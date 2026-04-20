Busse als Ersatz: Hamburger U-Bahnstrecke acht Wochen gesperrt!

Auf der U3 wird es für Fahrgäste ab Mai ungemütlich: Aufgrund aufwendiger Bauarbeiten muss ein Streckenabschnitt der U3 für acht Wochen gesperrt werden. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet – allerdings mit längeren Fahrzeiten.

Wegen des Großprojekts „Brücken Mundsburg 2026“ wird auf der Linie U3 der Abschnitt zwischen Mundsburg und Barmbek vom 11. Mai bis 5. Juli 2026 gesperrt.

U3: Arbeiten starteten im März

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind, wie die Hochbahn am Montag mitteilte. Die Arbeiten auf einem der ältesten U-Bahn-Abschnitte Hamburgs begannen bereits im März – nun startet die zweite Phase.

Die Strecke stammt aus den Jahren 1907 bis 1912. Insgesamt werden zwölf historische Brücken saniert. Außerdem erneuert die Hochbahn rund 5800 Schwellen, arbeitet an den U3-Haltestellen Mundsburg, Hamburger Straße und Dehnhaide sowie an Weichen.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Für den gesperrten Abschnitt wird ein Busersatzverkehr eingerichtet. Trotzdem könne sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern, so die Hochbahn.

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An drei Wochenenden wird die Sperrung sogar bis Berliner Tor ausgeweitet – jeweils von 21.30 Uhr am Freitagabend bis zum Betriebsschluss am Sonntag: 29. bis 31. Mai, 12. bis 14. Juni und 26. bis 28. Juni. Fahrgäste sollten sich vorab in der hvv-App oder auf hvv.de informieren. (mp)