Corona im Norden: Infizierte bei Privatfeiern: Behörde sucht hunderte Kontaktpersonen

570 Millionen Euro für Betriebe in Schleswig-Holstein

Sechs neu gemeldete Infektionen in Hamburg (Stand: Samstag)

Dänemark öffnet Grenzen für deutsche Touristen

Großer Andrang auf Campingplätze im Norden

Corona im Restaurant „Alte Scheune“: Betreiber gibt Lizenz zurück

Paketdienst UPS: 72 Mitarbeiter bei Hannover infiziert

Schule ohne Abstandregeln: Das sind die Pläne für Hamburg

Weltärztebund-Chef: Kampagne gegen Drosten „schmierig und schmutzig“

Proberäume in Hamburg dürfen öffnen

Mehrere Lokale verstoßen gegen Corona-Regeln

Corona-Demonstration auf dem Rödingsmarkt

16.16 Uhr: Am Rödingsmarkt findet am heutigen Sonnabend wieder eine Demonstration unter dem Motto "Mahnwache für das Grundgesetz" statt. Seit kurz nach 15 Uhr sammeln sich Menschen auf der Straße, umzingelt von einem Großaufgebot an Polizeikräften. Sie protestieren gegen die ihrer Meinung nach zu strengen Corona-Regeln. Die Polizei erwarte nicht, dass sich Rechte oder Rechtsextreme unter die Teilnehmer mischen, so ein Polizei-Sprecher zur MOPO. Eine Gegendemonstration des „Bündnis gegen Rechts“ wurde bereits im Vorwege abgesagt. Eine genaue Anzahl der Protestanten konnte von Seiten der Polizei noch nicht genannt werden. Reporter vor Ort berichten von etwa 450 bis 500 Teilnehmern.

Wegen Privatfeiern: Behörde muss hunderte Menschen kontaktieren

13.33 Uhr: Bei einigen privaten Feiern haben sich in Göttingen mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis mitteilte, sind die Betroffenen zum größten Teil Mitglieder verschiedener Großfamilien. Sie stammen aus Göttingen und Umgebung.

Eine genaue Zahl der Erkrankten wurde zunächst nicht genannt. Die Behörde kontaktiert nun Menschen aus dem Umfeld der Infizierten. „Die Anzahl der zu kontaktierenden Personen bewegt sich im dreistelligen Bereich“, hieß es. Unter den Kontaktpersonen seien auch 57 Kinder und Jugendliche. Die entsprechenden Schulen seien bereits informiert.

Auch über die Pfingstfeiertage werden demzufolge Testungen erfolgen. Das Gesundheitsamt verfolge am Wochenende unter Hochdruck die Infektionsketten, Quarantäneverfügungen würden umgehend erstellt.

570 Millionen Euro für Betriebe in Schleswig-Holstein

12.58 Uhr: Insgesamt haben der Bund und das Land Schleswig-Holstein in Not geratene Betriebe bereits mit 570 Millionen Euro unterstützt. Dabei entfällt der größte Anteil mit 365 Millionen auf Soforthilfen des Bundes für Betriebe bis zu zehn Mitarbeitern. Das geht aus einer Übersicht des Wirtschaftsministeriums hervor. Jeder zweite dazu berechtigte Betrieb hat demnach einen Antrag gestellt.

Der zweite große „Brocken“ ist der mit insgesamt 300 Millionen Euro Landesgeldern ausgestattete Mittelstandssicherungsfond. Mit 155 Millionen ist bereits die Hälfte des Fonds aus nahezu zinslosen und lange Zeit tilgungsfreien Krediten an Hotels und Gaststätten geflossen. Noch einmal 50 Millionen Euro gingen als Soforthilfe an Betriebe mit zehn bis 50 Beschäftigten.

Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) könnte sich vorstellen, die nicht in Anspruch genommenen Mittel in einen Härtefallfonds zu geben. So können auch Betriebe, die bisher noch gar nicht oder nur unzureichend von den Hilfsprogrammen erfasst wurden, weiter unterstützt werden.

Hamburg gibt neue Corona-Zahlen heraus

11.30 Uhr: Hamburg hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind in den vergangenen 24 Stunden sechs Neuinfektionen (insgesamt 5081 bestätigte Fälle)gemeldet worden, zudem drei weitere Todesfälle (Insgesamt 225). Die Zahl der Covid-19-Patienten beträgt 46, 20 davon werden auf der Intensivstation behandelt.

Gute Nachrichten für Hamburgs Musik-Szene

8.53 Uhr: Gute Nachrichten für Hamburgs Musik-Szene: Auch die Proberäume in dieser Stadt dürfen wieder öffnen, wie Enno Isermann, Pressesprecher der Hamburger Kulturbehörde, bestätigte. Natürlich unter strengen Auflagen: Die Räume müssen den Abstands- und Hygieneregelungen entsprechen, regelmäßig durchgelüftet und gereinigt werden. Wichtig: Blasmusiker und Sänger müssen 2,5 Meter Abstand halten.

Das waren die Nachrichten vom 29. Mai

Hamburg: Alle Behandlungen in Krankenhäusern wieder erlaubt

22.01 Uhr: Ab dem 1. Juni 2020 dürfen Behandlungen und Operationen wieder ohne Einschränkungen in Hamburgs Krankenhäusern stattfinden. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, müssen auf den Intensivstationen nur noch zehn Prozent der Betten (insgesamt 90 Betten) für Covid-19 Patienten freigehalten werden statt wie bisher 25 Prozent (200 Betten). Auf Hamburgs Normalstationen (außer Psychiatrie) müssen zwei Prozent aller Betten freigehalten werden (rund 200 Betten) statt wie bisher zehn Prozent (1.000 Betten).

„Die aktuelle Lage erlaubt es uns, die Regelversorgung in Hamburgs Krankenhäusern wieder hochzufahren. Zurzeit werden nur 30 Hamburgerinnen und Hamburger mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt. Es sollen keine Überkapazitäten für Covid-19-Patienten zu Lasten der übrigen Versorgung reserviert werden.“ Sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. „Sollte es in Hamburg zu einer veränderten Infektionsentwicklung kommen, können wir schnell reagieren und COVID-19-Betten zügig wieder ausbauen.“

Offener Brief der GEW an Günther wegen Schul- und Kita-Lockerungen

20:51 Uhr: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat erneut massive Kritik wegen der beschlossenen Corona-Lockerungen an Kitas und Schulen geübt. „Obwohl der Bund noch am Montag die Länder vor zu weit gehenden Lockerungen gewarnt habt, haben Sie am Mittwoch eine schnellere Ausweitung der Öffnung des Kitabetriebs und des Schulunterrichts angekündigt“, schrieb die GEW Landesvorsitzende Astrid Henke am Freitag an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einem offenen Brief. Die Kitas im Land können Anfang Juni von der Notfallbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Die Gruppen sollen von 10 auf 15 Kinder vergrößert werden. Bis zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni sollen die Kitas wieder landesweit zu 100 Prozent ausgelastet sein. Dann sind wieder Gruppen bis 20 Kita-Kinder vorgesehen. In den Grundschulen soll ab 8. Juni wieder im Klassenverband ohne Abstandsregeln unterrichtet werden. „Wir halten diese Maßnahmen für verfrüht und sehen dadurch die Gesundheit des pädagogischen Personals und der Lehrkräfte gefährdet“, schrieb Henke. Unter den gegeben Bedingungen könnten die Lehrkräfte die Umsetzung der Hygieneanforderungen und des Infektionsschutz nicht gewährleisten. Die Lerngruppen an mehrzügigen Grundschulen könnten nicht auseinandergehalten und das Toben in Pausen über volle Unterrichtstage nicht abgewendet werden.

Diese Corona-Demos stehen am Pfingstwochenende in Hamburg an

19.49 Uhr: Auch an Pfingsten wollen in Hamburg Demonstranten gegen die Corona-Einschränkungen protestieren. Die größte Veranstaltung mit dem Motto „Mahnwache für das Grundgesetz“ findet laut Polizei am Sonnabend am Rödingsmarkt statt. Für die Kundgebung seien 450 Teilnehmer genehmigt worden, heißt es. Dafür seien zusätzliche Beamte im Einsatz. Insgesamt sind am Pfingstwochenende in der Hansestadt laut Lagedienst der Polizei 14 Demonstrationen oder Kundgebungen geplant.

Autokino in Bahrenfeld genehmigt – aber nur für den Sommer

18.10 Uhr: Das Bezirksamt Altona hat das Autokino auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld genehmigt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, gilt die Genehmigung vom 28. Mai bis maximal zum 30. September und enthält „bauordnungsrechtliche, immissionsschutzrechliche und naturschutzrechtliche Auflagen“.

Zu den Anforderungen und Auflagen zählen unter anderem die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Demnach müssen die Autos in einem Abstand von mindestens 2 Meter zueinander geparkt werden. Der Betreiber muss außerdem die Anzahl der WCs erhöhen, wenn es zu Warteschlangen kommen sollte, und ist verpflichtet, die Zufahrt von der Luruper Chaussee zum Veranstaltungsort sauber zu halten. Die immissionschutzrechtlichen Auflagen (bezogen auf Lärm, Licht und sonstige schädliche Umwelteinwirkungen) und die Auflagen zum Arten- und Naturschutz müssen ebenfalls beachtet werden.

Günther begrüßt Öffnung der dänischen Grenze für deutsche Touristen

17.14 Uhr: Ministerpräsident Daniel Günther hat die von Dänemark zum 15. Juni angekündigten Erleichterungen im deutsch-dänischen Grenzverkehr begrüßt. „So kurz vor den Sommerferien wird dieser Schritt insbesondere viele Urlauberinnen und Urlauber freuen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Kiel. Zuvor hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bekanntgegeben, dass ihr Land seine in der Corona-Krise geschlossenen Grenzen wieder für Touristen aus Deutschland, Island und Norwegen öffnet. Voraussetzung seien Buchungen für mindestens sechs Nächte.

Es bleibe der Wunsch der Landesregierung, die von dänischer Seite über den 15. Juni hinaus weiter bestehenden Covid 19-bedingten Einreisebeschränkungen ganz abzuschaffen, sagte Günther. Ihm zufolge hat die Bundesregierung nach Rücksprache mit der Landesregierung bekanntgegeben, dass die derzeit noch auf deutscher Seite bestehenden Grenzkontrollen nach dem 15. Juni eingestellt werden. Laut Bundespolizei gibt es an der Grenze derzeit von Deutschland noch stichprobenartige Kontrollen.

Schulsporthallen nach Pfingsten wieder für Vereinssport geöffnet

16.27 Uhr: Die Hamburger Schulsporthallen stehen ab Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) wieder für die Nutzung durch die Hamburger Sportvereine zur Verfügung, wie der Senat mitteilte. Die Vereine können die Hallen dann wochentags ab 17 Uhr nutzen. Die Hallen werden täglich vor Beginn der Nutzungszeiten gereinigt. Für die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sind die Vereine selbst verantwortlich. Die Vereine sind zudem verpflichtet, ein Schutzkonzept zu erstellen und auf Verlangen vorzuweisen.

Aktuelle Zahlen: Vier weitere Infektionen in Hamburg gemeldet

14.55 Uhr: Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg 4 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, wie der Senat soeben mitteilte. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit rund einer Woche im niedrigen einstelligen Bereich. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt bei 5.075. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 30 Personen mit Wohnort Hamburg in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.700 Personen als genesen betrachtet werden. Die Gesundheitsbehörde geht demnach derzeit von rund 130 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgern aus.

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 246 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte zum jetzigen Stand bei 222 Personen die Covid-19-Infektion als todesursächlich festgestellt werden.

Tropen-Aquarium im Tierpark Hagenbeck öffnet wieder

14.17 Uhr: Besucher können ab kommendem Mittwoch wieder Krokodile, Schlangen, Fische und andere Tiere im Tropen-Aquarium des Tierparks Hagenbeck bestaunen. Das Haus war Mitte März im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen worden und öffnet nun wieder unter Auflagen, wie der Tierpark am Freitag mitteilte. So gibt es etwa einen vom Zoo-Haupteingang getrennten Zugang und ein Anmeldesystem im Internet, mit dem feste Besuchszeiten gebucht werden können. Besucher werden in Gruppen von maximal zwölf Personen durch die Anlage begleitet und müssen einen Mundschutz tragen.

„Alle Tiere freuen sich besonders auf die Menschen“, sagte der Leiter des Tropen-Aquariums Guido Westhoff. Die Tiere seien nach der Besuchspause gerade besonders neugierig und gut zu beobachten. Bis man wieder mit den Halbaffen auf Tuchfühlung gehen kann, die sich normalerweise frei im Haus bewegen, wird es allerdings noch etwas dauern. „Einfach aus dem Grunde, dass die Kattas liebend gern auch auf die Besucher hüpfen“, erklärte Westhoff. „Ob wir sie dann wirklich überreden können, es ist Corona, macht das mal im Moment nicht, daran zweifeln wir.“

Großer Andrang auf Campingplätze im Norden

13.03 Uhr: Auf den Campingplätzen im Land zwischen den Meeren wird es eng. „Zu Pfingsten sind wir im Großen und Ganzen ausgebucht“, sagte der Landesvorsitzende des Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus, Gert Petzold. „Es ist so heftig wie selten; wir haben eine extrem gute Buchungslage.“ Auf schönes Wetter können sich die Camper auch freuen. Wer noch anreisen wolle, möge vorher Kontakt mit seinem Wunschziel aufnehmen, sagte Petzold. Nach seinen Angaben gibt es im nördlichsten Bundesland 270 Campingplätze mit insgesamt 60.000 Standplätzen.

Wegen der Corona-Krise sind beliebte Ziele im Ausland auch für Camper derzeit nicht erreichbar. Für die Sommermonate sei die Buchungslage ebenfalls ausgesprochen gut, berichtete Petzold. Besonders beliebt seien die unmittelbaren Küstenbereiche an Nord- und Ostsee. Inseln wie Sylt und Fehmarn seien so gut wie ausgebucht, auch für den Sommer. Im Binnenland sei der Andrang ebenfalls groß. Petzold riet dazu, für Juli und August zügig Buchungsanfragen zu stellen, um noch einen Platz zu bekommen.

Die Corona-Einschränkungen machten den Campingplätzen schon zu schaffen, sagte Petzold. Der Verband habe vergeblich versucht, schon zu Pfingsten weitere Lockerungen zu erreichen. „Wir sind vertröstet worden auf die Zeit nach dem 7. Juni, wenn die bestehende Verordnung ausläuft.“ Auf den Campingplätzen dürfen die Toiletten genutzt werden, die Duschräume aber nicht. Familien könnten aber auch Duschkabinen nur für sich mieten, sagte Petzold. Auf den Campingplätzen gebe es zunehmend solche Angebote.

„Unsere Campingplätze sind hochmodern ausgestattet“, sagte Petzold. Es gebe auch ausführliche Handlungsempfehlungen für die Betreiber. „Wir sehen der weiteren Entwicklung wieder mit Optimismus entgegen“, sagte Petzold. Die Corona-Regeln würden natürlich eingehalten. „Risiko schreiben wir ganz klein.“

UKE-Studie untersucht Folgen der Corona-Krise auf Psyche von Kindern

12.29 Uhr: Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE) untersuchen in einer neuen Studie die Folgen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Wie das UKE am Freitag mitteilte, sollen im Zentrum der Befragung zu diesem Thema erstmals bundesweit die Kinder und Jugendlichen selbst stehen. Die Ergebnisse der sogenannten COPSY-Studie sollen in etwa sechs Wochen vorliegen und Handlungsempfehlungen für die Prävention liefern.

„Wir vermuten, dass die Herausforderungen der Pandemie und die damit einhergehenden Veränderungen im sozialen Leben zu einer geminderten gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie zu einem erhöhten Risiko für psychische Auffälligkeiten führen“, sagte die Leiterin der Studie, Prof. Ulrike Ravens-Sieberer. „Erste internationale Studien weisen darauf hin, dass Depressionen, Angststörungen und Stress unter den Heranwachsenden in der Krise zunehmen.“

Die COPSY-Studie solle zeigen, ob dies auch in Deutschland der Fall sei. „Außerdem wollen wir Faktoren finden, die die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in dieser Krisensituation positiv beeinflussen“, sagte die Expertin weiter. Die COPSY-Studie ist laut UKE die erste bundesweite Studie ihrer Art: Insgesamt werden online 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren sowie 1500 Eltern dieser Kinder befragt. Zusätzlich sollen in Kürze in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde repräsentativ 1500 Hamburger Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren sowie deren Eltern online befragt werden.

Nach Corona-Ausbruch: „Mein Schiff 3“ verlässt Cuxhaven

11.16 Uhr: Nach mehr als einem Monat Liegezeit in Cuxhaven verabschiedet sich am Samstag die Mein Schiff 3 von der Stadt an der Nordsee. Dies teilte TUI Cruises am Freitag mit. Das Kreuzfahrtschiff hatte am vergangenen 28. April festgemacht, um einem Großteil der Besatzung die Rückreise nach Hause zu ermöglichen. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen 1.900 der zuvor 2.900 Besatzungsmitglieder aus über 60 verschiedenen Nationen in ihre Heimatländer zurückgeflogen. Dafür habe TUI insgesamt 11 Chartermaschinen organisiert. „Zuvor war eine Rückkehr in Folge der weltweiten Reiserestriktionen nicht möglich gewesen“, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt neun Crewmitglieder hatten sich mit dem Virus infiziert. Sie wurden von Bord gebracht und isoliert. Allen Betroffenen geht es gut. „Dank der guten und sehr kooperativen Zusammenarbeit mit allen Beteiligten konnten wir unser Vorhaben, die Crew nach Hause zu bringen erfolgreich fortsetzen. Das war ein Kraftakt, den wir aber gemeinsam gemeistert haben“, sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Auch Landrat Kai-Uwe Bielefeld zeigt sich erleichtert: „Durch die unerwarteten neun Covid-19 Fälle an Bord entstand zeitweilig eine wirklich herausfordernde Situation. Ich danke allen Beteiligten, die in einem weit überdurchschnittlichen Maß an Einsatzwillen und Pragmatismus gemeinsam dieses Ziel erreicht haben.“

Die Mein Schiff 3 verlässt Cuxhaven in Richtung Deutsche Bucht. Dort wird sie bis zur Wiederaufnahme des Schiffsbetriebs vor Anker liegen.

Wenig Neu-Infektionen in Schleswig-Holstein

9.51 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um 6 auf 3076 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Donnerstagabend weiter mitteilte, stieg die Zahl der Verstorbenen um 1 auf 144. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 28 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

150.000 Corona-Tests im Norden, Testzentrum schließt

8.25 Uhr: Rund 150.000 Tests auf das neuartige Coronavirus sind in Schleswig-Holstein bisher vorgenommen worden. Dies geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums hervor. Über 3000 Tests fielen positiv aus. Im Land leben 2,9 Millionen Menschen. Für die Tests waren im Verlauf der Corona-Krise zur Unterstützung der Hausärzte auch 16 Zentren eingerichtet worden, die seit Ende April nicht ganz 3200 Tests erledigten.

Das Zentrum in Ahrensburg (Kreis Stormarn) mit 160 ehrenamtlichen Helfern stellt jetzt nach neun Wochen und etwa 1000 Tests seine Tätigkeit ein; am Freitag stand der letzte Test an. Wegen des Rückgangs der Neu-Infektionen im Kreis sei das Testzentrum derzeit nicht mehr erforderlich, teilte die Kreisverwaltung mit.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung bleiben die anderen 15 auf das Land verteilten Testzentren bis auf weiteres bestehen, zum Teil mit verkürzten Öffnungszeiten. Einige Zentren haben demnach von vier auf zwei Stunden am Tag verkürzt. Das Testzentrum in Flensburg zum Beispiel sei am Wochenende nicht mehr besetzt.

Neue Corona-Hilfe für Unternehmen startet heute

6.57 Uhr: Die 500 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen in Hamburg sind nahezu vergeben (siehe gestrige Meldung um 19.27 Uhr). Eine andere Form der Hilfe startet aber bereits heute, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag sagte. Kleine und mittlere Unternehmen bis zu zehn Mitarbeiter sowie soziale Unternehmen können günstige Darlehen zu einem Zinssatz von einem Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren bei ihrer Hausbank beantragen. Das Programm Hamburg Kredit Liquidität der städtischen Investitions- und Förderbank getragen, die Stadt garantiert ein Volumen von 300 Millionen Euro.

Das waren die News vom 28. Mai:

Corona-Ausbruch im Restaurant „Alte Scheune“: Betreiber gibt Lizenz zurück

21.50 Uhr: Nachdem sich 23 Gäste am 15. Mai bei der Eröffnungsfeier des Restaurants „Alte Scheune“ in Moormerland (Landkreis Leer) mit Corona infiziert hatten, hat nun der Gaststättenbetreiber seine Lizenz zurückgegeben. Dies berichtet der NDR.

Die Gemeinde Moormerland hätte sie ihm allerdings ohnehin entzogen. Moormerlands Bürgermeisterin Bettina Stöhr (SPD) fühle sich über den Tisch gezogen, sagte sie NDR 1 Niedersachsen. Der Wirt habe der Gemeinde das Führungszeugnis nicht so rechtzeitig vorgelegt, dass sie das Dokument noch vor der Eröffnungsfeier prüfen konnte. Die Lizenz sei nur unter Vorbehalt erteilt worden. Nachdem das Führungszeugnis nachgereicht wurde, hat die Gemeinde den Entzug der Lizenz vorbereitet. Dem kam der Wirt zuvor.

In den vergangenen Tagen hatte der Gastronom die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, bei der Veranstaltung habe es sich nicht um eine private Party gehandelt.

Hamburg: 500 Millionen Euro Corona-Soforthilfe fast komplett vergeben

19.27 Uhr: Die 500 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen in Hamburg sind nahezu vergeben. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte am Donnerstag vor dem Corona-Sonderausschuss der Bürgerschaft, 480 Millionen Euro seien ausgezahlt worden, fast der gesamte Rest sei zugesagt. Die Anträge konnten seit Ende März gestellt werden. Rund zwei Drittel der Antragsteller seien Solo-Selbstständige, größere Unternehmen machten nur ein Prozent aus. Von den Branchen sei vor allem das kreative Milieu in Kunst und Unterhaltung vertreten, das Gastgewerbe mache 14 Prozent aus.

Von den 500 Millionen Euro kamen 40 Prozent von der Stadt und 60 Prozent vom Bund. Dressel hofft, dass das an diesem Wochenende auslaufende Hilfsprogramm vom Bund verlängert wird. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) deutete an, dass die Zuschüsse möglicherweise um mehrere Monate oder gar bis Ende des Jahres verlängert werden könnten.

Schule ohne Abstandregeln: Das sind die Pläne für Hamburg

18.41 Uhr: In Hamburg müssen sich die Grundschüler wohl nur noch einige Wochen gedulden, bis sie alle ihre Klassenkameraden wieder gemeinsam in einem Klassenzimmer sehen werden. Der Schulsenator Ties Rabe (SPD) hoffe darauf, dass zumindest die Grundschüler nach den Sommerferien wieder regulären Schulunterricht haben werden, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag. Es gebe in der Wissenschaft immer stärkere Diskussionen darüber, ob die sehr strengen Corona-Regeln gerade für kleine Kinder angemessen sind. „Wir hoffen, nach den Sommerferien wieder zu einer absoluten Normalität zurückkehren zu können, allerdings fehlen noch genauere Erkenntnisse hinsichtlich der Infektionsgefahr“, so der Sprecher weiter.

Hamburg plane daher für Mitte Juni ein Digital-Symposium mit Kultusministern anderer Bundesländer und namhaften Experten für Virologie, Pädiatrie, Hygiene und Öffentliche Gesundheit.

Am Mittwoch hatte die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung, in den Grundschulen alle Schüler ab 8. Juni wieder ohne Corona-Abstandsregeln zu unterrichten, eine kontroverse Debatte ausgelöst. Lehrer- und Fachverbände kritisierten das Vorgehen als verfrüht, als Gesundheitsgefährdung von Lehrkräften und angesichts der ohnehin nahen Sommerferien ab 29. Juni kaum sinnvoll. Dagegen begrüßte der Landeselternbeirat das Vorgehen, es kehre ein bisschen Normalität in die Schulen zurück.

Erneut keine weitere Corona-Neuinfektion in MV

17.11 Uhr: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat am Donnerstag erneut keinen weiteren nachgewiesenen Fall einer Corona-Neuinfektion in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit blieb die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle bei 759 (Stand Donnerstag, 15.00 Uhr), teilte das Lagus am Donnerstag mit. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 715 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. 112 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit mit Abstand die geringsten Corona-Zahlen. In den vergangenen sieben Tagen gab es mehrfach keinen weiteren nachgewiesenen Fall einer Corona-Neuinfektion.

Paketdienst UPS: 72 Mitarbeiter bei Hannover mit Corona infiziert

15.48 Uhr: Beim Postdienstleister UPS in Langenhagen bei Hannover haben sich 72 Mitarbeiter des Verteilzentrums mit dem Coronavirus infiziert. Das teilten das Sozialministerium und die Region Hannover am Donnerstag mit. 55 Mitarbeiter, deren Test zunächst negativ ausfiel, sollten erneut getestet werden. Auch Covid-19-Fälle in einer Kita und einer Schule in Hannover ständen im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen bei UPS, teilte die Region mit. Familien mit einem beruflichen Bezug zum Unternehmen wurden gebeten, wachsam auf eventuelle Krankheitssymptome zu achten. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind Paketzusteller nicht betroffen. Postsendungen könnten daher risikolos in Empfang genommen werden.

Rot-Grün will Hamburger Stabilisierungsfonds mit einer Milliarde Euro

13.58 Uhr: Angesichts der Corona-Krise wollen SPD und Grüne in den nächsten fünf Jahren in Hamburg nicht sparen, sondern mehr investieren. In Ergänzung des geplanten milliardenschweren Konjunkturprogramms der Bundesregierung plant Rot-Grün einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Stadt Hamburg mit einem Volumen bis zu einer Milliarde Euro. „Wir müssen die Hamburger Wirtschaft durch diese Krise bringen“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Donnerstag. Gemeinsam mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Farid Müller, und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) stellte er die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen zu den Themen Finanzen, Digitalisierung und Bezirke vor.

Das Konjunkturprogramm des Bundes komme nur Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern zugute, erläuterte Dressel. Doch auch kleinere und mittlere Unternehmen sollten durch Kreditgarantien oder öffentliche Beteiligungen unterstützt werden. Dafür werde bis zum Herbst ein Sondervermögen aufgelegt. Die EU-Kommission habe diese Art der Hilfe allerdings auf sieben Jahre begrenzt.

Meck-Pomm rechnet mit 300.000 Urlaubern über Pfingsten

11.46 Uhr: Über Pfingsten kommen die Hotels im Nordosten an ihre Grenzen – damit rechnet der Landestourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. Grund: Die Beschränkung auf maximal 60 Prozent Belegung in touristischen Betrieben wird zu einer Fast-Vollauslastung führen. „Die Nachfrage ist groß, sie geht in jedem Fall über das Angebot hinaus“, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am heutigen Donnerstag in Rostock.

Bereits am Montag dieser Woche, dem ersten Öffnungstag für Gäste aus den anderen Bundesländern, hätten sich viele Menschen auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht. „Über Pfingsten erwarten wir bis zu 300.000 Übernachtungsgäste“, sagte Woitendorf.

Auch weiterhin dürfen keine Tagestouristen ins Land. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro.

Neue Corona-Zahlen für Hamburg

11.22 Uhr: Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.700 der zuvor mit dem Sars-CoV-2-Virus positiv getesteten und gemeldeten Personen als genesen betrachtet werden. Die Gesundheitsbehörde geht demnach derzeit von rund 125 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern aus.

Seit der gestrigen Meldung wurden von den Gesundheitsämtern in Hamburg 2 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 bestätigt. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen seit rund einer Woche im niedrigen einstelligen Bereich. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie liegt bei5071.

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 245 Personen mit einer COVID-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte zum jetzigen Stand bei 221 Personen die COVID-19-Infektion als todesursächlich festgestellt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Hamburger Krankenhäuser sehr gut für die Behandlung von Erkrankten mit einer Coronavirus-Infektion aufgestellt. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 31 Personen mit Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon werden 13 Personen intensivmedizinisch betreut. Es ist nach wie vor erkennbar, dass die Zahlen sowohl im stationären Bereich als auch auf der Intensivstation bereits seit längerer Zeit kontinuierlich rückläufig sind.

Kritik an Schul- und Kitaöffnung in SH – Ministerin kontert

11.04 Uhr: Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat die in ihrem Land geplante baldige Normalisierung des Schul- und Kitabetriebs gegen Kritik verteidigt. Schleswig-Holstein gehöre zu den Bundesländern mit den niedrigsten Corona-Infektionszahlen, sagte Prien am Donnerstag im NDR. Die Bildungseinrichtungen im Land befänden sich bereits jetzt in der vorletzten Stufe eines vierphasigen Öffnungsplans, ohne dass es bisher einen Erkrankungsfall an einer Schule gebe.

Die Kieler Landesregierung hatte am Mittwoch beschlossen, in den Grundschulen ab dem 8. Juni den Regelunterricht im Klassenverbund zu starten. Alle Kitas im Land sollen ab dem 22. Juni ebenfalls in den Normalbetrieb zurückkehren.

Flixbus fährt ab heute wieder

10.26 Uhr: Der Flixbus fährt ab heute wieder – auch ab Hamburg. Und das ohne Mindestabstand in den Bussen.

Erstmals seit März sind auf innerdeutschen Verbindungen wieder Fahrgäste mit dem deutschen Fernbus-Marktführer unterwegs. Zunächst werden insgesamt 50 Halte angesteuert – vor der Coronakrise waren es zehnmal so viele.

Für Fahrgäste gilt: Abstand halten an der Haltestelle und beim Einsteigen, Zutritt nur durch die hintere Tür und Mundschutz tragen während der ganzen Fahrt. Bei entsprechender Nachfrage werden die Busse aber voll besetzt, keine Sitze gesperrt. Flixbus appellierte an die Kunden, nur zu reisen, wenn sie beschwerdefrei sind.

Weltärztebund-Chef: Kampagne gegen Drosten „schmierig und schmutzig“

10.10 Uhr: In der Sendung „Talk aus Berlin“ vom Mittwoch nimmt der Vorsitzende des Weltärztebundes, der Hamburger Frank Ulrich Montgomery, seinen Kollegen Christian Drosten in Schutz: „Diese Kampagne, die da läuft, ist ja erkennbar eine Kampagne. Die finde ich in der Tat schmierig und schmutzig.“

Es sei aus wissenschaftlicher Sicht völlig in Ordnung, dass sich jemand wie Herr Prof. Drosten auch immer wieder korrigiere. „Ich finde es so toll, wie dieser Mann, den ich übrigens bewundere für das, was er macht, wie er das offen nach außen kommuniziert“.

Der wissenschaftliche Diskurs und Fortschritt laufe dank Digitalisierung gerade bei SARS-CoV-2 in einer sehr hohen Geschwindigkeit ab: „Dass da einige Ministerpräsidenten und einige Zeitungen in der Geschwindigkeit ihres Denkens nicht mitkommen, ist deren Problem, aber nicht das Problem von Herrn Drosten“, so der Weltärztepräsident weiter.

Neue Infektionen in Schleswig-Holstein

9.24 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um 2 auf 3070 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Mittwochabend weiter mitteilte, stieg die Zahl der Gestorbenen um 3 auf 143. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 29 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Til Schweiger: „Noch einen Lockdown verkraftet keiner“

7.29 Uhr: Nach seinen (mittlerweile gelöschten) flapsigen Kommentaren über die Morddrohungen gegen den Virologen Christian Drosten und den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zeigt sich Til Schweiger in den sozialen Medien nun etwas nachdenklicher. „Dass in Venedig das Wasser klar ist und dort wieder Delfine schwimmen, ist toll – aber für mich persönlich kann ich an der Corona-Situation nichts Positives erkennen“, sagt der 56-Jährige Filmemacher und Schauspieler. „Wer mich kennt, weiß, dass das für mich sehr beengend war. Sachen erschaffen und Menschen kennenlernen, die mich inspirieren, ist wichtig für mich. Ich habe das alles also in keinster Weise als erholsam empfinden können.“

Die Dreharbeiten für zwei Kinofilme habe er verschieben müssen. „Die Situation für die Filmbranche ist natürlich desaströs, das kann man nicht anders sagen“, sagte Schweiger. „Ich erwarte schon, dass viele Kinos das nicht überleben werden. Man kann nur hoffen, dass es keine zweite Welle gibt. Wenn es noch mal zu einem Lockdown kommen sollte – das verkraftet nicht nur die Filmbranche nicht, das verkraftet überhaupt keiner.“ Schweiger war zuletzt für Posts zur Corona-Krise in sozialen Medien wiederholt kritisiert worden.

Das waren die News vom 27. Mai:

Umfrage: 20 Prozent glauben an Corona-Täuschung durch Medien und Politik

21.58 Uhr: Etwa jeder fünfte Wahlberechtigte in Deutschland glaubt einer Umfrage zufolge, dass Medien und Politiker die Gefahren durch das Coronavirus aus Täuschungsabsicht bewusst übertreiben. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Befragung von Infratest dimap für das Medienmagazin „Zapp“ des Norddeutschen Rundfunks hervor. Unter Anhängern der AfD ist die Quote mit 54 Prozent demnach deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Auch unter den Wahlberechtigten, die soziale Netzwerke „aktiv nutzen“, ist der Anteil der Anhänger der Täuschungsthese mit 31 Prozent überproportional hoch. Insgesamt genießt dagegen laut Umfrage insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Corona-Berichterstattung großes Vertrauen. 68 Prozent halten diese für glaubwürdig. Es folgen Printmedien mit 42 Prozent, der private Rundfunk mit 23 Prozent und soziale Medien mit sieben Prozent. Für die Umfrage wurden von Infratest dimap zwischen dem 18. und dem 22. Mai 1012 Wahlberechtigte im Alter von über 18 Jahre befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozent

Diese Altergruppe ist in Hamburg am meisten von Corona betroffen

20.46 Uhr: Welche Altersgruppe in Hamburg ist vom Coronavirus besonders betroffen? Auf diese Frage gibt der Senat jetzt eine Antwort. Der hat die – zwei Tage alten – Zahlen vom 25. Mai (Stand 18 Uhr) aufbereitet. Und daraus geht hervor, dass sich die meisten Infizierten (851 Personen) in der Altersklasse 50 bis 59 Jahren befinden. Demnach gibt es dort 455 infizierte Männer und 396 infizierte Frauen. Auf dem zweiten Rang folgt die Altersklasse der 30- bis 39-Jährigen, von den dort 840 Infizierten sind 412 Personen männlich, 428 Personen weiblich. Die 20- bis 29-Jährigen befinden sich mit insgesamt 820 Infizierten auf dem dritten Rang – 422 Personen sind hierbei männlich, 398 weiblich. Besonders gering ist die Zahl der Neu-Infektionen bei den Kindern. Bei der Altersgruppe bis 6 Jahren gibt es nur 63 Infektionen (37 Jungs, 26 Mädchen) – und bei den 7- bis 9-Jährigen sind es 11 Jungs und 12 Mädchen. Das macht zusammen 86 Infektionen in der Altersgruppe 0 bis 9 Jahre. Wichtig: Bei den Zahlen handelt es sich um absolute Angaben – das Verhältnis der einzelnen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung wird vom Senat nicht angegeben.

Hamburg: Stadt kassierte bislang 300.000 Euro Corono-Bußgeld

19.40 Uhr: Die Stadt Hamburg hat bereits Bußgelder in Höhe von insgesamt 296 000 Euro wegen Verstößen gegen die so genannte Corona-Eindämmungsverordnung eingenommen. Dieser Betrag stamme aus 6900 Verfahren, die bis zum 22. Mai bearbeitet wurden, hieß es aus dem Einwohner-Zentralamt am Mittwoch. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte zuvor berichtet.

Längst nicht alle Verfahren führten auch zu einem Bußgeldbescheid, betonte ein Sprecher des Einwohner-Zentralamts. Manche Verfahren würden beispielsweise eingestellt. Zudem seien bis Mitte Mai auch 643 Einsprüche bei der Bußgeldstelle eingegangen.

Bis zum 22. Mai wurden laut Polizei 12 000 Menschen kontrolliert und 8270 Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung aufgedeckt. „Die Bürger halten sich grundsätzlich an die Eindämmungsverordnung und zeigen Verständnis für die von uns getroffenen Maßnahmen“, so Polizeisprecher Holger Vehren.

An 2675 Orten hat die Polizei den Angaben zufolge bis Mitte Mai kontrolliert. An manchen öffentlichen Plätzen, wie der Sternschanze, hätte sich der eine oder andere Hamburger allerdings weniger kooperativ gezeigt: „An diesen Orten in Hamburg lassen teilweise jüngere Menschen den nötigen Respekt vermissen“, sagte Vehren und betonte: „Da spielt auch Alkohol eine Rolle, der in der Umgebung gekauft wurde“.

Mehr als eine Million minderwertige Schutzmasken beschlagnahmt

18.27 Uhr: Zwei Männer aus Mecklenburg-Vorpommern und eine Frau aus Sachsen stehen im Verdacht, minderwertige Atemschutzmasken als hochwertige FFP2-Masken verkauft zu haben. Bei Durchsuchungen von Lagerräumen, Büros und Wohnungen sei mehr als eine Million Masken beschlagnahmt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin.

Demnach importierten die 52 und 32 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und die 34-jährige Frau aus Dresden die Masken aus Vietnam und wollten sie in Deutschland gewinnbringend verkaufen. Dabei hätten sie gewusst, dass die Masken weder die entsprechende Zertifizierung noch die erforderlichen Eigenschaften aufwiesen.

Wie viele Exemplare sie bereits verkauften und wer die Abnehmer waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die drei Beschuldigten wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs sowie des Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz.

Rücknahme von Lockerungen: Hamburg weit von Neuinfektions-Obergrenze entfernt

17.27 Uhr: Die Vorgabe ist klar: Sobald es in Hamburg mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gibt, werden Lockerungen zurückgenommen. Von diesem Wert ist unsere Stadt jedoch noch weit entfernt. Wie der Senat am Mittwoch bekanntgab, liegt dieser Wert aktuell bei 1,3 von möglichen 50 Neuinfektionen. Für Hamburg beträgt die Grenze der Neuinfektionen übrigens 900 Fälle in sieben Tagen – aktuell liegt dieser Wert bei 24. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte am Dienstag im Rahmen der Landespressekonferenz ebenfalls klargestellt, dass Hamburg noch weit von dem kritischen Wert entfernt sei.

Unterricht für alle Grundschüler ab 8. Juni in Schleswig-Holstein

16.31 Uhr: Alle Grundschüler in Schleswig-Holstein sollen vom 8. Juni an wieder eine tägliche Beschulung im Klassenverband erhalten. Das kündigten Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) am Mittwoch in Kiel an als weitere Lockerung in der Corona-Krise. Dabei werden die Abstandsregel nicht mehr gelten, wie Prien ankündigte.

In der letzten Woche vor den Sommerferien, die am 29. Juni in Schleswig-Holstein beginnen, sollen alle Schüler aller Schulen tageweise in ihrem Klassenverband zusammenkommen. Dies bedeute aber nicht, dass alle Schüler zur gleichen Zeit in der Schule sein werden, sagte Prien. Eine Regelbetrieb finde nicht statt. Der Regelbetrieb an allen Schulen soll nach den Sommerferien mit dem neuen Schuljahr am 10. August wieder starten, kündigten Prien und Günther an.

Jugendherbergen im Norden öffnen wieder

16.03 Uhr: Nach mehr als zwei Monaten coronabedingter Pause öffnen viele Jugendherbergen im Norden wieder ihre Tore. Dies seien vor allem besonders attraktiv gelegene und familienfreundliche Standorte, teilte der für Schleswig-Holstein, Hamburg und das nördliche Niedersachsen zuständige Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks am Mittwoch mit. Zu den 15 der insgesamt 45 Jugendherbergen im Norden, die diese Woche wieder öffnen, gehören die drei Häuser auf Sylt sowie die Jugendherbergen Helgoland, Scharbeutz, Kappeln und Fehmarn. Auch das Haus in Cuxhaven sowie die Jugendherberge „Auf dem Stintfang“ in Hamburg empfangen wieder Gäste.

Nordsee-Stadt bittet um Touristen-Pause

15.25 Uhr: Der Oberbürgermeister von Cuxhaven, Uwe Santjer (SPD), hat an Tagestouristen appelliert, zu Pfingsten noch auf Ausflüge in die Küstenstadt zu verzichten. „All diejenigen, die es sich auch zu Hause schön machen können, mögen dies tun und ein bisschen Cuxhaven-Pause machen“, sagte er der „Nordsee-Zeitung“ (Mittwoch). „Im Sommer können wir dann wieder gemeinsam feiern.“

Das Nordseeheilbad Cuxhaven ist vor allem wegen seiner Strände bei Urlaubern beliebt. An der Strandpromenade gilt ein „Rechtsgehverbot“, um Mindestabstände einzuhalten.

Das oberste Gebot sei der Gesundheitsschutz. „Wir wollen nicht nur die Einwohner schützen, sondern auch die Gäste“, betonte Santjer. Mit der Pause sei gleichzeitig auch eine Einladung für später ausgesprochen. Er habe sich in der zurückliegenden Zeit regelmäßig mit den Vertretern der Tourismusbranche getroffen. Es sei sehr bewundernswert, dass deren erste Reaktion Verständnis für die Einschränkungen gewesen seien.

Die Lockerungen gehen dem Oberbürgermeister allerdings zu schnell, nicht nur im Tourismus. „Mir wäre es lieber gewesen, wir wären auf Strecke gefahren und hätten langsamer gelockert“, sagte Santjer. Auf die Tourismusbranche entfallen in Cuxhaven rund 8000 Arbeitsplätze. Der Jahresumsatz liegt demnach bei 350 Millionen Euro.

Niedersachsen erwägt schnellere Lockerungen für Kitas

14.19 Uhr: Niedersachsen erwägt nach Worten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eine schnellere Rückkehr von Kindern in die Kindergärten als bisher geplant. „Bei einer weiteren Stabilisierung des Infektionsgeschehens kann ich mir gut vorstellen, die Notbetreuung auf mehr als 50 Prozent der Regelgruppengröße weiter hochzufahren oder auch die Einrichtungen mit einem reduzierten Betreuungsangebot frühzeitig wieder zu öffnen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Wir möchten die Eltern schnellstmöglich bei der Betreuung entlasten und möglichst vielen Kindern regelmäßiges Spielen und Kontakt mit anderen Kindern ermöglichen“, sagte er weiter. Bisher ist in Niedersachsen vorgesehen, dass die Notbetreuungsgruppen maximal auf die Hälfte der Größen im Regelbetrieb ansteigen dürfen. Das sind 8 Kinder in Krippengruppen, 15 in Kindergartengruppen und 10 im Hort. Der reguläre Betrieb soll eigentlich erst im neuen Kita-Jahr wieder beginnen.

„Alle bekommen Angst“: UKE-Experte kritisiert Umgang mit Corona

13.01 Uhr: Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel wünscht sich einen rationaleren Umgang mit Corona. „Wir als Gesellschaft stellen diese Toten gerade derart in den Mittelpunkt, dass alle Angst bekommen. Alle denken: Killervirus!, sie lesen die nackten Zahlen, über 8000 Tote, und denken: Als Nächstes bin ich dran“, sagte Püschel der „Zeit“.

Besonders störe ihn, wie mit Senioren umgegangen werde. „Alte Menschen brauchen ihre Familie. Direkt an ihrem Bett, anwesend, gerade die Schwerkranken!“ Püschel hat bislang alle gut 200 Verstorbenen in Hamburg, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren, obduziert. Ohne Ausnahme hätten sie schwerwiegende Vorerkrankungen gehabt, die ihre Lebenserwartung stark eingeschränkt hätten.

„Wenn dieses Virus in ein Pflegeheim mit sehr alten, sehr kranken Menschen kommt, dann gibt es Tote, ja“, so Püschel. „Aber selbst dort überleben die meisten. Mich stört: Nur die schlimme Seite wird erzählt, nicht, wie es gut ausgehen kann.“

Der 68-Jährige plädiert für einen selbstbestimmteren Umgang mit dem Risiko. „Rational wäre, die Pandemie einfach einzuordnen unter die vielen Gefahren und Krankheiten, die es auf der Welt und im Leben gibt.“

Corona-Zahlen: So sieht es in den Hamburger Bezirken aus

11.50 Uhr: Hamburg verzeichnet nur noch wenige Neuinfektionen – das gilt natürlich auch für die einzelnen Bezirke. Die aktuellsten Corona-Zahlen dazu stammen vom 25. Mai, in absoluten Werten belegt Wandsbek dabei den ersten Platz. Nach Angaben des Senats gibt es dort 1271 Fallzahlen. Auf dem zweiten Platz folgt der Bezirk Hamburg-Mitte mit 863 Infektionen, auf Platz drei liegt Altona (817 Fälle). Es folgen die Bezirke Nord (804), Eimsbüttel (716), Harburg (377) und Bergedorf (213).

Im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen ergibt sich allerdings eine andere Reihenfolge: Hier übernimmt der Bezirk Altona mit 297 Fällen pro 100.000 Einwohnern die Spitzenposition. Es folgen die Bezirke Wandsbek (288 Fälle pro 100.000 Einwohner), Mitte (286), Eimsbüttel (268), Nord (256), Harburg (223) und Bergedorf (163).

Aktuelle Zahlen: Fünf weitere Infizierte in Hamburg

10.10 Uhr: Seit gestern sind von den Gesundheitsämtern in Hamburg 5 weitere Corona-Fälle bestätigt worden, wie der Senat soeben mitteilte. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle liegt damit bei 5.069. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 33 Personen in stationärer Behandlung, davon werden 14 Personen intensivmedizinisch betreut.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.700 Personen als genesen betrachtet werden. Die Gesundheitsbehörde geht demnach derzeit von rund 125 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgern aus.

Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 242 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin konnte zum jetzigen Stand bei 219 Personen die Covid-19-Infektion als todesursächlich festgestellt werden – das sind zwei Todesfälle mehr als am Dienstag.

Drei Corona-Infektionen mehr in Schleswig-Holstein

8.59 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um 3 auf 3068 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Mittwochfrüh weiter mitteilte, stieg die Zahl der Gestorbenen um 1 auf 140. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 30 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Nord-Länder stellen heute Papier gegen Corona-Krise vor

7.01 Uhr: In der Corona-Krise rücken die Nord-Länder zusammen. Die Finanzminister von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsame Positionen erarbeitet, mit denen sie gegen die Folgen der Krise ansteuern wollen. Ihr Papier stellen die Ressortchefs heute (12 Uhr) vor. Es beinhaltet Vorschläge für einen Dreiklang aus Bundeskonjunkturprogramm, struktureller Hilfe für Städte und Gemeinden und Altschuldenbewältigung.

Die Einzelheiten erläutern Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), die Kieler Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und ihr Schweriner Kollege Reinhard Meyer (SPD) in einer telefonischen Pressekonferenz. Die Kommunen im Norden wie in ganz Deutschland leiden unter drastischen Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer und häufig auch unter aufgetürmten Altschulden.

Das waren die News vom 26. Mai:

Wegen Corona-Auflagen: Hamburger Wirten droht Datenschutz-Ärger

21.37 Uhr: Seit einigen Tagen dürfen in Hamburg die Gastronomien ihre Gäste wieder bewirten. Eine Auflage dabei ist jedoch, dass die Besucher ihre Daten hinterlassen müssen, damit sie bei einem möglichen Infektionsgeschehen umgehende kontaktiert werden können und die Infektionskette eingeschränkt werden kann. Das Problem: In einigen Gastro-Betrieben liegen im Eingangsbereich einfach nur Zettel aus – und dort kann jeder die Daten der Kunden einsehen. „Das hört man gelegentlich, dass das so ist“, sagt Innensenator Andy Grote (SPD). Den Datenschutz müssen die Gastronomen jedoch sicherstellen. „Da ist der einzelne Betriebsinhaber aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass das geschieht“, so Grote.

Hamburg will an Maskenpflicht festhalten

21.02 Uhr: Wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag sagte, solle sich an den Regelungen für den HVV und für Geschäfte vorläufig nichts ändern. Die Maskenpflicht an diesen Orten sei wichtig, weil dort die Abstandsregelungen nicht so konsequent eingehalten werden können. „Das ist eine zusätzliche Sicherung. Sie ist lästig, aber die Leute haben sich ein stückweit daran gewöhnt“, so Tschentscher. Die Maskenpflicht würde es außerdem überhaupt erst ermöglichen, Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu vollziehen.

So denkt Tschentscher über die Lockerungs-Pläne in Thüringen

20.21 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält nichts von den umfassenden Lockerungs-Plänen in Thüringen. „Das, was ich darüber höre, ist so, dass die Haltung besteht, dass die Gefahr eigentlich gebannt ist“, sagte Tschentscher im Rahmen der Landespressekonferenz am Dienstag. Hamburgs Einschätzung sei jedoch eine andere. Man wolle weiterhin vorsichtig bleiben und in den kommenden Wochen genau beobachten, wie sich das Infektionsgeschehen mit den jetzt in Hamburg erfolgten Lockerungen entwickelt. „Wir teilen auf jeden Fall nicht die Einschätzung, dass die Corona-Krise vorbei ist“, so Tschentscher.

Den Eindruck hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zuletzt erweckt. Mit seiner Ankündigung, er wolle die allgemeinen Corona-Beschränkungen in Thüringen aufheben, hatte Ramelow am Wochenende heftige Debatten ausgelöst. Im Bund und in anderen Ländern stieß der Linkspolitiker damit auf Kritik, auch die eigenen Koalitionspartner SPD und Grüne distanzierten sich.

SPD-Chef Stegner unterstützt Hilfspläne von Scholz

18.50 Uhr: Die Hilfspläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) könnten nach Darstellung des Kieler SPD-Fraktionschefs Ralf Stegner zu einer Entlastung der Kommunen im Norden um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag führen. Wenn der Bund 50 Prozent der Gewerbesteuerausfälle der Kommunen übernähme, würde dies für Schleswig-Holstein 170 Millionen Euro bedeuten, sagte Stegner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er berief sich auf Schätzungen des Bundes. Übernähme der Bund zudem 50 Prozent der Altschulden, liefe dies auf 460 Millionen Euro für das Land hinaus und damit auf eine Gesamtsumme von 630 Millionen.

Die Scholz-Pläne könnten den Kommunen helfen, aus der Corona-Krise zu kommen, sagte Stegner. Sie müssten nach der Krise ausreichend investieren können. „Das können sie besser, wenn sie ihre Altschulden los sind und die Gewerbesteuerausfälle für dieses Jahr kompensiert werden.“ Er fordere die Jamaika-Koalition auf, den Kommunen dies nicht zu verweigern und sich für eine Verständigung einzusetzen. Scholz hat vorgeschlagen, dass Bund und Länder die Kommunen in dem geplanten Konjunkturpaket in der Corona-Krise mit 57 Milliarden Euro unterstützen. Aus der Union kam dazu Kritik.

Max Giesinger tritt in Hamburger Autokino auf

17.38 Uhr: Sänger und Wahlhamburger Max Giesinger wird am 14. Juni eine Autokino-Show auf der neuen Cruise Inn Autokino- und Konzertfläche im Cruise Center Steinwerder spielen. Im Mai begeisterte der Sänger auf seiner „Autokino Reise" bereits Fans in Hannover, Düsseldorf und Erfurt.

Hamburger Gesundheitsbehörde warnt vor FFP2-Schutzmasken

17.30 Uhr: Die Hamburger Gesundheitsbehörde warnt vor der Verwendung von FFP2-Schutzmasken einer bestimmten Charge der Marke „LexusLance Modell LK-003" des Importeurs „Brandsstock GmbH". Die Maske habe keine ausreichende Schutzwirkung. Grund hierfür ist wahrscheinlich das Material des Filters. Von der Benutzung der Maske rät die Behörde daher ab, sie könnte höchstens als einfache Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Masken mit den folgenden Angaben auf der Verpackung sind betroffen:

Production: 9144300053799610K

Lot Number: LK-003-A004

Production Date: 16/03/2020

Expiry Date: 15/03/2021

Hamburger Polizei schließt sieben Lokale wegen Corona-Verstößen

16.55 Uhr: Die Hamburger Polizei hat am vergangenen langen Wochenende mehr als 600 Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen registriert. Allein am Himmelfahrtstag seien es 340 gewesen, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag. Um Trinkgelage künftig zu verhindern, könne die Polizei von Mittwoch an den Verkauf von alkoholischen Getränken örtlich verbieten. Gegen Gastronomen seien am Wochenende 20 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet worden. Sieben Lokale wurden von der Polizei geschlossen, darunter das „Zwick“ in Pöseldorf.

Die Situation in der Kultkneipe bezeichnete Grote als „Gau“. „Die Lokalität war so voll, dass die Polizisten, die gerufen wurden, nicht reingekommen sind.“ Weder Gäste noch Mitarbeiter hätten im Gedränge Masken getragen und viele seien alkoholisiert gewesen. Es sei für die Beamten schwer gewesen, einen Verantwortlichen festzustellen. Eine Bereitschaft zur Einsicht habe es nicht gegeben. „Deswegen war es nicht möglich, anders vorzugehen als den Betrieb zu schließen für den Abend“, sagte Grote. Wegen der massiven Verstöße gegen Corona-Regeln droht dem Inhaber ein Bußgeld von 5000 Euro.

Flughafen in Hamburg mit neuen Corona-Regeln

16.28 Uhr: Ab morgen gilt auch in den Terminals am Flughafen Hamburg eine Maskenpflicht – für Gäste und Angestellte, die in engerem Kontakt mit Reisenden sind. Am Flughafen geht man davon aus, dass der Reiseverkehr durch die Lockerungen langsam zunehmen werde. Entsprechend werden nun weitere Maßnahmen getroffen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten.

Hamburger Bordelle bleiben geschlossen

15.42 Uhr: Prostitution bleibt in Hamburg wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. Juni untersagt. Man beobachte weiterhin das Infektionsgeschehen und müsse dann neu schauen, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde am Dienstag.

Forderungen des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistungen nach einer Lockerung des Verbots erteilte die Behörde eine Abfuhr. „Da ist natürlich auf Grund der Natur der Dienstleistungen, die da angeboten werden, eine hohe Infektionsgefahr.“ Dieser Bereich sei einer der letzten, der besprochen werde, sagte die Sprecherin. Der Verband hatte in einem Offenen Brief erklärt, eine weitere Schließung der Bordelle und ein Verbot der Prostitution seien durch nichts gerechtfertigt.

Kita-Öffnung: Hamburg wagt den nächsten Schritt

14.54 Uhr: Aufgrund des geringen Infektionsgeschehens, zieht Hamburg den nächsten Schritt zur Öffnung der Kitas vor. Nun sollen bereits ab dem 4. Juni alle Kinder ab viereinhalb Jahren in die Kitas zurückkehren. Somit wäre dann etwa die Hälfte der Kinder in der „erweiterten Notbetreuung".

Seit dem 18. Mai dürfen Kinder zwischen fünf und sechs Jahren wieder in die Kita. Der nächste Schritt hätte nach einer Beobachtungsphase von zwei Wochen ursprünglich erst ab dem 8. Juni folgen sollen.

Rund 4,7 Milliarden weniger Steuereinnahmen für Hamburg

14.44 Uhr: Die Corona-Krise schlägt sich auch in den Hamburger Steuereinnahmen nieder. Bis 2024 rechnet die Stadt mit 4,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen gegenüber der vorherigen Schätzung aus dem Herbst 2019. Dies besagt die aktuelle Mai-Steuerschätzung, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag vorstellte. Allein in diesem Jahr werde mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen gerechnet.

„Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie bedeuten einen deutlichen Schlag ins Kontor der Hamburger Steuereinnahmen. Das macht die Steuerschätzung sehr deutlich", so Dressel. Die aktuelle Prognose sei noch unsicher, da bisher wenig belastbare Daten zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie verfügbar sind. Im September soll es eine weitere Interims-Steuerschätzung geben. „Aber schon jetzt ist klar, dass uns die finanziellen Folgen der Pandemie noch sehr lange beschäftigen werden", sagt Dressel.

Hamburg gibt neue Corona-Zahlen bekannt

13.31 Uhr: Die Corona-Lage in Hamburg entspannt sich weiter. Wie der Senat am Dienstag bekanntgab, sind im Vergleich zum Vortag nur drei neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der insgesamt gemeldeten Corona-Fälle in unserer Stadt steigt damit auf 5064. Laut Robert-Koch-Institut können davon rund 4700 Personen als genesen betrachtet werden, akut sind demnach noch 120 Menschen mit dem Virus infiziert. Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Hamburg 241 Personen mit einer COVID-19-Infektion verstorben, bei 217 Personen davon war nach Angaben des Instituts der Rechtsmedizin eine Covid-19-Erkrankung auch die Todesursache – das sind zwei Todesfälle mehr als am Montag gemeldet wurden.

Derweil bleibt die Situation in Hamburgs Krankenhäusern ebenfalls entspannt: Nur noch 36 Hamburger befinden sich wegen einer Corona-Erkrankung in einer Klinik, davon befinden sich 14 Personen auf der Intensivstation.

Corona-Maßnahmen: Hamburg öffnet Kinos und Fitnessstudios

12.47 Uhr: Hamburg macht sich weiter locker! Wie der Senat am Dienstag bekanntgab, dürfen in unserer Stadt weitere Branchen ihre Pforten wieder öffnen. So dürfen unter anderem Kinos und Fitnessstudios ab Mittwoch ihren Betrieb wieder aufnehmen.

Live: Tschentscher äußert sich zur Corona-Lage in Hamburg

12.25 Uhr: Macht sich Hamburg heute weiter locker? Diese Frage soll heute im Rahmen einer Landespressekonferenz beantwortet werden. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und weitere Senatsmitglieder äußern sich ab 12.30 Uhr zur aktuellen Corona-Lage in unserer Stadt. Die Konferenz wird hier live übertragen:

Schleswig-Holstein: Starke Einbußen im Gastgewerbe

12.05 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie muss das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein schwere Umsatzeinbußen hinnehmen. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete, sanken die Umsätze der Branche im Vorjahresvergleich im ersten Krisenmonat März um 41,9 Prozent. Dabei waren die Auswirkungen im Beherbergungsgewerbe mit minus 48,6 Prozent noch deutlich höher als in der Gastronomie mit einem Rückgang von 38,3 Prozent. Mitte März mussten die Hotels und Restaurants als Schutzmaßnahme gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weitgehend schließen.

In den ersten drei Monaten des Jahres zusammen fielen die Umsätze im Gastgewerbe um 11,2 Prozent. Dabei hatte es in den ersten beiden Quartalsmonaten Januar und Februar laut Statistikamt noch normale Entwicklungen gegeben. Die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe sank im ersten Quartal zum gleichen Vorjahreszeitraum insgesamt um 1,4 Prozent. Die Gastronomie verbuchte ein Minus von 2,6 Prozent und das Beherbergungsgewerbe ein Plus von 1,3 Prozent.

Im März sank die Zahl der Beschäftigten im gesamten Gastgewerbe im Vorjahresvergleich um 7,3 Prozent. In der Gastronomie gab es einen Rückgang um 9,7 Prozent und im Beherbergungsgewerbe ein Minus von 1,9 Prozent. In beiden Bereichen sank besonders die Zahl der Teilzeitbeschäftigten.

Hamburger Virologe: Das sind die krassesten Corona-Hotspots

9.13 Uhr: "Ein Hochrisiko, wenn wir das mit Kindergärten vergleichen.“ Das sagt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg über die krassesten Corona-Hotspots, also jenen Orten, an dem die Ansteckungsgefahr am höchsten ist. Lesen Sie hier, von welchen Orten der Virologe spricht.

Drei weitere Infektionen in Schleswig-Holstein

9.05 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nach Angaben der Landesregierung zuletzt innerhalb eines Tages um 3 auf 3065 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut mit Stand Montagabend weiter mitteilte, stieg die Zahl der Gestorbenen um 2 auf 139. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 31 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Niedersachsen: Viele Freibäder sind wieder geöffnet

7.46 Uhr: Großer Ansturm beim verspäteten Saisonstart: Seit Montag dürfen Besucher in einigen niedersächsischen Freibädern wieder ihre Bahnen ziehen. Bei kühlen Temperaturen machte in Braunschweig das Freibad Bürgerpark bereits um 6.30 Uhr den Anfang. Bis zum Mittag zählte es 55 Gäste. Das sei eine gute Besucherzahl bei bewölktem Himmel, sagte Pressesprecher Fabian Neubert. Unter den Besuchern seien bekannte Gesichter gewesen: „Die Frühschwimmer kommen oft mehrmals in der Woche.“

Wegen des neuartigen Coronavirus gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. So muss in allen Bädern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu Menschen aus anderen Haushalten gewahrt werden. Einige Bäder haben die Besucherzahl daher begrenzt. Im Braunschweig soll durch drei Zeitfenster ermöglicht werden, dass mehr Gäste zu unterschiedlichen Öffnungszeiten schwimmen können.

Auch in Göttingen wurde die Freibadsaison am Montag eingeläutet, gleich drei Bäder öffneten. Allein in einem Freibad wurden nach Auskunft eines Sprechers rund 100 Frühschwimmer gezählt. Markierte Bahnen sorgen dafür, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. In die Nichtschwimmerbecken werden weniger Gäste eingelassen. Auch andere Angebote auf dem Gelände stehen den Besuchern offen. So sind Beachvolleyballflächen oder Spielplätze ebenfalls wieder zugänglich.

Die Freibäder in Hannover haben dagegen noch zu. Ein Konzept werde erarbeitet und solle spätestens am Freitag umgesetzt werden, sagte ein Sprecher der niedersächsischen Landeshauptstadt. Das AquaLaatzium in Laatzen bei Hannover öffnete am Montag auch zunächst nur seinen Fitness-Bereich, nicht die Schwimmbecken. In Bremen sollen nach dem Beschluss des Senats im Juni zunächst die Freibäder und ab Juli die Hallenbäder wieder öffnen.

Kita-Elternvertreter befürchten Corona-Spätfolgen

6.57 Uhr: Die Bedürfnisse von Kindern und Eltern werden in der Corona-Krise nach Ansicht der Landesvertretung der Kita-Eltern in Schleswig-Holstein stark vernachlässigt. „Am meisten tut es den Eltern weh zu sehen, dass andere Interessengruppen bevorzugt werden“, so der Landesvorsitzende Axel Briege. Als Beispiele nannte er die Fußball-Bundesliga und das Wiederanfahren der Wirtschaft. Viele Eltern könnten gar nicht arbeiten, weil die Kita-Betreuung nicht funktioniere. Belastbare Zahlen gebe es nicht.

Aus Brieges Sicht bräuchten betroffene Eltern einen Einkommensausgleich oder einen besonderen Kündigungsschutz. Er forderte eine Debatte darüber, wie der Kampf gegen die Corona- Pandemie mit den Anforderungen an Wirtschaft, Arbeitsmarkt und frühkindliche Bildung besser miteinander verknüpft werden kann. Andernfalls drohten ein Rückfall in alte Zeiten mit „Frauen an den Herd“ und mehr Altersarmut. Viele Eltern hätten schon jetzt keine Reserven mehr und kämpften um die Existenz ihrer Familien. „Leider beruht die Architektur der Lockerungen und Öffnungen auf sogenannter Systemrelevanz und nicht auf den Bedürfnissen von Familien.“

Nach Einschätzung Brieges sind viele Kitas personell und räumlich nicht hinreichend für die aktuellen Probleme gerüstet. Seit dem 16. März galt für die Kitas grundsätzlich ein Betretungsverbot. Es gab danach höchstens Notbetreuungen. In mehreren Stufen fährt das Land die Betreuung wieder hoch. Seit 18. Mai stehen Kitas auch Vorschulkindern und solchen mit besonderem Förderbedarf offen. Vom 1. Juni an sollen sie in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, mit einer Gesamtauslastung von mehr als 50 Prozent.

„Wir müssen sehr schnell, sehr kreativ sein“, sagte Briege auch unter Hinweis auf die angedachten Bildungskonzepte. „Eine Rückkehr in den vollen Regelbetrieb und damit zum Grundrecht auf bedarfsgerechte, frühkindliche Bildung für alle darf es nicht erst geben, wenn ein Impfstoff verfügbar ist.“

Hamburger Senat berät heute über weitere Corona-Lockerungen

6.23 Uhr: Angesichts der nahezu gestoppten Ausbreitung des Coronavirus in Hamburg berät der Senat heute über weitere Schritte zur Aufhebung von Kontaktbeschränkungen. Er halte dabei aber an seiner Strategie fest, besondere Infektionsrisiken durch entsprechende Auflagen zu Hygiene und Mindestabständen zu verringern, erklärte ein Senatssprecher.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will die Entscheidungen anschließend (12.30 Uhr) bekanntgeben.

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte am vergangenen Dienstag eine neue Rechtsverordnung mit Lockerungsmaßnahmen angekündigt. Auf der Agenda stünden Freibäder, Fitnessstudios, Kinos und Einrichtungen der Stadtteilkultur. Theater und Opern strebten von sich aus noch keine Öffnung an, hatte die Senatorin gesagt.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich Tests zufolge 27 Hamburger mit dem Virus infiziert. Der Senat hat angekündigt, dass er erst bei einem Wert von 900 Neuinfektionen pro Woche die Kontaktbeschränkungen wieder verschärfen würde.

Das waren die Corona-News vom 25. Mai:

11.572 bestätigte Corona-Fälle in Niedersachsen

20.23 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 11.572 gestiegen. Das sind neun mehr als am Tag zuvor, wie das Landessozialministerium am Montag mitteilte. Laut Hochrechnung sind 10.037 Menschen wieder genesen, das entspricht 86,7 Prozent der Fälle. 576 Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. In den niedersächsischen Kliniken werden aktuell 407 Infizierte behandelt, 73 von ihnen liegen auf Intensivstationen. 33 Erwachsene werden beatmet. Im Bundesland Bremen stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Vergleich zum Vortag um einen Fall auf 1313 Fälle an. Laut Gesundheitsressort gelten 962 Personen wieder als genesen. Bislang sind 40 Männer und Frauen mit dem Virus gestorben. Aktuell werden 43 Personen mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Acht liegen auf Intensivstationen, vier von ihnen werden beatmet.

Nach wilder Party: „Zwick“-Wirt will Geldstrafe nicht zahlen

19.43 Uhr: In der Nacht zu Sonntag feierten dutzende Gäste der Kultkneipe „Zwick“ am Mittelweg trotz Corona-Auflagen eine wilde Party (siehe gestrige Meldung 18.13 Uhr). Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei, die mehrere Vergehen ahndete, darunter das Missachten von Mindestabstand und das Fehlen eines Mundschutzes. Manche betrunkene Gäste sollen dabei sogar Polizisten beschimpft haben.

Das Ergebnis: Das „Zwick“ wurde dicht gemacht, den Inhaber Uli Salm (72) erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 5000 Euro. Doch die will der Promi-Wirt nicht zahlen. Er werde gegen die Strafe Widerspruch einlegen, sagte er dem „Abendblatt“. Außerdem hätte er sich von der Polizei ein umsichtigeres Vorgehen gewünscht. „Eine Verwarnung hätte doch ausgereicht, dann hätten wir das Zwick sofort geschlossen“, wird der 72-Jährige in der Zeitung zitiert.

Ministerium macht Theatern Hoffnung auf Neustart

18.03 Uhr: Für die Theater in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich ein Ende des wochenlangen Corona-Lockdowns ab. „Wir sind in Gesprächen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine langsame Öffnung der Theater in Mecklenburg-Vorpommern gegebenenfalls ab Mitte Juni ermöglicht werden kann“, sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Henning Lipski, am Montag.

Ob alle Bühnen vor der Sommerpause noch den Spielbetrieb aufnehmen, ist fraglich. Während die Vorpommersche Landesbühne in Anklam einer baldigen Öffnung aufgeschlossen gegenübersteht, steht für das Theater Vorpommern außer Frage, dass es vor Mitte Juni keine Vorstellungen in Greifswald und Stralsund mehr geben wird.

Ein Eckpunktepapier der Kultusministerkonferenz gibt Empfehlungen, wie eine Wiedereröffnung der Theater ermöglicht werden kann. Dazu zählt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Besuchern. Denkbar seien zunächst Aufführungen in kleinerer Besetzung und Mehrfachaufführungen kürzerer Programme.

MeckPomm seit fünf Tagen in Folge ohne Neu-Infektionen

16.31 Uhr: Schon den fünften Tag in Folge gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keine neuen nachgewiesenen Corona-Infektionen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag (15.45 Uhr) berichtete, sank sogar die Gesamtzahl um einen auf nunmehr 758 Fälle. Ein Fall in der Landeshauptstadt Schwerin habe sich nicht bestätigt. 111 Personen mussten oder müssen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation.

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen bei 47, die bundesweit niedrigste. Der deutsche Schnitt liegt bei mehr als 210.

Wattführungen in Schleswig-Holstein wieder erlaubt

16.11 Uhr: Wattführungen sind in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Unter entsprechenden Schutz- und Hygienemaßnahmen werden wieder Watt- und Gästeführungen im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer angeboten, wie die Nationalparkverwaltung am Montag mitteilte. Voraussetzung sei unter anderem die Einhaltung der Abstandsregeln sowie eine Auflistung der Kontaktdaten der Teilnehmenden. Mögliche seien Gruppen mit bis zu 50 Teilnehmern, sagte eine Sprecherin. „Es dürfen nur registrierte Personen an der Wattführung teilnehmen.“

Hamburgs Fiskus verzichtet vorübergehend auf 2,5 Milliarden Euro

15.03 Uhr: Hamburgs Finanzämter haben seit Beginn der Corona-Krise auf rund 2,5 Milliarden Euro fällige Steuern und Vorauszahlungen von Unternehmen vorläufig verzichtet. Der Löwenanteil entfalle auf 60.000 fällige Vorauszahlungen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, teilte die Finanzbehörde am Montag mit.

„Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Hilfen kommen an“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Für rund 15.000 Unternehmen wurden Steuerzahlungen von 660 Millionen Euro gestundet und auf Säumniszuschläge verzichtet, sowie für 1000 Unternehmen Vollstreckungen von 12,6 Millionen Euro ausgesetzt.

Anders als in Flächenländern entfalle in Hamburg ein großer Teil der Beträge auf die Gewerbesteuer, heißt es in der Mitteilung. Bei Steuerrückständen in nachweislich vom Coronavirus betroffenen Fällen müssten die Erleichterungen von der Vollstreckung individuell mit den Finanzämtern abgestimmt werden. Für die von Hamburg verwaltete Gewerbesteuer sowie die Landes- und Kommunalsteuern gelten entsprechende Regelungen, so dass die steuerlichen Hilfen aus einem Guss gewährt werden könnten. Der Aufschub bei den Steuern ergänzt für die Unternehmen die Soforthilfen von Bund und Land.

Hamburg meldet neue Corona-Zahlen

13.00 Uhr: Keine Neuinfektionen in Hamburg! Seit gestern wurden von den Gesundheitsämtern in Hamburg keine weiteren Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 bestätigt. Die Zahl der in Hamburg insgesamt gemeldeten Fälle liegt damit unverändert bei 5.061. Davon sind laut Robert Koch-Institut (RKI) rund4.700 genesen. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 37 Personen mit Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon werden 14 Personen intensivmedizinisch betreut.

Trotz Corona-Ausbruch in Leer: Restaurant-Regeln werden weiter gelockert

12.36 Uhr: Die Corona-Regeln in Niedersachsen werden trotz der Infektionen nach einem Restaurantbesuch in Leer (Ostfriesland) am heutigen Montag erneut gelockert. Gewinner sind die Hotels: Erstmals seit Beginn der Krise dürfen sie wieder öffnen und bis zu 60 Prozent ihrer Plätze belegen. Für Restaurants entfällt die maximale Auslastung von 50 Prozent, allerdings müssen Mindestabstände weiter gewahrt werden. Darüber hinaus können Fitnesscenter und Freibäder den Betrieb wieder aufnehmen. An den Schulen kehren die 11. Klassen zurück in den Unterricht. Einige Beschränkungen bleiben aber bestehen, insbesondere die Vorgabe, dass sich in der Öffentlichkeit die Mitglieder von maximal zwei Haushalten treffen dürfen.

Corona-Krise: Hamburger Tourismus bricht im März um zwei Drittel ein

11.00 Uhr: Die Corona-Krise trifft den Tourismus in Hamburg knüppelhart: Mit Beginn der Einschränkungen im März ist er weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Zahl der Übernachtungen reduzierte sich gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um gut 62 Prozent auf 456 000, teilte das Statistikamt Nord am Montag in der Hansestadt mit. Die Zahl der Gäste ging sogar um 65 Prozent auf 213 000 zurück, obgleich das Beherbungsverbot zur Bekämpfung des Coronavirus erst in der Mitte des Monats in Kraft trat. Danach waren die meisten Hotels geschlossen. Die April-Zahlen für die Hotellerie dürften somit nochmals schlechter ausfallen.

Keine neue Corona-Infektion in Schleswig-Holstein

9.20 Uhr: In Schleswig-Holstein hat es nach Angaben der Landesregierung zuletzt binnen 24 Stunden keine offiziell gemeldete Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Somit beträgt die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Corona-Krise nachgewiesenen Fälle mit Stand Sonntagabend weiterhin 3062, wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Zahl der Gestorbenen blieb bei 137. Rund 2800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. 32 werden noch in Krankenhäusern behandelt.

Leer: Jetzt auch Mitarbeiter der Meyer-Werft nach Corona-Ausbruch in Quarantäne

8.44 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch im Zusammenhang mit einem Restaurantbesuch in Leer (Ostfriesland) sind jetzt auch Mitarbeiter der Papenburger Meyer-Werft in Quarantäne. Einen entsprechenden Bericht des NDR bestätigte ein Firmensprecher am Montagmorgen. Dem NDR zufolge müssen „Mitglieder der Werft-Geschäftsführung und fast der gesamte Betriebsrat“ zu Hause bleiben. Es gebe bisher 18 bestätigte Infizierte.

Der Landkreis Leer sucht derweil weiter Gründe für die Infektionen. Es werde geprüft, ob es in dem Lokal Verstöße gegen die Corona-Auflagen gab, sagte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag. Eine Befragung der Gäste habe „Indizien geliefert, dass an dem Abend möglicherweise gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde“, hieß es. Diesen Hinweisen werde auch mit einer Anhörung des Betreibers nachgegangen.

Plaza der Elbphilharmonie kann wieder besucht werden

6.30 Uhr: Die Plaza der Elbphilharmonie macht am Montag um 10 Uhr wieder auf. Es gelten dabei aber besondere Schutzmaßnahmen, wie das Konzerthaus mitteilte. Deshalb sei die Anzahl der Personen begrenzt, die sich gleichzeitig auf der Plaza aufhalten können. Es werde dringend zu einer Online-Vorbuchung der Tickets geraten. Die Besucher werden zudem aufgefordert, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten und eine Gesichtsmaske etwa in Fahrstühlen oder im Shop zu tragen. Die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Meter Höhe über der Elbe ist ein Publikumsmagnet. Schon vor gut einem Jahr war der zehnmillionste Besucher auf der Plaza gezählt worden.

Das waren die Corona-News vom 24. Mai

Schulen im Norden öffnen für weitere Klassen

20.19 Uhr: Für viele Mädchen und Jungen in Schleswig-Holstein ist es nach wochenlangem Fernunterricht so weit: Sie dürfen ab Montag wieder in die Schule und dort lernen. Das gilt für die Klassen 1 bis 3 an den Grundschulen sowie die Jahrgänge 8 bis 12 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. In den Schulen müssen coronabedingte Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden. Ebenfalls vom Montag sind auch wieder Nachmittagsangebote für die Mädchen und Jungen möglich, die dann in der Schule sind. Mensen und ähnliche Einrichtungen dürfen bei Bedarf öffnen.

Corona-Kontrolle im "Zwick" in Pöseldorf

18.13 Uhr: In der Nacht zu Sonntag haben Streifenbeamte den legendären Laden am Mittelweg – in dem schon Reibeisen Rod Stewart, Popstar Pink und Schauspieler Hugh Grant abgefeiert haben – kontrolliert. Dabei wurden mehrere Corona-bedingte Vergehen geahndet, darunter das Missachten von Mindestabstand und das Fehlen eines Mundschutzes. Eine genaue Zahl an Verstößen hatte der Lagedienst der Polizei auf MOPO-Anfrage nicht. Aber: Das "Zwick" muss nun auf behördliche Anweisung hin erstmal geschlossen bleiben! Den Betreiber erwartet eine empfindliche Geldbuße.

Corona-Regeln missachtet! Polizei macht Bar dicht

14.41 Uhr: Weil sich Anwohner über eine Bar an der Unteren Schrangenstraße in Lüneburg wiederholt beschwert hatten, rückte die Polizei Samstagabend zur Kontrolle an. Das Ergebnis: „massive Verstöße“ gegen die Corona-Regeln! So sollen sich wesentlich mehr Personen als zulässig in der Bar aufgehalten, dazu eine Vielzahl nicht auf den Mindestabstand geachtet und nicht mal einen Mundschutz getragen haben, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. Die Polizei ordnete die umgehende Schließung der Bar an. Der Betreiber muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe von mehreren Tausend Euro rechnen.

Hamburg: Drei neue Corona-Fälle, kaum Intensivpatienten

13.00 Uhr: Die Zahlen bleiben niedrig! In Hamburg sind am Sonntag nur drei weitere Infektionen mit dem neuen Sars-Cov2-Virus bestätigt worden. Damit sei die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf nunmehr 5061 gestiegen, teilte die Gesundheitsbehörde mit.

Die Zahl der an einer Covid-19-Infektion gestorbenen Hamburgerinnen und Hamburger stieg nach Berechnungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) um drei Fälle auf nun 214. Insgesamt 14 Hamburger werden aktuell noch auf einer Intensivstation behandelt.

Schleswig-Holstein startet weitere Schul-Öffnungsphase

12.06 Uhr: Und nochmal der Blick nach Schleswig-Holstein. Dort startet morgen die dritte Phase der Schulöffnungen. Heißt: Die Schüler und Schülerinnen der Klassen 1 bis 3 und 8 bis 12 dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen. Aktuell mit deutlichen Einschränkungen: Neben Hygiene- und Abstandsregeln bedeutet dies auch, dass nur die Kernfächer Deutsch, Mathe und Englisch unterrichtet wird.

Keine neuen Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

10.51 Uhr: Gute Nachrichten aus Schleswig-Holstein: Unsere nördlichen Nachbarn melden keine Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden.

Noch mehr Menschen nach Restaurant-Besuch infiziert!

8.21 Uhr: Der Coronavirus-Fall aus Leer, bei dem zahlreiche Menschen nach einem Restaurantbesuch positiv auf Corona getestet wurden, weitet sich aus. Wie der Landkreis bei Twitter vermeldete, sei die Zahl der bestätigten Infektionen auf elf angestiegen, weitere Testergebnisse werden noch erwartet. Auch die Zahl der Menschen, die in Quarantäne mussten, ist auf über 70 angestiegen.

Und für den Inhaber des Lokals, der ebenfalls nach eigenen Angaben infiziert ist, könnte es richtig Ärger geben. Zur Erinnerung: Vor der offiziellen Wiedereröffnung nach der Lockdown-Beschränkung, gab es offenbar eine kleine Party mit geladenen Gästen. Dabei, so Leers Landrat Matthias Groote (SPD), gebe es laut Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass die „Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten worden sind“. Man werden den Indizien jetzt nachgehen. Ein Verfahren droht.

