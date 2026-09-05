Nico Santos wird am Abend gemeinsam mit dem MJ-Ensemble auf der Bühne stehen. picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Tanzen wie der King of Pop: Dafür braucht es Rhythmus, Coolness und ein bisschen Mut. Sänger Nico Santos ist großer Michael-Jackson-Fan und hat sich der sportlichen Herausforderung gestellt. Das war „sehr, sehr schön, sehr, sehr anstrengend aber auch. Ich bewundere Michael und natürlich alles, was er gemacht hat, mein ganzes Leben lang schon“, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Der Künstler ist mit Popsongs wie „Rooftop“ und „Safe“ erfolgreich geworden. Er ist zudem Juror bei der Castingshow „The Voice of Germany“.

Tanzen vom Profi lernen

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Im Stage Theater an der Elbe hat sich Santos von Michael-Darsteller Oxa die einzigartigen Schritte beibringen lassen. Sidekicks und Slides, Posen mit Hut und schließlich der berühmte Moonwalk zu „Billie Jean“ standen auf dem Trainingsplan. Profi Oxa war begeistert vom Tanztalent des Schülers. Etwa eine halbe Stunde wurde getanzt, gelacht und auch geschwitzt. Als kleines Kind habe er viel Zeit vor dem Spiegel verbracht und die Moves geübt, sagte Santos. Michael Jackson sei der Grund, warum er heute Musik mache.

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Santos ist großer Michael-Jackson-Fan

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„Meine Eltern waren beide Musiker, aber die haben mir damals zu meinem dritten Geburtstag in Michael Jackson VHS-Kassette geschenkt. Es war die History Part Two. Und ab da gab es in meinem Leben eigentlich nur Michael Jackson Musik.“

Der Musiker Nico Santos (r) übt mit OXA, dem Hauptdarsteller des MJ-Musicals, die typischen Michael-Jackson-Moves. picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Nach der Vorstellung von „MJ - Das Michael Jackson Musical“ am Abend soll Santos auch noch selbst auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit dem Ensemble und der Band wird der Sänger die zwei Michael-Jackson-Songs „Don't Stop 'Til You Get Enough“ und „Man in the Mirror“ performen.

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Santos persönlicher Lieblingssong von Michael Jackson sei mit „Who is it“ aber eher ein „Nischensong“, erzählte der Künstler.

Darum geht es im Musical

„MJ - Das Michael Jackson Musical“ erzählt die Entstehungsgeschichte von Jacksons „Dangerous“-Welttournee 1992 und gibt in Rückblenden Einblicke in Kindheit, Jugend und den Weg zum Ruhm. Hits wie „Billie Jean“, „Thriller“ und „Smooth Criminal“ führen durch Michaels Kindheit und seine Karriere.

Seit der Premiere am 1. Dezember 2024 in Hamburg hat sich „MJ - das Michael-Jackson-Musical“ laut Veranstalter zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Im Mai dieses Jahres knackte das Musical die Eine-Million-Besuchermarke. Das Ticketangebot habe der Veranstalter deshalb bis August 2027 erweitert. (dpa/mp)