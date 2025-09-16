mopo plus logo
Cannabis-Pflanze

(Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Matthias Balk

paidViel Personal für 13 Clubs: Hamburgs absurde Cannabis-Bürokratie

Vor einem Jahr galt die Teillegalisierung von Cannabis als möglicher Startschuss für einen Ansturm auf Hamburgs Behörden. Doch der blieb aus: Statt hunderter Clubs gibt es heute gerade einmal 13 – betreut von immerhin sieben Mitarbeitern. Einige weitere Anträge liegen noch in der Pipeline. Neben Personal bindet die neue Abteilung auch Kosten für Büros, Fahrzeuge und Ausstattung. Doch was genau machen die Bezirksmitarbeiter eigentlich?

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

