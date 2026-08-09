Collien Fernandes erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen – und macht ihn nun auch für den Kontaktabbruch ihrer Tochter verantwortlich. Hintergrund ist das bereits öffentlich gewordene Verfahren um Fake-Accounts und pornografische Inhalte, die über Jahre unter Fernandes' Namen verbreitet worden sein sollen.

In ihrem aktuellen Instagram-Statement schreibt Fernandes, es habe ein Gespräch zwischen Ulmen und der gemeinsamen Tochter gegeben, woraufhin diese den Kontakt zu ihr abgebrochen habe. Die Grundlage dafür seien aus ihrer Sicht „Lügen“, die Ulmen verbreitet habe – unter anderem über einen Vorfall aus dem Jahr 2023.

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Ulmen soll gegenüber der Tochter wie auch öffentlich über seine Anwälte behauptet haben, er habe von der Polizei ein Opferschreiben erhalten und sei darin als Opfer eingestuft worden, während gegen Fernandes ebenfalls wegen häuslicher Gewalt ermittelt worden sei. Fernandes weist diese Darstellung zurück und erklärt, dass ausschließlich gegen Ulmen ein Verfahren eingeleitet worden sei.

Platziert Ulmen absichtlich Pressemitteilungen?

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Fernandes kritisiert zudem, dass Ulmen die Geschichte ihrer Ansicht nach gezielt über die Medien verbreite. Sie schreibt, bereits kurz nach der ersten Absage ihres Umgangs mit der Tochter habe er versucht, die Darstellung medial zu platzieren, das Kind werde zu 100 Prozent bei ihm leben.

Inzwischen sei auch ein Interview mit dem ehemaligen Kindermädchen bei RTL angekündigt worden. Fernandes betont, sie selbst hätte das Thema ihrer Tochter lieber aus der Öffentlichkeit herausgehalten, sehe sich durch die öffentlichen Äußerungen ihres Ex-Mannes aber zum Reagieren gezwungen.

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Dabei verbindet Fernandes den aktuellen Familienstreit erneut mit ihrem grundsätzlichen Engagement gegen digitale und sexualisierte Gewalt. Sie fordert, dass strafrechtlich relevante Vorgänge nicht hinter einer „Mauer des Schweigens“ verschwinden dürfen.

Für Christian Ulmen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Seine Anwälte hatte die früheren Berichte als teilweise rechtswidrige Verdachtsberichterstattung zurückgewiesen. (rei)