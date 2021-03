Corona-Newsticker: Hamburg und weitere Städte planen Schweigeminute

Die Corona-Fallzahlen bleiben hoch, das Virus hat nach wie vor großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle Entwicklungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden.

1196 neue Corona-Fälle in Niedersachsen (Stand Sonntag)

170 neue Corona-Fälle in Hamburg (Stand Sonntag)

82 neue Corona-Fälle in Meck-Pomm (Stand Sonntag)

305 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein (Stand Samstag)

Zum überregionalen Coronavirus-Newsticker geht es hier

MeckPomm: 82 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 73,3



16.53 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 82 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren 18 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion,.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 3,7 auf nun 73,3. Vor einer Woche lag dieser Wert landesweit bei 63,8. Mit 115,2 - wie am Vortag - war der Wert im Landkreis Ludwigslust-Parchim am höchsten, gefolgt nach einem kräftigen Zuwachs um 17,9 nunmehr von Vorpommern-Greifswald mit 100,2. Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Hansestadt Rostock mit weiterhin 22,0. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 46,7 (plus 1,8) ebenfalls noch unter dem Schwellenwert von 50.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten lag zuletzt bei 236 - das war einer mehr als am Vortag. 62 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, vier mehr als am Vortag.

Hamburg und weitere europäische Städte planen Schweigeminute



16.44 Uhr: In vielen Städten Europas, unter anderem in Hamburg, soll es am Mittwoch eine gemeinsame Schweigeminute für die Corona-Opfer geben. Das kündigte der Verband Eurocities am Sonntag an, in dem rund 200 Städte aus knapp 40 Ländern zusammengeschlossen sind. „Europa braucht einen gemeinsamen Augenblick des Gedenkens“, erläuterte der Präsident des Verbandes, Dario Nardella, Bürgermeister der italienischen Stadt Florenz. Dazu soll am 24. März um zwölf Uhr mittags eine Minute lang geschwiegen werden.



Aus Deutschland sind neben Hamburg in dem Verband unter anderem Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, München und Stuttgart dabei. Nardella sagte, es gehe darum, die Toten zu betrauern und an die Menschen zu denken, die unter den Folgen der Pandemie litten. Wie ein Sprecher am Sonntag erläuterte, wollen die Bürgermeister mit der Schweigeminute auch unterstreichen, dass die Pandemie eine grenzüberschreitende Krise ausgelöst habe. Dazu soll es auf YouTube auch einen Livestream geben.

Senat startet IT-Offensive an Hamburgs Schulen



14.54 Uhr: Hamburg will die technische Infrastruktur an Schulen verbessern. Unter anderem sollen alle Schulen einen einheitlichen Kontakt bekommen, an den sie sich bei technischen Problemen wenden können. Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Bürgerschaftsantrag der SPD und Grünen hervor. Außerdem solle geprüft werden, ob jeder Schule für Wartung und Support zusätzlich 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden könne.



Darüber hinaus setzen sich die Regierungsparteien dafür ein, das mit einer Million Euro ausgestattete IT-Ausbauprogramm des Senats fortzusetzen. Demnach soll das Internet schneller werden: Geplant ist, die Übertragungsgeschwindigkeit an weiterführenden und beruflichen Schulen auf ein Gigabit pro Sekunde zu erhöhen. Für Grundschulen ist eine Bandbreite von 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) vorgesehen. Derzeit liegen die Werte bei 50 MBit/s an den Grundschulen, 100 an den weiterführenden und bis zu 500 an den berufsbildenden Schulen.

170 Neuinfektionen und fünf Tote in Hamburg – Inzidenz sinkt

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 170 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 166 weniger als am Samstag und 24 weniger als am Sonntag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 114,0 (Vortag: 115,3). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 86,8 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1348 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 20. März). Binnen eines Tages wurden fünf weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 57.172 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 51.000 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 19. März 241 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 90 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

3073 bzw. 1182 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 19. März). Insgesamt wurden in Hamburg 167.855 Erstimpfungen und 76.805 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1196 Neuinfektionen und drei Tote

10.15 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 1196 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1419, am Sonntag vor einer Woche 1111.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 184.184. Binnen eines Tages wurde zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4723 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 94,9 (Vortag: 93,3, Vorwoche: 76,8).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 250,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Friesland (26,3).

Corona-Schnelltests an der Fähre – Reederei bereit für Urlauber



10.05 Uhr: Die Reederei Norden-Frisia will für mögliche Urlauber gewappnet sein und hat dazu ein Zentrum für Corona-Schnelltests am Fähranleger in Norddeich eingerichtet. „Für den Fall, dass eine verpflichtende Test-Regelung kommt, sind wir vorbereitet“, sagte Reederei-Sprecher Fred Meyer. Schon jetzt können sich Geschäftsreisende oder Handwerker, die nach Juist und Norderney wollen, freiwillig auf Corona testen lassen. Die Antigen-Schnelltests werden von einem Dienstleister im Auftrag der Reederei gemacht. Dazu wurden Container nur wenige Meter vom Fähranleger entfernt aufgestellt. Das Angebot werde bereits gut angenommen, sagte Meyer.



In der kommenden Woche soll ein weiteres Testangebot auf Norderney eingerichtet werden. In der Frage, ob Osterurlaube auf den Inseln noch möglich sein werden, sei die Reederei „verhalten optimistisch“. Meyer stellte aber auch klar: Sollte tatsächlich eine Testpflicht kommen, würden Reisende auch gebeten werden, schon vor Antritt der Fährfahrt einen negativen Corona-Test mitzubringen. „Unser Angebot kann da nur eine Ergänzung sein.“

Garg wirft Merkel Untätigkeit bei Corona-Impfstoffen vor

9.27 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Corona-Impfstoffe Zögern, Zaudern und Untätigkeit vorgehalten. „Wir befinden uns in einer so entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung, da muss man von einer Regierungschefin jeden – auch persönlichen – Einsatz national wie international erwarten, damit Menschen endlich wieder ihre grundgesetzlich garantierte Freiheit leben können“, sagte Garg der Deutschen Presse-Agentur vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag. „Alleine darauf zu vertrauen, dass die Europäische Kommission schon alles richtig machen würde, reicht nicht.“

Garg forderte mehr finanzielle Kraftanstrengungen der Regierung beim Thema Impfstoff-Produktion. Das Einsetzen einer Task-Force der Bundesregierung sei „viel zu spät erfolgt - so etwas hätte man sich vor einem Jahr gewünscht“, sagte Garg. „Es müssen weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Produktionskapazitäten auszuweiten sowie Kooperationen pharmazeutischer Unternehmen zu unterstützen.“

Schleswig-Holsteins FDP-Landesvorsitzender kritisierte, dass Merkels Kabinett den Vorschlag des Münchner Ifo-Instituts, mit einem Prämiensystem Anreize für eine schnelleres Liefern von Impfstoffen zu schaffen, ins Leere hat laufen lassen. „Wenn wir unkompliziert wirtschaftliche Anreize setzen können wie mit einem Prämienmodell, dann ist die Bundesregierung aufgerufen alle denkbaren Chancen zu ergreifen.“

Gemeinsam mit den Impfstoffherstellern müssten rasch Lösungen gefunden werden, um die Produktion anzukurbeln und die Verlässlichkeit bei Lieferungen zu verbessern, sagte Garg. „Das würde auch die Planbarkeit in den Ländern wesentlich verbessern - denn verlässliche Lieferzusagen sorgen für verlässlichere Impfplanungen in den Ländern.“ Das schaffe Vertrauen und stärke die hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

Althusmann: Tourismus-Regeln überprüfen – Epidemiologe besorgt über Mallorca-Reisen

8.08 Uhr: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht Handlungsbedarf bei den Corona-Regeln für den Tourismus. „Es ist schon ein bisschen absurd, dass wir nach Mallorca fliegen dürften, gleichzeitig aber kein Kurzurlaub auf den ostfriesischen Inseln, im Harz oder in der Heide erlaubt ist“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Das müssen wir in jedem Fall überprüfen und in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag erörtern. Ich plädiere sehr dafür, dass man hier eine Lösung für den Tourismus in Niedersachsen finden und ein Signal setzen könnte.“



Der Epidemiologe Gérard Krause zeigte sich im selben Interview besorgt über mögliche Mallorca-Reisen. „Denn es ist leicht vorstellbar, dass man sich dort, wenn viele Menschen aus vielen Nationen zusammenkommen, leichter infizieren kann, als wenn man hier bleibt.“ Aus rein epidemiologischer Sicht sei ein solcher Mallorca-Besuch problematisch.

Das waren die Corona-News am 20. März:

305 neue Corona-Infektionen im Norden

21.23 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein lag am Samstag bei 305. Am Freitag waren es 276 bestätigte neue Fälle, am Samstag vergangener Woche 238.



Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Samstag gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag bei 59,4 – nach 58,3 am Freitag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand: 20.3., 20.05 Uhr).



Schleswig-Holstein liegt weiterhin weit unter der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen mit 99,9 angab.

Die Zahl der Toten stieg um einen auf 1405. 185 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 48 von ihnen intensivmedizinisch und 30 von diesen beatmet.

Fewo-Vermieter wollen Beherbergungsverbot kippen



20.22 Uhr: Vermieter von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern wollen das Beherbergungsverbot stoppen. Dazu haben 20 private Eigentümer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Landkreis Vorpommern-Rügen einen entsprechenden Antrag eingereicht. Wie die beauftragte Berliner Anwältin Katja Kleist am Samstag mitteilte, sei der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung zur Aufhebung des Beherbergungsverbots beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingegangen.



Wegen der Corona-Pandemie sind touristische Reisen innerhalb Deutschlands momentan nicht möglich. Hotels, Ferienhäuser und -wohnungen dürfen keine Gäste beherbergen. Laut NDR-Berichten soll mit dem Antrag auch das Einreiseverbot für touristische Gäste gekippt werden. Außerdem sei eine Entschädigungsklage gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt

20.06 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Freitag 234 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz ist seit Freitag um 3,2 von 66,4 auf 69,6 gestiegen. Insgesamt wurden im Land bislang 27.942 Fälle gemeldet. Davon gelten 24.792 als genesen.

Wegen einer Covid-19-Erkrankung werden im Land zur Zeit 235 Patienten stationär behandelt – fünf mehr als am Freitag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg um neun auf 58.

Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 828.

Bislang haben in Mecklenburg-Vorpommern 126.935 Personen eine Erstimpfung bekommen – damit liegt die Impfquote bei 7,89 Prozent. 61.419 Menschen haben sich bislang auch die die zweite Spritze setzen lassen. Die Impfquote bei Zweitimpfungen liegt bei 3,82 Prozent.

Schwesig: „Über kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland reden“



18.17 Uhr: Trotz bundesweit steigender Infektionszahlen hält Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Osterurlaub in der engeren Umgebung nicht für ausgeschlossen. „Wir sollten zumindest darüber sprechen, ob es Möglichkeiten für einen kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland gibt“, sagte Schwesig vor dem für Montag geplanten Bund-Länder-Gipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.



„Viele Menschen verstehen nicht, dass es Möglichkeiten für den Osterurlaub auf Mallorca gibt, aber zuhause nicht einmal eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland angemietet werden kann“, sagte Schwesig zur Begründung. Die Tourismusbranche hatte bereits deutlich gemacht, dass sie weitergehende Öffnungen auch von Hotels und Pensionen erwarte.



Seit November liegt die Reisebranche in Deutschland brach. Mit der Streichung unter anderem Mallorcas von der Liste der Corona-Risikogebiete ist aber seit einer Woche Urlaub auf der Mittelmeer-Insel wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich.



Schwesig äußerte Verständnis für die Ungeduld von Hoteliers und Restaurantbetreibern. „Gerade in der Gastronomie und im Tourismus stoßen viele Unternehmen an ihre Grenzen. Wenn da kurzfristig keine Öffnung möglich ist, dann muss es zusätzliche Unterstützung gerade für diese Branchen geben“, mahnte die SPD-Politikerin.



Auch sie sehe die Entwicklung der bundesweiten Corona-Zahlen mit Sorge. Wenn nun am Montag über das weitere Vorgehen in Deutschland beraten werde, müssten Schulen und Kitas weiterhin oberste Priorität haben. „Wir haben die meisten Kinder in die Schulen und Kitas zurückgeholt. Das ist wichtig für die Kinder wie auch für die Eltern“, sagte Schwesig.

Garg wirft Kanzlerin Untätigkeit bei Corona-Impfstoffen vor



16.16 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Corona-Impfstoffe Zögern, Zaudern und Untätigkeit vorgehalten.



„Wir befinden uns in einer so entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung, da muss man von einer Regierungschefin jeden – auch persönlichen – Einsatz national wie international erwarten, damit Menschen endlich wieder ihre grundgesetzlich garantierte Freiheit leben können“, sagte Garg vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag. „Alleine darauf zu vertrauen, dass die Europäische Kommission schon alles richtig machen würde, reicht nicht.“



Garg forderte mehr finanzielle Kraftanstrengungen der Regierung beim Thema Impfstoff-Produktion. Das Einsetzen einer Task-Force der Bundesregierung sei „viel zu spät erfolgt – so etwas hätte man sich vor einem Jahr gewünscht“, sagte Garg. „Es müssen weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Produktionskapazitäten auszuweiten sowie Kooperationen pharmazeutischer Unternehmen zu unterstützen.“



Schleswig-Holsteins FDP-Landesvorsitzender kritisierte, dass Merkels Kabinett den Vorschlag des Münchner Ifo-Instituts, mit einem Prämiensystem Anreize für eine schnelleres Liefern von Impfstoffen zu schaffen, ins Leere hat laufen lassen. „Wenn wir unkompliziert wirtschaftliche Anreize setzen können wie mit einem Prämienmodell, dann ist die Bundesregierung aufgerufen alle denkbaren Chancen zu ergreifen.“

Auch in Niedersachsen steigt der Inzidenz-Wert



15.33 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Niedersachsen weiter gestiegen. Das Gesundheitsministerium gab am Samstag den Inzidenzwert mit 93,3 an. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 182.988 Fälle von Corona-Infektionen bestätigt und damit 1419 Fälle mehr als am Vortag. Den höchsten Inzidenzwert unter den kreisfreien Städten und Kreisen wies die Stadt Salzgitter mit 236,8 aus. Über der 200-er-Grenze lag sonst nur noch der Kreis Cloppenburg mit 210,9. Den niedrigsten Wert verzeichnete Goslar mit einem Inzidenzwert von 20,5.

Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter

11.51 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter: Am Samstag meldete die Gesundheitsbehörde 336 neue Fälle – vergangene Woche Samstag waren es noch 210. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 108,6 auf 115,3. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 85,5. Seit heute gelten in Hamburg aufgrund der Entwicklung wieder verschärfte Corona-Regeln (mehr hier).



Insgesamt haben sich nun 57.002 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.800 gelten als wieder genesen.



Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 241 (gestern 243). Davon liegen 90 Menschen auf der Intensivstation (76 aus Hamburg).



Die Zahl der Todesfälle stieg um eins auf 1343.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4255. Damit haben jetzt 167.855 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 76.805 davon sind bereits zweifach geimpft.



Demo am Jungfernstieg für härtere Corona-Maßnahmen

11.07 Uhr: Am heutigen Samstag wird in der Innenstadt für härte Corona-Maßnahmen demonstriert. Die „#ZeroCovid-Bewegung” fordert noch härtere Corona-Einschränkungen und will dafür um 12 Uhr auf die Straße gehen. „Schluss mit vollen U-Bahnen, vermeidbaren Bürojobs und überflüssiger Produktion”, sagte Paula Bühler von „#ZeroCovid Hamburg”.

Die Schulen müssten sofort geschlossen werden. „Eine wirksame Vollbremsung statt einem endlosen Lockdown light, damit weitere vermeidbare Tote verhindert werden.“ Für die Kundgebung am Jungfernstieg seien 200 Teilnehmer angemeldet.

Corona-Ausbruch bei Airbus in Produktionshalle

8.13 Uhr: Erneuter Corona-Ausbruch bei Airbus! Wie NDR 90,3 berichtet, soll eine Produktionshalle in Finkenwerder betroffen sein, in der rund 400 Menschen arbeiten. Laut Informationen des Senders sei die genaue Zahl der Infizierten noch unklar – es geht offenbar um eine zweistellige Zahl.

Bereits im Januar gab es bei Airbus einen Corona-Ausbruch. Die Behörden stellten anschließend Mängel beim Hygienekonzept des Konzerns fest, das nachgebessert werden sollte.

Das waren die Corona-News am 19. März:

276 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

22.00 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 58,3 - nach 56,9 am Donnerstag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 276. Am Donnerstag waren es 289 bestätigte neue Fälle, am Freitag vergangener Woche 191. Die Zahl der Toten stieg erneut um fünf - auf nun 1404. 196 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 52 von ihnen intensivmedizinisch und 31 von diesen beatmet.

Schleswig-Holstein regelt Vorgehen in Kreisen mit Inzidenz über 50

20.25 Uhr: Per Erlass hat die Landesregierung Corona-Beschränkungen für Kreise mit erhöhtem Infektionsgeschehen neu geregelt. Bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist im Einzelhandel nur Termin-Shopping möglich, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Das hat die Landesregierung bereits am Mittwoch beschlossen. Ab der kommenden Woche sind davon die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie Neumünster und Flensburg betroffen.

Die Betreiber der Geschäfte müssen dafür sorgen, dass wartende Kunden vor den Geschäften die Abstandsregeln einhalten können. Das gilt auch für Outlet-Center und Einkaufszentren. Die Beschränkungen gelten aber nicht für Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Tankstellen oder Drogerien. In Kreisen mit einer Inzidenz über 50 dürfen die Innenbereiche von Museen, Gedenkstätten oder Zoos ebenfalls nur mit Termin betreten werden.

Die betroffenen Kreise regeln die Maßnahmen per Allgemeinverfügung. Diese werden ab Montag der Folgewoche aufgehoben, wenn der Schwellenwert 50 in der laufenden Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.

Hamburger Kult-Festival „Altonale“ muss wegen Corona verschoben werden

19.35 Uhr: Wie das beliebte Hamburger Straßenfestival mitteilte, muss die „Altonale“ pandemiebedingt verschoben werden. So es Corona zulässt soll es aber dann im Früh-Herbst wie gewohnt stattfinden – zusätzlich wird es eine eigene TV-Show geben.



Das Fest wird von Juni auf September verlegt. Dann wird es wie gewohnt 17 Tage lang Veranstaltungen in Altona geben. Bereits vom 3. Bis 13. Juni wird eine hybride Form der „Altonale“ stattfinden. Es wird nämlich eine neue TV-Show, bei der täglich eine Stunde lang mit Kulturschaffenden aus allen Bereichen über Kultur gesprochen wird, geben. Aufgezeichnet wird das Format in einem, zum Fernsehstudio umgebauten, Zelt auf dem Platz der Republik in Altona.



Die „Altonale“ wird nun vom 2. bis zum 19. September stattfinden. Auch das internationale Fest der Straßenkünste „Stamp“ muss wegen der Pandemie in den September verschoben werden.

Flächendeckende Selbsttests an Hamburger Schulen beginnen nächste Woche

18.19 Uhr: „Wir haben jetzt insgesamt 480.000 Selbst-Schnelltests an die Hamburger Schulen ausgeliefert, genug um umfangreiche Testungen in den nächsten Wochen zu ermöglichen“, verkündete Schulsenator Ties Rabe am Freitag.

Mit diesen Tests sollen in der nächsten Wochen rund 120.000 Schülerinnen und Schüler an allen Allgemeinschulen im Rahmen ihres Präsenzunterrichts einmal getestet werden. Für Beschäftigte in den Schulen sollen sogar drei Tests pro Woche möglich sein. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser große Schritt hin zu mehr Sicherheit an den Schulen gelingen wird“, so Rabe.



Die Testphase an zehn Pilotschulen in Hamburg sei nun erfolgreich abgeschlossen worden. Die Rückmeldung aus den Schulen seien sehr positiv gewesen, teilte die Schulbehörde mit. Die Tests seien auch gut von Kindern bereits ab der ersten Klasse durchführbar und die Teilnahmebereitschaft der Schülerinnen und Schüler sei hoch gewesen.



Schon in dieser Woche haben die Schulbeschäftigen insgesamt über 20.000 Selbst-Testungen durchgeführt. Insgesamt seien zehn Beschäftigte positiv getestet worden.

236 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17:50 Uhr: Am Freitag sind in Mecklenburg-Vorpommern 236 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 73 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 825 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag um 3 auf nun 66,4. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 58,8.

Mit 105,3 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit 87,7. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 22,9. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 40,5 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Einsatz von AstraZeneca in Hamburg geht weiter

17.16 Uhr: Hamburg soll voraussichtlich ab Montag eine neue Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff erhalten und demnächst wieder neue Termine vergeben können. Das teilte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag mit. Zusätzlich könne auch bald das mobile Impfen zum Beispiel in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wieder aufgenommen werden.



Insgesamt sei die Impfstoffverfügbarkeit weiter knapp, in dieser Woche sei keine Lieferung von AstraZeneca in Hamburg eingegangen. In der Woche nach Ostern werden in Hamburg 50.000 Dosen - von allen Herstellern insgesamt - erwartet. Sollten die Lieferungen wie geplant eintreffen, werden als nächstes die über 70-Jährigen jahrgangsweise von der Behörde angeschrieben.

Hamburg: Gericht kippt Alkoholverbot im öffentlichen Raum

16.01 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat das wegen der Corona-Pandemie in der ganzen Stadt geltende Alkoholverbot im öffentlichen Raum in einem Einzelfall gekippt. Das Gericht gab am Freitag in zweiter Instanz dem Eilantrag eines Antragstellers statt, der alleine alkoholische Getränke im öffentlichen Raum konsumieren möchte. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht das Ansinnen des Mannes noch zurückgewiesen. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts, der allein für den Antragsteller gilt, ist unanfechtbar, wie das Gericht mitteilte. Ob der Senat an der Maßnahme trotz des Urteils festhält oder sie für alle Hamburger aufhebt, ist noch unklar.

Laut der Coronavirus-Eindämmungsverordnung ist der Konsum alkoholischer Getränke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und Grün- und Erholungsanlagen im gesamten Stadtgebiet untersagt. Dies ist nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts jedoch nach einer rein summarischen Prüfung rechtswidrig, da das Verbot im Infektionsschutzgesetz des Bundes keine geeignete Rechtsgrundlage finde. Denn dort sei verbindlich festgelegt, dass Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen ausgesprochen werden dürfen - nicht aber flächendeckend.

Inzidenzwert in Niedersachsen auf 90,2 gestiegen – 13 Regionen liegen über 100

15.15 Uhr: In Niedersachsen ist die Zahl neuer Corona-Ansteckungen abermals deutlich gestiegen - um 1580 im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz lag am Freitag bei 90,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes hervorgeht. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag der Wert noch bei 85,6; am Freitag vor einer Woche bei 71,9.



In mittlerweile 13 Regionen lag der kritische Wert über der Marke von 100 - damit müssen in diesen Kommunen eventuelle Lockerungen gestoppt werden. Am höchsten war die Sieben-Tages-Inzidenz weiterhin in der Stadt Salzgitter (222,5), gefolgt vom Landkreis Cloppenburg (221,5), Landkreis Peine (174,3) sowie der Stadt Osnabrück (159,2).



Insgesamt 4694 Menschen sind bisher in Niedersachsen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Gegenüber dem Vortag ist das eine Zunahme von 24 Toten. 89,5 Prozent der insgesamt 181 569 nachweislich Corona-Infizierten gelten inzwischen als genesen.

Hamburg zieht die Notbremse – so sehen die neuesten Corona-Zahlen aus

12.00 Uhr: Hamburg zieht in Anbetracht weiter steigender Corona-Zahlen die Notbremse. Am Freitag meldete die Gesundheitsbehörde 400 neue Fälle – vergangene Woche Freitag waren es noch 339. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 105,4 auf 108,6. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 86,7. Damit liegt die Inzidenz nun seit drei Tagen wieder über 100 – was den Senat dazu veranlasst, ab Samstag wieder strengere Regeln einzuführen.

Insgesamt haben sich nun 56.666 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.600 gelten als wieder genesen.

Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 243 (gestern 250). Davon liegen 89 Menschen auf der Intensivstation (76 aus Hamburg).

Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 1342.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4320. Damit haben jetzt 164.775 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 75.606 davon sind bereits zweifach geimpft.



Hamburg: Diese Regeln gelten ab Samstag

11.34 Uhr: Nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Inzidenz über 100 sind ab Samstag in Hamburg nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Weiter müssen der Einzelhandel (Click&Collect bleibt erlaubt), Museen und Galerien schließen. Friseure, Blumen- und Buchläden sowie körperliche Dienstleistungen dürfen mit Hygienekonzept weiterhin offenbleiben. Ausgenommen von erneuten Schließungen sollen Kitas und Schulen sein, weil hier verstärkt getestet wird.

Korrektur: In einer ersten Meldung hieß es, nur körpernahe Dienstleistungsbetriebe dürften geöffnet bleiben, wenn sie medizinischer Natur seien – tatsächlich dürfen körpernahe Dienstleistungsbetriebe (auch Kosmetik, etc.) mit Hygienekonzept weiter öffnen.

Inzidenz über 100: Hamburg zieht die Notbremse



11.09 Uhr: Hamburg wird die Corona-Lockerungen zurücknehmen, dies verkündete Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag. „Unsere Datenlage sagt, dass wir seit Mittwoch mit Inzidenzzahlen über 100 konfrontiert sind“, so Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). „Wir handeln früher, damit haben wir in den vorigen Wellen sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Die Verordnung für Hamburg sei daher genau so angepasst worden, wie es der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vorsieht. Die Regelung gelte direkt ab Samstag.

Das bedeutet, dass im Einzelhandel statt „Click & Meet” nur noch „Click & Collect” möglich ist. Private Kontakte müssen sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränken, allerdings werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Auch Sport im Freien ist für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich.

Schulen und Kitas sollen jedoch vorerst nicht wieder geschlossen werden.

Jetzt live: Tschentscher und Leonhard zur Corona-Lage



11 Uhr: In Hamburg wird heute voraussichtlich die Corona-Notbremse gezogen. Wenn die Inzidenz am Freitag weiter über 100 liegt, würden wieder die alten Regeln vor dem 8. März in Kraft treten. Zur aktuellen Lage informieren jetzt live Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Öffnungen: Hamburger Wirte mit Forderung an Tschentscher

10.15 Uhr: Wirte inhabergeführter Gaststätten in Hamburg haben sich in einem Schreiben an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Bürgerschaft für eine umsetzbare Öffnungsstrategie stark gemacht. Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag legten sie ein Sechs-Punkte-Papier vor, in dem sie unter anderem mehr Freiheiten für Geimpfte fordern.



„All denen, die schon geimpft sind, möchten wir Angebote machen dürfen, wie beispielsweise ,Betreutes Trinken für Pflegekräfte’“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief. Gleichzeitig boten sie ihre Läden als Impfzentren an – „den Schnaps zur Spritze gibt es von uns noch obendrauf”.



Die Wirte sprachen sich klar gegen Schnelltests als Voraussetzung für den Besuch von Gaststätten aus. „Wir können nicht auch noch dafür in die Pflicht genommen werden, negative Schnelltests auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.” Das sei nicht umsetzbar. Auch warnten sie vor einem Öffnungs-Ping-Pong. „Lieber lassen wir unsere Läden weitere Wochen und Monate geschlossen, als das Risiko für kurzfristige Schließungen erneut allein zu tragen.”



Die Wirte forderten von der Politik mehr Partnerschaft in der Pandemie. „Ein Jahr Pandemie hat uns zu Profis in Sachen Hygiene gemacht: Nutzen Sie unsere Expertise!” Kritisch zeigten sie sich auch bei der finanziellen Unterstützung. „Wir brauchen ab sofort (...) die verbindliche Zusicherung und Zahlung eines Unternehmerlohns und eben nicht die Verdrängung in die Grundsicherung.” Auch müsse der Flickenteppich bei der Investitionsförderung der Länder beendet werden.

Inzidenz über 100: Hamburg steht kurz vor der Corona-Notbremse

7.09 Uhr: Nach zwei Tagen mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 100 droht Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse. Der Senat hatte am Dienstag entschieden, die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig zu machen, sollten an drei Tagen in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden. Am Donnerstag war die Inzidenz mit 389 neu gemeldeten Fällen auf 105,4 gestiegen. Sollte die Zahl am Freitag nicht unerwartet deutlich unter 237 fallen, würden ab Samstag wieder die Regeln von vor dem 8. März gelten.



Im Einzelhandel wäre dann statt «Click & Meet» nur noch «Click & Collect» möglich. Private Kontakte müssten sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränken, allerdings würden Kinder bis 14 Jahre diesmal nicht mitgezählt. Auch Sport im Freien wäre für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich. Schulen und Kitas sollen jedoch vorerst nicht wieder geschlossen werden.

Das waren die Corona-News am 19. März:

Schleswig-Holstein meldet 289 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

21.24 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Donnerstagabend 289 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 49 weniger als am Mittwoch aber 16 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit leicht auf nun 56,9 (Mittwoch: 56,2; Donnerstag vor einer Woche: 48). Somit lag die Inzidenz im Norden den sechsten Tag nacheinander über 50.

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums fünf weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1399.

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 201 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 52 Menschen, davon 32 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.500 Menschen genesen.

Lotto King Karl, Lienen und Co. – Promis erinnern an Maskenpflicht



20.34 Uhr: Zahlreiche Hamburger Prominente erinnern von diesem Freitag an mit persönlichen Durchsagen an die Maskenpflicht in Bus und Bahn. An der neuen Informationskampagne des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) beteiligen sich unter anderem Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Lotto King Karl, die Musikerin Ina Müller, der Ex-St.Pauli-Trainer Ewald Lienen und Porky von der Band Deichkind, wie HVV und Hochbahn am Donnerstag mitteilten.



Die persönlichen Botschaften fürs Durchhalten werden an Haltestellen und in Fahrzeugen zu hören sein. Denn auch wenn nach wie vor über 95 Prozent der Fahrgäste in Bussen und Bahnen eine medizinische Maske trügen, sei die vielzitierte „Corona-Müdigkeit“ nicht zu leugnen, teilten HVV und Hochbahn weiter mit. Mit den neuen und unerwarteten Durchsagen sollen Kundinnen und Kunden weiterhin motiviert bleiben, sich gegenseitig zu schützen.

Höhere Sterblichkeit bei Schlaganfall-Patienten mit Covid-19-Infektion



19.41 Uhr: Erstaunliche und beunruhigende Erkenntnisse: Forscher des UKE haben durch die Auswertung von Krankenkassendaten herausgefunden, dass Menschen mit einem akuten Schlaganfall seit Beginn der Corona-Pandemie trotz unveränderter Behandlungsmöglichkeiten ein größeres Risiko haben, zu versterben. Das gilt vor allem, wenn sie auch noch mit dem SARS-CoV-2-Erreger infiziert sind.

Unter anderem zeigte sich in den Auswertungen, dass die Mortalität bei Patienten mit einem akuten Schlaganfall während der Pandemie im Vergleich zu den drei Vorjahren von 8,3 auf 9,6 Prozent stieg. Bei Patienten mit einem akuten Schlaganfall und einer bestätigten Corona-Infektion stellten die UKE-Forscher einen Anstieg der Mortalität im Krankenhaus von 9 auf 12,4 Prozent fest.

Woran das liegt, wird in weiteren Studien untersucht. Außerdem sind Erkankte mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) besonders gefährdet für einen schweren Corona-Verlauf. Diese Forschungsergebnisse wurden von der Forschungsgruppe GermanVasc des UKE und der Barmer im Fachmagazin European Journal of Vascular and Endovascular Surgery veröffentlicht.

Meck-Pomm: 196 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz stagniert

18.48 Uhr: Am Donnerstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 196 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren 23 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg minimal um 0,1. Laut Lagus haben sich landesweit zuletzt 63,8 Menschen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Sechs weitere Menschen starben im Nordosten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 823 stieg. Als genesen gelten 24.483 Menschen. Aktuell werden 226 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt – 10 weniger als am Vortag. Etwa ein Viertel davon (55) befindet sich auf einer Intensivstation.

Kein Landkreis oder kreisfreie Stadt liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz derzeit über 100. Den höchsten Wert verzeichnet Ludwigslust-Parchim mit 89,2, den niedrigsten die Hansestadt Rostock mit 22,9.

Tourismus will zu Ostern öffnen – Sonderweg mit Schleswig-Holstein

18.13 Uhr: 60 Prozent der Tourismus-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern wollen zu Ostern öffnen und gehen dabei von einer Kapazitätsauslastung von 70 Prozent aus. Dies ergab eine Umfrage des Landestourismusverbands unter rund 450 Unternehmen, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Hintergrund der Umfrage ist der Bund-Länder-Gipfel am kommenden Montag. Sollte es danach keine Öffnungsperspektive geben, sehen 82 Prozent einen mit Schleswig-Holstein abgestimmten Neustart als ein Mittel zur Öffnung.

Wie der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagte, dokumentiert die Umfrage den Ernst der Lage. „Entweder man schafft Möglichkeiten für eine baldige stufenweise Öffnung des Tourismus oder man findet weitere Wege und Instrumente, um die teils existenzielle Not der Unternehmen zu lindern und sie mitsamt ihren vielen Arbeitsplätzen zu erhalten.“ Die Branche dürfe nicht perspektivlos und ohne hinreichende Unterstützungsprogramme am Ende der Nahrungskette stehen gelassen werden.

Laut Umfrage ist die wirtschaftliche Lage der Unternehmen dramatisch wie nie zuvor in der Corona-Krise. 43 Prozent sehen sich als gefährdet beziehungsweise akut gefährdet. Noch im Januar lag der Wert bei 35 Prozent. Etwa ein Drittel der Betriebe könnten noch bis Ende März durchhalten, 37 Prozent würden ihr Geschäft bis Ende Juni aufrechterhalten können. Der Anteil der Unternehmen, die staatliche Hilfe benötigen, sei mit 58 Prozent unverändert hoch. Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer befindet sich in Kurzarbeit.

Um Gästen die Wahl für den Nordosten als Reiseziel zu erleichtern, hätten viele Anbieter ihrer Leistungen angepasst: 51 Prozent hätten kulantere Stornobedingungen und 25 Prozent böten Sonderkonditionen. Die meisten Unternehmer gaben weiter an, ihre Preise moderat um rund drei Prozent im Vergleich zu Vorsaison anheben zu wollen.

Selbsttests: Kinder im Norden sollen Wäscheklammer in die Schule bringen

16.23 Uhr: Der Start der Corona-Selbsttests für Schüler wird nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien mehr Schutz vor Infektionen an den Schulen bieten. Nach positiv ausgefallenen Selbsttests müsse ein PCR-Test gemacht werden, der das Ergebnis bestätigt, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Schüler sollen sich in dem Fall nach Hause begeben.

Die Schüler sollen die Tests ab Montag unter Aufsicht in den Schulen machen. „Wir gehen davon aus, dass die Kinder die Tests machen können“, sagte Prien. Noch am Donnerstag sollen die ersten 230.000 Tests an den Schulen ankommen, am Samstag weitere 380.000 folgen. Dadurch soll in der kommenden Woche jeder Schüler im Land die Möglichkeit eines freiwilligen Tests erhalten. Nach Ministeriumsangaben wurden an Schulen im Land allein in der vergangenen Woche 147 positive PCR-Tests gemeldet. Betroffen waren 135 Schüler sowie 12 Lehrer oder Schulbeschäftigte.

Prien und ihre Büroleiterin demonstrierten die Funktionsweise der Selbsttests des Herstellers Roche am Donnerstag. „Jedes Kind soll zum Testen möglichst eine Wäscheklammer mit in die Schule bringen“, sagte die Ministerin. Damit wird das Glas mit Testflüssigkeit aufgestellt.

Niedersachsen: Weil will Lockerungen im Handel an Schnelltests koppeln

15.25 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs für Lockerungen im Handel gekoppelt an Schnelltests ausgesprochen. „Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit auch zunehmend erleben werden, dass über Modelle ausprobiert wird, wie wir gesicherte Zonen schaffen können“, sagte Weil am Donnerstag in Hannover. So müsse geprüft werden, ob mit tagesaktuellen Negativ-Attesten ein sicheres Zusammenkommen von Menschen beispielsweise zum Einkaufen möglich ist – unter Beibehaltung der aktuellen Hygieneregeln.

Angesichts steigender Neuinfektionszahlen dämpfte Weil die Hoffnung auf schnelle umfangreiche Lockerungen. „Derzeit steigen die Zahlen von Tag zu Tag, das heißt, der Spielraum, dass man weiter lockert, ist wirklich sehr gering“, meinte er. „Und deswegen rate ich auch dazu, nicht zu große Hoffnungen an die nächste Runde zwischen Bundeskanzlerin und Regierungschefs und -chefinnen der Länder zu richten.“

Darüber, ob ein Osterurlaub im eigenen Land möglich sein kann, wolle er nicht vorab spekulieren, sagte der Regierungschef. „Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Schattierungen innerhalb der einzelnen Bundesländer. Mir ist sehr wichtig, dass wir am Ende hoffentlich ein gemeinsames Ergebnis erzielen werden.“

Neue Corona-Zahlen für Hamburg – Inzidenz steigt weiter

11.58 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter! Am Donnerstag meldete die Gesundheitsbehörde 389 neue Fälle – vergangene Woche Donnerstag waren es noch 303. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 100,9 auf 105,4. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 80,6. Damit liegt die Inzidenz nun seit zwei Tagen wieder über 100 – sollte sich der Trend morgen fortsetzen, werden in Hamburg die Corona-Regeln wohl wieder verschärft.

Insgesamt haben sich nun 56.266 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.200 gelten als wieder genesen.

Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 250 (gestern 260). Davon liegen 92 Menschen auf der Intensivstation (78 aus Hamburg).



26 Covid-19 spezifische Intensivbetten sind frei, laut Intensivbettenregister. Insgesamt meldet Hamburg am 18. März, dass von den 582 Intensivbetten in Hamburger Krankenhäusern 69 frei sind. Das entspricht einer Auslastung der Intensivstationen von 88 Prozent. Als Reservekapazität könnten binnen sieben Tagen 296 zusätzliche Intensivbetten aufgestellt werden. Ob es auch das dafür nötige Fachpersonal gibt, fragt das Register nicht ab.

Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 1337.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4510. Damit haben jetzt 161.839 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 74.137 davon sind bereits zweifach geimpft.



Niedersachsen meldet 1613 Neuinfektionen

11.56 Uhr Die Infektionszahlen aus Niedersachsen steigen rasant: 1613 Neuinfektionen meldet das Land am Donnerstag. Das sind fast vier Mal mehr als vorgestern (Dienstag: 407, Mittwoch: 1120). Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 24 auf 4670 (Todesfälle am Mittwoch: 22). Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 85,6 (Mittwoch: 81). Die höchste Inzidenz meldet erneut Salzgitter mit 236 (Mittwoch: 219,6).

219 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Laut dem Intensivbettenregister sind in dem Bundesland derzeit 166 Covid-19 spezifische Intensivbetten frei (Stand 18. März).

Die Zahl der niedersächsischen Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 sank von 11 auf 9.













Erster Kreis in Schleswig-Holstein wieder mit Inzidenzwert über 100



8.14 Uhr: Der Kreis Segeberg hat die kritische Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen stieg am Mittwoch auf 105,3 wie aus Daten des des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Dienstagabend lag der Wert bei 96,7. Das Überschreiten des 100er-Wertes führt dazu, dass Land und Kreis kurzfristig über verschärfte Schutzmaßnahmen beraten.

Derzeit ist der Kreis Segeberg der einzige in Schleswig-Holstein, dessen Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Den zweithöchsten Wert hat die Stadt Neumünster mit 84,8, gefolgt vom Kreis Herzogtum Lauenburg (80,8).

In Schleswig-Holstein stieg der Inzidenzwert den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge weiter, er liegt - Stand Mittwochabend - bei 56,2. Am Dienstag war er mit 53,8 angegeben worden.

Wegen der höheren Zahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag einschränken. In den Kreisen Segeberg (105,3), Pinneberg (74,3), Stormarn (64,3) und Herzogtum Lauenburg (80,8) sowie in Neumünster (84,8) und Flensburg (64,3) wird nur noch Termin-Shopping erlaubt, teilte die Landesregierung am Mittwochabend mit. Es soll auch möglich sein, direkt vor der Tür nach einem Termin zu fragen. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen, bei begrenzter Kundenzahl pro Verkaufsfläche.

Kieler Ministerin: Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen

6.38 Uhr: Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Kulturbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. „Ich erwarte einen offenen Austausch darüber, wie wir Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen können angesichts schwankender Inzidenzwerte“, sagte die CDU-Politikerin im Blick auf die Kultusministerkonferenz am Freitag. Die Runde befasst sich online mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Kultur in Deutschland.



„Uns geht es gleichermaßen um die sachgerechte Unterstützung der kulturellen Infrastruktur in Deutschland wie um eine möglichst unbürokratische Hilfe für Künstlerinnen und Künstler“, erläuterte Prien. Die sogenannte Kultur-Milliarde der Bundesregierung sei ein wichtiges und positives Signal. „Jetzt kommt es darauf an, dass Bund und Länder gemeinsam die Hilfe dahin bringen, wo sie am meisten benötigt wird und wo sie nachhaltig Wirkung zeigt.“ Aus Sicht Schleswig-Holsteins wäre es auch wünschenswert, Programme für außerschulische Bildungseinrichtungen wie Musikschulen oder Volkshochschulen aufzulegen.



Sie freue sich außerdem auf einen Austausch zur Rolle der Kultur im Hinblick auf die Sichtbarkeit des jüdischen Lebens in Deutschland und im Kampf gegen Antisemitismus, sagte Prien. „Dieses Thema muss trotz Pandemie ganz oben auf der Tagesordnung stehen.“

Das waren die Corona-News am 18. März:

Schleswig-Holstein meldet 338 Neuinfektionen – keine Lockerungen in Sicht

21.01 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Mittwochabend 338 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind sechs mehr als am Dienstag und 81 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit auf nun 56,2 (Dienstag: 53,8; Mittwoch vor einer Woche: 46,5). Somit lag die Inzidenz im Norden den fünften Tag nacheinander über 50.

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1394.



In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 218 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 51 Menschen, davon 35 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.500 Menschen genesen.



Wegen der höheren Zahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag einschränken (siehe unsere Meldung von 17.12 Uhr). Weitere Öffnungsschritte könne es derzeit nicht geben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Beratungen der Jamaika-Koalitionsspitzen unter Hinweis auf gestiegene Infektionszahlen. „Wir bewegen uns im Moment in einem schwierigen Umfeld.“

Für die um das Ostergeschäft bangenden Branchen Gastronomie und Tourismus will die Regierung erst nach der Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel am Montag Entscheidungen treffen.

Günther betonte, es sollte nicht allein die Inzidenz für weitere Entscheidungen maßgeblich sein. Auch die Auslastung der Kliniken und Intensivabteilungen sowie der Impffortschritt seien wichtig.

Wegen Corona: Kieler Woche erneut auf September verschoben



20.28 Uhr: Wegen der weiterhin angespannten Corona-Lage wird die Kieler Woche erneut von Ende Juni auf September verschoben. „Mit dem Ausbau der Teststrategie und dem Fortschritt bei den Impfungen werden wir im September hoffentlich in einer Situation sein, in der eine Kieler Woche näher am ‚Original‘ möglich sein wird“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag.



Bereits 2020 hatte das Sommerfest erst im September und anders als gewohnt stattgefunden. Die Kieler Woche lebe „von Spontaneität und besonderen Gemeinschaftserlebnissen“, sagte Kämpfer. Die Stadt könne wegen der Corona-Pandemie aber „auch nicht ausschließen, dass trotz der Verlegung doch noch eine Absage notwendig wird“.

Erneut mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm gemeldet

19.37 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen zieht auch in Mecklenburg-Vorpommern spürbar an. Mit 212 neuen Ansteckungen meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch den zweiten Tag in Folge mehr als 200 Fälle. Das waren zwar 42 weniger als am Dienstag, aber 28 mehr als am Mittwoch der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 64,7 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch der Vorwoche lag dieser Wert dem Amt zufolge landesweit noch bei 58,2.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg beträgt der Wert derzeit 94,7. Die niedrigste Inzidenz weist unverändert die Hansestadt Rostock auf mit nun 18,6.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt inzwischen bei 27.291. Als genesen gelten 24.291 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt aktuell bei 236. Die Zahl der Erkrankten, die auf Intensivstationen versorgt werden müssen, wuchs innerhalb eines Tages um 10 auf 50. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 817 stieg.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 122.095 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft, 59.349 erhielten bereits die zweite Impfung.

Verwaltungsgericht Hamburg erlaubt Öffnung eines Sonnenstudios – unter Auflagen



19.08 Uhr: Knackig braun – auch im Lockdown: Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am Mittwoch einem Eilantrag der Betreiberin eines Sonnenstudios teilweise stattgeben. Sie hatte sich gegen die Corona-bedingte Schließung ihres Studios gewehrt. Nun darf sie ihr Sonnenstudio unter Beachtung strenger Auflagen wieder öffnen.



Die Hygieneauflagen sind dabei aber strenger als beispielsweise bei einem Friseurbesuch. So ist unter anderem für Kunden und Personal die Vorlage eines negativen Corona-Tests verpflichtend.



Nach der momentan geltenden Coronavirus-Eindämmungsverordnung dürfen Sonnenstudios in Hamburg eigentlich nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Friseursalons, Kosmetik- Massage- und Tattoo-Studios allerdings schon – ebenfalls unter Auflagen. Nach Einschätzung der zuständigen Kammer sei derzeit nicht ersichtlich, dass ein solch massiver Eingriff in die Berufsfreiheit der Sonnenstudio-Betreiberin erforderlich sei.

Norden: Regierung schränkt Einzelhandel in einigen Regionen wieder ein



17.12 Uhr: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen Schleswig-Holsteins ab Montag wieder einschränken. In Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg sowie den Städten Neumünster und Flensburg kehre der Handel zum Termin-Shopping zurück, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch nach Beratungen der Landesregierung.



Grund sei, dass es in diesen Regionen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben habe. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen.

Günther betonte, angesichts der Infektionslage bestehe vor den Beratungen von Bund und Ländern am Montag keine Möglichkeit für weitere Öffnungen. Der Norden liege beim Infektionsgeschehen zwar unter dem Bundestrend, aber auch in Schleswig-Holstein habe die Inzidenz den vierten Tag in Folge über 50 gelegen, sagte er. Wie es in den Hotels und Gaststätten weitergehen wird, will die Regierung erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden. „Wir müssen in dieser Situation weiter vorsichtig sein“, sagte Günther.

Nach einem Jahr Schließung: Lizenzen von Diskotheken und Bars laufen aus



15.56 Uhr: Nach einem Jahr Schließung müssen sich zahlreiche Gastronomen in mehren Bundesländern um eine neue Betriebserlaubnis bemühen. Nach dem Bundesgaststättengesetz läuft ihre Lizenz nach einem Jahr durchgehender Schließung aus. Das treffe vor allem Diskotheken und teilweise Kneipen und Bars, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Die Frist bis zum Erlöschen der Lizenz kann nach dem Gesetz verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.



Betroffen sind neben Hamburg auch die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die übrigen Länder haben laut Dehoga eigene Gaststättengesetze ohne Erlaubnispflicht.



Der Verband empfahl den betroffenen Unternehmen, sich bei Fragen an ihren Landesverband zu wenden. „Es gibt keine automatische Fristverlängerung“, hieß es. „Wie in den jeweiligen Bundesländern mit diesem Thema in diesen für unsere Branche so dramatischen Zeiten umgegangen wird, liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Behörden und Ministerien.“

Hamburg: 393 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt über 100

11.57 Uhr: In Hamburg wurden heute 393 neue Corona-Infektionen gemeldet (gestern: 209. Vor einer Woche: 203).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 100,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 90,9, vor einer Woche bei 78,7.



Sobald die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tag den Wert von 100 übersteigt, werden die Lockerungen wieder zurückgenommen. Weitere Infos dazu gleich auf mopo.de.

Erstmals seit einigen Tagen wurden auch wieder Todesfälle aus Hamburg gemeldet: Fünf Menschen starben an Covid-19

In den Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 260 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen 97 Corona-Patienten, 80 davon sind Hamburger.

Die Zahl der Geimpften stieg gestern um 4249 Personen. Damit haben jetzt 158.446 Hamburger eine Erstimpfung erhalten. 72.962 davon haben bereits die zweite Impfung bekommen.

Niedersachsen meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

10.11 Uhr: Erschreckende Zahlen aus Niedersachsen: 1120 Neuinfektionen meldet das Land am Mittwoch (Dienstag: 407). Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 26 auf 4646 (Todesfälle am Dienstag: 22). Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 81 (Dienstag: 97,1). Die höchste Inzidenz meldet erneut Salzgitter mit 219,6 (Dienstag: 209)

Inzwischen haben elf niedersächsische Städte und Landkreise eine Inzidenz von mehr als 100.

Das waren die Corona-News vom 16. März 2021:

Schleswig-Holstein meldet 332 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

22.29 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Dienstagabend 332 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 214 mehr als am Montag und 85 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit auf nun 53,8 (Montag: 51,1; Dienstag vor einer Woche: 46,2).

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums sieben weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1392.

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 211 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 54 Menschen, davon 35 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.300 Menschen genesen.

Dolgner: Schaden des Impfstopps mit Astrazeneca höher als Nutzen

20.05 Uhr: Der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Dolgner hat die Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca kritisiert. „Sicher muss jede schwere Nebenwirkung abgeklärt werden, aber die Entscheidung, die Impfungen zu unterbrechen, schadet mehr als dass sie nützt“, sagte Dolgner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie bedeute einen irreparablen Imageschaden. „In der Folge werden viele auf eine Impfung verzichten und einige deshalb zusätzlich versterben.“

Hintergrund des Impfstopps sind Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will sich am Donnerstag zum weiteren Vorgehen äußern.

Die Unterbrechung würde nur Sinn ergeben, wenn die Schwere der Nebenwirkungen den Nutzen überwöge und eine Entziehung der Zulassung im Raum stünde, sagte Doglner. „Das ist aber nicht der Fall.“ Die drei tragischerweise Gestorbenen bedeuteten bei 1,5 Millionen Impfungen ein mögliches Sterberisiko von 1 zu 500 000, so der Abgeordnete. „Selbst wenn ich mein persönliches Infektionsrisiko nur mit 10 Prozent und meine altersbezogene Sterberate mit 0,5 Prozent annehme, wäre mein persönliches Risiko, an Corona zu sterben, immer noch 1 zu 2000 und damit 2500-fach höher als bei der Impfung.“

Dolgner würde sich deshalb sofort mit Astrazeneca impfen lassen. „Es wäre besser gewesen weiterzuimpfen und die Impflinge über das zusätzliche mögliche Risiko aufzuklären“, sagte der promovierte Chemiker. Er setzt sich akribisch mit der Corona-Pandemie auseinander und führt eigene Statistiken über das Infektionsgeschehen. Bereits seit einem Jahr postet der Landtagsabgeordnete - teilweise mehrmals täglich - Lageeinschätzungen zur Corona-Situation.

273 Neuinfektionen in Meck-Pomm gemeldet – 7-Tage-Inzidenz steigt

18.46 Uhr: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 273 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 70 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 816 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag leicht um 0,4 auf nun 64,3. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 62,5.

Mit 96,6 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg derzeit am höchsten. Am niedrigsten ist der Wert in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 19,1.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 27.099. Als genesen gelten 24.055 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 231 - das sind vier weniger als am Vortag. 40 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, sieben weniger als am Sonntag.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 119.881 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft, 58.293 erhielten bereits die zweite Impfung.

Schüler im Norden bekommen Corona-Selbsttests



17.55 Uhr: Schleswig-Holsteins Schüler sollen sich in den Schulen bis zu den Osterferien wöchentlich selbst auf eine Covid-19-Infektion testen können. „Am Donnerstag werden wir mit dem THW die erste Ladung von 230.000 Selbsttests der Firma Roche an die Schulämter ausliefern“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag in Kiel. Die ersten Antigen-Selbsttests sind für Schüler in den Abschlussjahrgängen eingeplant, damit diese sich vor den kommenden Prüfungen testen können. Das Ministerium rät den Schülern, sich am Vorabend der Prüfungen zu testen.



Prien betonte, „in den darauffolgenden Tagen werden weitere 380.000 Tests an die Schulen kommen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche ein Testangebot erhalten“. Mit den Corona-Selbsttests will die Landesregierung den Unterricht an den Schulen sicherer gestalten.



Zusätzlich zu den Selbsttests in der Schule können sich Lehrer und Schulbeschäftigte weiter in Apotheken, bei Hausärzten oder den Testzentren des Roten Kreuzes testen lassen.

Im Norden mehr als 11.000 AstraZeneca-Impftermine abgesagt



16.37 Uhr: Wegen der Aussetzung der Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca gegen das Coronavirus sind in Schleswig-Hostein bis Freitag 11.520 Termine abgesagt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Betroffenen wurden per E-Mail informiert. Die Enttäuschung über abgesagte Termine könne er gut nachvollziehen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).



„Arzneimittelsicherheit und die fachliche Bewertung der zuständigen europäischen und Bundesbehörden müssen jedoch immer höchste Priorität haben.“ Hintergrund des Impfstopps sind Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will sich am Donnerstag zum weiteren Vorgehen äußern. „Abhängig vom Ergebnis ist – hoffentlich – Freitag mit weiteren Entscheidungen und Planungen auch auf Länderebene zu rechnen“, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit.



In Schleswig-Holstein wurden laut Robert Koch-Institut bisher gut 65.000 Impfdosen von AstraZeneca gespritzt, fast ausschließlich als Erstimpfung. Insgesamt hat es im Land bisher 346.000 Impfungen gegen das Coronavirus gegeben.

Schulen und Kitas in Hamburg bleiben bei Inzidenz von über 100 offen



14.47 Uhr: Hamburgs Schulen und Kitas bleiben auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Corona-Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner geöffnet. „Hamburg hat vorgesorgt mit der Eigen- und Schnellteststrategie, den Unterricht so sicher wie möglich zu machen“, begründete Vize-Senatssprecherein Julia Offen am Dienstag die Entscheidung des Senats. Aufgrund des Wechselunterrichts seien nur rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen überhaupt in den Schulen, „so dass wir daran festhalten, dass die Kinder in der Kita und auch in der Schule sein können“.



Allerdings würden in anderen Bereichen Lockerungen wieder zurückgenommen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen 100 oder mehr erreichen. Dann werde Hamburg die bei der jüngsten Ministerpräsidentenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbarte Notbremse ziehen und bisherige Lockerungen rückgängig machen, sagte Offen.

Steigende Zahlen in Hamburg - Senat: Inzidenz über 100 in den kommenden Tagen „realistisch"

13.28 Uhr „Die Lage ist weiterhin ernst, vor allem auf den Intensivstationen. Es ist sehr realistisch, dass wir in den nächsten Tagen die 100er-Grenze überschreiten werden“, so Hamburgs stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag. Ein weiterer Öffnungsschritt wie die Öffnung der Außengastronomie soll daher nicht umgesetzt werden.

Hamburg werde sich hier an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz halten. Für Hamburg würde es bedeuten, dass erneut nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt sind, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Weiterhin müssten der Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen, Museen und Galerien sowie Sportanlagen schließen. Friseure, Blumen- und Buchläden sowie medizinisch notwendige Dienstleistungen dürften weiterhin offenbleiben. Ob und wann das in Kraft tritt, werde der Senat rechtzeitig bekannt geben. Die Stadt will sich hierbei an die eigens errechnete Inzidenz und nicht an die des Robert-Koch-Instituts halten (die aus technischen Gründen immer etwas niedriger ausfällt). Ausgenommen sollen die Öffnungsschritte in Kitas und Schulen sein, sie würden durch einen eigene Teststrategie abgesichert.

Niedersachsen: 407 Neuinfektionen, 22 Tote

13.13 Uhr Niedersachsen meldet am Dienstag 407 Neuinfektionen (gestern: 415) und 22 Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 4620. Die 7-Tages-Inzidenz steigt landesweit leicht auf 79,3 (gestern: 79,1), wobei Salzgitter mit einer Inzidenz von 209 den höchsten Wert meldet.

Hamburg: 209 Neuinfektionen

12.37 Uhr Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter an. Am Dienstag meldete die Stadt 209 neue Fälle. Das sind 59 weniger als am Montag, aber 6 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg leicht von 90,6 auf 90,9. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei 80,4 gelegen.

Allerdings handelt es sich dabei um von der Hamburger Gesundheitsbehörde errechnete Inzidenzwerte. Maßgeblich - auch für ein mögliches Erreichen der 100er-Grenze, ab der eine zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse mit Rückkehr in den Lockdown greifen würde - ist der auf anderer Grundlage berechnete Wert des Robert Koch-Instituts (RKI). Und der lag am Dienstag für Hamburg bei 83.

Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Zahl der Geimpften stieg gestern um 4867 Personen. Damit haben jetzt 155.380 Hamburger eine Erstimpfung erhalten. 71.770 davon haben bereits die zweite Impfung bekommen.

262 Covid-19-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus, 101 davon auf der Intensivstation.

Hamburg setzt mobiles Impfen aus – 20.000 Erstimpfungen weniger

11.58 Uhr Die mobilen Impfungen in Hamburg müssen vorerst ausgesetzt werden, wegen des Impfstopps für AstraZeneca. Betroffen seien unter anderem pflegebedürftige über 80-Jährige, die zu Hause betreut werden, und Menschen mit Behinderungen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Dienstag. Die Entscheidung sei „schwierig, schwer und schmerzhaft“ und nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden. Da der Impfstoff von Biontech ohnehin schwer zu handhaben sei, solle er zunächst nur noch im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen verabreicht werden und dort zusammen mit dem Moderna-Vakzin den Wegfall des Astrazeneca-Mittels ausgleichen. Das ursprüngliche Ziel, im März 70.000 Menschen zumindest eine Erstimpfung zu verabreichen, sei trotz der Umstellung der Impforganisation nicht mehr zu halten, sagte Helfrich. Voraussichtlich könnten nun nur gut 50.000 Impfungen durchgeführt werden.

Hamburger Impfzentrum: Biontech für alle

8.42 Uhr Im Impfzentrum in den Messehallen sind alle für heute vereinbarten Impftermine für AstraZeneca umgewandelt in Biontech-Termine, twittert der ärztliche Leiter Dr. Dirk Heinrich. Das gelte auch für die kommenden Tage. Gestern hatte der Senats noch erklärt, dass alle Impftermine mit AstraZeneca abgesagt werden müssen.



Nun wird die Organisation spontan und aufwändig umgestellt: Wer bereits einen Impftermin hat, soll sich zum angegebenen Termin mit der Bestätigung im Impfzentrum einfinden, teilt der Senat am Dienstag Morgen mit. Unabhängig von der Angabe auf der Terminbestätigung werde ein anderer Impfstoff als AstraZeneca verabreicht, in der Regel entweder von Biontech oder Moderna. Gegebenenfalls müsse daher das Datum für die zweite Impfung angepasst werden. Hierfür finde beim Check-out im Impfzentrum selbst eine neue Terminvereinbarung statt.

Wichtig: Das gilt nur für bereits bestätigte Termine. Es werden derzeit keine neuen Termine vergeben.

Die mobilen Impfangebote werden überwiegend verschoben; es können zunächst nur Termine im Impfzentrum durchgeführt werden. Wer seinen Impftermin auf Grund der Absage nicht wahrgenommen hat, bekommt auf Wunsch kurzfristig einen neuen.

Zweitimpfung mit AstraZeneca sollen bis auf Weiteres in Hamburg nicht stattfinden, so Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im NDR. Es deute aber alles darauf hin, dass schon die erste Impfung mit dem Impfstoff einen guten Schutz biete, mindestens vor schweren Krankheitsverläufen.

Auch für die Impfungen in den Schwerpunktpraxen war AstraZeneca vorgesehen. Nun sollen vorerkrankte Patienten mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. In dieser und der übernächsten Woche werden von diesem Impfstoff erstmals größere Lieferungen von jeweils rund 10.000 Dosen erwartet.

Die Impfungen mit AstraZeneca wurden gestoppt, um mögliche Nebenwirkungen zu überprüfen. Der Impfstoff von BionTech wurde bislang im Impfzentrum nur an über 80-Jährige verimpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das waren die News am 15. März:

Schleswig-Holstein meldet 118 Neuinfektionen

22.29 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Montagabend 118 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 31 mehr als am Sonntag und 21 mehr als am Montag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit leicht auf nun 51,1 (Sonntag: 50,9; Montag vor einer Woche: 45,3).



Zudem ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine weitere Person in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1377.

Altonaer Bezirksamtsleiterin von Berg sauer über Astra-Zeneca-Stopp

20.21 Uhr: Die Entscheidung der Bundesregierung, vorerst auf die Impfung mit AstraZeneca zu verzichten, trifft im Netz auf großes Unverständnis. Darunter auch die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg (Grüne), die ihrem Ärger auf Twitter Luft machte: „Das versteht doch kein Mensch mehr!“, schrieb sie am Montagabend.



„Warum AstraZeneca aussetzen, wenn fast drei von 100 Coronainfizierten nachweislich an Corona sterben — aber nur sechs von circa einer Million mutmaßlich eine Thrombose erleiden?“ Damit nicht genug, denn noch unverständlicher wird es für von Berg, dass im Gegensatz dazu die nachweislich thromboseauslösende Anti-Baby-Pille weiter verschrieben werde.

Nachdem die Bundesregierung vorerst die Impfung mit dem Präparat des Herstellers AstraZeneca gestoppt hat, müssen auch in Hamburg Impftermine reihenweise abgesagt werden. Hintergrund waren die jüngst gemeldeten Fälle von Thrombosen der Hirn-Venen nach einer AstraZeneca-Impfung.

67 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

19.30 Uhr: Am Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern 67 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren sieben mehr als am Montag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 811 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag leicht um 0,2 auf nun 63,9. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 66,1.

Hamburger Senat sagt Impftermine für AstraZeneca ab

18.18 Uhr: Hamburg sagt bis auf Weiteres alle Impftermine mit dem Vakzin von AstraZeneca ab. Damit folge man einer Entscheidung des Bundesregierung, die die Verwendung des Impfstoffs aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ausgesetzt habe, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Montag. Hintergrund sind Berichte über Nebenwirkungen.

Nur bei am Montag noch offenen Termine im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen werden laut Helfrich andere Impfstoffe verwendet. „Die weiteren, ab morgen, Dienstag, vergebenen Termine für die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff werden bis auf weiteres ausgesetzt und finden nicht statt.“ Das gelte auch für Termine zur Zweitimpfung.

Deshalb sollten sich Impfwillige mit einem bereits bestätigten Termin nicht in den Messehallen einfinden, sagte der Sprecher. „Die Sozialbehörde informiert öffentlich und die Betroffenen direkt, wann Ersatztermine vereinbart werden können.“

Niedersachsens Inzidenz steigt – Wenig Hoffnung auf Osterurlaub

16.17 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen wieder stärker aus als zuletzt. Der landesweite Sieben-Tage-Wert stieg am Montag auf 79,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Montag vor einer Woche lag die sogenannte Inzidenz noch bei 64,7.

Das Landesgesundheitsamt meldete 415 Neuinfektionen, eine Woche zuvor hatte es 314 neue Fälle gegeben. Insgesamt 4598 Menschen (plus 3) sind in Niedersachsen an oder mit dem Virus gestorben; rund 90 Prozent der nachweislich Infizierten gelten mittlerweile als genesen.

In zehn Regionen liegt der Sieben-Tage-Wert über der Marke von 100, die entscheidend ist für Lockerungen. Angesichts dieser Verschärfung der Lage sieht die Landesregierung auch wenig Chancen auf einen Osterurlaub im eigenen Land. „Die Situation sieht nicht so aus, als ob wir das realisieren können“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag in Hannover.

Hamburg meldet 268 Corona-Neuinfektionen

11.58 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter deutlich an. Zum Wochenstart meldete die Stadt 268 Neuinfektionen. Das sind 72 (!) mehr als noch am Montag vor einer Woche und 74 mehr als gestern (194). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 90,6 (Sonntag: 86,8).

Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Condor erweitert Flüge von Hamburg nach Mallorca

10.06 Uhr: Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen ist kein Risikogebiet mehr – und plötzlich wollen alle (gefühlt) so schnell es geht nach Mallorca. Die Fluglinien reagieren entsprechend auf die Nachfrage und kündigen schon bald mehr Direktverbindungen an – so auch Condor. Zu Ostern will der Ferienflieger mehrfach am Tag Flüge anbieten. Ab Hamburg soll es am 27. März mit bis zu drei Flügen täglich losgehen. Ab Hannover sind im selben Zeitraum bis zu zwei Flüge am Tag vorgesehen.

Kitas und Schulen in Hamburg öffnen ab heute

6.43 Uhr: Nach drei Monaten Homeschooling wird der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen am Montag teilweise wieder hochgefahren. Zunächst sollen Grundschüler und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in halbierter Klassenstärke wieder wechselweise in den Klassenräumen und zu Hause unterrichtet werden. In allen Klassenzimmern herrscht Maskenpflicht. Zudem gelten strenge Lüftungs- und Hygienekonzepte.

Neben den Klassen 1 bis 4 an den Grundschulen sind auch Schüler der Stufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschulen sowie der Klassenstufen 6, 10 und 12 der Gymnasien betroffen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler bleibt es zunächst noch beim digitalen Unterricht. Die Präsenzpflicht bleibt aber aufgehoben, so dass die Eltern oder die volljährigen Schüler selbst über eine Rückkehr in die Klassenzimmer entscheiden können.



Auch die Kitas erweitern ab Montag ihr Betreuungsangebot und wechseln vom erweiterten Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb. Begleitet werden sollen die Öffnungsschritte von einem Testprogramm. 4,7 Millionen Corona-Selbsttests hat die Stadt nach eigenen Angaben beschafft. Diese seien vor allem für Schulen und Kitas vorgesehen, hieß es.



Das waren die Nachrichten vom 14. März



Neue Zahlen in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt weiter

21.26 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 87 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Sonntagabend hervor. Am Samstag waren es noch 263 Neuinfektionen, am Sonntag vor einer Woche 83. Die Inzidenz des nördlichsten Bundeslandes stieg weiter leicht von 50,3 auf nun 50,9 – und blieb somit weiter über der neuralgischen Marke von 50.



Bleibt die Inzidenz über der 50er-Marke, muss unter anderem der zuletzt geöffnete Einzelhandel in Schleswig-Holstein wieder weitgehend schließen – einzig das Einkaufen auf Bestellung (Click & Meet) wäre demnach noch möglich. Auch andere Einschränkungen würden wieder greifen. Das zumindest besagt der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt weiterhin 1376 – es wurden zuletzt keine weiteren Fälle gemeldet. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Sonntagabend 196 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 57 Menschen, davon 33 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 40.900 Menschen genesen.

64 Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm – Inzidenz bei 63,8

18.47 Uhr: Am Sonntag sind in Mecklenburg-Vorpommern 64 neu nachgewiesene Corona-Infektionen hinzugekommen. Das waren 16 mehr als am Sonntag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg zum Vortag um 2,3 auf 63,8. Vor einer Woche hatte der Wert bei 68,3 gelegen. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, wurde unverändert mit 806 angegeben.

Mit 99,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald derzeit am höchsten, gefolgt von Nordwestmecklenburg mit 96. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus mit 23,4 in der Hansestadt Rostock. Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte liegen mit 43,2 beziehungsweise 39,9 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt den Angaben zufolge bei 26.761. Als genesen gelten 23.754 Menschen. In Kliniken wurden am Sonntag 223 Corona-Patienten behandelt, 7 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg um 5 auf 48.

Hamburg gedenkt Pandemie-Opfer – Carola Veit: „Pandemie ist noch lange nicht vorbei“



17.31 Uhr: Mit christlichen Fürbitten, jüdischen und muslimischen Totengebeten sowie einer buddhistischen Meditation ist am Sonntag in Hamburg der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. Das Gedenken gelte auch „allen, die allein sind in Angst und Trauer“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit bei der interreligiösen Feier in der Fritz-Schumacher-Halle auf dem Ohlsdorfer Friedhof. „Auch jenen, die keinen Abschied nehmen konnten.“ Sie appellierte an den Zusammenhalt, auch in Zukunft. „Wir müssen realistisch sei: Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“ Die schwere Zeit sei nur zu überstehen, „wenn wir gut zueinander sind“.



Schutz von Leben und Gesundheit hätten von Beginn der Pandemie an erster Stelle gestanden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher. „Dennoch sind seither über 50.000 Hamburgerinnen und Hamburger an dem Virus erkrankt – 1332 Menschen so schwer, dass sie daran verstorben sind.“ Persönlich und im Namen des Senats sprach er „allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die einen nahe stehenden Menschen durch Covid-19 verloren haben“, sein herzliches Beileid aus.



Nach gemeinsamen Gebeten legten die Mitwirkenden der verschiedenen Religionsgemeinschaften für die Opfer weiße Blumen nieder „für alle die gestorben sind und für alle die leiden“, sagte die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs.

Mallorca kein Risikogebiet mehr – erster Flug von Hamburg ausgebucht



15.18 Uhr: In Hamburg ist am Sonntagvormittag das erste Flugzeug nach Mallorca gestartet, nachdem die balearische Insel kein Corona-Risikogebiet mehr ist. 153 Passagiere stiegen am Sonntagvormittag in die Maschine mit der Flugnummer „EW 7588“ nach Palma de Mallorca, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft Eurowings berichtete. Damit sei der Flieger ausgebucht.



Allgemein war die Nachfrage nach Flügen auf die Lieblingsinsel der Deutschen der Sprecherin zufolge sehr hoch. Vier weitere Verbindungen nach Mallorca waren deutschlandweit für den Sonntag angesetzt – allesamt ausgebucht. An zwei Standorten hatte man größere Maschinen eingesetzt, als ursprünglich geplant, sagte die Sprecherin weiter.



Reisen nach Mallorca waren von Sonntag an wieder ohne anschließende Quarantäne und Testpflicht möglich. Wegen sinkender Infektionszahlen hatte die Bundesregierung entschieden, alle Balearen sowie mehrere Regionen auf dem spanischen Festland von der Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) zu streichen. Auch die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt galt für die entsprechenden Regionen nicht mehr. Von „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ wurde jedoch weiterhin abgeraten.

CDU-Landeschef Ploß warnt vor Klagewelle wegen Maskenpflicht



13.24 Uhr: Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß hat den rot-grünen Senat wegen der verschärften Maskenpflicht vor einer Klagewelle gewarnt. „Wir befinden uns in einer kritischen Lage, in der das Verständnis für Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung sinkt, aber die Corona-Fallzahlen steigen“, sagte er am Sonntag.



Zugleich hielten die verschärften Regelungen für eine allgemeine Maskenpflicht, etwa für Jogger an Alster und Elbe oder für Erwachsene auf Spielplätzen, einer juristischen Prüfung nicht stand. „Es droht eine Dauer-Klagewelle, welche die Hamburger Gerichte enorm belasten wird. Auch das sollte SPD und Grünen zu denken geben.“



Am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Hamburg einem Eilantrag gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Grünanlagen an Alster und Elbe an Wochenenden stattgegeben, allerdings gilt der Beschluss ausschließlich für den Antragsteller. Die Stadt kündigte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht an.

Hamburg: 194 neue Fälle, Inzidenz steigt leicht

12.10 Uhr: Hamburg meldet heute 194 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 210 Neuinfektionen gemeldet, am Freitag bei 329. Am vergangenen Sonntag gab es 170 neu bestätigte Fälle. Generell sind sonntags die Fallzahlen meist niedriger als an Werktagen, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 86,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Gestern lag die Inzidenz bei 85,5, am Freitag bei 86,7. Am vergangenen Sonntag lag der Wert bei 82,6.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 12. März 233 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 100 Corona-Patienten, 84 davon sind Hamburger. Die Zahl der Todesfälle liegt – ebenfalls mit Stand 12. März – bei 1328.

Niedersachsen: Corona-Zahlen steigen weiter – jetzt neun Kommunen mit Wert über 100



11.23 Uhr: Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut verschärft. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 1111 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg auf 76,8 - so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an. Am Samstag lag dieser Wert noch bei 74,7.



Neun Kommunen haben inzwischen eine Inzidenz über 100 - die Bewohner dieser Regionen müssen auf Lockerungen verzichten. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Emsland, Leer, Peine, Vechta und Wesermarsch, die Region Hannover, die Stadt Osnabrück sowie die Stadt Salzgitter. Die höchste Inzidenz hatte Salzgitter mit 182,2. In der Region Hannover, die knapp 1,2 Millionen Einwohner hat, kletterte der Wert auf 120,4.

Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Sonntag landesweit um 7 auf insgesamt 4595. Seit Beginn der Pandemie gab es in Niedersachsen 176.434 Corona-Fälle - nach Hochrechnungen gelten 90,2 Prozent davon als genesen.

Verstöße gegen Corona-Verordnung: Polizei löst Feier auf



10.39 Uhr: Im Landkreis Celle haben mehrere Menschen gegen die Corona-Auflagen verstoßen und sind dabei von der Polizei erwischt worden. In einer Wohnung in Lachendorf lösten die Beamten eine Feier auf, bei der sich Menschen aus sieben verschiedenen Haushalten trafen, teilte ein Polizeisprecher mit.



Wenig später kontrollierte die Polizei zwei Autos, in denen vier beziehungsweise fünf Personen aus mehr als zwei Haushalten ohne Mund-Nasen-Bedeckungen saßen. Gegen alle sei am Samstag ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Das waren die News am 13. März:

21.33 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 263 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Samstagabend hervor. Am Freitag waren 234 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz des nördlichsten Bundeslandes stieg um 1,7 von 48,6 auf 50,3 – und überschritt somit wieder die neuralgische Marke von 50. Bleibt die Inzidenz über der 50er-Marke, muss unter anderem der zuletzt geöffnete Einzelhandel in Schleswig-Holstein wieder weitgehend schließen – einzig das Einkaufen auf Bestellung (Click & Meet) wäre demnach noch möglich. Auch andere Einschränkungen würden wieder greifen. Das zumindest besagt der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1376 - das sind drei mehr als am Freitag.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt leicht

17.23 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 169 neue Corona-Fälle registriert worden – das sind vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 2,7 auf 61,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zwei weitere Menschen starben, die landesweite Gesamtzahl liegt nun bei 806. Die beiden am stärksten betroffenen Landkreise sind Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 96,0 und Vorpommern-Greifswald mit 84,9.

Hunderte bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im Norden

16.57 Uhr: Zu zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag Hunderte Menschen in Kiel und Hamburg versammelt. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt waren es nach Angaben der Polizei bis zu 900 Teilnehmer. Zu einer Gegendemonstration kamen bis zu 200 Teilnehmer, wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte. Am Zug der Corona-Maßnahmen-Kritiker waren auch rund 15 Traktoren beteiligt. Teilnehmer trugen Transparente mit dem Slogan: „Schluss mit dem Lockdown“. Ein Transparent der Gegendemonstranten trug die Aufschrift: „Hier sehen Sie nix außer Verschwörung Antisemitismus Menschenverachtung“.

In Hamburg nahmen an einer Demonstration der Gegner von Corona-Maßnahmen nach Angaben der Polizei etwa 200 Menschen teil. Weitere etwa 400 Beobachter und Unterstützer standen hinter den Absperrungen. Eine Gegendemonstration kam auf rund 100 Teilnehmer. Die Polizei musste nach Angaben eines Sprechers immer wieder wegen fehlender Abstände und Masken vor allem bei den Zuschauern einschreiten.

Corona in Hamburg: 210 Neuinfektionen am Samstag

12.38 Uhr: Hamburg hat am Samstag 210 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind 129 weniger als am Freitag und 40 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, sinkt damit leicht auf nun 85,5 (Freitag: 86,7).

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 12. März 233 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 100 Corona-Patienten, 84 davon sind Hamburger. Vier weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit gestern verstorben, damit stieg die Zahl der Todesfälle in Hamburg auf 1328.

Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt deutlich

12.10 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist deutlich angestiegen. Das Landesgesundheitsamt zählte am Samstag 1111 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die landesweite Inzidenz kletterte weiter nach oben auf 74,7 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Freitag lag die Inzidenz bei 71,9. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Samstag um 19 auf insgesamt 4588. Seit Beginn der Pandemie gab es in Niedersachsen 175.323 Corona-Fälle – nach Hochrechnungen gelten 158.430 davon als genesen.

Acht Regionen in Niedersachsen haben die kritische Inzidenz-Marke von 100 überschritten. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Leer, Peine, Vechta und Wesermarsch, die Region Hannover, die Stadt Osnabrück und die Stadt Salzgitter. Die höchste Inzidenz hat Salzgitter mit 161,1. Regionen mit einem Wert über 100 gelten als sogenannten Hochinzidenz-Kommunen. Lockerungen wie die Möglichkeit des Terminshoppings oder die Ausweitung des Präsenzunterrichts an den Schulen sind dort nicht möglich.

Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie



10.25 Uhr: Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg laden rund ein Jahr nach dem ersten Lockdown zu einem ökumenischen Gedenk-Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie ein. Teilnehmer in der Offenen Kirche St. Nicolai in Kiel sind am Sonnabend (17 Uhr) unter anderem Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Bischof Gothart Magaard und Erzbischof Stefan Heße. Auch Vertreter verschiedener beruflicher und gesellschaftlicher Gruppen werden sich nach Angaben der Kirche an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werde digital zugeschaltet.

Das waren die Corona-News vom 12. März:

Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unter 50

21.33 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 234 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Freitagabend hervor. Am Donnerstag waren 273 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz des nördlichsten Bundeslandes beträgt 48,6. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1373 - das sind vier mehr als am Donnerstag.

Bremervörde bietet Drive-in-Impfen für Menschen ab 80 an



18.45 Uhr: Senioren ab 80 Jahren können sich in der Stadt Bremervörde im Drive-in-Verfahren auf dem Beifahrersitz eines Autos gegen Corona impfen lassen. 478 Frauen und Männer sollen am Samstag in diesem Verfahren ihre Erst-Impfung erhalten. Auf dem Markt- und Messegelände wurde dazu eine Impfstraße aufgebaut. In drei Wochen, am Karsamstag, ist die Zweit-Impfung vorgesehen.



Nach einer Registrierung folgt ein Arztgespräch, eine kurze Wartezeit, die Impfung und dann abschließend die Überwachungsphase. „Sie müssen den Pkw während der kompletten Zeit nicht verlassen“, teilte die Stadt Bremervörde mit. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Menschen, die 80 Jahre alt oder älter sind, ihren Wohnsitz im Bereich der Stadt Bremervörde und einen entsprechenden Impftermin reserviert haben.

Hamburg: Millionen Tests für Kitas und Schulen



16.55 Uhr: Hamburg hat insgesamt über 4,7 Millionen Selbsttests für Kitas und Schulen beschafft. Dies teilte die Sozialbehörde am Freitag mit. Zum Teil seien die Tests auch schon ausgeliefert.



Nach den Märzferien starten die Hamburger Schulen ab Montag mit Wechselunterricht in halbierten Klassen. Das Modell wird es zunächst in Grundschulen, den Abschlussklassen 9, 10 und 13 an den Stadtteilschulen sowie die Klassen 6, 10 und 12 an den Gymnasien geben.

Schulbeschäftigte können sich zweimal pro Woche kostenlos selbst testen. Wenn ausreichend Tests vorhanden sind, sollen auch Schülerinnen und Schüler in das Konzept schrittweise einbezogen werden.



Hamburgs Kitas starten ab Montag mit einem eingeschränkten Regelbetrieb. Aufgrund der kritischen Infektionslage werden Eltern vom Senat aber weiterhin dringend dazu aufgerufen, ihre Kinder grundsätzlich zu Hause zu betreuen. Kita-Beschäftigte können sich ebenfalls zweimal pro Woche mit einem Selbsttest testen.

Erstes Bundesland nutzt die Luca-App

15.58 Uhr: Die Gesundheitsämter in Mecklenburg sind am Freitag an das System der Luca-App angeschlossen werden, um die Kontakte von Corona-Infizierten schneller ermitteln zu können. Mit der Luca-App können Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie Geschäfte, Gaststätten, Kulturbetriebe, Hotels, Behörden und ihre Besucher im ganzen Nordosten die Luca-App ab sofort nutzen. Die Gesundheitsämter können dann im Fall eines nachgewiesenen Corona-Falls auf die verschlüsselten Daten zur Kontaktverfolgung zurückgreifen. „Wir schaffen damit die Zettelwirtschaft ab“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Das Land nimmt für die Lizenzierung des Systems und die technische Anbindung an die Gesundheitsämter 440.000 Euro in die Hand. Für die Nutzerinnen und Nutzer der App sowie die Gastgeber ist die App kostenlos. 3000 Betriebe hatten sich mit Blick auf den Luca-Start schon bei Luca angemeldet.



Maskenpflicht gilt weiterhin: Hamburger Senat legt Beschwerde gegen Urteil ein

13.39 Uhr: Die Maskenpflicht für Jogger in den Hamburger Parks und an der Außenalster bleibt vorerst bestehen. Der Senat teilte am Freitagmittag mit, Beschwerde gegen das zuvor verkündete Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts einzulegen. Ein Jogger hatte gegen die Maskenpflicht im Freien geklagt und Recht bekommen, der Senat weitet die Aufhebung aber nicht für alle Hamburger aus.

Der Senat sei überzeugt, dass die in der Eindämmungsverordnung geregelte Maskenpflicht „in bestimmten Straßen und Parkanlagen dringend erforderlich ist“, heißt es in einer Mitteilung. Die Maskenpflicht gelte deshalb grundsätzlich weiterhin an Alster, Elbe und im Jenischpark.

CDU-Chef Ploß zum Masken-Urteil: So etwas darf SPD und Grünen nicht passieren

12.40 Uhr: Der Vorsitzende der Hamburger CDU, Christoph Ploß, hat sich zum Urteil des Hamburger Verwaltungsgerichts über die Maskenpflicht für Jogger geäußert. „Die Maskenpflicht an der Alster, an der Elbe und im Jenischpark ist völlig unverhältnismäßig und hat dazu geführt, dass die Akzeptanz der sinnvollen Corona-Regeln geschwächt wurde. Solche handwerklichen Fehler dürfen SPD und Grünen in Zukunft nicht mehr passieren“, sagte Ploß am Freitag.

Die Entscheidung des Gerichts gilt zunächst nur für den Jogger, der geklagt hatte. Ploß fordert deshalb: „Nach dem Gerichtsurteil sollte der rot-grüne Senat die pauschale Maskenpflicht an der Alster, an der Elbe und im Jenischpark umgehend auch für alle anderen Hamburger abschaffen. Sonst nimmt der Corona-Frust der Bevölkerung immer stärker zu – und die Akzeptanz für die vernünftigen Maßnahmen schwindet.“

339 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz deutlich gestiegen

12.05 Uhr: Hamburg hat am Freitag 339 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind 36 mehr als am Donnerstag und 116 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, steigt damit deutlich auf nun 86,7 (Donnerstag: 80,6). Zuletzt war dieser Wert am 31. Januar höher (88,6).

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 11. März 237 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 97 Corona-Patienten, 81 davon sind Hamburger. Zehn weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit gestern verstorben, damit stieg die Zahl der Todesfälle in Hamburg auf 1324.

Hamburger Gericht stoppt Maskenpflicht für Jogger

11.02 Uhr: Das Verwaltungsgericht Hamburg meldet: Der Eilantrag gegen die Maskenpflicht am Wochenende beim Joggen an Alster, Elbe und im Jenischpark ist erfolgreich!



Nach Auffassung der zuständigen Kammer ist die generelle Maskenpflicht für Jogger an diesen Orten unverhältnismäßig. Die Stadt Hamburg habe nicht ausreichend begründet, warum an Elbe und Alster sowie im Jenischpark eine Maskenpflicht für Jogger grundsätzlich an jedem Wochenende erforderlich sei. Es könne ja auch Wochenenden geben mit wenig Betrieb, etwa bei schlechtem Wetter, die Stadt könne also mit milderen Maßnahmen reagieren.

Die Entscheidung gilt – wie immer in solchen Fällen – nur für den Jogger, der den Antrag gestellt hat, dennoch muss die Stadt sich nun überlegen, wie sie mit dem Richterspruch umgeht. Sie kann das generelle Verbot aufheben oder in die nächste Instanz ziehen.

Niedersachsen: 1203 neue Fälle, Inzidenzwert steigt auf 71,9

10.42 Uhr: Niedersachsen verzeichnet 1203 neue Fälle mit dem Coronavirus. Das sind 86 weniger als am Vortag, aber 255 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, steigt damit auf 71,9 (Donnerstag: 67,9).



Insgesamt haben sich damit laut Landesgesundheitsamt 174.212 Personen in Niedersachsen mit dem Virus infiziert. 20 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden verstorben, insgesamt verzeichnet das Land damit 4569 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Am höchsten ist der Inzidenzwert in der Stadt Salzgitter (155,3), gefolgt von den Landkreisen Peine (143,2) und Cloppenburg (141,2).

Ab Montag starten Impfungen in Hamburger Schwerpunktpraxen

9.39 Uhr: Ab kommenden Montag starten die Impfungen in den Arztpraxen, den Anfang machen Dialyse-Patienten. Das sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, am Donnerstagabend im „Hamburg Journal“ im „NDR“. Als nächstes seien dann die onkologischen Schwerpunktpraxen an der Reihe und im Anschluss Patienten mit Lungenerkrankungen.



Der Grund: Die beiden Impftermine mit Wirkstoff von Biontech/Pfizer dürfen nun sechs Wochen auseinander liegen – und nicht mehr wie zuvor drei Wochen. Bei AstraZeneca verlängert sich der Zeitraum von neun auf zwölf Wochen, so das „Hamburg Journal“.



Kurzfristig seien damit mehr Schutzimpfungen möglich, da die zweite Impfung nach hinten verschoben ist, so die Sozialbehörde. Es bleibe weniger Zweitimpfstoff im Lager. Insgesamt werden so 30.000 neuen Impftermine frei.

Kreis Segeberg verschärft Corona-Regeln – 20 weitere Kinder in Kita infiziert

7.15 Uhr: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen treten im Kreis Segeberg am Montag wieder verschärfte Regeln für Kitas und Schulen in Kraft. Dann kehren die Kitas, Krippen und Horte vom Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. An den Schulen gehen die Klassen 1 bis 6 in den Wechselunterricht.



Unterdessen hat sich der Corona-Ausbruch an der deswegen geschlossenen Kita und Krippe Südstadt in Bad Segeberg ausgeweitet. Nachdem bis Dienstag sieben Mitarbeiterinnen und zwei Kinder nachweislich mit Corona infiziert waren, stieg die Zahl mittlerweile auf knapp 30. 20 weitere Kinder seien angesteckt, teilte der Kreis mit. Auch Eltern seien infiziert. Es werde geprüft, ob es sich bei dem Erreger um die britische Virusvariante handelt.



„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Landrat Jan Peter Schröder zu den Verschärfungen. „Denn natürlich wissen wir, was diese erneuten Einschnitte für Familien, Eltern und nicht zuletzt für die Kinder bedeuten.“ Aber die Corona-Fallzahlen im Kreis stiegen seit einigen Tagen wieder. Das Infektionsgeschehen sei diffus und über den gesamten Kreis verteilt.



Mit Stand Donnerstagabend gab es im Kreis zuletzt 79,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das war der zweithöchste Wert im Land, das bei einem Durchschnitt von 48,0 lag.

Das waren die Corona-News vom 11. März:

273 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21.34 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 273 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Donnerstagabend hervor. Am Mittwoch waren 257 Neuinfektionen gemeldet worden – am Donnerstag vergangener Woche waren es 219. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1369 - das sind 10 mehr als am Mittwoch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg an und erreicht nun 48 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag lag der Wert bei 46,5. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Donnerstag 196 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 53 Menschen, davon 36 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 40 400 Menschen genesen.

Neue Corona-Zahlen für Meck-Pomm – Zahl der Toten steigt auf 800

20.39 Uhr: Seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern 800 Menschen nachweislich an oder mit dem Virus gestorben. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Donnerstag acht neue Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In den Tagen davor waren jeweils weniger Tote gemeldet worden.

Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz sind ebenfalls wieder gestiegen. Das Lagus zählte 220 Infektionen binnen 24 Stunden, 33 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Mittwoch unter die Marke von 60 gesunken war, kletterte wieder auf 61,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde unterdessen die sogenannte südafrikanische Variante des Coronavirus nachgewiesen. Sprecher Achim Froitzheim bestätigte auf Anfrage zwei nachgewiesene Fälle. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung” berichtet. Die britische Variante wird bereits für mehr als 30 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in MV verantwortlich gemacht. Sie gilt als ansteckender als das ursprüngliche Virus.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 26 365 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Als genesen gelten 23 327 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 225 - das sind 20 weniger als am Vortag; 42 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, 2 mehr als bisher.

Hamburg: Mehr Impfungen durch größere Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung



19.42 Uhr: Für Erleichterung bei den Impfungen soll ein größerer Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung in Hamburg sorgen. „Dieses Vorgehen ist von der Ständigen Impfkommission empfohlen und von der Zulassung gedeckt. Es ist also medizinisch sinnvoll“, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde in Hamburg. Im Falle des Impfstoffes von Biontech werde die Zweitimpfung nun erst nach sechs Wochen verabreicht und nicht mehr schon nach drei. Bei AstraZeneca vergrößere sich der Abstand von derzeit neun auf zwölf Wochen.



Am Donnerstag wurden wieder neue Termine für das Impfzentrum im Vergabesystem freigeschaltet. „Es werden jetzt in den kommenden Tagen 31.000 Impftermine eingestellt, die zeitlich alle in diesem Monat liegen“, sagte Helfrich. Das Hamburger Modell sei es, „auf Sicht Termine zu vergeben“ – anders als in anderen Bundesländern. In den kommenden zwei Wochen hätten 40.000 Menschen einen Termin. „Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo ein Großteil der über 80-Jährigen bereits eine Impfung erhalten hat.“ Mindestens drei Viertel seien bereits geimpft oder hätten einen Termin dafür.

Neue UKE-Studie: Corona vs. Grippe: Wo es Gemeinsamkeiten gibt – und warum Covid19 gefährlicher ist



16.32 Uhr: Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben in einer Beobachtungsstudie die Krankheitsverläufe von Covid-19-Patienten mit denen von Influenza-Patienten der Saison 2017/2018 verglichen.

„Covid-19 wird häufig mit der saisonalen Grippe verglichen. Mit unserer Studie wollten wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in klinischen Merkmalen und dem Krankheitsverlauf beider Infektionen vor allem bei besonders gefährdeten Patientinnen und Patienten besser verstehen können“, erklärte Erstautor Dr. Thomas Brehm aus der I. Medizinische Klinik und Poliklinik des UKE.



Die Forschenden konnten zeigen, dass Patienten mit geschwächtem Immunsystem besonders gefährdet für einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung sind. So hatten immungeschwächte Covid-19-Patienten eine höhere Krankenhaussterblichkeit (33,3 Prozent), als die Patienten mit saisonaler Influenza (11,6 Prozent).



Außerdem fanden die Forschenden heraus, dass Covid-19-Patienten im Durchschnitt jünger waren und weniger Vorerkrankungen aufwiesen als Patienten mit saisonaler Influenza. Trotzdem hatten die Covid-19-Patienten im Durchschnitt einen längeren Krankenhausaufenthalt (26 versus 17 Tage), benötigten häufiger eine Sauerstofftherapie oder eine invasive Beatmung und mussten häufiger auf die Intensivstation verlegt werden (40 Prozent) als Patienten mit saisonaler Influenza (20 Prozent).



„Unsere Beobachtungen decken sich mit den Ergebnissen aus nationalen Datenerhebungen des Robert Koch-Instituts und liefern wichtige Erkenntnisse für Krankenhäuser und Entscheidungsträger des öffentlichen Gesundheitswesens für die derzeitige Pandemie und künftige Pandemien“, sagt Co-Autor Priv.-Doz. Dr. Julian Schulze zur Wiesch aus der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik des UKE.



In der Studie haben die Forschenden die Krankheitsverläufe von 166 im UKE behandelten Corona-Patienten mit 255 Patienten mit saisonaler Influenza direkt verglichen.

Michel wieder für Besucher geöffnet

14.22 Uhr: Hamburgs Wahrzeichen kommt aus dem Lockdown: Die Aussichtsplattform auf dem Kirchturm und die Krypta des Michels öffnen wieder für Besucher, täglich von 10 bis 18 Uhr.



Die Krypta, das einzigartige Gruftgewölbe der Hauptkirche St. Michaelis, kann ab Samstag, 13. März, besichtigt werden. Die Aussichtsplattform bietet ab Montag, 15. März, ihren Panorama-Blick über Hamburg.



Der Besuch ist nur mit Termin möglich. Die Buchung ist ab sofort unter www.st-michaelis.de möglich.

Bürgermeister in Niedersachsen frustiert von Corona-Politik

13.46 Uhr: Einen Krisengipfel zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Niedersachsen haben parteiübergreifend die Oberbürgermeister der drei großen Städte Wolfsburg, Salzgitter und Lüneburg gefordert. Die Bürger akzeptierten die Einschränkungen nicht mehr, weil sie sie nicht nachvollziehen könnten und sie oft willkürlich wirkten, sagte der Oberbürgermeister von Salzgitter, Frank Klingebiel (CDU), der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".

Auch der der Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädge (SPD), betonte: "Wir brauchen eine ganzheitliche und nachhaltige Strategie, wie wir von Ostern über den Sommer bis nach Weihnachten kommen. Wir brauchen eine Strategie, wie wir künftig mit der regionalen Wirtschaft umgehen." Die Bürgermeister seien frustriert, weil sie bei Land und Bund mit ihren Vorschlägen scheinbar nicht gehört würden.

Rollende Testzentren im Hamburger Süden unterwegs

12.51 Uhr: Im Hamburger Süden gibt es jetzt immer mehr Möglichkeiten, einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen zu lassen. Seit heute Morgen, 9 Uhr, auch ein Schnelltest-Bus südlich der Elbe unterwegs.



Das mobile Testzentrum pendelt täglich wechselnd zwischen Harburg und Neugraben. Montags, mittwochs und freitags steht der Bus auf dem Harburger Rathausplatz. Dienstags und donnerstags werden auf dem Neugrabener Markt Abstriche genommen.



Außer den Antigen-Schnelltests sind auch kostenpflichtige PCR-Tests (70 Euro) möglich. Geöffnet ist das rollende Testzentrum jeweils von 9 bis 18 Uhr. Spontan vorbeikommen kann man aber nicht: Zuvor ist eine Termin-Reservierung auf gotestme.de erforderlich.



Ein weiterer Bus ist ab dem morgigen Freitag täglich von Montag bis Freitag in Bergedorf im Einsatz. Das Testmobil steht auf dem Frascatiplatz und ist zu denselben Zeiten geöffnet wie der in Harburg und Neugraben. Auch hier läuft die Terminvergabe über gotestme.de.

Das stationäre Testzentrum an der TU Harburg wird voraussichtlich am 17. März öffnen.

Hamburg drängt auf weitere Corona-Hilfen



12.41 Uhr: Auf der Finanzministerkonferenz am heutigen Donnerstag will sich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) für weitere Corona-Hilfen einsetzen.



Bei der Ausgestaltung eines Corona-Härtefallfonds dränge Hamburg auf Beurteilungsspielräume für die Länder bei der Antragsberechtigung, sagte Dressel. „Nur so können wir für gerade auch die betroffenen Hamburger Kleinunternehmen, die bisher leer ausgegangen sind bei den Hilfen, gute Lösungen finden.“



In Hamburg liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir sind bereit, auch die hälftige Kofinanzierung zu ermöglichen.“ Außerdem werde sich Hamburg bei der Online-Konferenz für eine Verlängerung der steuerlichen Corona-Hilfen stark machen. „Die steuerlichen Hilfen machen einen wesentlichen Teil der Unterstützung aus, die wir als Stadt leisten können.“

In Hamburg seien seit Einführung der Billigkeitsmaßnahmen etwa 5,3 Milliarden Euro in rund 224.000 Fällen durch die Hamburger Finanzämter bewegt worden. „Das betrifft Vollstreckungsaufschübe, Stundungen und Vorauszahlungs-Herabsetzungen.“



Dressel forderte eine Verlängerung der Hilfen um mindestens ein weiteres Quartal, um dringend benötigte Liquidität in den Unternehmen zu halten. „Wir sind wirtschaftlich noch lange nicht über den Berg“, warnte er.

303 neue Corona-Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz steigt erneut



11.59 Uhr: In Hamburg wurden heute 303 neue Corona-Infektionen gemeldet – das sind 100 mehr als am Tag zuvor. Am vergangenen Donnerstag betrug die Zahl der Neuinfektionen 268, über 300 Fälle gab es zuletzt am 25. Februar.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 80,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 78,7, am Mittwoch vor einer Woche bei 76,9.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 10. März 261 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 98 Corona-Patienten, 81 davon sind Hamburger. Nach drei Tagen ohne gemeldete Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19, sind es am 10. März zwei – und somit insgesamt 1314.



4118 bzw. 1020 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 10. März). Insgesamt gab es in Hamburg bislang 135.475 Erst- und 65.116 Zweitimpfungen.



Tierpark Hagenbeck öffnet am 26. März wieder

10.56 Uhr: Der Hamburger Tierpark Hagenbeck öffnet am 26. März wieder – das gab das Unternehmen am heutigen Donnerstag auf seiner Webseite bekannt. Das Tropenaquarium bleibt allerdings noch geschlossen.



Ab 22. März können Tageskarten ausschließlich im Onlineshop erworben werden, zuvor muss wegen der Corona-Pandemie ein Kontaktformular ausgefüllt werden, hieß es am Donnerstag auf der Internetseite des Tierparks. Auch Besitzer von Jahreskarten müssen sich online registrieren.



Laut Vorgabe hätte der Tierpark eigentlich schon am 8. März wieder öffnen können. Die aktuell noch ungesicherte Sachlage für einen Tierparkbesuch und die damit einhergehenden Maßnahmen und Hygienevorschriften hätten eine kurzfristige Öffnung an diesem Datum leider nicht möglich gemacht, teilte der Tierpark mit. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung würden auf Hochtouren laufen.



Noch sind nicht alle Details geklärt. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin, es werde beispielsweise eine Personenobergrenze geben. Jedoch sei noch nicht klar, wie hoch diese sein werde. Fest stehe bereits, dass es beim Tagesticket kein festes Zeitfenster geben werde. Es werde jedoch empfohlen, am frühen Morgen oder frühen Nachmittag zu kommen. Denn besonders beliebt sei ein Besuch gegen 10 Uhr oder 11 Uhr.







10.45 Uhr: 1289 neue Corona-Infektionen hat das Bundesland Niedersachsen heute vermeldet. Das sind deutlich mehr als gestern (934 neue Fälle), und mehr als am Mittwoch vor einer Woche (803 Neuinfektionen).

Die Zahl der Todesfälle stieg ebenfalls und zwar um 25. Insgesamt sind in Niedersachsen 4549 Menschen an oder mit Covid19 gestorben.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 67,9 – gestern 66,7. Die höchste Inzidenz gibt es in Peine (148,4), die niedrigste im Landkreis Lückow-Dannenberg (16,5).

Insgesamt gab es in Niedersachsen bislang 173.009 Corona-Fälle. 156.497 Infizierte sind inzwischen wieder genesen.



Infektionen in Grundschule: 230 Kinder in Quarantäne



8.11 Uhr: In der Grundschule Ravensbusch in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) ist es zu Corona-Infektionen bei drei Kindern aus unterschiedlichen Klassen gekommen. Wie eine Kreissprecherin den „Lübecker Nachrichten“ erklärte, sei die Einteilung in Kohorten in diesem konkreten Fall „ein bisschen unglücklich“ gewesen, weshalb alle 230 Schüler vom Gesundheitsamt nun in Quarantäne bis zum 23. März geschickt wurden.



Von einem großen Ausbruch soll bis jetzt nicht die Rede sein. Bei dem Virus soll sich um die britische Corona-Mutation B.1.1.7 handeln. Lehrkräfte sollen nicht betroffen sein.

AstraZeneca-Lieferung in letzter Minute: Hamburg kann weiter impfen

6.24 Uhr: Durch eine Impfstofflieferung in letzter Minute ist man in Hamburg knapp einer ersten Absage von Impfterminen entgangen. „Wir haben gestern 21 000 Dosen von AstraZeneca erhalten“, sagte er Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am heutigen Donnerstag. Ursprünglich hatte man in der vergangenen Woche damit gerechnet. „Unser Lagerbestand an AstraZeneca liegt jetzt gerade bei 20.950 Dosen. Der Kühlschrank war also leer. Wäre die Lieferung nicht gekommen, wären wir in die Bredouille geraten.“



Helfrich erklärte: „Nur die Tatsache, dass wir noch einen kleinen Sicherheitspuffer hatten, hat dafür gesorgt, dass die Termine kontinuierlich stattfinden können.“



Zwar liege auch in Hamburg immer etwas von dem Impfstoff im Kühlschrank für die bereits vereinbarten Termine, „aber nur so viel, dass wir Lieferschwankungen ausgleichen können. Alles was geliefert wurde bislang, hat Hamburg restlos verimpft. Wir haben nichts über.“



Wenn neuer Impfstoff komme, „dann stellen wir sofort mehr Termine ins Vergabesystem ein“, sagte Helfrich. „Es werden jetzt in den kommenden Tagen 31 000 Impftermine eingestellt, die zeitlich alle in diesem Monat liegen.“ Das Hamburger Modell sei es, „auf Sicht Termine zu vergeben“, anders als in anderen Bundesländern.



In den kommenden zwei Wochen hätten 40.000 Menschen einen Termin. „Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo ein Großteil der über 80-Jährigen bereits eine Impfung erhalten hat.“ Mindestens drei Viertel seien bereits geimpft oder hätten einen Termin dafür.



Das waren die News vom 10. März:

Schleswig-Holstein meldet 257 Neuinfektionen



21.41 Uhr: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in Schleswig-Holstein wieder erhöht. Am Mittwoch wurden 257 neue Fälle gemeldet, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Dienstag waren es noch 147 Neuinfektionen, am Mittwoch vergangener Woche 292. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1359 - das sind 9 mehr als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 46,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 46,2.



In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Mittwoch 209 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 55 Menschen, davon 38 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 40.100 Menschen genesen.

Regierung: Einzelhandel im Norden darf zunächst weiter geöffnet bleiben

21.10 Uhr: Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf zunächst weiter geöffnet bleiben. Das teilte die Landesregierung am Mittwoch in Kiel mit. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) sagte mit Blick auf die Corona-Pandemie: „Angesichts einer seit neun Tagen stabilen Zahl von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ist die weitere Öffnung des Einzelhandels ebenso konsequent und verantwortbar wie behutsam.“

Buchholz sagte aber auch, dass sich die Betriebe auf möglicherweise erneut steigende Corona-Zahlen in den kommenden Wochen einstellen müssten. „Das heißt, dass sich die Einzelhändler so früh wie möglich mit Möglichkeiten zur digitalen Terminvereinbarung und Kontaktverfolgung befassen sollten.“

Die am Mittwoch veröffentlichte Bewertung der Pandemielage gilt den Angaben zufolge für die kommende Woche. Schon seit Montag dürfen die Geschäfte in Schleswig-Holstein bei begrenzter Kundenzahl in Bezug auf die Verkaufsfläche wieder öffnen. Sollte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aber wieder auf über 50 steigen, müssten die Kunden vor dem Einkauf einen Termin vereinbaren, hatte es am Montag geheißen. Wenn die Zahl landesweit über 100 steigt, müsste der Einzelhandel erneut schließen, und Kunden könnten nur noch bestellte Waren nach Voranmeldung abholen.

Mecklenburg-Vorpommern: 185 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt

20.16 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut gesunken. Am Mittwoch meldete das Lagus landesweit 58,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche – am Vortag lag der Wert den Angaben zufolge 4,3 Punkte höher.

Über dem für Lockerungen von Corona-Auflagen wichtigen Wert von 100 lag als einziger Landkreis Nordwestmecklenburg mit 102,3. Am niedrigsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Rügen mit 24 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen.

Das Lagus meldete landesweit 185 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit 63 weniger als vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 26.145 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 3 auf 792. Als genesen gelten 23.169 Menschen.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 245 – das sind 14 weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 40 – das sind 11 weniger.

Niedersachsen: Protest der Kommunen gegen neue Corona-Regeln

19.32 Uhr: Der Protest der Kommunen gegen die Corona-Politik der niedersächsischen Landesregierung weitet sich aus. Die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Wesermarsch haben am Mittwoch die neue Corona-Verordnung kritisiert. Diese sei unverständlich und nicht zielführend, wenn es um den Infektionsschutz geht, erklärten die Landräte Thomas Brückmann (parteilos), Johann Wimberg und Herbert Winkel (beide CDU) in einer gemeinsamen Erklärung.



Die Regeln hätten seit Anfang der Woche eine große „Verunsicherung und Chaos“ im Einzelhandel ausgelöst. Kaum jemand könne sie nachvollziehen. Zuvor hatten einige Bürgermeister Unmut über die Regelungen geäußert. Die drei Landräte befürchten, dass durch die Verordnung ein Einkaufstourismus in andere Kommunen befördert wird.



Die sogenannten Hochinzidenz-Kommunen, wo bei einem Wert von mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen Lockerungen wie die Möglichkeit des Terminshoppings nicht greifen, seien nachträglich vom Land eingefügt worden. Der starre Wert sei nicht praktikabel, weil Landkreise, die mehr testeten und mehr Infektionen aufdeckten, dadurch das Nachsehen hätten. Es sei nicht einzusehen, dass nach Ausbrüchen in Kindergärten der Einzelhandel schließen müsse und umgekehrt.

Die Landkreise Leer und Peine sowie die Region Hannover liegen über der kritischen Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die Kreise Cloppenburg und Wesermarsch liegen noch über dieser Marke.

Discovery Dock in Hamburg öffnet wieder



18.45 Uhr: Den Hamburger Hafen interaktiv erleben – das ist ab Donnerstag wieder möglich: Das Erlebnismuseum Discovery Dock (Am Kaiserkai 60) hat von Donnerstag bis Samstag immer von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Es gelten dieselben Hygienemaßnahmen wie vor dem Lockdown: So wird darum gebeten, ausreichenden Abstand zu anderen Besuchern zu halten, eine medizinische Maske zu tragen und regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten, kann nur eine eingeschränkte Besucherzahl und nur mit Online-Anmeldung eingelassen werden. Vor Ort ist daher kein Ticketkauf möglich.



Die Ticketpreise bleiben gleich: 14,50 Euro für Kinder, Schüler, Azubis und Studierende (12,30 Euro mit Hamburg Card), 10 Euro für Besucher mit Schwerbehindertenausweis B, 17,50 Euro für Erwachsene (14,90 Euro mit Hamburg Card). Mehr Infos gibt’s auf discovery-dock.de.

Wacken-Veranstalter planen weiter ihr Festival im Sommer

18.07 Uhr: Die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken hoffen auf eine Neuauflage im Sommer. „Wir bleiben hoffnungsvoll und planen weiter“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen am Mittwoch. „Unser später Veranstaltungstermin am letzten Juli-Wochenende erlaubt uns, die weitere Entwicklung der Situation – etwa auch hinsichtlich des Fortschritts der Impfkampagne und kommenden Entscheidungen der Bundesregierung – zu beobachten, und ermöglicht uns eine längere Vorbereitungszeit.“

2020 war das Heavy-Metal-Festival mit seinen rund 75.000 Fans wegen der Corona-Pandemie abgesagt und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden. Sieben andere große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr nach Angaben des Veranstalter-Netzwerks Eventim Live aus, darunter „Rock am Ring“ am Nürburgring und das „Hurricane Festival“ in Niedersachsen.

„Wir fühlen mit den Kolleg:innen, denen diese Entscheidung ganz sicher nicht leicht gefallen ist, ihren Fans und den Bands, die sich alle auf die Festivals gefreut hatten“, sagte Jensen. Weil die Sicherheit und Gesundheit aller auf dem Festival Anwesenden stets oberste Priorität genieße, seien die Veranstalter im ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden, Experten und der Politik. „Sobald sich konkretere Entwicklungen anbahnen, werden wir unsere Fans darüber in Kenntnis setzen.“

Öffnungs-Zoff im Hamburger Rathaus



16.21 Uhr: „Leider ist auch Hamburgs Bürgermeister spürbar in den SPD-Wahlkampf abgebogen“, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in einer Sondersitzung der Bürgerschaft. Besonders habe ihn geärgert, dass Peter Tschenstcher (SPD) am Wendepunkt der Pandemie schlechte Entscheidungen auf die Hauptstadt abschiebe. Er warf dem Bürgermeister vor, stets die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit zu verabschieden, aber im Nachhinein Lockerungen zu kritisieren und dem Bund Unfähigkeit vorzuwerfen. „Diese Spielchen bringen uns keinen Zentimeter weiter im Kampf gegen dieses Virus“, so Thering weiter. CDU-Parteikollege Dennis Gladiator fügte hinzu: „Herr Tschentscher, Sie haben diesen Beschlüssen zugestimmt“.

Tschentscher wies die Kritik zurück: „Nur weil irgendwo in Deutschland Wahlkampf beginnt, können Leute doch nicht sagen, ich spreche Probleme nicht mehr an“, sagte Tschentscher in Richtung CDU-Fraktionschef Thering. Dann verteidigte er sein Verhalten bei der Abstimmung der Maßnahmen zwischen Bund und Ländern. „Wir in Hamburg können den Kurs nun mal nicht allein bestimmen.“

Einige Länder hätten den Druck aus der Öffentlichkeit in die Ministerpräsidentenkonferenz getragen. Am Ende habe die Kanzlerin nachgegeben. „Wir hatten eigentlich geplant, auf Nummer sicher zu gehen – und nicht auf Nummer unsicher“, so Tschentscher über die Ministerpräsidentenkonferenz vergangene Woche. Man könne Öffnungsschritte machen, aber allen müsse klar sein, dass es ein „zusätzliches Risiko ist“. Tschentscher kritisierte, einige Bundesländer würden genau gucken, ob sie nicht einen Landkreis unter 50 finden, um dort alles zu öffnen.

Lüneburger Heide will Osterurlauber auf Hotelparkplatz testen

15.28 Uhr: Die Lüneburger Heide will nicht auf Osterurlauber verzichten und mit einem ausgeklügelten Testkonzept die Landesregierung überzeugen. „Wir wollen zum 1. April eine kontrollierte Öffnung, damit wir nicht nach sechs Wochen wieder schließen müssen“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, am Mittwoch. In einem Brief an die Regierung in Hannover schlug er neben dem Testen ein Lüftungskonzept vor. „Die Idee ist, mit den vom Land gestellten Tests die Urlauber auf dem Parkplatz in Empfang zu nehmen“, erklärte er.



Ein Hotelmitarbeiter solle die Prozedur überwachen – bei einem positiven Befund wären ein PCR-Test und die Abreise die Folge. Am Beispiel des Center Parcs in Bispingen habe man die Anreise von etwa 2000 Urlaubern durchgespielt. „Wir trauen uns schon aufzumachen, in der Heide verläuft sich alles. Im vergangenen Jahr hatten wir keinen Corona-Fall“, beteuerte von dem Bruch. Voraussetzung für die Osterplanung sei eine neue Verordnung des Landes nach dem nächsten Bund-Länder-Gipfel am 22. März. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Buchholz erwartet starkes Interesse an Urlaub in Schleswig-Holstein



14.31 Uhr: Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) erwartet eine starke Wiederbelebung des Tourismus in Schleswig-Holstein in diesem Jahr. Noch sei die Nachfrage extrem zurückhaltend. Er erwarte aber, „dass die Buchungen massiv anspringen werden“, sagte Buchholz am Mittwoch. Über die Frage einer Öffnung der Beherbergungsbetriebe schon zu Ostern solle bei den Beratungen von Bund und Ländern am 22. März entschieden werden. Mit Impfen, Hygienekonzepten und Tests könne es gelingen, den Tourismus in Schleswig-Holstein „wieder in die Erfolgsspur zurückzubringen“.



Im vergangenen Jahr verzeichnete die Branche zwischen Nord- und Ostsee wegen langer Schließungen dramatische Einbußen. So sank die Zahl der Übernachtungen in Häusern mit mindestens zehn Betten um fast 20 Prozent auf knapp 29 Millionen und die der Gäste um gut 30 Prozent auf 6,2 Millionen. Der Rückgang fiel aber geringer aus als im Bundesdurchschnitt.

Hamburger Harley Days werden verschoben



13.57 Uhr: Die Hamburg Harley Days werden wegen der Corona-Pandemie vom Juni in den August 2021 verschoben. Es zeichne sich zwar ein Weg aus der Krise ab, doch bei Events dominiere immer noch eine starke Unsicherheit, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.



„Die Gäste werden eine coronakonforme Ausgabe der Hamburg Harley Days erleben mit Musik, Entertainment, verschiedenen neuen Impulsen sowie selbstverständlich unter Berücksichtigung eines ausgefeilten Hygienekonzepts.“ Der neue Termin vom 13. bis 15. August erhöhe die Chancen für die Veranstaltung auf dem Großmarkt-Gelände erheblich.



Im vergangenen Jahr waren die Harley Days wegen der Corona-Krise ausgefallen. Das traditionelle Motorradtreffen hatten zuletzt etwa 400.000 Menschen besucht.

Mecklenburg-Vorpommern kauft Lizenz für Nutzung der Luca-App



12.33 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern will die App Luca zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie flächendeckend nutzen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Digitalisierungsminister Christian Pegel (beide SPD) haben sich dafür am Mittwoch in Schwerin stark gemacht. Als erstes Bundesland habe Mecklenburg-Vorpommern eine Lizenz für das Luca-System gekauft, um es mit der Kontaktnachverfolgung der acht Gesundheitsämter des Landes zu koppeln. Die Ämter nutzen die Software Sormas. Die Kosten für die Lizenz beliefen sich auf 440.000 Euro. Den Geschäften, Kunden und Kommunen entstünden keine Kosten.

Die Kundendaten würden beim Einchecken per QR-Code am Eingang etwa eines Ladens einem zentralen Server bei der Bundedruckerei übermittelt. Das Gesundheitsamt melde sich dann per SMS, sollte gleichzeitig ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch im Laden sein, erklärte Pegel am Mittwoch beim Besuch einer Boutique in Schwerin. Er versicherte, dass der Datenschutz gewährleistet sei. Die Daten der Kunden würden nach 30 Tagen gelöscht. Schwesig sagte, sie hoffe auf eine breite Nutzung der App. In und um Rostock nutzen nach Angaben der Stadt bereits rund 800 Einrichtungen Luca.

Hamburg meldet 203 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz sinkt

11.57 Uhr: In Hamburg wurden heute 203 neue Corona-Infektionen gemeldet – exakt so viele wie am Vortag. Am Mittwoch vor einer Woche lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 234.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 78,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 80,3, am Mittwoch vor einer Woche bei 80,8.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 9. März 248 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 88 Corona-Patienten, 71 davon sind Hamburger.

4427 bzw. 1066 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 9. März). Insgesamt gab es in Hamburg bislang 130.462 Erst- und 64.097 Zweitimpfungen.

Wieder deutlich mehr Neuinfektionen in Niedersachsen

11.01 Uhr: Niedersachsen meldet heute 934 neue Corona-Infektionen – deutlich mehr als gestern (354 neue Fälle), und mehr als am Mittwoch vor einer Woche (803 Neuinfektionen).



Die Zahl der Todesfälle stieg um 46. Insgesamt sind in Niedersachsen 4524 Menschen an oder mit Covid19 gestorben.



Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 66,7 (Dienstag: 65,2, Vorwoche: 64,4). Die höchste Inzidenz gibt es im Landkreis Cloppenburg (143,5), die niedrigste im Landkreis Lückow-Dannenberg (14,5).



Insgesamt gab es in Niedersachsen bislang 171.720 Corona-Fälle. 155.332 Infizierte sind inzwischen wieder genesen.

Zu viele Besucher: Kein Warnemünder Turmleuchten 2021



9.43 Uhr: Für das zu Neujahr abgesagte traditionelle Warnemünder Turmleuchten wird es in diesem Jahr keinen Nachholtermin geben. Grund dafür sei die weiter unsichere und sehr dynamische Infektionslage, teilte die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde am Mittwoch mit. Die Veranstalter konzentrierten sich nun auf die Vorbereitungen des 22. Turmleuchtens am 1. Januar 2022. Beim letzten Turmleuchten zu Neujahr 2020 hatten mehr als 80.000 Besucher das halbstündige Spektakel am Leuchtturm verfolgt.

Umfrage: Corona-Krise lässt Pessimismus in Niedersachsen wachsen



7.25 Uhr: Die Menschen in Niedersachsen blicken nach einem Jahr Corona-Pandemie einer Umfrage zufolge mit zunehmender Sorge auf die Wirtschaftskraft des Bundeslandes und die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. „Der noch im Herbst vorherrschende Optimismus, dass die Unternehmen schon irgendwie durch die Krise kommen, hat sich über den Jahreswechsel ins Gegenteil verkehrt“, sagte Volker Schmidt, Geschäftsführer der Drei Quellen Mediengruppe, die beim Institut für Demoskopie Allensbach eine repräsentative Umfrage in Auftrag gab.



Danach rechnen inzwischen 46 Prozent der Befragten damit, dass es mit der Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten weiter bergab geht. Damit sei die Bevölkerung in Niedersachsen im Vergleich zum Oktober vergangenen Jahres deutlich pessimistischer geworden (36 Prozent). Nur 22 Prozent glaubten aktuell an eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Mit zunehmender Dauer der Krise wachse die Besorgnis, dass etliche Betriebe nicht überleben würden. „Die Psyche der Bevölkerung ist erheblich angeschlagen“, so Schmidt.



Während sich im Oktober und Dezember noch 17 Prozent Sorgen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes machten, sei es im März schon jeder fünfte Niedersachse. In Zeiten einer normalen Konjunktur schwanke dieser Wert in Niedersachsen um acht Prozent. Für die „Niedersachsen-Umfrage März 2021“ wurden zwischen 1132 und 1337 Bürger jeweils im Oktober und Dezember 2020 sowie Februar/März 2021 befragt. Am Donnerstag soll der politische Teil der Umfrage vorgestellt werden. Die Drei Quellen Mediengruppe ist der Verlag des Politikjournals Rundblick.

Corona-Ausbruch in Kitas im Norden



6.46 Uhr: Wegen positiver Corona-Tests sind Kitas auf Sylt und in Bad Segeberg geschlossen worden. Bei Schnelltests in der Sylt Kita und in der Alten Realschule in Westerland wurden nach Angaben der Gemeinde am Dienstag insgesamt elf Betreuerinnen positiv getestet, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte. Keine von ihnen weise Symptome auf. Beide Einrichtungen wurden für den Rest der Woche geschlossen. Mit PCR-Tests sollen die Ergebnisse der Schnelltests überprüft werden.



Der Kreis Segeberg schloss am Dienstag wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend den Evangelisch-Lutherischen Kindergarten und die Krippe Südstadt in Bad Segeberg. Ende vergangener Woche hatten fünf Mitarbeiterinnen positive Schnelltest-Ergebnisse, die mit PCR-Tests bestätigt wurden. Zwei weitere Mitarbeiterinnen und zwei Kinder wurden ebenfalls positiv getestet. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Kinder aus fünf Betreuungsgruppen sind aktuell in Quarantäne.



Kitas sind am 22. Februar in weiten Teilen Schleswig-Holsteins aus dem Notbetrieb in den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen gewechselt, auch in den Kreisen Nordfriesland und Segeberg.



Das waren die News am Dienstag, 9. März 2020:

Schleswig-Holstein meldet 247 Neuinfektionen

21.57 Uhr: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in Schleswig-Holstein wieder erhöht. Am Dienstag wurden 247 neue Fälle gemeldet, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Montag waren es noch 97 Neuinfektionen, am Dienstag vergangener Woche 187. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1350 - das sind 10 mehr als am Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls leicht an und erreichte 46,2 Ansteckungen je 100 000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 45,3. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstag 208 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 61 Menschen, davon 40 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 39 900 Menschen genesen.

Hamburger Wohlfahrtsverbände warnen vor Masken des Gesundheitsministeriums

20.09 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium verschenkte im Dezember 2020 und Januar 2021 KN95 Masken. Diese hatten zu Beginn von Corona aber nur einen Schnelltest durchlaufen. Laut Informationen der „NDR”-Sendung „Hamburg Journal” vorliegen, warnen die Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg intern vor der Verwendung der Maskenmodelle aus diesem Maskenhilfspaket. Denn: 13 Maskenmodelle haben die Nachprüfungen im Auftrag von Baden-Württemberg nicht bestanden.

Unter anderem stationäre Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen und Hospize wurden in Hamburg mit Schnelltestmasken beliefert. Die Richtlinie mit vereinfachten Prüfbedingungen trat im März 2020 in Kraft, weil damals zu wenig Masken auf dem Markt waren. Diese Mangelsituation ist seit Oktober beendet.



Im „Hamburg Journal” vermutet der Sachverständige Dr. Roland Baller, dass ein Drittel der eine Milliarde bestellter Masken zu Beginn der Pandemie bis heute in Logistikzentren lagere. Der Experte vermutet zwei Gründe für die Verteilung der Masken: Entweder aus Vorsorge, falls aufwendig zertifizierte Masken wieder Mangelware werden oder weil man habe Lagerkosten reduzieren wollen.

Inzidenz in Meck-Pomm sinkt, bei Jüngeren ist sie am höchsten

18.12 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock landesweit 62,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 66,1. Unter der wichtigen Marke 50 liegen demnach die Landkreise Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte sowie die Stadt Rostock. Über 100 liegt der Landkreis Nordwestmecklenburg. Dort stieg der Wert von 104,9 am Montag auf nun 108,1.

Das Lagus meldete am Dienstag 206 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden und damit 41 weniger als vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern 25 963 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 4 auf 789. Als genesen gelten 22 962 Menschen.

Der Inzidenzwert sei inzwischen bei den 35- bis 59-Jährigen am höchsten, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weiter. Das sei die Gruppe der Berufstätigen, die zudem wohl auch im privaten Bereich aktiver seien. Bei den Älteren und vor allem auch den über 80-Jährigen sei die Inzidenz deutlich zurückgegangen. Das sei sehr positiv und zeige, dass die Impfungen wirkten. Aus diesem Grund sei die Zahl der Covid-Patienten im Krankenhaus und die Zahl der neuen Todesopfer auch nicht mehr so hoch.

Maskenpflicht: Hamburger Lehrer kriegen FFP2-Masken, Schüler nicht

16.58 Uhr: Alle Hamburger Lehrkräfte sollen mit FFP2-Masken ausgestattet werden – der Staat soll die Kosten sogar für Privatschulen übernehmen. „Man kann sich darüber streiten, ob es Aufgabe des Staates ist, dort zu finanzieren. Wir haben es aber übernommen”, so Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz. Schüler und Schülerinnen sollen hingegen weiter selbst für die Maskenbeschaffung aufkommen. Allerdings kündigte der Schulsenator an, in den nächsten zwei Wochen ein Reserve-Kontingent zu schaffen, wenn jemand doch mal eine Maske braucht.

Lesen Sie außerdem:Vor Schulöffnung – so laufen die Planungen

Hamburg will Busse als mobile Testzentren einsetzen

15.45 Uhr: Hamburg will die Möglichkeiten für kostenlose Schnelltest weiter ausbauen. Unter anderem solle es auch mobile Testzentren in Bussen geben, sagte die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag. Auch in dem bislang mit Testzentren unterversorgten Bereich Süderelbe würden im Laufe der Woche Kapazität von mehreren Tausend Tests pro Tag geschaffen, kündigte die Gesundheitsbehörde an.



Insgesamt wolle man bis zum Wochenende die Testkapazität von derzeit 25 000 auf 30 000 Tests pro Tag ausweiten.

Mutanten, Schnelltests, Kitas: Senat äußert sich

12.43 Uhr: Senatssprecherin Julia Offen hat sich am Dienstag bei der Landespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Hamburg geäußert. Bezüglich der aktuellen Mutationen sagte sie: „Wir müssen damit rechnen, dass die Infektionskurve weiter moderat ansteigen wird. Darauf weist auch ein deutlicher Anstieg bei den britischen Mutationen hin.“ Am Dienstag wurden 81 Mutations-Fälle mehr als am Vortag gemeldet – insgesamt sind es in Hamburg damit 177.

Zu den Schnelltests in Hamburgs Süden sprach Offen von einem „Missverständnis“. Hausarztpraxen und Apotheken würden die Tests auch dort anbieten, würden aber nicht in der Liste auftauchen. Es seien auch Testbusse geplant, die dann zum Beispiel in den Süden kommen – dazu soll es Genaueres Ende der Woche von der Sozialbehörde geben. Wer sich testen lassen will, sollte die Telefonnummer 116 117 anrufen.

Außerdem soll das Personal in den Hamburger Kitas ab morgen getestet werden. Im Laufe dieser Woche sollen Lehrkräfte Termine im Impfzentrum bekommen. „Es wird allerdings einige Wochen dauern, bis die Schulbeschäftigten geimpft sind“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

Aktuelle Zahlen: 203 Neuinfektionen und keine Toten in Hamburg

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Dienstag 203 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind sieben mehr als am Montag und 20 mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 80,4 (Vortag: 79,3). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 81,5 gelegen.

Doch eine Zahl macht Mut: Genauso wie gestern wurden auch am Dienstag zum zweiten Mal in Folge keine weiteren Todesfälle gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg nach wie vor 1312 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 8. März).

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 53.758 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 48.500 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 8. März 259 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 92 Corona-Patienten, 75 davon sind Hamburger.

4234 bzw. 959 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 8. März). Insgesamt wurden in Hamburg 125.553 Erstimpfungen und 62.862 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 354 Neuinfektionen und 31 Tote

10.40 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Dienstag um 354 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 314, am Dienstag vor einer Woche 291.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 170.786. Binnen eines Tages wurde zudem 31 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4478 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 65,2 (Vortag: 64,7, Vorwoche: 67,7).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 146,5, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (12,4).

Land im Norden kauft Smudos App zur Kontaktnachverfolgung



9.21 Uhr: Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Lizenz für die Nutzung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung gekauft. Es sei damit das erste Bundesland, teilte das Digitalisierungsministerium des Landes am Montag mit. „Das System ermöglicht schnell und einfach die Kontaktnachverfolgung nach dem Auftreten einer Corona-Infektion“, wird Minister Christian Pegel (SPD) zitiert. Es handele sich um einen wichtigen Baustein bei weiteren Öffnungsschritten, etwa in Gastronomie und Kultur.



Händler, Gastronome, Behörden, Kulturtreibende und alle anderen, die mit Publikum zu tun haben, können sich demnach auf einem zentralen, sicheren Server registrieren. „Sie erhalten einen QR-Code. Luca-Nutzer können sich damit auf ihrem Endgerät an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit als Besucher registrieren“, erklärte Pegel. Zugriff auf den Server hätten nur die Gesundheitsämter. Diese könnten die Daten nutzen, falls dies durch einen positiven Corona-Test erforderlich wird. Die Daten werden nach Angaben des Ministeriums zentral bei der Bundesdruckerei gespeichert. Nach dem bereits am Freitag erfolgten Vertragsabschluss mit dem Hersteller der App würden jetzt die erforderlichen Datenbanken eingerichtet. Spätestens in der zweiten Aprilwoche soll das vom Land aufgesetzte System zur Verfügung stehen.



Bereits jetzt könne man zwar die frei verfügbare Luca-App nutzen. Allerdings müssen nach Angaben des Ministeriums aktuell Händler die Daten noch auf ihren Endgeräten speichern. Das werfe Datenschutz- und Datensicherheitsfragen auf. Die Kosten für die Lizenz und den Betrieb belaufen sich laut Ministerium auf etwa 440 000 Euro. „Der volkswirtschaftliche Nutzen dürfte um ein Vielfaches höher liegen“, teilte Pegel mit.

AstraZeneca-Impftermine sind in Schleswig-Holstein buchbar

7.18 Uhr: Ab heute (17 Uhr) können sich in Schleswig-Holstein Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch kranke Menschen für Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca anmelden. Buchungen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums über das Impfportal des Landes (impfen-sh.de) möglich. Zu der Gruppe gehören unter anderem auch Menschen mit Trisomie 21, nach einer Organtransplantation, mit einer Demenz, geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung.

Impfen lassen können sich zudem bis zu zwei enge Kontaktpersonen pflegebedürftiger oder schwangerer Personen sowie verschiedene Berufsgruppen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Dazu zählen beispielsweise Soldaten im Auslandseinsatz und Beschäftigte im Gesundheitsdienst sowie Polizisten, die bei Demonstrationen eingesetzt sind.

Früheren Angaben des Ministeriums zufolge wird es im Norden im März und April voraussichtlich rund 200.000 Impftermine für den Impfstoff von AstraZeneca geben. Der Großteil davon sollen Erstimpfungen sein. Für die notwendigen Nachweise können die Norddeutschen Vordrucke herunterladen und ausdrucken. Nötig ist beispielsweise eine Bestätigung vom Hausarzt oder dem Arbeitgeber. Zweit-Impfungen mit AstraZeneca sollen am 17. April starten.

Das waren die Corona-News am 8. März:

Schleswig-Holstein meldet 97 Neuinfektionen

21.53 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Montag 97 neue Corona-Fälle gemeldet – das sind 14 mehr als am Sonntag und einer weniger als am Montag vor einer Woche. 223 Menschen mit Covid19-Erkrankung werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 64 auf einer Intensivstation davon 43 unter Beatmung. Sieben weitere Menschen sind in Folge einer Infektion verstorben, damit beträgt die Gesamtzahl der Todesfälle 1333.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 45,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am höchsten ist die Inzidenz in Flensburg (96,5), am niedrigsten im Kreis Steinburg (15,3).

Verbände und Parteien im Norden: Corona darf Gleichstellung nicht ausbremsen

21.11 Uhr: Anlässlich des internationalen Frauentags am Montag und mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise haben Verbände, Parteien und Organisationen im Norden die Gleichstellung der Geschlechter gefordert. Auch in der Corona-Pandemie seien Frauen häufiger als Männer von prekären Arbeitsverhältnissen, Altersarmut, der ungleichen Verteilung von Haus- und Familienarbeit sowie ungleicher Bezahlung betroffen, hieß es am Sonntag unter anderem von der Gewerkschaft Verdi, der SPD sowie den Linken.



Das Corona-Jahr 2020 habe eindrücklich gezeigt, dass die Gesellschaft auf die wertvolle Arbeit, die viele Frauen in Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheit und im Einzelhandel leisten, nicht verzichten könne, sagte Gabriele Dobusch, gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, am Sonntag laut Mitteilung. Es sei deshalb unter anderem weiter wichtig, Frauen mit Arbeitsmarktprogrammen zu fördern. „Wir müssen sicherstellen, dass Frauen nicht zu den Verliererinnen der Pandemie werden.“



Verdi forderte Regelungen, die Eltern in der Pandemie Planungssicherheit geben. „Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnergewerkschaften dafür ein, dass es während der pandemiebedingten Schließzeiten von Kitas und Schulen einen auskömmlichen Einkommensersatz gibt“, sagte Andrea Moder, Landesbezirksfrauensekretärin von Verdi Nord, laut Mitteilung.

Impfstart in den Arztpraxen Anfang April

19.36 Uhr: Ab Anfang April sollen die niedergelassenen Ärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf einigten sich die Fachminister von Bund und Ländern am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.



Der Impfstoff soll auf dem normalen Weg über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen solle auf ein Minimum reduziert werden, hieß es. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben. Vereinbarte Termine dort sollen erhalten bleiben.



Bis Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium 2,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das sind drei Prozent der Bevölkerung. 5,2 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten.



Bund und Länder hatten bereits am Mittwoch beschlossen, dass mit steigenden Mengen an Impfdosen haus- und fachärztliche Praxen ab Ende März/Anfang April generell in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Priorisierung einzelner Bevölkerungsgruppen soll beibehalten werden, aber dann sollen die Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, wer auf Basis der Empfehlungen die Impfung erhält.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt leicht

18.08 Uhr: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern leicht gesunken. Zuletzt wurden landesweit 66,1 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge entspricht das einem Rückgang von 1,9. Im Landkreis Rostock sank der Wert demnach um 8,8 auf 93,1 und demnach unter die für Lockerungen von Corona-Auflagen wichtige Schwelle von 100.

Das Lagus verzeichnete 60 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, so dass sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 25 762 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 9 auf nunmehr 785. Als genesen gelten 22 839 Menschen.

Drogerie-Märkte planen Schnelltest-Verkauf noch im Laufe dieser Woche

17.38 Uhr: Nach den Discountern Aldi und Lidl peilen auch die Drogeriemarktketten dm und Rossmann den Start des Verkaufs von Corona-Selbsttests an. Sofern die Lieferungen wie geplant kämen, „können wir den Corona-Schnelltest voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten“, teilte Rossmann am Montag mit. Von dm hieß es ebenfalls, man gehe davon aus, im Laufe dieser Woche starten zu können.

Ursprünglich hatte beide Ketten den Verkaufsbeginn am Dienstag (9. März) in Aussicht gestellt, dies aber an notwendige Lieferungen gekoppelt - diese kamen offenbar nicht so schnell wie erhofft.

Die Edeka-Supermärkte wollen die Tests „in Kürze“ anbieten. Rewe teilte mit, seine Supermärkte sollten mit Beginn der kommenden Woche sukzessive mit dem Verkauf von Selbsttests beginnen. Auch die Discount-Töchter der beiden Handelsunternehmen, Netto und Penny, wollen in den Verkauf der Selbsttests einsteigen.

Schleswig-Holstein: Schüler ab 7. Klasse dürfen ab Montag wieder in die Schulen

16.56 Uhr: In weiten Teilen Schleswig-Holsteins können Kinder und Jugendliche ab 7. Klasse vom kommenden Montag an zum Wechselunterricht in die Schulen gehen. „Damit beginnt kontinuierlich für immer mehr Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen wieder ein Stück Alltag“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag.

Wechselunterricht ab Klasse 7 ist vom 15. März an in Lübeck, Kiel, Neumünster sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein, Plön, Pinneberg, Nordfriesland, Steinburg und Dithmarschen geplant. Erst am Mittwoch soll entschieden werden, wie es in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie in der Stadt Flensburg weitergeht.

Wildgehege Klövensteen bleibt vorerst geschlossen

15.59 Uhr: Die Corona-Pause in Altonas Wildpark dauert an. Das Bezirksamt Altona hat entschieden, dass das Wildgehege Klövensteen samt seiner Waldschule vorerst geschlossen bleibt – trotz der aktuell geltenden Pandemiebestimmungen der Bundesregierung.



Daraus geht hervor, dass zoologische Einrichtungen seit dem 8. März wieder eingeschränkt öffnen dürfen, sofern die Inzidenz unter dem Wert 100 liegt und der Besuch per Terminvergabe sowie einer Dokumentation aller Gäste erfolgt.



Die Organisation einer Terminbuchungsmöglichkeit für den Besuch des Wildgeheges und die damit verbundene notwendige Kontrolle und Verwaltung ist dem Bezirksamt Altona aus Kapazitätsgründen jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund bleibt das Wildgehege mindestens bis zum 22. März geschlossen.

Hamburg-Marathon soll am 12. September stattfinden

15.02 Uhr: Die 35. Auflage des Hamburg-Marathons soll am 12. September dieses Jahres nachgeholt werden. Wie der Veranstalter MHV am Montag mitteilte, habe man sich mit der Freien und Hansestadt Hamburg auf einen neuen Veranstaltungstermin verständigt. Hamburgs älteste Sport-Großveranstaltung musste im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie wiederholt verschoben werden.

Vor allem Kleidung gefragt: Lange Schlangen vor Geschäften im Norden

14.25 Uhr: Endlich wieder durch die Geschäfte bummeln, wenn auch mit Maske und Abstand – diese Möglichkeit haben in Lübeck am Montag zahlreiche Menschen genutzt. Bei schönstem Frühlingswetter herrschte in der Fußgängerzone und den Einkaufsstraßen der Altstadt schon am Mittag reges Treiben. Es sei deutlich mehr los als normalerweise an einem Montagvormittag, sagte die Vorsitzende von Lübeck Management, Olivia Kempke. Vor den Filialen zweier großer Modehändler in der Fußgängerzone bildeten sich lange Schlangen, weil immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gleichzeitig in die Geschäfte eingelassen wurden.

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und wir wieder Kunden bedienen können“, hieß es übereinstimmend in vielen kleineren Modeboutiquen. Vor allem Kleidung war gefragt, in einem Bettenfachgeschäft stöberten dagegen nur wenige Kunden durch die Auslagen mit Bettbezügen und Daunendecken.

Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hatte die von der Landesregierung verfügte Öffnung des gesamten Einzelhandels aus Angst vor Einkaufstouristen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kritisiert.

Auch im Norderstedter Herold-Center herrschte bereits am Montagvormittag lebhafter Betrieb; ein guter Teil der Parkplätze im Parkhaus war von Autos aus Hamburg belegt. Deutlich ruhiger ging es im Mode-Outlet in Neumünster und in der Kieler Innenstadt zu.



In Schleswig-Holstein als Vorreiter durften wegen relativ niedriger Corona-Infektionszahlen am Montag die Geschäfte wieder öffnen. Nur in Flensburg blieben die Läden geschlossen - dort ist die Corona-Lage deutlich angespannter als im Rest des Landes.

Die Hamburger Innenstadt war am Montagvormittag noch kaum besucht. Zwar dürfen nun die Geschäfte für Kunden mit vorher vereinbartem Termin öffnen („Click & Meet“-Prinzip), die Zahl der Kunden sei aber selbst in großen Häusern nicht mal zweistellig gewesen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg. Für viele lohne sich das Geschäft noch nicht, da Kosten für Personal, Technik oder Security anfielen.

196 Neuinfektionen und keine weiteren Toten in Hamburg – Inzidenz sinkt

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Montag 196 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 26 mehr als am Sonntag aber 62 weniger als am Montag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 79,3 (Vortag: 82,6). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 80,3 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1312 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 7. März). Die gute Nachricht: Zum ersten Mal seit Wochen kamen keine weiteren Fälle hinzu.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 53.555 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 48.300 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 5. März 243 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 87 Corona-Patienten, 71 davon sind Hamburger.

2889 bzw. 1188 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 7. März). Insgesamt wurden in Hamburg 121.158 Erstimpfungen und 61.786 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 314 Neuinfektionen und drei Tote

10.15 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Montag um 314 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 876, am Montag vor einer Woche 403.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 170.432. Binnen eines Tages wurde zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4447 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 64,7 (Vortag: 65,1, Vorwoche: 68,8).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 151,2, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (12,4).

Günther rechnet mit Hotelöffnungen in Schleswig-Holstein an Ostern



9.43 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht Chancen dafür, dass die Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern geöffnet haben. „Wenn sich die Situation nicht dramatisch verändert, gehe ich davon aus, dass wir Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern öffnen“, sagte Günther der „Rheinischen Post“. „Warum sollen die Menschen an Ostern nicht in Hotels und Ferienwohnungen sein können – unter der Voraussetzung eines aktuellen Negativ-Tests und einer Nachverfolgung über Apps.“ Im Gegensatz zu Oktober gebe es jetzt genug verfügbare Schnelltests. Günther betonte, „Lösungen in diesem Bereich zu finden ist auch ein Gebot des Respekts der Branche und den Menschen gegenüber, die dort arbeiten“.

Mehr als 800 Homeoffice-Kontrollen bei Hamburger Unternehmen



7.02 Uhr: Hamburgs Amt für Arbeitsschutz hat seit Inkrafttreten der Homeoffice-Pflicht für Unternehmen Ende Januar mehr als 800 Firmen schriftlich oder durch unangekündigte Besuche auf Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Von den rund 270 im ganzen Stadtgebiet besichtigten Betrieben hätten rund 94 Prozent die Regelungen zum Homeoffice weitgehend eingehalten, sagte ein Sprecher der Justizbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Die übrigen Firmen seien aufgefordert worden, weitergehende Maßnahmen zu treffen. Bußgelder seien nicht verhängt worden. Dies sei nur möglich, wenn eine rechtskräftige Anordnung weiter nicht umgesetzt werde. „Solche Fälle liegen bisher nicht vor.“



Nicht ganz so gut ausgefallen seien die schriftlichen Kontrollen von rund 550 Hamburger Betrieben, die Ergänzungen ihrer Gefährdungsbeurteilung zum Infektionsschutz bei der Büroarbeit und für die Tätigkeiten im Homeoffice vorlegen sollten. Zwar hätten fast 95 Prozent der überprüften Betriebe mit Bürotätigkeiten Homeoffice angeboten. 21 Prozent davon seien jedoch aufgefordert worden, eine Ausweitung des Angebots zu prüfen. Mehr als ein Drittel der Betriebe habe zudem keine Gefährdungsbeurteilung für diesen Arbeitsbereich gehabt und die Betrachtung der psychischen Belastung habe sogar bei mehr als der Hälfte der vorgelegten Gefährdungsbeurteilungen gefehlt.



Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten bei ihrer jüngsten Verhandlungsrunde am Mittwoch vereinbart, dass die Regelungen zum Homeoffice bis zum 30. April verlängert werden sollen. Danach muss jedes Unternehmen seinen Mitarbeitern Homeoffice anbieten, wenn sich die Tätigkeiten dazu eignen. Dadurch soll die Gefahr reduziert werden, dass sich Beschäftigte am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin anstecken.

Das waren die Corona-News am 7. März:

Schleswig-Holstein: 83 Neuinfektionen am Sonntag

21.13 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 83 neue Corona-Fälle gemeldet – deutlich weniger als am Samstag (238 neue Fälle). 222 Menschen mit Covid19-Erkrankung werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 65 auf einer Intensivstation davon 45 unter Beatmung.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 45,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am höchsten ist die Inzidenz in Flensburg (99,8), am niedrigsten im Kreis Steinburg (12,2).

Extreme Unterschiede: Wer häufiger an Corona erkrankt



20.43 Uhr: Pflegekräfte und Kita-Beschäftigte erkranken nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) öfter an Covid-19 als andere Berufstätige. Das berichtete der NDR am Sonntag unter Berufung auf die ihm vorliegende Untersuchung. Die gesetzliche Krankenversicherung hat danach alle Corona-Diagnosen ihrer erwerbstätigen Mitglieder ausgewertet, insgesamt knapp 28.000. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen seien extrem.

Während im Durchschnitt von 100.000 Erwerbstätigen knapp 500 wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben wurden, so waren es bei ambulanten und stationären Altenpflegekräften mit gut 1200 mehr als doppelt so viele. Es folgen Kita-Beschäftigte sowie Krankenschwestern und -pfleger. Ebenfalls unter den besonders betroffenen Berufsgruppen sind Ergo- und Physiotherapeuten, medizinische Fachangestellte wie Arzthelferinnen sowie Sonderpädagoginnen und -pädagogen, Ärztinnen und Ärzte.

"Wir sehen in unseren Daten, dass vor allem Menschen in sozialen Berufen mit engem Kontakt zu anderen Menschen mit der Diagnose Covid-19 krankgeschrieben werden", sagte der Vorstandschef der Krankenkasse, Jens Baas. Besonders selten erhielten dagegen diejenigen Versicherten eine Corona-Diagnose, die in Wissenschaft und Forschung arbeiteten. Dort waren es nur knapp 200 pro 100.000 Erwerbstätige. Auch Mitarbeiter im Controlling und in der IT waren selten betroffen.

MeckPomm: 48 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt leicht



19.09 Uhr: Am Sonntag sind in Mecklenburg-Vorpommern 48 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 18 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 776 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Samstag um 1,1 auf 68,3. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 65,7.

Mit 106,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Rostock mit 101,9. Am niedrigsten ist der Wert in Rostock - dort liegt er bei 24,4. Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte liegen mit 25,4 und 35,6 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.



Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 252 - das sind drei weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt unverändert bei 44.

Diese Corona-Regelungen werden ab morgen in Hamburg gelockert



17.04 Uhr: Auch in Hamburg tritt am Montag die sechste Verlängerung des Lockdowns in Kraft. Einige der strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden gelockert. Die wichtigsten Punkte laut der am Sonntag veröffentlichen Verordnung sind:



Kontaktbeschränkungen



Es können sich wieder maximal fünf Angehörige aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Bislang durften die Angehörigen eines Haushalts nur mit einer weiteren Person zusammenkommen, egal ob Kind oder Erwachsener.



Einzelhandel



Buchhandlungen, Blumenläden und Gartenmärkte dürfen von Montag an unter Auflagen öffnen. Je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf ein Kunde eingelassen werden. Baumärkte dürfen nur ihre abgegrenzten Gartencenter-Bereiche öffnen. Für den Rest des Einzelhandels ist das sogenannte Termin-Shopping erlaubt. Das heißt, es darf ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach Terminvereinbarung eingelassen werden.



Körpernahe Dienstleistungen



Außer den Friseuren dürfen jetzt auch Kosmetik-, Fußpflege-, Nagel- und Tattoostudios wieder öffnen. Kunden müssen während der Behandlung Masken tragen.



Sport



Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammen im Freien Sport machen. Auf den Anlagen müssen aber Duschen und Umkleideräume geschlossen bleiben, Toiletten dürfen unter Beachtung der Hygieneregeln benutzt werden. Bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren können im Freien gemeinsam Sport treiben.



Kultur und Freizeit



Museen, Gedenkstätten, Galerien, Ausstellungshäuser, Ausstellungen und Tierparks dürfen mit Terminbuchung besucht werden. Der Wildpark Schwarze Berge bietet ab Montag Besuche an, während Hagenbecks Tierpark nach eigenen Angaben voraussichtlich noch bis kommenden Sonntag (14. März) geschlossen bleibt.



Fahr- und Flugschulen



Fahr- und Flugschüler dürfen unter Beachtung der Hygienebestimmungen wieder zum theoretischen Unterricht gehen und praktische Stunden nehmen.

Schulen und Kitas



Schulen und Kindertagesstätten sollen ihren Betrieb nach den Ferien am 15. März wieder hochfahren, begleitet von einer Teststrategie. Die Präsenzpflicht für Schüler bleibt aber aufgehoben, so dass Eltern entscheiden können, ihre Kinder weiter im Homeschooling zu belassen.



Weiteres



Die strenge Maskenpflicht gilt weiter, auch in zahlreichen Parks sowie auf den bei Spaziergängern und Joggern beliebten Wegen an Elbe und Alster.



Wie geht es weiter?



Am 22. März wollen die Ministerpräsidenten erneut mit der Bundeskanzlerin über die Lage beraten.

Polit-Zoff: „Corona deckt rot-grüne Versäumnisse auf”



13.46 Uhr: Die Corona-Krise hat nach Ansicht des Hamburger CDU-Landesvorsitzenden Christoph Ploß jahrelange Versäumnisse des rot-grünen Senats in der Schulpolitik aufgedeckt. „Im Lockdown hat sich besonders stark gerächt, dass SPD und Grüne die Digitalisierung der Hamburger Schulen viel zu lange verschlafen und zu wenig in unsere Schulen investiert haben”, sagte der Bundestagsabgeordnete am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn die Vorschläge aus der CDU-Bürgerschaftsfraktion, an Schulen mehr zu testen und für coronakonforme Lüftung zu sorgen, frühzeitig umgesetzt worden wären, „hätten wir die Schulen viel früher öffnen können”.



Ploß forderte größere Investitionen in die Schulen. „Es sollte selbstverständlich sein, dass alle Schüler unabhängig von ihrer Herkunft digitale Endgeräte zum Lernen erhalten.” Darüber hinaus müsse stärker in den Aufbau digitaler Lernplattformen und sogenannter Schul-Clouds investiert werden. „Unser Nachbarland Dänemark macht uns hier vor, wie es geht.”



Während der Schulbetrieb in anderen Bundesländern zum Teil schon seit zwei Wochen wieder läuft, wird er in Hamburg erst nach den Frühjahrsferien am Montag in einer Woche wieder hochgefahren. Dann soll es laut Behörde zunächst ein Wechselmodell mit halbierten Klassen für die Grundschulen und die Abschlussklassen an den Stadtteilschulen und Gymnasien geben. Für die Schulbeschäftigten sind zwei Corona-Tests pro Woche vorgesehen. Schüler sollen wöchentlich getestet werden, aber erst, wenn genügend Tests vorhanden sind.

170 Neuinfektionen und sechs Tote in Hamburg – Inzidenz steigt

11.54 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 170 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 62 weniger als am Samstag aber 44 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 82,6 (Vortag: 80,2). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 78,2 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1312 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 6. März), sechs Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 53.359 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 48.100 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 5. März 243 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 87 Corona-Patienten, 71 davon sind Hamburger.

3685 bzw. 1151 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 5. März). Insgesamt wurden in Hamburg 115.478 Erstimpfungen und 59.423 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 876 Neuinfektionen und lediglich ein Toter

10.05 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 876 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 870, am Sonntag vor einer Woche 740. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 179.118.



Binnen eines Tages wurde zudem lediglich ein weiterer Todesfall erfasst. Insgesamt sind bislang 4444 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 65,1 (Vortag: 63,1, Vorwoche: 67,2).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 154,1, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (12,4).

Handelsketten setzen auf Kontaktverfolgungs-App „Luca“



8.30 Uhr: Noch vor der Entscheidung über eine bundesweite Einführung bekommt „Luca“ viel Unterstützung aus dem Einzelhandel. Die Hamburger ECE-Gruppe kündigte am Samstag an, die App bundesweit in rund 10.000 Shops nutzen zu wollen. Auch große Ketten wie KiK, Deichmann oder Thalia wollen „Luca“ zur Kontaktverfolgung nutzen.



So funktioniert die App: Nutzer laden „Luca“ herunter und tragen ihre Kontaktdaten einmalig ein. Über QR-Codes, die Läden zum Beispiel in ihren Schaufenstern hinterlegen, kann dann eingecheckt werden. Kommt es zu einer Corona-Infektion, werden die Daten verschlüsselt mit dem Gesundheitsamt geteilt.

Das waren die Corona-News am 6. März:

Schwesig kritisiert Bund scharf wegen fehlender Corona-Selbsttests

21.29 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Bund für fehlende Corona-Selbsttests verantwortlich gemacht und scharf kritisiert. „Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen, dass ich sehr verärgert bin darüber, dass der Bund es zulässt, dass zunächst Aldi und Co. Selbsttests verramschen können und wir die Selbsttests erst Mitte März geliefert bekommen“, sagte Schwesig am Samstag in Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern habe bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz zwei Millionen dieser Selbsttests geordert, „weil wir geahnt haben, dass wir uns nicht auf den Bund verlassen können“, sagte sie. Das Land hat rund 1,6 Millionen Einwohner.

Es könne in der Corona-Pandemie nicht sein, dass der Markt über den Schutz für Kinder und Jugendliche bestimme. Dies hätte der Staat tun müssen, sagte Schwesig. Mit mehr Selbsttests seien Lockerungen in Kitas und Schulen eher möglich.

Schleswig-Holstein: 238 neue Fälle gemeldet

21.02 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag auf 45,8 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag lag der Wert der Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 44,4 und am Samstag vergangener Woche bei 50,6.

Am Samstag wurden 238 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es 191, am Samstag vergangener Woche 199. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg um sieben auf 1332. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 229 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 70 Menschen, 47 mit Beatmung.

Mehr Präsenzunterricht an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen ab 22. März



20.02 Uhr: An den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns soll vom 22. März an wieder mehr Präsenzunterricht möglich sein. Voraussetzung dafür ist eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 in den jeweiligen Landkreisen oder den beiden kreisfreien Städten. Das kündigte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Samstag in Schwerin an. In diesen Landkreisen sollen die Klassen 1 bis 6 im Regelbetrieb unterrichtet werden, für die Klassen darüber gibt es Wechselunterricht.

176 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet



18.19 Uhr: Am Samstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 176 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren drei mehr als am Samstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 16.39 Uhr). Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 775 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche blieb im Vergleich zum Freitag unverändert bei 67,2. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 65,1.

Mit 105,5 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Rostock mit 100,1. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock – dort liegt er bei 21,5. Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte liegen mit 24,9 und 35,6 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 25.663. Als genesen gelten 22.545 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 255 – das sind zwölf weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen lag bei 44, drei weniger als am Freitag.

Schleswig-Holstein: Diese Lockerungen gelten ab Montag

17.03 Uhr: Aufgrund niedriger Corona-Infektionszahlen im Ländervergleich treten in Schleswig-Holstein am Montag weitere, vorsichtige Öffnungsschritte in Kraft. Neben Fahrschulen, Kosmetikschulen und Museen darf im Norden mit einer Ausnahme der Einzelhandel unter Hygieneauflagen wieder öffnen. „In vielen Lebensbereichen können wir angesichts der derzeitigen Infektionslage die bisherigen Einschränkungen erleichtern“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Samstag.



Die Geschäfte des Einzelhandels dürfen wieder öffnen – mit Ausnahme von Flensburg. Wie viele Kunden gleichzeitig in den Laden dürfen, ist je nach Verkaufsfläche begrenzt. Steigt die landesweite Inzidenz über 50, ist nur noch Termin-Shopping möglich. Bei einer Inzidenz über 100, muss der Einzelhandel wieder schließen, Abholung von vorbestellter Ware bleibt aber möglich. Die Regierung will das Infektionsgeschehen zu Stichtagen bewerten und die Öffnungsmodalitäten jeweils für die folgende Woche festlegen.

Nach den Friseuren und Nagelstudio-Betreibern dürfen auch Tattoo-, Sonnen-, Kosmetik- und Massagestudios wieder öffnen. Wenn bei der Behandlung aber nicht dauerhaft eine medizinische Maske getragen werden kann, ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test der Kunden nötig. Erforderlich ist auch ein Testkonzept für das Personal.



Auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten dürfen im Land wieder öffnen. Steigt die Inzidenz über 50, müssen Besucher vorher jedoch Termine buchen. Zudem können Fahr- und Flugschulen ihre Arbeit wieder vollständig aufnehmen.



In Schleswig-Holstein sind wieder private Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Getrennt wohnende Paare gelten dabei als ein Hausstand.

Sportgruppen mit bis zu 20 Kindern können in Vereinen wieder draußen trainieren. Gruppen mit bis zu zehn Personen können bei einer landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 Sport im Außenbereich treiben, ohne dass ein Verein dahinter steht. In Musikschulen wird wieder Einzelunterricht möglich und die Gemeinschaftsräume von Pflegeheimen sollen 14 Tage nach erfolgter Zweitimpfung der gesamten Einrichtung wieder für Gruppenangebote nutzbar sein.

Niedersachsen: 870 neue Fälle gemeldet

16.20 Uhr: Bei der Corona-Lage in Niedersachsen scheint es eine leichte Entspannung zu geben. Am Samstag wurden 870 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Die Zahl liegt damit nicht ganz so hoch wie noch am Freitag (948 Fälle), und auch niedriger als am Samstag vor einer Woche (970 Fälle). 17 weitere Todesfälle wurden seit Freitag gemeldet.

Die sogenannte Inzidenz lag am Samstag bei 63,1 Infektionsfällen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die höchste Inzidenz von 140,6 Fällen meldete der Landkreis Cloppenburg. Es folgte der Landkreis Wesermarsch mit 120,8.

Hamburg: 232 bestätigte Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

12.32 Uhr: In Hamburg sind am Samstag 232 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind neun mehr als am Freitag und 29 mehr als am Samstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit wieder leicht auf nun 80,2 (Vortag: 78,7). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 77,6 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1306 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, das sind fünf Todesfälle mehr als am Vortag (Stand 5.3.).

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 53.189 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 48.000 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 5. März 243 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 87 Corona-Patienten, 71 davon sind Hamburger.

3685 bzw. 1151 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 5. März). Insgesamt wurden in Hamburg 115.478 Erstimpfungen und 59.423 Zweitimpfungen durchgeführt.

Das waren die Corona-News am 5. März:

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 44,4

21.37 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Freitag auf 44,4 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag lag der Wert der Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 47,0 und am Freitag vergangener Woche bei 50,2. Zuletzt war die Inzidenz im Land am 3. Dezember 2020 niedriger (43,6).

Am Freitag wurden 191 Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es 219, am Freitag vergangener Woche 260. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Freitag wieder um 4 - auf 1325. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 237 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 67 Menschen, 49 mit Beatmung.

Tschentscher gegen nationales Impfportal

20.19 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat Forderungen der FDP-Bundesspitze nach einem nationalen Impfportal eine klare Absage erteilt. „Der Bund ist viel zu weit weg von Umsetzungsfragen. Wir sehen es immer wieder, dass zentrale Entscheidungen wenig praxisgerecht sind”, sagte Tschentscher am Freitag den Fernsehsendern RTL und ntv.



Für Hamburg könne er sagen, in der Hansestadt liege kein Impfstoff im Lager, der nicht eingesetzt werde. „Es mangelt an der Impfstoff-Logistik, an der Verfügbarkeit des Impfstoffes und nicht am Einsatz vor Ort.” FDP-Chef Christian Lindner hatte ein nationales Impfportal gefordert, um den Zugang zu Impfterminen zu erleichtern und den Stau bei der Verwendung von Impfstoff gegen das Coronavirus aufzulösen.

Live-Übertragung im Internet: Nordkirche gedenkt Corona-Opfern

19.02 Uhr: Mit Gottesdiensten und Feiern erinnert die Nordkirche in der kommenden Woche an die Todesopfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie. Vor einem Jahr hatte die Krise auch im Norden begonnen. Drei Veranstaltungen sind gemeinsam mit Betroffenen, Vertretern aus Politik sowie von verschiedenen Religionsgemeinschaften und der katholischen Kirche in Schwerin, Hamburg und Kiel geplant, wie die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Freitag mitteilte.



Die Veranstaltungen am 12. März in Schwerin, am 13. März in Kiel und am 14. März in Hamburg sollen per Livestream im Internet übertragen werden. Aus der Politik wollen sich den Angaben zufolge Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin, Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) in Kiel und Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) in der Hansestadt beteiligen.

Mecklenburg-Vorpommern: 198 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

17.40 Uhr: Am Freitag sind in Mecklenburg-Vorpommern 198 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 13 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 774 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche sank im Vergleich zum Donnerstag leicht um 0,5 auf nun 67,3. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 61.

3,2 Millionen Corona-Selbsttests für Niedersachsens Schulen

17.21 Uhr: Das Land hat für Niedersachsens Schulen in einer ersten Tranche 3,2 Millionen Corona-Selbsttests bestellt. Die Tests seien für zwei Runden vor und nach den Osterferien vorgesehen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover auf Anfrage mit. Das Personal und die Schüler sollen damit jeweils einmal pro Woche getestet werden.



Die Bestellung sei Teil einer Charge von insgesamt fünf Millionen Selbsttests, die das Land geordert habe. Die 1,8 Millionen übrigen Tests sollen andere Landesbedienstete bekommen. Lehrer und Schüler sollen den Umgang mit den Selbsttests in der letzten Schulwoche vor den Osterferien üben. Nach den Ferien sind wochenweise und anlassbezogen weitere Testungen angedacht.

Lübeck fürchtet Shoppingtourismus aus Hamburg

16.44 Uhr: Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hat die von der Landesregierung angekündigte Wiedereröffnung des Einzelhandels ab Montag kritisiert. „Wir müssen mit Shoppingtourismus aus den Bundesländern rechnen, die aktuell den Einzelhandel noch nicht öffnen”, sagte Lindenau am Freitag. Das betreffe vor allem Hamburg und die an Lübeck angrenzenden Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns, wo der Einzelhandel nur mit Terminvereinbarung öffnen dürfe. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Infektionszahlen in Lübeck wieder anstiegen, sagte er.



Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Donnerstag landesweite Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt. Lübeck habe keine rechtliche Handhabe, den Einkaufstourismus zu verhindern, sagte Lindenau. Ein Betretungsverbot für Tagestouristen für das Ostseebad Travemünde sei vom Gesundheitsministerium aufgehoben worden. „Wir können nur Schutzmaßnahmen verfügen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Einkaufs- und Fußgängerzonen”, sagte der Bürgermeister.

Kurzfristige Öffnung nicht möglich: Tierpark Hagenbeck voraussichtlich bis 14. März geschlossen

15.28 Uhr: Der Tierpark Hagenbeck habe die neuen Vorgaben in der Pandemie-Verordnung Hamburgs „mit Erleichterung aufgenommen”, so Dr. Dirk Albrecht, Geschäftsführer des Tierpark Hagenbecks. Er hofft, durch die Lockerungen bald wieder den Tierpark und das Tropenaquarium öffnen zu können. Da die Sachlage noch nicht gesichert sei, wäre die Entwicklung eines umfangreichen Hygienekonzepts allerdings kurzfristig nicht möglich, sodass die Öffnung am 8. März nicht in Frage komme.



Auf seiner Website wird der Tierpark täglich darüber informieren, wann eine Öffnung zu erwarten ist. Der Gesundheitsschutz der Besucher sei aber das Wichtigste, so Dr. Albrecht. Neues kann man jedoch bald erwarten, da der Hamburger Senat seine Verordnung für Montag angekündigt hat.

Nach langer Lockdown-Pause: Wildpark Lüneburger Heide öffnet wieder für Besucher



15.14 Uhr: Der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf öffnet kommenden Montag, 8. März, wieder für Besucher. Der Wildpark habe „die besucherfreie Zeit natürlich genutzt, um Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen”, so Alexander Tietz, Wildpark-Geschäftsführer.



Die Wiedereröffnung sei an strenge Vorschriften gebunden, welche man aber auch im vergangenen Jahr problemlos umsetzten konnte. Es wurde ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, welches einen Mindestabstand von zwei Metern, teilweise Maskenpflicht und regelmäßiges Desinfizieren vorsieht.



Die Zooschule und das Reptilium bleiben vorerst geschlossen, auch Vorträge und Flugshows finden nicht statt. Besucher müssen vorher im Online-Ticketshop ihr Eintrittszeitfenster reservieren. Dieses betrifft allerdings nur die Uhrzeit, zu welcher der Park betreten wird, nicht aber die Aufenthaltsdauer. Der Wildpark freue sich sehr, wieder Besucher empfangen zu dürfen.

Trotz hoher Infektionszahlen: Corona-Hotspot Flensburg lockert einige Maßnahmen

14.11 Uhr: Auch in der von hohen Infektionszahlen betroffenen Stadt Flensburg werden die besonders strengen Corona-Regeln von Montag an etwas gelockert. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) nannte am Freitag das bisher absolute Kontaktverbot: Demnach darf von Beginn der nächsten Woche an wieder eine Person aus einem anderen Haushalt getroffen werden. Bis dahin wird die am Samstag auslaufende Kontaktsperre verlängert.

Auch dürfen die Friseure in der Fördestadt am Montag unter Auflagen wieder öffnen. Kunden brauchen dann einen Termin und müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nachweislich von Ihnen stammt und nicht älter als 48 Stunden ist. Ob Selbsttests aus dem Handel ausreichen, wird noch geprüft. Auch von welchem Alter an Kinder beim Friseur einen Test vorlegen müssen, steht noch nicht fest.

Weitere Öffnungen wird es den Angaben zufolge frühestens am 15. März geben. Andere Einschränkungen wie etwa die Auflage, dass nur eine Person pro Haushalt einkaufen darf, bleiben bestehen. Der Kreis Schleswig-Flensburg erlaubt ebenfalls nur das Einkaufen einer Person pro Haushalt.

Die Kindergärten in Flensburg bleiben kommende Woche bis auf eine Notbetreuung geschlossen, die Schulen weiter im Distanzunterricht. Welche Lockerungsschritte hier gegangen werden können, wird am Montag Lange zufolge mit dem Bildungsministerium in Kiel beraten. Auch in den Umlandgemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg gelten entsprechende Regeln.

Flensburg hatte – Stand Donnerstagabend – mit 132 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage den mit Abstand höchsten Inzidenzwert in Schleswig-Holstein; fürs Land beträgt er 47,0.

Trotz der im Vergleich noch hohen Zahlen zeigte sich die Oberbürgermeisterin aber „durchaus erleichtert“ – Flensburg sei auf einem guten Weg. Der Inzidenzwert sei in den vergangenen elf Tagen um etwa 60 Punkte gesunken. Auch die Lage im Krankenhaus habe sich entspannt.

223 Neuinfektionen und fünf Tote in Hamburg – Inzidenz steigt

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Freitag 223 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 45 weniger als am Donnerstag aber 35 mehr als am Freitag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit wieder leicht auf nun 78,7 (Vortag: 76,9). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 81,5 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1301 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 4. März), fünf Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 52.957 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 47.800 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 4. März 241 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 79 Corona-Patienten, 62 davon sind Hamburger.

2911 bzw. 1448 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 3. März). Insgesamt wurden in Hamburg 108.141 Erstimpfungen und 56.710 Zweitimpfungen durchgeführt.

Trotz Pandemie: Emirates plant mehr Flüge ab Hamburg



11.12 Uhr: Pünktlich zur Frühjahrs- und Sommersaison plant Emirates eine Erweiterung des Flugangebots. Die Aufstockung der Flüge ermögliche den Kunden „mehr Freiheit, Flexibilität und Sicherheit bei der Planung ihrer Reise”, so Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe. Der Flughafen Hamburg wird ab dem 29. März anstatt dreimal pro Woche dann auch montags, also insgesamt viermal pro Woche angeflogen. Zusätzlich feiert Emirates diesen Monat das 15-jährige Bestehen der Verbindung von Dubai nach Hamburg.

Niedersachsen: 948 Neuinfektionen und 23 Tote

10.10 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Freitag um 948 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1191, am Freitag vor einer Woche 1058.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 168.372. Binnen eines Tages wurden zudem 23 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4426 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 64,2 (Vortag: 65,0, Vorwoche: 69,7).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 140,6, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (12,4).

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher: „Die Krise ist ein Marathon“



8.25 Uhr: Am Donnerstagabend war Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu Gast bei den ARD-Tagesthemen. Dort mahnte er angesichts der schrittweisen Lockerungen von Corona-Auflagen weiterhin zur Vorsicht. Es gebe einen großen Druck für Perspektiven, sagte er, diese hätten Bund und Länder mit ihrem Stufenplan gefunden. Allerdings räumte der SPD-Politiker ebenfalls ein, dass er sich einen etwas langfristigeren Stufenplan gewünscht hätte.

Die Bekämpfung der Krise sei ein Marathon, man befinde sich auf den letzten Kilometern, die am anstrengendsten seien. „Mein dringender Wunsch wäre, dass wir es nicht auf dieser Zielgerade noch verstolpern“, mahnte Tschentscher. Bei den Öffnungsschritten müsse man unbedingt die noch geltenden Beschränkungen ernst nehmen.

Mecklenburg-Vorpommern: Mehr als 100 Kinder müssen in Quarantäne



7.01 Uhr: Mehr als 100 Kinder müssen wegen Corona-Fällen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Quarantäne. Betroffen sind davon allein alle 88 Kinder und 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kita in Wismar, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Betroffen sind demnach ebenfalls Kinder einer Grundschule und einer Kita in Schönberg sowie einer Kita im Dorf Mecklenburg. Die Quarantäne ist den Angaben zufolge jeweils mindestens bis zum Freitag der kommenden Woche angeordnet worden.

Das waren die Corona-News am 4. März:

219 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

22.05 Uhr: Die Corona-Infektionslage in Schleswig-Holstein verharrt weiter auf einem recht konstanten Niveau. Am Donnerstag wurden 219 Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 292, eine Woche zuvor 242. Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel weiter hervorgeht (Datenstand: 4.3., 20.24 Uhr), wurden 47,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 47,7 und am Donnerstag vergangener Woche bei 50,5.



Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Donnerstag um 4 auf 1321. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 238 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 68 Menschen, 48 mit Beatmung.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil muss in Quarantäne

21.36 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) muss nach einem Corona-Infektionsfall in der Staatskanzlei bis einschließlich kommende Woche in Quarantäne. „Nach dem Stand der Dinge hat es mich nicht erwischt”, sagte Weil am Donnerstag. „Es geht uns gut, keiner hat Symptome”, ergänzte die Staatskanzlei. Dass die Quarantäne um eine Woche länger als zunächst vermutet angeordnet wurde, hänge damit zusammen, dass die ansteckendere britische Virusvariante in Hannover bereits besonders häufig auftritt, sagte Weil.

Die Mitarbeiterin, die Mitglied der Morgenlage in der Staatskanzlei ist, hatte am Sonntag erste Grippe-Symptome verspürt und wurde anschließend positiv auf das Coronavirus getestet. Schnelltests und anschließende PCR-Tests beim Ministerpräsidenten und seinem Umfeld waren negativ. Die Mitarbeiterin war am vergangenen Freitag das letzte Mal in der Staatskanzlei, der Ministerpräsident und sein Umfeld trafen sie seitdem nicht mehr.

191 Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm

20.58 Uhr: Am Donnerstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 191 neue Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren acht weniger als am Donnerstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Neun weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 766 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Mittwoch um 0,4 auf nun 67,9. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 63,6.



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 25 295. Als genesen gelten 22 230 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 256 - das sind 3 weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 46, das sind 3 mehr als am Mittwoch.

Hamburg weitet Maskenpflicht in Winterhude aus



20.04 Uhr: Hamburg dehnt mit den neuen Beschlüssen aus der Bund-Länder-Konferenz ab Montag auch die Maskenpflicht aus. Im Stadtteil Winterhude soll in einigen weiteren Straßen immer Samstags zwischen 8 und 15 Uhr die Maskenpflicht gelten.



Am Goldbekufer zwischen Barmbeker Straße und Goldbekplatz/Moorfurthweg; in der Geibelstraße zwischen Semperstraße und Goldbekufer; in der Forsmannstraße zwischen Semperstraße und Goldbekufer und in den Straßen Goldbekplatz sowie im Moorfurthweg.

Innensenator Grote freut sich über Lockerungen für den Sport

18.34 Uhr: Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) begrüßt, dass ab kommender Woche Kinder bis 14 Jahre im Freien und ohne Mindestabstand wieder Sport treiben dürfen. Dabei ist eine Gruppengröße von bis zu 20 Personen erlaubt. „Ich bin froh, dass auch der Sport in dieser Phase von Anfang an dabei ist und es jetzt wieder schrittweise los geht. Es ist gut, dass wir gerade für den Kinder- und Jugendsport erste Erleichterungen möglich machen. Ein wichtiger Schritt, für den sich Hamburg vergangene Woche bereits im Rahmen der Sportministerkonferenz stark gemacht hat“, sagte der Politiker.

Diese Geschäfte öffnen ab Montag in Hamburg wieder

16.58 Uhr: In Hamburg werden am kommenden Montag Buch- und Blumenläden sowie Gartencenter öffnen. Köpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik und Tattoos dürfen ebenfalls wieder stattfinden. Auch erste kostenlose Corona-Schnelltests sind mit Wochenbeginn möglich, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag nach einer Sitzung des rot-grünen Senats sagte. Man wolle die Beschlüsse der Regierungschefs von Bund und Ländern vom Mittwoch vollständig umsetzen. Die entsprechende Verordnung werde derzeit erarbeitet und rechtzeitig veröffentlicht, damit die Lockerungen am Montag in Kraft treten könnten.

Die Umsetzung des beschlossenen Stufenplans bedeute aber auch, dass Schleswig-Holstein mit seiner Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 bereits den kompletten Einzelhandel öffnen dürfe. Tschentscher appellierte an die Hamburgerinnen und Hamburger, von Einkaufsfahrten ins Umland abzusehen.

Hamburg will Corona-Beschlüsse umsetzen – deutliche Kritik am Bund

16.22 Uhr: Hamburg will die Corona-Beschlüsse aus der Ministerpräsidentenkonferenz ohne Änderungen umsetzen. Allerdings äußerten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank deutliche Kritik.



„Wir sind noch nicht am sicheren Ufer“, so Tschentscher. „Es kann nach wie vor so sein, dass die Infektionszahlen eskalieren und davon sind wir in einer Metropolregion dann alle betroffen.“ Disziplin bei der Einhaltung der verbleibenden Maßnahmen sei nun sehr wichtig. „Mir hätte dieser Plan auch gut gefallen, wenn überall statt der 50 eine 35 gestanden hätte“, so Tschentscher. Dies sei eigentlich der Plan gewesen und dann habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Debatte mit einigen Bundesländern beim Inzidenzwert nachgegeben. „Wenn wir ein einheitliches Vorgehen wollen, dann erwarte ich auch, dass die Bedingungen stimmen“, so Fegebank. „Ich finde es richtig, dass wir jetzt diese Schritte gehen. Aber ich hätte mir aus Berlin stärkere Signale gewünscht, was die Sicherheit angeht.“ Als Beispiel nannte sie die unsicheren Liefermengen von Schnelltests und Impfstoff. Auch Tschentscher schoss ungewohnt scharf: „Wenn der Bund etwas übernimmt, dann geht das schief.”

Ab Montag, den 8. März, treten die neuen Beschlüsse in Kraft. Man könne jedoch nicht erwarten, dass ab Montag sofort alles bereitstehe. Die Logistik müsse erst anlaufen, so Tschentscher.

Tschentscher live: So wird Hamburg die Corona-Beschlüsse umsetzen

Wie geht es für Hamburg nach dem Gipfeltreffen am Mittwoch weiter? Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußert sich zur Umsetzung der Corona-Beschlüsse in einer Sonder-Landespressekonferenz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anteil positiver Tests im Norden höher als im Bundesschnitt

14.18 Uhr: Von 29 700 Corona-Tests sind in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche 9,1 Prozent positiv ausgefallen. Dieser Anteil lag deutlich über dem Bundesschnitt von 6,5 Prozent, wie aus Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) vom Donnerstag für 171 Labore hervorgeht. Die Statistik erfasst der KVSH zufolge nur die Tests einiger weniger Labore nicht, im Norden zum Beispiel die des Universitätsklinikums.



Den höchsten Positiv-Wert hatte es im Norden in der letzten Dezemberwoche mit 15,7 Prozent gegeben, bei allerdings nur 16 700 Tests. Bis zur ersten Januarwoche lag der Wert im Norden noch stets unter dem Bundesschnitt, seitdem ist er durchweg höher. Bis Ende vergangener Woche wurden in Schleswig-Holstein seit Ausbruch der Pandemie im März vorigen Jahres von den ausgewerteten Laboren insgesamt gut 1,3 Millionen Corona-Tests vorgenommen. Womöglich hat der hohe Anteil positiver Tests mit den Virus-Mutationen zu tun, die in Schleswig-Holstein stark verbreitet sind.

268 Neuinfektionen in Hamburg, Inzidenzwert nur noch bei 76,9

12.01 Uhr: In Hamburg sind am Donnerstag 268 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 34 mehr als am Mittwoch, aber 75 weniger als am Donnerstag vor einer Woche.



Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen wieder auf nun 76,9 (Vortag: 80,8). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 79,7 gelegen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1296 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 3. März), neun Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 56.710 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 47.600 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 3. März 259 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 79 Corona-Patienten, 62 davon sind Hamburger.

2911 bzw. 1448 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 108.141 Erstimpfungen und 56.710 Zweitimpfungen durchgeführt.

Hamburger Polizeigewerkschaft kritisiert Corona-Politik des Senats

11.37 Uhr: Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Corona-Entscheidungen des rot-grünen Hamburger Senats scharf kritisiert und vor Aktionismus gewarnt. Die Eindämmungsmaßnahmen müssten verhältnismäßig und für die Bürger nachvollziehbar sein, sagte DPolG-Landeschef Thomas Jungfer am Donnerstag. „Aktionismus hilft in der Pandemie niemandem.“ Polizisten berichteten von einer zunehmenden Aggressivität im Zusammenhang mit Einsätzen zur Durchsetzung der Corona-Maßnahmen. Bereits geringfügige Anlässe wie Hinweise auf die Maskenpflicht führten vermehrt zu verbalen, aber auch tätlichen Angriffen auf die Beamten.

„Meine Kolleginnen und Kollegen stehen bei der Umsetzung der Verbote und Regularien im Kreuzfeuer der Auseinandersetzung und Proteste“, sagte der Gewerkschaftschef und führte dies - neben einer verständlichen „Pandemie-Müdigkeit“- auf politische Entscheidungen zurück, „die von einem nicht geringen Teil der Bevölkerung im zunehmenden Maße weder verstanden noch akzeptiert werden“.

Konkret nannte Jungfer die seit dem vergangenen Wochenende verschärfte Maskenpflicht an gut besuchten öffentlichen Orten wie Parks und Grünanlagen. „Man ist kein Corona-Gegner, wenn man beispielsweise die Maskenpflicht in der Mönckebergstraße oder beim Joggen um die Alster kritisch hinterfragt.“ Die Corona-Regeln müssten klar, eindeutig und nachvollziehbar sein. „Hier muss der Senat dringend nachbessern und getroffene Entscheidungen erklären.“

Niedersachsen: 1191 Neuinfektionen, 27 weitere Todesfälle

10.44 Uhr: In Niedersachsen haben sich 1191 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldete das Landesgesundheitsamt am Donnerstag. Dies waren 388 Fälle mehr als am Mittwoch und 111 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner angibt, stieg leicht auf 65,0 (Mittwoch: 64,4).

Am stärksten betroffen sind die Landkreise Cloppenburg (Inzidenzwert: 128,9), Wesermarsch (116,3) und Leer (110,1).

Außerdem verstarben weitere 27 Personen im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind damit 4403 Menschen in Niedersachsen an oder mit Covid-19 gestorben.

Städte- und Gemeindebund Niedersachsen begrüßt die Bund-Länder-Beschlüsse

9.45 Uhr: Aus Sicht des Präsidenten des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, gehen in der Corona-Krise die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse „in die richtige Richtung“. Trips sagte am Donnerstag: „Wir müssen Perspektiven haben und dazu kommen die Risiken durch vermehrte Impfungen und bessere Testverfahren in den Griff zu bekommen.“ Wenn dies gelinge, könnten die Kinder auch wieder in die Schulen und Kitas geschickt sowie dem Handel und der Gastronomie wieder Chancen gegeben werden.

Zwar wird der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwochabend angesichts weiter hoher Infektionszahlen grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Allerdings soll es je nach Infektionslage Öffnungsmöglichkeiten geben.

Polizisten in Niedersachsen erhalten ab heute Corona-Impfungen

7.29 Uhr: Ab diesem Donnerstag sollen die ersten Polizisten in Niedersachsen als priorisiert eingestufte Gruppe eine Corona-Impfung erhalten. Dies sei nach der Anpassung der „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2“ des Bundesgesundheitsministeriums möglich, teilte das niedersächsische Innenministerium zuvor mit. Als erstes bekommen demzufolge Bereitschaftspolizisten in Hannover eine Spritze.



Ein landesweites Impfkonzept sieht nach vorangegangenen Innenministeriumsangaben vor, dass zunächst die Polizisten berücksichtigt werden sollen, die durch „häufigen und unüberschaubaren Kontakt“ einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Für diese Gruppe seien Impfungen mit AstraZeneca durch das Gesundheitsministerium grundsätzlich freigegeben.

Das waren die Corona-News am 3. März:

292 Neuinfektionen in in Schleswig-Holstein – Inzidenz bleibt deutlich unter 50

21.42 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt wieder leicht, bleibt aber deutlich unter den Schwellenwert von 50. Am Mittwoch wurden 47,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Am Dienstag hatte der Wert bei 46,4 gelegen – und am Mittwoch vor einer Woche bei 50,9.

Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte wurden beim letzten Bund-Länder-Treffen maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen festgelegt. Über die weitere Strategie in der Corona-Krise diskutieren zur Stunde die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Es wurden am Mittwoch 292 neue Corona-Infektionen gemeldet – eine Woche zuvor waren es 271 bestätigte Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Dienstag um acht auf 1317. 251 Patienten wurden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 72 Menschen, 56 mit Beatmung.

249 Corona-Neuinfektionen in MV gemeldet – Inzidenz steigt wieder



18.29 Uhr: Am Mittwoch sind in Mecklenburg-Vorpommern 249 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 28 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. 5 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19, womit die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 757 stieg.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte im Vergleich zum Vortag um 3,2 auf nun 67,6. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 64,7. Mit 112,5 ist die 7-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald weiterhin am höchsten, gefolgt vom Landkreis Rostock mit 97,8. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 25,3. Vorpommern-Rügen liegt mit 26,3 ebenfalls unter dem wichtigen Schwellenwert von 35. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei nunmehr 25 107. Als genesen gelten 22.019 Menschen.



Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 259 – das sind 3 weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 43, das sind 5 weniger als noch am Dienstag. Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 134.565 Corona-Impfdosen verabreicht. 83.959 Menschen bekamen eine erste Impfung, 50.606 eine zweite.

Keine OP-Maske im Supermarkt – Mann zückt Messer und Pfefferspray



17.37 Uhr: Ein 19-Jähriger hat in einem Bremer Supermarkt die Pflicht zum Tragen medizinischer Gesichtsmasken missachtet, einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer bedroht und ihn und einen Kunden mit Pfefferspray besprüht. Die 42 und 39 Jahren alten Männer wurden am Dienstag verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann trug zwar eine Stoffmaske, die Corona-Verordnung schreibt aber ab 1. Februar medizinische Masken auch in Supermärkten vor.



Die Filialleiterin und der Sicherheitsdienstmitarbeiter wiesen ihn daraufhin hin, doch habe sich der Kunde uneinsichtig gezeigt und beide beleidigt. Sein 20-jähriger Cousin unterstützte ihn dabei vom Eingangsbereich. Schließlich setzte er sein Pfefferspray ein und flüchtete. Die Polizei machte die beiden Cousins ausfindig. Es ergingen Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Hamburg Cruise Days werden auf 2022 verschoben



15.06 Uhr: Die für September geplanten Hamburg Cruise Days werden auf 2022 verschoben. Die Veranstalter nannten am Mittwoch zwei Gründe: Die maritime Großveranstaltung mit Kreuzfahrtschiffen, Parade und Feuerwerk sei in den vergangenen Jahren zu einem Großteil mit Sponsorengeldern finanziert worden. Doch diese finanzielle Basis fehle wegen der Pandemie in diesem Jahr. Zudem gebe es keine Planungssicherheit, weil die für die Genehmigung zuständigen Behörden angesichts der Größe der Veranstaltung skeptisch seien, teilten die Veranstalter weiter mit.



Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt, zuletzt im September 2019. Mit einem bunten Programm an Land und auf dem Wasser zählte das Event laut Veranstaltern rund 500.000 Besucher. Die nächsten Hamburg Cruise Days sind nun im dritten Quartal 2022 geplant.

Bremen erlaubt Shoppen mit Voranmeldung

14.22 Uhr: Als eine Lockerung der Corona-Auflagen erlaubt das Bundesland Bremen die Öffnung von Geschäften für einzelne Kunden nach Voranmeldung. Dieser Beschluss des Senats werde in den kommenden Tagen in Kraft treten, sagte ein Sprecher der Landesregierung am Mittwoch. Vorher müsse das Parlament, die Bremische Bürgerschaft, zustimmen.

Konnten Kunden schon bisher Bestellungen auf Abstand an der Ladentür abholen, dürfen sie das Geschäft nun nach telefonischer oder elektronischer Anmeldung wieder betreten und sich beraten lassen. Als Kundschaft zählt dabei eine Einzelperson oder auch ein ganzer Haushalt. Die Kontaktdaten müssen hinterlassen werden. Der Kunde wird im Geschäft von einer Verkäuferin oder einem Verkäufer begleitet.

„Hiervon werden vor allem die kleineren Geschäfte in den Stadtteilzentren profitieren“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei). Die Handelskammer Bremen sprach von einem „ersten wichtigen Schritt“zu einer Öffnung. „Viele denken, lieber so etwas als gar nichts“, wurde Norbert Caesar, Vorsitzender einer Interessengemeinschaft von Ladenbesitzern im Ostertor-Viertel, am Mittwoch im „Weser-Kurier“ zitiert.

Ähnliche Regelungen wollten sich auch andere Bundesländer wie Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein geben, hieß es in der Senatsvorlage.

Niedersachsen hält an Abiturterminen fest

13.37 Uhr: Niedersachsens Kultusministerium hat die Abiturtermine trotz der Corona-Einschränkungen bestätigt. Der bisherige Zeitplan soll auch dann gelten, wenn zum Zeitpunkt der Prüfungen einzelne oder alle Schulen im Wechsel- oder sogar im Distanzunterricht sind. Das geht aus einem Erlass des Ministeriums an die rund 450 betroffenen Schulen hervor. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte den Schülern am Mittwoch zu, dass nur der Lernstoff abgefragt werde, der tatsächlich behandelt wurde: „Wir sichern faire Prüfungen zu, keiner muss Nachteile wegen Corona befürchten.“

Hamburg ruft Schwerkranke zur Corona-Impfung in Arztpraxen

13.16 Uhr: In Hamburg werden nun auch Menschen mit bestimmten Erkrankungen zur Corona-Schutzimpfung gerufen. Betroffene würden dazu von Ärzten in den Fach- und Schwerpunktpraxen ausgewählt und angeschrieben, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit.



Es handele sich laut Corona-Impfverordnung um Menschen aus der sogenannten Gruppe zwei mit hoher Priorität, die beispielsweise an schweren Lungenkrankheiten wie COPD oder Krebs leiden. Auch die Impfung selbst soll in den Praxen erfolgen. Mit diesem Schritt werde nicht nur der Kreis der Impfberechtigten erweitert, sondern auch die Kapazität der Einrichtungen, in denen geimpft werden könne, hieß es.

234 neue Fälle: Hamburgs Coronazahlen bleiben auf erhöhtem Niveau



12.07 Uhr: Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldete am Mittwoch 234 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das sind 51 mehr als am Dienstag, aber zwölf weniger als am Mittwoch vor einer Woche.

Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen sank damit leicht auf nun 80,8 (Vortag: 81,5). Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 71,9 gelegen. Hamburg verzeichnet damit weitehrin einen Wert über dem Bundesdurchschnitt (64,0).

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1287 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 2. März), neun Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 52.466 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 47.400 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 2. März 257 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 78 Corona-Patienten, 64 davon sind Hamburger.

1953 bzw. 1074 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 2. März). Insgesamt wurden in Hamburg 104.938 Erstimpfungen und 54.960 Zweitimpfungen durchgeführt.

Hamburgs Kitas gehen am 15. März wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb

10.53 Uhr: Eine Woche nachdem verkündet wurde, wie es mit den Schulen weitergeht, gibt es nun auch Klarheit für die Kitas! Wie die Sozialbehörde um Melanie Leonhardt (SPD) am Mittwoch verkündete wird ab dem 15. März vom erweiterten Notbetrieb auf einen eingeschränkten Regelbetrieb umgestellt. Zusätzlich will man auf eine Teststrategie setzen.



Der eingeschränkte Regelbetrieb bedeutet konkret erst einmal, dass „alle Kinder wieder in den Einrichtungen betreut werden“ können. Kinder von alleinerziehenden, sowie Kinder mit einem dringlichen sozialpädagogischen Förderbedarf, Kinder, deren Eltern eine berufliche Tätigkeit in der Daseinsvorsorge oder Aufrechterhaltung der Infrastruktur ausüben und Kinder, die aufgrund von familiären Gründen oder Notfällen auf Betreuung angewiesen sind, haben einen Anspruch darauf, die Betreuungszeit in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. Alle übrigen Kinder haben die Möglichkeit, an mindestens 20 Stunden in der Woche die Kita zu besuchen.



Zusätzlich soll die Teststrategie für Beschäftige in Kitas erweitert werden. Bislang können sie sich anlass- und kostenfrei für einen PCR-Test anmelden, dies wird nun um Corona-Selbsttests erweitert, die jeder Mitarbeitende zwei Mal die Woche in der Einrichtung nutzen soll. Die Sozialbehörde versprach, die benötigten Tests für die ersten vier Wochen jeder Einrichtung zur Verfügung stellen – die bestellte erste Charge käme am Montag.



„Vor jeder Entscheidung, wie es in den Kitas weitergeht, wägen wir sehr gründlich ab. Einerseits liegt es in der Natur der pädagogischen Arbeit, dass es Kontakte gibt. Deswegen müssen sichere Arbeitsbedingungen ermöglicht werden. Andererseits haben Kinder ein Recht auf Bildung, auch auf frühe Bildung, und Eltern sind auf Betreuungsmöglichkeiten angewiesen. Insgesamt müssen wir noch sehr vorsichtig sein, was Lockerungen und Kontakte angeht. Mit dem nach wie vor geringen Infektionsgeschehen bei Kindern, zusätzlichen Testmöglichkeiten und einem bevorzugten Impfangebot für Mitarbeitende in den Kitas können wir aber nun wieder ein umfassenderes Kita-Angebot ermöglichen“, sagte Sozialsenatorin Leonhardt.

Hannover mit niedrigstem Inzidenzwert seit Anfang Dezember

10.46 Uhr: Die Region Hannover verzeichnete am Mittwoch den niedrigsten Inzidenzwert seit dem 4. Dezember 2020. Die Zahl der Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner betrug nur 88,7. Fast exakt drei Monate zuvor lag der Wert bei 85,0; seitdem war die Zahl der Neuinfektionen stetig angestiegen. Außer am 14. Februar, einem Sonntag, lag der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt und ihrem Umland in 2021 immer über 100. Absolut vermeldete die Region Hannover 1026 Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Niedersachsen: Leichte Rückgänge der Inzidenzen

10.27 Uhr: Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen vermeldete am Mittwoch 803 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 265 weniger als am Mittwoch vor einer Woche, auch die Inzidenz sank leicht auf nun 64,4. Der Wert, der die Anzahl Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner angibt, lag am Dienstag noch bei 67,7.



Außerdem wiesen erstmals seit dem 14. Februar nur noch vier Städte und Landkreise einen Inzidenzwert von über 100 aus: die Kreise Cloppenburg (133,0), Wesermarsch (131,0) und Vechta (119,0) sowie die Stadt Salzgitter (107,4).

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 166.233. Binnen eines Tages wurden zudem 30 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4376 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Erzieher und Grundschullehrer im Norden erhalten AstraZeneca-Impfstoff



6.51 Uhr: Ab dem 9. März können sich Beschäftigte in Kitas und Grundschulen sowie chronisch kranke Menschen unter 65 Jahren in Schleswig-Holstein mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Aufgrund der verfügbaren Menge des Impfstoffes werde die Impfkampagne ausgeweitet, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Demnach können sich ab 9. März neben Kita-Erziehern, Grund- und Förderschullehrern und dem Personal der Einrichtungen auch Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen oder einer geistigen Behinderung unter 65 Jahren online einen Impftermin geben lassen.



Gleiches gilt für bis zu zwei enge Kontaktpersonen pflegebedürftiger oder schwangerer Personen sowie verschiedene Berufsgruppen, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will am Donnerstag (10 Uhr) detailliert über die Impfterminvergabe informieren.

Das waren die Corona-News am 2. März:

Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt deutlich unter 50

22.12 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist deutlich unter den Schwellenwert von 50 gefallen. Am Dienstag wurden 46,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage gemeldet. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Am Montag hatte der Wert bei 49,7 gelegen – und am Dienstag vor einer Woche bei 50,0.

Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte wurden beim letzten Bund-Länder-Treffen maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen festgelegt. Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit der Bundeskanzlerin, um über die weitere Strategie in der Corona-Krise zu sprechen.

Es wurden am Dienstag 187 neue Corona-Infektionen gemeldet – eine Woche zuvor waren es 262 bestätigte Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Dienstag um 4 auf 1309. 284 Patienten wurden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 75 Menschen, 59 mit Beatmung.

Eilanträge auf Laden-Öffnungen in Hamburg – Gericht fällt Urteil



18.32 Uhr: Das Verwaltungsgericht Hamburg hat beschlossen, dass es keine weiteren Öffnungen des Einzelhandels geben soll. Wie der Senat am Dienstag mitteilte, wollten zwei Einzelhandelsketten mit Mischsortiment ihre Hamburger Filialen für den Publikumsverkehr öffnen. Das Gericht lehnte diese jedoch ab.

„Nach der Bewertung der zuständigen Kammer bestehen gegen das befristete Verbot der Öffnung der Einzelhandelsverkaufsstellen keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken”, so heißt es in der Mitteilung. Der Eingriff in die Berufsfreiheit und die Eigentumsgarantie sei voraussichtlich gerechtfertigt und das Verbot verletze die Antragstellerinnen nicht in ihren Grundrechten. Vielmehr sei es für die Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlich.

Nach Paragraf 4c Abs. 1 der aktuellen Corona-Verordnung ist der Betrieb von Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publikumsverkehr bis zum 7. März 2021 untersagt. Ausgenommen werden unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien.

Gegen die Entscheidungen könnten die Antragstellerinnen Beschwerde bei dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht erheben. Ansonsten müssen sie sich noch mindestens bis zum 7. März gedulden.

Mecklenburg-Vorpommern: 254 Neuinfektionen und sieben Tote

17.49 Uhr: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 254 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 49 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19, womit diese Zahl auf insgesamt 752 stieg. Die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gingen im Vergleich zum Vortag nur leicht um 1,2 auf nun 64,7 zurück. Vor einer Woche lag dieser Wert demnach bei landesweit 64,4.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei nunmehr 24.863; 21.829 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt demnach derzeit bei 262 - das sind 13 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 48, sechs mehr als noch Vortag.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 130.948 Corona-Impfdosen verabreicht. 81.006 Menschen bekamen eine erste Impfung, 49.942 eine zweite.

Hamburg korrigiert Zahlen zu Altersstufen der Corona-Infizierten

15.25 Uhr: Die Stadt Hamburg hat am Dienstag Zahlen zum Alter der Corona-Infizierten korrigiert: Aufgrund eines technischen Fehlers bei der Auswertung der Verteilung der Fälle auf die Altersgruppen wurden die Fallzahlen einheitlich nach links verschoben – und dadurch falsch zugeordnet. Dies gelte für die Kalenderwoche (KW) 48 im Jahr 2020 sowie für die Wochen 3, 5, 6 und 7 dieses Jahres.



Alle Korrekturen im Überblick:

Für die KW 7 gehen 68 (statt 263) Fälle auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen zurück, 263 (statt 252) auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen und 252 (statt 189) auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 140 Fälle (statt 69) dieser Woche beziehen sich auf über 70-jährige Personen.

In der KW 6 gehen 52 (statt 251) Fälle auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen zurück, 251 (statt 215) auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen und 215 (statt 207) auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 179 Fälle (statt 91) dieser Woche beziehen sich auf über 70-jährige Personen.



Für die KW 5 korrigiert die Stadt: Es gehen 73 Fälle (statt 247) auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen zurück, 247 (statt 230) auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen und 230 (statt 209) auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 162 Fälle (statt 85) dieser Woche beziehen sich auf über 70-jährige Personen.

Es gehen für die KW 3 allein 72 (statt 322) auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen zurück, 648 (statt 572) auf die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen und 305 Fälle (statt 199) dieser Woche beziehen sich auf über 70-jährige Personen.

In der 48. Woche im Jahr 2020 gehen 564 Fälle (statt 530) auf die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen zurück, 239 Fälle (statt 173) dieser Woche beziehen sich auf über 70-jährige Personen.

Niedersachsen: 291 Neuinfektionen und 51 Tote



14.54 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Dienstag um 291 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 403, am Dienstag vor einer Woche 339. Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 165.430. Binnen eines Tages wurden zudem 51 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4346 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.



Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank wieder leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 67,7 (Vortag: 68,8, Vorwoche: 66,5). Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 136, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (14,5).

Hamburg gibt Neuinfektionen bekannt – Inzidenz steigt weiter an

12.07 Uhr: In Hamburg sind am Dienstag 183 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 75 weniger als am Montag und 22 mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen damit auf nun 81,5 (Vortag: 80,3). Am Dienstag vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 71,4 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1278 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 1. März), 6 Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 52.232 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 47.100 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 1. März 269 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 85 Corona-Patienten, 69 davon sind Hamburger.

1953 bzw. 1038 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 1. März). Insgesamt wurden in Hamburg 102.636 Erstimpfungen und 53.887 Zweitimpfungen durchgeführt.



Mecklenburg-Vorpommern bleibt auf AstraZeneca sitzen



11.13 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es offenbar weiterhin Probleme den Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen: So werden nicht alle angebotenen Impftermine auch angenommen., wie der „NDR“ berichtete. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen am Montag nur 26 von 150 möglichen Terminen zur Impfung mit dem Mittel gebucht worden sein.



Auch Schwerin und der Landkreis Rostock melden ähnliche Schwierigkeiten bei der Vergabe, hieß es. Insgesamt hat Mecklenburg-Vorpommern erst etwas über 4.000 Impfungen mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers an das Robert Koch-Institut gemeldet. Dabei sollten allein am vergangenen Wochenende laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) 12.000 neue Dosen mit dem AstraZeneca-Impfstoff geliefert worden sein. Glawe betonte, die Impfungen seien freiwillig und die Verordnung des Bundes sehe keine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff vor. Wer die Impfung ausschlage, der müsse am Ende warten.

Niedersachsens Gesundheitsministerin tritt zurück



10.05 Uhr: Mitten in der Corona-Krise hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann überraschend ihr Amt niedergelegt. Die 53 Jahre alte SPD-Politikerin begründete den Schritt am Montag mit einem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reagierte betroffen und dankte Reimann für ihre Arbeit. Wer ihr im Amt folgt, solle „zeitnah“ bekanntgegeben werden, hieß es aus der Staatskanzlei. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ soll Daniela Behrens Nachfolgerin von Carola Reimann an der Spitze des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung werden.



Reimann, die zuletzt wegen Pannen im Corona-Krisenmanagement in die Kritik geraten war, erklärte, sie habe sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. In der vergangenen Woche habe sie sich aber eingehenden medizinischen Untersuchungen unterziehen müssen. „Die Ergebnisse dieser Untersuchungen machen einen zeitnahen Krankenhausaufenthalt erforderlich und es ist absehbar, dass ich meine Amtsgeschäfte in nächster Zeit nur sehr eingeschränkt wahrnehmen könnte.“



Die Braunschweigerin betonte, die Entwicklung der Pandemie verlange von allen politisch Verantwortlichen mindestens einhundertprozentigen Einsatz und eine große physische Belastbarkeit. Das gelte insbesondere für die Gesundheits- und Sozialministerin. „Es wird mir in nächster Zeit nicht möglich sein, diesen Einsatz im erforderlichen Umfang weiter zu leisten.“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher warnt vor Lockerungen

7.45 Uhr: Vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher vor einer umfassenden Lockerung der Corona-Maßnahmen gewarnt. „Wir würden die Krise eher verlängern, wenn wir jetzt zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufheben“, sagte der SPD-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Dienstag. „Wir müssen eine starke dritte Welle verhindern, bevor uns die Impfungen ausreichend Schutz vor Corona bieten.“ Er schätze die Lage aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen weiterhin kritisch ein.

Lockerungen sollten aber auch bei einer Inzidenz über 35 möglich sein. "Aufgrund der aktuell eher wieder zunehmenden Infektionsdynamik erreichen wir diesen Wert in nächster Zeit sicher nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben, haben uns aber vorgenommen, eine Öffnungsstrategie zu entwickeln, die Planungsperspektiven gibt und sicher ist", so Tschentscher. Jeder Schritt müsse kontrolliert erfolgen, etwa in Verbindung mit Schnell- oder Selbsttests.

Das waren die Corona-News am 1. März:

Schleswig-Holstein meldet 98 Corona-Neuinfektionen

22.06 Uhr: Schleswig-Holstein meldet am Montag 98 neue Corona-Infektionen – eine Woche zuvor waren es 93 bestätigte Neuinfektionen. An den Wochenenden und montags liegen die Zahlen erfahrungsgemäß etwas niedriger, weil weniger getestet wird. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Montag um 20 auf 1305.

Die Sieben-Tage-Inzidenz schwankt in Schleswig-Holstein weiterhin um den Wert 50. Am Montag wurden 49,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen gemeldet. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Am Sonntag lag der Wert bei 50,0 - und am Montag vor einer Woche bei 49,3.

284 Patienten wurden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 77 Menschen, 59 mit Beatmung.

Corona-Zahlen: 61 Neuinfektionen in Meck-Pomm



19.37 Uhr: Im Vergleich zur Vorwoche hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag etwas weniger Corona-Neuinfektionen registriert. Der Wert betrug demnach 61 und damit 11 weniger als am vorhergehenden Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb nahezu unverändert. Demnach haben sich landesweit zuletzt 66 Menschen je 100.000 Menschen binnen einer Woche nachweislich mit Corona angesteckt – ein Plus von 0,4 zum Vortag.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Sieben-Tage-Inzidenz erneut zugenommen und lag mit 127,3 weiter landesweit am höchsten. Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Rügen sank der Wert leicht und ist mit 20,5 weiterhin landesweit am niedrigsten. Die Hansestadt Rostock blieb mit 25,8 ebenfalls deutlich unter dem für Lockerungen wichtigen Schwellenwert von 35. Im Rest des Landes lag der Wert zwischen 52,7 (Mecklenburgische Seenplatte) und 80,7 (Nordwestmecklenburg).



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land beträgt inzwischen 24.613. Mehr als 21.660 Betroffene gelten als genesen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich zum Vortag um 6 auf nun 745. In den Krankenhäusern wurden 249 Covid-19-Patienten behandelt, 10 mehr als am Vortag, und 42 davon auf Intensivstationen.

„Kompetenz-Wirwarr” – Polizeigewerkschaft fordert mehr Unterstützung bei Corona-Kontrollen

18.10 Uhr: Um die Einhaltung der Corona-Regeln besser überprüfen zu können, hat die Hamburger Polizeigewerkschaft (GdP) mehr gemeinsame Kontrollen mit den jeweiligen Fachbehörden gefordert. In den vergangenen Monaten habe sich bei den Einsätzen „viel Kompetenz-Wirrwarr” gezeigt, sagte Hamburgs GdP-Chef Horst Niens am Montag. „Richtiger wären noch mehr sogenannte Verbundeinsätze, mit denen die fachlichen Kompetenzen gleich mit ins Boot geholt werden.” Das könnten Vertreter der Gewerbe-, Gesundheits- oder Ordnungsämter sowie des Zolls sein.

Hintergrund sei, dass die Beamten nicht alle gesetzlichen Grundlagen und die branchenspezifischen Feinheiten der Corona-Eindämmungsverordnung kennen können. „Wenn ich bei den Kontrollen in Barbershops beispielsweise jemanden vom Bezirksamt dabei hätte, ist es für ihn ein Blick und ich müsste mir das lange erarbeiten.”

Diese Teamarbeit könne der Polizei auch nach der Pandemie „mehr Möglichkeiten für Kontrollen” geben. „Wir sollten aus der Corona-Zeit für die Zukunft lernen”, sagte Niens weiter. Um diese gemeinsamen Einsätze auch künftig möglich zu machen, müsse das Hamburger Polizeigesetz angepasst werden. „In Berlin sind diese Verbundeinsätze bereits üblich.”

SPD-Chefin fordert Lockerung bei den Kontaktregeln

15.08 Uhr: Die SPD-Spitze in Schleswig-Holstein verlangt eine Entschärfung der Kontaktregeln in der Corona-Pandemie. „Konkret sollten die für viele unverständlichen Verweilverbote im Freien aufgehoben werden”, sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Zudem kann zum Beispiel die Außengastronomie dadurch früher geöffnet werden.” Midyatli verwies auf „inzwischen sehr verlässliche Erkenntnisse, dass im Freien kaum Infektionen stattfinden. Das bessere Wetter sollten wir für mehr Freiheiten nutzen.”

Derzeit dürfen sich im Norden die Mitglieder eines Hausstandes nur mit einer weiteren Person treffen, auch im Freien. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mittlerweile angekündigt, dass die Regel für den Außenbereich auf fünf Personen oder zwei Haushalte geändert werden soll.



Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Mittwoch schlug Midyatli zudem vor, Corona-Erstimpfungen mit allen Impfstoffen vorzuziehen und keine Dosen für die Zweitimpfung zu lagern. „Das garantiert mehr Menschen einen Schutz vor schweren Erkrankungen”, sagte Midyatli, die auch SPD-Bundesvize ist.



Die MPK müsse jetzt endlich einen echten Stufenplan vorlegen, der für möglichst alle Bundesländer die Grundlage für Entscheidungen wird. „Er sollte sich nicht nur an der Inzidenz, sondern auch an der Impfentwicklung und den Testungen orientieren.” Würden in Schulen wöchentliche Antigentests für Schüler und Lehrkräfte angeboten, könnte dies eine zeitnahe Öffnung auch für die weiterführenden Schulen ermöglichen.

258 Neuinfektionen und zwei Tote in Hamburg – Inzidenz wieder über 80

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Montag 258 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 132 mehr als am Sonntag und 39 mehr als am Montag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 80,3 (Vortag: 78,2). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 70,9 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1272 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 28. Februar), zwei Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 52.049 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 47.000 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. Februar 282 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 81 Corona-Patienten, 68 davon sind Hamburger.

2086 bzw. 455 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 28. Februar). Insgesamt wurden in Hamburg 100.548 Erstimpfungen und 52.849 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 403 Neuinfektionen und drei Tote

10.24 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Montag um 403 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 740, am Sonntag vor einer Woche 401.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 165.139. Binnen eines Tages wurden zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4295 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg wieder leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 68,8 (Vortag: 67,2, Vorwoche: 67,1).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 148,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (14,5).

Norden: Wildparks und Gartencenter öffnen wieder – weiter Lockerungen in Aussicht

9.02 Uhr: Mehr Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten in der Corona-Pandemie gibt es ab heute für die Menschen in Schleswig-Holstein. Friseursalons, Nagelstudios, Blumenläden und Gartencenter dürfen wieder öffnen. Gleiches gilt für die Außenanlagen von Wildparks, Zoos und Aquarien. Dortige Restaurants, Spielplätze und Gemeinschaftsunterkünfte bleiben aber geschlossen. Räumlich getrennte Gartenabteilungen von Baumärkten können ebenfalls öffnen.



Auch Sportanlagen können bei Einhaltung der Kontaktregeln für Individualsport aufmachen. So sind im Tennis Spiele im Einzel erlaubt, noch nicht aber im Doppel. Auch Fitnessstudios dürfen von den Angehörigen eines Haushalts oder von zwei Personen aus zwei Haushalten genutzt werden. Ausfahrten mit kleinen Booten sind für die Angehörigen eines Hausstandes und eine weitere Person ebenfalls zugelassen. Hundekurse werden im Freien im Einzelunterricht möglich.



Mittlerweile hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. So soll im Einzelhandel ab dem 8. März mehr möglich werden. Dann darf man zu Einkauf und Beratung in ein ansonsten geschlossenes Geschäft kommen, wenn man dafür einen Termin vereinbart hat. Bisher ist es abgesehen von Supermärkten und einigen anderen Geschäften nur möglich, telefonisch oder online eine Ware zu bestellen und sie dann abzuholen.



Auch die sehr strengen Kontaktbeschränkungen sollen entschärft werden. Darüber hinaus plant die Regierung eine Erweiterung der Sport- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Der Landtag in Kiel wird dann am Tag darauf über die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen diskutieren.

Das waren die Corona-News am 28. Februar:

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt auf 50,0

20.57 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 96 neue Corona-Fälle gemeldet – deutlich weniger als am Samstag (209 neue Fälle). 279 Menschen mit Covid19-Erkrankung werden derzeit in Niedersachsens Kliniken behandelt, 78 davon auf einer Intensivstation, 60 mit Beatmung.

Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag bei 50,0. (Samstag: 50,6). Die höchste Inzidenz gibt es weiterhin in Flensburg (156,4). Über 50 liegt die Inzidenz darüber hinaus lediglichn in den Landkreisen Schleswig-Flensburg (63,6), Herzogtum Lauenburg (63,1), Stormarn (62,3) sowie in Kiel (53,5). Die niedrigste Inzidenz gibt es im Kreis Dithmarschen (9,0).



MeckPomm: 242 neue Corona-Infektionen gemeldet



19.17 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Wochenende im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen. Am Samstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) um 1 nach unten korrigierte 174 neue Infektionsfälle, am Sonntag weitere 67. Das waren zusammen 241 und damit 25 mehr als am Wochenende zuvor. Damit setzte sich die zuletzt wieder leicht steigende Tendenz fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz wuchs auf 65,7 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich zum Freitag um 3 auf nun 739. In den Krankenhäusern wurden noch 239 Covid-19-Patienten behandelt, 39 davon auf Intensivstationen.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 123,1 weiterhin landesweit am höchsten. Nach Rückgängen in den Vortagen nahm der Wert am Wochenende auch dort wieder zu. Auch im Nachbar-Landkreis Vorpommern-Rügen wurden etwas mehr Infizierte als an den Vortagen festgestellt, doch ist die Inzidenz mit 22,3 dort immer noch am geringsten. Die Hansestadt Rostock blieb mit 25,8 ebenfalls deutlich unter dem für Lockerungen wichtigen Schwellenwert von 35. In den anderen vier Kreisen und in Schwerin lag die Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 52,7 und 82,9.

Dieser Landkreis im Norden ist fast coronafrei



18.21 Uhr: Der Landkreis Dithmarschen (Schleswig-Holstein) hat als einziger Landkreis in ganz Deutschland den von Virologen angestrebten Inzidenz-Wert von unter 10 erreicht. Mit den Zahlen des Robert-Koch-Instituts meldete der Kreis am Sonntag einen Wert von 8,3. In den letzten sieben Tagen gab es insgesamt elf Neuinfektionen.



Auf dem zweitbesten Platz in Schleswig-Holstein hinter dem Kreis Dithmarschen liegt der Kreis Ostholstein mit einer Inzidenz von 31,9. Danach folgt der Kreis Nordfriesland mit einem Wert von 40,4. Auf dem letzten Platz im nördlichsten Bundesland liegt nach wie vor die Stadt Flensburg mit einem Inzidenz-Wert von 160,8.

Leonhard fordert AstraZeneca für alle



16.10 Uhr: Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die Freigabe des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca für alle Erwachsenen gefordert. Eine andere Altersempfehlung bei dem Impfstoff „wäre sehr gut“, sagte Leonhard dem „Abendblatt“. Sie verwies auf „ermutigende Ergebnisse“ gerade bei Hochbetagten.



„95 Prozent der schweren Verläufe werden offenbar schon durch eine Impfdose vermieden“, sagte Leonhard unter Bezug auf Studien. Zudem könne man aus Großbritannien lernen, dass eine später als bisher verabreichte zweite Impfung „sinnvoller ist, damit schnell so viele Menschen wie möglich durchgeimpft werden“.



Der AstraZeneca-Impfstoff hat eine etwas geringere Wirksamkeit als die Produkte von Biontech/Pfizer und Moderna, aber mit 70 bis 80 Prozent Wirksamkeit nach Expertenmeinung immer noch eine gute. Menschen über 65 Jahren erhalten ihn in Deutschland bislang nicht.

Knapp 120 Verstöße gegen Maskenpflicht in Hamburg – Hubschrauber im Einsatz

14.16 Uhr: Mit Kontrollteams am Boden und einem Polizeihubschrauber in der Luft hat die Polizei am Wochenende die Einhaltung der verschärften Maskenpflicht in Hamburg kontrolliert. „Bis auf wenige Ausnahmen halten sich die Menschen an die Vorgaben“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Ansprache durch Beamte habe sich die Mehrheit der Menschen in Hamburg am Wochenende einsichtig gezeigt.



Teilweise haben die knapp 400 allein am Samstag ausgesprochenen mündlichen Verwarnungen aber nicht ausgereicht. „Polizisten stellten am Samstag binnen 24 Stunden 119 Verstöße gegen die Corona-Auflagen fest“, sagte die Sprecherin. Diese seien in insgesamt 332 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gemündet. Auch am Sonntag kontrollierten Polizisten die Einhaltung der verschärften Maskenpflicht. Beispielsweise an der Außenalster sprachen Beamte Spaziergänger und auch Jogger an, die keine Masken trugen. Dort war es am Sonntag gegen Mittag aber nicht so voll wie am vorherigen Wochenende bei besserem Wetter. An der Alster trugen viele Menschen Mund-Nasen-Bedeckungen. Am Samstag hatte die Polizei mit mehreren Teams in der Mönckebergstraße die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert.



In der Hansestadt müssen seit Samstag an öffentlichen Orten, an denen es eng werden kann, in festgelegten Zeiten Masken getragen werden. Das gilt insbesondere in den bei schönem Wetter gut besuchten Parks und Grünanlagen rund um Alster und Elbe. Dort herrscht an Wochenenden und feiertags zwischen 10 und 18 Uhr Maskenpflicht.

126 Neuinfektionen und sieben Tote in Hamburg

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 126 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 77 weniger als am Samstag aber 13 mehr als am Sonntag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 78,2 (Vortag: 77,6). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 69,2 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1270 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 27. Februar), sieben Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 51.791 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 46.800 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. Februar 282 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 81 Corona-Patienten, 68 davon sind Hamburger.

2759 bzw. 687 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 96.003 Erstimpfungen und 51.868 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 740 Neuinfektionen und drei Tote

10.16 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 740 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 970, am Sonntag vor einer Woche 937.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 164.736. Binnen eines Tages wurden zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4292 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg wieder leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 67,2 (Vortag: 70,2, Vorwoche: 68,9).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 145,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (14,5).

Alexander Klaws fordert Hilfen für Künstler und Veranstalter



8.17 Uhr: Sänger und Schauspieler Alexander Klaws (37) fühlt sich in der Corona-Krise von der deutschen Politik allein gelassen. „Es ist, als lebe man als Künstler dieser Tage in einer Art Paralleluniversum, in dem man von der Politik als Systemirrelevant zur Seite geschoben bzw. komplett ignoriert wird“, schrieb Klaws am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Die Politik verbiete Künstlern und Arbeitern in der Veranstaltungsbranche seit einem Jahr zu arbeiten, ohne gerechte finanzielle Hilfen für jeden anzubieten.



Künstler hielten zum Schutz der Allgemeinheit und vor allem zur politischen Unterstützung die Füße still, schrieb Klaws. „Als Dank dafür werden wir, teilweise nicht mal, mit Arbeitlosengeld abgespeist, obwohl fast alle unterschriebene Verträge zu Hause rumliegen haben, die wir nicht erfüllen dürfen?!?“ Versprochene Hilfen kämen nicht an. Als Soloselbstständiger und teilweise wegen der Schauspielerei Angestellter falle er durch ein „von der Politik konstruiertes Raster“.



Die Saison der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg drohe bereits zum zweiten Mal in Folge wegen Corona auszufallen. Es gehe ihm nicht um seine Rolle als Winnetou, sondern „um eine komplette Region, die mehr oder weniger Pleite geht, weil ihr in der Nase bohrt, anstatt Konzepte anzubieten.“ Es müsse gelernt werden, mit dem Coronavirus zu leben. „Unsere Gesellschaft ist schon gespalten genug, verstärkt dies nicht noch mehr, indem ihr mit zweierlei Maß messt, und dem Einen alles erlaubt, dem Anderen hingegen gar nichts.“

Das waren die Corona-News am 27. Februar:

Schleswig-Holstein: 209 neue Fälle gemeldet

20.45 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Samstag 209 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am späten Abend veröffentlichte. Tags zuvor waren es 260. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 42.444 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg landesweit leicht auf 50,6 (Freitag: 50,2). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (160,8). In Dithmarschen wurde mit 8,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1283. 272 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 76 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 59 mit Beatmung.

175 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet

18.07 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen. Am Samstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 175 neue Infektionsfälle. Das waren 36 mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Damit setzte sich die zuletzt wieder leicht steigende Tendenz fort. Die Sieben-Tage-Inzidenz wuchs im Vergleich zum Vortag um 4,1 Punkte auf 65,1 Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land beträgt inzwischen 24.488. Rund 21.400 Betroffene gelten als genesen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich zum Vortag um 3 auf nun 739. In den Krankenhäusern wurden noch 257 Covid-19-Patienten behandelt, 38 davon auf Intensivstationen.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 117,6 weiterhin landesweit am höchsten. Nach Rückgängen in den Vortagen nahm der Wert auch dort erstmals wieder zu. Auch im Nachbar-Landkreis Vorpommern-Rügen wurden mehr Infizierte als an den Vortagen festgestellt, doch ist die Inzidenz mit 21,8 dort immer noch am geringsten. Die Hansestadt Rostock blieb mit 29,6 ebenfalls deutlich unter dem für Lockerungen wichtigen Schwellenwert von 35. Nur die Mecklenburgische Seenplatte und die Landeshauptstadt Schwerin verzeichneten einen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz. Dort wurde mit jeweils 52,3 der nun drittniedrigste Inzidenz-Wert registriert.

Eine erste Corona-Impfung haben in Mecklenburg-Vorpommern bislang rund 77.200 Menschen und damit 4,8 Prozent der Bevölkerung erhalten. Die erforderliche zweite Impfung bekamen 47.800 Personen, ein Drittel davon Bewohner von Altenheimen.

Hamburg: So läuft der erste Tag mit verschärfter Maskenpflicht

17.20 Uhr: Seit dem heutigen Samstag gelten in Hamburg verschärfte Regeln zur Maskenpflicht. Zwischen 10 und 18 Uhr müssen an Wochenenden nun auch an vielen Parks, Grünflächen und Spielplätzen Masken getragen werden. Die Polizei zieht für den ersten Tag der neuen Verordnung ein positives Fazit: Nur vereinzelt hätten Menschen angesprochen werden müssen, die keine Masken trugen, am Elbstrand in Övelgönne und an der Alster zum Beispiel. „Insgesamt mussten wir aber nicht oft einschreiten, und wenn, zeigten sich die Angesprochenen einsichtig“, so ein Sprecher zur MOPO. Genaue Zahlen würden erst am Montag bekanntgegeben.



Dass so wenig in der Stadt los war, dürfte aber vermutlich auch am schlechten Wetter gelegen haben. Trotzdem gilt auch für Sonntag: Die Beamten werden mit mehreren Teams die Einhaltung der neuen Maskenpflicht genauestens kontrollieren.

Hochbetagte Schleswig-Holsteiner erhalten Impfangebot bis Mitte März



16.05 Uhr: Beim Versand der schriftlichen Impfangebote für Schleswig-Holsteiner ab 80 Jahren ist es zu Verzögerungen gekommen. Wegen der zuletzt hohen Auslastung der Telefon-Hotline für Norddeutsche, die bereits einen Brief erhalten haben und via Telefon ihren Termin vereinbaren wollten, musste der Versand der Briefe entzerrt werden, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Ab Mitte kommender Woche sollen in kleineren Tranchen weitere Anschreiben verschickt werden. Deshalb könne es passieren, dass Menschen ab 80 Jahren bis Mitte März noch keine Briefe bekommen.

Noch am Mittwoch hatte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) angekündigt, dass bereits bis Ende Februar alle Schleswig-Holsteiner ab 80 Jahren ein Impfangebot erhalten sollen. Wie schnell sie die Impfungen aber tatsächlich bekommen, hängt von den Lieferungen der Impfstoffhersteller Biontech und Moderna ab.

Bislang wurden nach Ministeriumsangaben rund 141.000 Menschen über 80 Jahren angeschrieben. Davon haben rund 60 500 Termine zur Impfung vereinbart. Die rund 100 Mitarbeiter der Hotline können laut Ministerium täglich 5000 Anrufe entgegennehmen. Das durchschnittliche Aufkommen habe in der laufenden Woche aber bei rund 31.500 Anrufen gelegen. Dadurch erhielten viele Anrufer Bandansagen mit der Bitte, zu einem späteren Zeitpunkt anzurufen.

Polizei hält in Lübecker Bucht Ausschau nach Corona-Verstößen

15.32 Uhr: Wegen Strandtouristen und Menschenansammlungen in der Lübecker Bucht hält die Polizei am Wochenende wieder verstärkt Ausschau nach Corona-Verstößen. Sie verfolge dabei ein „Präsenz-Konzept“, wie ein Sprecher der Polizeileitstelle Süd am Samstag mitteilte. Sonderstreifen seien von Scharbeutz und Timmendorfer Strand über Neustadt bis Fehmarn unterwegs, um auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. Bei Verstößen spreche man die Menschen an. „Eine richtige Kontrollaktion ist das aber nicht“, erklärte der Polizeisprecher.

Aufgrund des wieder kälter werdenden Wetters seien dieses Wochenende weniger Menschen an den Promenaden unterwegs. Größere Vorfälle habe es deshalb bis Samstagmittag nicht gegeben.



Auch die frühzeitige Aufhebung des Betretungsverbots für Travemünde habe zu keinem Ansturm von Tagestouristen geführt. Ursprünglich hatte die Hansestadt Lübeck nach den Erfahrungen der vergangenen Wochenenden bis einschließlich Sonntag an dem Mitte Dezember verhängten Verbot festhalten wollen. Mit der frühzeitigen Aufhebung dürfen seit Sonnabend auch Auswärtige das Ostseebad wieder besuchen.

Niedersachsen: 970 neue Infektionen gemeldet

14.17 Uhr: In Niedersachsen sind am Samstag 970 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit (Stand 9 Uhr). Die Zahl war nicht ganz so hoch wie am Freitag (1058 Fälle), aber höher als am Samstag vor einer Woche (871 Fälle). Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder zunimmt.

Die sogenannte Inzidenz lag am Samstag bei 70,2 Infektionsfällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Seit Freitag wurden 20 Todesfälle gemeldet.

Die höchste Inzidenz von 157,0 Fällen meldete der Landkreis Cloppenburg. Der Landkreis Wesermarsch folgte mit 143,4, damit sinkt dort die Infektionsrate nach einem Spitzenwert von 254 Fällen pro 100.000 Einwohner allmählich.

203 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz bei 77,6



12.24 Uhr: In Hamburg sind am Samstag 203 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Freitag waren es 188 Fälle, am Samstag vor einer Woche 277.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen von 81,5 auf jetzt 77,6. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 69,5.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1263 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 26. Februar), das sind sechs neue Todesfälle.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 51.655 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 46.600 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. Februar 282 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 81 Corona-Patienten, 68 davon sind Hamburger.

Zwei Millionen Selbst-Schnelltests für Hamburg



9.54 Uhr: Hamburg hat zwei Millionen Selbst-Schnelltests geordert. „Mehrere 100 000 werden bereits in der kommenden Woche eintreffen“, so ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Freitag. Die Entscheidung über die genaue Verteilung sei aber noch nicht gefallen. Die Tests sollen während der Corona-Pandemie unter anderem in Schulen zum Einsatz kommen. „Wir wollen für unterschiedliche Testmöglichkeiten vorbereitet sein, die Teil von Öffnungsschritten sein können.“ Der Sprecher geht davon aus, dass die zusagten Lieferungen auch eingehalten würden.

Ab heute gilt in Hamburg die verschärfte Maskenpflicht

8 Uhr: In Hamburg öffnen die Schulen in Teilen wieder, die Maskenpflicht wird verschärft, die britische Mutation ist auf dem Vormarsch, alle Pflegeeinrichtungen sind mit einer Erst- und Zweitimpfung versorgt: Die Corona-Lage ist nach wie vor angespannt in der Hansestadt, doch es gibt auch Hoffnung. Die neuesten Entscheidungen und Maßnahmen hin der Corona-Pandemie aben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das waren die Corona-News vom 26. Februar

So kommt Hamburg mit dem Impfen voran

21.30 Uhr: Am Freitag gab der ärztliche Leiter des Hamburger Impfzentrums, Dr. Dirk Heinrich, öffentlich ein Statement ab, wie es derzeit in der Hansestadt mit dem Impfen läuft. Demnach sei man insgesamt bei über 140.000 Impfungen in Hamburg bislang, darunter wurden alle Pflegeinrichtungen in Hamburg mit Erst- und Zweitimpfungen versorgt. „Das ist wichtig, weil aus dieser Bevölkerungsgruppe mehr als die Hälfte der Patienten auf den Intensivstationen zurückzuführen sind“. Anders als in anderen Bundesländern gebe es auch keine Zurückhaltung beim Impfstoff von AstraZeneca und auch die Organisation laufe. „In Hamburg mussten keine Termine abgesagt werden“, so Heinrich.



Außerdem hat er noch eine Theorie, allerdings ohne bisherige wissenschaftliche Evidenz wie er betont, warum die Nebenwirkungen beim AstraZeneca Impfstoff derzeit bekannter seien als bei anderen. „Das kann man eventuell erklären damit, dass Menschen unter 65 Jahren den Astra kriegen und das bei Berufstätigen, die sich krankmelden müssen, mehr auffällt“, erläuterte er. Eine weitere interessante Beobachtung: Beim Impfstoff von Biontech träten die Nebenwirkungen meist erst bei der zweiten Impfdosis auf, bei dem von AstraZeneca schon bei der ersten.

260 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

20.37 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Freitag 260 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am späten Abend veröffentlichte. Tags zuvor waren es 242 gewesen. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 42.235 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 50,2 (Donnerstag: 50,5). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (166,4). In Dithmarschen wurde mit 6,8 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1281. 283 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 77 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 60 mit Beatmung.

Britische Variante des Coronavirus 28 Mal in Hamburg nachgewiesen

20.07 Uhr: Die zuerst in Großbritannien aufgetretene und besonders ansteckende Variante des Coronavirus B.1.1.7 ist in Hamburg bislang 28 Mal nachgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Freitagnachmittag mit. Die südafrikanische Variante sei drei Mal nachgewiesen worden. Derzeit gebe es 560 Verdachtsfälle, die noch in der Klärung seien.



Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht den stetig steigenden Anteil der britischen Mutation in Hamburg als eine Ursache für den Anstieg der Infektionszahlen. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir schon einen sehr hohen Anteil der britischen Variante in Hamburg haben“, sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag. Er gehe davon aus, dass der Anteil der Mutationen mindestens auf Niveau des Bundesdurchschnitts liege, vermutlich aber noch höher.

Handelskammer: Senat muss kommende Woche Corona-Stufenplan vorlegen

17.13 Uhr: Die Handelskammer Hamburg hat vom Senat noch in der kommenden Woche einen Stufenplan mit einer Öffnungsperspektive für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen gefordert. Zudem müsse es flächendeckend Schnelltests als Sicherheitsnetz geben, sagte Vizepräsidentin Bettina Hees am Freitag. Die Ergebnisse dieser Tests wiederum müssten in einer digitalen Melde-Infrastruktur erfasst werden können, sagte Hees auch mit Blick auf die nächste Gesprächsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am kommenden Mittwoch. Zusätzlich sollte es betriebliche Teststrecken geben.



„Für viele Unternehmen kommt eine Öffnung erst im Sommer zu spät“, sagte Hees. Es sei höchste Zeit zu handeln. „Mit Schnell- und Laien-Selbsttests können viele Unternehmen in die Lage versetzt werden, sich selbst zu retten.“ Unterstützung kam dabei vom Virologen Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut. „Regelmäßig zwei bis dreimal pro Woche durchgeführte Tests sind ein sehr guter Weg, um Infektiöse zu erkennen, Ansteckungen zu vermeiden und so Inzidenzen auf einen niedrigen Wert zu bringen.“

Tschentscher will bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf eine Gesamtstrategie drängen



16.09 Uhr: In der kommenden Woche findet erneut die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt und es wird darum gehen, wie in den kommenden Wochen die Corona-Strategie aussieht. Bürgermeister Peter Tschentscher sieht bei Stadtstaaten eine Sonderrolle. „Wir sind als Metropolregion mehr als andere darauf angewiesen, dass es eine vernünftige Gesamtstrategie gibt. Das ist meine Pflicht als Bürgermeister genau das bei der MPK zu vertreten. Wir haben es als Stadtstaaten schwerer als Flächenländer, die ihre Landkreise leichter abkapseln können. Wenn es in Hamburg ein Infektionsgeschehen gibt, bis wir das sehen, ist das schon verwoben mit allem, dass wir nicht die Möglichkeit haben kleinräumige Entscheidungen zu treffen. Wir Bürgermeister der Stadtstaaten haben es schwerer in einem Umfeld an Flächenländern, an deren Entscheidungen wir mit hängen“, sagte er.

So lange muss Hamburg noch durchhalten, schätzt der Bürgermeister

15.53 Uhr: Prof. Dr. Marylyn Addo sprach am Freitag bei der Landespressekonferenz von einem Marathon, der fast geschafft sei. „Wir haben einen langen Lockdown bislang überstanden. Wir haben die Zahlen in den Krankenhäusern senken können, darauf können wir stolz sein. Die letzten Meter bei einem Marathon sind vielleicht die schwersten, wir sollten aber nicht alles auf der Zielgeraden verspielen“, sagte die Leiterin der Sektion Infektiologie am UKE. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kann sich ab April oder Mai eine leichtere Situation vorstellen. „Nach meinem Gefühl sind es jetzt noch zwei, drei Monate. Ab April geht es mit mehr Impfstoff voran. Wir haben dann bessere Witterungsverhältnisse. Aerosole sind stabiler in der kalten, trockenen Luft. Wenn es wärmer ist, haben wir es leichter und die Viren schwerer“. Beide verwiesen aber darauf, dass die Lage immer ein Stückweit unsicher sei und solche Prognosen dementsprechend immer spekulativ seien.

So begründet Tschentscher die Verschärfung der Maskenpflicht



15.44 Uhr: Hamburg wird ab Samstag die Maskenpflicht noch einmal verschärfen und an ausgewählten Orten, wo viele Menschen erwartungsgemäß anwesend sind und ein Abstandhalten nicht gesichert werden kann, das Tragen von Masken verpflichtend machen. Dies gilt am Wochenende und Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begründete die Maßnahme mit Verweis auf die britische Corona-Variante. „Wir haben fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die britische Variante ansteckender ist, deshalb werden die Schutzmaßnahmen konsequent aufrecht erhalten“, sagte er. Natürlich sei jede Zusammenkunft im Freien vom Risiko geringer als im geschlossen Raum, „aber es ist nicht null. Es ist ein Risiko und wir wollen in diesen Situation, dass die Maske im engen Raum getragen wird.“

Bürgermeister Peter Tschentscher mahnt weiter zur Vorsicht



15.29 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Freitag betont, wie wichtig die derzeitige Phase sei, um eine dritte Welle zu verhindern. „Generell möchte ich einmal darauf hinweisen, dass wir nach einigen Wochen des Rückgangs wieder steigende Zahlen haben. Das ist ein besorgniserregender Vorgang. Wir wollen nicht eine dritte Welle erleben. Sie wissen, dass ich die letzten Wochen immer sehr zurückhaltend war mit Öffnungsschritten und das ist der Hintergrund. Ich weiß, wie groß die Erwartung und der Wunsch ist, dass wir wieder in ein normaleres Leben zurückkehren”, sagte er.



In Hinblick auf die Öffnungen der Schulen appellierte er an alle Hamburger: „Wir wollen Kitas und Schulen öffnen und können das nur, wenn die Infektionszahlen nicht eskalieren. Wir müssen diszipliniert bleiben, auch wenn es wirklich sehr schwer fällt nach den langen Monaten der Beschränkung."

Schleswig-Holstein: Günther stellt weitere Öffnungen in Aussicht

14.10 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat weitere Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen in Aussicht gestellt. Im Landtag signalisierte der CDU-Politiker am Freitag mögliche Entschärfungen im Einzelhandel ab 8. März für den Fall, dass die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen landesweit unter 50 liegt. Derzeit ist sie minimal darüber. Mit Stand Donnerstagabend rangierten 8 von 15 Kreisen und kreisfreien Städten darunter.

Eine Öffnung für den Handel könnte zunächst auf „Termin-Shopping“ hinauslaufen. Nach dem Modell namens Click and Meet darf man zu Einkauf und Beratung in ein ansonsten geschlossenes Geschäft kommen, wenn man dafür einen Termin vereinbart hat.



Bei entsprechenden Inzidenzwerten könnten sich künftig auch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im Außenbereich treffen, sagte Günther. Derzeit darf dies nur ein Hausstand mit einer weiteren Person. Auch die Öffnung von Jugend- und Freizeittreffs sowie Kindersport in Gruppen bis zu zehn Mädchen und Jungen sollen wieder möglich werden, wenn es die Inzidenz zulasse, sagte Günther.

Als weitere Möglichkeit nannte er Präsenz- oder Wechselunterricht der 5. und 6. Klassen. Derzeit haben nur Grundschulen und Abschlussklassen Präsenzunterricht. Beschränkungen in den weitgehend „durchgeimpften“ Pflegeheimen sollen auch zum 8. März aufgehoben werden. Die von Günther signalisierten Öffnungsschritte bei entsprechenden Infektionszahlen folgen dem Stufenplan der Regierung und wurden jetzt mit dem 8. März als Zieldatum versehen.

In der Gastronomie sollen zuerst Außenbereiche öffnen können. Günther sagte, die Maßnahmen seien keine Lockerungen, sondern die Menschen bekämen Rechte zurück. Er erläuterte seine Positionen kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am nächsten Mittwoch. Über deren Ergebnisse diskutiert der Landtag in einer Sondersitzung am Donnerstag. Günther zeigte sich zuversichtlich im Blick auf die Öffnung von Beherbergungsbetrieben vor Ostern, auf Kulturveranstaltungen, Gottesdienste in größerem Rahmen und die großen Festivals im Sommer.

Ab Montag dürfen im Norden Wildparks und Zoos ebenso aufmachen wie Friseure, Nagelstudios, Blumenläden und Gartencenter. Sport wird in eng begrenztem Rahmen ebenfalls wieder möglich.

Corona-Ausfälle: So viel Entschädigung hat Hamburg bislang ausgezahlt



13.46 Uhr: Seit Frühjahr 2020 können Arbeitgeber in Hamburg für ihre Mitarbeiter sowie Selbstständige für sich selbst bei einem Verdienstausfall eine Erstattung beantragen. Und zwar dann, wenn Eltern wegen der Kita- oder Schulschließung zu Hause bleiben mussten oder wenn wegen Corona eine Quarantäne verhängt wurde. Das dafür zuständige Bezirksamt Altona hat laut Sprecher Mike Schlink von insgesamt 10.402 eingegangenen Entschädigungsanträgen bis jetzt 9466 bearbeitet. Insgesamt seien bislang rund 8,3 Millionen Euro in Hamburg ausgezahlt worden. Die Bearbeitungszeit betrage maximal drei Wochen.

188 Neuinfektionen und sechs Tote in Hamburg – Inzidenz bei 81,5

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Freitag 188 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 155 weniger als am Donnerstag aber 34 mehr als am Freitag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit auf nun 81,5 (Vortag: 79,7). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 64,2 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1257 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 25. Februar), sechs Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 51.462 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 46.400 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 25. Februar 287 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 86 Corona-Patienten, 73 davon sind Hamburger.

2583 bzw. 1039 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 92.826 Erstimpfungen und 50.952 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1058 Neuinfektionen und 39 Tote

11.07 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Freitag um 1058 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1080, am Montag vor einer Woche 837.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 163.026. Binnen eines Tages wurden zudem 39 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4269 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg wieder leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 69,7 (Vortag: 67,0, Vorwoche: 66,1).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Wesermarsch aus mit 164,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg (18,6).

Virologe Drosten: „Tempo beim Impfen ist entscheidend“

9.19 Uhr: Schnelle Fortschritte beim Impfen sind für den Virologen Christian Drosten der entscheidende Faktor für den Weg raus aus der Pandemie. „Es geht auf der organisatorischen Ebene, auf der logistischen Ebene jetzt um die Wurst“, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité in der am Freitag veröffentlichten Jubiläumssendung des „Coronavirus-Update“. Der Podcast von NDR Info wurde vor einem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt.

Impfstoff werde bald in erheblichen Mengen zur Verfügung stehen. Das Vertrauen in die Vakzine werde wachsen. „Ich bin mir ganz sicher, dass ganz große Kreise in der Bevölkerung sich bereitwillig impfen lassen würden. Da ist aber sehr viel zu organisieren“, sagte Drosten. „Ich glaube, es ist ein bisschen naiv, zu denken, dass das alles so schön der Reihe nach wie am Schnürchen klappt.“ Für Drosten ist klar: „Wir kommen nur über diesen Weg aus der Pandemie raus.“ Entscheidend sei der Zeitkorridor: „Schaffen wir das im Groben bis zum Sommer oder dauert das eben doch bis zum Ende des Jahres.“

Am 26. Februar 2020 ging der Podcast „Das Coronavirus-Update" an den Start. Seither wurden 77 Folgen produziert, die nach NDR-Angaben rund 86 Millionen Mal abgerufen wurden.

Wiedereröffnung nach Lockdown: „Es gibt Friseure, die machen schon um Mitternacht auf“

8.10 Uhr: Schon Tage vor Wiedereröffnung der Friseursalons am Montag sind die Terminbücher für die kommenden Wochen gut gefüllt. Wer jetzt noch keinen Termin ergattert hat, wird es nach Angaben der Hamburger Innung schwer haben. „Man kann es versuchen, aber ob man tatsächlich noch in den ersten beiden Wochen dran kommt, ist die Frage“, sagte der Verbandsvorsitzende, Birger Kentzler, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Spontan in einem Salon vorbeizuschauen ist nicht möglich. Die Friseure arbeiten wegen der Corona-Pandemie ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe.

Kentzler betonte, angesichts des finanziellen Drucks während des Lockdowns sei die Erleichterung in der Branche über die Wiedereröffnung groß. „Es gibt Kollegen, die machen schon um Mitternacht auf“, sagte er. Sorgen bereitet Kentzler, was nach dem ersten Ansturm kommt. „Wenn es wieder zu einem normalen Betrieb kommt und dann beispielsweise die gestundeten Mieten zurückgezahlt werden müssen, dann könnte es für einige sehr knapp werden“, sagte er.

Die Vorbereitungen für Montag laufen auf Hochtouren. Angst vor einer Ansteckung in den Salons braucht man sich nach Meinung von Kentzler nicht zu haben. „Die Hygieneschutz-Maßnahmen sind bei uns mittlerweile aufgefahren wie in einer Arztpraxis.“ Zusätzliche Regelung nach diesem Lockdown: Eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person dürfe nicht unterschritten werden, erklärte Kentzler. Anders als in manch anderem Bundesland werde dabei in Hamburg auch die Belegschaft miteingerechnet.

Seit Mitte Dezember sind die Friseursalons wegen der Pandemie geschlossen, im Frühjahr 2020 hatten sie schon mal dichtmachen müssen. Zwischendrin durften die Betriebe öffnen – allerdings auch nur unter Einhaltung strenger Auflagen.

Das waren die Corona-News am 25. Februar:

242 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.21 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Donnerstag 242 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am späten Abend veröffentlichte. Tags zuvor waren es 271 gewesen. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 41.975 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 50,5 (Dienstag: 50,9). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (163,0). In Dithmarschen wurde mit 8,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1273. 296 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 77 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 58 mit Beatmung.

Weil offen für Abweichung von Impfstrategie

20.35 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich angesichts der Hinweise darauf, dass schon die Erstimpfung gegen das Coronavirus einen guten Schutz bietet, zu einer Änderung der Impfstrategie bereit erklärt. „Ich bin auch offen dafür, bei den weniger gefährdeten Personen vom bisherigen Impfschema abzuweichen und zunächst so vielen Menschen wie möglich die Erstimpfung zu verabreichen“, sagte der SPD-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Freitag-Ausgabe). Niedersachsen hatte für die Zweitimpfung Dosen auch mangels Vertrauens in die Zuverlässigkeit der Impfstofflieferungen lange strikt zurückgehalten.



In der Debatte um Öffnungsperspektiven setzt Weil auf eine Verknüpfung von Tests, Impfungen und Hygienekonzepten. „Betroffene müssten also entweder geimpft sein oder ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen können“, sagte Weil.

Sommerurlaub: Senatorin Leonhard verbreitet Hoffnungsschimmer



20.03 Uhr: Einen Hoffnungsschimmer verbreitete Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) im „Radio Hamburg”-Interview hinsichtlich des Sommerurlaubes 2021. „Die Sommerferien werden großartig!“, sagte Leonhard den Hamburgern. Sie sei zuversichtlich, dass die Corona-Lage auf jeden Fall besser werde, aber nicht sofort. Eventuell könne man auch schon im Mai ein paar Tage wegfahren. Man müsse aber in jedem Fall bedenken, dass die Lage in vielen anderen Ländern deutlich schlechter sei als in Deutschland und es sich daher lohnen würde, über Urlaub im eigenen Land nachzudenken.

Leonhard über AstraZeneca-Beschwerden: „Das sind keine Nebenwirkungen”



19.09 Uhr: Nachdem sich in den vergangenen Tagen Beschwerden von AstraZeneca-Geimpften über starke Reaktionen, Krankschreibungen und geplatzte Impftermine gehäuft hatten, hat sich Gesundheitssenatorin Leonhard (SPD) zum Impstoff geäußert. „Wir haben Glück, dass die Hamburgerinnen und Hamburger da so zugewandt sind”, sagte sie im „Radio Hamburg”-Interview. Sie sei erfreut darüber, dass es in Hamburg nur ganz vereinzelt eine Ablehnung des Impfstoffes gebe. „Wir haben in Hamburg kein Problem damit. Das ist wichtig, weil wir jetzt zunehmend Gruppen haben, die mit diesem Impfstoff geimpft werden können”, so die Senatorin.



Auf die Frage nach Nebenwirkungen sagte Leonhard: „Auch wenn es sich anfühlt wie eine Nebenwirkung, also zum Beispiel Fieber oder Erkältungssymptome, ist es in Wahrheit eine Impfreaktion und damit eigentlich eine Wirksamkeitsbestätigung. Wenn man bedenkt, welche Erfolge zum Beispiel Großbritannien mit diesem Impfstoff erzielt hat, ist das schon beeindruckend!”



Leonhard appellierte: „Wenn Sie zu der Gruppe gehören, die jetzt zum Impfen aufgerufen wird, denken Sie über AstraZeneca nach! Der Stoff hat eine gute Wirksamkeit!” Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Nachschublieferungen jetzt immer mehr werden: „Wir hoffen, dass es im März und April so sein wird, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Stoff.”

Niedersachsen: Impfungen jetzt zuhause und in Hausarztpraxen



18.36 Uhr: Niedersachsen bringt Tempo in die Corona-Impfungen: Wie der NDR berichtet, werden dort im Rahmen eines Probelaufes in Kürze neun Hausärzte Impfungen durchführen. Demnach würden die ersten vier im Landkreis Osnabrück bereits am Freitag starten, fünf weitere aus der Stadt und der Region Hannover, den Landkreisen Wesermarsch, Uelzen und Leer würden am Montag folgen.



Die vier Osnabrücker Ärzte haben sich für Impfhausbesuche bei immobilen Patienten im Alter von über 80 Jahren bereiterklärt, während die fünf weiteren von Montag an unter 65-Jährige in ihren Praxen impfen werden. Wie die Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) dem „NDR“ sagte, dienen die Probeläufe dazu, die Logistik und Lagerung der Corona-Impfstoffe und die technischen Abläufe durchzuspielen. „Voraussichtlich ab April können dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein“, so Reimann zum „NDR“. Laut dem Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Mark Barjenbruch, stehen in Niedersachsen rund 9000 Arztpraxen zum Impfen bereit.

Corona lässt Übernachtungszahlen in Hamburger Jugendherbergen sinken



17.06 Uhr: Die beiden Hamburger Jugendherbergen haben in der Corona-Pandemie ein schwieriges Jahr erlebt. Nach mehr als 67.500 Gästen im Vorjahr, kamen 2020 nur knapp 20.000 Gäste in die Häuser „Auf dem Stintfang” und „Horner Rennbahn”. Die Zahl der Übernachtungen sei von fast 168.000 auf gut 53.000 zurückgegangen, teilte der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Donnerstag mit.



Besonders deutlich machte sich der Rückgang bei Klassenfahrten bemerkbar. Nach fast 56.000 Übernachten 2019 kam dieser Bereich im vergangenen Jahr nur noch auf knapp 9900 Übernachtungen. Der Geschäftsführer des Landesverbands, Stefan Wehrheim, kündigte an, dass die Jugendherbergen den Schulen wieder als verlässlicher Partner zur Seite stehen werden, sobald die Lage das zulasse. „Nach diesen herausfordernden Zeiten wird es wichtiger denn je sein, das Miteinander der Klassengemeinschaften ... zu fördern”, teilte Wehrheim mit.



In der Jugendherberge „Horner Rennbahn” wohnen aktuell rund 140 Seeleute aus Kiribati und Tuvalu, die wegen der Corona-Pandemie nicht in ihre Heimat zurückreisen können und von zwei Reedereien dort untergebracht wurden. Im Haus „Auf dem Stintfang” haben zwei Vereine übergangsweise rund 45 Frauen und Männern ohne Wohnung eine Unterkunft ermöglicht. Sie sollen dort noch bis zum 7. März wohnen.

Senatorin Leonhard: „Erwachsene müssen Maske auf Spielplatz tragen, auch wenn sie alleine sind”



16.35 Uhr: Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat eine generelle Maskenpflicht für Erwachsene auf Spielplätzen verteidigt, die ab kommenden Samstag in Kraft tritt. „Es gilt eine Maskenpflicht auf dem Spielplatz. Deshalb muss man sie auch tragen, wenn man da alleine ist. Wir haben sie ja leider einführen müssen, weil die letzten Wochenenden davon geprägt waren, dass die Menschen nicht alleine auf dem Spielplatz waren, insbesondere nicht die Erwachsenen”, Sagte sie im Interview mit „Radio Hamburg”.



„Die Alternative ist immer das Spielplatz-Betretungsverbot und da muss ich ganz deutlich sagen aus den Erfahrungen im letzten Frühjahr, das möchte ich nie wieder einführen müssen. Das war wirklich schlecht. Deshalb ist das dieser Kompromiss – Maskenpflicht für die Erwachsenen, Abstand halten und dann können die Kinder unbefangen spielen.”

Tagestouristen dürfen wieder nach Travemünde

15.07 Uhr: Von Montag an dürfen Tagestouristen wieder nach Travemünde kommen. Die Hansestadt Lübeck werde das noch bis einschließlich Sonntag geltende Betretungsverbot nicht verlängern, sagte Stadtsprecher Hansjörg Wittern am Donnerstag. Die Entscheidung habe Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) angesichts gesunkener Inzidenzwerte bereits am Montag getroffen. Die Stadt Lübeck hatte des Ostseebad Mitte Dezember für auswärtige Besucher gesperrt. Damals hatte der Inzidenzwert für die Hansestadt bei 171 Erkrankungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Am Donnerstag lag er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 55 (Stand: 25. Februar, 3.10 Uhr). Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.



Travemünde öffnet ab Montag seine Pforten wieder für Tagestouristen. picture alliance/dpa Foto:

Erweiterte Maskenpflicht in Hamburg nicht rund um die Uhr – Senat nennt genaue Zeiten



13.53 Uhr: Ab Samstag soll in Hamburg eine erweiterte Maskenpflicht gelten – Freitag wird die Verordnung in Kraft treten, die zur Stunde noch ausgearbeitet wird. Dabei zielt die neue Verordnung auf drei verschiedene Bereiche. Erstens überall dort, wo man den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann, also „überall dort, wo es eng ist“. Zweitens müssen Erwachsene künftig auf Spielplätzen eine Maske anziehen. Und drittens an Orten, an denen sich sehr viele Menschen gleichzeitig aufhalten. Als Beispiele nannte Senatssprecher Marcel Schweitzer Bereiche rund um die Alster, Elbe und „Hotspots“. Allerdings wird die Maskenpflicht an bestimmten Orten, die hochfrequentiert sind, nicht durchgehend gelten. „Ab nächsten Samstag müssen an Wochenenden und Feiertagen in bestimmten Grünanlagen zwischen 10 und 18 Uhr Masken getragen werden. Außerhalb dieser Zeiten/Orte kann man weiterhin normal joggen", schrieb Senatssprecher Marcel Schweitzer am Donnerstag auf Twitter.

Schulöffnung in Hamburg am 15. März

13.20 Uhr: In Hamburg sollen die Schulen nach den Frühjahrsferien am 15. März wieder öffnen. Über Einzelheiten des Öffnungsplans, auch über eine damit verbundene Teststrategie, werde Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitagnachmittag informieren, teilte seine Behörde am Donnerstag mit. Ein Wiederanfahren des Schulbetriebs nach den Ferien war erwartet, das Datum aber bisher nicht konkret bestätigt worden. In Hamburg ist die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler seit dem 16. Dezember aufgehoben. Der Senat hatte immer betont, dass Kitas und Schulen bei Corona-Lockerungen Priorität hätten.

343 Neuinfektionen und 16 Tote in Hamburg – Inzidenz steigt deutlich

11.55 Uhr: In Hamburg sind am Donnerstag 343 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 97 mehr als am Mittwoch und 148 mehr als am Donnerstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen deutlich auf nun 79,7 (Vortag: 71,9). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 68,1 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1251 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 24. Februar), 16 Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 51.274 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 46.200 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 24. Februar 290 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 90 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

2629 bzw. 1227 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 89.986 Erstimpfungen und 49.847 Zweitimpfungen durchgeführt.

Neue Zahlen für Niedersachsen: Inzidenz in Wolfsburg am niedrigsten

10.27 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Donnerstag um 1080 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1068, am Montag vor einer Woche 1010.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 161.968. Binnen eines Tages wurden zudem 20 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4230 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg wieder leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 67,0 (Vortag: 66,0).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Wesermarsch aus mit 172,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten liegt die Inzidenz in der Stadt Wolfsburg (12,1).

Hamburgs CDU-Chef fordert: Jeder soll sich einmal am Tag testen lassen



9.47 Uhr: Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß plädiert dafür, dass Corona-Tests deutlich ausgeweitet werden. Für ihn sind Tests „neben Impfen der Schlüssel für die Rückkehr zum normalen Leben”, wie er der „Welt” sagte. Er fordert: „Es muss der Normalfall werden, dass man sich einmal am Tag testet.” Als Beispiel für eine großangelegte Teststrategie nannte er Österreich, in Deutschland sei man derzeit noch zu bürokratisch unterwegs, man müsse öfter pragmatisch handeln angesichts der Krise. Am Mittwoch wurden in Deutschland die ersten drei Corona-Selbsttests offiziell zugelassen.

MV macht sich locker: Gartencenter und Zoos dürfen bald öffnen



9.06 Uhr: Neben Friseursalons dürfen in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. März an auch Gartenbaucenter wieder öffnen. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 und darunter je 100.000 Einwohner dürfen auch Kosmetiker, Fußpfleger und Nagelstudios wieder Kunden empfangen. In den übrigen Regionen treten diese Regelungen eine Woche später am 8. März in Kraft. Dann dürfen Besucher auch wieder in die Außenbereiche der Zoos kommen. Darauf verständigten sich bei einem Corona-Gipfel am Mittwoch Landesregierung und Vertreter von Wirtschafts- und Kommunalverbänden.



Zudem wurden bei der Videokonferenz die Grundzüge eines Stufenplans zur Beendigung des Lockdowns vereinbart. Demnach soll der Einzelhandel mit begrenzter Kundenzahl wieder öffnen, sobald landesweit der Inzidenzwert stabil unter 35 liegt. Öffentliche und private Schulen sollen dann generell wieder zum Regelbetrieb übergehen. Etwas später können auch Museen öffnen und Märkte abgehalten werden. Ausgenommen bleiben jeweils Hochrisiko-Regionen mit Sieben-Tage-Inzidenzen von über 150. Zeitversetzt sollen später Gaststätten und Hotels zunächst nur für Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern öffnen. Konkrete Starttermine wurden nicht genannt.

Falsche Angaben zu Job, Alter und Wohnort: Viele Impf-Schummler erwischt

6.52 Uhr: Immer wieder versuchen Schummler, in Hamburg an eine Corona-Schutzimpfung zu kommen. In rund 200 Fällen hätten allein in der vergangenen Woche im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen Impfwillige abgewiesen werden müssen, obwohl sie einen Termin hatten, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Grund seien falsche Angaben bei der Terminvereinbarung gewesen. So seien in 35 Prozent der Fälle die Betroffenen noch keine 80 Jahre alt gewesen.

Zwar müsse man bei der Online-Anmeldung versichern, dass man laut Impfverordnung berechtigt ist. Die Überprüfung finde jedoch erst im Impfzentrum statt. „Wenn sich dabei aber herausstellt, dass die Personen, die sich im Impfzentrum einfinden, gar nicht berechtigt sind, kann keine Impfung durchgeführt werden“, sagte Helfrich. „Das Personal ist angewiesen, Personen, die derzeit nicht impfberechtigt sind, abzuweisen.“

22 Prozent und damit ein gutes Viertel der Impf-Schummler aus der vergangenen Woche hatte den Angaben zufolge seinen Hauptwohnsitz außerhalb Hamburgs. „Für die Schutzimpfungen gilt das Wohnortprinzip – das heißt, Menschen haben nur in ihrer Kommune des Hauptwohnsitzes einen Anspruch.“ Wie zur Überprüfung des Alters reiche auch in solchen Fällen ein Blick in den Personalausweis.

„In 19 Prozent der Fälle war ein fehlender, unzureichender oder nicht glaubhafter Tätigkeitsnachweis der Grund für die Ablehnung“, sagte Helfrich. „In 9 Prozent der Fälle hatten die Personen angegeben, zum impfberechtigten medizinischen Personal zu gehören, ohne das nachweisen zu können.“ In Einzelfällen habe es auch „fälschungsverdächtige Arbeitgebernachweise oder unzureichende Identitätsnachweise“ gegeben. Solche Fälle würden angezeigt.

Das waren die Corona-News am 24. Februar:

271 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.41 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 271 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am späten Abend veröffentlichte. Tags zuvor waren es 262 gewesen. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 41.733 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg landesweit leicht wieder auf 50,9 (Dienstag: 50,0). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (167,5). In Dithmarschen wurde mit 9,0 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1263. Die Zahl der Behandlungen im Krankenhaus ist nahezu gleich geblieben. 314 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 76 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 53 mit Beatmung.

Impfquote: Hamburg top – Schleswig-Holstein rutscht ab



20.11 Uhr: Gegen das Coronavirus sind in Schleswig-Holstein mittlerweile knapp 129.000 Erst-Impfungen verabreicht worden. Mit Stand Dienstag fiel das nördlichste Bundesland nach den Daten des Robert Koch-Instituts mit einer Impfquote von 4,4 Prozent auf den 8. Platz zurück. An der Spitze der Bundesländer lagen demnach Hamburg und Thüringen mit einer Impfquote von jeweils 4,7 Prozent. Bundesweit betrug die Impfquote 4,2 Prozent. Schleswig-Holstein hatte Anfang Februar mit damals 3,1 Prozent im Ländervergleich noch auf Rang 3 gelegen. Geimpft werden derzeit ganz überwiegend alte Menschen und medizinisches Personal.

227 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

19.20 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch 227 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Dienstag waren es 206, am Mittwoch vor einer Woche 198. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun 64,7. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um fünf auf 719. In den Krankenhäusern wurden noch 283 Covid-19-Patienten behandelt, 46 davon auf Intensivstationen.

41 Infizierte bei Corona-Ausbruch in Krankenhaus

17.40 Uhr: Ein Corona-Ausbruch im Klinikum Region Hannover (KRH) in Lehrte hat insgesamt 41 Menschen erfasst. Mittlerweile seien 23 Patientinnen und Patienten und 18 Beschäftigte betroffen, sagte ein Sprecher des Krankenhauses am Dienstag. Das KRH nehme seit Dienstag keine Notfälle mehr an. Die reguläre Aufnahme war schon am Montag eingestellt worden, als die Zählung der Infizierten bei 31 stand.

Der Ausbruch gehe auf zwei Patienten unabhängig voneinander in verschiedenen Stationen zurück, sagte der Sprecher. „Beide waren bei Aufnahme negativ getestet und hatten keine Corona-Symptomatik“. Dann hätten sie sich doch als infiziert herausgestellt. Das Krankenhaus bemühe sich, alle Patientinnen und Patienten so weit wie möglich zu entlassen. Die Infizierten unter ihnen würden in häusliche Quarantäne geschickt. Vor einer Wiederaufnahme des Betriebs müsse das Krankenhaus grundlegend desinfiziert werden.

Dänemark verlängert Einreisebeschränkungen

15.26 Uhr: Dänemark verlängert seine coronabedingten Einreisebeschränkungen bis einschließlich Ostern. Das Außenministerium in Kopenhagen rät damit wie bereits seit dem

8. Januar und vorläufig bis zum 5. April weiter von Reisen in und aus allen Ländern der Erde ab. Zugleich müssen die meisten Ausländer mit Ausnahme von Menschen aus dem Grenzgebiet einen anerkennungswürdigen Einreisegrund und einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, um ins Land gelassen zu werden.

Um einreisen zu dürfen, müssen Ausländer ohne Wohnsitz in Dänemark neben einem negativen, maximal 24 Stunden alten Corona-Test auch einen triftigen Grund wie einen Arbeitsplatz oder den Besuch naher Angehöriger vorweisen können. Für Einwohner der Grenzregionen in Deutschland und Schweden gelten Ausnahmen: Wer von ihnen einen triftigen Einreisegrund hat, für den reicht darüber hinaus ein maximal 72 Stunden alter negativer Testbescheid. Ohne einen solchen Grund muss ein negativer Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist.

„Augenwischerei“: Grundschulöffnung sorgt für Zoff in Bremen

14.23 Uhr: Die geplante Öffnung der Grundschulen in der Stadt Bremen zum 1. März ist aus Sicht vieler Lehrerinnen und Lehrer falsch. Nach einem Onlinetreffen von Beschäftigten der Grundschulen forderte die Bildungsgewerkschaft GEW am Mittwoch, Unterricht und Notbetreuung in halben Gruppen bis zu den Osterferien beizubehalten. So hätten Kinder und Jugendliche soziale Kontakte und die Gesundheit aller Beteiligten könnte geschützt werden. Die Rückkehr zu vollen Klassen ist der GEW zufolge ein zu großes Risiko. Die Inzidenzzahlen seien zu hoch, zudem wachse der Anteil der ansteckenderen Mutanten. „Es ist doch Augenwischerei jetzt weiterhin zu behaupten, dass das Infektionsgeschehen in den Bildungseinrichtungen unerheblich sei“, sagte GEW-Landesvorstandssprecherin Elke Suhr. Die GEW hat für Freitagnachmittag Protestaktionen angekündigt.



Aus Sicht von Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ist die Öffnung der Schulen wichtig. „Kinder brauchen Kinder, und sie brauchen Kita und Schulen für eine gute Entwicklung. Das gilt besonders für den Nachwuchs aus ärmeren Haushalten“, sagte die Politikerin in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus in den Einrichtungen spiegelten sich nicht im Infektionsgeschehen wider.

Meck-Pomm: Alkoholverbot in der Öffentlichkeit vorläufig außer Kraft gesetzt

13.45 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit Mecklenburg-Vorpommerns vorläufig außer Kraft gesetzt. Eine Privatperson habe dagegen geklagt, sagte eine Gerichtssprecherin der dpa am Mittwoch. Das Gericht hat in seinem Beschluss demnach ausgeführt, dass die entsprechende Regelung in der Corona-Landesverordnung nicht im Einklang mit dem Infektionsschutzgesetz steht.

Der Kläger habe argumentiert, dass diese Regelung unverhältnismäßig und somit mit höherrangigem Recht nicht vereinbar sei. Nach Angaben der Sprecherin kann die Landesregierung den Paragrafen neu erlassen, das Verbot sei jedoch zunächst vorläufig außer Kraft gesetzt.

246 Neuinfektionen und elf Tote in Hamburg

12.08 Uhr: In Hamburg sind am Mittwoch 246 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 85 mehr als am Dienstag (161) und neun mehr als am Mittwoch vor einer Woche (237).



Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen leicht auf nun 71,9 (Vortag: 71,4). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 68,1 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1235 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 23. Februar), elf Todesfälle mehr als am Vortag.



Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 50.931 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 45.900 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 23. Februar 311 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 88 Corona-Patienten, 74 davon sind Hamburger.



2118 bzw. 1337 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 87.043 Erstimpfungen und 48.305 Zweitimpfungen durchgeführt.

Weitere Corona-Mutanten nachgewiesen – mehr Verdachtsfälle

11.20 Uhr: In Hamburg sind weitere Corona-Fälle mit mutierten Virusvarianten festgestellt worden. So sei die Zahl der in sogenannten Sequenzierungen nachgewiesenen Fälle mit der britischen Variante seit Dienstag um sieben auf insgesamt 18 gestiegen, die der südafrikanischen Variante um einen Fall auf drei, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.



Die brasilianische Virusmutante sei in der Hansestadt noch nicht nachgewiesen worden. Alle Varianten gelten als infektiöser als das ursprüngliche Virus. Auch die Zahl der Verdachtsfälle stieg laut Helfrich seit Dienstag deutlich um 79 auf nunmehr 390.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht

10.38 Uhr: Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen vermeldete am Mittwoch 1068 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag waren es 339, vergangenen Mittwoch 1057. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Infektionen es binnen einer Woche pro 100.000 Einwohnern gab, sank damit leicht auf 66,0. Am Dienstag lag der Wert bei 66,5, am Mittwoch vor einer Woche bei 69,7.

Die höchsten Inzidenzen weisen die Landkreise Wesermarsch (178,4), Cloppenburg (131,2) und Vechta (113,4) auf. Zudem sind seit Dienstag 37 weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben, die Zahl der Todesfälle liegt damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt bei 4210.

Virologin erklärt weitere Probleme der britischen Mutation

9.20 Uhr: Eine Ansteckung mit der Virus-Mutation B.1.1.7 führt offenbar zu einem längeren Verlauf und einer längeren Phase, in der andere Menschen angesteckt werden können. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek berichtet im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ von einem Preprint, also einer Vorveröffentlichung, der US-Universität Harvard.

Demnach sei die Dauer der Infektion mit 13,3 Tagen bei der B.1.1.7-Variante fünf Tage länger als beim „Wildtyp“. Die Frankfurter Virologin weist darauf hin, dass dieses Preprint in mehrfacher Hinsicht noch recht vorläufig sei, sie halte es trotzdem für aufschlussreich etwa für die Frage, wie lange Infizierte mit der Variante isoliert werden sollten: „Das heißt, dass wahrscheinlich zehn Tage zu kurz sind, man also eher 14 Tage isolieren muss.“

Meck-Pomm berät über Öffnungen



7.15 Uhr: Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät am Mittwoch (13.00 Uhr) mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft über mögliche Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie. Nach Forderungen der Wirtschaft soll ein Stufenplan beschlossen werden, der abhängig von den Corona-Infektionszahlen Öffnungen aufzeigt.



Der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände, Lars Schwarz, rechnete vor dem Gipfel mit der Öffnung von Gartenbaumärkten, Zoos und Tierparks zum 1. März. Dann sollen diese im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein öffnen.

Das waren die Corona-News am 23. Februar:

262 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein – Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 11,3

22.55 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Dienstag 262 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am späten Abend veröffentlichte. Sieben Tage zuvor waren es 251 gewesen. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 41.462 Corona-Fälle bestätigt.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg landesweit leicht wieder auf 50 (Montag: 49,3). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (164,1). In Dithmarschen wurde mit 11,3 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1246. Die Zahl der Behandlungen im Krankenhaus ist nahezu gleich geblieben. 334 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 76 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 55 mit Beatmung.

Corona in Mecklenburg-Vorpommern: 206 Neuinfektionen und neun Tote



19.51 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag im Vergleich zum Niveau von vor einer Woche gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 206 Neuinfektionen nach 233 am Dienstag vergangener Woche.



An oder mit dem Virus verstorben sind neun weitere Menschen, sodass sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie auf 714 erhöht.



In Krankenhäusern werden aktuell 287 Covid-Patienten behandelt, sechs weniger als am Montag. Auf der Intensivstation liegen davon gleichbleibend zu Montag 49 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Montag von 67,2 auf 64,4.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald lag der Wert landesweit am höchsten, aber mit 149,0 knapp unter dem für Hochrisikogebiete maßgeblichen Wert von 150. Am niedrigsten war der Wert im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen mit 17,8. Unter der Marke von 50 lagen außerdem die Stadt Rostock (24,9) und der Landkreis Rostock (46,3). Zwischen 50 und 100 betrug die Inzidenz in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (60,4), Ludwigslust-Parchim (66,1), in der Stadt Schwerin (75,3) und in Nordwestmecklenburg (79,5).

Corona in Niedersachsen: 339 Neuinfektionen und 65 Tote



19.03 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen ist in Niedersachsen am Dienstag um 339 Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Am Tag zuvor waren es 401.



Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle liegt damit in Niedersachsen bei 159.820. Innerhalb eines Tages wurden zudem 65 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind bislang 4173 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank und liegt im Landesdurchschnitt bei 66,5.



Laut dem Landesgesundheitsamt ist es allerdings bei der Übermittlung der Meldezahlen aus Delmenhorst zu einer Verzögerung gekommen, sodass die aktuell ausgewiesenen Statistiken zu niedrig ausfallen. Die Fälle werden in der morgigen Statistik berücksichtigt werden.

Corona-Zahlen in den Hamburger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gehen weiter zurück



17.55 Uhr: Nicht nur die aktuelle Inzidenz in Hamburg (71,4) steigt im Vergleich zur Vorwoche (67,1) an, auch der 7-Tage-R-Wert erhöht sich von 0,93 auf 1,01. Allerdings: Die Zahlen der positiv Getesteten in den Pflegeeinrichtungen sinken weiter und waren zuletzt Ende Oktober auf einem vergleichbaren Stand. Aktuell sind in insgesamt 25 Einrichtungen 110 Bewohner infiziert. In zwei Pflegeeinrichtungen gibt es mehr als zehn Fälle. 80 Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen sind in ganz Hamburg infiziert.



Auch die Zahlen in den Krankenhäusern sind weiter rückläufig. In Hamburg werden in 18 Krankenhäusern gegenwärtig 310 Patienten stationär behandelt, darunter 57 Fälle aus dem Umland. 63 Patienten aus Hamburg und 13 aus dem Umland benötigen eine Behandlung auf der Intensivstation.



Die Zahl der PCR-Tests ist in Hamburg auf durchschnittlich 14.800 pro Tag gestiegen, währenddessen fiel die Positiv-Rate leicht auf 4,3 Prozent. Von den Gesundheitsämtern erfassten 1373 Neuinfektionen gehen 263 auf die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen sowie 252 auf die der 20- bis 29-Jährigen zurück.

Immer mehr Mutations-Verdachtsfälle in Hamburg



15.45 Uhr: Die Zahl der Corona-Mutationen und Verdachts-Mutationen in Hamburg nimmt zu. Das teilte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag auf der Landespressekonferenz mit. Zwischen fünf und zehn Prozent der positiven PCR-Befunde werden derzeit bei bestimmten Anhaltspunkten und zufälligen Stichproben sequenziert.



Der Nachweis über die britische Variante liegt bisher in elf Fällen vor, bei der südafrikanischen Variante bei zwei. Bei 311 Fällen liegt der Verdacht auf die britische Mutation vor, bei zwei Fällen auf die südafrikanische sowie bei einem auf die brasilianische Mutation. Letztere wurde bisher noch nicht in Hamburg nachgewiesen.



Zusätzlich gebe es zwei Mutationsfälle der Variante B.1.2.5.8 sowie zwei Mutationsfälle der Variante B.1.1.7.1., die jeweils nicht als „variant of concern“ geführt werden.

Anlass zur Beunruhigung gebe es laut dem Senat vor allem bei der gestiegenen Anzahl der Verdachtsfälle. „Am Samstag waren es noch 229 Verdachtsfälle gewesen, am Sonntag 263, am Montag 275 und heute 311“, so Schweitzer in Bezug auf die britische Variante.

Hamburg verschärft die Maskenpflicht

12.53 Uhr: Die Maskenpflicht in Hamburg wird verschärft, das hat Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag auf der Landespressekonferenz angekündigt. Grund dafür seien die seit einigen Tagen wieder steigenden Zahlen der Neuinfektionen, die steigenden Zahlen der Mutationen, sowie die Beobachtungen der überfüllten Hotspots am Wochenende.



Generell soll in Hamburg dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, künftig eine Maske getragen werden. Auf Spielplätzen werde es eine Maskenpflicht für Erwachsene geben.

„An besonderen Straßen und Plätzen wird es ebenfalls eine Maskenpflicht geben, unabhängig davon, ob es eng ist oder nicht. Das betrifft den Bereich rund um die Alster, Elbe, den Stadtpark sowie die Landungsbrücken und Jungfernstieg“, so Schweitzer. Die Liste würde zeitnah veröffentlicht werden. An den ausgesuchten Plätzen müssten auch Jogger eine Maske tragen.



Die Rechtsverordnung werde so schnell wie möglich angepasst, sodass diese allerspätestens am Wochenende verbindlich gelte. An den Plätzen würde es dann Schwerpunktkontrollen der Polizei geben. Schweitzers Rat: Im Allgemeinen sollte man immer eine medizinische Maske bei sich tragen, beziehungsweise aufsetzen, sobald man das Haus verlasse.

Hamburg meldet 161 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

11.55 Uhr: Hamburg meldet heute 161 Neuinfektionen, gestern waren es noch 219. Im Vergleich zum letzten Dienstag ist das ein leichter Anstiegt, dort betrugen die Neuinfektionen 151. Die Sieben-Tage Inzidenz lag heute bei 71,4. Zum Vergleich: Gestern betrug sie 70,9, in der Vorwoche lag sie am Dienstag bei 67,1.



Im Zusammenhang mit Corona hat Hamburg laut Angaben des Robert-Koch-Instituts einen weiteren Todesfall zu beklagen (Stand 22.2.). Insgesamt sind mittlerweile 1224 Menschen in der Hansestadt an oder mit dem Virus gestorben. 45600 sind nach einer Erkrankung geheilt.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 22. Februar 310 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 76 Corona-Patienten, 63 davon sind Hamburger.

Trotz Priorisierung: Impfung für Lehrer und Erzieher dauert in Hamburg noch ewig



10.34 Uhr: Die von Bund und Ländern beschlossene vorgezogene Corona-Schutzimpfung der Grundschullehrer und des Kitapersonals wird in Hamburg noch etwas auf sich warten lassen. Wann der Impfaufruf erfolgen könne, sei noch nicht genau zu sagen, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, heute der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei die ausreichende Verfügbarkeit des Impfstoffs. „Insofern wird das erst in den kommenden Wochen beginnen und sich dann über viele Wochen hinziehen.”



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag darauf verständigt, dass sich Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas früher impfen lassen können als bisher geplant.



Er gehe davon aus, dass die Impfverordnung des Bundes in den kommenden Tagen entsprechend geändert werde, sagte Helfrich. In Hamburg seien schätzungsweise zwischen 40 000 und 60 000 Personen betroffen, die zusätzlich zu den Angehörigen der anderen Gruppen mit höchster und hoher Priorität geimpft werden könnten. Da die meisten von ihnen unter 65 Jahre alt sein dürften, komme auch für diese Gruppe der Impfstoff von Astrazeneca infrage.

Tschentscher zu Lockerungen: „Müssen vorsichtig bleiben“

08.30 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich zurückhaltend zu Corona-Lockerungen geäußert. Es gebe zwei Gründe, warum in Hamburg die Schulen noch nicht geöffnet worden seien, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der Sendung ARD Extra zur Corona-Lage: Zum einen begännen am 1. März in Hamburg die Frühjahrsferien. „Und zweitens bin ich noch nicht sicher, ob wir von der Infektionslage her stabil genug sind, dass wir diesen Schritt auch gehen können.“

Die britische Variante breite sich in Deutschland aus, und der Rückgang der Infektionsdynamik sei gestoppt – es gebe eine Seitwärtsbewegung, sagte Tschentscher. Zudem steige der R-Wert, der zeige, in welche Richtung sich die Pandemie bewege, wieder an. „Deswegen müssen wir in den nächsten Wochen sehr vorsichtig sein.“

Priorität habe aber auch in Hamburg die Öffnung von Kitas und Schulen. Hier soll dann laut Tschentscher wie vor der Schließung eine Maskenpflicht an den Schulen in allen Jahrgängen gelten. Zudem sollen Öffnungsschritte soweit es geht mit Schnelltests begleitet werden. „Das ist etwas, was uns ein Stück weit Sicherheit gibt“, sagte Tschentscher.

Das waren die News am 22. Februar:

93 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet – Inzidenz bei 49,3



20.50 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Montag 93 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Abend veröffentlichte. Sieben Tage zuvor waren es 128 gewesen. Am Montag sind die Fallzahlen oft etwas niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger Tests durchgeführt und ausgewertet werden. Damit wurden im Land seit Beginn der Pandemie 41.200 Corona-Fälle bestätigt.



Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht wieder unter den Schwellenwert 50 auf 49,3 (Sonntag 50,9). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (168,6). In Dithmarschen wurde mit 12,8 der niedrigste Wert verzeichnet. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Ministerium registrierte zudem 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2, die Zahl stieg auf 1230. Die Zahl der Behandlungen im Krankenhaus ist nahezu gleich geblieben. 343 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 74 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 51 mit Beatmung.

Meck-Pomm: 73 Neuinfektionen – mehr als 700 Tote seit Pandemiebeginn



17.58 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag erneut über dem Niveau von vor einer Woche gelegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 73 Neuinfektionen nach 56 am Montag vergangener Woche. An oder mit dem Virus gestorben sind 14 weitere Menschen, so dass sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr auf 706 erhöhte. In Krankenhäusern werden demnach aktuell 293 Covid-Patenten behandelt, vier weniger als am Sonntag. Auf Intensivstationen liegen demnach 79 Patienten, einer mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche – sank trotzdem leicht von 67,5 am Sonntag auf nunmehr 67,2.

Polizei sprengt Zocker-Runde: Männer verstecken sich hinter Vorhängen



16.10 Uhr: Beim Ausheben einer `Spielhölle´ hat die Polizei in Bremerhaven illegal betriebene Spielautomaten und mehrere Tausend Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren in der ehemaligen Gaststätte alle Fenster blickdicht verklebt. Die Spieler wurden nur nach Voranmeldung eingelassen. Bei dem Zugriff in der Nacht zum Sonntag befanden sich elf Männer im Lokal, die an Pokertischen und an den Automaten verbotenes Glücksspiel betrieben. Die Spieler versuchten noch, sich hinter Vorhängen, in Schränken oder im Keller zu verstecken. Gegen sie wird wegen der Organisation von illegalem Glücksspiel oder der Beteiligung daran ermittelt.

Gartenbauverband fordert in Brandbrief Öffnung der Blumenläden

14.22 Uhr: In einem „offenen Brandbrief“ an den Senat hat der Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland die Öffnung der Hamburger Gärtnereien und des Facheinzelhandels für Blumen und Pflanzen zum 1. März gefordert. Um die Stadt herum seien die Läden bereits geöffnet oder hätten eine Öffnungsperspektive, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben von Verbandspräsident Andreas Kröger. „Nur in Hamburg stehen Blumenläden, Gärtnereien und Gartencenter mit leeren Händen da.“ Gemeinsam mit dem Hamburger Blumengroßmarkt fordere man einen „norddeutschen Weg für Blumen und Pflanzen als verderbliche Saisonware und Kulturgut“.

Anders als die Lebensmittel-Discounter, die mit Sortimentserweiterungen auf die Schließung des Fachhandels reagiert hätten, verfügten die Gärtnereien auch über Open-Air-Verkaufsflächen – „statt Gedränge um Pflanzen im Kassenbereich“, so Kröger. Zudem würden die Blumen der Discounter häufig aus den Niederlanden stammen. Derweil stünden Millionen von Frühjahrsblühern in Hamburger Gewächshäusern für den Absatz bereit und müssten „in täglich steigenden Quoten im Kompost entsorgt werden“, schrieb er. „Eine Entschädigung nach Überbrückungshilfe III ist bislang nicht gegeben.“

Niedersachsen: 401 Neuinfektionen und 14 Tote

13.27 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Montag um 401 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 937, am Montag vor einer Woche 556.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 159.481. Binnen eines Tages wurden zudem 14 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4108 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank wieder und lag im Landesdurchschnitt bei 67,1 – mehr als noch vor einer Woche (65,9).

Hamburg meldet 219 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt leicht

12.01 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 219 neue Corona-Infektionen gemeldet. Im Vergleich zum Montag vor einer Woche sind es 32 Fälle mehr, dort lag der Wert bei 187. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) steigt den Angaben zufolge auf 70,9 (Vortag: 69,2). Vor einer Woche lag sie bei 67,7.



Insgesamt 1223 Menschen sind laut RKI in Hamburg an oder mit Corona gestorben, es kam kein weiterer Todesfall dazu (Stand 21.2.). In den Hamburger Krankenhäusern wurden 306 Menschen mit Corona behandelt. 75 von ihnen lagen den Angaben zufolge auf Intensivstationen (Stand 19.2.).

Tschentscher: „Die Corona-Lage ist ernster als viele glauben, die jetzt über Öffnungskonzepte sprechen“

10.16 Uhr: Heute gäbe es unter normalen Umständen den symbolischen Spatenstich für die U4-Verlängerung in Richtung Horn. Wegen der Corona-Pandemie schaltete sich Bürgermeister Peter Tschentscher nur per Video zum virtuellen Spatenstich zu – und dabei ließ er keine Zweifel, dass ihn die derzeitigen Öffnungsdiskussionen kräftig nerven. Demnach sei es richtig, sich heute nur virtuell zu treffen, denn „die Corona-Lage ist ernster als viele glauben, die jetzt über Öffnungskonzepte sprechen".

Polizei setzt Corona-Kontrollen fort – 550 Fahrzeuge abgewiesen



8.45 Uhr: Nach dem starken Wochenendandrang setzt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Kontrollen zu den Tourismusregionen an der Ostsee fort. „Wir werden das mit Streifen im Blick behalten und „anlassbezogen“ auch stationäre Kontrollen einrichten“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am Montag. Hintergrund sei das bestehende Einreiseverbot für Tagestouristen.

Am Wochenende hatte die Polizei vor allem in den Regionen Boltenhagen (Nordwestmecklenburg), Kühlungsborn bei Rostock, an den Zufahrten zur Insel Usedom und auf der Bundesstraße 109 bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) insgesamt knapp 1800 Fahrzeuge kontrolliert. Mehr als 550 Fahrzeuge – unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein – mussten umkehren. Einige erhielten zu dem Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.



Besonders streng wurde im Landkreis Vorpommern-Greifswald kontrolliert, wo auch die Insel Usedom liegt. Dort dürfen auch auswärtige Bewohner aus Mecklenburg-Vorpommern nicht ohne triftigen Grund hin. Hintergrund ist die 7-Tage-Inzidenz, die dort zuletzt bei 158 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern lag. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Wert bei etwa 67, was weiter strenge Beschränkungen nach sich zieht. In Nordwestmecklenburg liegt die Inzidenz bei rund 77.

Das waren die Corona-News vom 21. Februar:

112 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21.13 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 112 neue Corona-Infektionen gemeldet, deutlich weniger als am Samstag (207 neue Fälle). 342 Menschen mit Covid19-Erkrankung werden im Krankenhaus behandelt, 73 davon auf einer Intensivstation. 48 Menschen müssen beatmet werden.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz gibt es derzeit in Flensburg (164,1), im Kreis Schleswig-Flensburg (73,6), im Kreis Herzogtum Lauenburg (65,1) sowie in Lübeck (64,2). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Dithmarschen (14,3).

Zu viele Fans: Polizei löst Line Dance-Aufführung in Ostseebad auf



20.33 Uhr: Im Ostseebad Kühlungsborn (Landkreis Rostock) hat die Polizei am Sonntag wegen der Corona-Einschränkungen eine Line Dance-Vorführung gestoppt. Etwa 50 Aktive einer solchen Tanzgruppe hatten sich in der Innenstadt getroffen und getanzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch großen Andrang im Zuge des sonnigen Wetters blieben mehrere hundert Zuschauer auf dem Boulevard stehen, so dass sich eine größere Ansammlung bildete. Dabei seien die Kontaktabstände nicht mehr eingehalten worden. So mussten die Line Dancer ihre Aktivitäten abbrechen und die Besucher sich entsprechend der Vorgaben wieder anders verteilen.

MeckPomm: 77 neue Corona-Infektionen – Inzidenz steigt wieder



17.57 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich am Sonntag um 77 erhöht. Das sind 13 neue Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 66,7 am Samstag auf 67,5 am Sonntag. Am höchsten lag sie im Kreis Vorpommern-Greifswald mit 158,3, am niedrigsten im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen mit 23,1.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um 3 auf 692 seit Beginn der Pandemie zu. In den Krankenhäusern wurden am Sonntag 297 Covid-19-Patienten behandelt, 12 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen wie am Samstag 48 Covid-19-Patienten. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land liegt nun bei 23.435, als genesen gelten 20.525 Menschen.

Draußen viel los bei herrlichem Wetter – Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln



15.43 Uhr: Angesichts vieler Tagesausflügler sah sich die Polizei mancherorts gefordert, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren - etwa im Ostseebad Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern: Dort fielen der Polizei nach eigenen Angaben etliche Autos aus benachbarten Bundesländern auf, so dass man an den Ortseingängen Kontrollstellen eingerichtet habe. Allein am Samstag seien dort 65 Menschen aus 28 Fahrzeugen abgewiesen und zur Rückreise aufgefordert worden, teilte die Polizei in Rostock mit.

Flensburg: Bietrinker pfeifen auf Ausgangssperre

13.42 Uhr: Bei Kontrollen der Corona-Ausgangssperre in Flensburg hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag nur wenige Verstöße festgestellt. Vier Menschen hätten auf einem Spielplatz Bier getrunken und seien von den Beamten nach Hause geschickt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ihnen droht nun ebenso ein Bußgeld (150 Euro) wie einem Mann, der nach 21 Uhr Bier an einer Tankstelle kaufen wollte.



Die Polizei habe zudem 75 Autos angehalten. Die meisten Fahrer hätten einen triftigen Grund für ihre Fahrt gehabt. Ein Autofahrer und dessen Beifahrerin seien jedoch nicht unter die Ausnahmeregelung gefallen und hätten sich uneinsichtig gezeigt. Auch in diesem Fall sei ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden. Das Verkehrsaufkommen in der Stadt habe sich in der Nacht auf ein bisher nie festgestelltes Minimum reduziert, hieß es.

Vor Beginn der Ausgangssperre habe die Polizei auch zwei Gruppen aus mehreren Haushalten bemerkt, die damit gegen die Kontaktbeschränkungen verstießen. Auch in diesen Fällen seien Anzeigen geschrieben worden. Die Polizei zog insgesamt eine positive Bilanz und kündigte weitere Kontrollen an.



Wegen der hohen Anzahl von Neuinfektionen und der Ausbreitung der britischen Virusvariante war in der Nacht zum Samstag eine noch mal verschärfte Verordnung in Kraft getreten. Danach gilt zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Weiterhin erlaubt sind auch in dieser Zeit Arztbesuche, Fahrten zur Arbeit oder auch der Spaziergang mit dem Hund. Auch tagsüber sind Treffen mit Personen aus anderen Haushalten nur in Ausnahmefällen gestattet.

113 Neuinfektionen und sieben Tote in Hamburg

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 113 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 164 weniger als am Samstag und fünf weniger als am Sonntag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen leicht auf nun 69,2 (Vortag: 69,5). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 67,7 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1223 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 20. Februar), sieben Todesfälle mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 50.305 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 45.200 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 19. Februar 306 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 75 Corona-Patienten, 61 davon sind Hamburger.

2420 bzw. 1281 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 76.926 Erstimpfungen und 43.061 Zweitimpfungen durchgeführt.

Ärzte, Lehrer und Erzieher sollen früher geimpft werden



11.32 Uhr: Das niedersächsische Gesundheitsministerium will Lehrern, Erziehern und Ärzten eine frühere Corona-Impfung ermöglichen. „Alle Öffnungsszenarien sehen völlig zurecht eine hohe Priorität für den Bildungsbereich vor. Da ist es nur folgerichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher mit einer höheren Priorität als bisher zu impfen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.



Zusammen mit anderen Ländern will sich Niedersachsen beim Bund für eine Änderung der Impfverordnung einsetzen. Dadurch soll es möglich sein, diese Gruppen früher als geplant zu impfen. Auch niedergelassene Ärzte und anderes medizinisches Personal mit Patientenkontakt sollen laut Gesundheitsministerium früher geimpft werden, auch wenn die Betroffenen jünger als 65 Jahre sind und somit zur zweiten Priorisierungsgruppe gehören.

Niedersachsen: 937 Neuinfektionen und acht Tote

11.13 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 937 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 871, am Freitag vor einer Woche 559.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 159.080. Binnen eines Tages wurden zudem acht weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4094 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, lag im Landesdurchschnitt bei 68,9 – deutlich höher als vor einer Woche (62,2).

Autofahrer versammeln sich am Fischmarkt – Anwohner rufen Polizei

9.47 Uhr: Am späten Samstagabend haben sich mehrere Autofahrer am Fischmarkt versammelt. Die Jugendlichen blieben zwar in ihren Autos sitzen, störten die Anwohner aber durch laute Musik und Gegröle. Die Polizei wurde daraufhin alarmiert. Die Beamten rückten an und überprüften die Autofahrer: Corona-Verstöße stellten sie zwar nicht fest, um aber für Ruhe zu sorgen, ließen sie den Fischmarkt räumen.

Am späten Samstagabend haben sich mehrere Jugendliche mit ihren Autos am Fischmarkt getroffen. Die Polizei räumte den Platz. Hamburg-News/Christoph Seemann Foto:

Deutlich weniger Patienten in Hausarztpraxen – Ärzte als Corona-Leugner „Einzelfälle“

8.36 Uhr: In der Corona-Krise kommen deutlich weniger Patienten in die Hamburger Hausarztpraxen. Der Rückgang im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie liege bei etwa 20 Prozent, sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbandes Hamburg, Jana Husemann. „Die Patienten machen ihre Erkrankungen gerade lieber mit sich selbst aus.“ Diese Entwicklung sieht Husemann mit Sorge. „Es kann sein, dass so gefährliche Verläufe übersehen werden.“

Die Gründe für den Rückgang: Die Patienten befürchten nach Angaben der Ärztin, sich in den Praxen anzustecken. „Diese Bedenken sind unbegründet, es ist sicher in den Hausarztpraxen.“ Denn die Teams hätten umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Zugleich wirken sich ihren Worten zufolge die empfohlenen Abstands- und Hygieneregeln für die Bevölkerung auch auf andere Art aus: „Die Infekte sind deutlich zurückgegangen“, sagte die Medizinerin. „Normalerweise wären wir jetzt in der Hochphase der Grippewelle.“

Kürzlich hatten Polizei und Staatsanwaltschaft Praxis- und Wohnräume von zwei Hamburger Ärzten durchsucht, die falsche Atteste für Maskenverweigerer ausgestellt haben sollen. „Das sind Einzelfälle“, betonte Husemann. „Der ganze große Teil der Ärzte tut alles dafür, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden.“

Husemanns Berufsverband vertritt nach eigenen Angaben die Mehrheit der 1300 Hausärzte in Hamburg.

Das waren die Corona-News vom 20. Februar:

Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

21.43 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut leicht gestiegen. Am Samstagabend wurde die Zahl der neuregistrierten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche mit 51,0 angegeben, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Datenstand: 20. Februar).



Am Freitag war der Wert mit 50,4 angegeben worden, am vergangenen Samstag mit 57,2. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

207 neue Corona-Infektionen wurden gemeldet, 69 weniger als am Vortag und 18 mehr als am vergangenen Samstag. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 1206. 40.995 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus infiziert.

348 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt. 77 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, 47 mit Beatmung.

Corona-Ausbruch in Psychiatrie in Hannover



20.15 Uhr: In einer psychiatrischen Station der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 14 Patientinnen und Patienten sowie 11 Beschäftigte seien betroffen, sagte ein Sprecher der Klinik am Samstag.



Keiner der Betroffenen sei so jedoch schwer erkrankt, dass er oder sie beatmet werden müsste. Der Ursprung der Infektionen sei unklar, so der Sprecher.



Während alle in dem Bereich tätigen und behandelten Personen getestet worden seien und weiterhin getestet werden, befinden sich die nicht infizierten Patienten in Quarantäne. Die Station befinde sich in einem separaten Gebäude und sei isoliert worden. Es würden dort keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen.



In der MHH werden seit Ausbruch der Corona-Pandemie schwerste Erkrankungen mit Covid-19 behandelt. Bislang hatte es die Klinik dabei geschafft, weitgehend frei von Infektionen zu bleiben.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern

17.41 Uhr: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern ist zurückgegangen: Am Samstag wurden 141 Fälle neu gemeldet – 57 weniger als am Freitag, als die Zahl bei 198 Fällen lag. Am Samstag vor einer Woche waren es 169 Neuinfektionen gewesen.

Insgesamt wurden im Nordosten seit Beginn der Pandemie 23.358 Fälle gemeldet. Etwa 20.407 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stieg seit Freitag um vier auf 689.

Die 7-Tage-Inzidenz steht am heutigen Samstag bei 66,7 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das bedeutet einen leichten Rückgang um 0,6 im Vergleich zum Vortag.

Aktuell liegen 309 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern, das sind zwölf weniger als am Freitag. 48 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut – ein Rückgang um neun Patienten.

Niedersachsen: 871 neue Infektionen mit dem Coronavirus



13.31 Uhr: In Niedersachsen sind am Samstag 871 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit (Stand 9 Uhr). Die Zahl lag höher als am Freitag (837 Fälle) und deutlich höher als am Samstag vor einer Woche (515 Fälle). Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass eine Talsohle durchschritten ist und die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder zunimmt.

Die sogenannte Inzidenz lag am Samstag bei 64 Infektionsfällen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Seit Freitag wurden 28 Todesfälle gemeldet.

Die höchste Inzidenz von 179,5 gab es im Landkreis Wesermarsch, auch wenn dort die Infektionsrate nach einem Spitzenwert von 254 Fällen pro 100.000 Einwohner in eine Woche Anfang der Woche allmählich sinkt. Stark betroffen sind derzeit auch der Kreis Vechta (134,4 Fälle auf 100.000 Einwohner in einer Woche) und die Stadt Osnabrück (124,1).

277 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet – Höchststand dieser Woche

12.27 Uhr: In Hamburg sind am Samstag 277 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – der Höchststand in dieser Woche. Am Freitag waren es 154 Fälle, am Samstag vor einer Woche 178.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen von 64,2 auf jetzt 69,5. Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 67,5.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1216 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 19. Februar), das sind sechs neue Todesfälle.



Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 50.192 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 45.000 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 19. Februar 306 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 75 Corona-Patienten, 61 davon sind Hamburger.



2420 bzw. 1281 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 76.926 Erstimpfungen und 43.061 Zweitimpfungen durchgeführt.

Travemünde: Betretungsverbot für Tagesgäste



11.47 Uhr Wochenend und Sonnenschein – Ausflug nach Travemünde geplant? Keine gute Idee: Das Ostseebad macht die Schotten am ersten frühlingshaften Wochenende dicht: Bereits seit dem 17. Dezember 2020 gilt für Travemünde ein Betretungsverbot für Tagestouristen am Samstag und Sonntag, was allerdings nicht immer beachtet wird. Für das laufende Wochenende kündigt die Stadt Lübeck (Travemünde ist ein Ortsteil von Lübeck) nun verstärkte Kontrollen an und wird den Wanderweg am Brodtener Ufer sperren. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Lübeck beträgt 64,2 (19. Februar).

Verschärfte Corona-Maßnahmen in Flensburg in Kraft getreten

10.20 Uhr: Wegen sich schnell ausbreitender Coronavirus-Varianten gelten in Flensburg seit Mitternacht nochmals verschärfte Corona-Maßnahmen. So tritt am Samstag nun eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Sie betrifft die Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr. Arztbesuche oder berufliche Arbeitswege sind weiter möglich.

Bisher mögliche Treffen zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person auch sind nicht mehr gestattet. Ausnahmen sind für Besuche im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung vorgesehen. Auch für getrennt lebende Paare und Kinder getrennt lebender Eltern sind Ausnahmen möglich. Beide Regelungen gelten zunächst für eine Woche, mit der Option einer Verlängerung um weitere sieben Tage.

Seit Mitte Januar – mitten im Lockdown – steigen die Infektionszahlen in Flensburg erheblich. Mittlerweile rangiert die Stadt an der dänischen Grenze unter den Top Ten der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland mit den meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Als Ursache wird die Verbreitung der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7 vermutet. Diese Mutante wurde erstmals am 15. Januar in Flensburg nachgewiesen. Seitdem ist der Anteil der Mutanten bei den Neu-Infektionen immer weiter gestiegen und betrifft nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) inzwischen fast jeden neu hinzukommenden Fall. Die Virusvariante gilt als deutlich ansteckender als das Original.

Lange appellierte an die Einwohner der Stadt, den Ernst der Lage zu erkennen: „Die Mutation verbreitet sich unfassbar schnell. Wir sind hier im Wettlauf mit der Zeit.“

Die Stadt kündigte flächendeckende strenge Kontrollen der Corona-Einschränkungen an. Bei Verstößen drohen Bußgelder von mindestens 100 Euro. Auch die Polizei will mit zahlreichen Beamten kontrollieren.

Dänemark reagiert unterdessen auf die Corona-Situation in Flensburg mit der Schließung mehrerer kleiner Grenzübergänge nach Deutschland. Wegen der sich verschlechternden Infektionslage in der norddeutschen Fördestadt habe sich die dänische Regierung entschlossen, den Einsatz an der deutsch-dänischen Grenze zu verschärfen, teilte das Justizministerium am Freitag in Kopenhagen mit.

Wichtige Übergänge wie Frøslev, Kruså und Padborg bleiben dagegen offen. Dort werde aber „wesentlich intensiver“ kontrolliert, erklärte das Ministerium.

Hamburger Handelskammer fordert Corona-Schnelltests für Unternehmen



9.50 Uhr: Mit Hilfe von Corona-Schnelltests sollte nach Ansicht der Hamburger Handelskammer Unternehmen eine Öffnungsperspektive gegeben werden. „Ein umfassender Einsatz von Schnelltests in Unternehmen könnte einen entscheidenden Beitrag leisten, um zügig wieder mehr Wirtschaftsleben zu ermöglichen”, sagte Handelskammerpräsident Norbert Aust. Auf eine flächendeckende Impfung könnten Firmen nicht mehr warten.

Unternehmen sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Mitarbeiter regelmäßig in kurzen Abständen zu testen. Dann werde ein funktionsfähiges Arbeiten vor Ort wieder möglich sein. „Die Zulassung und Infrastruktur für die Schnelltests müssen jetzt dringend geschaffen werden”, forderte Aust in einer Mitteilung vom Freitag. Der Handelskammerpräsident verwies auf Österreich, das in dieser Hinsicht schon einige Schritte weiter sei. Die Hamburger Unternehmen könnten die Testungen selbstständig organisieren, der Bund sollte aber die Schnelltests bereitstellen, meinte Aust.

Alle Ticker-Einträge, die vor dem 20. Februar erschienen sind, finden Sie hier.