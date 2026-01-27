Cannabis-Teillegalisierung: Forscher sehen keine Auswirkungen

Seit April 2024 gilt in Deutschland eine Teillegalisierung von Cannabis. Was für Auswirkungen hat das? Eine UKE-Studie zu den ersten acht Monaten zeigt nun: Forschende sehen keine bedeutsamen Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung.

Bei der Untersuchung seien keine signifikanten Änderungen im Vergleich zu der Zeit vor der Gesetzesänderung festgestellt worden, heißt es in der Studie. Zwar greifen hierzulande etwas mehr Erwachsene zum Joint als vor der Gesetzesänderung, die Zahl stieg von 12,1 Prozent auf 14,4 Prozent. Doch ein ähnlicher Anstieg wurde auch im Nachbarland Österreich festgestellt – dort ist Cannabis weiterhin verboten.

Auch beim Autofahren unter Cannabis-Einfluss gibt es laut Studie keine auffällige Entwicklung. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Fachmagazin „The Lancet Regional Health – Europe“ veröffentlicht.