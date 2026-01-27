Das Comeback der Alster-Schneemänner

Die Schneemann-Parade lebt wieder auf! Auf den Brücken an der Außenalster tauchen erneut kleine Schneemänner auf. Wie Hamburgs Schneemann-Werkstatt kultig wurde.

Kaum schneit es wieder, da werden die Brücken rund um die Außenalster erneut zu kleinen Kunstausstellungsflächen: Neue Mini-Schneemänner stehen Seite an Seite auf den Geländern der Krugkoppelbrücke und Fernsichtbrücke an der Außenalster. Mit ihrem niedlichen Design bringen sie nicht nur Anwohner, sondern auch Spaziergänger zum Schmunzeln.

Super cool mit Sonnenbrille: Die neuen Mini-Schneemänner.

Schneemann-Tradition ging viral

Bereits beim ersten großen Schneefall Anfang des Monats hatten Hamburger spontan damit begonnen, winzige Schneefiguren auf den Brücken aufzureihen. Manche waren kaum handgroß, andere fast einen halben Meter hoch – alle mit liebevollen Details wie Blaubeer-Augen, Ästen als Arme oder sogar Babysocken als Mütze verziert.

Dieser Mini-Schneemann grinst bis über beide Ohren.

Für Anwohner hat dieser Spaß bereits seit Jahren Tradition, aber dieses Jahr ging die Aktion viral: Passanten blieben stehen, lachten, machten Fotos und inspirierten andere dazu, ebenfalls mitzumachen. Für viele wurde der Spaziergang an der Alster so zur winterlichen Mini-Galeriestunde im Freien – und das mitten in Hamburg.

Neue Schneemann-Generation aufgetaucht

Jetzt – angesichts der aktuellen Wetterlage mit frostigen Temperaturen und Neuschnee – sehen die Hamburger keinen Grund, diese charmante Tradition einfrieren zu lassen. Die nächsten Tage sind perfekt, um noch mehr kleine Schneekunstwerke zu bauen. Bis zum Wochenende soll es in der Stadt erneut zu Schneefällen kommen und auch die Temperaturen bleiben niedrig.

Also: Ab zum Spaziergang an die Alster!