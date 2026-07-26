Bis 1994 waren homosexuelle Handlungen strafbar. Heute drohen keine Haftstrafen in Deutschland mehr, doch das Coming-out stellt für Betroffene immer noch eine große Herausforderung dar.

Ein Coming-out bedeutet für viele Betroffene große Ängste. MOPO-Reporterin Emilia Skibbe geht der Frage auf den Grund: Wieso ist das eigentlich so schwer? Florian Quandt

Mit 17 saß ich mit zwei Freundinnen während einer Hausparty auf dem Klo. Eine weinte, wir anderen trösteten sie. Zwischen Tränen, verschmiertem Make-up und ein paar Promille sagte sie uns, sie glaube, sie sei lesbisch. „Das ist doch nicht schlimm!“, sagten wir, während von draußen die Musik in den kleinen gefliesten Raum dröhnte. Sie habe es schon länger gewusst, erzählte sie mir später, aber es auszusprechen, fiel ihr schwer.

Einige Monate später hatte sie einen festen Freund. Doch nicht lesbisch? Ein queerer Fehlalarm? Keine von uns hatte eine Antwort. Dafür aber viele Fragen. Die Frage nach der eigenen Sexualität beschäftigte uns weit über die 17 hinaus. War man jetzt hetero, bi, pan? Es gab viele verschiedene Begriffe, viele Label und ob man sich diese geben wollte, öffentlich, das war wieder eine andere Sache.

Ich muss meine Beziehung im Urlaub nicht verstecken – ein Privileg

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„Braucht es überhaupt ein Coming-out?“, fragt mich eine enge Freundin am Telefon. Sie sitzt in Berlin, wir sehen uns ein paar Mal im Jahr, sind zusammen aufgewachsen. Wir denken gemeinsam über die Frage nach. Schöner wäre es natürlich, wenn man nicht das Gefühl hätte, verkünden zu müssen: Hallo, ich bin queer! Dennoch besteht weiterhin der gesellschaftliche Druck, sagt sie.

Von außen und von innen sei die Frage nach der Identität und der Sexualität mit Druck verbunden. „Ich habe diese internalisierte Homophobie so tief in mir“, erklärte sie mir einmal. Für sie war es nicht nur schwer, ihre Queerness nach außen zu tragen, sondern vor allem in sich drin. „Ich hatte das Gefühl, meine Queerness beweisen zu müssen“, erzählt sie. „Manchmal habe ich mich nicht genug gefühlt, dabei darf jeder ja für sich selbst entscheiden, wie er sich auslebt.“

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Ich habe nie an ein Coming-out gedacht. Für mich war einfach irgendwann klar, dass ich nicht nur auf Männer stehe. Und da ich jetzt seit mehreren Jahren in einer Beziehung mit einem Mann bin, muss ich mir auch keine Gedanken über meine Queerness machen, wenn ich das nicht möchte. Ein großes Privileg. Ich muss mir nicht vorher überlegen, ob ich meine Beziehung im Urlaub verstecken muss, ich muss keine unangenehmen Gespräche mit konservativen Familienmitgliedern haben, wenn ich meinen Partner zu Weihnachten mitbringe.

Für viele Menschen ist das Thema Coming-out berechtigterweise mit Ängsten verbunden. Wie reagiert mein Umfeld? Was, wenn ich nicht so akzeptiert werde, wie ich bin? Und es ist nicht nur die Sorge um Akzeptanz, sondern auch um Sicherheit.

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Historiker über queere Geschichte: „Lesbische Frauen kamen in der Öffentlichkeit nicht vor“

Der Autor Benno Gammerl sagt, je mehr Informationen und Sichtbarkeit es für LGBTQIA+ Themen und Menschen gibt, desto leichter fällt es den Leuten ihrer Umgebung mitzuteilen, dass sie queer sind. Der Historiker hat sich in seinem Buch „Queer – Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute“ der Historie homosexueller und queerer Bewegungen gewidmet. Zur MOPO sagt er: „Sie müssen sich nur einmal zurückversetzen in die 1950er- und 1960er-Jahre. Schwule Männer kamen ins Gefängnis und lesbische Frauen kamen in der Öffentlichkeit nicht vor.“

Für Frauen sei das Outing oft schwieriger als für Männer gewesen, erklärt er. „Frauen verdienten (und verdienen) weniger als Männer, es war ihnen vor 50 Jahren oft nicht möglich, als Alleinstehende, und schon gleich gar nicht als lesbisches Paar, eine Wohnung zu finden. Frauen, die ihr Coming-out in heterosexuellen Ehen hatten, kamen durch die Scheidung in sehr prekäre Situationen. Für verheiratete Männer war es auch nicht einfach, aber als beruflich erfolgreiche ‚Junggesellen‘ fiel es ihnen leichter, ihr Leben zu gestalten.“

Heute sei die Situation eine andere, dennoch sei das Outing für viele noch eine Herausforderung, so Gammerl. „Gerade in Zeiten, in denen queerfeindliche Gewalt zunimmt, und in denen rechte und rechtsextreme Stimmen auch in Deutschland fordern, Informationen zur sexuellen Vielfalt von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten.“ Gerade jetzt gelte es, gegenzuhalten.