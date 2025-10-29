Charity-Gala in Hamburger Luxushotel geplatzt – weil keiner hin will

Es sollten Spenden für die Unterstützung Muskelschwund-Erkrankter zusammenkommen – doch daraus wird nichts: Die für den 1. November geplante Charity-Veranstaltung „Night of the Butterflies“ im „Hotel Atlantic“ wird nicht stattfinden. Der Grund ist bitter.

Wie der veranstaltende Verein Deutsche Muskelschwund-Hilfe mitteilt, musste die Gala wegen zu geringer Anmeldezahlen abgesagt werden. Das Team des Hotels habe mit großem Einsatz daran gearbeitet, den Charity-Abend zugunsten muskelkranker Menschen zu einem besonderen Ereignis zu machen, so der Verein in einer Mitteilung.

Charity-Gala für Muskelkranke abgesagt

„Das Team des ,Atlantic’ hat lange mit dieser Entscheidung gehadert und bedauert diesen Schritt zutiefst“, schreibt der Verein auf seiner Webseite, „doch wenn am Ende die Kosten höher sind als der Erlös, bleibt einem nichts anderes übrig.“ Nach Beratung mit dem Vereinsvorsitzenden Dirk Rosenkranz sei die Entscheidung zur Absage gefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Christina Blocks Tagebücher: Gericht fällt wichtige Entscheidung

Die Deutsche Muskelschwund-Hilfe will Betroffenen und deren Angehörigen mit Unterstützungsangeboten zur Seite stehen. Die Angebote sollen kostenfrei nutzbar sein – ohne Bindung an eine Mitgliedsgebühr. Dafür benötige der Verein Spenden, heißt es auf der Webseite. (tst)