der Strecke Oslo-Kiel. Sie nehmen bislang aber nur norwegische Passagiere mit. Mitte März hatte die Reederei die Line wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich eingestellt.

16 Corona-Testzentren in Schleswig-Holstein sollen geschlossen werden

19.08 Uhr: Wegen der sinkenden Infektionszahlen will die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) ihre 16 Corona-Testzentren Ende Juli schließen. „Wir können die diagnostischen Zentren, sollte dies notwendig werden, sehr kurzfristig wieder ins Leben rufen“, sagte die KVSH-Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke am Freitag. Corona-Tests werden künftig von den niedergelassenen Ärzten im Rahmen ihrer Infektsprechstunden geleistet.

Nach Angaben der KVSH hat die Mehrheit der Arztpraxen mittlerweile eine Infektsprechstunde eingerichtet, in der die Patienten räumlich oder zeitlich entsprechend ihrer Symptome getrennt werden. Landesweit beteiligten mehr als 70 Prozent der Praxen. Bei einem Ausbruchsgeschehen stehen zudem weiter zwei Busse auf Anforderung der Gesundheitsämter bereit.

Zwei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

17.01 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der infizierten Corona-Patienten um zwei auf 3202 erhöht. Wie die Landesregierung mitteilte, ist zudem eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit werden nun 151 Todesfälle gezählt. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie Infizierten sind mittlerweile wieder gesund. Drei Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Corona-Fall auf Sylt – Urlauber müssen Insel verlassen

15.32 Uhr: Wegen eines Corona-Falls in ihrer Mitte musste eine Familie am Freitag ihren Urlaub auf Sylt abbrechen und die Insel verlassen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, war dem Gesundheitsamt am Vortag das positive Testergebnis gemeldet worden. Die infizierte Person erhielt eine Quarantäneanweisung, am frühen Freitagmorgen sei die Familie mit ihrem Auto abgereist. Zuvor wurden alle Familienangehörigen auf das Coronavirus getestet. „Die Insel ist momentan voller Touristen – dementsprechend war Eile geboten“, so die Leiterin des amtsärztlichen Dienstes des Kreis-Gesundheitsamtes, Heike Dorothea Hill.

Das Gesundheitsamt gehe davon aus, dass sich die Person bereits vor ihrer Anreise außerhalb von Nordfriesland angesteckt hat. Die betroffene Familie war erst kurz dort. Das Kreis-Gesundheitsamt hat bereits eine Kontaktperson ermittelt, die umgehend in Quarantäne geschickt wurde. Weitere enge Kontaktpersonen gebe es nicht.

Zwei weitere Corona-Fälle in Hamburg

12.01 Uhr: In Hamburg hat es zwei weitere Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Damit steigt die Zahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie auf 5228. Die Zahl sank im Vergleich zum Vortag um zwei Fälle, weil vier Fälle mit Meldedatum März nachgemeldet wurden. Gleichzeitig wurden acht Fälle für die Monate März und April gelöscht.

Dies teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag mit. 4900 Menschen werden mittlerweile als genesen angesehen. Laut dem UKE bleibt die Zahl der Todesfälle bei weiterhin 231.

Mit 1,0 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

14 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland werden stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 4 auf der Intensivstation.

Wegen Corona: Hamburgs Huren gehen auf die Straße

11.15 Uhr: Hamburgs Huren gehen auf die Straße: Am Sonnabend wollen zahlreiche Sexarbeiterinnen aus der Hansestadt mit Unterstützung von Kolleginnen aus ganz Deutschland gegen die angesichts der Corona-Krise weiter fortbestehende Bordell-Schließung demonstrieren. Um 22 Uhr beginnt die Demo an der Herbertstraße, Eingang Davidstraße auf St. Pauli. Das Motto: „Öffnet die Bordelle!" In einer Pressemitteilung des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen heißt es: „Menschen in der Sexarbeit fühlen sich von der Politik vergessen – während Geschäfte, Hotels, Restaurants, Imbisse, Kinos, Theater und Museen, sowie körpernahe Dienstleistungen wie Frisöre, Kosmetik, Tattoo-Studios und Massage-Salons wieder geöffnet wurden, wird die Öffnung der Prostitutionsbetriebe in Deutschland aus unklaren Motiven in die Länge gezogen." Alle Hygiene-Konzepte der Branche seien von den Behörden abgelehnt worden. Die Betroffenen wüssten nicht mehr, wovon sie ihren Lebensunterhalt bezahlen sollen. Mit der Aktion auf St. Pauli wolle man sich Gehör verschaffen.

Fielmann will trotz Corona expandieren

9.29 Uhr: Trotz Corona-Krise: Deutschlands größte Optiker-Kette Fielmann will europaweit 80 neue Filialen eröffnen. Und das, obwohl das Unternehmen durch die coronabedingten Maßnahmen scharfe Einbußen erlitten hat. So verbuchte Fielmann laut einer aktuellen Ad-hoc-Meldung im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatzrückgang von 611 Millionen Euro (Vorjahr 758,2). Das Vorsteuerergebnis schrumpfte auf 35 Millionen Euro. 2019 waren es im gleichen Zeitraum 127,6 Millionen Euro. Der schwärzeste Monat mit Umsatzverlusten von 70 Prozent war der April. Seit Mai läuft das Geschäft aber wieder an und lag im Juni sogar über Vorjahresniveau! Für das laufende Jahr rechnet Fielmann mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden, was einem Rückgang von 14 Prozent entspricht. Dank eines strengen Sparkurses ist die Eigenkapitaldecke jedoch groß genug für neue Investitionen. Zusätzlich zur Neueröffnung von 80 Filialen in ganz Europa soll es auch zu Modernisierungen bestehender Geschäfte kommen. Außerdem soll noch in diesem Jahr eine Fielmann-App starten, die den Online-Kauf von Brillen ermöglicht.

Drei Phasen bei Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebes

18.27 Uhr: Die Kreuzfahrtindustrie hat gemeinsam mit den deutschen Behörden und Hafenverwaltungen ein Hygienekonzept erarbeitet, mit dem ein Neustart des Kreuzfahrtbetriebes in absehbarer Zeit möglich sein wird. Die Wiederaufnahme der Kreuzfahrten soll demzufolge in drei Phasen eingeteilt werden, die die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.

In der ersten Phase sollen die ersten Schiffe von Hamburg, Rostock, Kiel oder Bremerhaven aus mit Gästen aus dem deutschsprachigen Raum an Bord starten können. Ohne einen anderen Hafen anlaufen zu dürfen, sollen die Schiffe bereits nach maximal sieben Tagen wieder im Starthafen ankommen. Zudem werden deutlich weniger Passagiere mitfahren dürfen als üblich. Verbunden sind diese ersten Reisen mit umfangreichen Abstands- und Hygieneregeln an Bord. Außerdem sollen die Schiffe unter anderem mit Covid-19-Schnelltests ausgestattet sein.

In der zweiten Phase dürfen schließlich auch ausländische Häfen angefahren werden und in der dritten sollen die Reedereien zu ihrer gewohnten Routengestaltung zurückkehren können. Einen konkreten Zeitplan gab Clia zunächst nicht bekannt.

Das Kreuzfahrtunternehmen Aida meldete unterdessen, dass es am 5. August von Hamburg aus das erste Mal wieder in See stechen wird. Weitere Touren starten am 12. August von Rostock-Warnemünde aus und am 16. August von Kiel aus. Das Unternehmen plant unter anderem digitale Gesundheitsfragebogen vor der Reise, Temperaturmessungen vor dem Check-in, Wegeleitsystem an Bord und beschränkte Kapazitäten für Restaurant, Bars und Theater an Bord.

Neue Corona-Verordnung gibt mehr Freiheiten

16.33 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern können sich die Menschen von Freitag an wieder ohne strenge Kontaktbeschränkungen treffen. Die coronabedingte Höchstgrenze für den öffentlichen Raum von zehn Personen gilt von Freitag an nicht mehr. Doch sind alle weiterhin aufgefordert, möglichst die gebotenen Abstände einzuhalten und Mundschutz zu tragen. Die nun geltende neue Corona-Schutzverordnung des Landes lässt auch wieder mehr Besucher bei Veranstaltungen zu.

In Räumen dürfen 200 statt wie bisher 100 Personen zusammenkommen, im Freien wird die Obergrenze von 300 auf 500 Personen angehoben. In Ausnahmefällen kann auch jeweils die doppelte Anzahl genehmigt werden. Gaststätten dürfen bis 2.00 Uhr öffnen. Und mit Busreisegruppen dürfen erstmals seit März auch wieder Tagestouristen ins Land, individuelle Tagesbesuche hingegen bleiben untersagt. Mit den Lockerungen reagierte die Landesregierung auf die anhaltend geringe Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Nordosten.

Corona-Regeln: So viele Verstöße hat die Polizei im Norden registriert

14.03 Uhr: Schleswig-Holsteins Polizei hat in der Zeit von März bis Mitte Juni insgesamt 1313 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. In den meisten Fällen sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts. „In wenigen Fällen wurde im gewerblichen Bereich gegen die Auflagen verstoßen oder eine angeordnete Quarantäne nicht eingehalten.“

Im April registrierten die Beamten mit 706 Verstößen die größte Zahl. Sie erfassten in dem Monat 593 Ordnungswidrigkeiten und 113 Straftaten. Im Mai gab es 225 Verstöße (203 Ordnungswidrigkeiten und 22 Straftaten) und bis zum 17. Juni 57 Fälle (54 Ordnungswidrigkeiten und 3 Straftaten).

Der Schwerpunkt der Verstöße sei bei polizeilichen Kontrollen sowie Streifenfahrten festgestellt worden, sagte der Polizeisprecher. „Es gab zwar auch regelmäßig Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern - hier waren allerdings auch eine Vielzahl von Meldungen dabei, die sich nach Überprüfung vor Ort nicht als Verstöße darstellten.“

Aktueller Stand: Hamburg gibt neue Corona-Zahlen bekannt

11.38 Uhr: In Hamburg hat es zwei weitere bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Damit stieg die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern auf 5230, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag auf ihrer Homepage mitteilte. 4900 von ihnen werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg blieb laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 1,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. In Hamburg liegt die Zahl derzeit bei 21 registrierten Neuinfektionen.

12 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland werden stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 3 auf der Intensivstation (Stand Mittwochnachmittag).

Gericht schmettert Corona-Klage von Gastwirt ab

10.59 Uhr: Das Landgericht Hannover hat die Klage eines Gastwirts auf Entschädigung wegen der coronabedingten Schließung seines Restaurants abgewiesen. Für die Klage gegen das Land Niedersachsen und einen Entschädigungsanspruch gebe es keine Rechtsgrundlage im Bundesinfektionsschutzgesetz, sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag zu dem Zivilverfahren (Az.: 8 O 2/20).

Nach Ansicht des Richters habe der Gesetzgeber keine Entschädigung für Gastronomen in dem Gesetz vorgesehen. Hätte der Bundestag dies gewollt, dann hätte er es Ende März noch tun können, als Verdienstausfallregelungen für Eltern beschlossen wurden, die wegen der Schul- und Kitaschließungen ihre Kinder zu Hause betreuen mussten.

Kläger Gerrit Schweer betreibt ein Lokal im Ausflugsort Steinhude am Steinhuder Meer in der Region Hannover. Sein von einem Steuerberater attestierter Schaden beläuft sich auf rund 52.000 Euro. Der Gastronom verlangte 10.000 Euro Entschädigung vom Land.

Auch aus dem Landespolizeigesetz mit seinen Entschädigungsregelungen ergeben sich keine Ansprüche, wie der Sprecher erklärte. Bundesrecht gehe vor Landesrecht, ein Rückgriff auf ein Landesgesetz sei daher nicht möglich. Auch aus dem allgemeinen Staatshaftungsrecht ergeben sich demnach keine Ansprüche. Der Richter argumentierte zudem, er würde Richterrecht schaffen und einen Entschädigungsanspruch konstruieren, wenn er der Klage stattgeben würde - und der Gesetzgeber müsste zahlen. Das wiederum hätte drastische Folgen für die öffentlichen Haushalte.

Sechs neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

9.14 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um 6 auf 3200 erhöht. Das meldete die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Mittwochabend. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb bei 153. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Das waren die News am 8. Juli:

Gütersloh fordert vom Norden Ende der Reise-Beschränkungen

19.57 Uhr: Mit einer E-Mail an die Ministerpräsidenten der Küstenländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat sich Güterslohs Landrat Sven-Georg Adenauer für die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Menschen aus seiner Heimat eingesetzt. Die Menschen aus dem Kreis Gütersloh hätten „die Ausgrenzung und Stigmatisierung satt“, schrieb der CDU-Politiker laut Mitteilung an Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) sowie dessen schleswig-holsteinischen Amtskollegen Daniel Günther (CDU). Beide Bundesländer reagierten am Mittwoch.

Auch wenn der Kreis Gütersloh offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, können Reisende von dort vorerst nicht ohne weiteres nach Schleswig-Holstein kommen. Wer sich in dem Kreis in der Zeit aufhielt, in der dieser als Risikogebiet eingestuft war, dürfe weiterhin nur mit negativem Testergebnis einreisen oder müsse unverzüglich in Quarantäne. Zudem müsse sich derjenige beim Gesundheitsamt melden. Erst wenn der letztmalige Aufenthalt in einem Risikogebiet länger als 14 Tage zurückliegt, hat das dem Kieler Gesundheitsministerium zufolge keine Auswirkung mehr auf die Einreise. „Die Landesregierung überprüft zur Zeit, ob und wie eine Änderung der Quarantäne-Verordnung zu Samstag möglich ist“, kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Eugen Witte am Mittwoch an.

Niedersachsen hebt die Einschränkungen für Übernachtungsgäste aus dem Kreis Gütersloh am Samstag auf. Das sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin müssen sie einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. In anderen Bundesländern dagegen waren die Beschränkungen für den Kreis aufgehoben worden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage unter den Grenzwert von 50 gesunken war.

MeckPomm: Keine weitere Corona-Neuinfektionen

16.46 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist auch am Mittwoch keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb damit bei 804 (Stand 15.09 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant. 777 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen.

Damit liege im Nordosten die wichtige Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner, die sogenannte Inzidenz, weiter bei 50. Mecklenburg-Vorpommern hat im Vergleich der Bundesländer die mit Abstand niedrigste Inzidenz. Bayern, das am stärksten von Covid-19 betroffene Bundesland, weist einen Wert von 374 auf, der Schnitt aller Bundesländer liegt bei 237.

Schutzmasken-Spende aus China für Schleswig-Holstein

13.51 Uhr: Schleswig-Holstein hat von seiner chinesischen Partnerregion Zhejiang eine Spende von 10 000 FFP-2-Schutzmasken bekommen. Die Staatskanzlei sprach am Mittwoch angesichts der Corona-Pandemie von einem „Zeichen der Solidarität und Freundschaft in einer schwierigen Zeit“. Staatskanzleichef Dirk Schrödter nahm die Masken symbolisch in Empfang. „Mit der Region Zhejiang pflegen wir bereits seit 34 Jahren eine stabile und erfolgreiche Partnerschaft“, sagte er. Wie gut solche Partnerschaften funktionieren, zeige sich vor allem in Krisenzeiten. Schrödter ist Co-Vorsitzender der gemeinsamen Förderkommission. Eine für April vorgesehene Reise in die Partnerregion musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Sechs neue Corona-Infektionen in Hamburg

11.58 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Hamburg weiter auf niedrigem Niveau. Der Senat hat am Mittwoch lediglich sechs weitere Corona-Fälle vermeldet – damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 5228.

Von diesen Personen gelten laut Senat 4900 bereits als geheilt. Eine weitere positive Nachricht: Im Vergleich zum Vortag hat es keinen neuen Todesfall gegeben. Insgesamt sind 231 Personen in unserer Stadt an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Derweil bleibt auch die Lage in den Krankenhäusern entspannt. Lediglich 14 Personen werden aktuell aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in Hamburg stationär behandelt – darunter befinden sich vier Personen auf der Intensivstation.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher verteidigt die Maskenpflicht

11.29 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich für eine Beibehaltung der Maskenpflicht zumindest bis zum Ende der Reisezeit ausgesprochen und vor dem sogenannten „Cornern“ gewarnt. Es gehe darum, das in der Corona-Krise erreichte niedrige Infektionsgeschehen nicht zu gefährden, sagt der SPD-Politiker am Mittwoch im Sommerinterview des Senders NDR 90,3. „Abstand halten, die Maske tragen da, wo es mit den Abständen nicht geht: Das sind die beiden wichtigsten Maßnahmen, die wir jetzt noch aufrechterhalten.“

Zunächst müssten die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen und die Rückkehr der Sommerurlauber abgewartet werden. „Viele fahren ja dann doch irgendwohin, wo wir nicht ganz sicher sind, wie die Virusverbreitung dort ist“, sagte Tschentscher. „Ich kann mir vorstellen, dass wir einen weiteren Lockerungsschritt machen, aber nicht vor Ende August.“ Zunächst gelte daher, „die Nerven zu behalten, auch wenn es lästig ist, die Maske zu tragen in Bus und Bahn und beim Einkaufen.“

Tschentscher warnte auch vor massenhaften Ansammlungen vorwiegend junger Leute an warmen Sommerabenden auf öffentlichen Plätze in den Szenevierteln. „Das ist – wie wir in anderen Bundesländern sehen – eine Gefahr. Es kann sehr schnell zu einer Virusverbreitung dabei kommen.“ Alkoholverbote seien hier ein sehr wirksames Mittel. „Die jungen Leute wollen dann da Bier trinken im öffentlichen Raum. Und wenn sie das nicht gekühlt irgendwo bekommen, dann funktioniert eben dieses Cornern nicht so wie sie sich das vorstellen.“

Fünf neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein – ein Toter

9.55 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um 5 auf 3194 erhöht. Das meldete die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Dienstagabend. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg nach einem Todesfall im Kreis Herzogtum Lauenburg auf 153. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

44.000 Corona-Tests – und nur ein positives Ergebnis

6.54 Uhr: Wie viele Erkrankte gibt es in Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern? Das wollte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) wissen. Im Rahmen der landesweiten Untersuchungen auf das Coronavirus bei Bewohnern und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen sind bislang knapp 44.400 Abstrichtests erfolgt. Wie das Gesundheitsministerium berichtete, war davon nur ein Test positiv. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um eine Mitarbeiterin in der Küche eines Pflegeheims im Kreis Ludwigslust-Parchim. Das Ergebnis zeige, dass die Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen wirksam seien, teilte das Ministerium mit.

Die 3,5 Millionen Euro teure Testreihe soll noch bis Ende Juli fortgesetzt werden. Schon Anfang Mai hatte es Kritik gegeben, da die Abstrichtests immer nur eine Momentaufnahme darstellten. Selbst ein zu 100 Prozent negatives Ergebnis würde zu keiner Aufhebung der Kontaktbeschränkungen in den Heimen führen, hieß es damals.

Das waren die News vom 7. Juli:

Mecklenburg-Vorpommern: Keine weitere Corona-Neuinfektion

17.14 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb bei 804 (Stand 15.38 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 775 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag ebenfalls nicht.

Treffen ohne Vorgabe: Regierung beschließt neue Corona-Verordnung

13.47 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern können sich die Menschen von Freitag an wieder ohne strenge Kontaktbeschränkungen treffen. Für Veranstaltungen gelten höhere Teilnehmerzahlen und mit Busreisegruppen dürfen erstmals seit März auch wieder Tagestouristen ins Land. Die Landesregierung habe die in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen in einer neuen Verordnung verankert, die nun zum 10. Juli wirksam werde, teilte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit. Jeder könne nun entscheiden, mit wem er sich im öffentlichen Raum treffen wolle, sei zugleich aber gehalten, die coronabedingten Hygieneregeln zu beachten. „Wir setzen auf die Vernunft aller, egal ob Einheimischer oder Urlauber“, sagte der Vize-Regierungschef, der die Beratung wegen des Urlaubs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geleitet hatte.

Bislang galt für Treffen eine Obergrenze von zehn Personen. Ungeachtet der bundesweiten Kritik am Vorstoß von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zu einer möglichst baldigen Aufhebung der Maskenpflicht im Handel verfolge die Regierung weiter das Ziel, zumindest für Teilbereiche Lockerungen zu erreichen. Als Beispiele nannte Caffier Tankstellen und Geschäfte mit geringem Publikumsverkehr. Eine seit Montag bestehende Arbeitsgruppe werde dafür Vorschläge erarbeiten, die dann bei der Kabinettssitzung voraussichtlich am 4. August beraten würden. Bis dahin gelte aber die uneingeschränkte Maskenpflicht in Geschäften und auch im Nahverkehr. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen, betonte Caffier.

Zwei neue Corona-Fälle in Hamburg

11.39 Uhr: In Hamburg hat es zwei weitere bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Trotzdem blieb die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern bei 5222, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte. Grund dafür sei, dass drei Altfälle aus den Monaten April bis Juni gelöscht wurden, da sie nicht die Kriterien der Referenzdefinition des RKI erfüllten. Zunächst hatte die Gesundheitsbehörde gemeldet, dass es keine neuen Corona-Fälle in Hamburg gegeben habe.

Gleichzeitig wurde ein Fall aus April nachgemeldet. Daher ist die Anzahl der Fälle bei 5222 geblieben. 4900 von ihnen werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg blieb laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 1,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. In Hamburg sind in dieser Zeit 21 neue Fälle gezählt worden.

14 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden nach Angaben vom Dienstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon unverändert 6 auf der Intensivstation.

Zwei neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

9.14 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um 2 auf 3189 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden mit Stand Montagabend zuletzt innerhalb eines Tages vier neue Fälle gemeldet und zwei aus der Statistik gestrichen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Corona: Tschentscher baut auf Vernunft verreisender Hamburger

7.25 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher baut in Corona-Zeiten auf die Vernunft der in den Urlaub fahrenden Hamburger. Anders als noch in den Frühjahrsferien im März wüssten nun alle, „dass es jetzt darauf ankommt, dass niedrige Infektionsrisiko zu halten“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Nach der Devise „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ sind wir jetzt in einer besseren Lage. Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger – da bin ich sicher – wird sich so verhalten, dass sie die Risiken meiden.“

Er selbst plane, in den Sommerferien für drei Wochen zu verreisen. „Aber unser Reiseziel steht noch nicht fest. Wir machen es abhängig von den aktuellen Empfehlungen und Bedingungen“, sagte Tschentscher. „Vielleicht bleiben wir zum ersten Mal in Deutschland. Es gibt bei uns ja auch wunderschöne Gegenden, zum Beispiel an der Mosel.“ Sonst sei er immer Richtung Österreich unterwegs gewesen.

Die Corona-Pandemie müsse bei Reiseplanungen immer mitbedacht werden. „Das heißt, man sollte jetzt nicht in Länder reisen, in denen es ein höheres Infektionsrisiko gibt. Und wenn man es tut, sollte man besonders auf das Verhalten achten und die Quarantänezeit gleich mit einkalkulieren“, sagte der Bürgermeister.

Zugleich warnte er vor einer zweiten Corona-Welle. „Eine zweite Welle wäre ein großes Unglück, nicht nur wegen der psychologischen und der sozialen Folgen, sondern auch weil wir die wirtschaftlichen Folgen kaum verkraften würden.“ Sie wäre um ein Vielfaches schlimmer, „denn viele Branchen, viele Unternehmen wurden von der ersten Welle schwer getroffen“, sagte Tschentscher. „Ein zweiter Treffer würde sie in dieser geschwächten Position noch stärker schädigen.“

Das waren die Corona-News vom 6. Juli:

Prävalenztest im Kreis Segeberg: Lehrerin mit Corona infiziert

20.14 Uhr: Bei einer Lehrerin in Bad Segeberg ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Wie der Kreis Segeberg am Montag mitteilte, wurde die Infektion im Rahmen einer Prävalenztestung von Schulbeschäftigten ohne Krankheitssymptome festgestellt.

Die Gesundheitsaufsicht habe mit der Frau unverzüglich Kontakt aufgenommen und die Kontaktpersonen ermittelt, sagte eine Kreissprecherin. Folgefälle seien der Gesundheitsaufsicht in den vergangenen zwei Wochen nicht bekannt geworden. Insgesamt hatten mehr als 500 Schulbeschäftigte im Kreis an dem Test teilgenommen.

Die Lehrerin war nach Angaben der Sprecherin bereits von Beginn der Sommerferien getestet worden und hatte erst einige Zeit nach ihrem Abstrich einen leichten Schnupfen entwickelt. Seit Montag werden im Kreis Segeberg auch mehr als 100 Personen ohne Krankheitssymptome aus Kindertagesstätten auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus getestet. An den Prävalenztestungen im Auftrag des Landes beteiligen sich verschiedene Kreise und kreisfreie Städte. Dabei geht es um einen Erkenntnisgewinn über unbemerkte Covid-19-Fälle in Bildungseinrichtungen.

MeckPomm: Keine weitere Corona-Neuinfektion nachgewiesen

18.03 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb bei 804, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

775 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag ebenfalls nicht.

Infizierte Touristin an der Ostsee: Vier Personen in Quarantäne

16.03 Uhr: Im Schleswig-Holstein gab es am Wochenende den ersten Fall einer Corona-infizierten Touristin – die Frau aus NRW hatte das Virus offenbar unwissentlich mit nach Timmendorfer Strand gebracht. Ihre Kontaktpersonen – vorwiegend Hotelangestellte sowie ihr Mann – wurden jetzt negativ getestet, erklärte Kreissprecherin Annika Sommerfeld gegenüber dem „Abendblatt“. Für vier Kontaktpersonen sei eine Quarantäne angeordnet worden. Der Betrieb in dem Hotel, in dem die Frau untergebracht war, laufe uneingeschränkt entsprechend dem dortigen Hygienekonzepts weiter, es seien keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Die Frau aus Düsseldorf – eine über 90-Jährige – war am Wochenende wegen einer anderen Krankheit von einem Rettungsdienst behandelt und im Uniklinikum Lübeck untersucht worden. Dabei wurde zufällig die Corona-Infektion festgestellt.

Gericht: Corona-Landesverordnung lässt Escort-Service zu

12.53 Uhr: Prostituierte dürfen nach Ansicht des Verwaltungsgerichts in Schwerin auch in Corona-Zeiten ihrer Tätigkeit als Escort-Damen nachgehen, wenn sie ihre Kunden zuhause aufsuchen oder in Hotels treffen. Die von der Landesregierung erlassene Verordnung zum Schutz gegen Corona-Infektionen in der Fassung vom 23. Juni untersage diese Art der Berufstätigkeit nicht, urteilte die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts (Az. 7 B 1100/20 SN). Wie das Gericht am Montag weiter mitteilte, entsprach es mit dem Beschluss vom 26. Juni dem Eilantrag einer Prostituierten.

Diese wollte die seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie ruhenden „Erbringung entgeltlicher sexueller Dienstleistungen“ nun als Solo-Escort-Dame wieder aufnehmen. Doch anstatt in einer „festen Prostitutionsstätte“, wie etwa einem Bordell, sollten die Leistungen „unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen“ in Hotels oder den Wohnungen der Kunden erbracht werden, heißt es in der Mitteilung.

Das zuständige Gesundheitsministerium habe allerdings Beschwerde eingelegt, so dass der Beschluss des Verwaltungsgerichts noch nicht rechtskräftig sei und sich nun das Oberverwaltungsgericht in Greifswald mit dem Fall befasse.

Rostocker Mediziner: Maskenpflicht muss beibehalten werden

11.48 Uhr: In der Diskussion um ein Ende der coronabedingten Maskenpflicht im Handel hat sich der Rostocker Infektiologe Emil Reisinger für eine Beibehaltung der bisher geltenden Regelung ausgesprochen. „Die Gefahr einer zweiten Welle ist noch nicht gebannt. Ich hoffe, dass wir da herumkommen, aber wir müssen vorsichtig sein“, sagte Reisinger am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Maskenpflicht sei ein Ausdruck dieser Vorsichtsmaßnahmen. Das bestehende Abstandsgebot und die Maskenpflicht seien die besten Möglichkeiten zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie.

Reisinger verwies auf aktuelle Entwicklungen beispielsweise in Oberösterreich, wo nach einer Zeit der Lockerungen wieder Schulen geschlossen und weitere strenge Regelungen wieder eingeführt wurden. Hintergrund sei die starke Zunahme von Neuinfektionen mit Sars-CoV-2.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich am Wochenende für ein baldiges Ende der Maskenpflicht in seinem Bundesland ausgesprochen. Andere Länder hatten verhalten darauf reagiert.

Aktuelle Zahlen: Drei weitere Infizierte in Hamburg

10.08 Uhr: In Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen um 3 und liegt nun bei 5222, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag auf ihrer Homepage mit. 4900 von ihnen werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 1,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

17 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Sonntag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon unverändert 7 auf der Intensivstation.

Sechs weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

9.14 Uhr: In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages sechs weitere Infektionen mit dem neuen Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden alle neuen Fälle im Kreis Steinburg festgestellt. Damit stieg die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Sonntagabend auf 3187. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Schiffsverkehr im Nord-Ostsee-Kanal durch Corona eingebrochen

6.35 Uhr: Auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Schiffe unterwegs. Am größten war der Einbruch im Vorjahresvergleich nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Mai mit minus 30,3 Prozent (1730 Schiffe). Aber auch im Juni waren zwischen Kiel und Brunsbüttel ein Viertel Schiffe weniger unterwegs als im Juni 2019 (1706 Schiffe, minus 26,6 Prozent). Im April war die Zahl der Schiffe um 25 Prozent auf 1749 gesunken. Von Januar bis Juni brach der Schiffsverkehr auf der künstlichen Wasserstraße im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 Prozent ein. 12.341 Schiffe befuhren den Kanal in dieser Zeit. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 14.662 Schiffe. Von Januar bis März hatte es im Vorjahresvergleich bereits einen Rückgang um 4,65 Prozent auf 7156 Schiffe gegeben.

Geringfügig niedriger fiel der Einbruch in den ersten sechs Monaten des Jahres mit minus 14,6 Prozent bei der transportierten Ladung aus. Die Schiffe im Kanal hatten insgesamt knapp 36,5 Millionen Tonnen geladen, im ersten Halbjahr 2019 waren es gut 42,7 Millionen Tonnen gewesen. Von Januar bis März hatte es zwar auch einen Rückgang der Ladungsmengen gegeben. Dieser war mit minus 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber deutlich geringer ausgefallen.

Der Bund hat bereits reagiert. Er will den Kanal durch Aussetzen der Befahrungsabgaben bis Jahresende stützen. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle der Lotsen sollen acht Millionen Euro fließen.

Das waren die News am Sonntag, 5. Juli:

Diskussion um Maskenpflicht: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister ist gegen Abschaffung

16.23 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg steht einer Abschaffung der Maskenpflicht im Handel ablehnend gegenüber. "Ich halte das inmitten der Lockerungen für grundfalsch", sagte der FDP-Politiker. "Wir befinden uns mitten in der Pandemie. Es gibt auch bei dem derzeit niedrigen Infektionsgeschehen keinen Grund, sämtliche Schutzmaßnahmen einfach über Bord zu werfen. Das Erreichte darf nicht durch Sorglosigkeit verspielt werden."

Auch Hamburg bleibt vorsichtig im Umgang mit dem Coronavirus und will in der Diskussion um die Abschaffung der Maskenpflicht erst Ende August die Infektionszahlen aus den Sommerferien abwarten – siehe unser Tickereintrag von 14.35 Uhr.

Mehrere Bundesländer hingegen eine Abschaffung der Maskenpflicht im Handel, darunter neben Sachsen auch MeckPomm (Tickereintrag von 9.49 Uhr).

Ende der Maskenpflicht? So reagiert Hamburg

14.35 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht abschaffen und hofft darauf, dass auch andere Nord-Bundesländer mitziehen. In Hamburg ist die Politik allerdings skeptisch, ob der Vorstoß des nord-östlichen Nachbarn eine wirklich gute Idee ist. Klare Ansage aus der Hansestadt: Wir warten ab – zumindest bis Ende August. Unklar sei, ob sich die Sommerferien bzw. die Urlaube auf die Infektionszahlen auswirken. Senatssprecher Marcel Schweitzer: „Im Verlauf der Pandemie hat sich die Expertenmeinung gefestigt, dass die Mund-Nasen-Bedeckung eine sehr wirksame Maßnahme ist gegen die Ausbreitung des Coronavirus.“

Entscheidungen über weitere Lockerungen werde Hamburg auch künftig vorsichtig treffen, so Schweitzer, und stets erst beurteilen, wie sich vorherige Regellockerungen auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt habe.

Aufatmen nach Corona-Infektion in Kieler Kita

14.12 Uhr: Der Corona-Fall in einer Kita im Kieler Stadtteil Mettendorf hat offenbar keine weiteren Folgen. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, sind alle 70 anschließenden Tests negativ ausgefallen. Heißt: Aktuell wurde keine Person angesteckt. Die Kita wurde nach Bekanntwerden der Infektion geschlossen, alle Kontaktpersonen mussten in Quarantäne.

Keine neuen Corona-Fälle in Hamburg

13.34 Uhr: In Hamburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Samstag nicht weiter angestiegen. Damit liegt die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern unverändert bei 5219, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mitteilte. 4900 von ihnen werden nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen. Über das Wochenende sind somit in Hamburg drei Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI nach wie vor bei 260. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Mit 1,4 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. In Hamburg sind in dieser Zeit 26 neue Fälle gezählt worden.

17 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Sonntag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon unverändert 7 auf der Intensivstation.

Eröffnungsfeier im Norden: Landkreis meldet weiteren Toten

12.13 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch infolge der Wiedereröffnungsfeier des Lokals "Alte Scheune" in Leer (Niedersachsen) gibt es ein weiteres Todesopfer. Wie die "Bild" berichtet, starb nach Angaben des Landkreises ein 74-Jähriger an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist. Bereits vor zwei Wochen war ein 73-Jähriger gestorben. Nach der Feier Mitte Mai hatte es zahlreiche Corona-Infektionen gegeben.

Land im Norden prüft Abschaffung der Maskenpflicht im Handel

9.49 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat eine Abschaffung der Mund-Nase-Bedeckung im Handel ins Gespräch gebracht. "Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", sagte Glawe der "Welt am Sonntag". Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin in seiner Sitzung am 4. August das Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel beschließen werde. "Ich kann die Ungeduld des Handels sehr gut nachvollziehen, die Maskenpflicht abzuschaffen". Die Abstandsregel werde aber grundsätzlich bleiben. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus bundesweit.

Glawe kündigte auch Gespräche mit seinen Kollegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an. "Wir versuchen, für alle norddeutschen Bundesländer eine einheitliche Regelung hinzubekommen. Noch lieber wäre mir ein bundesweites Ende der Maskenpflicht im Handel", sagte er.

Am Dienstag hatte das Kabinett in Schwerin beschlossen, dass sich die Menschen im Nordosten in Kürze wieder in unbegrenzter Zahl mit anderen im öffentlichen Raum treffen können. Die Obergrenze von zehn Personen laufe am 10. Juli aus und werde nicht verlängert, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Allerdings bleibe das Abstandsgebot zu Personen bestehen, die nicht zur eigenen Familie oder zum eigenen Hausstand gehören. Ebenso bleibe die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen oder beim Arztbesuch.

Das waren die News am 4. Juli:

Keine neuen Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.39 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus seit Freitag nicht erhöht. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb damit bei 804 (Stand 15.11 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Samstag mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

772 der Infizierten gelten, ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer, als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 von ihnen auf Intensivstationen.

Drei neue Corona-Fälle in Hamburg

12.54 Uhr: In Hamburg sind am Samstag drei neue Corona-Fälle von der Stadt vermeldet worden. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf insgesamt 5219. Neue Todesfälle aufgrund von Covid-19 sind laut Senat in den vergangenen 24 Stunden nicht hinzugekommen.

Touristin in Timmendorfer Strand mit Corona infiziert

10.10 Uhr: In Schleswig-Holstein gibt es den ersten Fall einer Touristin, die mit Corona infiziert ist und das Virus offenbar aus Nordrhein-Westfalen unwissentlich mitgebracht hat. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, soll die Frau aus Düsseldorf, die über 90 Jahre alt sein soll, wegen einer anderen Krankheit untersucht worden sein. Dabei wurde auch ein Corona-Test gemacht, der zeigte, dass sie positiv sei. Die Kontaktpersonen der Frau, so heißt es in dem Bericht, wurden unter Quarantäne gestellt. Es handele sich hauptsächlich um Mitarbeiter des Hotels in dem die Frau mit ihrem Mann Urlaub ihren Urlaub am Timmendorfer Strand verbringen wollten.

Das waren die Nachrichten am Freitag, 3. Juli

Fassbier-Anstich im Livestream als Ersatz für Schützenfest

21.51 Uhr: Das weltgrößte Schützenfest fällt diesmal in Hannover aus – aber einen kleinen Ersatz gab es am Freitag: Einen Fassbier-Anstich vor dem Neuen Rathaus. Für den Veranstaltungsort Hannover sei es ein „schwerer Schlag“, dass auch das weltgrößte Schützenfest der Corona-Pandemie zum Opfer falle, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. Jedes Jahr besuchten knapp 900. 000 Gäste das beliebte Volksfest. Am Freitag hätte die 491. Ausgabe begonnen. Die Einschränkungen seien aber richtig und wichtig zur Eindämmung der Pandemie, betonte der Grünen-Politiker. Er freue sich schon auf das Schützenfest 2021.

„Ich bin heute glücklich und traurig zugleich“, sagte Hannovers Schützenpräsident Paul-Eric Stolle. „Es tut uns allen weh, dass das Schützenfest 2020 ausfallen musste. Aber ich bin sehr froh, dass wir in diesem Jahr nicht komplett auf das Schützenfest-Gefühl verzichten müssen.“

Neben dem im Livestream übertragenen Fassbier-Anstich mit wenigen Gästen wird auch ein Höhepunkt des Festes – nämlich der Schützenausmarsch – ins Internet verlegt. Alle Fans des Volksfestes sind dazu aufgerufen, ein Video zu drehen und darin von links nach rechts durchs Bild zu laufen. Dieses soll auf Instagram gepostet und mit @schuetzenfest_hannover verlinkt werden, hieß es. Auf diese Weise könne jeder beim virtuellen Schützenausmarsch an diesem Sonntag dabei sein.

Infizierte nach Familienfeier in Kiel: Keine neuen Fälle

14.56 Uhr: Nach der Infektion von sieben Menschen mit dem neuartigen Coronavirus bei einer Familienfeier in Kiel hat sich die Zahl der Infizierten bis Freitag nicht weiter erhöht. „Die Zahl der aktuell Infizierten liegt in Kiel weiter bei 13“, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Die anderen Fälle haben aber nichts mit der Feier zu tun. Auf der im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubten Feier im Freien am vergangenen Wochenende hatten sich mindestens sechs Erwachsene und ein Kind angesteckt.

Nach Angaben der Stadt arbeiten drei Infizierte der Familienfeier in Einrichtungen der Altenhilfe. Diese sind nicht geschlossen worden. Ein sechs Jahre altes Kind besucht eine Kita im Stadtteil Mettenhof, die am Mittwoch geschlossen wurde. Dort seien am Freitag Corona-Tests bei Kindern sowie Eltern und Erziehern erfolgt, sagte der Sprecher. Ergebnisse würden voraussichtlich am Samstag vorliegen.

Die Kita war wegen der Ferien nach Angaben der Stadt nicht voll besetzt. Die etwa 50 betreuten Kinder, Eltern und Erzieher wurden in Quarantäne geschickt worden. Mit Stand Freitagnachmittag waren insgesamt 187 Kieler in der Quarantäne.

Hamburger Virologe: Es wird keinen „Superimpfstoff“ gegen Corona geben

12.29 Uhr: Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit erwartet kein schnelles Ende der Corona-Pandemie durch einen Impfstoff. Man müsse sich von der Vorstellung verabschieden, „dass wir nächstes Jahr einen Superimpfstoff haben, der allen in kürzester Zeit gegeben werden kann und ein Leben lang schützt“, sagte Schmidt-Chanasit der „Frühstart“-Redaktion von RTL/ntv. „Diesen Impfstoff wird es nicht geben und schon gar nicht nächstes Jahr.“

Wahrscheinlicher sei es, dass es mehrere Impfstoffe geben werde, die „mehr oder weniger gut“ funktionierten. Diese würden zwar dabei helfen, unser Leben besser zu machen, aber nicht das Virus aus unserem Alltag verbannen. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, sagte der Virologe, der am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg forscht.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden zurzeit eine Reihe von Impfstoffen am Menschen getestet. Viele dieser Kandidaten werden sich nicht durchsetzen, schätzt Schmidt-Chanasit mit Blick auf die geringe Prozentzahl der Impfstoffe in Testverfahren, die im Schnitt Marktreife erlangen. Unter Idealbedingungen könne es frühestens im nächsten Jahr einen Impfstoff geben.

Corona-Krise lässt Erwartungen der maritimen Wirtschaft abstürzen

11.45 Uhr: Die Corona-Krise hat die Konjunkturerwartungen der maritime Wirtschaft abstürzen lassen. Sowohl Schiffbau, Hafenwirtschaft als auch Schifffahrt in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verzeichneten enorme Einbrüche beim Geschäftsklimaindex, wie aus der am Freitag veröffentlichten Frühjahrsumfrage der IHK Nord hervorgeht.

Das Konjunkturbarometer in der Werftindustrie stürzte demnach von 123,7 auf 38,9 Punkte ab, das der Hafenwirtschaft um über 50 auf nunmehr 24,4 Punkte und in der Schifffahrt verlor der Index knapp 80 Punkte und steht nun bei 8,8 Punkten. Bei den Werften sei vor allem der Kreuzfahrtschiffbau betroffen, erklärte die Vorsitzende der IHK Nord, Janina Marahrens-Hashagen. „Hier ist im Augenblick kaum abzusehen, wie sich die Lage weiter entwickelt.“

Neun von zehn der befragten Betriebe sähen große Probleme mit Blick auf die Auslandsnachfrage. Die Häfen hätten große Ladungsrückgänge zu verbuchen. Viele Unternehmen hätten deshalb bereits Kurzarbeit angemeldet.

Die norddeutschen Industrie- und Handelskammern forderten deshalb, die Anlaufkosten von Schiffen zu den deutschen Seehäfen nicht weiter zu verteuern. „Wir brauchen jetzt vor allem Maßnahmen, die schnell wirken und damit ein deutliches Bekenntnis zum maritimen Standort Norddeutschland“, betonte Marahrens-Hashagen.

Aktuelle Zahlen: Fünf weitere Infizierte in Hamburg

10.05 Uhr: In Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu Donnerstag stieg die Zahl der Neuinfektionen um 5 und liegt nun bei 5216, teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag auf ihrer Homepage mit. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI bei 260. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Mit 2,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

18 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Donnerstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 7 auf der Intensivstation.

13 weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

9.21 Uhr: In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 13 weitere offiziell erfasste Infektionen mit dem neuen Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Donnerstagabend auf 3176. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Corona-Verstöße: Hamburg verhängt Bußgelder in Höhe von über 600.000 Euro

6.56 Uhr: Wegen Verstößen gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind von der Bußgeldstelle Hamburg bereits knapp 9240 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Mit Stand Ende Juni seien daraus 9153 Bußgeldbescheide ergangen, sagte Matthias Krumm, Sprecher des zuständigen Einwohnerzentralamts, der Deutschen Presse-Agentur.

Die in diesen Bescheiden verhängten Bußgelder belaufen sich demnach insgesamt auf 613.027 Euro. Der mit Abstand größte Teil sei wegen Verstößen gegen das geltende Abstandsgebot ergangen, die jeweils mit 150 Euro geahndet würden, sagte Krumm.

Das waren die Corona-News am Donnerstag, 2.Juli:

Hamburger Gewerbe kann Mieten nicht mehr stemmen

18.22 Uhr: Wegen der Corona-Krise können in Hamburg immer häufiger Gewerbemieten nicht mehr gezahlt werden. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der wohnungswirtschaftlichen Verbände im Hamburger Bündnis für das Wohnen weisen von 10 000 erfassten Gewerbemietverträgen 1751 Zahlungsausfälle auf. Mehr als 2600 Monatsmieten stehen demnach aus. Das ergebe einen zwischenzeitlich aufgelaufenen durchschnittlichen Zahlungsrückstand von 2961 Euro je betroffenem Gewerbemietverhältnis. Besonders stark betroffen seien die Gastronomie und der Einzelhandel.

An der Online-Umfrage des BFW Landesverbands Nord, des Grundeigentümer-Verbands Hamburg, des IVD Nord sowie des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) beteiligten sich den Angaben zufolge Ende Juli 891 Hamburger Unternehmen sowie private Vermieter.

„Auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ist die Lage dramatisch“, erklärten die wohnungswirtschaftlichen Verbände. Im Gegensatz zu Wohnungsmietern könnten Gewerbetreibende in finanzieller Not kein Wohngeld beantragen. Sie forderten deshalb gezieltere staatliche Unterstützung für Gewerbetreibende.

Bei den Wohnungsmieten ergab die Umfrage der Verbände ein völlig anderes Bild. Bei weniger als einem Prozent der mehr als 300 000 erfassten Wohnungsmietverhältnisse habe es coronabedingte Zahlungsschwierigkeiten gegeben, hieß es.

Keine Neuinfektionen in Meck-Pomm

16.46 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag keine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb bei 803, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

769 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind zwei mehr als noch am Mittwoch. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Mindestens sieben Corona-Infektionen bei Familienfeier in Kiel

15.04 Uhr: Bei einer Familienfeier in Kiel haben sich mindestens sieben Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Dies sei am vergangenen Wochenende geschehen, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. Den Angaben zufolge arbeiten drei Infizierte in Einrichtungen der Altenhilfe. Ein infiziertes Kind besuche eine Kita, die laut „Kieler Nachrichten“ am Mittwoch geschlossen wurde. Die Feier fand der Stadt Kiel zufolge im Freien statt. Sie sei im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubt gewesen.

Strand-Ampel für Lübecker Bucht freigeschaltet

13.40 Uhr: Eine virtuelle Ampel gegen überfüllte Strände: Für Teile der Lübecker Bucht ist am Donnerstag die sogenannte Strand-Ampel freigeschaltet worden. Auf der Internetseite strandticker.de können sich Tagesgäste über den Andrang an den Ostsee-Stränden zwischen Scharbeutz und Rettin informieren.

Am Donnerstagmittag zeigte die Ampel für alle Strandabschnitte grün – sicher auch bedingt durch das nicht optimale Wetter. An vielen Abschnitten blieben die Strandkörbe bei grauem Himmel leer. Grün bedeutet, dass es an dem betreffenden Strandabschnitt noch genügend freie Plätze gibt. Bei gelb wird es langsam eng, und rot bedeutet, dass der Strandabschnitt wegen zu vieler Besucher geschlossen ist.

Die Infos kommen vorerst von Strandkorbvermietern und den Angestellten, die die Kurtaxe kassieren. Ziel sei es, die Gäste an weniger ausgelastete Strandabschnitte zu leiten, sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (Talb), André Rosinski. Voraussichtlich in der nächsten Woche sollen an den Strandzugängen Sensoren installiert werden, die die Badegäste zählen und automatisch signalisieren, wenn die Kapazitätsgrenze des Strandabschnitts erreicht ist. „Probeweise werden wir an zwei oder drei Strandzugängen auch Bildschirme aufstellen, die die Auslastung des jeweiligen Abschnitts anzeigen“, sagte Rosinski.

Die Ostseebäder Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt, Pelzerhaken und Rettin haben das Lenkungssystem entwickelt, damit die coronabedingten Abstandsregeln an den Stränden eingehalten werden können. Wegen des Ansturms von Tagestouristen hatte die Bürgermeisterin von Scharbeutz an zwei zurückliegenden Wochenenden den Zugang zum Ort sperren lassen.

Countdown für Hamburgs ersten virtuellen Schlagermove

13.11 Uhr: Bald ist es soweit: Am Samstag steigt der erste virtuelle Schlagermove. Wie die Veranstalter mitteilten, legt DJ Vossi ab 15 Uhr Pop- und Partyschlager auf und präsentiert die 52 teilnehmenden Musiktrucks. Eine Rekordbeteiligung, da beim realen Schlagermove maximal 46 rollende Musikbühnen durch St. Pauli ziehen. Das erste Lied der Online-Schlagerparty steht bereits fest: „Ein Festival der Liebe“ von Jürgen Marcus.

Der Livestream wird in einem Studio vor einer LED-Wand produziert. Auf der LED-Wand sollen Videos und Fotos der vergangenen Jahre gezeigt werden. Der Player ist im Internet unter carl-group.de/virtual-schlagermove bereits online. Der Link zum Livestream wird auch über schlagermove.de und die offizielle Facebook-Partyseite des Schlagermove erreichbar sein. Schlagerfans können auch über die kostenfreie Vimeo App live dabei sein.

Im Rahmen des virtuellen Schlagermove gibt es eine Crowdfunding Spendenaktion auf betterplace.me zum Erhalt des Schlagermove in Hamburg und der Erhaltung der Sauberkeit rund um die reale Veranstaltung in St. Pauli.

Aktuelle Zahlen: Fünf weitere Neuinfektionen in Hamburg

10.48 Uhr: In Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu Mittwoch stieg die Zahl der Neuinfektionen um 5 und liegt nun bei 5211, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI bei 260. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Mit 1,9 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. 21 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Donnerstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 9 auf der Intensivstation.

Fünf weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

9.02 Uhr: In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages fünf weitere offiziell erfasste Infektionen mit dem neuen Coronavirus gemeldet worden. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, wurde ein zuvor mitgezählter Fall gestrichen. Damit stieg die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Mittwochabend auf 3163. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Erste Hamburger Bühne feiert heute Wiedereröffnung

8.07 Uhr: Nach mehr als drei Monaten Corona-Pause feiert das Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn am Donnerstag (20 Uhr) als erste Hamburger Bühne seine Wiedereröffnung. Für die Show „Paradiso“ wurde das Theater in eine tropische Oase verwandelt. Die Zuschauer sollen in kleinen Inseln zusammensitzen, statt der sonst üblichen 620 können dann 255 Besucher in dem Theater Platz finden. Um Wartezeiten zu verkürzen, beginnt das Programm schon draußen vor der Tür.

Um alle Auflagen zur Corona-Prävention zu erfüllen, gibt es einen neuen Saalplan, drei verschiedene Eingänge und zwei Einlasszeiten. Die Show dauere nur 75 Minuten und werde ohne Pause gespielt. Zur Premiere werden auch Prominente wie Udo Lindenberg und der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Jo Brauner erwartet.

In Hamburg kein Corona-Gnadenerlass wie in Berlin

7.11 Uhr: Anders als in Berlin wird es in Hamburg keinen Corona-Gnadenerlass für Menschen geben, die eigentlich eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssten. Es werde lediglich unter bestimmten Kriterien bei den unterbrochenen Ersatzfreiheitsstrafen im Einzelfall eine Gnadenentscheidung geprüft, sagte ein Sprecher der Justizbehörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte am Vortag gesagt, „über den dicken Daumen gerechnet“ könnten in der Hauptstadt etwa 1000 Verurteilte davon profitieren. Ausgenommen seien Verurteilte wegen Sexual- und Gewaltstraftaten sowie Hassverbrecher.

Bereits Mitte März war in Berlin wegen der Corona-Ansteckungsgefahr der Haftantritt für Täter ausgesetzt worden, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen hinter Gitter müssten. Zunächst sollte der Aufschub für vier Monate bis Mitte Juli gelten, nun wird die Strafe erlassen. Dies gilt etwa für Betroffene mit Geldstrafen bis zu 40 Tagessätzen oder für Verurteilte, die älter als 60 Jahre alt sind sowie Menschen, die von 90 Tagessätzen bereits die Hälfte abgegolten haben. Sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen werden vom Gericht verhängt, wenn zum Beispiel notorische Schwarzfahrer oder Ladendiebe zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht zahlen wollen oder können.

Das waren die News am Mittwoch, 1. Juli:

Corona-Zahlen: So ist der Stand im Norden

20.19 Uhr: Die Corona-Neuinfektionen im Norden bleiben weiterhin auf einem niedrigen Niveau. So gab es in Schleswig-Holstein zuletzt innerhalb eines Tages fünf weitere Infektionen. . Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Dienstagabend damit auf 3159. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

In Mecklenburg-Vorpommern gab es gar keine Neuinfektionen. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle blieb bei 803. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.767 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag ebenfalls nicht.

Auch in Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau (MOPO berichtete). Im Vergleich zu Dienstag stieg die Zahl der Neuinfektionen um 3 und liegt nun bei 5206, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Hamburger Fischmarkt darf wieder öffnen

17.24 Uhr: Seit Mitte März in der Corona-Zwangspause, kann der Hamburger Fischmarkt nun wieder öffnen. Mit den am Mittwoch in Kraft getretenen Lockerungen seien Messen und Flohmärkte in der Hansestadt wieder möglich, sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde. Das gelte auch für den Fischmarkt. Voraussetzung sei allerdings ein Hygienekonzept der Veranstalter. Außerdem gelte das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung.

Laut NDR arbeitet der zuständige Bezirk Altona an einem Konzept für den Fischmarkt. Eine entsprechende Regelung werde aber noch etwas dauern, hieß es.

Corona-Ausbruch in Sülfelder Altenheim gilt als beendet

16.14 Uhr: Der Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Sülfeld (Kreis Segeberg) im Mai gilt offiziell als beendet. „Es liegen nur noch negative Testergebnisse vor, die amtliche Überwachung wird daher mit dem heutigen Tag beendet“, sagte eine Sprecherin des Kreises Segeberg am Mittwoch. Im Mai hatten sich dort 30 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert – 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben drei Bewohner. Von den Infizierten blieben 17 symptomlos und 8 zeigten einen milden Verlauf. Sechs Bewohner mussten vorübergehend in einer Klinik behandelt werden.

Aktuelle Zahlen: Drei neue Corona-Fälle in Hamburg

13.41 Uhr: In Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu Dienstag stieg die Zahl der Neuinfektionen um 3 und liegt nun bei 5206, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Mit 2,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. 20 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Mittwoch stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon acht auf der Intensivstation.

Rettungsschwimmer in Sorge: Mehr Badeunfälle wegen Corona?

7.15 Uhr: Seit Mitte März hat es durch die coronabedingte Schließung der Schwimmbäder keinen Schwimmunterricht mehr gegeben. Rettungsschwimmer befürchten nun, dass die Gefahr von Badeunfällen zunimmt, dies berichte der „NDR". Ein Grund hierfür sei auch die verstärkte Nutzung von heimischen Badeseen und Flüssen, weil viele Menschen dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren.

Hamburger Programmkinos starten wieder

7 Uhr: Filmfans in Hamburg können endlich wieder in zahlreichen Programmkinos das echte Leinwandgefühl im Kinosessel genießen. „Das Gros der Programmkinos fängt am Donnerstag wieder an“, sagte Claudia Hartmann, Sprecherin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur. Einige größere wie das Zeise-Kino oder das Abaton sind schon einige Tage früher gestartet; sie haben unter anderem die Premieren des neuen Films „Undine“ von Christian Petzold in Anwesenheit des Regisseurs gefeiert. Im Metropolis geht schon am Mittwoch wieder der Vorhang auf.

Auch, wenn sich die Kinobetreiber darüber freuen, dass die mehrwöchige Zwangspause nun vorbei ist, geht der Start bei ihnen auch mit Bauchschmerzen einher. „Wir müssen in den Kinos einen Abstand von 1,50 Meter abhalten. Damit können wir in einem Kino mit 370 Plätzen 80 Leute sitzen lassen. Das ist natürlich wirtschaftlich grausam“, sagte Zeise-Geschäftsführer Matthias Elwardt der dpa. Er wünscht sich, dass die Politik einlenkt und den Abstand von einem Meter in Kinos zulässt.

In Hamburg gibt es mehr als ein Dutzend Programmkinos. Sie alle mussten Mitte März schließen.

Das waren die Corona-News vom 30. Juni:

Hamburg Marathon: Anmeldung für Teilnehmer gestoppt

22 Uhr: Die Organisatoren des Hamburg Marathons haben die Anmeldung für den am 13. September geplanten Lauf vorerst ausgesetzt. „Die Stadt Hamburg hat im Hinblick auf die Genehmigung oder das Verbot von Sport-Großveranstaltungen keine verbindlichen Aussagen getroffen bzw. Regelungen beschlossen“, hieß es am Dienstag auf der Webseite der Veranstaltung.

Zwar hatte Marathon-Chef Frank Thaleiser vergangene Woche ein umfangreiches Hygienekonzept vorgestellt. Dieses gilt aber vor allem für den Start- und Zielbereich auf dem Messegelände und die Vorgaben für die maximal 10.000 Teilnehmer auf der 42,195-Kilometer-Distanz und 4000 Teilnehmer auf der Halbmarathon-Strecke.

Mit Blick auf den Stadtrundkurs teilten die Organisatoren nun mit: „Insbesondere vor dem Hintergrund der Frage, wie Zuschauerströme im öffentlichen Raum kontrolliert bzw. limitiert werden können, um die Wahrung von Abstands- und Hygienerichtlinien auch neben der Strecke zu gewährleisten, bleibt unklar, ob und in welchem Maße wir als Veranstalter hierzu in die Verantwortung genommen werden.“ Solange keine Klarheit in dieser Frage bestehe, habe man daher die Anmeldung bis auf weiteres ausgesetzt, hieß es weiter.

Hamburg verhängt Urlaubsverbot für Touristen aus Infektions-Gebieten

19.41 Uhr: Peter Tschentscher (SPD) warnt vor einem Infektionsgeschehen nach den Sommerferien. Hamburgs Bürgermeister erinnerte nämlich daran, dass das Coronavirus in der Hansestadt erst nach den Skiferien im März so richtig angekommen war. „Deshalb ist die Reisezeit durchaus ein zusätzliches Risiko“, sagt er. Rückkehrer aus der Türkei und anderen offiziellen Risikoländern wie Schweden und der USA müssten sich zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Alternativ sei es aber möglich, einen negativen Corona-Test eines anerkannten Labors vorzuweisen.

Eine Verschärfung gibt es derweil auch für Touristen aus den deutschen Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh. Für sie gilt ab Mittwoch ein Beherbergungsverbot in unserer Stadt. Betroffen sind Reisende aus Kommunen, in denen die von Bund und Ländern vereinbarte Höchstgrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten ist, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Ausnahmen gelten für Personen mit negativem Corona-Test, der aber nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Massen-Tests auch in Hamburg? Tschentscher mit deutlichen Worten

17.11 Uhr: Die bayerische Landesregierung hat Corona-Tests für alle beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht sein Land in einer Vorreiterrolle. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält von dem Alleingang jedoch nichts. „Ein Screening ohne Anlass und ungezielt ist nicht das, was wir als Testmaßnahme für ganz Deutschland vereinbart hätten“, so Tschentscher. Er betont, dass die Testressourcen sinnvoll eingesetzt werden müssten. Erst wenn es in Hamburg einen Infektionsherd geben würde, würde die Stadt breit testen. Unabhängig davon läge Hamburg mit seinen Testzahlen bereits über dem Bundesdurchschnitt.

Keine Maske? HVV-Fahrgästen droht Rauswurf!

14.27 Uhr: Wer keine Maske trägt, fliegt raus! Diese Regel gilt ab Mittwoch beim HVV, das hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz deutlich gemacht.

In den vergangenen Wochen konnte man immer wieder Fahrgäste beobachten, die ohne Maske in Bussen und Bahnen unterwegs waren und diese nicht ordnungsgemäß getragen haben. Auf die Frage, ob das jetzt verstärkt kontrolliert wird, verwies Tschentscher auf die Corona-Verordnung, in der unter anderem der Mund-Nasen-Schutz an bestimmten Orten weiter höchste Priorität hat. „Die Beförderung kann verweigert werden, wenn die Regelung nicht eingehalten wird“, so Tschentscher.

Klar sei, dass die Regelungen wie Gesichtsmasken, Abstandsgebote oder Kontaktbeschränkungen weiter hochgehalten werden sollen. „Wenn wir das aufgeben, haben wir nichts mehr, was uns schützt“, sagt er. Je mehr Hamburg zur Normalität zurückkehre, desto mehr würde auch der öffentliche Nahverkehr wieder belastet werden.

Hamburg lässt wieder größere Veranstaltungen zu

13.10 Uhr: In Hamburg sind ab Mittwoch unter Auflagen wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Teilnehmern in geschlossenen Räumen zulässig. Das sieht eine am Dienstag vom Senat beschlossene neue Corona-Eindämmungsverordnung vor. Voraussetzung seien entsprechende Schutzkonzepte etwa für das Rein- und Rauskommen, feste Sitzplätze und die Möglichkeit der Kontaktverfolgung. Ohne feste Platzvergabe sind im Freien maximal 200 und in Räumen 100 Personen zulässig. Wird Alkohol ausgeschenkt, muss die Teilnehmerzahl jeweils halbiert werden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bleiben demnach weiter untersagt.

Private Feiern in Hamburg wieder mit 25 Menschen erlaubt

12.46 Uhr: In Hamburg sind ab Mittwoch wieder Feiern in privaten Wohnungen mit bis zu 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten möglich. Auch in der Öffentlichkeit dürfen sich Gruppen von 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen, wie eine am Dienstag vom Senat beschlossene neue Corona-Rechtsverordnung vorsieht.

Live: Bürgermeister Tschentscher spricht über neue Corona-Lockerungen

12.20 Uhr: Hamburg macht den nächsten großen Schritt in Richtung Normalität. Der Senat wird am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verkünden. Dazu werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie die Staatsräte Melanie Schlotzhauer und Jan Pörksen die neue Corona-Rechtsverordnung präsentieren. Die Konferenz wird ab 12.30 Uhr hier live übertragen:

Neue Corona-Fälle in Hamburg – UKE sieht bei 8 Toten andere Ursache

11.03 Uhr: Bei Tests auf das Coronavirus sind in Hamburg seit Montag drei neue Fälle festgestellt worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5203 Menschen nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Dienstag im Internet mitteilte. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Bei acht Toten, bei denen das Coronavirus ebenfalls festgestellt worden war, habe das Institut für Rechtsmedizin eine völlig andere Todesursache festgestellt, wie eine Sprecherin des Universitätsklinikums Eppendorf sagte. Die Hamburger Rechtsmediziner hätten alle dem Institut von der Gesundheitsbehörde zugewiesenen Verdachtsfälle untersucht. Wie das RKI zu der höheren Zahl von 259 Todesfällen in Hamburg kommt, konnte sie nicht erklären.

Mit 2,2 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. In Hamburg sind in den vergangenen sieben Tagen 39 Neuinfektionen registriert worden.

23 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Montag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon acht auf der Intensivstation.

Sieben weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

8.57 Uhr: In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages sieben weitere offiziell erfasste Infektionen mit dem neuen Coronavirus hinzugekommen. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Montagabend damit auf 3154.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Das waren die News am 29. Juni:

Niedersachsen will nicht weiter lockern

21.27 Uhr: Trotz der immer geringeren Infektionszahlen plant die rot-schwarzen Regierung in Niedersachsen keine weiteren Corona-Lockerungen. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen, viele Konzerte und Feste müssen ausfallen. Auch Freizeitsportarten wie Fußball, Handball oder Basketball bleiben verboten. Andere Bundesländer erlauben dagegen Kontaktsport ohne Abstand für bis zu zehn Personen.

Das geht aus dem Entwurf zur neuen Corona-Verordnung hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und am 6. Juli in Kraft treten soll. Bei dem 34-seitigen Papier handelt es sich um eine Fassung, die unter anderem noch mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden soll. Laut Entwurf bleiben viele Vorgaben bestehen, insbesondere der Appell, physische Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken, das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht beim Einkaufen und im Nahverkehr.

Derweil sind in Hamburg künftig wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern möglich. Das sehe die Corona-Eindämmungsverordnung vor, die der Senat am Dienstag beschließen wolle, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Rund 1340 Verstöße in MV gegen Corona-Einschränkungen

19.46 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Mitte März bereits rund 1340 Verstöße gegen die Corona-Einschränkungen registriert worden. Darunter waren bis Ende vergangener Woche 183 Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und 1156 Ordnungswidrigkeiten nach der gültigen Landesverordnung, wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte.

UKE droht durch Corona Fehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe

17.55 Uhr: Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2019 rechnet das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf in diesem Jahr mit einem wirtschaftlichen Einbruch. Aufgrund fehlender Ausgleichsmechanismen in der Corona-Krise drohe ein Fehlbetrag in zweistelliger Millionenhöhe, teilte das Klinikum am Montag mit. Das Krankenhausentlastungsgesetz sehe zwar einen Ausgleich von 560 Euro pro Tag und freigehaltenem Bett vor. Dieser Betrag reiche aber nicht, um die Ausfälle auf den besonders kostenträchtigen Intensivstationen und Einnahmeverluste anderer Art zu kompensieren, erläuterte eine Sprecherin.

Im vergangenen Jahr habe das UKE seinen Überschuss um 1,5 Millionen Euro auf 3,6 Millionen gesteigert. Es sei das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr seit 2014 gewesen. „Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden!“, erklärte die Kaufmännische Direktorin Marya Verdel. Vor zwei Jahren hatte der Hamburger Senat erklärt, er werde das Klinikum von 2019 bis 2023 mit zusätzlichen Mitteln von jährlich 56 Millionen Euro unterstützen. Die Leitung des UKE hatte damals von einem Befreiungsschlag gesprochen.

Die sogenannten Drittmittel für Forschungsprojekte stiegen im vergangenen Jahr um 12,8 Prozent, und zwar von 98,2 Millionen auf 110,8 Millionen Euro. Die Auslastung des UKE erhöhte sich von 84,7 Prozent im Jahr 2018 auf 85,2 Prozent in 2019. Es wurden 511.440 Patienten (2018: 506.697) behandelt, 106.433 von ihnen stationär. Mit mehr als 1730 Betten ist das UKE der größte Klinikstandort in Hamburg.

Hamburgs Sportsenator Grote: Für Sportevents sieht es nicht gut aus

17.09 Uhr: Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) zweifelt daran, dass in diesem Jahr noch große Sportevents in der Hansestadt stattfinden können. „Es sieht im Moment nicht gut aus. Wir werden natürlich alles tun, was wir können, um das zu unterstützen. Wir können aber kein Veranstaltungsformat planen, von dem wir schon wissen, dass das nicht zu managen sein wird“, sagte der Senator am Montag bei NDR 90,3.

Davon betroffen wären der Triathlon (5. September), der Ironman (6. September), der Marathon (13. September) und das Radrennen Cyclassics (3. Oktober). Dabei gehe es weniger um die Teilnehmer, die alle namentlich bekannt seien, sondern vielmehr um die Zuschauer, bei denen eventuelle Infektionen mit dem Coronavirus nur sehr schwer nachverfolgt werden könnten. Die Veranstalter des Hamburg Marathons hatten in der vergangenen Woche bereits ein Hygiene-Konzept für die Teilnehmer der Veranstaltung vorgelegt.

MeckPomm: Eine neue Corona-Infektion – ausländischer Gast infiziert

16.34 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag eine weitere Corona-Infektion nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 802, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 765 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 118 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, ein Patient mehr als am Vortag. Mit 49 nachgewiesenen Infektionen je 100.000 Einwohner ist Mecklenburg-Vorpommern weiter das am wenigsten vom neuen Coronavirus betroffene Bundesland. Im Bundesdurchschnitt beträgt dieser Wert 233.

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wurde in der vergangenen Woche außerdem bei einem ausländischen Gast das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Woher die Person kommt und weshalb sie sich in Mecklenburg-Vorpommern aufhält, wurde nicht mitgeteilt. Aus der Meldung geht nur hervor, dass der Betreffende seinen Wohnsitz nicht in MV hat, sondern ein internationaler Gast ist.

Hamburg will Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen wieder erlauben

14.29 Uhr: Wie das „Abendblatt“ berichtet, plant der Senat ab Mittwoch (1. Juli) wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen zu erlauben. Dabei wird jedoch in Veranstaltungen unterteilt, die draußen beziehungsweise drinnen sowie mit oder ohne feste Sitzplätzen stattfinden.

Demnach dürfen Veranstaltungen, die im Freien und mit festen Sitzplätzen stattfinden bis zu 1000 Teilnehmer haben. In geschlossenen Räumen sind maximal 650 Teilnehmer erlaubt.

Gibt es keine festen Sitzplätze, dürfen Veranstaltungen an der frischen Luft 200 Teilnehmer fassen – bei geschlossenen Räumen 100. Bei Ausschank von Alkohol darf jeweils nur die Hälfte teilnehmen. Hinzukommt, dass in geschlossenen Räumen nur eine Person je zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche anwesend sein darf.

Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern bleiben weiterhin verboten.

In den eigenen vier Wänden sollen ab Mittwoch 25 Personen erlaubt sein – egal aus wie vielen Haushalten.

Der Plan soll vom Senat am Dienstag beschlossen werden.

Sieben neue Corona-Fälle in Hamburg

11.35 Uhr: Bei Tests auf das Coronavirus sind in Hamburg seit Sonntag sieben neue Fälle festgestellt worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5200 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Montag mitteilte. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Mit 2,3 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig. In Hamburg sind in den vergangenen sieben Tagen 41 Neuinfektionen registriert worden.

21 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am vergangenen Freitag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon acht auf der Intensivstation.

Corona: Keine Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

10.43 Uhr: In Schleswig-Holstein ist zuletzt innerhalb eines Tages keine weitere offiziell erfasste Infektion mit dem Coronavirus hinzugekommen. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, blieb die Zahl der positiv Getesteten mit Stand Sonntagabend damit bei 3147. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 6 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Corona-Krise: So viele Hamburger waren in Kurzarbeit

08.31 Uhr: In Hamburg war im März und im April für 29,4 Prozent aller dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Kurzarbeit angezeigt worden, wie jetzt eine Analyse für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zeigt.

In Schleswig-Holstein sind die Zahlen teilweise noch höher: In den Kreisen Schleswig-Flensburg (38,0 Prozent), Nordfriesland (35,1 Prozent) und Flensburg (34,8 Prozent) waren im März und im April mehr als ein Drittel aller dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. In der Stadt Neumünster meldeten die Arbeitgeber dagegen nur für 20,1 Prozent der Beschäftigten Kurzarbeit an.

Der Untersuchung zufolge betraf Kurzarbeit durch die Corona-Krise vor allem Regionen mit einem hohen Anteil von Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie sowie Urlaubsgebiete.

Das waren die News vom 28. Juni:

Corona-Ausbruch in NRW lässt Laschet-Besuch im Norden platzen

22.01 Uhr: Der massenhafte Ausbruch des Coronavirus im Kreis Gütersloh hat einen Besuch des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet in Schleswig-Holstein verhindert. Sein Kieler Kollege Daniel Günther (beide CDU) hatte Laschet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für diesen Montag in den Norden eingeladen. Da Laschet aber als Krisenmanager in Nordrhein-Westfalen intensiv gefordert ist, sagte er ab.

Vorgesehen waren Stationen in Heide (Kreis Dithmarschen), Eckernförde und Kiel. In Heide sollte es bei einem Besuch der Raffinerie um dem Forschungsstand bei der Gewinnung und Nutzung von Wasserstoff gehen. Zudem war ein nichtöffentlicher Besuch des Marinestützpunktes Eckernförde geplant. Als dritte Station stand für Kiel das Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung mit einer Fahrt auf dem Forschungsschiff "Alkor" im Programmplan.

Corona-Tests für alle Hamburger? So äußert sich der Senat

19.21 Uhr: Hamburg will nicht wie Bayern Corona-Tests für alle einführen. Das sei nicht geplant, denn das Robert Koch-Institut halte ungezielten Testungen nicht für sinnvoll, teilte am Sonntag ein Senatssprecher mit. Bayern ist das erste Bundesland, das Tests für alle vorsieht. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte eine „Corona-Testoffensive“ an. Die Kosten will der Freistaat übernehmen, soweit sie nicht etwa die Krankenkasse übernimmt.

Weitere Covid-19-Infektionen in Wiesenhof-Schlachtbetrieb in Lohne

14.56 Uhr: In dem auf das Coronavirus untersuchten Schlachtbetrieb in Lohne gibt es weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Covid-19-Erreger. Wie der Landkreis Vechta am Sonntag berichtete, entfallen zwei von vier in der Kommune ermittelten Neuansteckungen auf eine „erneute Reihentestung in der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten“. Schon Anfang Juni war eine Beschäftigte dort im Zuge landesweiter Überprüfungen von Mitarbeitern der Fleischindustrie positiv getestet worden. Der Betrieb gehört zur Marke Wiesenhof - ebenso wie ein Schlachthof im nahe gelegenen Wildeshausen, in dem es zu etlichen Infektionen kam.

Sechs neue Corona-Infektionsfälle in Hamburg

14.12 Uhr: Die Stadt Hamburg hat am Sonntag sechs neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 5193. Weitere Todesfälle, die in Verbindung mit Covid-19 stehen, gibt es nicht.

Eine neue Corona-Infektion in Schleswig-Holstein

10.11 Uhr: Hamburgs nördlicher Nachbar meldet eine neue Corona-Infektion binnen der vergangenen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle in Schleswig-Holstein auf 3147.

Norderney verordnet Maskenpflicht für Urlauber und Bewohner

8.47 Uhr: Auf der Nordsee-Insel Norderney gilt künftig in vier belebten Straßen eine Maskenpflicht. Da in vielen Bereichen der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wurde nun eine Allgemeinverfügung erlassen, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet. Bis zum 19. Juli müssen die Menschen, die durch die Strandstraße, Poststraße, Friedrichstraße sowie die Heinrich-von-Bismarckstraße laufen, einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das waren die News vom 27. Juni

Zehn neue Corona-Fälle in Hamburg

15.20 Uhr: Die Stadt Hamburg meldet am Sonnabend zehn neue Corona-Fälle, wie der Senat im Internet mitteilte. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5187 Menschen mit Sars. CoV-2 in der Hansestadt infiziert. Davon gelten 4800 bereits wieder als genesen.

Aktuell werden 21 Corona-Patienten stationär behandelt, elf davon auf Intensivstationen. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Zahl der Todesfälle in Hamburg bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 231 Fällen bestätigt, dass die Betroffenen an der Corona-Infektion starben. Das sind zwei mehr als noch am Tag zuvor.

Das waren die News vom 26. Juni:

Fünf neue Corona-Fälle in Hamburg

Bei Tests auf das neuartige Coronavirus sind in Hamburg seit Donnerstag fünf neue Fälle festgestellt worden. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie 5177 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Freitag im Internet mitteilte. Rund 4800 der Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Am Donnerstag war noch von 4900 Genesenen die Rede gewesen, das RKI hat seine Angaben korrigiert. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg liegt laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

Mit 1,6 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

Göttingen: Quarantäne im Hochhaus aufgehoben

10.10 Uhr: Die Corona-Quarantäne für ein Hochhaus in Göttingen ist um Mitternacht ausgelaufen. Ziel der Quarantäne war es, einen Infektionsausbruch vor etwa anderthalb Wochen mit rund 120 nachgewiesenen Ansteckungen zu begrenzen. Insgesamt leben rund 700 Menschen in dem Wohnkomplex.

Während der einwöchigen Quarantäne habe man die Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt. Insgesamt 200 Bewohner, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, müssten nach Angaben des „NDR“ noch in Quarantäne bleiben. Sie dürfen das Gelände nicht verlassen und sollen von der Stadt mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden. Zudem erhalten sie noch bis Dienstag täglich zwei kostenlose Mahlzeiten.



Die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt, sagte die Leiterin des Göttinger Krisenstabs, Petra Broistedt, am Donnerstag. Insgesamt waren der Stadt zufolge 600 Zweittests durchgeführt worden. Nur vier weitere Menschen hatten demnach ein positives Testergebnis. Dabei habe es sich um Kontaktpersonen von Infizierten im familiären Umfeld gehandelt.

Der Wohnkomplex war angesichts der vielen Infektionen am 18. Juni unter Quarantäne gestellt worden. Zuvor war es bereits in einem anderen Hochhaus in Göttingen, dem Iduna-Komplex, zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen.

Touristen-Ansturm in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

6.37 Uhr: Urlaubsbeginn in Corona-Zeiten: Mit dem Ferienbeginn in fünf weiteren Bundesländern erwartet die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende einen Ansturm auf die Urlaubsgebiete. Bislang hatte nur Mecklenburg-Vorpommern Ferien. „Es ist schon ziemlich voll, aber jetzt kommen die intensivsten Zeiten“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf.

Während der Sommerferienzeit in Deutschland bis Mitte September rechnet er mit rund vier Millionen Übernachtungsgästen im Land. Die wichtigsten Ziele sind die Badeorte an der Ostseeküste und die Mecklenburgische Seenplatte. Die Kapazitäten seien bis Mitte August ausgelastet, sagte Woitendorf.

Dem Verband zufolge werden in diesem Sommer dennoch weniger Gäste kommen als in anderen Jahren. Die Abstandsregelungen wegen der Corona-Pandemie führen zu Begrenzungen: Zwar dürfen wieder 100 Prozent der Betten belegt werden, doch manche Hotels haben nicht genügend Platz in den Restaurants, um die Abstandsregelungen umzusetzen. Zum Teil fehlt auch Personal.

Das waren die Corona-News vom 25. Juli:

Mecklenburg-Vorpommern: Eine neue Corona-Infektion nachgewiesen

21.29 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 797 (Stand 14.56 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Der neue Fall wurde im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

762 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 117 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Mit 49 nachgewiesenen Infektionen je 100.000 Einwohner ist Mecklenburg-Vorpommern weiter das am wenigsten vom neuen Coronavirus betroffene Bundesland. Im Bundesdurchschnitt beträgt dieser Wert 231.

Zahl der Corona-Infektionen bei Neptun-Werft auf vier gestiegen

19.46 Uhr: Bei der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuen Coronavirus auf vier gestiegen. Drei der vier Männer, die nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales alle auf dem Gelände der Neptun-Werft tätig sind, wohnen im Landkreis Vorpommern-Rügen und einer in Rostock. Sie hätten Kontakt miteinander gehabt, teilte das Landesamt am Donnerstag mit. Bisher ausgewertete Tests von weiteren Kontaktpersonen seien negativ ausgefallen. Weitere Testergebnisse würden am Freitag erwartet. Der erste Fall auf der Werft war am Vortag bekanntgeworden (siehe Erstmeldung vom 24. Juni um 17.58 Uhr). Insgesamt seien etwa 30 Menschen in Quarantäne geschickt worden, hieß es am Mittwoch.

Umfrage zeigt: Corona trübt die Reiselust – Hamburger skeptisch

17.55 Uhr: Die aktuellen Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie machen schon bei der Planung aus vorfreudiger Reiselust tendenziell eher Reisefrust. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Norisbank-Umfrage zum Thema Urlaub. In Folge der Pandemie zeichnet sich eine deutliche Trendwende ab – mit nur noch 43,3 Prozent bricht der Anteil der Deutschen mit Reiseplänen in 2020 um fast 40 Prozent ein.

Bei mehr als jedem Dritten befragten Deutschen (37,7 Prozent) führt Corona zu der Überlegung, dieses Jahr gar nicht zu verreisen: 11,8 Prozent der Befragten geben an, aufgrund der aktuellen Lage nicht für längere Zeit zu verreisen, 25,9 Prozent wissen es (noch) nicht. Am zuversichtlichsten bleiben die Bayern: 70,9 Prozent lassen nach eigener Aussage ihre Urlaubspläne nicht vom Coronavirus beeinträchtigen.

Auffällige Skepsis herrscht hingegen in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Hier hält nur etwas mehr als jeder zweite Befragte (52,8 Prozent) an seinen Reiseplänen fest.

Offenbar unterscheiden sich die Urlaubsplanungen in Zeiten von Corona je nach Altersgruppe und Geschlecht. Vor allem 18- bis 34-Jährige wollen sich den Traum vom Sommerurlaub nicht vermiesen lassen: Immerhin noch 46,6 Prozent halten an ihren Plänen für eine Urlaubsreise fest. Männer scheinen dabei generell zuversichtlicher: 41,4 Prozent – und damit deutlich mehr als Frauen (33,5 Prozent) – treiben ihre Pläne für den Sommerurlaub weiter voran.

Insbesondere Haushalte mit mindestens einem Kind möchten raus aus den eigenen vier Wänden (43,5 Prozent), wohingegen Singles eher auf den Sommerurlaub verzichten wollen (27,4 Prozent). Bei den 50- bis 69-Jährigen hat sich die Anzahl der Reisewilligen sogar fast halbiert: Nur noch 30 Prozent von ihnen planen einen Reiseantritt.

Quarantäne für Besucher aus Gütersloh auch in Hamburg möglich

15.06 Uhr: Besucher aus deutschen Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen müssen eventuell auch in Hamburg mit einer Quarantäne rechnen. Wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, wird eine entsprechende Anpassung der Verordnung zur Eindämmung der Pandemie derzeit im Senat geprüft. Eine Entscheidung soll am kommenden Dienstag fallen.

Die Corona-Verordnung der Stadt sieht Quarantäneregelungen derzeit ausschließlich für Einreisende aus dem Ausland vor. Wer sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in die Hansestadt in einem vom Robert Koch-Institut (RKI) eingestuften Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich direkt in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne zu begeben. Zudem müssen die Behörden unverzüglich informiert werden.

Möglich wäre beispielsweise, die für die ausländischen Risikogebiete geltende Regelung künftig auch auf deutsche Landkreise anzuwenden, in denen die von Bund und Ländern vereinbarte Höchstgrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird.

Aktuelle Zahlen: Eine weitere Neuinfektion in Hamburg gemeldet

11.35 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Hamburg seit Mittwoch um 1 erhöht. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie 5172 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Donnerstag im Internet mitteilte. Rund 4900 der Infizierten gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Mit 1,5 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI am Mittwoch unverändert bei 259.

Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben. 24 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Dienstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon zehn auf der Intensivstation.

Umfrage: Hamburger befürchten mehrheitlich zweite Corona-Welle

10.33 Uhr: Rund zwei Drittel der Hamburger (67 Prozent) befürchten laut einer Umfrage eine zweite Corona-Welle. Sollte es tatsächlich dazu kommen, wären zudem fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) mit Einschränkungen des täglichen Lebens wie bei der ersten Welle einverstanden, heißt es in einer am Donnerstag vorgelegten Befragung des Meinungsforschungsinstituts pmg - policy matters im Auftrag der Körber-Stiftung. Die bislang getroffenen Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hielten 77 Prozent der Menschen in der Hansestadt demnach für gerechtfertigt.

Mit dem bisherigen Krisenmanagement des Hamburger Senats sind laut Umfrage 82 Prozent der Hamburger zufrieden, mit dem der Bundesregierung 76 Prozent. Gleichwohl wünsche sich eine große Mehrheit mehr Mitsprache bei den Corona-Maßnahmen. So fanden 79 Prozent der Befragten, dass entsprechende Haushaltsbeschlüsse des Senats von einem Bürgergremium beratend begleitet werden sollen.

„Die Hamburgerinnen und Hamburger haben durchaus Vertrauen in die Politik, wenn es um die unmittelbare Bewältigung der Krise geht“, erklärte der Leiter des Bereichs Demokratie, Engagement, Zusammenhalt der Körber-Stiftung, Sven Tetzlaff. Bei der Verteilung der Folgelasten zeige der Wunsch nach einem beratenden Bürgergremium, „dass es einen größeren Konsens aller Teile der Stadtgesellschaft braucht“.

Drei weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

9.58 Uhr: In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages drei offiziell erfasste Infektionen mit dem neuen Coronavirus hinzugekommen. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der positiv Getesteten zum Stand Mittwochabend damit auf 3140. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen betrug weiterhin 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 4 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Grote-Empfang wird heute im Innenausschuss diskutiert – Geldstrafe?

9.03 Uhr: Der Innenausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft wird sich am Donnerstag (17.00 Uhr) mit dem Umgang des Innensenators mit den Corona-Regeln befassen. Hintergrund ist ein Empfang, bei dem Andy Grote (SPD) vor zwei Wochen mit rund 30 Menschen in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafencity auf seine erneute Ernennung als Senator angestoßen hatte.

Die Opposition sieht darin einen Verstoß gegen die Regeln zur Eindämmung der Pandemie, für deren Durchsetzung Grote sorgen müsse, und fordert den Rücktritt des Senators.

Grote hat das Treffen inzwischen selbst als Fehler bezeichnet und sich öffentlich entschuldigt. Gegen die Corona-Regeln will er aber nicht verstoßen haben. Die Frage beschäftigt nun die Bußgeldstelle, die ein Verfahren eingeleitet hat. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich verärgert über das Verhalten seines Innensenators gezeigt, will aber offenkundig an ihm festhalten.

Weiteres Thema im Ausschuss sind die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt, bei denen sich Anfang des Monats auch in Hamburg Tausende Menschen unter Missachtung der Corona-Regeln versammelt hatten.

Das waren die News am 24. Juni:

Tschentscher vergleicht Corona-Krise mit großen Katastrophen

21.02 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwoch eine Regierungserklärung abgegeben – und dabei auch deutliche Worte zur Corona-Krise gefunden. „Die Corona-Pandemie und das Jahr 2020 werden sich ins Gedächtnis unserer Stadt einprägen wie der Große Brand, die Cholera-Epidemie oder die Sturmflut“, so Tschentscher. Diese Ereignisse hätten Hamburg geprägt und immer wieder gezeigt, dass Hamburg eine starke Stadt sei, in der man sich nicht zurückwerfen lässt, „sondern den Blick auf die Zukunft richtet, die Ärmel hochkrempelt und anpackt“.

Es liege in den Händen des Senats und der Bürgerschaft gemeinsam mit den Bürger, die eigenen Stärken und die Chancen der Krise zu nutzen, um Hamburgs Zukunft kraftvoll zu gestalten - zuversichtlich, solidarisch und nachhaltig. Hamburg ist nach Ansicht von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für die Bewältigung der Corona-Krise gut aufgestellt. Die Stadt habe sich in den vergangenen Jahren außerordentlich gut entwickelt und dem Ausbruch der Pandemie mit Geschlossenheit und Solidarität standgehalten.

CSD-Parade in Hamburg soll doch im August stattfinden

19.11 Uhr: Lange Zeit war es unklar, wie es mit dem Christopher Street Day, Hamburgs größter Demo, in diesem Jahr weitergeht. Jetzt gibt’s Neuigkeiten: Die Parade soll am 1. August als Fahrrad-Demo stattfinden. Wie „Hamburg Pride“ am Mittwoch mitteilte, wurde ein entsprechender Antrag bereits am Montag bei der Versammlungsbehörde eingereicht.

„Wir möchten damit im Jahr des 40. CSD-Geburtstages in Hamburg ein Zeichen der Sichtbarkeit setzen – unter Corona-Bedingungen. Wie das genau aussehen kann, werden wir jetzt mit den zuständigen Stellen besprechen“, schreiben die Organisatoren. „Uns ist bewusst, dass mit der aktuellen Situation auch eine besondere Verantwortung einhergeht. Ein „rollender“ Demonstrationszug auf Fahrrädern erscheint uns unter den gegebenen Umständen als eine gute und sichere Möglichkeit, unsere politischen Forderungen sichtbar in die Öffentlichkeit zu tragen“, heißt es in der Mitteilung auf Facebook weiter.

Unter welchen Auflagen und auf welcher Route die Demo stattfinden könnte, ist bislang unklar. Das Straßenfest fällt Corona-bedingt aus.

Corona-Fall bei Neptun Werft

17.58 Uhr: Bei der Neptun Werft in Rostock gibt es einen ersten bestätigten Corona-Fall. Der betroffene Mitarbeiter und die Kollegen, die mit ihm im direkten Kontakt waren, befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Werft am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ darüber berichtet. Wie viele Menschen in Quarantäne sind, teilte die Werft zunächst nicht mit.

Laut „Schweriner Volkszeitung“ sind es etwa 30 Mitarbeiter des Unternehmens. Laut Neptun Werft hatte der infizierte Mitarbeiter Kontakt zu einem Lieferanten, bei dem zwei Corona-Fälle festgestellt worden waren. Alle weiteren Mitarbeiter des Lieferanten, die auf der Werft im Einsatz waren, seien auf das Virus getestet worden. Zu den Ergebnissen machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Trotz Lockdown: Reisegruppe aus Gütersloh will an die Ostsee – zurückgewiesen

16.10 Uhr: Eine Reisegruppe aus Gütersloh ist von einem Hotel im Ostseebad Kühlungsborn (Landkreis Rostock) zurückgewiesen worden. Wie ein Sprecher des Landkreises am Mittwoch mitteilte, war die Gruppe am Sonntag angereist. Das Hotel habe das Gesundheitsamt informiert, da bei Anreise der Gruppe nicht sicher feststand, ob Gütersloh bereits Risikogebiet war. Das Gesundheitsamt und das Rechtsamt hätten dem Hotel auf Grundlage der Landesverordnung geraten, die etwa 40 Reisenden zurückzuschicken. Die Gäste konnten kein Negativattest nachweisen, wie es die Landesverordnung fordert. Wie der Sprecher weiter mitteilte, aktualisiert der Landkreis Rostock derzeit sein Informationsangebot für Beherbergungsbetriebe, um den Vermietern den Umgang mit Reisenden aus Risikogebieten zu erleichtern.

MeckPomm: Zwei weitere Corona-Neuinfektionen

15.22 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 796 (Stand 14.48 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 760 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 117 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Eine weitere Corona-Infektion in Schleswig-Holstein gemeldet

14.50 Uhr: In Schleswig-Holstein ist zuletzt innerhalb eines Tages eine offiziell erfasste Infektion mit dem neuen Coronavirus hinzugekommen. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, stieg die Zahl der positiv Getesteten zum Stand Dienstagabend damit auf 3137. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen betrug weiterhin 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Aktuelle Zahlen: Sieben Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

13:31 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Hamburg seit Dienstag um 7 erhöht. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie 5171 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Mittwoch im Internet mitteilte.

Die Zahl der Gesamtinfektionen habe sich um zehn Altfälle aus dem Gesundheitsamt Bergedorf verringert, die nicht die Kriterien der Referenzdefinition des RKI erfüllen und daher gestrichen wurden. Rund 4800 der Infizierten gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Mit 1,7 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI am Mittwoch unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

23 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Dienstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon zehn auf der Intensivstation.

UKE-Ärzte: „Sehen einer zweiten Welle sehr entspannt entgegen“

12.43 Uhr: Die Ärzte am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) sehen sich gut gerüstet für einen möglichen Wiederanstieg der Corona-Fälle. „Die Behandlung ist für uns jetzt Routine, deswegen sehen wir einer zweiten Welle sehr entspannt entgegen“, sagte Stefan Kluge, der Leiter der Intensivmedizin, den Hamburg-Seiten der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Nicht nur die Abläufe auf der Intensivstation seien geübt, die ganze Belegschaft des Klinikums könne jetzt Schutzkleidung materialsparend einsetzen, Aufwachräume in Intensivstationen und Normalstationen in Isolierbereiche verwandeln. „Wenn wir beim Testen hier drinnen und draußen in der Stadt nicht nachlassen, dann sind wir gut vorbereitet“, sagte Kluge.

Seine Kollegin, die Virologin Marylyn Addo, blickt noch optimistischer auf die kommenden Monate. Sie hält es für möglich, das Virus bald pharmakologisch ausbremsen zu können. Auf ihren Stationen fanden mehrere Medikamentenstudien statt, unter anderem mit Remdesivir, das zum Kampf gegen Ebola-Viren entwickelt wurde.

„Die Beobachtungen bisher machen auf mich einen ganz vielversprechenden Eindruck“, sagte Addo. Bisher wurden am UKE nur Patienten mit Remdesivir behandelt, die schon deutliche Atemnot hatten, also schwer erkrankt waren.

Corona-Kontaktdaten: Hamburger Datenschützer schlägt Alarm

11.47 Uhr: Viele Hamburger Betriebe, die wegen der Corona-Pandemie zur Erfassung der Kontaktdaten ihrer Kunden verpflichtet sind, halten geltende Datenschutzbestimmungen nicht ein. Das habe eine von seinen Mitarbeitern durchgeführte Stichprobe in insgesamt 100 Restaurants, Bäckereien und Friseursalons in der Neustadt, dem Schanzenviertel und Ottensen ergeben, teilte der Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar am Mittwoch mit. In einem Drittel der Betriebe hätten lediglich offene Listen im Eingangsbereich ausgelegen, die für jedermann zugänglich gewesen seien.

Dem Missbrauch seien so Tür und Tor geöffnet. So gebe es erste Hinweise, dass eine Frau nach einem Restaurantbesuch unter Verwendung ihrer angegebenen Mobilfunknummer zu privaten Zwecken kontaktiert wurde, hieß es.

Erfreulich sei, dass sich Betriebe, in denen die Kontaktdaten nicht datenschutzkonform erfasst worden seien, sehr dankbar für die Beratungen gezeigt hätten. Es herrsche eine große Unsicherheit. „Die Erfahrung unserer Prüfung hat gezeigt, dass oft schon ein Hinweis des Gastes auf die datenschutzrechtlichen Defizite ausreicht, um bei Gaststättenbetreibern vor Ort eine Änderung der Praxis herbeizuführen“, sagte Caspar.

Mit 67 Prozent habe der Großteil der überprüften Betriebe aber keine offenen Listen verwendet. Hier sei die Datenerfassung beispielsweise über Einzelbögen, die unmittelbar eingesammelt wurden, über Smartphone-Apps oder direkt durch das Personal erfolgt. Eine Mustervorlage steht auf der Internetseite des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bereit.

Niedersachsen lässt keine Touristen aus Gütersloh übernachten

10.49 Uhr: Niedersachsen erlässt nach dem massenhaften Corona-Ausbruch im Bereich Gütersloh ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region.

„Das Land wird die bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern geltende Regelung im Tourismusbereich anwenden auf Menschen aus dem Bereich Gütersloh“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover.

Fernbusreisen mit Blablabus wieder möglich

7.53 Uhr: Nach rund dreimonatiger Corona-Pause steht Reisenden ab diesem Mittwoch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung: Das Unternehmen Blablabus nimmt zum Auftakt der Sommerferien unter anderem in Berlin seine Fernbusreisen wieder auf, wie das Unternehmen mitteilte.

Vorerst würden elf deutsche Städte angefahren, darunter bis zu 17 Mal am Tag Hamburg und die Hauptstadt. Ab dem 9. Juli sollen dann weitere Ziele in Deutschland und auch im europäischen Ausland hinzukommen, etwa Amsterdam, Prag und Paris. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, ist pro Bus zunächst lediglich jeder zweite Sitz buchbar.

Die Marke Blablabus gehört zum französischen Unternehmen Comuto, das vor allem für die Mitfahr-App Blablacar bekannt ist, über die sich Verbraucher zu Mitfahrgelegenheiten zusammenschließen können. Vor rund einem Jahr ist das Unternehmen auch auf dem Fernbusmarkt eingestiegen und macht dort Marktführer Flixbus Konkurrenz. Der große Wettbewerber ist bereits seit Ende Mai wieder unterwegs.

Das waren die News vom 23. Juni:

Mecklenburg-Vorpommern: Kontaktbeschränkungen bleiben vorerst bestehen

20.47 Uhr: Ungeachtet der geringen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern werden die bisherigen Kontaktbeschränkungen im Land nicht gelockert. Wie die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin mitteilte, bleiben die Regelungen vorerst bis zum 10. Juli bestehen. Demnach ist im öffentlichen Raum der gemeinsame Aufenthalt von bis zu zehn Personen gestattet. Zudem können sich Angehörige von bis zu zwei Haushalten auch in größerer Personenzahl treffen. Die Regelung war zunächst bis zum 29. Juni befristet. Bei einer größeren Beratung mit Kommunal- und Unternehmerverbänden sowie Gewerkschaften will die Regierung am 30. Juni ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte angekündigt, dass bei einer Fortdauer der geringen Infektionsquote im Nordosten weitere Corona-Schutzvorkehrungen zurückgenommen werden könnten.

Hamburgs Schulsenator: Nach Sommerferien wieder Regelbetrieb in Schulen

19.27 Uhr: Schulsenator Ties Rabe (SPD) geht davon aus, dass die Hamburger Schulen nach den Sommerferien wieder ohne Mindestabstand in den Regelbetrieb gehen können. Zwar müsse angesichts des unvorhersehbaren Corona-Infektionsgeschehens auch immer „mitgedacht werden, dass der Mindestabstand wieder eingehalten werden muss“, sagte er am Dienstag im Schulausschuss der Bürgerschaft. Angesichts der aktuell guten Zahlen in Hamburg sei er aber zuversichtlich, dass es nach den Sommerferien „vom Angebot her eine Rückkehr zu den Vollangeboten“ geben könne.

Ein solches Angebot solle die volle Stundenzahl umfassen „auch mit Sport, mit Musik, mit Theater und anderen Kursen“. In besonderen Fällen müsse das Angebot von Hygieneregeln flankiert werden. „Das gilt vor allem für Sport, aber auch fürs Singen und die Bläser-Klassen“, sagte Rabe.

Nach Sommerferien wieder regulärer Schulunterricht im Norden

18.29 Uhr: Zum Schulstart am 10. August kehren Schleswig-Holsteins Schulen wieder zum regulären Unterricht zurück - allerdings unter Corona-Bedingungen. In allen Schularten und Jahrgängen finde dann wieder Unterricht nach der Stundentafel statt, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag. „Das kommende Schuljahr wird zum Schuljahr im Corona-Regelbetrieb.“ Den Schülern soll das Erreichen aller Abschlüsse ermöglicht werden.

Das Kabinett beschloss am Dienstag das von Prien vorgelegte Rahmenkonzept. Die Ministerin setzt angesichts der Corona-Pandemie auf geschlossene Lerngruppen. Das sogenannte Kohortenprinzip gilt für alle Jahrgangsstufen. Es werde aber Einschränkungen geben. An den Grundschulen werde im Klassenverband unterrichtet, an den weiterführenden Schulen finde soviel Unterricht wie möglich in kleinen Gruppen statt. „Die Schülerinnen und Schüler im Land brauchen dringend wieder regulären Unterricht“, sagte Prien. „Denn Schule ist viel mehr als ein Ort der Wissensvermittlung.“

Die Landesregierung schlägt dem Finanzausschuss des Landtags zudem vor, zehn Millionen Euro zusätzlich für zusätzliches Personal an den Schulen bereitzustellen. Diese Kräfte sollen bei der pädagogischen Umsetzung der Digitalisierung helfen und zum Aufholen von Lernrückständen zur Verfügung stehen. Zudem fehlen 1600 Lehrer (sechs Prozent) im Unterricht, die zu den Risikogruppen gehören.

Auch Klassenfahrten sind grundsätzlich möglich. Sie müssen allerdings mit Eltern und Lehren abgesprochen sein. Zudem müssen die Reisen storniert werden können. Für 4500 Schüler im Land findet im Rahmen des Lernsommers an 146 Schulen bereits Unterricht in einem Teil der Sommerferien statt. Mehr als 600 Lehrer sollen ihnen dabei vor allem an Grund- und Gemeinschaftsschulen helfen, Rückstände aufzuholen.

Innensenator Andy Grote entschuldigt sich bei Senat

17.47 Uhr: Das Thema lässt ihn nicht los. Nach seiner „Corona-Party“ hat sich Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag in der Senatssitzung bei seinen Kollegen entschuldigt. Das gab Senatssprecher Marcel Schweizer im Rahmen der Landespressekonferenz bekannt. „Der Senat insgesamt ist der Auffassung, dass es ein Fehler ist. Und der passiert nur einmal“, wiederholte der Sprecher die Ansage von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Alles weitere würde die Bußgeldstelle klären. Grote war in die Kritik geraten, weil er seine Wiederwahl mit einem Stehempfang gefeiert hatte. Er beteuert, dass die Corona-Regeln dabei eingehalten wurden, die Opposition fordert derweil seinen Rücktritt, da ihm jetzt die Glaubwürdigkeit fehlen würde.

Update: Fünf Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

14.28 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich in Hamburg seit Montag um 5 erhöht. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie 5174 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Hansestadt angesteckt, wie der Senat am Dienstag im Internet mitteilte. Zunächst hatte der Senat 11 neue Fälle genannt (siehe Meldung von 10.40 Uhr), sich dann aber korrigiert.

Rund 4800 der Infizierten gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Am Vortag waren keine neuen Fälle in Hamburg gemeldet worden.

Mit 1,4 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI am Dienstag unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat laut Senat bislang in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

23 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Montag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, ein Patient mehr als am vergangenen Freitag. Von ihnen lagen zehn auf Intensivstationen, zwei weniger als am Freitag.

Corona-Restriktionen in Gefängnissen gelockert

12.05 Uhr: Auch in den schleswig-holsteinischen Gefängnissen werden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des neuen Coronavirus zurückgefahren. Angesichts sinkender Infektionszahlen können die Anstalten schrittweise und unter strengen Vorkehrungen zum Regelbetrieb zurückkehren, kündigte das Justizministerium am Dienstag an. „Wir wissen, dass wir den Inhaftierten, aber auch den Bediensteten in den vergangenen Wochen und Monaten viel zugemutet haben“, erklärte Minister Claus Christian Claussen (CDU). „Insbesondere die Aussetzung des Besuches und der Arbeitsmöglichkeiten waren sehr belastend.“ Doch die Maßnahmen seien erfolgreich gewesen. „Wir hatten keine Covid-19-Erkrankungen unter den Inhaftierten und nur eine bei den Bediensteten.“

Seit Beginn dieser Woche sind Besuche unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln wieder zugelassen. Bei Betreten der Anstalten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die Zahl der Personen ist begrenzt und die Besucher müssen Angaben zu Krankheitssymptomen und Kontakten mit Erkrankten machen.

Aktuelle Zahlen: 11 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

10.40 Uhr: Die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten in Hamburg ist seit Montag um 11 Fälle auf 5180 gestiegen, wie der Senat soeben mitteilte. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag auf ihrer Homepage mit. So viele Neuinfektionen waren zuletzt am vergangenen 20. Mai vermeldet worden.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 4800 der seit Beginn der Pandemie positiv auf das Sars-CoV-2-Virus Getesteten inzwischen als genesen betrachtet.

Die Zahl der Toten in Hamburg gab das RKI mit 259 an. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sind in Hamburg bislang 229 Menschen an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Den Angaben zufolge werden zurzeit 15 Corona-Infizierte aus Hamburg stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt (23 insgesamt), davon 5 Hamburger auf Intensivstationen.

Mit 1,8 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Keine weiteren Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

8.57 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nicht weiter erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, blieb die Zahl der positiv Getesteten zum Stand Montagabend damit bei 3136. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen betrug weiterhin 152. Rund 3000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Nord-Grüne blicken über Corona-Zeit hinaus

6.50 Uhr: Mitten in der Corona-Krise nehmen die Grünen in Schleswig-Holstein die Zeit nach der Pandemie ins Visier. „Noch sind wir dabei, die Krise zu bewältigen, aber jetzt müssen wir entscheiden, auf welchem Weg wir aus der Krise gehen wollen“, sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis. Es gehe darum, ob dies zukunftsgewandt geschehen soll oder mit rückwärtsgewandten Ideen.

Die Grünen hätten sich für den ersten Weg entschieden. Ihre Ideen haben die Grünen in einem Papier gebündelt, das Regis und die Co-Vorsitzende Ann-Kathrin Tranziska am Mittwoch unter dem Motto „Mut zum Wandel“ der Presse vorstellen wollen. In kurzer Zeit hätten die Grünen ein rund 30-seitiges Papier mit politischen Antworten auf die Corona-Krise und auf die Klima-Krise erstellt, sagte Regis. Zugleich gehe es darum, den solidarischen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Das waren die News am Montag, 22. Juni:

Usedom schickt Urlauber aus Corona-Risikogebiet wieder nach Hause

20.49 Uhr: Auf der Urlaubsinsel Usedom ist ein Ehepaar aus Gütersloh dazu aufgefordert worden, vorzeitig abzureisen, wie das Landratsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald am Montagabend mitteilte. Der Grund: Personen, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt kommen, in denen in den letzten sieben Tagen vor Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist, dürfen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen oder dort bleiben. Im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh hatte es einen massiven Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik der Firma Tönnies gegeben. Bei den Mitarbeitern waren mit Stand Sonntag 1331 Corona-Tests positiv ausgefallen.

„Das für alle Beteiligten unangenehme Unterfangen hat aber gezeigt, dass Vermieter und Hoteliers aufmerksam sind sowie die für solche Fälle vorgesehenen Meldeketten funktionieren“, sagte Kreissprecher Achim Froitzheim. Nach seinen Angaben wurden mittlerweile mehrere Personen aus sogenannten Corona-Hotspots gemeldet und zur Rückreise aufgefordert. Die Tourismusbranche an der Ostsee freue sich über den Saisonbeginn. „Allerdings wollen wir auch unbedingt, dass sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger gesund bleiben als auch unsere Gäste die Region gesund wieder verlassen“, betonte Froitzheim.

Wegen Corona ausgefallen: So soll die Altonale doch noch stattfinden

20.19 Uhr: Als Ersatz für die coronabedingt ausgefallene 17-tägige Altonale gibt es im September eine viertägige Kurzversion des Kulturfestivals. „Wir arbeiten daran, unter Berücksichtigung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen und in enger Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt ein Veranstaltungskonzept zu entwickeln, mit dem wir Mitte September doch noch etwas Altonale-Feeling aufleben lassen können - achtsam, leiser, kürzer“, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die „Altonale kurz & schmerzlos“ sei vom 10. bis 13. September rund um den Platz der Republik geplant.

Unter anderem soll es unter dem Titel „Mehr Meer“ einen musikalischen Abend in der Christianskirche geben. Geplant seien auch Ausstellungen, eine Podiumsdiskussion, ein Open Air-Kino und „Art Bike Touren“ - geführte Radtouren zu Galerien und Ateliers.

Das coronabedingte Verbot aller Veranstaltungen habe die Altonale hart getroffen, erklärte Geschäftsführerin Heike Gronholz. „Aber: Wir leben noch und wollen für unser Publikum und die Kultur Präsenz zeigen.“ Zu verdanken sei dies den Partnern, Sponsoren, Künstlerinnen und Künstlern sowie dem Altonale-Team. „Den Satz „Das geht nicht“ haben wir bei uns ausgetauscht gegen die Frage „Was geht wieder?“ - und darauf haben wir gemeinsam viele Antworten gefunden.“

Corona in Hamburg: Keine weiteren Neuinfektionen

10.18 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten liegt in Hamburg unverändert bei 5169. Seit Sonntag sei keine Neuinfektion hinzugekommen, teilte der Senat am Montag mit. Rund 4800 der Infizierten gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Zuletzt hatte die Gesundheitsbehörde am 13. Juni keinen neuen Fall gemeldet.

Mit 1,3 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen nötig.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI am Sonntag unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat bislang laut der Senatsmitteilung in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben. 22 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Freitag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt. Von ihnen lagen 12 auf Intensivstationen.

Schleswig-Holstein: Kitas kehren in Regelbetrieb zurück

9.35 Uhr: Ab heute können in Schleswig-Holstein die Kitas in den vollständigen Regelbetrieb zurückkehren. Alle Kinder dürfen wieder in der regulären Gruppengröße von bis zu 20 Mädchen und Jungen betreut werden. Laut Sozialministerium kann damit die Auslastung von 75 Prozent wieder in Richtung 100 Prozent zunehmen. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte es zunächst nur noch Notbetreuungen gegeben; nach und nach durften wieder mehr Kinder aufgenommen werden.

Laut Sozialministerium betreuen im Norden 1800 Einrichtungen 114 000 Kinder. Falls erforderlich, haben die Kitas bis zum vollständigen Regelbetrieb noch eine Übergangszeit bis zum 29. Juni, wenn dies mit den zuständigen örtlichen Behörden abgestimmt ist. Dann gilt mit Beginn der Sommerferien überall im Land der uneingeschränkte Regelbetrieb - weiterhin unter Auflagen zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Bremen & Niedersachsen: Weitere Corona-Lockerungen

7.03 Uhr: Gleich mehrere Bundesländern haben ihre Corona-Regeln bezüglich Schulen und Kitas zum Wochenbeginn gelockert. In Berlin und Niedersachsen können ab Montag beispielsweise alle Kinder wieder in eine Kita gehen. Und auch alle Grundschüler in Hessen und Bremen bekommen dann wieder einen Präsenzunterricht. Trotzdem gelten weiterhin Einschränkungen. In Bremen etwa werden die Schüler erstmal nur in vier Unterrichtsstunden an vier Tagen in der Woche unterrichtet.

Trotz Corona: Ausbildung zur Pflegekraft gefragt

6.29 Uhr: Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird in Hamburg trotz - oder gerade wegen - der Corona-Krise stark nachgefragt. So verzeichnet das Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe die höchste Anmeldungszahl seit sieben Jahren. „Die Ausbildung startet im August - und schon jetzt haben wir einem Drittel mehr Bewerberinnen und Bewerbern zugesagt: 172 statt 129“, sagte Leiter Holger Graber. Das Ansehen der Pflegeberufe habe sich in den vergangenen Wochen erheblich verbessert. Auch die Zahlen an Bewerbungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind während der Corona-Pandemie auf einem hohen Niveau geblieben.

Das waren die Corona-News vom 21. Juni

Niedersachsen erlaubt Treffen größerer Gruppen

22.03 Uhr: Trotz regionaler Corona-Hotspots sieht Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) eine „vergleichsweise ruhige Infektionslage“ in Niedersachsen. Das sei die Grundlage für den fünften Schritt der Lockerungen im Stufenplan, sagte sie. Von Montag an gelten daher wieder einmal neue Regeln zur Eindämmung des Virus.

Die wichtigste Änderung: Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist künftig in Gruppen von bis zu zehn Personen möglich. Bisher war dies auf die Mitglieder von zwei Haushalten beschränkt. Wenn die Gruppen aus Angehörigen oder aus Mitgliedern von höchstens zwei Haushalten bestehen, dürfen sich sogar mehr als zehn Menschen treffen. Auch das Picknicken und Grillen im Freien wird erlaubt.

Außerdem können Kinos und Theater am Montag wieder öffnen. Allerdings müssen die Zuschauer sich an den Mindestabstand halten und, wenn die Vorstellung drinnen stattfindet, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Zahl der Besucher ist auf höchstens 250 beschränkt. Die Veranstalter müssen, wie man es mittlerweile etwa vom Friseur oder aus dem Restaurant kennt, die Kontaktdaten der Gäste erfassen, um mögliche Infektionsketten später nachverfolgen zu können.

Wie angekündigt kehren auch die Kitas am Montag in den eingeschränkten Betrieb zurück. Für alle Kinder soll es dann wieder ein Betreuungsangebot geben.

Für Hotels entfällt mit der neuen Verordnung die Vorgabe, maximal 80 Prozent der Plätze zu belegen. Der Tourismus kann rechtzeitig zur Sommersaison also weiter an Fahrt aufnehmen. Und auch für den Amateursport gibt es Erleichterungen: Unter Auflagen können Sportler und Vereine wieder Zuschauer empfangen.

Gelten soll die neue Verordnung zunächst bis zum 5. Juli.

Tagestourismus auf Röm: Dänemark verbietet Einreise für Nicht-Schleswig-Holsteiner

18.07 Uhr: Eigentlich war der Tourismus zuletzt wieder in Fahrt gekommen. Doch nun gibt es erneut Corona-Einschränkungen im Norden: Die Regierung in Dänemark hat die Fähr-Fahrten von Sylt nach Röm für Tagestouristen, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, bis auf Weiteres verboten. Dies berichtet der „shz“. Dabei hatte das Nachbarland erst am Montag allen Tagestouristen ohne Auto die Überfahrt mit der Syltfähre nach Röm erlaubt. Jetzt rudern die Dänen zurück.

Tim Kunstmann, Betreiber der Röm-Sylt-Linie, zeigt sich gegenüber dem „shz“ sehr enttäuscht: „Die neue Vorgabe finde ich sehr schade, denn rund 250 bis 350 Menschen wollen pro Tag einen Tagesausflug von Sylt nach Dänemark machen.“

Menschen, egal aus welchem Bundesland, die über Nacht auf Röm bleiben, sind von der neuen Regelung nicht betroffen.

Eine weitere Corona-Neuinfektion am Wochenende in MV

15.52 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Wochenende eine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 792 (Stand Sonntag, 14.59 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

753 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 117 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 von ihnen auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich nicht am Wochenende. Am Sonntag wurde keine neue Corona-Infektion gemeldet, am Samstag war es eine.

Tausende Corona-Verstöße in Niedersachsen und Bremen

14.16 Uhr: Die Kommunen in Niedersachsen und Bremen haben bereits Tausende Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt und Bußgelder von insgesamt mehreren Hunderttausend Euro verhängt. Das hat eine stichprobenartige Abfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Allein in der Region Hannover wurden demnach bis Mitte Juni mehr als 4800 Verstöße angezeigt. Die Höhe der verhängten Bußgelder betrug rund 227.000 Euro. Oft sei es dabei um die Missachtung des Mindestabstands oder des Kontaktverbots gegangen, sagte eine Sprecherin der Region. In Bremen wurden bis Ende Mai knapp 2500 Verstöße gezählt und Bußgelder von rund 190.000 Euro ausgesprochen.

Norden: Zugang zu Inseln wird ausgeweitet

12.12 Uhr: Der Tourismus an der Küste nimmt weiter Fahrt auf - Urlauber können bald wieder von Niedersachsen nach Sylt (Schleswig-Holstein) mit dem Katamaran reisen. Ab 4. Juli soll er dreimal wöchentlich von Cuxhaven starten und die Insel in knapp zweieinhalb Stunden erreichen, wie Sylt Marketing mitteilte. Helgoland sollen in den kommenden Wochen mehrere Schiffe täglich von Cuxhaven aus ansteuern. Die Verbindung ab Bremerhaven zur Insel wird erst zum 1. Juli aufgenommen.

Indes dürfen Tagestouristen ab diesem Montag auch wieder auf Ostfriesische Inseln reisen. Juist und Baltrum machen den Anfang, am Dienstag sollen nach bisherigem Stand Spiekeroog und Wangerooge folgen. Bislang war wegen der Corona-Pandemie mindestens eine gebuchte Übernachtung Voraussetzung.

Auf Wangerooge wird allerdings wegen des Sommerferienstarts in mehreren Bundesländern vom 25. bis 29. Juni sowie am 4. und 5. Juli wieder eine Beschränkung gelten. Langeoog lässt ab Dienstag zunächst nur jeweils 200 Tagesgäste auf die Insel - an Wochenenden gar keine. Norderney, das an manchen Tagen nach Angaben des Landkreises Aurich bis zu 4500 Tagesgäste zählt, soll für diese bis zunächst 30. Juni gesperrt bleiben.

Aktuelle Zahlen: Sieben Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

10.54 Uhr: Die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten in Hamburg ist seit Samstag um sieben Fälle auf 5169 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 4800 der seit Beginn der Pandemie positiv auf das Sars-CoV-2-Virus Getesteten inzwischen als genesen betrachtet.

Die Zahl der Toten in Hamburg gab das RKI mit 259 an. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sind in Hamburg bislang 229 Menschen an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Den Angaben zufolge werden zurzeit 13 Corona-Infizierte aus Hamburg stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt (22 insgesamt), davon 7 auf Intensivstationen.

Mit 1,3 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Eine weitere Corona-Infektion in Schleswig-Holstein gemeldet

10.28 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus binnen 24 Stunden um einen Fall erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut zum Stand Samstagabend mit 3134 an. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es nicht, die Zahl blieb bei 152. Rund 3000 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand sechs an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Ministerpräsident kündigt Corona-Lockerungen für Schleswig-Holstein an

9.01 Uhr: Schleswig-Holstein will zeitnah weitere Corona-Lockerungen beschließen. Dies kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an: „Wir haben ja schon angekündigt, dass wir über höhere Zahlen bei Veranstaltungen sprechen, wenn sich das Infektionsgeschehen nicht erhöht.“ Morgen soll das Kabinett über anstehende Maßnahmen beraten, am Freitag sollen dann Beschlüsse verkündet werden.

Die Landesregierung hatte schon Anfang des Monats Lockerungen in Bezug auf Veranstaltungen verkündet, bei denen die Besucher auf festen Plätzen sitzen, sie in der Regel erfasst werden und wenig Interaktion geschieht. Das betraf zum Beispiel Vorträge, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen sowie Konzerte. Im Außenbereich werden diese Veranstaltungen derzeit für bis zu 250 Gäste zugelassen und in geschlossenen Räumen für bis zu 100.

Das waren die News am Samstag, 20. Juni

Obdachlosenhilfe bekommt prominente Unterstützung

21.05 Uhr: Die Bürgerinitiative „Hilfe für Hamburger Obdachlose“ hat prominenten Zuwachs bekommen: Schauspielerin Yasmina Filali (45)! Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die ehrenamtlichen Helfer bereits etwa 700 Essenstüten für Wohnungslose verteilt – am Sonnabend brachte die 45-Jährige als Gasthelferin zudem jede Menge Wasser mit.

In den verteilten Türen finden die Bedürftigen vor allem gut essbare und haltbare Lebensmittel, wie Fisch- und Wurstkonserven oder Scheibletten-Käse. Aber auch frisch geschmierte Brote liegen in den ausschließlich durch Spenden finanzierten Papiertüten. An gut einem Viertel der Tüten hängen zudem 20-Euro-Scheine. „Damit die Leute sich Essen nachkaufen können, wenn die Tüte leer ist. Das ist natürlich sehr beliebt“, so Organisator Max Bryan.

Seit März konnten Bryan und sein Team knapp 4000 Euro an Spenden für die Aktion sammeln. Zudem gibt es von der Tafel und engagierten Hamburgern haltbare Lebensmittel zum Verteilen an fünf verschiedenen Orten Hamburgs – an der Reeperbahn, in der Schanze, am Hauptbahnhof, an der Kersten-Miles-Brücke und der Bahnhofsmission.

Blogger und Obdachlosenhelfer Bryan hofft, dass dank des Engagements von Yasmina Filali andere Hamburger Promis und Bürger bei der Aktion mitmachen oder zumindest für das Thema sensibilisiert werden.

Hamburg meldet neue Infektionsfälle

10.49 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen bleibt in Hamburg auf einem niedrigen Niveau. Am Samstag veröffentlichte die Stadt drei weitere Fälle binnen der vergangenen 24 Stunden für die Hansestadt. Insgesamt wurden 5162 Fälle registriert, 4800 Menschen gelten als geheilt, 229 Personen sind nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin nachweislich an Covid-19 gestorben. Der Grenzwert für Neuinfektionen liegt bei 1,3 v

Zwei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

10.23 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in Schleswig-Holstein ist binnen 24 Stunden um zwei Fälle auf insgesamt 3133 gestiegen.

Experte empfiehlt: Stellt Ventilatoren vor Fahrstuhltüren auf

9.51 Uhr: Der zweite Corona-Ausbruch in einem Göttinger Hochhaus zeigt deutlich, wie die enge Wohnsituation zum Problem werden kann. Wie der NDR berichtet, handelt es sich beim aktuellsten Fall um einen Hauskomplex mit zahlreichen kleinen Wohnungen in der Größenordnung von 17 bis 39 Quadratmetern – häufig bewohnt von mehrköpfigen Familien. Bekanntermaßen begünstigt räumliche Nähe die Virus-Ausbreitung. Laut des Berichts gibt es aber einen zweiten Punkt, der die Lage in den Hochhäusern so gefährlich macht: Aufzüge. So wird Eberhard Bodenschatz, Professor am Max-Planck-Institut in Göttingen, zitiert, der zum Thema Aerosole (Schwebeteilchen in der Luft) forscht und sicher ist: „In Aufzügen hat man nicht nur das Problem, dass es sehr enge Räume sind, sie sind außerdem oft schlecht oder gar nicht belüftet.“

In einem Hochhaus sind Aufzüge für viele Menschen die einzige echte Option, um zu ihrer Wohnung zu gelangen. Doch wie löst man das Problem des fehlenden Luftaustauschs? Bodenschatz hat einen Vorschlag: Er würde Ventilatoren einsetzen, die in jedem Stockwerk vor den jeweiligen Aufzugstüren platziert werden. Ansonsten gelte natürlich auch in Hochhäusern die Hygienegebote wie regelmäßiges Händewaschen oder das Tragen von Nase-Mund-Schutzmasken.

Das waren die Nachrichten am Freitag, 19. Juni

Reisebusse dürfen wieder voll besetzt werden – mit Bedingungen

21.37 Uhr Reisebusse und Ausflugsschiffe dürfen in Schleswig-Holstein ab Sonnabend wieder voll besetzt werden. Die Landesregierung in Kiel hat ihre Corona-Bekämpfungsverordnung nach eigenen Angaben am Freitag an den Beschluss von Bund und Ländern zum Reisebusverkehr angepasst. Allerdings müssen die Passagiere während der Fahrt – genau wie im öffentlichen Nahverkehr – einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem müssen Busunternehmen ein Hygienekonzept umsetzen und Kontaktdaten der Kunden erheben. Diese Lockerung gelte auch für Ausflugsschiffe. Sitzplatzwechsel sollten vermieden und, wo immer möglich, das Abstandsgebot eingehalten werden. Wird Schleswig-Holstein nur durchquert, ohne dass Passagiere das Verkehrsmittel verlassen, muss der Betreiber die Verordnung den Angaben zufolge nicht einhalten. Dies gelte speziell für Reisebusse, deren Reisen in anderen Ländern beginnen.

Corona-Krise lässt Tourismus im Norden extrem einbrechen

17.53 Uhr: Die Corona-Krise hat dem Tourismus in Schleswig-Holstein extreme Verluste beschert. Im April sank die Zahl der Übernachtungsgäste in den Unterkünften mit mindestens zehn Betten im Vorjahresvergleich um 96,4 Prozent auf 28 000. Wie das Statistikamt Nord am Freitag weiter berichtete, fiel die Zahl der Übernachtungen um 95,1 Prozent auf 143.000. Der April war der erste volle Monat, in dem die Corona-Sanktionen galten. Im März war die Schließung von Hotels und Ferienwohnungen verhängt worden. Es durften keine Touristen ins Land einreisen; Inseln und Halligen wurden gesperrt.

In den Monaten Januar bis April zusammengenommen ging die Zahl der Übernachtungsgäste um 48,5 Prozent auf 1 Million zurück. Bei den Übernachtungen mussten die Betriebe ein Minus um 47,2 Prozent auf 3,64 Millionen verbuchen. Die Statistik erfasste im April 2548 Beherbergungsstätten mit 155.000 Gästebetten und 98 Campingplätze.

UKE: So alt sind Corona-Patienten in Hamburgs Krankenhäusern

15.48 Uhr: Prof. Dr. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, gab bei der Pressekonferenz des UKE am Freitag Informationen zur intensivmedizinischen und medikamentösen Behandlung von Corona-Patienten. Studien hätten inzwischen ergeben, dass das Durchschnittsalter der Intensivpatienten bei 69 Jahren lag, der Durchschnitt der Corona-Infizierten insgesamt bei 50 Jahren. Fast alle der Intensivpatienten hätten eine schwere beidseitige Lungenentzündung gehabt, was die Beatmung notwendig machte. Da die Rate der Verstorbenen mit Thrombose sehr hoch gewesen sei, gebe man den entsprechenden Patienten mittlerweile Blutverdünner.

Zugelassene Medikamente gegen das Coronavirus gibt es in Deutschland weiterhin nicht, betonte Kluge. Das Arzneimittel Remdesivir sei nach wie vor ein vielversprechendes Medikament, das weiterhin erprobt wird. „Wir haben das sehr gut gemanagt“, sagt Kluge im Hinblick auf den Shutdown in Deutschland, den er in seiner Form für berechtigt hält. Eine hohe Anzahl an Krankenhaus- und Intensivbetten, eine gut organisierte Intensivmedizin und das frühe Hochfahren der Testverfahren hätten sehr geholfen, die Todeszahlen niedrig zu halten. Zudem habe man von den Erfahrungen anderer Länder lernen können, da Deutschland die Pandemie erst sehr spät erreicht habe.

Ergebnisse da! UKE stellt Corona-Kinderstudie in Hamburg vor

13.53 Uhr: Das UKE Eppendorf hat am Freitag in einer Pressekonferenz die Zwischenergebnisse der „C19.Child“-Studie vorgestellt. „Bei den Kindern und Jugendlichen wurde ein Nasen-Rachen-Abstrich und eine Blutentnahme zur Bestimmung angewandt. Wir haben bei keinem einzigen der 3.107 Kinder, deren Tests wir bisher ausgewertet haben, einen positiven Virusnachweis gefunden. Es war also im Studienzeitraum keine akute Infektion mit Covid-19 nachweisbar“, erklärte Prof. Dr. Ania C. Muntau, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Dieses Ergebnis bedeute, dass die Lockdown-Maßnahmen in Hamburg erfolgreich waren. Bei 36 der 2.436 Kinder, die auch einen Antikörper-Test gemacht haben, konnten Antikörper im Blut nachgewiesen werden – das entspricht 1,5 Prozent der Testpersonen. Die Daten zeigten auch, dass ältere Kinder eher betroffen waren als jüngere: Kinder mit positivem Nachweis waren im Schnitt 9,7 Jahre alt, mit negativem Test 7,9 Jahre alt. Zwischen den Geschlechtern wurde kein signifikanter Unterschied festgestellt.

Die positiv getesteten Kinder werden nun über einen Zeitraum von sechs Monaten begleitet. Dabei würden auch 15 Geschwisterkinder und 91 Erwachsene aus dem gleichen Haushalt untersucht, um mögliche Übertragungswege nachzuvollziehen. Im weiteren Studienverlauf werden die Folgen für das kindliche Immunsystem erforscht und Risikogruppen unter Kindern identifiziert. Bis Ende Juni sollen insgesamt 6000 Kinder auf Häufigkeit und Schwere einer Covid-19-Infektion untersucht werden.

Eppendorfer Landstraßenfest fällt in diesem Jahr aus

13.25 Uhr: Die Hamburger müssen in diesem Jahr auf zwei weitere beliebte Straßenfeste verzichten. Das Eppendorfer Landstraßenfest und das Uhlenhorster Stadtteilfest wurden für dieses Jahr abgesagt, wie Veranstalter Uwe Bergmann am Freitag mitgeteilt hat.

„Wir hätten uns sehr gefreut, auch zu Corona-Zeiten Quartiersfeste zu feiern – in Stadtteilen, die nachweislich kaum vom Virus betroffen sind. Aus unserer Sicht wäre dies mit angepassten Konzepten für Open Air Veranstaltungen möglich gewesen. Der Beschluss des Bundes erlaubt uns dies nicht. Wir bedauern das sehr“, so Veranstalter Bergmann.

Nach der ersten Verfügung war ein Ersatztermin am 12. & 13. September für das Eppendorfer Landstraßenfest und am 26. & 27. September für das Uhlenhorster Stadtteilfest schnell gefunden, doch auch diese – so ist nun Gewissheit – werden nicht umgesetzt werden können.

Der Bund hat kürzlich beschlossen, dass bis Ende Oktober alle Großveranstaltungen untersagt sind. Auch den Schlagermove wird deshalb in diesem Jahr ausfallen.

Vier neue Corona-Kranke in Hamburg

10.47 Uhr: Bei Tests auf das neuartige Coronavirus sind in Hamburg vier weitere Fälle nachgewiesen worden. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie in der Hansestadt Ende Februar 5159 Menschen dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, wie der Senat am Freitag im Internet mitteilte. Rund 4800 von ihnen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI unverändert bei 259. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat bislang laut der Senatsmitteilung in 229 Fällen bestätigt, dass die Menschen an der Corona-Infektion starben.

23 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland wurden am Donnerstag stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, zwei weniger als am Vortag. Von ihnen lagen weiterhin 12 auf Intensivstationen.

Schleswig-Holstein meldet neun Neuinfektionen

10.20 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus innerhalb eines Tages zuletzt um neun erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut berichtete, stieg die Gesamtzahl bis Donnerstagabend damit auf 3131. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 152. Rund 3000 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Hamburgs Bürgermeister hält Bundesliga mit Zuschauern für denkbar

7.23 Uhr: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält Bundesligaspiele mit Zuschauern durchaus für möglich. „Es ist denkbar, dass man auch Sport-Großveranstaltungen organisiert[..]“, sagte er der „Bild“. Es müsse aber weiterhin möglich sein Kontakt zu vermeiden, eventuell nachzuverfolgen und die Infektionsgefahr für die Spieler gering zu halten, so Tschentscher.

Im Hinblick auf Veranstaltungen in Hamburg sagte er: „Die Elbphilharmonie in Hamburg hat über 2000 Plätze, dort kann man Personen und Sitzplatz scharf organisieren. Wer wo sitzt und wie da die Abstände sind.“ Am Mittwoch hatte Tschentscher am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz vor einem nachlässigen Umgang mit dem Coronavirus gewarnt. Die geringe Zahl an Corona-Neuinfektionen „darf uns nicht zu dem Irrtum führen, dass wir die Dinge weniger ernst nehmen“, sagte er. „Wir müssen weiter sehr, sehr vorsichtig durch diese Pandemie steuern.“

Landtag berät heute Corona-Hilfen für Kultur und Tests

6.52 Uhr: Schleswig-Holsteins Landtag berät am Freitag (9 Uhr) über mögliche Hilfen für Kulturschaffende in der Corona-Krise. In der Debatte geht es auch um SPD-Forderungen nach einem Landeskonjunkturprogramm, die Ausbildungssituation und den vom Bund in Aussicht gestellten Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr. Thema sind dann auch die von der Landesregierung geplanten Corona-Tests in Kitas, Schulen und Pflegeheimen. Weiterer Tagesordnungspunkt ist die Unterrichtsqualität an den Grundschulen.

Das waren die Corona-News vom 18. Juni:

Hamburger Hafen: Mieten bleiben stabil

19.26 Uhr: Die Hamburger Wirtschaftsbehörde ermöglicht gemeinsam mit der Hamburg Port Authority auch im zweiten Quartal die Stundung von Mieten und Hafennutzungsentgelten bis 31. Dezember 2020. Diese Möglichkeit soll allerdings nur Unternehmen vorbehalten sein, die vorrübergehend in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Es werde nach Einzelfall entschieden.

Beim Liegegeld sollen die bisher für das zweite Quartal befristet eingeführten Rabattstaffelungen fortgeschrieben werden, konzentriert für die von der Corona-Krise besonders hart betroffenen Kreuzfahrtschiffe. Das heißt beispielsweise, dass besonders umweltfreundliche Schiffe, die durchgehend Landstrom beziehen, vom Liegegeld befreit werden.

„Wir verfolgen den Verlauf der Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft sehr genau und handeln situativ, indem wir die Gegebenheiten kontinuierlich neu bewerten. Für das zweite Halbjahr erwarten wir eine Erholung des Seeverkehrs und eine Entspannung der Lage im Hafen“, so der Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).

Schleswig-Holstein: Weitere Corona-Infektionen in Seniorenheim

17.46 Uhr: Nachdem eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims in Burg (Kreis Dithmarschen) positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sind nun auch Bewohner des Heims infiziert. Dies teilte der Kreis Dithmarschen am Donnerstag mit. Das zuständige Gesundheitsamt hatte im Zuge der Kontaktpersonenermittlung unmittelbar Testungen für Angestellte und Bewohner des Seniorenheims veranlasst. Nun liegen erste Ergebnisse vor: Sechs Bewohner haben sich mit Covid-19 infiziert, 30 Testergebnisse sind negativ, sechs stehen noch aus. Das Gesundheitsamt hat umgehend vor Ort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, um eine Weiterverbreitung einzudämmen wie ein Besuchs- und Betreuungsverbot für die Einrichtung.

Pulverfass auf dem Kiez öffnet wieder

16.20 Uhr: Die Reeperbahn wird langsam wieder wach! Nach Schmidt’s Tivoli öffnet nun auch das „Pulverfass“ wieder seine Türen. Am 9. Juli meldet sich Deutschlands bekanntestes Travestie-Cabaret zurück. „Wenn jetzt langsam wieder mehr Menschen auf die Reeperbahn kommen, müssen wir ja auch was zu bieten haben“, sagt Inhaber Heinz-Diego Leers. Zwei Shows wird es zur Premierenfeier geben – eine um 20 und eine um 23 Uhr. „Natürlich müssen auch bei uns die Corona-Maßnahmen eingehalten werden“, erklärt Leers. Man habe 50 Tische, an denen jeweils zwei Personen sitzen. Die Auslastung läge damit nur etwa bei einem Drittel. „Am Eingang müssen sich die Gäste desinfizieren und bis zu ihrem Platz Masken tragen, auch jeder vom Personal trägt eine Maske“, so Leers.

So sieht Cabaret eben in Corona-Zeiten aus. Karten gibt es telefonisch oder auf der Website vom Pulverfass sowie an allen bekannten Theater-Verkaufsstellen – der Vorverkauf läuft bereits.

Einbruch im Einzelhandel – fast 13 Prozent weniger

14.41 Uhr: Die coronabedingte Schließung vieler Geschäfte am 18. März hat im April zu einem Umsatzeinbruch im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns geführt. Die Verkäufe schrumpften nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes um 12,8 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Im März hatte der Rückgang 2 Prozent betragen, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte.

Dabei verlief die Entwicklung unterschiedlich. Während der Lebensmittel-Einzelhandel im April mit einem Umsatzplus von 3,2 Prozent von den vielen Menschen zu Hause im Homeoffice profitierte, sackte der übrige Einzelhandel wegen der behördlich verordneten Schließungen um 28,2 Prozent ab.

Corona-Krise: Jeder dritte Hamburger Arbeitnehmer von Kurzarbeit bedroht

14.15 Uhr: Durch die Corona-Krise ist in Hamburg jeder dritte Beschäftigte von Kurzarbeit bedroht. Dies teilte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) dem Radiosender „Hamburg Zwei“ mit. So hätten rund 19.000 Hamburger Arbeitgeber für insgesamt 320.000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. „Das ist ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt“, sagte die Senatorin.

Die Gesamtfolgen seien noch nicht absehbar, denn wie viele Menschen durch und während Corona in Kurzarbeit oder in die Arbeitslosigkeit gehen würden, sei noch nicht abzuschätzen. „Wir werden Ende des Jahres Bilanz ziehen, wie viele Menschen wirklich ganz neu beruflich anfangen müssen. Und das werden einige sein“, sagte Leonhard dem Sender.

In den bisherigen Zahlen sind außerdem noch keine Soloselbstständigen sowie Klein- und Kleinstunternehmer, „die jetzt noch so durchkommen“ erfasst.

Ein neuer Corona-Todesfall in Hamburg

11.25 Uhr: Die Behörde für Gesundheit hat die aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie in Hamburg bekanntgegeben. Seit gestern wurden in unserer Stadt fünf Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankten auf 5155, davon gelten 4800 Patienten als geheilt.

Seit dem Vortag gab es einen neuen Todesfall in Hamburg, bei dem nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin die Covid-19-Infektion als todesursächlich festgestellt wurde. Insgesamt starben in der Hansestadt damit 229 Menschen an dieser Krankheit.

Derzeit befinden sich 25 Personen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Zwölf davon liegen auf der Intensivstation.

Schleswig-Holstein: Zahl der Infizierten stabil

10.12 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus innerhalb eines Tages zuletzt nicht weiter erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Mittwochabend mit weiterhin 3122 an.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 152. Rund 3000 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand vier an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Wirtschaftsminister warnt vor Sterben der Gastronomie

10.07 Uhr: Im Zuge der Corona-Pandemie haben Unternehmen in Schleswig-Holstein bereits mehr als 600 Millionen Euro an Bundes- und Landeshilfen erhalten. Von diesen seien zwar 394 Millionen Euro Bundesmittel, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag im Landtag. Die mehr als 220 Millionen Euro an Landesmitteln seien für ein kleines Land wie Schleswig-Holstein jedoch „eine große Kraftanstrengung“.

Während Hotels- und die Gastronomie an Nord- und Ostsee angesichts guter Buchungslagen für den Sommer aktuell weniger Anlass zur Sorge böten, träfe dies umso mehr auf die Gastronomie im Binnenland zu, sagte Buchholz. Diese seien oft auf Veranstaltungen wie Hochzeiten angewiesen.

Deshalb seien alle gefordert, diesen Betrieben durch die Pandemie zu helfen: „Lassen sie es in diesem Jahr nicht zu einem Sterben der schleswig-holsteinischen Landgasthöfe kommen.“

Schwesig mahnt zur Vorsicht – großes Fest in MV abgesagt

8.49 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungen von Kitas und Schulen begrüßt. Trotz der positiven Entwicklung bei den Infektionszahlen forderte sie aber weiter zur Achtsamkeit auf.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, überall in Deutschland möglichst schnell wieder zu einem Regelbetrieb in Kitas und Schulen zurückzukehren. Hier im Land wird das zunächst ab kommender Woche mit dem Ferienhort geschehen“, sagte Schwesig am Mittwoch. „Wir arbeiten daran, dass die Schulen mit Schuljahresbeginn wieder täglichen Unterricht für alle Kinder anbieten“, so Schwesig. Die Kitas seien bereits für alle Kinder auf. „Hier ist es unser Ziel, die Betreuungszeiten zu erweitern.“

Die Infektionszahlen müssten niedrig gehalten werden, deshalb müsse im Umfeld von Corona-Infektionen viel getestet werden. Die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen hat auch im Nordosten Konsequenzen: Der für September geplante MV-Tag in Greifswald werde nicht stattfinden. „Wir werden ihn auf kommendes Jahr verschieben“, kündigte Schwesig an.

Hamburgs Kitas wieder offen

6.57 Uhr: Hamburgs Kitas öffnen wieder ihre Pforten! Nachdem monatelang wegen der Corona-Einschränkungen nicht alle Kinder in die Kita konnten, dürfen sie an diesem Donnerstag zurück in die Kindertagesstätten. Zunächst wird mit einem eingeschränkten Regelbetrieb eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche an möglichst drei Wochentage gewährleistet werden.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte die Lockerung mit dem geringen Neuinfektionen in Hamburg begründet. Ursprünglich war geplant, die Betreuung der Jüngsten erst Mitte Juli wieder aufzunehmen. Seit Anfang des Monats dürfen bereits Viereinhalbjährige und ihre Geschwister wieder in die Kitas. Schon seit dem 18. Mai werden die Fünf- und Sechsjährigen betreut.

Am 20. März waren die Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden, lediglich eine Notbetreuung vor allem für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder bei Polizei und Feuerwehr beschäftigt sind, wurde aufrechterhalten. Ende April war die Notbetreuung auf Kinder berufstätiger Alleinerziehender ausgeweitet worden.

Das waren die News vom 17. Juni:

Schüler im Norden feiern Abi auf besondere Weise

18.41 Uhr: Kieler Schüler haben ihr Abitur am Mittwoch mit einer den Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie angepassten Choreographie gefeiert. Mehr als 40 Schüler der Abitur-Abschlussklasse der Gemeinschaftsschule im Stadtteil Friedrichsort bildeten dafür auf Rasen mit ausgespreizten Armen zur Einhaltung des Mindestabstands in Corona-Zeiten den Schriftzug „Abi“.

MeckPomm: Vier neue Corona-Infektionen

16.23 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist bis zum Mittwoch um vier auf 790 gestiegen (Stand 14.53 Uhr). Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus Gestorbenen liegt konstant bei 20. Als geheilt gelten 744 Infizierte. Stationär behandelt wurden bislang 117 an Covid-19 Erkrankte, 21 davon auf Intensivstationen.

Drei der neuen Fälle wurden aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Es handelt sich um Kontaktpersonen der infizierten Mitarbeiterin eines Altenheims in Parchim. Sie stammen aus dem privaten und beruflichen Umfeld der Frau, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Diese Infektionen beträfen jedoch nicht das Altenpflegeheim, stellte das Lagus klar. Zuvor war das Virus beim Ehemann und einer weiteren erwachsenen männlichen Kontaktperson der Frau nachgewiesen worden.

Damit wurden zu diesem Geschehen laut Lagus bislang sechs Fälle gemeldet. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ludwigslust-Parchim habe weitere Kontaktpersonen ermittelt und weitere Tests veranlasst. Quarantäne-Maßnahmen seien angeordnet. Die betroffenen Menschen würden engmaschig vom Gesundheitsamt betreut.

Die Mitarbeiterin im Hauswirtschaftsbereich des Altenpflegeheimes St. Nikolaus in Parchim hatte am vergangenen Donnerstag im Zuge einer Reihentestung eine Probe abgegeben. Am Montag lag das positive Testergebnis vor. Weitere gut 150 Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern des Heims fielen dem Landesamt zufolge negativ aus.

Bundesliga und Großveranstaltungen: Das sagt Hamburgs Bürgermeister

15.03 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und mehrere weitere SPD-Regierungschefs rechnen mit einer Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen. „Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir uns verständigen, dass Großveranstaltungen weiterhin entweder gar nicht oder nur unter sehr strengen Auflagen durchgeführt werden sollen“, sagte er am Mittwoch vor Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise in Berlin.

Man habe bei den Auflagen bisher immer einige Monate nach vorne gedacht. „Insofern ist es sinnvoll, dass wir sagen, wir wollen über den August hinaus keine Großveranstaltungen im klassischen Sinne in Deutschland veranstalten.“

In der Bundesliga könne er sich persönlich vorstellen, dass man in den Stadien mit weniger Zuschauern zurechtkomme, sagte Tschentscher. Darüber würden bei den Gesprächen am Mittwoch aber keine konkreten Festlegungen getroffen.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte zur Vorsicht. „Die Großveranstaltungen sind nach wie vor eine große Herausforderung.“

MeckPomm: Kinder- und Jugendarbeit ohne Corona-Sicherheitsabstand

12.29 Uhr: Ferienspiele und Kinderferienlager können in Mecklenburg-Vorpommern ohne den Corona-Sicherheitsabstand von 1,50 Meter stattfinden. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien treten mit einer neuen Corona-Jugendhilfeverordnung am kommenden Montag (22. Juni) gelockerte Regeln in Kraft, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch in Schwerin bekanntgab.

„Wir möchten zum Ferienbeginn nochmals alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit Angebote für Kinder und Jugendliche wieder stattfinden können“, sagte sie. Die Mädchen und Jungen hätten in den letzten Wochen und Monaten besonders unter den Einschränkungen gelitten und bräuchten wieder Möglichkeiten, sich auszutauschen und pädagogische Begleitung und Unterstützung außerhalb des Elternhauses in Anspruch zu nehmen.

Für die Jugendarbeit könne von der Abstandsregel von 1,50 Meter abgesehen werden, wenn sonst das pädagogische Ziel gefährdet sei. Auf eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung solle aber geachtet werden, betonte Drese. Auch bei Gruppenreisen mit Übernachtung könne der Mindestabstand aufgehoben werden, wenn die Teilnehmer vom Beginn bis zum Ende eine feste Gruppe bildeten. Die Gruppen sollten dem Ministerium zufolge nicht mehr als 30 Kinder und Betreuer umfassen. Verschiedene Gruppen müssten den Mindestabstand von 1,50 Metern jedoch einhalten.

Zwei weitere Fälle und zwei Todesopfer in Hamburg

11.15 Uhr: Die Zahl der nachweislich Corona-Infizierten in Hamburg ist seit Dienstag um zwei Fälle auf 5150 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 4800 der seit Beginn der Pandemie positiv auf das Sars-CoV-2-Virus Getesteten inzwischen als genesen betrachtet.

Die Zahl der Toten in Hamburg gab das RKI mit 257 an, zwei mehr als am Vortag. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sind in Hamburg bislang 228 Menschen an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Den Angaben zufolge wurden am Dienstag 26 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 12 auf Intensivstationen.

Mit 1,4 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre erst bei 900 Neuinfektionen binnen sieben Tagen der Fall.

Eine weitere Corona-Infektion in Schleswig-Holstein

9.37 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus von Montagabend bis Dienstagabend um einen Fall erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Dienstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut zum Stand Dienstagabend mit 3122 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg im nördlichsten Bundesland um 1 auf 152. Rund 2900 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand weiterhin fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Nach Ansteckung bei Feier in Restaurant: Erstes Todesopfer durch Corona in Leer

8.08 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch im ostfriesischen Leer hat es einen ersten Todesfall gegeben. Ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis starb an den Folgen von Covid-19. Er hatte sich Mitte Mai so wie mehr als 30 weitere Personen bei der Eröffnungsfeier eines Restaurants infiziert. Laut den Behörden gibt es aktuell noch drei Infizierte in diesem Zusammenhang. Darunter auch Patienten in einem kritischen Zustand. Der Landkreis Leer prüft noch, ob der Wirt gegen Corona-Auflagen verstoßen hatte.

Virologe warnt: Abstand halten beim Baden

7.13 Uhr: Der Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher hat zum Sommerbeginn an diesem Wochenende auf die Bedeutung der Corona-Abstandsregeln auch beim Baden hingewiesen. Im Wasser selbst gelte das Übertragungsrisiko nach den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zwar als äußerst gering wegen der starken Verdünnung oder wegen der Chlorierung, sagte er. Wie das Umweltbundesamt (UBA) unterstrich aber auch Fickenscher, es sei von zentraler Bedeutung, die Abstands- und Hygieneregeln auch am Strand, auf den Wiesen von Badeanstalten und natürlich auch im Wasser einzuhalten.

Fickenscher ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten.

„Die Abstandsregeln an Land und im Wasser einhalten, überfüllte Badestellen meiden“, riet Fickenscher als zentrale Verhaltensregel. „Es ist auch weniger riskant, im Freien zu schwimmen als in Hallen, da Aerosole als Übertragungswege im Freien praktisch keine Rolle spielen“, sagte Fickenscher. „Und das größte theoretische Ansteckungsrisiko lauert wegen der Feuchte und den Aerosolen dort, wo Duschen in Sanitärräumen zu eng nebeneinander stehen.“

Das waren die News vom 16. Juni:

Uni in Hannover beobachtet drei mit Corona infizierte Katzen

20.28 Uhr: Die Tierärztliche Hochschule Hannover hat drei mit dem Coronavirus infizierte Katzen aufgenommen. Die Tiere seien unter Sicherheitsvorkehrungen im Forschungszentrum für neu auftretende Infektionskrankheiten und Zoonosen untergebracht, sagte eine Hochschulsprecherin am Dienstag. Ein Amtstierarzt aus einem anderen Bundesland hatte die aus einem Haushalt stammenden Katzen abgegeben. Sie zeigten bisher keine Symptome. Der Sprecherin zufolge werden in der Quarantäne regelmäßig Blut- und Speichelproben genommen, zudem werden die Tiere auf Antikörper getestet.

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums sollen positive Corona-Tests bei Tieren bald bei den Behörden meldepflichtig werden. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Menschen sich bei ihren Haustieren mit dem Virus ansteckten, hieß es in Berlin. Sinnvoll könne es etwa sein, Katzen testen zu lassen, die in einem Haushalt mit Corona-Infizierten lebten. Es habe sich gezeigt, dass Katzen oder auch Frettchen sich mit dem Erreger infizieren, bei Hunden sei das Risiko geringer.

Eine weitere Corona-Infektion in Schleswig-Holstein gemeldet

18.54 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus von Sonntagabend bis Montagabend um einen Fall erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Dienstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut zum Stand Montagabend mit 3121 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb im nördlichsten Bundesland unverändert bei 151. Rund 2900 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Früher als erwartet: Kreuzfahrt ab Hamburg startet wieder

17.07 Uhr: Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Die norwegische Reederei Hurtigruten setzt das Hybrid-Expeditionsschiff „Fridtjof Nansen“ bereits diesen Monat für Reisen ab Hamburg ein. Wie das Unternehmen mitteilte, nimmt das Schiff zwischen 26. Juni und 4. September 2020 sechs Mal Kurs auf die norwegische Küste. Hurtigruten hatte am Dienstag bereits den Betrieb der Postschiffreisen in Norwegen für norwegische Gäste wieder aufgenommen.

„Aufgrund der Covid-19-Situation mussten wir viele Reisen absagen. Dies hat unsere Gäste wie auch uns sehr enttäuscht. Nach wie vor erhalten wir viele Anfragen, wann wir wieder fahren werden“, sagt Heiko Jensen, VP Sales Europe bei Hurtigruten. „Deshalb freut es uns umso mehr, endlich wieder deutsche Gäste an Bord eines Hurtigruten Schiffes begrüßen zu dürfen“, ergänzt Jensen.

Umfassenden Hygiene- und Sicherheitsstandards seien an Bord durch zahlreiche neue Maßnahmen ergänzt worden, heißt es in der Mitteilung.

Kultursenator äußert sich zu Live- und Kulturveranstaltungen

15.48 Uhr: Wann können Live- und Kulturveranstaltungen in Hamburg endlich wieder stattfinden? Dazu äußerte sich Kultursenator Carsten Brosda (SPD) bei der Landespressekonferenz am Dienstag. „Was an Kultur vor und mit Publikum möglich ist, entscheidet nicht die Kulturbehörde sondern letztendlich die Gesundheitsbehörde“, so Brosda.

Der Kultursenator weiter: „Aktuell führen wir Gespräche, wie wir freie Flächen zur Verfügung stellen, um Kultur auch draußen stattfinden zu lassen. Außerdem gibt es Gespräche dazu, was man in der Messe machen kann, wo auch große Flächen zur Verfügung stünden.“

Kultursenator Brosda: So geht es für die Hamburger Clubs weiter

14.21 Uhr: Einzelhandel, Restaurants und Fitnessstudios – sie alle dürfen bereits wieder öffnen. Wie es für die Hamburger Clubs weitergeht, war lange Zeit unklar. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD), hat am Dienstag auf einer Landespressekonferenz die nächsten Schritte angekündigt: „Wir zahlen jetzt eine Liquiditätssoforthilfe und wir arbeiten mit dem Reeperbahnfestival gemeinsam daran, wie es stattfinden kann im September. Das nächste ist das Suchen nach Freiflächen auf denen man Konzerte im Sommer stattfinden lassen kann. Außerdem führen wir Gespräche mit den Clubs, wie ein Hochfahren im Herbst wieder möglich sein könnte.“

Hamburg fährt die Kultur hoch – alles zum Neustart

13.15 Uhr: Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat am Dienstag in einer Landespressekonferenz weitere Lockerungen für den Juli angekündigt. „Wir werden voraussichtlich zu Beginn des nächsten Monats die Auflagen ändern und dann auch das Wiedereinsteigen der Kultur ermöglichen“, so Brosda. Zusätzlich kündigte er eine Fortsetzung der Hilfen für Kultureinrichtungen und -veranstalter an. Unter anderem werde die Stadt eine einmalige Neustartprämie von 2.000 Euro für betroffene Kultureinrichtungen obendrauf legen.

„Wir hatten die Kultur- und Kreativwirtschaft von Anfang an im Blick. Wir haben aber auch die Kultur als einen eigenständigen Bereich nochmal adressiert“, so Brosda. „Das betrifft den Umbau von Kultureinrichtungen, den Ausgleich vom defizitären Betrieb beim Wiederhochfahren und die Finanzierung von neuen und pandemiegerechten Kulturformen mit einem Schwerpunkt auf dem Thema digitale Angebote.“

Jetzt live: Hamburger Senat äußert sich

12.30 Uhr: Wie greifen die bisherigen Maßnahmen des Hamburger Corona-Schutzschirms? Um diese und weitere Fragen dreht sich die heutige Landespressekonferenz. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Kultursenator Carsten Brosda (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) äußern sich ab 12.30 Uhr zur aktuellen Lage des Corona-Schutzschirms. Die Konferenz wird hier live übertragen:

Corona in Hamburg: Zwei neue Fälle gemeldet

11.27 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Hamburg ist seit Montag um zwei Fälle auf 5148 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI unverändert bei 255. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bestätigte laut Gesundheitsbehörde einen weiteren Todesfall. Demnach sind in Hamburg bislang 228 Menschen an einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Den Angaben zufolge wurden am Montag noch 25 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 12 auf Intensivstationen.

Mit 1,6 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre erst bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen der Fall.

Hamburger Barbetreiber kritisieren den Senat

9.31 Uhr: Aufregung beim „Barkombinat Hamburg". Auf Facebook greifen die Macher des Zusammenschlusses aus mehr als 80 Bars und Kneipen den Senat an. „Während Bars und Kneipen akribisch kontrolliert werden, ballen sich an den bekannten Punkten wie Schulterblatt, „Corner“ (Beim Grünen Jäger) oder Alma-Wartenberg-Platz Menschenmassen, die bis auf symbolische Kontrollen sich so verhalten können, als habe es Corona nicht gegeben“, heißt es. Die Behauptung der Innenbehörde alles im Griff zu haben, sei ein schlechter Witz. „Das letzte, was wir in der jetzigen katastrophalen Situation brauchen, ist Misstrauen seitens der Polizei hinsichtlich der Umsetzung der Corona-Auflagen für Schankwirtschaften. Ein respektvoller Umgang mit Bars und Kneipen, die sich an die Auflagen halten, sieht anders aus.“

Messebetrieb zu Corona-Zeiten: Neues Konzept in Hannover

8.36 Uhr: Ab September will die Deutsche Messe AG in Hannover mit neuen Corona-Sicherheitsstandards wieder Veranstaltungen möglich machen und so Risiken für Besucher und Aussteller minimieren. Kern des Konzepts sind spezielle Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Erfassung von Kontakten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die Messegesellschaft musste unter anderem die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe aufgrund der Ansteckungsgefahren in diesem Jahr absagen. Man sei zuversichtlich, dass mithilfe der neuen Regelungen im Herbst etwa wieder die Fachmessen Euroblech (27. bis 30. Oktober) und Eurotier (17. bis 20. November) auf dem Gelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden können, sagte Vorstandschef Jochen Köckler der Deutschen Presse-Agentur.

Das waren die Corona-News vom 15. Juni:

Corona-Ausfälle bedrohen das Miniatur Wunderland

21.06 Uhr Das Miniatur Wunderland, Touristenmagnet und heiß geliebt von den Hamburgern, ist in Gefahr: „Wir können aktuell 200 statt 1000 Menschen auf einmal reinlassen. Damit verringern wir unseren monatlichen Verlust zwar ein wenig, aber am Ende des Monats schlagen weiterhin mehrere hunderttausend Euro Minus zu Buche", schreiben Frederik und Gerrit Braun, die genialen Miniatur Wunderland-Erfinder in einer Mitteilung – und dann die dramatische Prognose: „Wir halten noch bis Anfang kommenden Jahres durch, aber spätestens dann wird es auch fürs Wunderland eng."

Erst wenn Kontakt, Reise- und Abstandregeln abgemildert werden, bekomme auch das Wunderland wieder eine Perspektive. Die Braun-Zwillinge appellieren an die Deutschen, die Corona-App herunterzuladen: „Die App könnte, sofern genügend Menschen sie nutzen, zu einem bedeutsamen Werkzeug werden. Wir haben große Hoffnung und wünschen uns sehr dass viele Deutsche die App runterladen werden."

Die Brüder haben sogar ein Erklärvideo zur App erstellt – natürlich im Miniatur Wunderland-Stil.

Schleswig-Holstein ist Bundesland mit niedrigster Infektionsrate

18.49 Uhr: Schleswig-Holstein ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) das Bundesland mit der niedrigsten Corona-Infektionsrate: Gerechnet auf 100.000 Einwohner haben die Gesundheitsämter dort in den vergangenen sieben Tagen lediglich 0,3 Neuinfektionen registriert, wie das RKI am Montag mitteilte. In Sachsen (0,4) und Mecklenburg-Vorpommern (0,5) ist der Anteil nur geringfügig höher.

Die meisten Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner hat Bremen. Dort liegt die Quote bei 10,4. In Hamburg liegt der Wert bei 1,7, deutschlandweit bei 2,5.

MeckPomm: Zwei neue Corona-Infektionen

17.41 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag zwei weitere nachgewiesene Fälle einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 784 (Stand Montag, 15.25 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag mitteilte. 740 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 115 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf einer Intensivstation. Diese Zahlen veränderten sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls nicht.

Straßenfest in Blankenese abgesagt

16.31 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Fans des Straßenfests in Blankenese: Die für September geplante Veranstaltung fällt aus. Das hat die „Blankenese Interessen-Gemeinschaft" am Montag bekanntgegeben.

Zu gern hätten die Geschäftsleute mit dem Blankeneser Straßenfest etwas mehr Normalität und Gemeinschaftserlebnis in den Ort zurückgeholt – wenn klar gewesen wäre, wie die Veranstaltung den Corona-Einschränkungen anzupassen wäre, heißt es in einer Pressemitteilung.

Christian Fischer von der Blankenese Interessen-Gemeinschaft: „Wir hätten uns gewünscht, dass die zuständigen Behörden Rahmenbedingungen definieren, unter denen Veranstaltungen wie das Straßenfest ab September stattfinden können. Ohne einen ausreichenden Vorlauf ist so ein Event nicht zu stemmen.“

Die Erfahrung mit Politik und Verwaltung habe in den vergangenen Monaten allerdings gezeigt, dass Entscheidungen über Auflagen meist sehr kurzfristig getroffen werden. Die Interessen-Gemeinschaft hofft nun, dass spätestens im Herbst klare Voraussetzungen gegeben sind, sodass möglichst im Dezember eine Outdoor-Veranstaltung in Blankenese stattfinden kann.

Schlägereien, Beleidigungen und Corona-Verstöße in Gaststätte

15.17 Uhr: In der Nacht zu Sonntag ist ein Streit in einer Gaststätte an der Hauptstraße in Müden/Aller in Niedersachsen eskaliert. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei in das Lokal gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich kurz zuvor vier Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren in der Gaststätte mit den Fäusten geprügelt – zwei der Kontrahenten erlitten dabei leichte Blessuren. Den Polizisten gegenüber solidarisierten sich die Streithähne jedoch, auch mit weiteren anwesenden Gästen. Schließlich gelang es den Beamten, die Situation zu beruhigen. Dennoch wurden die Polizisten von mehreren Gästen beleidigt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden drei besonders aggressive Männer dem Polizeigewahrsam zugeführt. Außerdem wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen diverser Verstöße gegen die Corona-Verordnung gegen die jeweils Verantwortlichen eingeleitet.

Aktuelle Zahlen: Drei Neuinfektionen in Hamburg

11.46 Uhr: In Hamburg bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau. Im Vergleich zu Sonntag stieg die Zahl der Neuinfektionen um 3 und liegt nun bei 5146, teilte die Gesundheitsbehörde am Montag auf ihrer Homepage mit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet.

Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI bei 255. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde unverändert bei 227 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen. Den Angaben zufolge wurden nach wie vor 29 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon unverändert 14 auf Intensivstationen.

Mit 1,7 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste. Das wäre erst bei 900 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen der Fall.

Schleswig-Holstein: Keine Neuinfektionen gemeldet

9.47 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus seit Samstag bis Sonntagabend nicht erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Montag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut zum Stand Sonntagabend weiterhin mit 3120 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus bliebe im nördlichsten Bundesland unverändert bei 151. Rund 2900 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand weiter acht an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Corona-Krise: Mehr illegale Müllentsorgung

8.27 Uhr: In einigen Regionen Schleswig-Holsteins haben die Menschen während der Corona-Krise mehr Müll illegal entsorgt. Von einer Zunahme seit Mitte März oder danach berichteten auf Anfrage die Kreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg, Steinburg und geringfügig auch Dithmarschen. Sie gehen teilweise von einem Zusammenhang mit der zwischenzeitlichen Schließung von Recyclinghöfen aus. So habe es etwa im Kreis Steinburg vor allem in der Nähe von Wertstoffhöfen wild abgeladenen Müll gegeben.

Einige Regionen berichten auch von einer Zunahme des regulär entsorgten Rest- oder Biomülls.

Mehr als 400 Anträge auf Prämie für pflegende Angehörige

7.09 Uhr: Auf die in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Krise beschlossene Prämie für pflegende Angehörige sind nach rund zwei Wochen etwa 425 Einträge eingegangen. Die Anträge hätten ein Volumen von 212.500 Euro, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit. Die Mittel seien allerdings noch nicht ausgezahlt, die Prüfung durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) würde laufen. Bei der Prämie handelt es sich um eine einmalige Zahlung von 500 Euro.

Privatpersonen, die Angehörige pflegen oder Menschen mit Behinderung betreuen, sollen diese Zahlung erhalten können. Voraussetzung dafür sei, dass sie coronabedingt nicht mehr oder nicht mehr im bisherigen Umfang ihre bisherige berufliche Tätigkeit ausüben können und dadurch Verdienst- oder Umsatzausfälle zu tragen haben.

Die Prämie soll aus dem Sozialfonds bezahlt werden. Diesen hatte die Landesregierung mit 20 Millionen Euro ausgestattet und vor einigen Wochen beschlossen. Er soll soziale Einrichtungen wie Frauenhäuser, Schullandheime und Freizeitzentren in der Corona-Krise finanziell unterstützen.

Insgesamt seien bislang etwa 1000 Anträge für Mittel aus dem Sozialfonds eingegangen. „Das zeigt, der Sozialfonds ist eine wichtige zusätzliche Leistung zur Unterstützung und Aufrechterhaltung sozialer Angebote und Dienstleistungen in unserem Land“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Das waren die Corona-News vom 14. Juni:

Für Hamburger Bäder und Pflegeheime kommen weitere Corona-Lockerungen

20.08 Uhr: Am Montag werden in Hamburg weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Für Besuche in den Hamburger Pflegeheimen gelten künftig weniger Einschränkungen. Pünktlich zum warmen Wetter in Hamburg dürfen auch die Außenbereiche der Kombibäder wieder öffnen – konkret werden die Außenbereiche von Kaifu-Bad sowie den Schwimmbädern Bondenwald und Finkenwerder wieder geöffnet.

Folgende Schwimmbäder in Hamburg sind damit ab Montag wieder offen:

- Aschberg

- Marienhöhe

- Neugraben

- Osdorfer Born

- Rahlstedt

- Kaifu-Bad

- Bondenwald

- Finkenwerder

Tickets müssen vorab online auf der Website von Bäderland gekauft werden.

Keine neuen nachgewiesenen Corona-Neuinfektion in MeckPomm

17.03 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag kein weiterer nachgewiesener Fall einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit lag die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle weiter bei 782 (Stand Sonntag, 15.04 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. 739 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen.

20 Menschen sind bislang im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 115 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 von ihnen auf einer Intensivstation. Diese Zahlen veränderten sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Infektionszahlen.

112 Corona-Infektionen bei Kirche in Bremerhaven – ein Todesfall

14.35 Uhr: Die Corona-Infektionswelle unter Mitgliedern einer evangelischen Freikirche in Bremerhaven betrifft inzwischen mindestens 112 Menschen auch im angrenzenden Kreis Cuxhaven. Wie die Stadt Bremerhaven am Sonntag mitteilte, ist ein 75-jähriger Angehöriger der Kirchengemeinde am Donnerstag zu Hause an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der alarmierte Rettungsdienst konnte dem vorerkrankten Mann nicht mehr helfen. Die Infektion des Mannes mit dem Virus Sars-Cov-2 war zuvor nicht bekannt und bestätigte sich erst bei einer nachträglichen Untersuchung.

Das Gesundheitsamt sucht nun nach den Kontaktpersonen des Mannes. Der Freikirche in Bremerhaven gehören vor allem kinderreiche russlanddeutsche Familien an. Sie führen nach Berichten aus der Stadt ein abgeschiedenes Leben - geprägt auch durch die Erfahrung, dass sie als Christen und nationale Minderheit in der Sowjetunion verfolgt wurden. Als sich Infektionen zu häufen begannen, suchten Behördenvertreter die Familien auf und forderten sie auf, sich testen zu lassen und die Quarantäne einzuhalten. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde das Virus vermutlich nicht in Gottesdiensten übertragen, sondern bei sozialen Kontakten der Gemeindemitglieder untereinander.

Plus von mehr als 14.000 Prozent! Umsatz-Boom bei Schutzmasken

14.18 Uhr: Das Geschäft mit Schutzmasken in der Corona-Kise boomt. Von Januar bis Ende Mai sind Umsätze und Preise von Atem- und Mundschutz rasant gestiegen, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht. Den stärksten Umsatzzuwachs mit nahezu 14.200 Prozent gab es demnach beim Verkauf im Großhandel. Der Preis pro Schutzmaske erhöhte sich dort im Schnitt um rund 509 Prozent. Auch die Lebensmittel- und Drogeriemärkte verzeichneten mit knapp 8000 Prozent ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei Preiserhöhungen um etwa 254 Prozent. „Schutzmasken sind in Windeseile aus der Nische für spezielle Anwendungsfälle zum neuen Alltagsprodukt geworden“, sagte Bettina Arleth, Handels-Expertin bei Nielsen.

Grund für das enorme Plus sei die Verfügbarkeit im April, aber auch der Preisanstieg durch die hohe Nachfrage. Der Mundschutz sei bis zur Corona-Pandemie vor allem von staubgeplagten Handwerkern oder im medizinischen Bereich genutzt worden – heute sehe die Welt ganz anders aus, sagte Arleth. Die geringste Umsatzsteigerung gab es bei Baumärkten (plus 99,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank hier der Durchschnittspreis sogar (minus 46,4 Prozent). Das hat laut Nielsen vor allem mit der Erweiterung des Sortiments um einfachere und damit günstigere Schutzmasken zu tun. Dadurch verringerte sich der durchschnittliche Einzelpreis.

Aktuelle Zahlen: Fünf weitere Neuinfektionen in Hamburg

11.40 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten ist seit Samstag um 5 auf 5143 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bisher bei 227 Personen das Coronavirus als Todesursache nachgewiesen worden, damit kam seit Samstag kein weiteres Todesopfer hinzu. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 19 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 8 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,6 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Schleswig-Holstein will weiter auf stufenweise Lockerungen setzen

10.33 Uhr: Schleswig-Holstein setzt bei der Lockerung der Corona-Bestimmungen weiter auf ein stufenweises Vorgehen. Nötig seien Einschränkungen insbesondere hygienischer und kapazitätsmäßiger Art bei der weiteren Öffnung, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Er verwies auf den Mitte Mai von der Landesregierung vollzogenen Systemwechsel weg von generellen Verboten mit Ausnahmen hin zu grundsätzlichen Erlaubnissen mit Auflagen.

Die aktuelle gültige Verordnung gilt bis 28. Juni. Unabhängig davon prüfe die Landesregierung kontinuierlich, ob die Einschränkungen weiter verhältnismäßig sind oder wieder mehr einschränkende Maßnahmen geboten sind, sagte der Sprecher.

Thüringen hat als erstes Bundesland seine Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie beendet und aufgehoben. Bislang durften sich dort nur Menschen von maximal zwei Haushalten treffen. Seit Samstag gelten nur noch Empfehlungen: Man soll sich mit nicht mehr als einem weiteren Haushalt oder zehn weiteren Menschen treffen. Brandenburg zog nach: Ab Montag fallen auch in diesem Bundesland die Kontaktbeschränkungen. Abstands- und Hygieneregeln aber bleiben – wie in Thüringen auch.

In Schleswig-Holstein drohen wie in anderen Bundesländern bei Verstößen Bußgelder. Verstöße gegen das Kontaktverbot oder private Treffen mit mehr als zehn Teilnehmern kosten laut dem Bußgeldkatalog 150 Euro.

Eine weitere Corona-Infektion in Schleswig-Holstein gemeldet

9.41 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um einen Fall erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Sonntag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut zum Stand Samstagabend mit 3120 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg im nördlichsten Bundesland um einen weiteren Fall auf 151. Rund 2900 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand weiter acht an Covid-19 Erkrankte behandelt.

E-Scooterverleiher trotz Corona mit erstem Jahr zufrieden

8.29 Uhr: Trotz Corona-Krise ziehen die Rollerverleiher Lime und Tier eine positive Bilanz aus ihrem ersten Jahr in Hamburg. Die Nachfrage sei zu Beginn der Pandemie kurz eingebrochen, doch steige langsam wieder die Nachfrage nach den E-Scootern, hieß es von den Anbietern. Den Angaben zufolge war Hamburg die erste Stadt, in der Tier im März mehr als eine Million Fahrten abgewickelt hatte. Lime aus Kalifornien spricht für das erste Jahr von bereits zwei Millionen aktiven Nutzern deutschlandweit, die insgesamt zehn Millionen Fahrten unternommen hätten. Während der Corona-Krise habe Lime sein Geschäft in Hamburg vorübergehend pausiert. Im Gegensatz dazu bot Tier nach eigenen Angaben seine Roller weiterhin an. Weitere Rollerverleiher in der Hansestadt sind Voi und Bird.

Das waren die News vom 13. Juni:

Osterstraßenfest abgesagt

20.32 Uhr: Das Eimsbütteler Osterstraßenfest ist schon einmal verschoben worden. Jetzt haben die Veranstalter die Großveranstaltung komplett abgesagt.

Es ist bunt, es ist laut, es ist einfach zu voll: Das Osterstraßenfest kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Veranstalter hatten das jährlich im Mai stattfindende Straßenfest bereits auf das letzte Augustwochenende verschoben. Großveranstaltungen sind aber erst wieder ab September erlaubt. Nach langem Ringen haben sich die Organisatoren dazu entschieden das Fest für das Jahr 2020 abzusagen. Mehr dazu hier.

Erste Kinos in Hamburg wieder geöffnet

20.08 Uhr: Seit Ende Mai dürfen Kinos in Hamburg offiziell wieder öffnen. Doch bis auf das Hansa Filmstudio in Bergedorf haben die meisten Betreiber ihre Türen geschlossen gehalten - bis jetzt. Seit vergangenem Mittwoch begrüsst das UCI-Kino in Othmarschen wieder seine Gäste, die Standorte Wandsbek und Mundsburg bleiben allerdings noch geschlossen. Besonderes Geschenk für alle „Unlimited“-Karten-Inhaber: Der Monatsbeitrag für Juni geht auf UCI-Kosten – wegen der Corona-bedingten Unannehmlichkeiten.

Die Kinokette mit den gelb-rotem Logo ist nicht die einzige, die wieder startet. Auch im Cinemaxx Dammtor dürfen Film-Liebhaber die neusten Streifen wieder genießen.

Nur ein neuer Fall in Mecklenburg-Vorpommern

17.34 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Samstag ein weiterer nachgewiesener Fall einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 782 (Stand Samstag, 15.00 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte. 739 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen.

John Neumeier lobt Merkels Krisen-Management

15.57 Uhr: Hamburgs Ballett-Weltstar John Neumeier (81), Intendant und Chef-Choreograph des Hamburg Balletts, zollt dem Krisenmanagement der Kanzlerin in der Corona-Pandemie Respekt. „Ich finde, Hamburg hat die Krise bislang toll gemeistert. Ich bin auch ein Fan von Angela Merkel, was das betrifft. Vor allem, wenn man Deutschland mit meinem Heimatland Amerika vergleicht“, sagte der Künstler dem „Hamburger Abendblatt“ (Sonnabend).

Nur eine neue Infektion im Norden – keine in Hamburg

12.22 Uhr: Gute Nachrichten aus dem Norden! Während Hamburg binnen der vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion meldet, ist in Schleswig-Holstein auch nur ein weiterer Mensch erkrankt. Hamburg meldet auch keinen neuen Todesfall.

Diese Regeln gelten ab Montag

10.01 Uhr: Ab Montag gelten in Hamburg neue Corona-Regeln. So werden die Besuchseinschränkungen in Pflegeheimen weiter gelockert, auch die Außenbereiche in Kombi-Schwimmbädern dürfen öffnen. Drei Tage später werden auch die Kitas in Hamburg in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergehen.

Bewohner von Pflegeheimen dürfen nun pro Woche drei statt der bisher nur eine Stunde Besuch empfangen. Auch die Zahl der Besucher pro Woche von eins auf drei erhöht – weiterhin aber nur nach Terminabsprache.

Kombi-Bäder, wie das Kaifu in Eimsbüttel, dürfen ab Montag mit den gleichen Regeln wie Freibäder öffnen.

Das waren die News vom 12. Juni

Schulsenator Rabe kündigt Grundschulöffnungen an

20.45 Uhr: Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Grundschulen in der Hansestadt nach den Sommerferien wieder normal öffnen. Dies teilte die Behörde nach einem Digital-Symposium mit Bildungsministern anderer Bundesländer sowie mit Wissenschaftlern am Freitag mit. „Die Wissenschaftler haben überzeugend deutlich gemacht, dass insbesondere Kinder von der Pandemie kaum betroffen sind und es an der Zeit ist, die Schulen für Kinder wieder zu öffnen. Nach diesem Gespräch bin ich sehr sicher, dass Hamburg nach den Ferien an allen Grundschulen zum Regelunterricht zurückkehren wird“, sagte Rabe nach der Konferenz.

Führende Wissenschaftler seien sich darin einig, dass Corona für Kinder und Jugendliche ungefährlicher sei als die Grippe, führte Rabe aus. „Wenn wir jetzt die Schulen für den Regelbetrieb vorbereiten, planen wir zugleich intensive Tests. Dazu zählt, dass sich alle, die an den Schulen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, kostenlos testen lassen können.“ Zudem sollen für alle Beschäftigten auf Wunsch transparente Visiere besorgt werden.

„Wir wollen, dass Hamburgs Grundschulen nach den Sommerferien den Regelbetrieb in voller Klassenstärke und mit allen Unterrichtsstunden wieder aufnehmen. Auch das Ganztagsangebot soll in vollem Umfang wieder stattfinden“, sagte Rabe weiter. Um das Infektionsrisiko zu verringern, sollen feste Gruppen gebildet und die Zahl der Kontakte zu Kindern anderer Gruppen reduziert werden.

Schon vier Tui-Kreuzfahrtschiffe in der Nordsee

20.06 Uhr: Im Stillstand der Kreuzfahrtindustrie wegen Corona hat die Reederei Tui Cruises mittlerweile vier ihrer Schiffe in die Nordsee geholt. Nach einer Fahrt aus dem Mittelmeer vor Griechenland machte die „Mein Schiff 5“ am Freitag in Bremerhaven fest. Von 500 Besatzungsmitgliedern sollten knapp 200 zurück in ihre Heimatländer reisen, sagte eine Sprecherin von Tui Cruises in Hamburg. Die Angestellten stammen aus Ländern wie Belgien, Kroatien, China, Indonesien oder von den Philippinen.

Am Montag soll die „Mein Schiff 5“ dann in der Deutschen Bucht vor der Insel Wangerooge vor Anker gehen. Dort liegen schon die Tui-Schiffe mit den Nummern 3, 4 und 6. Drei weitere Schiffe der Flotte ankern vor den Kanaren.

Die „Mein Schiff 6“ wird dann am Montag in Wilhelmshaven erwartet. Nach Mitteilung der Stadt sollen Taucher Unterwasserarbeiten am Rumpf durchführen. Um in Coronazeiten einen Zustrom von Schaulustigen zu verhinden, sperrt die Stadt die Zufahrten zu dem Kai.

Niedersachsen: Zahl der Corona-Patienten in Kliniken sinkt stark

18.16 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern ist in dieser Woche weiter spürbar zurückgegangen. Während am Montag noch 330 Patienten im Krankenhaus lagen, waren dies am Freitag nur noch 254, wie das Sozialministerium in Hannover mitteilte. 49 der Betroffenen liegen auf der Intensivstation, 27 von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Landesweit wurden am Freitag 38 neu festgestellte Corona-Infektionen gemeldet. In 15 niedersächsischen Landkreisen wurde inzwischen in den vergangenen sieben Tagen bereits keinerlei neue Corona-Infektion festgestellt. 613 Infizierte sind inzwischen in Niedersachsen an dem Virus gestorben.

Corona-Minus von 56 Millionen Euro am Uniklinikum

18.01 Uhr: Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) fallen deutlich niedriger aus als bislang befürchtet. „Angesichts der neuen Zahlen müssen wir mit rund 56 Millionen Euro rechnen, die wir aus der Nothilfe des Landes brauchen, um die pandemiebedingten Verluste des UKSH auszugleichen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. „Das ist eine Menge Geld, aber das Konzept, Intensivkapazitäten am UKSH vorzuhalten, war und ist richtig.“ Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Nach Angaben des Finanzministeriums verringert sich das Minus gegenüber der vorherigen Prognose von 125 Millionen Euro um rund 69 Millionen Euro. Die neue Zahl sei ebenfalls eine Prognose, die vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig sei. „Ohne das Engagement der Landesregierung im Bundesrat wäre die Belastung für den Landeshaushalt um rund vier Millionen Euro höher“, sagte Heinold. Die Regierung habe erreicht, dass der Bund den Ausgleich für die Maximalversorger erhöhe. Laut Landesregierung ist der Grund für die geringere Finanzlücke der weniger gravierende Verlauf der Corona-Pandemie als ursprünglich angenommen. Dadurch habe die Zahl der stationären Aufnahmen für elektive Eingriffe bereits früher sukzessive erhöht werden können.

Cyclassics in Hamburg verschoben: Neues Datum steht fest

17.22 Uhr: Bei den Cyclassics in Hamburg dürfen nun auch die Profis starten. Die Organisatoren teilten am Freitag mit, dass der Radsport-Weltverband UCI ein Rennen in der Hansestadt plant. Erst zwei Tage zuvor war bekannt geworden, dass für den 3. Oktober Jedermann-Rennen in Hamburg vorgesehen sind. „Wir sind mehr als froh, dass wir es geschafft haben, auch in diesem Jahr und unter äußerst schwierigen Voraussetzungen ein hochrangiges UCI-Rennen nach Deutschland zu bringen“, sagte Veranstaltungschef Oliver Schiek laut Mitteilung nach der UCI-Entscheidung.

Das Radsport-Spektakel in der Hansestadt findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie war der ursprüngliche Austragungstermin am 16. August verworfen worden. Der 3. Oktober kollidiert allerdings mit dem Auftakt des Giro d'Italia. Daher wird nicht die gesamte Weltelite in Hamburg dabei sein.

Zwei weitere nachgewiesene Corona-Neuinfektion in MV

16.06 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag zwei weitere nachgewiesene Fälle einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 781, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte. 738 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 115 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 21 davon auf einer Intensivstation. Diese Zahlen veränderten sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.

Nach Ausbruch in Göttingen: Erstmals keine Corona-Neuinfektionen

13.37 Uhr: Vor zwei Wochen hat es in Göttingen einen Corona-Ausbruch gegeben. Erstmals sind in der Stadt am Donnerstag keine Neuinfektionen hinzugekommen, wie der NDR berichtet. Am Donnerstag gab es in der Stadt und im Landkreis noch 183 Infizierte, 21 weniger als am Vortag. Am Montag sollen alle Schulen wieder öffnen, die die Stadt wieder geschlossen hatte. Zu dem Ausbruch war es nach privaten Familienfeiern gekommen, bei denen 175 Menschen infiziert wurden.

Aktuelle Zahlen: Fünf weitere Neuinfektionen in Hamburg

11.41 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten ist seit Donnerstag um 5 auf 5138 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Freitag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bisher bei 227 Personen das Coronavirus als Todesursache nachgewiesen worden, damit kam seit Donnerstag kein weiteres Todesopfer hinzu. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 20 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 10 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,6 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Drei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

11.07 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um drei Fälle erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Freitag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Donnerstagabend mit 3119 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiter bei 148. Rund 2900 Infizierte gelten als wieder gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand weiter 5 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

In Hamburg gestrandeter Inder reist nach Hause

9.35 Uhr: 93 Tage lang war Pratap Pillai (45) in Hamburg gestrandet. Nun konnte der Schiffsmanager das Hotel Europäischer Hof am Hauptbahnhof, das zwischenzeitlich sein neues Zuhause geworden war, endlich verlassen, wie die „Bild" berichtet. Der Manager aus Indien lebt in Singapur. Als Corona ausbrach, durfte er weder in das eine noch in das andere Land zurückreisen. Teilweise war er im Hotel der einzige Gast. Nun haben beide Länder seiner Rückkehr zugestimmt, Pratap Pillai hat sich für Singapur entschieden.

Küsten bereiten sich auf Corona-Sommer vor

7.11 Uhr: Aufkleber mit Abstandsregeln, Einbahnstraßensysteme am Strand, Strand-Apps: An Deutschlands Nord- und Ostsee-Küste bereitet man sich auf einen Touristen-Ansturm vor. Schleswig-Holstein setzt zur Unterbindung größerer Menschenansammlungen in den Ferienorten auch auf digitale Lösungen. So wird an der Lübecker Bucht gerade eine Internetplattform entwickelt, die ähnlich funktioniert wie die Onlinebuchung eines Theaterplatzes.

Auf den nordfriesischen Inseln oder in Sankt Peter-Ording soll es keine Strand-App oder ähnliches geben. Laut den Verantwortlichen sind die Strände breit genug, um sich aus dem Weg zu gehen. Auch auf Usedom ist keine App geplant. Anders als in Schleswig-Holstein gelten in Mecklenburg-Vorpommern aber noch Betretungsverbote für Tagesgäste aus anderen Bundesländern. Das gleiche gilt für die ostfriesischen Inseln wie Norderney und Borkum.

Das waren die Corona-News vom 11. Juni:

Corona-Verstoß bei Hannover 96 – Profis ohne Mund- und Nasenschutz

19.25 Uhr: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat fünf Profis wegen eines Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung aus dem Mannschaftstraining genommen. Dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag mit. Dabei handelt es sich um Felipe, Josip Elez, Miiko Albornoz, Sebastian Soto und Simon Stehle.

Die Polizei hielt die Fünfergruppe an, nachdem die Spieler die Partie gemeinsam im Fernsehen verfolgt hatten. Alle saßen in einem Auto, ohne Mund- und Nasenschutz. „Alle fünf Spieler, die vorher negativ auf das Coronavirus getestet worden waren, haben damit unbedacht gegen die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen“, hieß es in einer Mitteilung des Tabellensechsten.

Hamburg: Zahl der Neuinfektionen steigt leicht

14.03 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in Hamburg ist seit Mittwoch um acht weitere gestiegen. Insgesamt gibt es demnach 5.133 bestätigte Fälle in der Hansestadt. Rund 4.800 davon gelten jedoch als bereits wieder genesen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich aktuell 20 Patientinnen und Patienten aus Hamburg mit dem Virus. Zehn von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bisher bei 227 Personen das Corona-Virus als Todesursache nachgewiesen worden, damit kam seit Mittwoch ein weiteres Todesopfer hinzu.

Zwei Millionen Euro für Corona-Forschung in Schleswig-Holstein

12.40 Uhr: Die Landesregierung unterstützt die schleswig-holsteinische Hochschulmedizin mit zwei Millionen Euro bei der Covid-19-Forschung. Die beiden Projekte in Kiel und Lübeck zeigten die Exzellenz des Wissenschaftsstandorts Schleswig-Holstein, sagte Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag in Kiel. Im Projekt „COVIDOM“ am Universitätsklinikum Kiel werden mögliche Langzeitfolgen der Covid-19-Erkrankungen erforscht. In dem Lübecker Projekt „ELISA“ wird in einer Längsschnittstudie die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung untersucht.

Hamburger Asklepios Kliniken: Letzte „Corona“-Patienten aus den Normalstationen entlassen

11.45 Uhr: Der derzeite Rücklauf der Coronafälle in Hamburg hält an. Jetzt haben die Hamburger Asklepios Kliniken mit einer entsprechend guten Nachricht für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag wurden die beiden letzten an COVID-19 erkrankten Patienten aus den Normalstationen der Hamburger Asklepios Kliniken nach Hause entlassen. Damit befinden sich aktuell keine COVID-19-Patienten mehr auf den Normalstationen der sieben Hamburger Asklepios Kliniken. Lediglich auf den Intensivstationen befinden sich noch sieben Patienten in Behandlung, aber auch hier ist der Trend seit einigen Wochen rückläufig. Insgesamt haben die Ärzte und Pflegekräfte der Hamburger Asklepios Kliniken seit Beginn der Epidemie im Februar mehr als 500 COVID-19-Patienten behandelt, davon etwa ein Viertel auf den Intensivstationen.

Der Fokus soll nun mehr und mehr wieder auf die Behandlung anderer Erkrankungen gelegt werden. „Es ist aus mehreren Gründen sinnvoll und wichtig, jetzt die Behandlung anderer Erkrankungen wieder gezielt aufzunehmen“, sagt Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Chief Medical Officer (CEO) der Asklepios Kliniken. „Kein Patient soll aufgrund einer verschobenen Therapie unnötig lange leiden, wir wollen keine Verschlechterung des Zustands durch Verzögerungen riskieren und wir sollten den Rückstau an Operationen möglichst zügig abbauen“, so der Asklepios Vorstand. Gelockert wurden derweil die Besuchsregelungen: Patienten dürfen täglich ein Angehörigen oder Besucher ab 14 Jahren empfangen – vorausgesetzt, der Angehörige oder Besucher hatte zuvor keinen Kontakt zu COVID-19-Patienten und ist symptomlos (kein Fieber, Husten).

Schleswig-Holstein erlaubt Zehnergruppen ohne Abstandsregel

10.40 Uhr: Fußballtraining in Amateurvereinen ist im nördlichsten Bundesland wieder möglich. „Gruppen von zehn Personen dürfen auch ohne das Einhalten der Abstandsregeln Sport ausüben“, beschloss das schleswig-holsteinische Innenministerium am Mittwoch. Das betreffe auch kontaktintensive Sportarten wie Boxen, Ringen, Judo etc. Demnach können Trainingsgruppen im Fußball bis zu einer Größe von zehn Personen ohne Beachtung der Abstandsregel wieder normal trainieren. Die Regelung gelte für alle Altersklassen, informierte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV).

Hamburg ist noch nicht so weit. „Die Gesundheitsbehörde erlaubt das nicht. Wir sind im Gespräch mit ihr“, teilte der Hamburger Fußball-Verband (HFV) am Donnerstag mit. Für Vereine in den schleswig-holsteinischen Kreisen Pinneberg, Elmshorn, Segeberg und Stormarn, die im Hamburger Verband organisiert sind, gilt nicht das Verbot in der Hansestadt. Sie können sich an den Beschluss in ihrem Bundesland halten.

Zwei neue Infektionen in Schleswig-Holstein

9.21 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um zwei erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Donnerstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Mittwochabend mit 3116 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt weiter bei 148. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 5 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Das waren die News vom 10. Juni

Jetzt geht der Zoll wieder in die Vollen

18.21 Uhr: Nachdem das Hauptzollamt Hamburgs Wirte, Gastronomen und Hoteliers während der Corona-Pandemie weitestgehend in Ruhe gelassen hat gehen die Beamten nun wieder in die Vollen: Wie die MOPO erfuhr, wurden am Mittwoch diverse Hotels in der HafenCity kontrolliert, darunter auch das „Pierdrei“ der Miniatur-Wunderland-Brüder Frederik und Gerrit Braun. Ergebnis: keine Feststellungen, alles sauber und ordentlich geregelt, die Mitarbeiter sind ordnungsgemäß angemeldet. „Wir wollen von der Corona-Zeit jetzt wieder in die Prüfphase einsteigen“, erklärte ein Zoll-Sprecher den Hintergrund des Einsatzes. Weitere Überprüfungen, auch in anderen Gewerben, seien bereits geplant.

Lage in Göttingen entspannt sich

17.19 Uhr: Die Lage in Göttingen hat sich nach dem jüngsten Corona-Ausbruch weiter leicht entspannt. Der statistische Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Stadt und Kreis Göttingen innerhalb von sieben Tagen sei auf 31,43 gesunken, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch. Am Montag und Dienstag waren es noch 42,72 beziehungsweise 35,4. Ab einem Wert von 50 könnte es weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Stadt oder Kreis geben.

Die Stadt hatte daraufhin alle Schulen und einige Kindertagesstätten geschlossen sowie den Vereinen jeden Mannschaftssport untersagt. Angesichts der Entwicklung sei es nun das Ziel, die Schulen ab Montag wieder zu öffnen, sagte der Sprecher. In Stadt und Landkreis waren am Mittwoch 204 Menschen am Coronavirus erkrankt.

Nach Darstellung der Stadt war es zu dem Corona-Ausbruch gekommen, weil Familienmitglieder bei privaten Feiern aus Anlass des muslimischen Zuckerfestes gegen geltende Maßnahmen verstoßen hatten. In der Folge gab es 175 Infektionen. Zuvor waren in Göttingen wochenlang kaum noch Neuinfektionen registriert worden.

Meck-Pommm meldet einen neuen Infizierten

17.02 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch um eins auf 778 (Stand: 15.37 Uhr) gestiegen. 735 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer als genesen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

115 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, einer mehr als noch am Dienstag. 20 davon auf einer Intensivstation – ebenfalls einer mehr als am Vortag. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit weiterhin mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.

Fünf neue Corona-Fälle in Hamburg

14.43 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in Hamburg ist seit Dienstag um fünf weitere gestiegen. Insgesamt gibt es demnach 5.125 bestätigte Fälle in der Hansestadt. Rund 4.800 davon gelten jedoch als bereits wieder genesen. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bisher bei 226 Personen das Corona-Virus als Todesursache nachgewiesen worden.

Hamburger Mogo am kommenden Sonntag im Livestream

12.40 Uhr: Der Hamburger Mogo ist der bundesweit größte Motorrad-Gottesdienst und sollte in diesem Jahr eigentlich am kommenden Sonntag im Hamburger Michel stattfinden. Wegen Corona wird daraus aber nichts. Stattdessen haben sich die Organisatoren etwas überlegt und werden den Gottesdienst ins Internet verlegen. Um 12 Uhr wird eine Live-Sendung aus einem Studio beginnen, die dann auf Facebook und Youtube übertragen wird. Wer aktiv am Gottesdienst teilnehmen möchte, kann vorab eine Videobotschaft verschicken, die dann in den Gottesdienst integriert wird. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Eine Neu-Infektion in Schleswig-Holstein

9.31 Uhr: Die Zahl der Infektionen in Schleswig-Holstein hat sich binnen der vergangenen 24 Stunden um einen Corona-Fall erhöht. Insgesamt wurden 3114 Fälle offiziell nachgewiesen.

Strand-App sorgt für Ärger an der Nordsee-Küste

7.40 Uhr: An Pfingsten wurden einige Strände an den Küsten von Tagestouristen überrannt, die Strände waren zu voll, Corona-Regeln konnten teilweise kaum eingehalten werden. Entsprechende Gebiete wurden teilweise gesperrt. Scharbeutz hat nun reagiert und plant eine App, damit sich Strand-Besucher vorher anmelden und die Zahl der Menschen kontrolliert werden kann. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) äußerte Sympathien für die Idee, die in seinen Augen durchaus Potenzial für ganz Schleswig-Holstein habe. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Auf Sylt, in St. Peter-Ording oder Büsum ist man da eher skeptisch. Wie der NDR berichtet, sind die ansässigen Tourismus-Chefs davon überzeugt, dass ausreichend Platz für alle Gäste sei. Laut des Berichts nennt die Bürgermeisterin von Glücksburg den Vorstoß eine Bevormundung. Die Hauptkritik: Viele der Gäste hätten gar kein Smartphone, könnten sich also nicht anmelden.

Das waren die News vom 9. Juni

Regelunterricht in Hamburger Grundschulen erst nach dem Sommer möglich

21.47 Uhr: „Wir wollen so schnell wie möglich zum Regelunterricht zurückkehren. Uns bleibt vor den Sommerferien aber nicht mehr genügend Zeit, sonst würden wir den anderen Bundesländern folgen“, sagt Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag auf der Landespressekonferenz. Der Mindestabstand sei der Schalter, um den sich alles drehe. „Ich habe als Bildungssenator am Freitag Wissenschaftler zu einer Fachkonferenz eingeladen, um die Infektionsgefahr für und durch Kinder einschätzen zu können“, so Rabe. Momentan werden Kinder von vielen Experten nicht als besonders stark infektiös eingeschätzt. „Wenn sich das bewahrheitet, dann steht einem Regelunterricht in den Grundschulen ohne Abstand nach dem Sommer nichts mehr im Wege“ so Rabe. Für die höheren Klassen müsse man sich noch weiter beraten, da in den Oberstufen auch Erwachsene über 20 Jahren anwesend sein könnten.

Weiterer Infizierter nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern

20.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Pfingstgottesdiensten der katholischen Kirche in Vorpommern ist auf neun gestiegen. Eine weitere Kontaktperson aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist positiv getestet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien am Montag 16 Abstriche von Gottesdienstbesuchern und Kontaktpersonen analysiert worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt, die zu

Niedersachsen öffnet Kitas ab 22. Juni wieder für alle Kinder

19.48 Uhr: Niedersachsen öffnet die Kindergärten ab dem 22. Juni wieder für alle Kinder. Die Notbetreuung im Zuge der Corona-Epidemie werde beendet und ein eingeschränkter Regelbetrieb aufgenommen, sodass es für jedes Kind mit einem Kindergartenplatz wieder eine Betreuung angeboten werde, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover an.

8,7 Millionen Euro: Senat beschließt Auszahlung der „Corona-Prämie“ – das sind die Empfänger

17.34 Uhr: Hamburg stockt die sogenannte Corona-Prämie für Pflegekräfte "als Ausdruck der Wertschätzung" um 50 Prozent aus Landesmitteln auf. Heute hat der Senat die Mittel von insgesamt rund 8,7 Millionen Euro als einmalige steuer- und abgabenfreie Prämie an rund 25.300 Beschäftigte bewilligt. Nach dem Bundesgesetz können Beschäftigte, die in Pflegeheimen, in Tagespflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten in der Pflege beschäftigt sind, einen steuerfreien Bonus von bis zu 1.500 Euro erhalten. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mindestens 25 Prozent Arbeitszeit in der Pflege soll der Bonus bis zu 1.000 Euro, für Auszubildende bis zu 900 Euro und für sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Pflegeeinrichtung bis zu 500 Euro betragen. Zwei Drittel dieser Beträge finanziert die Pflegeversicherung, in Hamburg übernimmt die Stadt den restlichen Betrag.

MeckPomm: Drei weitere Neuinfektionen

16.41 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag um drei gestiegen. Damit sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) jetzt insgesamt 777 Infektionsfälle im Nordosten registriert. Zwei neue Fälle wurden aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet, einer aus dem Landkreis Rostock. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb im Land bei 20. 733 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern behandelt wurden oder werden blieb unverändert bei 114. Am häufigsten infizierten sich der Statistik zufolge Männer im Alter von 80 Jahren und älter sowie in der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren. Bei den Frauen ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen am stärksten betroffen, gefolgt von den Frauen zwischen 35 und 59 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.

Andy Grote äußert sich zur großen Anti-Rassismus-Demo

14.43 Uhr: Rund 14.000 Menschen haben am vergangenen Samstag in der Innenstadt gegen Rassismus demonstriert. Aufgrund der Corona-Regeln waren eigentlich nur Genehmigungen für mehrere hundert Teilnehmer zugelassen worden. Die Polizei hatte die Versammlung auflösen müssen.

Innensenator Andy Grote (SPD) äußerte sich am Dienstag in der Landespressekonferenz dazu. Grote betonte nochmals, dass die Polizei sich solidarisch mit dem Anliegen der Protestierenden zeige. Trotzdem sei eine solche Versammlung aufgrund der Corona-Situation ein Risiko. „Die Versammlungsleiter waren nicht in der Lage genehmigungskonforme Bedingungen herzustellen. Deshalb sind die Versammlungen unmittelbar nach ihrem Beginn für beendet erklärt worden“, so Grote. Eine so große Menschenmenge könne aber niemand aufhalten: „Den Leitern der Demonstration ist hier kein Vorwurf zu machen.“ Grote sprach sich für einen engen Austausch zwischen Polizei und Veranstaltern aus und alternative Formen der Demonstration.

„Wir werden eine Form gemeinsam mit den Veranstaltern suchen, in denen das räumlich entzerrt ist oder eine Menschenkette. Dies können wir nicht alleine leisten. Die Verantwortung liegt hier auch bei den Veranstaltern und Teilnehmern“, so Grote. Die Kundgebungen in Hamburg sind Teil der weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis.

Hamburg gibt Lockerungen bekannt – Quarantäne-Pflicht für Schweden-Reisende

13.31 Uhr: Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks kündigte am Dienstag Lockerungen für Besuche in Hamburger Pflegeheimen: „Nur noch zwei Pflegeeinrichtungen haben positiv getestete Bewohner und Bewohnerinnen, insgesamt seien es drei Infizierte.“ Auf dem Höchststand seien es 40 betroffene Einrichtungen gewesen. In den Pflegeeinrichtungen sollen nun drei Stunden Besuch durch drei Besucher pro Woche möglich sein. „Wir lassen deutlich mehr Kontakte zu und das können wir auch guten Gewissens“, so Prüfer-Storcks. Die Regelung soll ab 15. Juni in Kraft treten.

Zur Öffnung der Bäder sagte Prüfer-Storcks: „Die Außenbereiche der Kombibäder werden ab 15. Juni geöffnet.“

Außerdem führt Hamburg eine Quarantäne-Pflicht für Reisende aus Schweden: „Rückreisende aus Schweden müssen bei ihrer Rückkehr 14-Tage in Quarantäne gehen aufgrund der Fallzahlen in dem Land“, so Prüfer-Storcks. Grund ist die Überschreitung der Grenze von 50 Fällen je 100.000 Einwohner.

Live: Tschentscher äußert sich zur Corona-Lage in Hamburg

12.30 Uhr: Wie geht es nach den ersten Corona-Lockerungen für Hamburg weiter? Um diese und weitere Fragen dreht sich die heutige Landespressekonferenz. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und weitere Senatsmitglieder äußern sich ab 12.30 Uhr zur aktuellen Corona-Lage in unserer Stadt. Die Konferenz wird hier live übertragen:

Studie am UKE: So viele Hamburger sind immun

11.59 Uhr: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben in den letzten drei Monaten anonymisierte Proben von Blutspendern auf Corona-Antikörper getestet, um sich ein Bild über die „stillen“ Infektionen mit dem Virus zu machen. Nun hat sich herausgestellt: Weniger als ein Prozent der untersuchten Blutspenden wiesen Antikörper auf. Bei den insgesamt 914 Blutproben wurden nur vier bis dahin unbekannte Corona-Infektionen entdeckt. Was das für die Immunität der Hamburger bedeutet, lesen Sie hier.

Aktuelle Zahlen: Vier neue Infizierte in Hamburg

10.53 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten ist seit Montag um 4 auf 5120 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

254 Erkrankte sind in Hamburg nach Angaben des RKI gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde bislang unverändert bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 23 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,3 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Drei neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

10.43 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um drei erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Dienstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Montagabend mit 3113 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um einen Fall auf 148. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 8 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Hamburger Polizeigewerkschafts-Chef warnt vor zweierlei Maß bei Corona-Regeln

8.06 Uhr: Der Hamburger Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders, hat vor zweierlei Maß beim Umgang mit den Corona-Regeln gewarnt. Es sei nur schwer vermittelbar, dass Verstöße gegen Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln bei Zusammenkünften im privaten Rahmen mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet werden, während dies bei Demonstrationen wie am vergangenen Wochenende aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht geschehe.

„Wer sich mit Freunden im Stadtpark zum Grillen trifft, beruft sich wie die Demonstranten letztlich auch auf die im Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte“, so Lenders. Wenn die Polizei in solchen Fällen einschreite, werde sie natürlich gefragt, warum des einen Rechte mehr wert sein sollen als die des anderen. Dabei seien schließlich auch Demonstrationen unter Nichteinhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften verboten.

Lenders zufolge fühlen sich die Polizisten mit dem Problem von der Politik alleingelassen. „Es kann nicht sein, dass zu Veranstaltungen aufgerufen wird und die Veranstalter sich dann, wenn mehr als die zulässige Zahl an Teilnehmern kommt, nicht mehr zuständig fühlen und alles weitere der Polizei überlassen“, sagte er.

Vor dem Hintergrund des gewaltsamen Todes von George Floyd waren am Samstag in Hamburg rund 14.000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Obwohl die angemeldeten Versammlungen wegen der nicht genehmigten Vielzahl der Teilnehmer beendet wurden, hatte die Polizei die Demonstranten zunächst gewähren lassen. Im Anschluss an die friedliche Kundgebung war es zu Ausschreitungen gekommen.

Das waren die Corona-News vom 8. Juni:

Sommer im Norden: Ordnungsamt kontrolliert Strände

22.15 Uhr: Auch wegen der Corona-Pandemie will sich die Stadt Rostock in dieser Saison mit eigenen Mitarbeitern um einen geregelten Betrieb an den Stränden kümmern. Grund sei, dass „die hoheitlichen Rechte besser durchgesetzt werden können“, sagte Beate Hlawa von der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde am Montag. Anders als die ebenfalls eingesetzten Strandvögte könnten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) auch Personalien aufnehmen oder Platzverweise erteilen.

Vom kommenden Jahr an werde der KOD komplett übernehmen. Zusätzlich ist die Polizei mit ihrem Bäderdienst vor Ort. Neben der Einhaltung der Strandsatzungen gehe es auch um das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln, sagte Hlawa. Hier sollen die Strandvögte, der KOD und die Polizei kontrollieren, Hinweise geben und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

MeckPomm: Keine weiteren Corona-Neuinfektionen

20.16 Uhr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat am Montag keinen weiteren nachgewiesenen Fall einer Corona-Neuinfektion in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit blieb die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle bei 774 (Stand Montag, 16.01 Uhr), teilte das Lagus am Montag mit.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 732 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. 114 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, zwei mehr als noch am Sonntag. 19 davon auf einer Intensivstation - diese Zahl veränderte sich gegenüber dem Vortag nicht. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.

Reiserückkehrer aus Schweden müssen in Quarantäne

18.31 Uhr: Wer aktuell aus Schweden nach Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Grund ist die Überschreitung der Grenze von 50 Fällen je 100.000 Einwohner in Schweden, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Das sieht die Quarantäne-Verordnung des nördlichsten Bundeslandes vor. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) hatte es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben.

Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Montag ebenfalls eine Pflicht, sich nach einer Einreise aus Schweden für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Niedersachsen hatte diese Pflicht schon am Sonntag bekanntgegeben. Ein- und Rückreisende aus Schweden müssen sich deshalb unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben. Außerdem muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Dieses legt abhängig vom Gesundheitszustand die Regeln für die Quarantäne fest.

Mutter infiziert: Zwei Schulen im Norden geschlossen

16.47 Uhr: Die dänische Schule in Satrup und die Nordlichtschule in Süderbrarup (beide Kreis Schleswig-Flensburg) bleiben wegen der Corona-Infektion einer Mutter von drei Kindern vorsorglich für zwei Tage geschlossen. Die Infektion sei bei der 30-Jährigen neu nachgewiesen worden, teilte der Kreis am Montag mit. Aufgrund der Kontakte ihrer Kinder werden die beiden Schulen vorsorglich am Dienstag und Mittwoch geschlossen. Es handele sich um keine Quarantänemaßnahme, betonte Landrat Wolfgang Buschmann.

„Wir klären, ob von den Kindern tatsächlich eine Ansteckungsgefahr ausgegangen ist oder aktuell ausgeht“, sagte der Landrat. Bis einschließlich 10. Juni lägen voraussichtlich die Ergebnisse der drei Kinder vor. „Um bis dahin das Infektionsrisiko für alle anderen Schülerinnen und Schüler so gering wie nur möglich zu halten, haben wir uns entschieden, die beiden Schulen vorsorglich und zunächst für zwei Tage zu schließen, um weitere Kontakte unbedingt zu vermeiden.“

Ebenfalls werden alle Bewohner der Kinder- und Jugendpflegeheime in Struxdorf, Sörup und Mohrkirch aufgrund der möglichen Kontakte vorsorglich von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein auf das Coronavirus getestet. Kreisweit gibt es den Angaben zufolge 17 Infizierte. In Quarantäne befinden sich 31 Menschen.

Prüfer-Storcks für weitere Lockerungen – aber gegen Partys

16.02 Uhr: Hamburgs scheidende Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hat angesichts voller Strände und Großdemonstrationen vor Nachlässigkeit im Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Im Moment gebe es so wenige Covid-19-Fälle, „dass da schon mal leicht das Gefühl aufkommt, das Virus sei verschwunden“, sagte Prüfer-Storcks in einem Interview des „Hamburger Abendblatts“. Doch das sei nicht der Fall. „Man muss nur in andere Bundesländer schauen, um zu sehen, wie schnell ein Ausbruch passieren kann.“

Prüfer-Storcks geht davon aus, dass die Corona-Regeln an Schulen, Kitas und Pflegeheimen demnächst gelockert werden. „Wir sollten und werden (...) jetzt den Mut haben, weitere Schritte der Öffnung zu gehen. Dafür sprechen sich ja auch Wissenschaftler und Ärzte aus.“ Anderes sehe es bei Partys aus. „Was an Partys stattfindet, gehört für mich nicht in die Kategorie unbedingt notwendig. Darauf kann man gut verzichten, und es wäre ein Akt der Solidarität, das zu tun.“

Prüfer-Storcks hält die medizinische Versorgung in Deutschland für sehr gut. Gleichwohl müsse aus der Corona-Krise die Lehre gezogen werden, dass mehr Schutzkleidung vorrätig gehalten werden müsse. „Das stand zwar als Forderung in Pandemieplänen, aber in den Lagern war nicht sehr viel vorhanden. Wir müssen es uns auch leisten, dass zu einem vielleicht höheren Preis auch in Deutschland produziert wird.“

Gemeinde im Norden misst Temperatur von Rathausbesuchern

15.17 Uhr: Die Gemeinde Stockelsdorf im Kreis Ostholstein setzt Hightech ein, um eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern. Seit Montag misst ein Scanner am Rathauseingang die Körpertemperatur von Besuchern und Mitarbeiten der Verwaltung. Ist sie höher als 37,2 Grad Celsius, ertönt ein akustisches Signal. So könne das Rathaus nach mehr als fünfwöchiger Schließung endlich wieder für den normalen Publikumsverkehr geöffnet werden, sagte Stockelsdorfs Bürgermeisterin Julia Samtleben (SPD).

Zuvor habe es durchaus kontroverse Diskussionen darüber gegeben, sagte Samtleben. Doch die Nutzung des Scanners sei freiwillig und es würden keine Gesundheitsdaten gespeichert, so dass datenschutzrechtlich keine Bedenken bestünden. Am Montag gab es den Angaben zufolge zunächst keine Besucher, die die Messung verweigerten. Rund 2000 Euro habe sich die Gemeinde bei Lübeck den Scanner kosten lassen. Nach Erkenntnissen des schleswig-holsteinischen Gemeindetags ist Stockelsdorf bislang die einzige Gemeinde des Landes, die einen Temperatur-Scanner zur Eingangskontrolle im Rathaus nutzt. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.

Kita-Öffnungen in Hamburg: „Weiterer Schritt in Richtung Normalität“

14.02 Uhr: „Mit der eingeschränkten Regelbetreuung machen wir einen weiteren Schritt in Richtung Normalität“, sagte Jens Stappenbeck, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände. am Montag. Zusätzlich brauche es weitere Regelungen. „Sehr junge Kinder brauchen womöglich eine neue Eingewöhnungsphase in die Kita. Hier braucht es Verabredungen, um auch das Wohl der Kinder zu gewährleisten.“

Datum für Kita-Öffnungen in Hamburg steht fest

13.30 Uhr: Wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Montag bekannt gab, dürfen Hamburgs Kindertagesstätten vom 18. Juni an zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. „Wir konnten kein Infektionsgeschehen in den Kitas beobachten, auch nicht seit den vergangenen Öffnungsschritten. Ab dem 18. Juni können wir einen eingeschränkten Regelbetrieb auch für Kinder bis zu drei Jahren anbieten“, sagte sie. Das Virus sei noch nicht verschwunden und es gelte Rücksicht auf alle Beteiligten zu nehmen, so Leonhard.

Eltern können mit der Kita vereinbaren, welche Art von Betreuung über wie viele Stunden sie benötigen. Eine Mindestbetreuung von 20 Stunden an drei Tagen in der Woche sei für alle Kitas verpflichtend. Zusätzlich habe man eine freiwillige Testung auf das Coronavirus in den Kitas geschaffen, die Kosten übernimmt die Stadt.

„Unser Wunsch ist es, irgendwann zum Regelbetrieb zurückkehren zu können, aber ich kann noch nicht sicher prognostizieren, wann das sein wird“, so Leonhardt. „Es sind keine Kleingruppen mehr möglich, aber es muss feste Gruppen geben und auch eine Dokumentation zum Beispiel in Form von Listen, wer wann da ist.“

Aktuelle Zahlen: Hamburg meldet zwei weitere Neuinfektionen

12.33 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten ist seit Sonntag um 2 auf 5116 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Montag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

Die Zahl der Toten blieb unverändert. 253 Erkrankte sind in Hamburg nach Angaben des RKI gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde bislang bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit unverändert 24 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,1 Neuinfizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Eine weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

11.12 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um einen Fall erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Montag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Sonntagabend mit 3110 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert bei 147. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 9 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Mecklenburg-Vorpommern: Tourismus im März stark eingebrochen

10.46 Uhr: Die Schließung der Hotels für Urlauber Mitte März aufgrund der Corona-Krise hat in der Tourismuswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern tiefe Spuren hinterlassen. Das Statistische Landesamt meldete am Montag für den März 779.200 Übernachtungen und damit 51 Prozent weniger als im März 2019. Das Gastgewerbe insgesamt verzeichnete demnach ein Umsatzminus von 49,2 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten sank um 2,6 Prozent. Im Einzelhandel betrug der Umsatzrückgang dem Amt zufolge 2,7 Prozent. Ein Teil der Geschäfte, wie Supermärkte, Bäckereien, Drogerien oder Apotheken, durften während des Lockdowns geöffnet bleiben. Andere lieferten Ware nach Hause.

Schleswig-Holstein: 50.000 Krankenhaus-Behandlungen wegen Corona verschoben

8.47 Uhr: Wegen der Corona-Krise sind in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern tausende Behandlungen ausgefallen. „Wir gehen davon aus, dass in der Phase des weitgehenden Herunterfahrens elektiver Behandlungen in den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern etwa 50.000 Patienten weniger als üblich versorgt werden konnten“, so der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Patrick Reimund. Mitte März hatte die Landesregierung per Erlass angeordnet, dass planbare Operationen in den Krankenhäusern wegen der Pandemie verschoben werden sollen.

„Mittlerweile haben die Krankenhäuser ihre Normalversorgung grundsätzlich wieder aufgenommen“, sagte Reimund. Aufgrund der freizuhaltenden Intensivbetten für mögliche Corona-Ausbrüche und der erhöhten Hygiene- und Abstandsregeln stünden bis auf Weiteres aber nicht die vollen Kapazitäten zur Verfügung. „Bei der Abarbeitung des „Staus“ an aufgeschobenen Behandlungen werden zur Zeit insbesondere die Patienten berücksichtigt, deren Behandlungen bereits terminiert waren, aufgrund der Pandemie aber abgesagt werden mussten.“

Gute Nachrichten von Hamburgs Krankenhäusern

7.16 Uhr: Nach einem Rückgang der Behandlungen wegen der Corona-Pandemie nehmen die Krankenhäuser in Hamburg nach und nach ihren Normalbetrieb wieder auf. „Schrittweise und mit Augenmaß kehren wir zum Regelbetrieb zurück“, sagte Mathias Eberenz, Pressesprecher der Asklepios Kliniken, der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Habe die Auslastung der Klinken auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bei 50 bis 60 Prozent gelegen, liege sie nun wieder bei 70 bis 80 Prozent.

Seit Mitte März hatten die Asklepios Kliniken Intensivbetten freigehalten, um auf einen möglichen Anstieg von Covid-19 Patienten vorbereitet zu sein. Operationen und Behandlungen wurden, sofern medizinisch vertretbar, verschoben. Wegen des niedrigen Infektionsgeschehens sind seit einer Woche in allen Hamburger Kliniken auch wieder planbare Behandlungen möglich.

Das waren die Corona-News vom 7. Juni:

MeckPomm: Hallen- und Spaßbäder dürfen ab Montag wieder öffnen

18.32 Uhr: Im Zuge der Lockerungen von Corona-Einschränkung dürfen von Montag an in Mecklenburg-Vorpommern die Hallen- und Spaßbäder wieder öffnen. Vorrang haben nach Angaben der Schweriner Staatskanzlei zunächst der Schul- und Vereinssport sowie Schwimmkurse. Dabei gebe es jedoch Auflagen wie höhere hygienische Anforderungen, insbesondere in den Gemeinschaftseinrichtungen. Beobachter rechnen damit, dass die Hallenbäder in Kürze auch für die Allgemeinheit wieder zugänglich sein werden.

Freibäder in MV dürfen bereits seit dem 25. Mai wieder öffnen. Fitnessstudios, Sporthallen, Tanz- und Yogastudios sind unter Auflagen ebenfalls bereits geöffnet.

Trotz Corona-Pandemie gibt es Ferienpässe im Sommer

15.55 Uhr: Trotz Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden auch dieses Jahr in den Sommerferien viele Ferienpassaktionen für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Einige Dinge sind jedoch anders. So gibt es etwa in der Regel eine Anmeldepflicht auch für kostenlose Veranstaltungen und Abstände müssen eingehalten werden. Zudem behalten sich die Kommunen vor, Veranstaltungen kurzfristig abzusagen, wenn sie nicht sicher durchgeführt werden können oder die Rahmenbedingungen sich ändern, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen großen Städten in Schleswig-Holstein ergab. Die Veranstalter sind sich einig, dass ein Ferienprogramm in diesen Zeiten besonders wichtig ist, weil gerade die Kinder in letzter Zeit auf sehr viel verzichten mussten.

Weitere Corona-Lockerungen ab morgen im Norden

14.15 Uhr: In Schleswig-Holstein kehrt am Montag mit weiteren Corona-Lockerungen wieder mehr Normalität in den Alltag ein. Das betrifft die Grundschulen, Schwimmbäder, Saunen, Freizeitparks oder Ausflugsfahrten mit Reisebussen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat wiederholt an die Bürger appelliert, dazu beizutragen, „dass wir den Weg zurück zur Normalität fortsetzen können“. „Halten Sie weiterhin Abstand wo es möglich ist, beachten Sie Hygieneregeln und schützen damit sich und andere“. Und er betonte: „Wir befinden uns weiterhin in einer Pandemie.“

Zwei weitere Neuinfektionen in Hamburg

12.02 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten ist seit Samstag um 2 auf 5114 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

Die Zahl der Toten blieb unverändert. 253 Erkrankte sind in Hamburg nach Angaben des RKI gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde bislang bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit unverändert 24 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,74 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Zwei weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

11.01 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung um zwei erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Sonntag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Samstagabend mit 3109 an. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert bei 147. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 9 an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Norden: Polizei löst wilde Corona-Party mit 50 Gästen auf

9.48 Uhr: Die Polizei hat am Samstagabend eine nicht genehmigte Veranstaltung mit rund 50 Anwesenden in Steinmocker (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgelöst. Anwohner hatten den Beamten einen Hinweis auf die Feier mit Musik und Tanz gegeben, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Nach der derzeitigen Rechtslage sind solche Veranstaltungen genehmigungspflichtig.

Beim Eintreffen der Beamten konnte der 46-jährige Veranstalter keine entsprechende Genehmigung vorlegen. Die weitere Durchführung der Veranstaltung wurde durch die Polizei aufgrund des Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung untersagt. Es wurde ein Verfahren gegen die rund 50 anwesenden Personen eingeleitet. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

App-Anmeldung für Strandbesuch im Norden

9.08 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will in der Urlaubszeit während der Corona-Krise auf die Buchung von Küstenabschnitten per Smartphone setzen. „Man kann über die App anmelden, dass man in einem bestimmten Zeitraum an einen Strandabschnitt will“, sagte der CDU-Politiker dem „Tagesspiegel am Sonntag“ zu den Plänen für das Buchungssystem. „Wenn dort noch Platz ist, bucht man sich ein und hat dann eine Zugangsberechtigung.“

Die Gemeinde Scharbeutz hat das System seinen Angaben nach entwickelt, jetzt könnte es auch von anderen Orten genutzt werden. Für die Urlaubszeit kündigte Günther an: „Wir werden weiter stark kontrollieren. Dass alle dicht an dicht wie in der Sardinenbüchse liegen, wird es bei uns nicht geben.“ Den Verlauf des Himmelfahrts- und des Pfingstwochenendes wertete der Ministerpräsident als gutes Zeichen für den Tourismus in Schleswig-Holstein. „Beide Wochenenden sind in den Tourismusorten gut verlaufen. Es gab gelegentlich Absperrungen, wenn zu viele Tagesgäste kamen. Aber der erste Test auf die Sommersaison hat funktioniert.“

Das waren die News vom 6. Juni:

Infektionen in Vorpommern: 350 Personen in häuslicher Isolation

19.45 Uhr: Nach den bis Samstag acht bekannten Corona-Neuinfektionen im Umfeld der katholischen Kirche in Vorpommern hat der Landkreis Vorpommern-Rügen rund 350 Personen in häusliche Isolation geschickt. Sie hätten am Pfingstsonntag oder -montag an Gottesdiensten in Stralsund oder Grimmen teilgenommen, begründete Landrat Stefan Kerth (SPD) am Samstag die sogenannte Allgemeinverfügung.

Unter Beobachtung der Behörden ist dabei auch ein Fest-Gottesdienst zur Verabschiedung eines anderen Priesters am Pfingstmontag in Stralsund mit möglicherweise etwa 250 Teilnehmern. Bislang ist bekannt, dass unter den Infizierten ein Priester aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte und ein ehrenamtlich tätiger Stralsunder sind.

Wie der Landrat ausdrücklich betonte, seien unter den positiv Getesteten auch Personen, die keinen unmittelbaren Kontakt zu dem Priester gehabt hätten. Keiner der Infizierten müsse derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden, hieß es am Samstag. Bislang wurden 120 Abstriche im Zusammenhang mit den Gottesdiensten untersucht. Derzeit seien mehr als 40 Mitarbeiter der Verwaltung dabei, die Kontakte aller Gottesdienst-Besucher nachzuvollziehen.

Die unter Quarantäne stehenden Personen dürfen in den kommenden 14 Tagen ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes ihre Wohnung nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Zu den Maßnahmen zähle auch die tägliche Messung der Körpertemperatur. Sollten Symptome auftauchen, die auf die Krankheit Covid-19 hindeuten, müsse medizinisches Fachpersonal benachrichtigt werden.

In ganz Vorpommern wurden alle Gottesdienste mit sofortiger Wirkung abgesagt, wie das Erzbistum Berlin am Samstag mitteilte. Insgesamt sechs Geistliche hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Insgesamt wurden bis Samstagnachmittag in Mecklenburg-Vorpommern sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit stieg die Zahl auf insgesamt 773.

Infektions-Ereignisse wie das in Vorpommern gehören nach Ansicht des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger zu den erwartbaren kleineren Ausbrüchen der Krankheit. Dabei handelt es sich um bestimmte Risikogruppen in Altenheimen, Kliniken, Arztpraxen, Restaurants oder eben auch Kirchengemeinden, wie Reisinger am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Überall dort, wo Menschen eng zusammen sind, könnten solche Infektionsgeschehen ablaufen.

Wie Reisinger weiter sagte, seien kleinere Ausbrüche auch in den kommenden Wochen möglich. Es sei weiter denkbar, dass unter den 120 bisher getesteten Personen in Vorpommern der ein oder andere weitere positive Fall auftrete. Es bleibe wichtig, die Kontakte aller Beteiligten nachzuvollziehen, sonst bestehe die Gefahr eines Schneeball-Effekts.

In diesem Bereich sind Hamburgs Schulen bundesweit am besten aufgestellt

15.17 Uhr: In Zeiten von Corona und Homeschooling will Hamburg sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus gut und verlässlich mitarbeiten können. Dementsprechend wurde jetzt die Hardware aufgerüstet. Wie der Senat mitteilte, wurden 18 Millionen Euro investiert, um 38.000 Tablets und Laptops zu bestellen. „Damit verfügen die allgemeinbildenden Schulen Hamburgs bereits zum kommenden Schuljahr über eine bundesweit vergleichsweise hervorragende IT-Ausstattung. Eine kürzlich veröffentlichte Auswertung des Bundesbildungsministeriums hat ergeben, dass Hamburg bundesweit die meisten Mittel aus dem Digitalpakt Schule beantragt hat. Das freut mich sehr“, sagt Schulsenator Ties Rabe.

Die Aufteilung der Neubestellungen soll so aussehen: 15.000 für Grundschulen, 10.000 für Gymnasien, 12.000 für Stadtteilschulen und 1.000 für Sonderschulen. Bestellt wurden dabei rund 13.000 Notebooks, 2.000 Tablets (jeweils Windows), 23.000 iPads und 150 MacBooks (jeweils iOS).

Darüber hinaus haben Hamburgs Schulen bereits rund 11.000 Tablets und Notebooks im Bestand, davon 3.000 aus den Digitalpaktmitteln schon 2019. Es wurden also insgesamt bereits über 41.000 digitale Endgeräte über den Digitalpakt bestellt. Mit den dann knapp 50.000 Geräten verfügen Hamburgs Schulen laut Angaben der Schulbehörde über die beste Ausstattung aller Bundesländer.

Zwei weitere Corona-Infektionen in Hamburg

11.28 Uhr: Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Corona-Virus Getesteten ist seit Freitag um 2 auf 5112 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Samstag auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

Die Zahl der Toten blieb unverändert. 253 Erkrankte sind in Hamburg nach Angaben des RKI gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde bislang bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen.

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit unverändert 24 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,7 Neuinfizierten pro 100 000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert derzeit weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, ab dem der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten müsste.

Hamburger Hafen: Seemannsclub Duckdalben wieder offen

11.05 Uhr: Der Ende März wegen Corona geschlossene Seemannsclub Duckdalben im Hamburger Hafen ist wieder geöffnet. 72 Tage sei geschlossen gewesen, nun sei der Club wieder täglich offen, wenn auch eingeschränkt, teilte Leiterin Anke Wibel mit. „Wir sind zurück, und das ist gut so für die Seeleute.“ Mit der Unterbrechung des Clubbetriebs habe man es sich nicht leicht gemacht - auch weil das Bedürfnis der Seeleute nach einer Auszeit vom Schiffsalltag und nach Seelsorge und Betreuung in der Corona-Zeit ja nicht ausgefallen sei, sagte Wibel am Freitagabend. „Jetzt aber können die Seeleute wieder von Bord - und gegen die Monotonie hier angehen. Sie können um Rat fragen, Telefonkarten kaufen oder einfach nur chillen. Der Seemannsclub bietet wieder diese kleinen Fluchten.“

Vier weitere Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Sonnabend, 10 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung um vier erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Samstag unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Freitagabend mit 3107 an.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um 1 auf 147. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 11 Corona-Kranke behandelt

Das waren die News am 5. Juni 2020:

Studie: 30 Prozent der Corona-Infizierten bilden keine Antikörper

20 Uhr: Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, muss nicht zwangsläufig Antikörper im Blut haben. Das hat die bundesweit erste Studie über Antikörper bei Corona-Fällen ergeben, die in Lübeck durchgeführt wurde. Teilgenommen an der Studie haben 110 Lübecker Corona-Patienten. Von ihnen hatten 70 Prozent Antikörper gebildet, 30 Prozent nicht. Dabei spielte es keine Rolle, wie schwer der Krankheitsverlauf war, wie die Lübecker Nachrichten berichten.

Das bedeutet: Eine Corona-Infektion führt offenbar nicht automatisch zur Immunität. Nur, wer ausreichend Antikörper gebildet hat, ist anschließend immun gegen das Virus. Durchgeführt wurde die Studie vom Lübecker Gesundheitsamt in Kooperation mit der Universität Lübeck und einer Praxis für Allgemeinmedizin.

SPD-Abgeordneter: Schleswig-Holstein soll sich von Corona-Verschwörungstheorien distanzieren

Der schleswig-holsteinische SPD-Landtagsabgeordnete Tobias von Pein hat eine deutliche Distanzierung von Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gefordert. „Es spricht in vielen Fällen für ein demokratisches Bewusstsein, wenn Menschen ihre Befürchtungen auf die Straße tragen“, sagte Pein am Freitag. „Jedoch muss dort eine Grenze gezogen werden, wo die Ablehnung demokratischer Institutionen, die Verbreitung von Verschwörungserzählungen und Gewaltaufrufe propagiert werden.“

In einem Antrag für die Juni-Tagung des Landtags forderte der Sprecher der SPD-Fraktion gegen Rechtsextremismus eine Aufklärungskampagne und mehr politische Bildung. Der Landtag soll verurteilen, „dass die sogenannten „Hygiene-Demos“ teilweise missbraucht werden, um rechtspopulistische Stimmungsmache und Aufrufe zu „Widerstand“ und Gewalt zu propagieren“. Die Landesregierung müsse sich deutlicher als in den vergangenen Wochen davon abgrenzen.“

Senatorin: Auf dieser Weise profitieren Hamburgs Huren von Corona

18.10 Uhr: Die Corona-Krise hat Unternehmen, Arbeitnehmer und Selbstständige schwer erschüttert – das gilt aber auch für Prostituierte. Die Sexarbeiter dürfen ihrem Job aktuell nicht nachgehen. Und tun es vielleicht doch, weil sie finanziell müssen oder dazu gezwungen werden. Ein Problem, das dem Hamburger Senat bewusst ist. „Heimliche Arbeit ist da ein riesen Thema. Das wird oft aus Verzweiflung getan, weil man dringend auf Einnahmen angewiesen ist“, so Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Talk von der MOPO und ONE Hamburg.

Die Stadt wolle jedoch nicht, dass das passiert und hat deshalb unter anderem ein Unterkunftsangebot gemacht, gekoppelt mit Betreuungsangeboten, die es auch vor der Corona-Krise schon gab. „Daraus ergeben sich für die Frauen neue Perspektiven. Nicht immer unbedingt jenseits der Prostitution. Aber plötzlich stellen sie fest, dass sie einen Anspruch auf Grundsicherung haben, was sie gar nicht wussten“, so Leonhard. Durch die Beratung bekämen sie jetzt regelmäßig Geld und Hilfe und würden sich plötzlich ganz anderen Lebensmöglichkeiten gegenübersehen. „Und das ist vielleicht eines der Themen, wo ein bisschen was Gutes aus dem Schoße dieser Krise gewachsen ist“, so Leonhard.

Deutliche Worte! Hamburger Senatorin rechnet mit Corona-Zweiflern ab

16.09 Uhr: Hamburgs Sozialsenatorin rechnet mit Corona-Zweiflern ab! Im Talk von der MOPO und ONE Hamburg erklärt Melanie Leonhard (SPD), was sie von Demonstrationen während der Corona-Krise hält. „Demos alter Prägung sind überhaupt nicht sinnig, will ich mal sagen“, so Hamburgs SPD-Chefin. Das gefährde wirklich alles, was sich Gesellschaft so mühselig erarbeitet habe. „Das ist auch unsolidarisch. Denn ganz viele Menschen verzichten aktuell auf ganz viel, damit wir als Stadt, als Land gut durch die Krise kommen“, so Leonhard. Diejenigen, die meinen zu glauben, dass es Corona nicht gebe oder die ihre Freiheit durch eine Maske eingeschränkt fühlen, würden den gesamtgesellschaftlichen Erfolg gefährden. „Dafür hab ich nicht viel Verständnis“, so Leonhard. Sie könne aber verstehen, dass Menschen nicht noch eine Woche länger den Lockdown aushalten wollen und eine Änderung herbeisehnen. Und: „Dass wir deswegen als Politik gefragt sind, alles zu ermöglichen, was verantwortbar ist“, so Leonhard.

Priester mit vielen Kontakten positiv auf Corona getestet

14.24 Uhr: Ein katholischer Priester aus Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben seiner Kirchengemeinde positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann hatte sehr viele Kontakte zu Menschen, etwa bei Gottesdiensten in Demmin, Stralsund und Grimmen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Freitag mitteilte.

Die Pfarrei St. Bernhard hat auf ihrer Internetseite bis zum 12. Juni alle Gottesdienste in Stralsund und Demmin abgesagt. Gesundheitsämter in der Region hätten Kontaktpersonen ermittelt und informiert, etwa über Listen, in die sich Gottesdienstbesucher eintragen. Für enge Kontaktpersonen des Mannes seien Quarantäne-Maßnahmen verhängt worden. Außerdem laufen dem Amt zufolge umfangreiche Umgebungsuntersuchungen. Bisher ist laut Lagus eine weitere Infektion bei einer Kontaktperson aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen bekannt. Zahlreiche andere Menschen warten noch auf ihre Testergebnisse. Die Labor-Ergebnisse der etwa 130 Abstriche sollen am Freitagabend oder am Samstag vorliegen. Bislang wurden 12 Menschen vorsorglich in häusliche Isolation geschickt.

Aktuelle Zahlen: Vier Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

12.42 Uhr: Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg 4 weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt nun bei 5110. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin gibt es keine neue Todesfälle (Insgesamt 226). Rund 4.800 Personen gelten als genesen. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 24 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Mit 1,9 Neu-Infizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann müsste der Senat über Beschränkungen beraten.

Ministerin: Keine schlechteren Abi-Arbeiten als vor Corona

12.33 Uhr: Schlechtere Noten wegen der schwierigen Corona-Umstände? Solche Befürchtungen haben sich zumindest bei den schriftlichen zentralen Abiturprüfungen in den Kernfächern an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein nicht bestätigt. Landesweit gebe es gleich gute oder bessere Ergebnisse als im vergangenen Jahr, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag mit. Dies habe die Auswertung ergeben. „In diesem Sinne wünsche ich allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg bei den nun folgenden mündlichen Prüfungen“, sagte Prien. Diese Prüfungen beginnen in der nächsten Woche.

Keine weiteren Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

11.43 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt nicht weiter erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite am Freitag unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Donnerstagabend mit weiterhin 3103 an. Auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb demnach zuletzt konstant bei 146. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand noch 14 Corona-Kranke behandelt.

Beliebte Kiez-Bar ist gerettet

10.45 Uhr: Das ist doch mal eine gute Nachricht: Die beliebte Kiez-Karaoke-Bar „Thai Oase“ an der Großen Freiheit ist gerettet! Bei einer Crowdfunding-Kampagne, die die „Hamburger Goldkehlchen“ initiiert hatten und über die auch die MOPO berichtet hatte, sind mehr als 50.000 Euro zusammengekommen. Damit kann die Bar die Folgen der Corona-Krise abfedern.

Wie sich Corona auf den Müll in Hamburg auswirkt

9.44 Uhr: Verstopfte Altpapiercontainer, Pizzakartons an der Elbpromenade und kaum Gewerbemüll - das Coronavirus hat sich in Hamburg auch auf den Müll ausgewirkt. In den Wertstofftonnen sei im April im Vergleich zum Vorjahr 13 Prozent mehr Material gelandet, erklärte ein Sprecher der Stadtreinigung Hamburg (SRH). Dabei gehe es vor allem um Verpackungsmüll privater Haushalte.

In Altpapiercontainern seien wegen vermehrter Online-Bestellungen wesentlich mehr Kartons gelandet. Da diese oftmals nicht richtig zusammengefaltet worden seien, hätten sie die Öffnungen häufig verstopft und Altpapier sei neben den Containern gelandet. In Gewerberestmülltonnen sei deutlich weniger als sonst gewesen.

„An gastronomischen Hotspots ist die Vermüllung mehr geworden“, sagte der SRH-Sprecher. Weil Restaurants zeitweise nur außer Haus verkauften, seien Papierkörbe häufig mit Essensverpackungen blockiert gewesen und Pizzakartons seien auch neben den Behältern gelandet - etwa an der Elbpromenade unweit des Portugiesenviertels mit seinen vielen Restaurants. Daher sei man dort häufiger vorbeigefahren.

„Im Vergleich zum Vorjahr sind bei der SRH 2020 im Durchschnitt rund 38 Prozent mehr Meldungen über Verunreinigungen und wilde Müllablagerungen eingegangen“, heißt es mit Blick auf die ersten vier Monate. Das liege aber nicht unbedingt an einem veränderten Verhalten der Hamburger. Die Kontrolleure hätten sich während der Corona-Krise wegen der Abstandsgebote nicht auf weggeworfene Zigarettenkippen etwa in Fußgängerzonen und mehr auf wilde Müllablagerungen konzentriert.

Die Menge an Bio- und Grünabfällen sei in den ersten vier Monaten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als drei Tonnen gestiegen. Ob dies auch mit Corona zusammenhängt sei jedoch unklar, da das Aufkommen stark vom Wetter und der Vegetation abhänge.

Neue Corona-Lockerung: Bis zu zehn Menschen können sich treffen

7.29 Uhr: Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise werden heute in Mecklenburg-Vorpommern weiter gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich.

Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich die mit Abstand geringsten Corona-Zahlen – sowohl absolut als auch in Bezug auf die Einwohnerzahl. Bis Donnerstag waren landesweit 764 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Das sind 47 je 100.000 Einwohner. Der deutschlandweite Durchschnitt beträgt 220 Fälle je 100.000 Einwohner. Die meisten Infizierten gelten inzwischen als genesen. 20 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in MV.

Das waren die News am 4. Juni 2020:

Hamburgs Sozialsenatorin sagt, wann alle Kinder wieder zur Kita dürfen

21.35 Uhr: Hamburgs Eltern haben nervenaufreibende Wochen hinter sich. Wegen der Corona-Krise mussten die Kitas weitestgehend schließen, viele Mütter und Väter mussten den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Home-Office stemmen. Seit dem 16. März gibt es lediglich eine Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, die jedoch immer weiter ausgeweitet wurde. Neben dem Nachwuchs von Eltern in systemrelevanten Berufen, von Familien in prekären Notsituationen und von Alleinerziehenden dürfen seit dem 4. Juni auch die viereinhalbjährigen sowie alle Geschwisterkinder wieder in die Kita.

Und wann folgt der Rest? Darauf gab Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Talk mit der MOPO und ONE Hamburg eine Antwort. Dabei verweist sie zunächst auf die Entwicklung beim Infektionsgeschehen und dass die Infektionszahlen weiter niedrig bleiben müssen, alles „gut laufen“ muss. „Wir haben uns in Hamburg ja für eine schrittweise Öffnung entschieden. Und im Moment läuft es ganz gut. Unser Wunsch, dass wir Ende Juni – wie auch immer – alle Kinder wieder in den Kitas begrüßen dürfen, zumindest stundenweise“, so Leonhard. Daran wolle der Senat arbeiten, so zügig wie möglich.

Handelskammer-Präses kritisiert Politik wegen Corona-Lockdown

20.07 Uhr: Norbert Aust ist auf die Politik nicht gut zu sprechen. Noch immer stört sich der neue Präses der Handelskammer Hamburg an der Entscheidung der Politik für einen Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Diese Maßnahme sei ohne Rücksicht auf die Folgen für Unternehmen gewählt worden, sagte er bei „Hamburg Zwei“.

„Es sind ganze Berufszweige durch eine staatliche Verordnung stillgelegt worden, viele Menschen arbeitslos geworden, Familien in Not geraten. Das war quasi wie ein Berufsverbot. (…) Man wird sehen, ob das rechtswidrig war. Vermisst habe ich eine stärkere Abwägung der Rechtsgüter unserer Grundwerte. Vielleicht war es wichtig, dass zunächst die Virologen und Ärzte mit am Tisch saßen. Aber jetzt müssen die Unternehmer an den Tisch“, sagte Aust auf „Hamburg Zwei“. Nur sie könnten die Konsequenzen und die Entwicklungen für die Wirtschaft beurteilen.

Bremerhaven überschreitet Grenzwert von 50 Neuinfektionen

18 Uhr: Bremerhaven hat am Donnerstag den von Bund und Ländern vereinbarten Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Nach neuesten Laborergebnissen seien seit Mittwoch 27 Neuinfizierte mit Wohnsitz in Bremerhaven hinzugekommen, teilte der Magistrat mit. Davon stünden 26 im Zusammenhang mit einer freikirchlichen Gemeinde, in der sich damit insgesamt 96 Menschen infiziert haben. Von ihnen wohnen 59 in Bremerhaven.

Auf die aktuellen Lockerungen der Corona-Beschränkungen habe die Entwicklung zunächst keinen Einfluss, sagte ein Sprecher der Stadt. Bisher gebe es keinen Hinweis für Infektionsketten außerhalb der Gemeinde und der betroffenen Familien. Ein großer Teil der positiven Corona-Befunde sei auf häusliche Kontakte zurückzuführen. Da in den Familien noch nicht alle Mitglieder getestet seien, sei auch weiterhin mit Corona-Befunden zu rechnen.

Carolin Kebekus leiht ihr Instagram-Profil an Hamburger Virologin aus

16.45 Uhr: Komikerin Carolin Kebekus (40) leiht ihren Instagram-Account für einen Tag an zwei Wissenschaftlerinnen aus. Die Aktion ist Teil der internationalen Kampagne #PassTheMic. Dabei stellen Prominente ihr Social-Media-Profil Corona-Experten zur Verfügung, damit diese von ihrer großen Reichweite profitieren können, um ihre Botschaft zu verbreiten. „Corona betrifft uns alle“, sagte Kebekus. „Und damit meine ich auch wirklich jeden – weltweit. Niemand ist sicher, wenn nicht alle geschützt sind. Deswegen müssen wir das Problem auch weltweit angehen und nicht nur unser eigenes Süppchen kochen.“

Kebekus überlässt ihren Account am 8. Juni der Hamburger Virologin Marylyn Addo und der Gesundheitsexpertin Naomi Tulay-Solanke, die über die Situation in Liberia berichtet, wo insbesondere Mädchen und Frauen stark von den Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. In Deutschland machen außerdem Komiker Michael Mittermeier und Tänzerin Motsi Mabuse bei der Aktion mit, die von der Organisation „One“ koordiniert wird.

Tschentscher ist mit Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung zufrieden

15.14 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat das Konjunkturpaket des Bundes gelobt. Die im Paket beschlossenen Maßnahmen würden den Herausforderungen der Corona-Krise gerecht, sagte der Regierungschef am Donnerstag. „Es verbindet die Krisenbewältigung und Stützung der Konjunktur mit wirksamen Impulsen für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands in Feldern wie der Wasserstofftechnologie, E-Mobilität und Erneuerbaren Energien.“

Das Paket enthalte zahlreiche Punkte, die Hamburg im Vorfeld des Koalitionsausschusses vorgeschlagen habe, sagte Tschentscher. „Die Kommunen werden über einen Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen und eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft substanziell entlastet. Darüber hinaus werden besonders von der Krise Betroffene noch einmal gezielt unterstützt: Familien mit Kindern, Clubs, Kunst- und Kulturschaffende.“

Hamburg werde die Umsetzung des Maßnahmenpakets im Bundesrat unterstützen, sagte er. Zugleich werde man darauf achten, „dass die Ausgestaltung von Maßnahmen wie der befristeten Senkung der Umsatzsteuer nicht zu einer Zusatzbelastung der Länder und Kommunen führt.“

Bezirk Eimsbüttel unterstützt soziales Engagement mit Soforthilfe

14.57 Uhr: Viele Menschen unterstützen sich während der Corona-Pandemie gegenseitig. Die Bezirksversammlung Eimsbüttel möchte dieses soziale Engagement fördern und hat dafür eine Corona-Soforthilfe eingerichtet. Kleinere, schnell umsetzbare Projekte im Bezirk sollen unterstützt werden. Es gelte, dieses Engagement für die Zeit nach Corona zu bewahren. Die einmaligen Anträge können ab sofort gestellt werden. Pro Antrag stehen maximal 1000 Euro zur Verfügung, verwaltet wird der Hilfsfonds vom Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein. Infos unter Tel. 558 220 130

Sozialsenatorin Melanie Leonhard im MOPO-Interview

14 Uhr: Hinter Hamburgs Eltern liegen nervenaufreibende Wochen. Wegen der Corona-Krise wurden die Kitas weitestgehend geschlossen, seit dem 16. März gibt es lediglich eine Notbetreuung für die Kleinen. Die ist inzwischen ausgeweitet worden – doch noch immer können mehr als die Hälfte der Kinder nicht zurück in die Einrichtungen. Wann folgt die andere Hälfte? Darüber hat die MOPO in Zusammenarbeit mit dem Social-TV-Sender ONE Hamburg mit Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) gesprochen. Das Interview können Sie sich hier im Re-Live ansehen:

Marineinspekteur: Weitere strenge Anti-Corona-Maßnahmen für Marine

13.11 Uhr: Angesichts der zunehmenden Ungeduld in der Bevölkerung wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie hat der Inspekteur der Deutschen Marine, Andreas Krause, seine Soldaten zu hoher Aufmerksamkeit aufgerufen. „Halten Sie die für uns gültigen Verhaltens- und Hygieneregeln im Dienst und im Privaten ein“, twitterte Krause am Donnerstag. „Die Covid-19-Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“

Er verwies auf die Lockerungen, die über Pfingsten zu vollen Stränden und überfüllten Innenstädten geführt haben. Zudem wird die Reisewarnung für Europa zum 15. Juni aufgehoben. Während sich die „zivile Welt“ zu normalisieren scheine, müssten Marinesoldaten vor einem Einsatz noch in Isolation bleiben oder kämen teilweise in Häfen nicht von Bord. „Leider wird sich das auf absehbare Zeit nicht ändern lassen“, schrieb Krause.

Zehn neue Corona-Fälle in Hamburg

11.53 Uhr: Nach zwei Tagen ohne bestätigte Neuinfektionen ist die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Corona-Virus Getesteten um zehn auf 5106 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag auf ihrer Homepage mit.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden.

253 Erkrankte sind in Hamburg nach Angaben des RKI gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde bislang bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen. Seit Mittwoch kam ein Todesopfer hinzu.

Den Angaben zufolge wurden mit Stand Mittwoch 37 Corona-Infizierte aus der Stadt und dem Umland stationär in Hamburger Krankenhäusern behandelt, davon 19 auf Intensivstationen.

Hamburg beschließt weitere Hilfen für Gastronomen und Schausteller

11.32 Uhr: Finanzbehörde, Wirtschaftsbehörde und Bezirksämter haben weitere Hilfen für Gastronomen und Schausteller beschlossen. Sie können nun weitere Sondernutzungserlaubnisse für die Nutzung von öffentlichen Flächen beantragen. Unter Darlegung ihrer finanziellen Verhältnisse fallen dafür keine Gebühren an. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD): „So können, wo es passt, Gastronomiebetriebe zusätzliche Außengastronomieflächen beantragen. Auch Schausteller, für die sich angesichts abgesagter Volksfeste nicht selten Existenzfragen stellen, können nach sorgfältiger Prüfung Sondernutzungserlaubnisse für geeignete Flächen im öffentlichen Raum erhalten."

Keine weiteren Fälle in Schleswig-Holstein

10.15 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt nicht weiter erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Mittwochabend mit 3103 an. Demnach haben sich drei gemeldete Fälle aus Lübeck nicht bestätigt. Am Vortag war von 3106 Fällen berichtet worden. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb zuletzt konstant bei 146. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand 15 Corona-Kranke behandelt. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt nicht weiter erhöht. Die Landesregierung gab die Gesamtzahl auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Mittwochabend mit 3103 an. Demnach haben sich drei gemeldete Fälle aus Lübeck nicht bestätigt. Am Vortag war von 3106 Fällen berichtet worden.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb zuletzt konstant bei 146. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. In Krankenhäusern wurden nach dem jüngsten Stand 15 Corona-Kranke behandelt.

Das waren die News von Mittwoch, 3. Juni

Zahl der Corona-Fälle in Göttingen steigt auf über 100

21.34 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren privaten Familienfeiern ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen auf mehr als 100 gestiegen. In der Stadt Göttingen seien 86 Infektionen festgestellt worden, hinzu kämen 18 Infektionen im umliegenden Landkreis sowie eine noch nicht zugeordnete Infektion, teilte die niedersächsische Stadt am Mittwochabend mit.

Weitere 218 Menschen seien als Kontaktpersonen ersten Grades unter Quarantäne gestellt worden. Nach Angaben der Stadt befinden sich drei der Infizierten in stationärer Behandlung, ein Patient muss demnach künstlich beatmet werden. Die Behörden bereiten derzeit einen Massentest in einem Hochhauskomplex vor, in dem es Ende Mai private Feierlichkeiten gegeben hatte. Insgesamt sollen laut der Stadt zwischen 600 und 700 Bewohner des Komplexes noch in dieser Woche auf Sars-CoV-2 getestet werden.

Wegen des Corona-Ausbruchs hat Göttingen bis Montag vorsorglich alle Schulen sowie fünf Kitas geschlossen. Hintergrund ist, dass sich unter den Infizierten auch eine Reihe von Kindern und Jugendlichen befindet. Die Stadt untersagte für einen Zeitraum von zwei Wochen zudem Mannschafts- und Kontaktsportarten.

Mecklenburg-Vorpommern kündigt regulären Schulunterricht nach Sommerferien an

21.22 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern wird es nach Angaben von Bildungsministerin Bettina Martin nach den Sommerferien wieder einen regulären Schulunterricht geben. Auf der Grundlage eines Hygienekonzepts werde der Unterricht nach den Ferien wieder verlässlich und täglich stattfinden, erklärte Martin am Mittwochabend. Für die Ferien kündigte die Ministerin ein kostenloses Ferien-Lernprogramm an. „Angesichts der erfolgreichen Entwicklung des Infektionsgeschehens und der sehr niedrigen Zahlen von Corona-Fällen in Mecklenburg-Vorpommern ist es vertretbar und aus meiner Sicht auch absolut notwendig, dass wir den Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung und Teilhabe wieder weitestgehend ermöglichen“, sagte Martin.

Das Konzept umfasse feste Klassen, feste Lehrkräfte und feste Räume, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Ausbauen wolle man die Möglichkeiten für das digitale Lernen. „Diesen Modernisierungsschub für die Schulen müssen wir in die Zeit nach Corona mitnehmen“, erklärte die Ministerin. Durch ein freiwilliges Ferien-Lernprogramm sollen Schüler die Möglichkeit bekommen, sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten und eventuelle Lücken zu schließen. Das Land habe dafür eine Million Euro eingeplant.

Nach vermehrten Infektionen: Niedersachsen will massig testen

20.58 Uhr: Niedersachsen möchte seine Teststrategie angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Epidemie anpassen und die Tests bei regionalen Hot-Spots ausweiten. Massenhafte Corona-Infektionen hatte es in Niedersachsen zuletzt im Zusammenhang mit Familienfeiern in Göttingen, einem Logistikzentrum in Langenhagen bei Hannover sowie in einem Fleischbetrieb in Dissen (Kreis Osnabrück) gegeben.

Trotz rückläufiger Infektionszahlen versuchen die Gesundheitsbehörden, ein rapides Anwachsen von Infektionsherden zu verhindern. Diese Gefahr hat mit den Lockerungen zugenommen, da Betroffene etwa in Schulen, Freizeiteinrichtungen oder bei Einkauf und Arbeit wieder mehr Kontakt zu anderen Menschen haben als während des Lockdowns.

Nach drei Tagen: Erstmals wieder Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

18.46 Uhr: Nach drei Tagen ohne Corona-Neuinfektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch zwei neue Fälle gemeldet. Damit sei das Virus nunmehr bei 763 Menschen nachgewiesen.

Die Zahl der Menschen im Nordosten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung starben, blieb konstant bei 20. 724 der Infizierten gelten als genesen. 112 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen.

Wegen Corona: Kieler Woche setzt auf digitale Angebote

17.39 Uhr: Die Kieler Woche vom 5. bis 13. September soll in diesem Jahr stärker als sonst medial präsent sein. „Wir werden die Arbeit in den sozialen Netzwerken ausbauen und die Regatten den Segelfans über Kieler-Woche-TV zugänglich machen“, sagte Organisationsleiter Dirk Ramhorst am Mittwoch. Die Kieler Woche soll auf diesem Weg virtuell weltweit erlebbar sein. Die Kosten für das Kieler-Woche-TV trägt die Stadt. Zuschauer im Olympia-Hafen Kiel-Schilksee sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

„Das wird eine andere Kieler Woche als gewohnt. Aber es wird gesegelt“, sagte Ramhorst. Die Zahl der Personen im Hafenvorfeld von Schilksee wird auf rund 1000 begrenzt, das Gelände wird abgesperrt. Die Aktiven sind mit Trainern und Organisatoren unter sich, teilten die Veranstalter mit.

MeckPomm lockert Corona-Kontaktbeschränkungen

13.53 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern lockert im Zuge der Corona-Krise die Kontaktbeschränkungen. Voraussichtlich von Freitag an dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich.

Eine entsprechende Regelung musste neu gefasst werden, da die ursprüngliche laut Staatskanzlei bislang nur bis zum 5. Juni befristet war.

Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise noch mindestens bis zum 29. Juni gelten sollen. Die Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens weitgehend in eigener Verantwortung entscheiden.

Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich die mit Abstand geringsten Corona-Zahlen. In den vergangenen Tagen hat es mehrfach keine weitere nachgewiesene Corona-Neuinfektion gegeben. Bis Dienstag waren landesweit 761 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Die meisten Infizierten gelten inzwischen als genesen. 20 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

Hamburg meldet erneut keine Neuinfektionen

10.41 Uhr: Erfreuliche Nachrichten vom Senat: Wie die Stadt am Mittwoch auf der Homepage veröffentlicht hat, gab es auch in den vergangenen 24 Stunden, wie schon am Tag zuvor, keine Neuinfektionen in Hamburg. Ebenso wurde kein neuer Todesfall vermeldet.

Für den Sieben-Tage-Chart bedeutet dies, dass Hamburg bei 1,5 von möglichen 50 Neuinfektionen pro Tag liegt. Sobald die Marke 50 erreicht wird, muss die Stadt über Beschränkungen beraten.

Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt weiter an

10 Uhr: Die Agentur für Arbeit hat die neuesten Zahlen für den Hamburger Arbeitsmarkt präsentiert. Das Ergebnis: Die Corona-Krise macht sich immer deutlicher spürbar, die Zahlen sind durchaus beunruhigend. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Arbeitslosenquote im Mai um 30 Prozent höher. Insgesamt liegt sie nun bei 7,9 Prozent. Zwei Gruppen sind besonders betroffen. Mehr dazu lesen Sie hier!

Fünf neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

9.35 Uhr: Schleswig-Holstein hat am Mittwoch fünf neue Corona-Infektionen binnen der letzten 24 Stunden gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 3106. Die Zahl der Toten stieg um einen Fall auf 146.

Nach Corona-Ausbruch: Göttingen schließt alle Schulen

6.51 Uhr: Der Coronavirus-Ausbruch nach privaten Familienfeiern in Göttingen (Niedersachsen) hat nun drastische Folgen. Die Stadt schließt vorerst alle Schulen sowie fünf Kitas. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum Wochenende, um Zeit zu gewinnen bei der Nachverfolgung von Infektionsketten und um Tests auszuwerten. Bislang wurden 80 Menschen, die an den Feiern teilgenommen hatten, positiv getestet.

Experten erwarten erneuten Anstieg der Arbeitslosigkeit

6.43 Uhr: Am Vormittag legt die Agentur für Arbeit den Monatsbericht für Mai vor. Es wird erwartet, dass die Zahl der Arbeitslosigkeit nochmal angestiegen ist. Im April wurde mit 77.518 arbeitslosen Hamburgern der höchste Stand seit zehn Jahren vermeldet. Auch für die anderen Nord-Bundesländer erwarten Experten eine deutliche Erhöhung.

Das waren die Nachrichten vom 2. Juni

Schleswig-Holstein lockert Corona-Bestimmungen weiter

18.11 Uhr: Schleswig-Holstein lässt vom nächsten Montag an wieder größere Veranstaltungen zu als bisher in der Corona-Krise. Die Landesregierung hat dazu am Dienstag ein Konzept beschlossen. Die Lockerungen betreffen Veranstaltungen, bei denen die Besucher auf festen Plätzen sitzen, sie in der Regel erfasst werden und wenig Interaktion geschieht, zum Beispiel bei Vorträgen, Lesungen, Theater- und Filmvorführungen sowie Konzerten. Im Außenbereich werden diese Veranstaltungen für bis zu 250 Gäste zugelassen und in geschlossenen Räumen für bis zu 100.

Bei Veranstaltungen mit wechselndem Publikum, bei denen Abstände überwiegend eingehalten werden können, etwa bei Messen, Flohmärkten und Landmärkten, gilt dies im Freien für bis zu 100 Personen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände. Ordnungskräfte des Veranstalters müssen die Einhaltung des Abstandsgebots, der Hygienemaßnahmen und der Zugangskontrollen gewährleisten.

Familienfeiern, Empfänge oder Exkursionen, bei denen das Abstandsgebot in der Praxis nur teilweise eingehalten werden kann, werden mit festem und bekanntem Publikum im Außenbereich mit entsprechenden Maßnahmen für bis zu 50 Personen erlaubt.

Bei Messen, Flohmärkten und Landmärkten soll die maximale Besucherzahl ab 29. Juni im Freien auf 250 Personen steigen und in Räumen auf 100 begrenzt werden. Großveranstaltungen mit 1000 Teilnehmern oder mehr bleiben bis mindestens 31. August untersagt.

Wieder keine Neuinfektionen in Meck-Pomm

16.12 Uhr: Was für Hamburg gilt, gilt auch für Meck-Pomm: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag erneut kein weiterer nachgewiesener Fall einer Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Damit bleibt es nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 761 Menschen, die bisher im Land positiv auf das Virus getestet wurden (Stand Dienstag, 15.17 Uhr).

Auch die Zahl der Menschen im Nordosten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung starben, blieb bei 20. Die meisten Infektionen wurden mit 137 aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte mit 122 Fällen.

723 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 112 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen. Zuletzt wurde am Samstag eine neue bestätigte Corona-Infektion gemeldet.

Keine Neuinfektionen und keine weiteren Todesopfer in Hamburg

15.14 Uhr: Gute Nachrichten für Hamburg! Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg keine weiteren Corona-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt also weiterhin bei 5.096.

Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin gibt es auch keine neue Todesfälle (Insgesamt 225). Rund 4.700 Personen gelten als genesen. Demnach liegt die Zahl der derzeit noch erkrankten Hamburger bei 171. Über die Zahlen der Patienten in Krankenhäusern liegen keine neuen Daten vor.

Mit 1,8 Neu-Infizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg (gestern lag der Wert bei 1,9) in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann müsste der Senat über Beschränkungen beraten.

Freibäder in Hamburg wieder geöffnet: So läuft der erste Ansturm

15.01 Uhr: Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 26 Grad sind die Hamburger Freibäder an ihrem ersten Öffnungstag gut besucht gewesen. „Hier läuft alles so, wie wir es uns erhofft haben“, sagte Bäderland-Pressesprecher Michael Dietel am Dienstag. In einigen Freibädern war das zur Verfügung stehende Kontingent an Karten am Mittag bereits ausgeschöpft.

In Hamburg öffneten die Sommerfreibäder Aschberg, Marienhöhe, Osdorfer Born, Neugraben und Rahlstedt. Natur-, Hallen- und Kombibäder wie das Kaifu-Bad in Hamburg-Eimsbüttel blieben noch geschlossen (mehr Informationen dazu lesen Sie hier). Wann diese geöffnet werden können, steht nach Angaben des Sprechers noch nicht fest.

Die Besucher mussten sich an Abstands- und Hygieneregeln halten – und taten dies den Angaben zufolge auch. Rutschen und Sprungtürme blieben gesperrt, auch die Umkleiden und Duschen blieben geschlossen. Je nach Beckengröße wurde auch die Zahl der Gäste begrenzt. Eintrittskarten mussten zuvor online gebucht werden.

MeckPomm: 1000-Euro-Zuschuss für Tourismus-Mitarbeiter?

14.13 Uhr: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte am Dienstag erneut ihre Forderung nach einem Zuschuss von 1000 Euro für Tourismusmitarbeiter. „Diese Branche musste in ganz Deutschland komplett auf Null gefahren werden. Die Betriebe in der Tourismuswirtschaft sind es gewohnt, saisonale Schwankungen auszugleichen“, sagte die Ministerpräsidentin. Aber die Betriebe hätten meist kein Polster, von dem sie jetzt in Corona-Zeiten zehren könnten. Der Zuschuss sei gerade für Tourismusländer wie Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Unterstützung.

Zu einem möglichen Schutzschirm für Kommunen sagte Schwesig: „Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wie die anderen ostdeutschen Länder auch, dass es einen Schutzschirm für Kommunen geben soll. Allerdings erwarten wir gemeinsam, dass die besondere Lage der ostdeutschen Kommunen dabei berücksichtigt wird.“ Die Bundesregierung will an diesem Dienstag ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbaren, um die Folgen der Corona-Krise in Deutschland abzufedern.

Norden: Ministerpräsidentin fordert Corona-Kinderbonus von 300 Euro

12.42 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) befürwortet den von ihrer Partei vorgeschlagenen Kinderbonus von einmalig 300 Euro in der Corona-Krise. „Ich setze mich sehr dafür ein, dass einen Kinderbonus von 300 Euro im Konjunkturpaket des Bundes gibt. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Binnenkonjunktur. Und es wäre auch ein Zeichen der Anerkennung für die Familien, die es in den letzten Wochen besonders schwer hatten“, sagte Schwesig am Dienstag.

Mecklenburg-Vorpommern: Blutkonserven werden knapp

12.03 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern werden die Blutkonserven langsam knapp. „Unsere Bestände sind in den vergangenen Wochen deutlich geschrumpft“, sagte Michael Walter vom Institut für Transfusionsmedizin der Unimedizin Rostock am Dienstag. Dies sei im Gegensatz zu früheren Jahren, als vor allem im Sommer die Engpässe auftraten, ein jahreszeitlich unabhängiges Problem geworden. Es werde verschärft, weil aktuell viele Operationen und Behandlungen, die wegen der Corona-Krise verschoben wurden, nachgeholt werden.

„Es sieht sehr schwierig aus“, sagte Silke Hufen vom DRK-Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Organisation versorge 80 Prozent der Krankenhäuser und Praxen mit Blutkonserven. „Das ist von uns gerade kaum zu decken. Wir leben von Tag zu Tag.“

Dabei kann mit einer Blutspende bis zu drei Patienten geholfen werden, wie der Rostocker Transfusionsmediziner Nico Greger erklärte. „Bei Operationen oder schwerwiegenden Erkrankungen seien die Patienten auf Blutkonserven angewiesen. Aus einer Vollblutspende werden auch rote Blutkörperchen, Plasma und Blutplättchen gewonnen.

Häftlinge nähen rund 4000 Mund-Nasen-Bedeckungen

10.59 Uhr: In zwei Monaten sind in den Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns rund 4000 und-Nasen-Bedeckungen von Häftlingen genäht worden. Verteilt wurden diese bislang an die Angestellten des Vollzugs und die Gefangenen, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. „Neben den handelsüblichen Mundschutzmasken verfügen wir somit auch über waschbare Stoffmasken. Allein in der JVA Bützow nähen zeitweise bis zu sieben Frauen“, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Die Anzahl und Qualität der Masken sei beachtlich. Parallel wurden den Angaben zufolge weitere Atemschutzmasken gekauft und an alle Einrichtungen der Justiz verteilt. Eine Lieferung für die rund 80 Gerichtsvollzieher in MV sei in Aussicht gestellt. Seniorenheime hätten bei den Gefängnissen zudem Bedarf an selbstgenähten Masken angemeldet. Wenn alle in der Justiz versorgt seien, könne der Lieferkreis erweitert werden. Die Produktion laufe weiter.

Sechs Corona-Infektionen mehr in Schleswig-Holstein

9.39 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages zuletzt um 6 auf 3101 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Montagabend weiter mitteilte, gab es keine weiteren Toten. Bisher sind in Schleswig-Holstein 145 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 20 Corona-Kranke werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Nach Corona-Ausbruch in Göttingen: Strengere Regeln an Schulen

7.09 Uhr: Ein Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch weitrechende Folgen für mehrere hundert Schüler. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befänden sich auch 57 Kinder und Jugendliche, teilte die Stadt am Montagabend mit. In 13 Schulen müssten die Sicherheitsvorkehrungen daher angepasst werden.

Dazu zähle unter anderem die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und in den Gebäuden, ausgenommen sind Klassenräume, hieß es. Zudem würden die Schulen verstärkt auf Krankheitsanzeichen achten. Sollte ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet werden, erhielten alle Mitschüler sowie deren Lehrkräfte als Kontaktpersonen ersten Grades eine Quarantäneverfügung.

Nach mehreren privaten Familienfeiern waren in Göttingen mindestens 68 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Am Pfingstwochenende seien 131 Menschen getestet worden, teilte die Stadt mit. Einige Ergebnisse dieser Tests stünden noch aus. Eine erkrankte Person werde weiterhin stationärer behandelt.

Die Behörden in Göttingen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Personen ausfindig zu machen, die mit den Infizierten Kontakt hatten. 203 Kontaktpersonen ersten Grades seien in Stadt und Landkreis Göttingen identifiziert worden, hieß es. Alle hätten eine Quarantäneverfügung erhalten und seien aufgefordert, sich testen zu lassen. Weitere Kontakte hätten sich etwa in Salzgitter, Osnabrück oder dem Eichsfeld Kreis gefunden. Diese seien informiert worden.

Heute öffnen Hamburgs Freibäder wieder

6.32 Uhr: Viele Hamburger Freibäder haben von Dienstag an wieder geöffnet. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass sich der gewohnt ausgelassene Freibadbetrieb diesen Sommer einstellen werde, sagte Bäderland-Pressesprecher Michael Dietel. Wie inzwischen im Alltag eingeübt, müssten sich Besucher an die Abstand- und Hygieneregeln halten. Rutschen und Sprungtürme bleiben den Angaben zufolge zunächst gesperrt, auch die Umkleiden sind geschlossen. Je nach Beckengröße soll laut Pressestelle auch die Zahl der Gäste begrenzt werden. Zudem werden aufgrund der Pandemiebedingungen derzeit ausschließlich vorab buchbare Online- Tickets für den Zugang angeboten.

In Hamburg öffnen die Sommerfreibäder Aschberg, Marienhöhe, Osdorfer Born, Neugraben und Rahlstedt. Natur- und Hallenbäder blieben zunächst geschlossen.

Das waren die Corona-News vom 1. Juni:

MeckPomm: Ein neuer Corona-Fall über Pfingsten

20.34 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am verlängerten Pfingstwochenende eine neue Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Damit sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales bislang 761 Menschen im Nordosten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die bisher letzte Neuinfektion wurde am Samstag gemeldet, am Sonntag und Montag gab es demnach keine neuen Nachweise.

Parks, Elbstrand, Alster: So ist die Lage am Pfingstmontag in Hamburg

17.06 Uhr: An vielen Ostsee-Orten herrschte am Pfingstmontag eine Art Ausnahmezustand. Unter anderem Scharbeutz wurde abgeriegelt. Einige Bilder, die man aus Berlin sieht, machen deutlich: Viele Menschen tun derzeit so, als ob es keine Pandemie mehr gibt. Volle Strände, Seen, Kanäle. Und wie ist die Lage in Hamburg?

Die Hamburger Polizei ist auch am Pfingstmontag mit einem verstärkten Aufgebot in der Stadt unterwegs. Wegen der sommerlichen Temperaturen halten sich viele Menschen auf den Straßen auf, wenn es die Situation zulässt, werden Menschen entsprechend kontrolliert. In den meisten Fällen geht es um den korrekten Abstand, so ein Sprecher zur MOPO, „im Allgemeinen haben wir aber eine ruhige Lage und bisher konnten wir keine Besonderheiten in Bezug auf Vergehen feststellen“. Heißt konkret: Die meisten Hamburger halten sich offenbar weiter an die von der Stadt auferlegten Corona-Regeln, eine erhöhte Anzahl an Regelverstößen ist nicht zu erkennen. Aber: Besonders an den Seen im Süden der Stadt - speziell in Wilhelmsburg und Harburg - sollen sich mehr Menschen als sonst aufhalten. „Da gucken wir besonders hin. Aber bisher scheint alles im Rahmen zu sein“, so der Sprecher weiter.

Corona-Soforthilfe-Programm beendet – Firmen stellten 42.400 Anträge

15.18 Uhr: Das Corona-Soforthilfe-Programm für Firmen in Mecklenburg-Vorpommern endet an diesem Sonntag. Seit dem Start im März gingen 42.400 Anträge auf Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro beim Landesförderinstitut ein, teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Davon seien bislang 34.884 Anträge bewilligt und 337 Millionen Euro ausgezahlt worden. Damit flossen pro Firma im Schnitt knapp 10.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden müssen. „Eine direkte Unterstützung für die heimische Wirtschaft“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Die Hilfen konnten für drei Monate, unter bestimmten Bedingungen auch für fünf Monate beantragt werden. In das Gastgewerbe fließt die meiste Hilfe: „Im Bereich der Gastronomie und Hotellerie ist bislang das höchste Volumen mit rund 64 Millionen Euro gezahlt worden“, berichtete Glawe. Dort habe es rund 5800 Anträge gegeben. Aus dem Handel kamen demnach 4400 Anträge und rund 45 Millionen Euro seien ausgezahlt worden. Baubetriebe stellten den Angaben zufolge rund 3100 Anträge über 31 Millionen Euro. Für Friseure, Kosmetiksalons oder Nagelstudios wurden bisher 6800 Anträge bewilligt und über 54 Millionen Euro ausgezahlt.

Corona-Infektionen: So ist die Lage in Hamburgs Bezirken

13.35 Uhr: Acht Corona-Neuinfektionen hat Hamburgs Senat am Montag für unsere Stadt gemeldet – und direkt mit angegeben, aus welchen Bezirken die neuen Corona-Fälle stammen. Demnach gab es in Harburg fünf Neuinfektionen und in Hamburg-Mitte, Nord und Wandsbek jeweils eine. Die meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Wandsbek, insgesamt sind es dort inzwischen 1281 Infektionen. Auf den weiteren Plätzen folgen Hamburg-Mitte (868 Fälle), Altona (826), Nord (808), Eimsbüttel (717), Harburg (383) und Bergedorf (213). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ergibt sich allerdings eine veränderte Reihenfolge. Dort übernimmt Altona mit 300 Fällen pro 100.000 Einwohnern den ersten Rang. Es folgen Wandsbek (290 Fälle pro 100.000 Einwohner), Hamburg-Mitte (288), Eimsbüttel (269), Nord (257), Harburg (227) und Bergedorf (164).

Aktuelle Zahlen: Acht weitere Neuinfektionen in Hamburg

12.31 Uhr: Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg 8 weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit rund einer Woche im niedrigen einstelligen Bereich. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt nun bei 5.096.

Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin gibt es keine neue Todesfälle (Insgesamt 225). Rund 4.700 Personen gelten als genesen. Über die Zahlen der Patienten in Krankenhäusern liegen keine neuen Daten vor.

Mit 1,9 Neu-Infizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann müsste der Senat über Beschränkungen beraten.

Drei Corona-Infektionen mehr in Schleswig-Holstein

11.27 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages um drei auf 3095 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Sonntagabend weiter mitteilte, gab es keine neuen Gestorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bisher gibt es 145 Tote in Schleswig-Holstein. Rund 2900 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 18 Corona-Kranke werden noch in Krankenhäusern behandelt.

So viele Corona-Verstöße in Schleswig-Holstein und MeckPomm

10.21 Uhr: Polizei und Ordnungsämter in Schleswig-Holstein erfassen täglich im Land durchschnittlich rund 15 Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Das geht aus Angaben des Landeskriminalamtes hervor. Wie das LKA mitteilte, wurden seit März 1148 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Davon waren 717 Ordnungswidrigkeiten und 431 Straftaten. In den meisten Fällen wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. In wenigen Fällen wurde laut LKA im gewerblichen Bereich gegen die Auflagen verstoßen oder eine angeordnete Quarantäne nicht eingehalten. Die meisten Verstöße gab es an Wochenenden und Feiertagen. Angaben zur Zahl der betroffenen Personen und ihrer Altersstruktur sowie zur Summe der Bußgelder sind laut LKA nicht möglich.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang bereits rund 1250 Verstöße gegen die Corona-Einschränkungen registriert worden. Darunter seien 177 Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz und etwa 1070 Ordnungswidrigkeiten nach der gültigen Landesverordnung, wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte.

Eine konkrete Zahl zu den am häufigsten festgestellten Verstößen könne nicht genannt werden. Etwa ein Drittel der Polizeieinsätze würden im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Kontaktverbot erfolgen. Ein weiterer Schwerpunkt seien Verstöße in Bezug auf Partys und Ansammlungen.

Corona-Ausbruch im Norden: Keine Übertragung im Gottesdienst?

9.54 Uhr: Die Corona-Infektionen innerhalb einer Pfingstgemeinde in Bremerhaven haben sich nach Einschätzung der Stadtverwaltung nicht während der Gottesdienste, sondern durch familiäre und soziale Kontakte verbreitet. „Die Gemeinde hat dem Krisenstab ein plausibles Hygienekonzept für die stattgefundenen Gottesdienste dargestellt“, teilte die Stadt Bremerhaven am Sonntag mit. Krisenstab und Gemeinde seien überein gekommen, sich weiter miteinander auszutauschen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Das Gesundheitsamt wolle stützende aufsuchende Hilfen anbieten, um betroffene Familien direkt zu informieren und zu unterstützen. Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) sagte, es gebe keinen Grund, die Mitglieder der Kirchengemeinde zu stigmatisieren oder zu diskriminieren. „Ein solches Geschehen ist jederzeit auch in einem anderen Cluster in sozialen, beruflichen oder religiösen Zusammenhängen möglich“, sagte er.

Die Religionsgemeinschaft verhalte sich ausgesprochen kooperativ. Die Zahl der positiv bestätigen Corona-Fälle aus dem Umfeld der Religionsgemeinschaft hat sich unterdessen am Sonntag um drei Fälle auf 57 erhöht.

Schule ohne Abstandsregeln: Das sagt ein Infektionsmediziner

8.42 Uhr: Die Wiedereinführung von Schulunterricht ohne Abstandsregeln in der Corona-Krise ist nach Auffassung des Kieler Infektionsmediziners Helmut Fickenscher gerade vor den Sommerferien ein guter Zeitpunkt. „Die bisher erfolgreiche Eindämmung des Virus macht dies vertretbar und man kann in den wenigen Wochen bis zu den Ferien Erfahrungen sammeln, bei Gefahrensituationen gegensteuern und hat die langen Ferien als zeitlichen Sicherheitspuffer“, sagte Fickenscher der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist besser, als nach den Ferien ohne eine solche Erprobungsphase ins neue Schuljahr ohne Abstandsregeln zu starten und dann möglicherweise in schwierige Situationen zu kommen.“

Fickenscher ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten.

In Schleswig-Holstein sollen vom 8. Juni an alle Grundschüler wieder in ihren Klassen ohne Abstandsregeln unterrichtet werden. Noch vor den dort am 29. Juni beginnenden Sommerferien sollen zudem alle Schüler aller Schularten zumindest tageweise zusammen kommen. Ab Mitte Juni peilt auch Sachsen-Anhalt für Grundschüler einen Betrieb in voller Klassenstärke an. In Baden-Württemberg ist das ab Ende Juni geplant.

Zu Beginn der sich rasch ausbreitenden Pandemie sei es richtig gewesen, „so vorsichtig wie möglich zu sein“, sagte der Experte. Mit den niedrigen Zahlen an Neuinfektionen habe sich die Situation geändert. Es gehe jetzt um die Abwägung der Verhältnismäßigkeit von Einschränkungen und Risiken. „Wir haben in den vergangenen Wochen eine ganze Menge an Lockerungen erlebt und sind damit bisher überraschend gut gefahren.“

Das waren die News vom 31. Mai:

Polizei zieht erste Bilanz: So lief das Pfingstwochenende in Hamburg

18.16 Uhr: Den weichen Sand spüren und vielleicht zum ersten Mal wieder die Füße in die Elbe halten: Am Wochenende bevölkerten so einige Hamburger den Elbstrand. Der Eindruck: Viele Menschen – aber mit Abstand!

Zwar kam es auf den umliegenden Wegen hier und da zu Engstellen, im Großen und Ganzen hielten sich die Ausflügler aber an die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln.

Den Eindruck bestätigt auch die Hamburger Polizei. Bis jetzt habe es am Pfingstwochenende keine nennenswerten Verstöße gegeben, so der Lagedienst am Sonntagabend zur MOPO. „Alles im Rahmen“, so ein Sprecher.

Vor Pfingsten hatte die Polizei etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln festegestellt und sich deshalb mit zwei zusätzlichen Hundertschaften auf das Pfingstwochenende vorbereitet. Die MOPO war einer Polizeistreife unterwegs durch das Schanzenviertel.

Toiletten-Ärger auf Sylt – Polizei sperrt beliebten Strand

16.37 Uhr: Eigentlich herrscht für Sylt am Pfingstwochenende zwischen 6 Uhr am 30. Mai und 20 Uhr am 1. Juni ein Betretungsverbot für Tagesgäste. Kontrolliert wurde das aber anscheinend nicht ausreichend, so ein Augenzeuge auf der nordfriesischen Insel. Die Strände waren voll.

Ein Unternehmenssprecher der Bahn teilte am Sonnabend mit, dass es am Sylt-Shuttle hin und wieder zu Wartezeiten kam. Der Ansturm war allerdings deutlich geringer als sonst zu dieser Zeit.

Am beliebten Strandabschnitt, der Buhne 16, musste am Nachmittag dann die Polizei anrücken. Etwa 3000 Menschen tummelten sich am Strand. Kontrollen gab es kaum. „Alleine 100 Menschen standen an den Toiletten an“, sagte ein Inselbewohner. Und genau das war auch das Problem, so eine Sprecherin der Polizei zur MOPO. Für die Masse an Menschen standen zu wenig Stille Örtchen zur Verfügung.

Die Polizei sperrte den Strandabschnitt, um zu verhindern, dass sich noch mehr Menschen vor den Toilettenhäuschen sammelten. Kurzerhand wurden Dixie-Klos aufgestellt, so sollten jetzt keine Schlangen mehr entstehen.

Corona-Ausbrüche im Norden: Acht Infizierte in Flüchtlingsunterkunft

13.57 Uhr: Nachdem Corona-Ausbrüche im Landkreis Leer, in Bremerhaven und in Göttingen gemeldet worden waren, sind nun acht Bewohner in einer Asylbewerber-Unterkunft in Ehra-Lessien (Landkreis Gifhorn) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Landkreis am Samstag mit.

Den Angaben zufolge hatte sich der erste Verdachtsfall am späten Freitagabend bestätigt. 24 der rund 160 Bewohner wurden daraufhin getestet, die in direktem Kontakt mit der infizierten Person gestanden haben. Die übrigen Bewohner sollen am Montag untersucht werden.

Wo sich die Infizierten angesteckt haben könnten, ist derzeit nicht bekannt. Die Kreisverwaltung verteilte kurzfristig 2.000 Masken und Desinfektionsmittel in dem Camp, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.

Aktuelle Zahlen: Sieben weitere Neuinfektionen in Hamburg

12.27 Uhr: Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg 7 weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit rund einer Woche im niedrigen einstelligen Bereich. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt nun bei 5.088.

Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin gibt es keine neue Todesfälle (Insgesamt 225). Rund 4.700 Personen gelten als genesen. Über die Zahlen der Patienten in Krankenhäusern liegen keine neuen Daten vor.

Mit 1,5 Neu-Infizierten pro 100.000 Menschen in Hamburg in den vergangenen sieben Tagen liegt der Wert weit unter dem Grenzwert von möglichen 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dann müsste der Senat über Beschränkungen beraten.

Prüfer-Storcks kritisch zu Schulschließungen: „Hätten vielleicht anders entschieden“

11.07 Uhr: Hamburgs scheidende Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) sieht die Entscheidung zur Schul- und Kitaschließung im Rückblick anders. Ob es notwendig gewesen sei, die Kitas und Schulen zu schließen, darüber würden sich noch heute die Wissenschaftler streiten. „Hätten sie (die Wissenschaftler) damals nicht gesagt, dass Kinder und Jugendliche die Krankheit stärker übertragen als Erwachsene, dann hätten wir vielleicht anders entschieden und Schulen wie Kitas offengelassen oder schneller wieder geöffnet. Aber auch die Wissenschaftler brauchten Zeit, um die neue Krankheit zu erforschen“, sagte Prüfer-Storcks der „Welt am Sonntag“.

Mit den bisherigen Maßnahmen zeigt sich Prüfer-Storcks zufrieden. „Momentan kann man sagen: Die Pandemie flacht ab, wir haben mit unseren Maßnahmen viel erreicht und vieles richtig gemacht.“

Zugleich hält sie eine zweite Infektionswelle im Herbst nicht für unwahrscheinlich: „Corona wird nicht einfach so verschwinden, das Virus ist noch da.“ Unklar sei, ob für das derzeitige Abflachen der Pandemie in Deutschland nur die ergriffenen Maßnahmen und die Disziplin der deutschen Bevölkerung verantwortlich gewesen sei oder ob es bei Covid-19 doch saisonale Schwankungen wie bei der Grippe gebe. „Wir wissen es nicht. Deshalb darf man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen“, sagte sie der Zeitung.

„Gefährlich wäre es, wenn wir im Herbst die saisonale Grippe hätten und diese sich mit einer zweiten Corona-Welle paaren würde.“ Deshalb setze sie sich dafür ein, dass für den Herbst eine sehr umfangreiche Grippe-Impfstrategie entwickelt werde, die über das hinausgehe, was die Ständige Impfkommission bisher empfiehlt.

Vier Corona-Infektionen mehr in Schleswig-Holstein

10.21 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um 4 auf 3092 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mit Stand Samstagabend weiter mitteilte, gab es keine neuen Gestorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bisher gibt es 145 Tote in Schleswig-Holstein. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 19 Corona-Kranke werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Garg zur Corona-Krise: „Wir sind noch lange nicht über den Berg“

9.17 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hat eine positive Zwischenbilanz der Corona-Bekämpfung gezogen. „Wir sind aber noch lange nicht über den Berg, auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen Tage erfreulich niedrig waren“, sagte der FDP-Politiker. Das Virus sei nach wie vor auch im Norden vorhanden „und es kann jederzeit erneut zu Infektionen und Ausbruchsgeschehen kommen“. Im Rückblick zeigte sich Garg erleichtert. Ein flächendeckendes Infektionsgeschehen mit vielen Erkrankungen sei verhindert worden. „Das Eindämmen der Pandemie ist insofern bisher gelungen.“ Dafür hätten auch die Schleswig-Holsteiner „mit ihrem bislang vorbildlichen Verhalten gesorgt“. Im Norden hat es zuletzt täglich meist nur etwa ein handvoll Neuinfizierte gegeben.

Viele Container- und Kreuzfahrtschiffe wegen Corona außer Betrieb

8.30 Uhr: Wegen der Corona-Krise haben die Reedereien so viele Schiffe stillgelegt wie noch nie. Weltweit seien gegenwärtig 11,3 Prozent der Containerflotte ungenutzt, heißt es in einem internen Bericht des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) in Hamburg. 524 Schiffe mit einer Tragfähigkeit von 2,65 Millionen Standardcontainern (TEU) sind nicht auf den Weltmeeren unterwegs, sondern liegen vor den Häfen auf Reede, meist in Asien. An Bord leben oft noch die Besatzungen. Ähnlich sieht es in der Kreuzschifffahrt aus. Die gesamte Weltflotte von rund 400 Schiffen ist gegenwärtig außer Betrieb. Ein Ende ist nicht abzusehen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise haben schwerwiegenden Störungen im internationalen Transport- und Reiseverkehr nach sich gezogen. In der Containerschifffahrt rechnen Fachdienste im Juni mit einer weiteren Verschärfung der Situation.

Das waren die News vom 30. Mai:

Corona-Demo in Hamburg – Pöbeleien gegen Pressevertreter

18.14 Uhr: Am Rödingsmarkt fand am Sonnabend wieder eine Demonstration unter dem Motto "Mahnwache für das Grundgesetz" statt. Seit etwa 15 Uhr sammelten sich Menschen auf der Straße, umzingelt von einem Großaufgebot an Polizeikräften. Sie protestieren gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Corona-Regeln. Es sollen etwa 450 bis 500 Personen vor Ort gewesen sein. Die Polizei erwartete nicht, dass sich Rechte oder Rechtsextreme unter die Teilnehmer mischen, so ein Polizei-Sprecher zur MOPO. Eine Gegendemonstration des „Bündnis gegen Rechts“ wurde bereits im Vorwege abgesagt.

Reporter vor Ort berichten von Spannungen zwischen den Demonstranten und der Presse, es soll vereinzelt zu verbalen Attacken gegen Pressevertreter gekommen sein. Zu Ausschreitungen kam es aber nicht.

Wegen Privatfeiern: Behörde muss Hunderte Menschen kontaktieren

13.33 Uhr: Bei einigen privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis mitteilte, sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und Umgebung.

Eine genaue Zahl der Erkrankten wurde zunächst nicht genannt. Die Behörde kontaktiert nun Menschen aus dem Umfeld der Infizierten. „Die Anzahl der zu kontaktierenden Personen bewegt sich im dreistelligen Bereich“, hieß es. Unter den Kontaktpersonen seien auch 57 Kinder und Jugendliche. Die entsprechenden Schulen seien bereits informiert.

Auch über die Pfingstfeiertage werden demzufolge Testungen erfolgen. Das Gesundheitsamt verfolge am Wochenende unter Hochdruck die Infektionsketten, Quarantäneverfügungen würden umgehend erstellt.

570 Millionen Euro für Betriebe in Schleswig-Holstein

12.58 Uhr: Insgesamt haben der Bund und das Land Schleswig-Holstein in Not geratene Betriebe bereits mit 570 Millionen Euro unterstützt. Dabei entfällt der größte Anteil mit 365 Millionen auf Soforthilfen des Bundes für Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern. Das geht aus einer Übersicht des Wirtschaftsministeriums hervor. Jeder zweite dazu berechtigte Betrieb hat demnach einen Antrag gestellt.

Der zweite große „Brocken“ ist der mit insgesamt 300 Millionen Euro Landesgeldern ausgestattete Mittelstandssicherungsfond. Mit 155 Millionen ist bereits die Hälfte des Fonds aus nahezu zinslosen und lange Zeit tilgungsfreien Krediten an Hotels und Gaststätten geflossen. Noch einmal 50 Millionen Euro gingen als Soforthilfe an Betriebe mit zehn bis 50 Beschäftigten.

Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) könnte sich vorstellen, die nicht in Anspruch genommenen Mittel in einen Härtefallfonds zu geben. So können auch Betriebe, die bisher noch gar nicht oder nur unzureichend von den Hilfsprogrammen erfasst wurden, weiter unterstützt werden.

Hamburg gibt neue Corona-Zahlen heraus

11.30 Uhr: Hamburg hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind in den vergangenen 24 Stunden sechs Neuinfektionen (insgesamt 5081 bestätigte Fälle) gemeldet worden, zudem drei weitere Todesfälle (Insgesamt 225).

Gute Nachrichten für Hamburgs Musik-Szene

8.53 Uhr: Gute Nachrichten für Hamburgs Musik-Szene: Auch die Proberäume in dieser Stadt dürfen wieder öffnen, wie Enno Isermann, Pressesprecher der Hamburger Kulturbehörde, bestätigte. Natürlich unter strengen Auflagen: Die Räume müssen den Abstands- und Hygieneregelungen entsprechen, regelmäßig durchgelüftet und gereinigt werden. Wichtig: Blasmusiker und Sänger müssen 2,5 Meter Abstand halten.

Das waren die Nachrichten vom 29. Mai

Hamburg: Alle Behandlungen in Krankenhäusern wieder erlaubt

22.01 Uhr: Ab dem 1. Juni 2020 dürfen Behandlungen und Operationen wieder ohne Einschränkungen in Hamburgs Krankenhäusern stattfinden. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, müssen auf den Intensivstationen nur noch zehn Prozent der Betten (insgesamt 90 Betten) für Covid-19 Patienten freigehalten werden statt wie bisher 25 Prozent (200 Betten). Auf Hamburgs Normalstationen (außer Psychiatrie) müssen zwei Prozent aller Betten freigehalten werden (rund 200 Betten) statt wie bisher zehn Prozent (1.000 Betten).

„Die aktuelle Lage erlaubt es uns, die Regelversorgung in Hamburgs Krankenhäusern wieder hochzufahren. Zurzeit werden nur 30 Hamburgerinnen und Hamburger mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt. Es sollen keine Überkapazitäten für Covid-19-Patienten zu Lasten der übrigen Versorgung reserviert werden.“ Sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. „Sollte es in Hamburg zu einer veränderten Infektionsentwicklung kommen, können wir schnell reagieren und COVID-19-Betten zügig wieder ausbauen.“

Offener Brief der GEW an Günther wegen Schul- und Kita-Lockerungen

20:51 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat erneut massive Kritik wegen der beschlossenen Corona-Lockerungen an Kitas und Schulen geübt. „Obwohl der Bund noch am Montag die Länder vor zu weit gehenden Lockerungen gewarnt habt, haben Sie am Mittwoch eine schnellere Ausweitung der Öffnung de