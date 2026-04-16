Besondere Aktion auf dem Dom: Olympia-Stars schlagen und Tickets gewinnen

Auf dem Hamburger Dom können Besucher am Freitag gegen echte Olympia- und Paralympics-Stars antreten – und dabei eine wilde Fahrgeschäft-Runde gewinnen.

Am 17. April steigt auf dem Dom diese besondere Mitmach-Aktion im Rahmen der Olympiabewerbung der Hansestadt: Besucher haben die Chance, sich direkt mit Hamburger Spitzensportlern zu messen. Mit dabei sind Basketballerin Maya Lindholm, gegen die im Korbwerfen angetreten werden kann, sowie Diskuswerfer Mika Sosna, der sich beim Dosenwerfen herausfordert.

Wer die beiden schlägt, darf sich über eine Freifahrt im „Olympia Looping“ freuen – eines der spektakulärsten Fahrgeschäfte auf dem Dom. (rei)