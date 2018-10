Carsten Marek: Der Kiez-Pate packt aus – Teil 2

Mehr als 30 Jahre lang war Carsten Marek auf dem Kiez eine große Nummer. Zeitweise kassierte seine 80-köpfige Zuhälterbande „Hamburger Jungs“ 120 Prostituierte ab. Heute ist der 58-Jährige Chef des Groß-Bordells „Babylon“ in Hamm. Die MOPO sprach mit Marek über seinen Werdegang vom Klempner-Lehrling zum Kiez-König. Hier Teil 2 des Interviews.

Es gab eine Geschichte in der „Bild“ mit der Überschrift: „Eine Marek-Hure packt aus“. Die Frau zeichnete ein brutales Bild von Ihrer Organisation. Es war sogar von Folter die Rede. Sind Sie ein Frauen-Ausbeuter gewesen?

Nein, zum Müllrausbringen lasse ich mich nicht schicken. Wenn man ein richtiger Mann ist und was auf sich hält, dann gibt es Regeln. Im Geschäft wie in einer Beziehung. Wenn ich sage, ich möchte das und das haben und ich merke: Es klappt nicht – dann kann man’s gleich lassen. Ich und die Frau auch. Das gibt sonst nur Stress und Nervereien. Ich habe es den Frauen immer schon an den Augen angesehen, ob das klappt. Und so habe ich es auch immer versucht, den Jungs beizubringen.



Also keine Gewalt?



Keinen Stress. Klar ist es auch in der Ehe so: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber wenn einer meiner Männer und eine Prostituierte Stress hatten, habe ich ihnen verboten, das im Laden zu klären.



Eine klare Distanzierung von Gewalt klingt anders. Die Frauen haben ja damals vor dem Knast für Ihre Freilassung demonstriert. Haben die das freiwillig gemacht?

Ja, ich hab’ aber davon nichts gewusst. Das hat uns erst der Richter erzählt. Sie haben gesagt, der Kiez sähe anders aus, wenn Sie nicht 13 Monate weg gewesen wären. Was seit 2015 passiert ist, was sich alles verändert hat, ist meiner Meinung nach sehr dramatisch.



Wieso seit 2015?



Na, mit den Flüchtlingen und dem Mangel an Respekt vor den Frauen und den Drogen. Früher sind junge Mädchen mal auf den Kiez gegangen, jetzt wollen viele so spät nicht mehr U-Bahn fahren.



Ein Ex-Zuhälter als Moralwächter und Kämpfer für Frauenrechte? Klingt komisch. Außerdem boomt der Kiez, ist jedes Wochenende voller Menschen, und natürlich kommen auch viele Frauen.



Eine Amüsiermeile war das immer, aber früher war es viel niveauvoller.



Hat der Kiez, wie wir ihn kennen, noch eine Zukunft?



Kommt drauf an, was die Politik macht. Ich hoffe, das neue Prostitutionsgesetz hilft. Man sollte drauf achten, dass alle Leute ihre Steuern zahlen.



Ist der Kiez ohne Milieu denkbar?



Schwer zu sagen. Fakt ist: Es wird immer weniger Rotlicht – irgendwann ist da eine kritische Größe erreicht.



Sie sind mit der „Ritze“ jetzt ja auf dem Kiez in der Gastronomie zurück.



Und mein Einstieg da war furchtbar. Die Ecke ist verseucht gewesen. Im Gang vor dem Laden, da wurde hingeschissen, hingepisst, da wurden Drogen genommen. Als ich versucht habe, das auf meine Art zu regeln, kam gleich die Polizei: „Das geht so nicht!“



Sie haben den Leuten Schläge angedroht?



Nein, nicht so. Aber ich habe dafür gesorgt, dass die „Pizzahut“-Mülltonnen wegkommen, weil diese Leute sich da die Pappen rausgenommen haben, um darauf zu schlafen. Und ich hab alles mit Reinigungsmittel bearbeitet. Wenn im Sommer die Olivia Jones da vorbeikam, mit Riesengruppen, das hat da gestunken – pervers!



Ist das die Zukunft des Kiezes? Olivia Jones kommt mit Gruppen vorbei und erzählt, wie aufregend alles mal war?



Tja, es ändert sich alles rapide. Die Billig-Kioske sind ein Riesenproblem. Das ist wirklich tödlich für die Gastronomie.



Sie waren ja mal jemand, den man den „König von St. Pauli“ nannte. Gibt es da heute einen Nachfolger?



Ich war das nicht, ich habe das nie gesagt.



Wer hat denn das Sagen auf dem Kiez?



Es gibt da ein paar Gruppen. Aber so richtig das Sagen …



… hat niemand, seit Carsten Marek weg ist?



Es gibt schon einige, deren Wort Gewicht hat.



Und wie läuft es im „Babylon“?



Das letzte Jahr war ganz schlimm. Wir haben auf einmal Grundsteuer für fünf Jahre nachzahlen müssen. Dann kam G20. Ständig Absperrungen, Riesen-Einbußen! Dann Ramadan – wieder war hier Totentanz.



Der normale Gast ist ja vermutlich ein Mann und will hier Sex. Was kostet der?



Die Frauen sind ja selbstständig, aber in der Regel 60 Euro.



Der Einstiegspreis ...



Ja, ja.



Nach oben gibt’s keine Grenzen?



Nein. Das kommt auf die Frau an. Damit haben wir nichts zu tun, die Frauen sind ja selbstständig.



Nun stand neulich in der Zeitung, dass Sie Ärger mit der Steuer hätten. Stimmt das?



Nein.



Kein Ermittlungsverfahren? Alles sauber? Die Razzia ging auch gar nicht gegen Sie, wie wir geschrieben hatten?



Nein. Na, man weiß ja nie, vielleicht hatten Sie ja eine andere Info.



Geht jemand wie Carsten Marek auch mal in Rente?



Vielleicht mit 60.