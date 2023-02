Der Kampf einiger Eltern gegen die Corona-Testpflicht an Hamburger Schulen geht in die nächste Runde: Nachdem die Schulbehörde die obligatorischen Tests auf ungeimpfte Kinder beschränkt hat, soll nun mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht erreicht werden, dass in Hamburgs Klassenzimmern gar keine Wattestäbchen mehr zum Einsatz kommen.