Wer den Block-Prozess verfolgt, kommt an ihnen nicht vorbei: Vor jedem Verhandlungstermin steht neben dem Eingang des Hamburger Strafjustizgebäudes ein älteres Paar. Zwischen sich stets ein großes Transparent mit Sprüchen wie „Gerechtigkeit für Christina Block“ oder „Für Christina Block“. Thomas und Manuela R. wohnen in Hamburg – doch mit der Familie Block haben sie gar nichts zu tun. Woher kommt ihr Engagement für die Angeklagte im Fall der Kindesentführung? Darauf haben sie eine erstaunliche Antwort.

Es ist ein kalter Dezemberdienstag in Hamburg. Früh am Morgen stehen der Mann und die Frau in dicker Winterjacke und Mütze vor dem Hamburger Strafjustizgebäude, mal wieder. Es sind noch Stunden, bis der 26. Tag im Block-Prozess beginnt. Mit ihrem Transparent sind die beiden eine kleine Berühmtheit geworden, bei jedem Termin werden Fotos von ihnen gemacht. „Wir stehen hier vor jedem Verhandlungstermin, so lange, bis alle drin sind“, sagt der freundliche ältere Herr.