Unbekannte haben die Terrasse des Lokals in Ottensen mit Buttersäure beschmiert. Schon länger gibt es Ärger um den derzeit nicht genehmigten Außenbereich. Wir sprachen mit der Besitzerin.

In vielen Hamburger Stadtteilen gibt es seit Corona Streit um Gastro-Terrassen auf einstigen Autoparkplätzen. In Ottensen ist so ein Konflikt jetzt womöglich massiv eskaliert: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Außenterrasse des „Ribatejo“ an der Bahrenfelder Straße mit stinkender Buttersäure beschmiert (MOPO berichtete). „Bis zum Spritzenplatz hat das gestunken“, sagt Carlota Santos de Carvalho. Die MOPO hat mit der Gastronomin, die ihre Terrasse schon einmal abbauen musste, gesprochen – über Anträge beim Amt, verärgerte Nachbarn und extreme Umsatzeinbußen.

„Es hat so gestunken“, sagt Gastronomin Carlota Santos de Carvalho zur MOPO. Dienstagmorgen bemerkten sie und ihr Team einen beißenden Geruch nach faulen Eiern. „Zuerst dachten wir, dass das aus der Kanalisation kommt.“ Doch schnell war klar: Es gab in der Nacht einen Anschlag mit Buttersäure.

Buttersäure-Anschlag auf das „Ribatejo“: Schon lange gibt es Streit um die Terrasse

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Nur 26 Euro Umsatz habe das Team deshalb am Dienstag gemacht. „Niemand traute sich wegen des Gestanks zu uns herein“, so Carlota Santos de Carvalho. Heute habe sie da schon mehr Hoffnung. Doch den Außenbereich muss sie erst mal wieder in Ordnung bringen – einen Tisch austauschen, eine Bank abschleifen und neu lackieren. Auch eine Hauswand habe etwas abbekommen.

Ob sich die 55-Jährige vorstellen kann, wer hier gewütet hat? „Die Vermutung liegt nahe, dass sich jemand an der Terrasse stört. Aber ich selbst würde eine solche Vermutung nicht äußern wollen“, so Carlota Santos de Carvalho. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand so böswillig ist.“ Sie vermutet, dass da „irgendwelche Idioten“ am Werk waren.

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Beschwerden wegen des Geräuschpegels draußen habe es lange nicht gegeben. Dennoch gibt es Kritiker: Ein Nachbar habe zum Beispiel mal Fotos gemacht und sie damit beim Amt angeschwärzt, weil sie zwei Bänke vor der Tür stehen hatte.

Im „Ribatejo“ gibt es portugiesische Speisen (Archivfoto). Florian Quandt

Fakt ist: Schon länger gibt es Ärger um den Außenbereich des „Ribatejo“ – wie an vielen anderen Orten in der Stadt auch. Im Januar musste die Gastronomin ihre selbstgebaute Konstruktion mit Dach und Seitenwänden abbauen – das hatte das Bezirksamt Altona beschlossen. Die Fläche sollte Parkplätzen weichen. Für das Straßenfest „Altonale“ im Juni durfte der Außenbereich für zwei Tage wieder genutzt werden.

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„Ribatejo“: Nachbar beschwerte sich beim Amt über zwei Bänke

„Danach habe ich die Terrasse einfach stehen lassen und habe das Amt darüber informiert, dass ich derzeit keine Zeit für den Abbau habe“, so Carlota Santos de Carvalho zur MOPO. Über ihren Antrag, den Bereich auch weiterhin offiziell nutzen zu dürfen, werde erst bei einem Gespräch im September entschieden.

„Ohne die Plätze draußen habe ich hohe Einbußen“, so die 55-Jährige. Sie hoffe, dass ihr Antrag genehmigt wird. „Ich bin guter Dinge.“