Christian Ulmen gab der „Zeit“ ein Interview – und zog dann alle Zitate zurück

Im Fall um Schauspieler Christian Ulmen sorgt ein Bericht der „Zeit“ für Aufsehen: Demnach hat er ein ausführliches Interview gegeben – die Veröffentlichung scheiterte jedoch an nachträglich zurückgezogenen Zitaten.

Wie die Wochenzeitung berichtet, trafen sich Journalisten Ende März mit dem Schauspieler und seinem Anwalt Christian Schertz auf Mallorca. Über fünf Stunden hinweg habe Ulmen Fragen zu den von seiner Ex-Ehefrau Collien Fernandes erhobenen Vorwürfen beantwortet.

Christian Ulmen: Nach Autorisierung erscheint das „Zeit“-Interview nicht mehr

Vor der geplanten Veröffentlichung kam es jedoch zu einer sogenannten Autorisierung. Bei diesem Vorgang legen Interviewpartner fest, welche Aussagen zitiert werden dürfen. Laut „Zeit“ zogen Ulmen und sein Anwalt nach wochenlangen Auseinandersetzungen schließlich sämtliche Zitate zurück – das Interview konnte daher nicht erscheinen.

Auch ein späteres Gespräch mit Ulmens Anwalt in Berlin sei demnach zunächst geführt, anschließend aber ebenfalls vollständig zurückgezogen worden. Als Begründung habe der Jurist unter anderem mögliche Befangenheit einer an der Recherche beteiligten „Zeit“-Redakteurin angeführt.

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Fernandes wirft ihrem Ex-Mann vor, sie über längere Zeit gezielt manipuliert und öffentlich bloßgestellt zu haben. Konkret geht es unter anderem darum, dass er ein Fake-Profil unter ihrem Namen erstellt und sich in Chats als sie ausgegeben haben soll, um mit anderen Männern zu kommunizieren.

Dabei soll er auch intime Inhalte sowie Bilder und Videos verschickt haben, die ihr täuschend ähnlich sehen. Zudem stehen Vorwürfe von psychischem Druck und einer insgesamt belastenden, teils toxischen Beziehung im Raum. Ulmens Anwalt weist die Vorwürfe zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. (rei)