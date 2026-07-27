In Frankreich sind Zehntausende auf der Flucht vor Waldbränden. Eine Hamburger Familie schildert dramatische Stunden.

An der französischen Atlantikküste sind die Waldbrände außer Kontrolle geraten. Viele Campingplätze werden evakuiert. picture

Sirenen, Durchsagen, ein überstürzter Aufbruch: Tausende Menschen – Einheimische und Touristen – mussten in der Nacht zum Freitag die französische Halbinsel Cap Ferret verlassen. Zwei riesige Waldbrände in der Ferienregion sind außer Kontrolle, die Region an der Atlantikküste ist inzwischen komplett evakuiert. Eine Hamburger Familie schildert dramatische Stunden.

„Unsere 15-jährige Tochter Johanna, die im Zelt geschlafen hat, weckte uns“, berichtet der Familienvater Jakob W.. Seine Frau Julia, der Sohn Joshua (17) und er hatten im Wohnmobil übernachtet. Johanna war wach geworden, weil Sirenen zu hören waren, Autos anfuhren, Durchsagen durch das Camp schallten: Der Platz wird evakuiert, jetzt sofort. „Da kommt schon Panik auf in so einer Situation“, sagt der Familienvater.

Walbrände in Frankreich: Ferienregion Cap Ferret evakuiert

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Bereits in den Tagen zuvor waren Flammen in der Ferne zu sehen gewesen: „Auf den Handtüchern legte sich Ruß ab.“ Die Feuer schienen noch weit weg, auch in den drei Sommern zuvor hatte es immer mal wieder gebrannt. Trotzdem packte die Familie am Abend eine Notfalltasche: „Damit man wenigstens die Unterlagen und Pässe griffbereit hat.“

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Die Entscheidung erwies sich als richtig. Mitten in der Nacht mussten die Touristen den malerischen Campingplatz im Pinienwald verlassen. „Joshuas erster Gedanke war: zum Wasser“, sagt Jakob W.. Der Atlantik liegt direkt hinter den Dünen. Aber noch war der Weg von der schmalen Halbinsel herunter frei.

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Vor dem Feuer: Camping-Idylle im Pinienwald am Atlantik, seit Jahren das Ferienziel der Hamburger Familie privat

„Zwei unserer Fahrräder konnten wir noch schnell aufladen“, sagt der Hamburger: „Die restlichen Räder, den Hundeanhänger, das Zelt und die Matratzen, den Gasgrill sowie weitere persönliche Gegenstände mussten wir dort lassen.“ Bloß schnell weg.

Überstürzter Aufbruch der Familie von der Halbinsel Cap Ferret: am Himmel der Feuerschein privat

Inzwischen ist die Familie in Sicherheit, aber selbst aus 100 Kilometer Entfernung sind die gewaltigen Feuer am Cap Ferret noch zu sehen – ein bedrückender Anblick: „Wir haben jahrelang unsere Ferien auf dem Platz verbracht“, sagt der Vater: „Unsere Kinder sind dort groß geworden.“

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Das Cap Ferret gilt als „die französischen Hamptons“, in Anlehnung an die Nobel-Ferienregion an der US-Ostküste. Die Halbinsel mit den weißen Traumstränden ist größer als Sylt, aber genauso beliebt bei Promis und Filmleuten.

Evakuierung per Boot: Touristen in Arcachon. Im Hintergrund die brennende Halbinsel Cap Ferret. picture alliance / MAXPPP | Laurent Theillet

Viel schlimmer als für die Touristen sei die Lage für die Einheimischen: „Die Halbinsel wird sich verändern“, sagt der Hamburger: „Viele werden wegziehen, den Austernfischern wird womöglich die Lebensgrundlage genommen.“

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez spricht von den „größten Feuern der letzten Jahre“. Auf der Halbinsel Cap Ferret brannten bislang 8700 Hektar ab, 20.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, für die Evakuierung wurden auch Schiffe und Flugzeuge eingesetzt.

Auslöser der Feuersbrunst soll ein Fahrzeug gewesen sein, mit dem Böschungen gemäht wurden. Inzwischen hat der französische Präsident Emmanuel Macron die EU um Hilfe gebeten.