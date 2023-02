Warmer Geldregen im März: Zehntausende Beschäftigte in Deutschland erhalten demnächst Corona-Prämien. Besonders erfolgreich beim Tarifpoker waren die Beamten und Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes: Soviel wie der Staat zahlt kaum ein anderer Arbeitgeber. Grundsätzlich kann jeder Arbeitgeber seinen Beschäftigten einen Corona-Bonus zahlen. Die Politik hat dafür gesorgt, dass bis zu 1500 Euro (insgesamt, seit 2020) steuerfrei sind. Aber: Das gilt nur bis März. Wer bis dahin keinen Bonus bekommen hat, muss spätere Sonderzahlungen versteuern. Wie viele Unternehmer davon Gebrauch machen, dazu gibt es keine Statistik, bekannt ist aber: Die Schere klafft weit auseinander.

Warmer Regen im März: Zehntausende Beschäftigte in Deutschland erhalten demnächst Corona-Prämien. Besonders erfolgreich beim Tarifpoker waren die Beamten und Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes: 1300 Euro steuerfrei für jeden. Soviel wie der Staat zahlt kaum ein anderer Arbeitgeber.

Grundsätzlich kann jeder Arbeitgeber seinen Beschäftigten einen Corona-Bonus zahlen. Die Politik hat dafür gesorgt, dass bis zu 1500 Euro (insgesamt, seit 2020) steuerfrei sind. Aber: Das gilt nur bis März. Wer bis dahin keinen Bonus bekommen hat, muss spätere Sonderzahlungen versteuern. Wie viele Unternehmer davon Gebrauch machen, dazu gibt es keine Statistik, bekannt ist aber: Die Schere klafft weit auseinander, von 1300 Euro für Beamte bis zu Warengutscheinen für Discounter-Angestellte im Wert von wenigen hundert Euro.

Unklar ist, was im Gesundheitsbereich passiert, für den die Ampelkoalition eine Milliarde Euro für weitere Corona-Boni ankündigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist für Abstufungen der Sonderzahlungen, je nach Belastung der unterschiedlichen Berufsgruppen und je nach Auslastung der Kliniken mit Covid-Patienten.

Die Lobby der Krankenhäuser, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, sieht das anders: „Dieser Bonus muss allen Krankenhausbeschäftigten zugutekommen, denn Krankenhaus ist immer Teamarbeit“, so ein Sprecher zur MOPO: „Wichtig ist auch, dass dieser Bonus nicht nur in Kliniken ausgezahlt wird, die direkt Covid-Kranke betreut haben, sondern in allen Krankenhäusern.“

Eigentlich wollte Olaf Scholz Ende Januar verkünden, wann der Milliardentopf ausgezahlt wird, derzeit ist der Konflikt über die Frage, wer wie viel bekommen soll, nicht geklärt.

Corona-Boni in Deutschland: Wer bekommt das Geld?

Bei den Beamten fand eine Diskussion zu Abstufungen nicht statt: Alle, vom Polizisten und der Richterin, über die Justizvollzugebeamtin und den Mitarbeiter auf dem Recyclinghof bis zur Verwaltungsangestellten im Homeoffice, bekommen 1300 steuerfreie Euro, was alleine in Hamburg mit 266 Millionen Euro zusätzlicher Personalkosten zu Buche schlägt. „Gießkannenprinzip“, geißelt das der Hamburger Steuerzahlerbund. „Neiddebatte“ kontert der Beamtenbund Hamburg: Zu prüfen, ob Corona einem Beamten die Arbeit tatsächlich erschwert hat, wäre ein zu hoher Verwaltungsaufwand. Außerdem sei der Bonus der Ausgleich dafür, dass die Erhöhung der Bezüge um 2,8 Prozent erst Ende des Jahres wirksam wird.

Tatsächlich bekommen auch die Beschäftigten anderer Branchen tariflich vereinbarte Corona-Sonderzahlungen, allerdings meist deutlich weniger als die Beamten. Ein paar Beispiele, die die Hans-Böckler-Stiftung der Gewerkschaften veröffentlicht hat:

Textil- und Bekleidungsindustrie (West): 325 Euro

Eisen- und Stahlindustrie: 500 Euro

Volkswagen: 1000 Euro

Süßwarenindustrie (NRW): 90 Euro

Bauhauptgewerbe: 500 Euro (West), 220 Euro (Ost)

Den rund 170.000 Beschäftigten der bundeseigenen Deutschen Bahn wurden 1000 bis 1100 Euro zugesagt. Die Beschäftigten der Post erhielten 2020 und 2021 je einen Corona-Sonderbonus von 300 Euro.

Und diejenigen, die nicht beim Staat angestellt sind und auch im härtesten Lockdown rausmussten? Die Kassiererinnen und Kassierer? Die Schwarz-Gruppe mit den Ketten Lidl und Kaufland hat nach eigenen Angaben bereits 95 Millionen Euro Prämien an über 170.000 Mitarbeiter in Deutschland ausgezahlt.

Corona-Sonderzahlungen im Einzelhandel

Die Mitarbeiter der Drogeriemarktkette dm erhielten neben einer Jahresabschlusszahlung Corona-Sonderzahlungen, jeweils 400 Euro in Form eines Warengutscheins und einer Sonderzahlung. Auch Aldi Nord zahlte im März 2020 eine freiwillige Sonderleistung in Form eines Warengutscheins in Höhe von 250 Euro.

Fest steht: Wer bis Ende März keine Corona-Prämie bekommt, kann sich vorerst keine Hoffnung mehr auf einen steuerfreien Geldsegen machen: Im März endet diese Möglichkeit.