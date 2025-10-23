Bürokratie-Irrsinn um Leuchtreklame: Kiez-Gastronom verzweifelt an Bauamt

Nirgendwo in Hamburg ist es so bunt wie auf St. Pauli. Ob Bar, Restaurant oder Erotik-Schuppen: Leuchtreklamen in allen Farben und Formen zieren die Fassaden zwischen Reeperbahn und Bernhard-Nocht-Straße. Nur ein Café am Ende der Davidstraße in Richtung Elbe geht im Lichtermeer unter: Im Erdgeschoss eines Eckhauses befindet sich das „Café und Aperitivo OHG“. Der Eingang ist zurückgesetzt und unscheinbar. Leuchtreklame – Fehlanzeige. Der Betreiber wollte eigentlich nur ein simples, zurückhaltendes Schild anbringen – und findet sich seitdem in einem kafkaesken Bürokratiealbtraum wieder.

Im Juni eröffnete Oliver Hörr das Café und Aperitivo OHG in der Bernhard-Nocht-Straße 68. Das Konzept: entspanntes Ambiente mit Elbblick und puristisches Design. Ähnlich schlicht sollen die drei Leuchtreklamen aussehen, die Hörr über dem Eingang anbringen wollte. Beim Bauamt beantragt er drei Leuchtschilder. Zwei größere für jede Seite des Eckhauses, und ein kleines an der Eckkante. Weiße Letter auf schwarzem Untergrund und ein Brauereilogo – mehr wollte der Gastronom nicht, um auf sein Café aufmerksam zu machen.

Dieser schlichte Entwurf wurde vom Bauamt nicht genehmigt. Sowohl die Farbe als auch das Logo der Brauerei sei nicht genehmigungsfähig.

„Brauerei-Logo auf St. Pauli nicht genehmigungsfähig“

„Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser Antrag Probleme machen könnte“, sagt Hörr. Doch dann kam die Ablehnung, aus seiner Sicht aus völlig absurden Gründen: Weder das Brauerei-Logo, noch die Farbkombination aus weißer Schrift auf schwarzem Grund sei möglich. Auch das kleine Eckschild sei nicht genehmigungsfähig, stattdessen könne man aber drei einzelne Leuchtbuchstaben, die zusammen den Schriftzug „OHG” ergeben, anbringen.

Auch in der überarbeiteten Version – schwarz Schrift auf weißem Grund – die Genehmigung von diesem Schild scheint unmöglich zu sein. Stattdessen macht das Amt einen eigenen Vorschlag.

Derart strenge Regularien für die Gestaltung einer Leuchtreklame auf St. Pauli – das macht stutzig. Allein in der unmittelbaren Umgebung vom OHG sieht man zahlreiche Beispiele dessen, was Hörr vom Amt verwehrt bleibt. Leuchtreklamen in allen Farben und Formen und Brauerei-Logos an fast jeder Fassade führen die Argumentation der Ablehnung ad absurdum.

Blick vom OHG in Richtung Davidstraße. Leuchtreklamen in allen Farben und Formen führen die Argumentation des Amtes ad absurdum.

Genauso irritiert wie über die Ablehnung sei Hörr über die Art der Kommunikation gewesen. Der Versuch, plausible Erklärungen für die Entscheidung des Amtes zu erhalten, endet in kafkaesken E-Mail-Schleifen. Der Vorschlag zu einem klärenden Gespräch bleibt unbeantwortet und die Vorsitzende der Baukommission ein unerreichbares Phantom.

Was bleibt sind zwei Leuchtreklamen-Ruinen des Vorbesitzers. Dank Mundpropaganda läuft Hörr's Laden mittlerweile trotzdem gut.

„Ständig hört man von Entbürokratisierung und dass die Wirtschaft angekurbelt werden soll. Und dann arbeitet sich das Amt mit großer Verhinderungsenergie an drei schlichten Leuchtschildern auf St. Pauli ab? Jetzt hängen da zwei Leuchtreklamen-Ruinen: Ich sehe weder den Gewinn für die Stadt noch den Stadtteil“, sagt Hörr. Viele Fragen bleiben offen: Woher kommen die ästhetischen Vorschläge des Amtes? Warum können verantwortliche Personen nicht erreicht werden?

An Leuchtreklamen gibt es auf St. Pauli nichts, was es nicht gibt – und derzeit auch einen Laden ganz ohne Schild. Denn den Bauantrag hat Hörr mittlerweile zurückgezogen. Auf einen diktierten Entwurf habe er keine Lust, sagt er. Erst nachdem die MOPO beim Bezirksamt Mitte nachhakt, kommt Bewegung in die Sache: Konkrete Fragen beantwortet das Amt zwar nicht, aber man wolle jetzt noch mal in den Austausch mit Herrn Hörr gehen und an einer konstruktiven Lösung arbeiten …