Viertelmillion für die „Cap San Diego“: Koalition will Museumsschiff retten

Hilfe für eine echte Rarität: Die „Cap San Diego“ im Hamburger Hafen ist das weltweit größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff. Regelmäßig lockt der weiß-rote Frachter Touristen und Schifffans an die Überseebrücke. Damit das so bleibt, geht es dieses Jahr vor der großen Inspektion in die Werft – für rund zwei Millionen Euro. Weil die Eigentümer diese Summe nicht allein stemmen könnten, wollen jetzt die Regierungsfraktionen eine Viertelmillion zuschießen.

„Die Cap San Diego gehört zu den bedeutendsten maritimen Wahrzeichen Hamburgs und ist eines der international bekanntesten Symbole für die Hafenstadt”, heißt es in dem Antrag von SPD- und Grünen-Fraktion. Wie kaum ein anderes Objekt verkörpere der Frachter Hamburgs maritime Geschichte.

„Cap San Diego“ muss in die Werft

Im März 2026 steht turnusgemäß die Werftzeit zur fünfjährigen Klassenerneuerung an. Unter anderem benötigt die Außenhaut einen Neuanstrich. Stahlarbeiten, Brandschutzmaßnahmen und eine Erneuerung des Holzdecks stehen auch an. Rund zwei Millionen Euro sollen die dringend notwendigen Arbeiten kosten – zu viel für die Eigentümerin, die Stiftung Hamburger Admiralität.

Um die notwendigen Instandsetzungsarbeiten zu finanzieren, wollen die Regierungsfraktionen eine Förderung in Höhe von 250.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 beitragen. „Ohne eine Finanzierung dieser Arbeiten wäre die fortgesetzte Klassifizierung, Fahrtüchtigkeit und der Betrieb des Schiffes nicht gewährleistet”, schreiben die Fraktionen in ihrem Antrag.

Die „Cap San Diego“ ist das letzte erhaltene Exemplar einer Serie von sechs schnellen Stückgutfrachtern, die von 1961 bis 1962 für die Reederei Hamburg Süd gebaut wurden. Als die Ära der Stückgutfrachtschifffahrt endete, wurde die „Cap San Diego“ außer Dienst gestellt und später als Museumsschiff im Hamburger Hafen neu aufgebaut. Das Schiff steht seit 2003 unter Denkmalschutz.