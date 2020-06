Calle von Bismarck: Graf betrunken in Hamburg gestoppt – seine Frau rastet aus

Sternschanze -

Die Skandal-Akte der Bismarcks ist lang, nun kommt ein weiteres Kapitel hinzu. Carl-Eduard Graf von Bismarck (59), genannt Calle, ist am späten Samstagabend von der Polizei in einem BMW gestoppt worden. Er hatte mehr als zwei Promille Alkohol im Blut!

Schon mehrfach ist der Ururenkel des Reichsgründers Otto von Bismarck wegen Alkoholexzessen in den Schlagzeilen gewesen, zuletzt war es ruhig um ihn geworden. Bis Sonnabend. Eine Polizeistreife stoppte seinen Mietwagen um 21.35 Uhr nahe der Sternbrücke an der Stresemannstraße/Ecke Max-Brauer-Allee. Grund: Seine vierte Frau Alessandra soll Passanten den Mittelfinger gezeigt haben und nicht angeschnallt gewesen sein.

„Bei der Kontrolle nahmen die Kollegen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug war“, so Polizei-Sprecher Holger Vehren zur MOPO. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Es ging zur nahegelegenen Wache Lerchenstraße. Seine Frau durfte nicht mit und regte sich so darüber auf, dass sie laut Polizeiangaben aggressiv wurde. Also wurde auch sie in Gewahrsam genommen.

Auf der Wache musste Graf von Bismarck pusten. Ergebnis: 2,04 Promille! Sein Führerschein wurde sichergestellt, er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegen. Auf der Wache gab der Graf an, einen Diplomatenpass zu besitzen. Die Polizisten fragten beim Auswärtigen Amt an. Wie sich herausstellte, hat der Graf in Deutschland keinen diplomatischen Status. Um kurz vor 2 Uhr durfte das Paar die Wache wieder verlassen. Die Ehefrau hat die Polizei angezeigt, weil ihr auf der Wache an den Haaren gezogen worden sein soll.



Zuerst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Ein Schnappschuss aus dem Januar 1993: „Trinity"-Mann Michael Ammer und Stammgast Carl-Eduard Graf von Bismarck. MOPO-Archiv Foto:

Carl-Eduard Otto Wolfgang Jayme Anders Graf von Bismarck-Schönhausen, wie er offiziell heißt, hat in jüngeren Jahren gern und viel gefeiert. In den 90er-Jahren war er Stammgast in Hamburger Promi-Clubs, zum Beispiel dem Trinity. Nach diversen Skandalen ist er bei seiner Familie in Ungnade gefallen. Nach schlimmen Alkoholexzessen und einem „Bunte“-Interview, in dem er seiner Mutter Fürstin Elisabeth sogar Antisemitismus vorgeworfen hatte, geriet der Erstgeborene immer mehr ins Abseits.



2014 gab es auf Schloss Friedrichsruh sogar einen Polizeieinsatz. Weil er angeblich auf seiner Mutter losgegangen war, wurde er in Handschellen gelegt. Mittlerweile führt sein Bruder Gregor die Geschäfte.