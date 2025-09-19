Eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die Rothenburgsort mit der HafenCity verbindet, wurde vor wenigen Tagen eingesetzt. Überall entstehen neue Wohnungen. Grünflächen und Wasser sind immer ganz nah. Viele Hamburger waren trotzdem noch nie in diesem Teil der Stadt, den die A1 in zwei Teile trennt und der langsam aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Höchste Zeit für eine Tour zu den besten Adressen vor Ort.

