Entenwerder

Picknick im Entenwerder Park mit Blick auf die Elbbrücken. Foto: Anke Geffers

  • Rothenburgsort

paidCitynah und dicht am Wasser: Dieser Stadtteil hat Potential

Eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die Rothenburgsort mit der HafenCity verbindet, wurde vor wenigen Tagen eingesetzt. Überall entstehen neue Wohnungen. Grünflächen und Wasser sind immer ganz nah. Viele Hamburger waren trotzdem noch nie in diesem Teil der Stadt, den die A1 in zwei Teile trennt und der langsam aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Höchste Zeit für eine Tour zu den besten Adressen vor Ort.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

