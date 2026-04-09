Protest gegen Merz: Mehrere Geschäftsstellen der CDU heißen deutschlandweit auf Google-Maps plötzlich „Eierhaus“. Auch in Hamburg sind die Bezeichnungen von Parteizentralen in mehreren Bezirken manipuliert worden. In der Innenstadt findet sich nun sogar ein fiktives Parteibüro des Abgeordneten „Egbert von Eierhaus“ mit ersten Rezensionen. Die CDU-Hamburg findet die Aktion auf Nachfrage gar nicht witzig.





