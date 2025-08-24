City in Blau-Gelb: Ukrainer feiern Unabhängigkeitstag

Rund 500 Ukrainerinnen und Ukrainer haben am Unabhängigkeitstag ihres Landes am Sonntag in Hamburg ein Zeichen gesetzt: In den Nationalfarben Blau und Gelb versammelten sich die Teilnehmenden am frühen Nachmittag am Hauptbahnhof und zogen – mit etwa einer Stunde Verspätung – durch die Innenstadt in Richtung Rathausmarkt.

Dort erwartete die Demonstrierenden ein vielfältiges Programm: Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka sowie Vertreterinnen und Vertreter der Grünen und CDU hielten Ansprachen. Für musikalische Unterstützung sorgte die ukrainische Band Elba, die mit ihrem Konzert für eine besondere Atmosphäre sorgte.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben rund 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Hamburg Schutz gesucht.

Laut Sozialbehörde wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 6000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert, von denen knapp 800 in andere Bundesländer weitervermittelt wurden. Die Demonstration in Hamburgs Innenstadt ist inzwischen beendet.