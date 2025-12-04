mopo plus logo
Einsatzkräfte stehen nach der Vollbremsung vor dem Bus in Barmbek. Foto: Lars Ebner

  • Barmbek

Busvollbremsung in Barmbek: Zwei Verletzte

Unfall in Barmbek: Am Mittwochabend ist ein Linienbus um ein Haar mit einem Pkw kollidiert und musste abrupt bremsen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Laut Lagedienst wurde der Metrobus an der Kreuzung Fuhlsbüttler Straße / Dennerstraße von einem Pkw während der Fahrt so knapp geschnitten, dass der Fahrer eine Notbremsung einlegen musste. Mehrere Personen im Bus seien dabei zu Boden gestürzt.

Rettungskräfte der Feuerwehr kümmerten sich um neun Personen, die sich bei der Vollbremsung Verletzungen zugezogen hatten. Zwei Personen wurden so sehr verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

