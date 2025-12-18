mopo plus logo
Familie Eckhoff baut einen Doppeldeckerbus um, ab 2027 wollen Eltern und Töchter darin leben.

Foto: Flo Eckhoff

  • Buxtehude

paidBuxtehuder Familie will mit Doppeldeckerbus auswandern – Jetzt gibt’s Kritik!

Flo Eckhoff kauft mit ihrem Ehemann einen Doppeldeckerbus, um damit auszuwandern – zusammen mit ihren zwei kleinen Töchtern. Aktuell baut die Familie aus Buxtehude den Bus um. Mit ihrem Vorhaben sind sie eine kleine Berühmtheit geworden, doch mit hochfliegenden Träumen und großem Publikum kommen auch Hürden. Die MOPO fragt nach: Es geht um Kritik an der Kindererziehung, 100.000 Euro und Einwanderungen in Deutschland.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

