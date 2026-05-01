Ansturm auf Steffen Hensslers neuen Pop-up-Laden in Hamburg

Er ist bekannt für seine Fischgerichte und Sushi-Kreationen: Nun plant Hamburgs TV-Koch Steffen Henssler etwas Neues. Am 9. Mai, zum Hafengeburtstag, eröffnet er einen Burger-Pop-up-Laden. Und die Fans reißen sich um die Plätze.

Burger essen und auf die Elbe schauen: Das können Gäste am 9. Mai in „Hensslers Küche“ in Ottensen (Neumühlen 1). Zum Hafengeburtstag verwandelt der TV-Koch seine Eventlocation für einen Tag in einen Burgerladen. Vier verschiedene Burger hat Henssler für das „Burgeria Pop-Up Restaurant“ entwickelt, auch eine vegetarische Variante.

Zum Hafengeburtstag: TV-Koch Steffen Henssler eröffnet Burger-Pop-Up

In sechs Zeit-Slots (12 bis 18 Uhr) können die Gäste sich hier einen Platz buchen – und die sind laut einer Mitarbeiterin „nahezu ausverkauft“. 34,50 Euro kostet das Burger-Menü, rund 60 Minuten darf jeder Gast im Pop-up verweilen.

„Hensslers Küche“ (Neumühlen 1) ist eine Eventlocation und Kochschule. imago/Michael Wigglesworth „Hensslers Küche“ (Neumühlen 1) ist eine Eventlocation und Kochschule.

Der Ansturm liegt wohl auch daran, dass der TV-Koch selbst vor Ort sein wird. Gemeinsam mit seinem Wegbegleiter und Küchendirektor Tobias Frerks und Social-Media-Koch Toni Zaza versorgt er die Gäste.

Zaza trat in der 14. Staffel von „The Taste“ (Sat. 1) an und brutzelte für das Team von Coach Steffen Henssler. Erst schmiss Henssler den 22-Jährigen aus der TV-Show, stellte ihn dann aber später in Hamburg als Koch ein. Zaza brutzelt seitdem in „Hensslers Küche“ – und steht auch für Rezept-Videos für die Social-Media-Kanäle des TV-Kochs vor der Kamera.

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Für alle Fans, die keine Reservierung mehr für die „Burgeria“ ergattert haben, heißt es: „Je nach Verfügbarkeit lassen wir auch Walk-in-Gäste rein“. (sir)