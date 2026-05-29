Für Familienministerin Karin Prien war es ein bewegender Besuch: Am Freitag kam die CDU-Politikerin mit jüdischen Wurzeln ins Grindelviertel, um sich über den Stand der Dinge beim Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge zu erkundigen. Viel zu sehen gab es allerdings nicht: Der Platz am Grindelhof ist unverändert. Und der Bunker, der für die Synagoge weichen muss, steht noch immer. Wann beginnt der Abriss – und wie wird er vonstattengehen? Die Anwohner sind besorgt.





