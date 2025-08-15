Casting des Grauens: Hamburger Touri-Attraktion sucht neue Grusel-Crew

Der Hamburg Dungeon sucht Verstärkung für die kommende Halloween-Saison. Gesucht wird eine „Scare Crew“, die an den Oktober-Wochenenden in den dunklen Gängen der Freizeitattraktion für zusätzlichen Schrecken sorgt.

Mitmachen können alle ab 18 Jahren – Schauspielerfahrung ist nicht erforderlich. Wichtig sind keine Scheu vor Dunkelheit, Lust auf ungewöhnliche Auftritte und ein Faible für makaberen Humor.

Hamburg Dungeon: Minijobs sollen mit Studium vereinbar sein

Das Casting ist für Freitag, 29. August 2025, um 16.30 Uhr in den Räumen des Hamburg Dungeon in der Speicherstadt (Kehrwieder 2) angesetzt. Bewerbungen sind bis zum 24. August online möglich.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Mieten-Irrsinn: 1400 Euro für 18 Quadratmeter

– Aus Rache geoutet: Ein bisexueller Pastor erzählt

– Urlaub im Bezirk Mitte: Fünfter Teil unserer Ferien-Serie

– Wilhelmsburg: Ein Projekt hilft älteren Menschen, Jobs zu finden

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: St. Paulis Transfer-Endspurt: Welche Baustellen noch offen sind

– 20 Seiten Plan7: Neues Burlesque-Festival in Hamburg

Wer ausgewählt wird, erhält vor dem Einsatz ein Training durch erfahrene Darstellerinnen und Darsteller. Die Arbeit erfolgt auf Minijob-Basis, die Einsätze werden so geplant, dass sie mit Beruf, Studium oder Ausbildung vereinbar sind.

Das könnte Sie auch interessieren: Ferien in Hamburg: Entdecken Sie die besten Tipps aus allen Bezirken

Wer beim Casting überzeugt, wird Teil einer kleinen Truppe, die das Halloween-Programm ergänzt – und Besucherinnen und Besucher mit kurzen, einstudierten Schreckmomenten aus der Reserve lockt. Seit 25 Jahren zeigt der Hamburg Dungeon in Live-Shows mit Schauspiel, Kulissen und Spezialeffekten die düsteren Kapitel der Stadtgeschichte. (mp)