Chaos am Hauptbahnhof: S-Bahn-Sperrung führt zu überfüllten Bahnsteigen und Zügen

Pendlerfrust am Montagmorgen am Hauptbahnhof: der Bahnsteig brechend voll, der Zug in den Hamburger Osten überfüllt. Was war da los?

Wer mit dem Regionalexpress RE1 vom Hauptbahnhof nach Bergedorf oder in die entgegengesetzte Richtung wollte, musste sich erstmal über einen überfüllten Bahnsteig quälen – und dann hoffen, überhaupt noch einen Stehplatz in dem dichtgepackten Zug zu bekommen. Etliche Fahrgäste konnten sich nicht mehr in den Wagen quetschen und durften der Bahn nur noch hinterherblicken. Das berichtet das „Abendblatt“.

Grund für das Chaos: Auf den Gleisen der S-Bahnlinie 2 wird bis zum 20. Juli gebaut – zwischen Berliner Tor und Tiefstack fahren daher seit Montag Ersatzbusse. Das ist zeitraubend und umständlich – weshalb etliche Fahrgäste eine bequemere Alternative gewählt haben.

Bahn hat offenbar nicht mit diesem Andrang gerechnet

Wer nämlich ohnehin ganz bis nach Bergdorf will, kann statt der Busse und S-Bahnen auch einfach den RE1 nehmen. Das dauert nur rund zehn Minuten. Die S-Bahn Hamburg empfiehlt das selbst auf X. Allerdings hat das Unternehmen offenbar nicht mit diesem großen Andrang gerechnet.

Laut einer Sprecherin liegen der Bahn allerdings auch gar „keine Meldungen zu überbesetzten Zügen des RE1 vor“, sonst „würden wir auf nachfolgende Verbindungen verweisen oder auf den vorhandenen Ersatzverkehr“. Bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den folgenden Tagen entwickelt.