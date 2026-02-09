mopo plus logo
Mann raucht Cannabis (Symbolbild).

Mann raucht Cannabis (Symbolbild).

  • Eppendorf

paidAlles halb so wild? Die überraschende Erkenntnis nach zwei Jahren Cannabis-Gesetz

Bald zwei Jahre sind seit der Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland vergangen. Nach wie vor erhitzt das Thema die Gemüter. In der CDU würden sie das Gesetz der Vorgänger-Regierung am liebsten streichen. Eine Studie am UKE hat die Auswirkungen der Legalisierung auf den Konsum untersucht – und überraschende Ergebnisse erzielt. Hat das Cannabis-Gesetz etwa gar nicht so schlimme Auswirkungen wie von konservativer Seite gern behauptet wird? Die MOPO sprach mit Studienleiterin Anna Schranz vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg.


