S-Bahnzüge stehen auf einem Nebengleis am Bahnhof Altona.

Wegen kalten Temperaturen kam es am Sonntagabend und Montagmorgen zu erheblichen Störungen im S-Bahn-Verkehr. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

paidChaos schon bei 5 Zentimeter Schnee: Warum dieser S-Bahn-Winter besonders hart wird

Der Winter ist in Hamburg angekommen – und sorgte auf den Schienen (mal wieder) direkt für Chaos. Am Sonntagabend und Montagmorgen kam es bei der S-Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen. Aber wie können fünf Zentimeter Schnee und schmelzender Frost den Zugverkehr derart lahmlegen? Die Antwort ist simpel und wird Hamburgs S-Bahn-Fahrer nicht freuen.

Schon am Sonntagabend begann das Chaos: Der Schnee fiel, die S-Bahnen Richtung Altona standen. Bis zum Montagmorgen zog sich das Problem mit erheblichen Verspätungen und Ausfällen im S-Bahn-Verkehr. Besonders betroffen waren die Bereiche um Ohlsdorf, Bergedorf und Altona. Durch die Störungen sind die Züge der S1 und S2 zeitweise nur im 10-Minuten-Takt gefahren, die S5 wurde umgeleitet.

Schnee fällt – und natürlich ist die Heizung kaputt

