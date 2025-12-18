Flo Eckhoff kauft mit ihrem Ehemann einen Doppeldeckerbus, um damit auszuwandern – zusammen mit ihren zwei kleinen Töchtern. Aktuell baut die Familie aus Buxtehude den Bus um. Mit ihrem Vorhaben sind sie eine kleine Berühmtheit geworden, doch mit hochfliegenden Träumen und großem Publikum kommen auch Hürden. Die MOPO fragt nach: Es geht um Kritik an der Kindererziehung, 100.000 Euro und Einwanderungen in Deutschland.







