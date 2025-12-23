mopo plus logo
Wasserturm im Schanzenpark

So sieht das aktuelle Logo vom Bezirk Eimsbüttel aus, doch der Wassersturm gehört inzwischen zum Bezirk Altona. Foto: Imago/Lars Berg/ Bezirksamt Eimsbüttel Collage: MOPO

  • Eimsbüttel

paidChaos um neues Eimsbüttel-Logo: Preise vergeben, Entwürfe geheim

Eimsbüttel braucht ein neues Logo – darin war sich die Bezirkspolitik einig. Auf dem bisherigen Logo des Bezirks ist nämlich noch der Wasserturm im Schanzenpark zu sehen, der inzwischen zum Bezirk Altona gehört. In diesem Sommer wurde ein Wettbewerb um den besten Entwurf gestartet. Mehr als 100 Einsendungen gab es: Im November kürte eine Jury die ersten drei Plätze – doch bislang sind weder die Logos noch die Namen der Preisträger veröffentlicht worden. Was ist da los? Die MOPO hat nachgeforscht, was dahintersteckt – und ist auf eine kuriose Geschichte gestoßen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

