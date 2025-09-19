An der Elbe sorgt eine kleine Mauer für großen Ärger. Etwa einen Meter hoch ist sie, zu Teilen verdeckt von Ästen, Zweigen und Gewächs. Sie soll die Anwohner von Neumühlen bei Sturmflut vor der Elbe schützen. Weil das Wasser wegen des Klimawandels höher steigen wird, möchten Anwohner und ein zuständiger Verein die Mauer erhöhen. Klingt einfach, doch da haben die Bürger ihre Rechnung ohne die Hamburger Verwaltung gemacht. Aus dem simplen Anliegen ist über Monate ein kafkaesker Bürokratie-Albtraum entstanden.





