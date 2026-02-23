Cannabisclub eröffnet Shoppingparadies für Kiffer: Hier kriegt bald (fast) jeder Gras

Öffnungszeiten wie beim Einzelhandel, nur die Ware ist anders: Von montags bis samstags kann man ab Anfang März in Hamburg-Bahrenfeld Cannabis kaufen – in Top-Qualität, wie der Verein wirbt.

Cannabis-Konsumenten dürfte die Nachricht erfreuen: Der Verein Knospenclub e. V. eröffnet am 3. März eine Abgabestelle im Bezirk Altona, genauer in Bahrenfeld. In der Ruhrstraße 47 können Erwachsene mit Wohnsitz in Deutschland vorbeikommen, Mitglied in der Cannabis-Anbauvereinigung werden und direkt Cannabis bekommen. Einzige Voraussetzungen: der Personalausweis und die Mitgliedschaft.

Vier Sorten Cannabis hat der Verein geerntet, getrocknet und getrimmt. Auch die Extrakte Resin und Bubble Hash haben die Mitglieder hergestellt und bieten sie zum Verkauf an. Zusätzlich soll es Probierpakete geben.

Cannabis-Clubs – Hamburg bundesweit vorn

Nach Abendblatt-Informationen ist der Verein nicht der erste mit einer solchen Abgabestelle in Altona, in Bahrenfeld allerdings schon. Dort ist der Lüneburger Club fündig geworden.

Auf seiner Website zeigt der Verein, welchen Weg er bereits hinter sich gebracht hat. „Wir sind ein Team aus leidenschaftlichen Locals, die sich für verantwortungsvollen Konsum einsetzen“, steht in einem Blogpost aus Juli.

Im Juni 2025 gab es die offizielle Genehmigung in Hamburg. Die erste Pflanzung erfolgte im September. Im Januar 2026 wurde zum ersten Mal geerntet – mehr als 30 Kilo, wie der Verein mitteilt.

Seit dem 1. Juli 2024 können nichtkommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern eine Lizenz bekommen. In den Clubs können Erwachsene Cannabis gemeinsam anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben. In Hamburg ist das Bezirksamt Altona für die Genehmigung zuständig. Die Hansestadt liegt bei der Zahl der Anbauvereine im Verhältnis zur Einwohnerzahl bundesweit vorn.