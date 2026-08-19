Unbekannte haben am Dienstag einen Buttersäure-Anschlag auf das Restaurant „Ribatejo“ in Ottensen verübt. Die Besitzer stehen vor einem Rätsel.

Was für eine Sauerei! Unbekannte haben am Dienstag Buttersäure auf den Stühlen und Tischen vor dem „Ribatejo“ in der Bahrenfelder Straße (Ottensen) verteilt. Die Besitzer fühlen sich attackiert und äußern ihre Bestürzung in den sozialen Medien.

„Wir wissen gerade nicht, was wir sagen sollen. Gestern Abend ist bei uns etwas passiert, das uns ziemlich sprachlos macht“, heißt es in einem Instagram-Beitrag des „Ribatejo“.

Polizei-Einsatz in Ottensen wegen stinkender Flüssigkeit vor Lokal

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Um 17.08 Uhr habe man die Schweinerei im Bereich der Außengastronomie bemerkt und umgehend die Polizei informiert. Ein Sprecher des Lagedienstes bestätigte den Einsatz. Man habe eine „stinkende Flüssigkeit auf der Außenbestuhlung“ festgestellt. Vermutlich habe es sich dabei um Buttersäure gehandelt. Die Feuerwehr habe die Reinigung des Schadens übernommen. Die Hintergründe seien unklar. „Es wird Ermittlungen geben“, so der Sprecher.

Die Betreiber des „Ribatejo“ bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. „Vielleicht hat jemand gestern Abend etwas gesehen oder einen ungewöhnlichen Geruch bemerkt. Jede Information kann helfen“, heißt es in dem Instagram-Post. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

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„Ribatejo“ in Ottensen: Restaurantbetreiber fühlen sich attackiert

Aus Sorge vor einem wirtschaftlichen Schaden weisen die Restaurantbetreiber ihre Gäste darauf hin, dass ausschließlich die Außenfläche betroffen gewesen sei. Nicht die Innenräume. „Ihr müsst euch keine Sorgen machen, zu uns zu kommen.“

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Gleichzeitig drückten die Macher ihre Bestürzung über den Vorfall aus und sprachen von einer „großen zusätzlichen Belastung – gerade in einer Zeit, in der es für kleine Betriebe ohnehin nicht einfach ist“.

Zuletzt hatte es immer wieder Streitigkeiten um die Außenterrasse des „Ribatejo“ gegeben. Die selbstgebaute Konstruktion mit Dach und Seitenwänden musste laut Forderungen des Bezirksamts Altona Parkplätzen weichen. Eine versuchte Klage gegen den Beschluss des Amts, eine Petition und mehrere Sondergenehmigungs-Anträge – alles vergeblich: Die Terrasse musste abgebaut werden. Für ein Straßenfest durfte die Inhaberin die Terrasse dann erneut aufbauen, seitdem steht sie dort wieder.