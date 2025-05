Wer die Apotheke im Zentrum Hamburgs betritt, riecht es sofort: Hier werden nicht nur Aspirin und Hustensaft verkauft, sondern auch etwas anderes. Etwas, das einen gedanklich in einen Amsterdamer Coffeeshop katapultiert. Der würzige Geruch nach Cannabis erfüllt den Verkaufsraum, der zur Pilgerstätte Hamburger Kiffer geworden ist. Nie war es so einfach, an die Blüten zu kommen. Ob das so bleibt, ist fraglich. Die neue schwarz-rote Regierung will sich die vor einem Jahr in Kraft getretene Legalisierung nochmal vorknöpfen. Der Inhaber der Apotheke warnt: Das wäre ein falsches Zeichen!



Seinen Namen und die Adresse der Apotheke möchte der Pharmazeut nicht in der Zeitung lesen. Erst kürzlich war ein Kollege in Süddeutschland überfallen und von Bewaffneten gezwungen worden, seine Schränke zu öffnen. Deshalb will der Mann mit dem weißen Kittel auch nicht verraten, wie viele Kilogramm Grünzeug er in petto hat. Einen Blick auf die Vorräte darf die MOPO-Reporterin trotzdem werfen.