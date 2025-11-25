Chapeau! Jan Delay hat eine Auszeichnung für seinen Style bekommen

Hut und Sonnenbrille – das sind die unverwechselbaren Markenzeichen von Jan Delay. Dafür gab’s nun eine besondere Ehre: Der Hamburger Musiker wurde zum „Hutträger des Jahres 2025“ gekürt. Für die Verleihung wählte er allerdings eine andere Kopfbedeckung: Der 49-Jährige kam lässig mit Baseballkappe.

Seine musikalische Karriere begann er in den 1990er Jahren als Teil der HipHop-Formation „Absolute Beginner“. Seitdem bewegt sich Jan Delay auch als Solokünstler zwischen HipHop, Soul, Reggae und Funk. Mit dabei ist immer – sein Filzhut. Er sitzt stets leicht schräg mit hochgeklapptem Rand auf dem Kopf, nur die Farbe changiert.

„Da bin ich speziell“, verrät Jan Delay, mit bürgerlichem Namen Jan Philipp Eißfeldt. Bei Konzerten trage er Player. Die Hutgröße: 59.

Mit der Auszeichnung zum 13. „Hutträger des Jahres“ ehrt der Verband Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) „einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte mit sozial-politischer Haltung geschrieben hat“, so der Wortlaut der Pressemitteilung. GDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt überreichte Jan Delay den Goldhut, eine individuell designte Holzform, mit der in der Vergangenheit Hüte hergestellt wurden. Der Künstler bedankte sich überschwänglich.

Die Verleihung des Titels „Hutträger des Jahres“ durch den GDH findet traditionell im Rahmen des „Internationalen Tag des Hutes“ am 25. November statt und würdigt prominente Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für Hüte, Mützen und Caps haben. Damit reiht sich Jan Delay in eine Liste prominenter Vorgängerinnen und Vorgänger ein, darunter Torsten Sträter, Kai und Thorsten Wingenfelder, Max Mutzke, Prof. Dr. Harald Lech, Horst Lichter, Johannes Oerding, Massimo Sinató, Gregor Meyle, Jan Josef Liefers, Roger Cicero, Andreas Hoppe und Nadine Angerer.

Jan Delay geht 2026 mit seiner Band „Disko No. 1“ im kommenden Jahr auf eine Open-Air-Sommertournee namens „Best Of 25 + 2 Years – Die Tour“ durch Deutschland. Zu den Terminen gehören unter anderem Konzerte in Darmstadt, Haltern am See, Monheim, Nürnberg, Celle, Heilbronn, Bad Oeynhausen, Lüdenscheid, Wilhelmshaven und Timmendorfer Strand. (mp)