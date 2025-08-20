Kabelbrand legt Zugverkehr lahm – U-Bahnhof in Hamburg evakuiert

Ein Kabelbrand am U-Bahnhof Lübecker Straße hat am Mittwochnachmittag den Bahnverkehr teilweise lahmgelegt. Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Am Mittwochnachmittag kam es im U-Bahnhof Lübecker Straße zu einem Brand. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 15 Uhr etwa 100 Meter vor dem Bahnhof in Fahrtrichtung Garstedt aus – offenbar handelte es sich um einen Kabelbrand. Besonders betroffen waren die Gleise 3 und 4, die in Richtung Hauptbahnhof führen, wie der Lagedienst auf Anfrage der MOPO mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen und Rauch sichtbar, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Eine U-Bahn sowie der gesamte Bahnhof wurden vorsorglich evakuiert. Die Hochbahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Um 15.27 Uhr löschten die Einsatzkräfte den Brand. Die Nacharbeiten dauerten bis 15.39 Uhr an.