mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Weltkriegsbunker zwischen Joseph-Carlebach-Platz und Allendeplatz.

Kommt weg: Der von den Nazis erbaute Weltkriegsbunker zwischen Joseph-Carlebach-Platz und Allendeplatz. Foto: Nina Gessner

  • Rotherbaum

paidDieser Bunkerabriss macht einem ganzen Viertel Angst

kommentar icon
arrow down

Für Familienministerin Karin Prien war es ein bewegender Besuch: Am Freitag kam die CDU-Politikerin mit jüdischen Wurzeln ins Grindelviertel, um sich über den Stand der Dinge beim Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge zu erkundigen. Viel zu sehen gab es allerdings nicht: Der Platz am Grindelhof ist unverändert. Und der Bunker, der für die Synagoge weichen muss, steht noch immer. Wann beginnt der Abriss – und wie wird er vonstattengehen? Die Anwohner sind besorgt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test