Bald zwei Jahre sind seit der Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland vergangen. Nach wie vor erhitzt das Thema die Gemüter. In der CDU würden sie das Gesetz der Vorgänger-Regierung am liebsten streichen. Eine Studie am UKE hat die Auswirkungen der Legalisierung auf den Konsum untersucht – und überraschende Ergebnisse erzielt. Hat das Cannabis-Gesetz etwa gar nicht so schlimme Auswirkungen wie von konservativer Seite gern behauptet wird? Die MOPO sprach mit Studienleiterin Anna Schranz vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg.





