Carsten Marek: Der Kiez-Pate packt aus

Ein Richter nannte ihn einmal den „Vorstandsvorsitzenden“ einer Gruppe von „nicht unbedingt ehrbaren Hamburger Kaufleuten“. Gemeint ist Carsten Marek. Mehr als 30 Jahre lang war der 58-Jährige auf dem Kiez eine große Nummer. Zeitweise kassierte seine 80-köpfige Zuhälterbande „Hamburger Jungs“ 120 Prostituierte ab. Heute ist Marek Chef des Groß-Bordells „Babylon“ in Hamm. Die MOPO sprach mit Marek über seinen Werdegang vom Klempner-Lehrling zum Kiez-König.

MOPO: Herr Marek, wie sind Sie im Rotlicht gelandet?



Carsten Marek: Über den Kampfsport bei „Nippon“ in der Gilbertstraße, wo viel „Milieu“ trainierte. Dort hab’ ich die Jungs vom Kiez kennengelernt. Und irgendwann hat man mich gefragt, ob ich Wirtschafter im Eros-Center werden möchte.



Davor haben Sie eine Lehre als Klempner gemacht. Haben Sie überhaupt als Handwerker gearbeitet?



Kurz, ein halbes Jahr. Dächer geklebt und so, als Subunternehmer. Das hat nicht so hingehauen.



Zu schlecht bezahlt?



Das auch. Wir hatten öfter Aufträge auf dem Kiez. Neue Klos einbauen zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, wie viel Geld da im Umlauf ist. Wenn man einen Klokasten abreißen musste, fand man dahinter immer dicke Knete, weil die Frauen das Geld da bunkerten.



Hinterm Klokasten?



Oder oben drin.



Und das haben die Klempner mitgenommen?



Jo, wenn wir da renoviert haben – wusste ja keiner und das Geld war ja mehr oder weniger herrenlos.



Also sind Sie gleich in diese lukrative Branche gegangen?



Mit 18 bin ich auf den Kiez gekommen, aber das ging alles nicht so schnell, das dauert ja seine Zeit. Bis man dort akzeptiert wird, muss man lange verkehren. Also 1978 oder 79 fing das richtig an.



1981 gab’s die ersten Morde auf dem Kiez, die Pinzner-Anschläge. Waren Sie im Visier des St.-Pauli-Killers?



Wie lange ist das jetzt her?



35 Jahre, keine Sorge, ist alles verjährt.



Na gut. Der Pinzner hat ja den Waldi Dammer und Ralf Kühne (Anm. der Red.: Zuhälter der Nutella-Bande) erschossen. Danach haben sich alle verpisst, nach der Schießerei hatten wir alle die Hosen voll. Später hatte ich die Möglichkeit, das P1 im Eros-Center zu übernehmen.



Vom Wirtschafter zum Etagen-Besitzer – ein steiler Aufstieg ...



Ich hatte keine Wahl. Mir wurde ein Angebot gemacht und ich hatte zehn Minuten Zeit zu überlegen.



Wer macht so ein Angebot?



Tommy Born. Er sagte: „Pass auf, wenn nicht: Mund abputzen und verpissen!“ Also musste ich den Puff übernehmen. Es wurde ein Preis festgelegt und den musste ich abdrücken. Ohne Verhandlungen oder irgendwas. Die haben mich ziemlich unter Druck gesetzt.



Hatten Sie Bammel, als Sie sich entschieden?



Ja, klar. Ich war sehr stolz, dass ich auserkoren wurde, aber es war ja auch nicht immer alles ganz gerade früher. Man wusste ja nicht, ob die Leute immer korrekt sind. Die jungen Burschen sind oft abgezogen worden.



Bei Ihnen lief es anders. Um die Jahrtausendwende waren Sie der Größte auf dem Kiez. Zeitweilig sollen bis zu 100 Mann auf Ihr Kommando gehört haben, genannt die „Marek-Bande“ bzw. „Hamburger Jungs“. Wie wurden Sie zum Chef der größten Gang auf dem Kiez?



Na ja, was heißt Gang und was heißt Chef? Ich war der, der respektiert wurde. Das hatte sich so entwickelt. Ich kannte aus der Sportschule super Jungs, die sauber waren und mit mir auf einer Wellenlänge. Die habe ich nach und nach in Positionen gebracht, dadurch wurden die Lücken wieder gefüllt.



Andere haben auch versucht, Gruppen zu bilden. Da hat es meist Ärger gegeben, Schießereien, Gewalt. Sie hatten 20 Jahre Ruhe ...



Ich habe jedem gesagt: Nie was mit aggressiven Ausländern machen! Und immer um den eigenen Kram kümmern – außer wenn Leute das Geschäft störten, etwa die vielen Dealer. Dann haben wir die mal zum Nachdenken gebracht ...



So überlebt man auf dem Kiez?



Ja, und aufpassen, dass die Leute nicht zu viel Scheiße bauen.



Daran sind ja die meisten gescheitert. Sie haben da 100 Muskelmänner. Wie verhindert man, dass die „Scheiße bauen“?



Indem man ihnen auf die Löffel haut, ich bin Kampfsportler! Nein, das war blöd ausgedrückt. Es gibt Regeln: Keine Drogen etwa. Bei Verstößen ist man nach dem dritten Mal rausgeflogen. Selbst bei Alkohol.



Das ging alles gut bis 2005. Da kam es zu einer Schießerei in der Nähe der Herbertstraße zwischen Ihren „Hamburger Jungs“ und konkurrierenden Zuhältern. Diese Ballerei, wie sehen Sie das im Rückblick?



Natürlich geht so etwas nicht. Unabhängig davon, dass die Sache ( Hamburger Jungs ) ungeklärt ist. Aber wäre das nicht kurz vor der Fußball-WM gewesen, hätte es nicht solche Wellen geschlagen.



Vor Gericht ging es dann glimpflich für Sie aus …



Es gab zwei Verfahren. Mit der Schießerei hatte ich absolut nichts zu tun, ich war gar nicht in Hamburg. Beim zweiten Verfahren ging es um „U21“ (Amn. der Red.: Zuhälter und Bordellbetreiber machen sich strafbar, wenn sich unter 21-Jährige bei ihnen prostituieren). Aber in meinem Laden war nicht eine Frau unter 21!



Wie lange waren Sie in U-Haft?



13 Monate.



Und dann nur Bewährung bekommen. Wie hat die Zeit im Knast den Kiez verändert?



Dann sähe es wahrscheinlich auf dem Kiez ein bisschen anders aus. Ich will nicht eingebildet sein, aber in diesen 13 Monaten hat sich einiges zum Negativen verändert.



Nämlich?



Die Clique hat Schaden genommen. Und es gibt Leute, die denken, man ist fünf oder sechs Jahre weg, und wollen daraus einen Vorteil ziehen. Und natürlich haben die Ausländer dort, wo vorher ein gesunder Ausgleich war, die Oberhand gewonnen.



Der König war weg und alle haben die Chance genutzt?



Ist ja normal. Aber ich sehe mich nicht als König. Ich war froh, dass noch alles da war. Aber es gab viel Gezerre und Verteilungskämpfe. Dann kommt man raus aus dem Gefängnis und will erst mal seine Ruhe …